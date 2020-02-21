Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|48.200,00
|2,55
|59,71
|İş Bankası (C)
|6,40
|-1,54
|-0,16
|İş Bankası (Kur.)
|505.000,00
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,61
|1,69
|-5,00
|İş Girişim
|4,32
|1,65
|13,68
|İş GMYO
|1,82
|1,11
|3,41
|İş Y. Men. Değ.
|5,09
|2,21
|13,11
|İş Yat. Ort.
|2,55
|1,19
|38,59
|İşbir Holding
|537,00
|-1,01
|24,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|0,00
|4,84
|İttifak Holding
|3,00
|1,01
|-19,35
|İz Hayvancılık Tarım
|2,65
|3,11
|1,28
|İzmir Demir Çelik
|10,40
|-4,85
|26,98
|İzmir Fırça
|2,06
|0,49
|14,44
|Jantsa Jant Sanayi
|64,00
|1,11
|9,78
|Kafein Yazılım
|13,39
|1,52
|20,20
|Kapital Yat. Holding
|3,44
|1,78
|42,15
|Kaplamin
|6,11
|-0,65
|10,09
|Kardemir (A)
|2,70
|1,50
|1,89
|Kardemir (B)
|2,69
|1,13
|1,89
|Kardemir (D)
|2,71
|0,00
|1,88
|Karel Elektronik
|15,10
|5,37
|3,92
|Karsan Otomotiv
|1,77
|0,57
|12,03
|Karsu Tekstil
|2,83
|0,00
|-12,65
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,55
|-4,50
|1,70
|Kartonsan
|424,70
|0,64
|8,93
|Katmerciler Ekipman
|3,79
|0,26
|-1,30
|Kent Gıda
|220,40
|1,57
|25,37
|Kerevitaş Gıda
|3,57
|2,00
|9,51
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|2,22
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,79
|1,07
|0,00
|Klimasan Klima
|20,24
|1,66
|-8,33
|Koç Holding
|19,51
|-0,10
|-3,99
|Konfrut Gıda
|8,06
|2,28
|3,07
|Konya Çimento
|250,20
|2,54
|-7,78
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,84
|0,88
|13,46
|Koza Altın
|83,05
|6,13
|12,15
|Koza Madencilik
|12,63
|12,37
|25,92
|Körfez GMYO
|2,52
|-0,40
|5,44
|Kristal Kola
|1,83
|0,55
|21,19
|Kron Telekomünikasyon
|20,12
|1,62
|58,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|-1,19
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,74
|0,58
|5,45
|Kütahya Porselen
|9,38
|0,86
|41,69
|Lider Faktoring
|4,19
|1,21
|14,17
|Link Bilgisayar
|27,72
|-2,74
|52,73
|Logo Yazılım
|75,10
|5,77
|23,52
|Lokman Hekim Sağlık
|6,66
|-1,62
|15,22
|Lüks Kadife
|10,45
|-1,60
|20,95
|Makina Takım
|1,95
|0,00
|3,72
|Mardin Çimento
|5,57
|7,95
|-5,91
|Marka Yatırım Holding
|1,44
|0,00
|22,03
|Marmaris Altınyunus
|84,55
|-1,69
|19,08
|Marshall
|54,05
|0,37
|13,69
|Martı GMYO
|1,24
|-0,80
|22,77
|Martı Otel
|1,03
|1,98
|13,19
|Mavi Giyim
|59,55
|-0,83
|2,85
|Mazhar Zorlu Holding
|13,99
|2,72
|15,72
|Mega Polietilen
|2,43
|1,25
|10,45
|Menderes Tekstil
|1,77
|1,14
|35,11
|Mensa
|0,33
|0,00
|3,13
|Merit Turizm
|19,50
|-1,52
|0,31
|Merko Gıda
|1,27
|0,00
|20,95
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|3,53
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,78
|-1,11
|0,00
|Metro Holding
|1,33
|0,76
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,15
|0,47
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,00
|-26,11
|Migros Ticaret
|24,14
|0,67
|-0,33
|Milpa
|3,10
|-12,92
|41,55
|Mistral GMYO
|1,91
|0,53
|1,06
|MLP Sağlık
|16,40
|0,92
|2,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,98
|-1,01
|-14,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,00
|8,36
|69,08
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,48
|1,25
|53,14
|Net Holding
|2,36
|0,43
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,35
|0,99
|9,88
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|1,85
|-11,29
|Nuh Çimento
|10,50
|1,16
|-11,62
|Nurol GMYO
|3,94
|0,51
|10,36
|Odaş Elektrik
|2,09
|1,95
|44,57
|Olmuksan-IP
|3,89
|3,18
|51,90
|Orge Enerji Elektrik
|5,39
|2,08
|8,67
|Orma Orman Mahsulleri
|4,87
|9,93
|76,45
|Osmanlı Menkul
|7,29
|-2,80
|73,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,31
|1,32
|37,50
|Otokar
|157,00
|-1,69
|-1,26
|Oyak Yat. Ort.
|2,24
|1,36
|-3,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,58
|3,15
|-10,02
|Özak GMYO
|3,04
|0,00
|18,29
|Özbal Çelik Boru
|1,96
|2,08
|17,37
|Özderici GMYO
|1,75
|0,57
|11,46
|Özerden Plastik
|2,40
|-2,04
|5,26
|Panora GMYO
|5,89
|0,51
|-5,00
|Papilon Savunma
|10,10
|1,92
|30,32
|Park Elek.Madencilik
|3,17
|0,00
|3,93
|Parsan
|15,74
|0,38
|-7,08
|Pegasus
|68,50
|1,33
|-20,72
|Peker GMYO
|3,08
|-0,32
|-1,60
|Penguen Gıda
|4,24
|3,67
|104,83
|Pera GMYO
|1,03
|0,00
|9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,22
|-0,96
|2,49
|Petkim
|3,96
|0,51
|3,94
|Petrokent Turizm
|196,50
|-0,25
|53,40
|Pınar Et ve Un
|9,43
|-0,42
|2,84
|Pınar Su
|2,83
|2,54
|21,98
|Pınar Süt
|12,72
|0,95
|0,39
|Plastikkart
|9,50
|-0,52
|2,48
|Polisan Holding
|2,91
|-0,34
|-3,96
|Politeknik Metal
|75,00
|2,74
|-2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|5,66
|2,17
|31,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,70
|-0,01
|4,68
|QNB Finans Fin. Kir.
|145,90
|-3,89
|13,01
|QNB Finansbank
|44,80
|-1,54
|19,47
|Ral Yatırım Holding
|7,50
|-6,25
|10,29
|Ray Sigorta
|3,73
|2,47
|9,06
|Reysaş GMYO
|9,04
|9,18
|96,95
|Reysaş Lojistik
|8,90
|11,67
|103,20
|Rhea Girişim
|1,75
|0,57
|47,06
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|0,00
|2,21
|Royal Halı
|2,05
|0,00
|49,64
|RTA Laboratuvarları
|2,18
|-0,46
|-6,03
|Sabancı Holding
|9,58
|0,10
|0,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,40
|3,34
|55,96
|Salix Yatırım Holding
|5,74
|-1,03
|-20,39
|Sanel Mühendislik
|3,90
|4,00
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|6,20
|-2,82
|24,00
|Sanko Pazarlama
|6,58
|-0,45
|-14,99
|Saray Matbaacılık
|2,60
|-1,52
|45,25
|Sarkuysan
|5,61
|3,51
|16,15
|Sasa Polyester
|9,77
|0,31
|26,39
|Say Reklamcılık
|3,32
|3,11
|48,21
|Sekuro Plastik
|5,16
|0,98
|-3,73
|Selçuk Ecza Deposu
|6,76
|1,65
|10,82
|Selçuk Gıda
|1,68
|0,00
|-2,33
|Senkron Güvenlik
|2,81
|-1,06
|2,93
|Serve Film Prodüksiyon
|1,37
|1,48
|-13,84
|Servet GMYO
|12,79
|6,58
|50,47
|Seyitler Kimya
|7,95
|1,92
|17,08
|Silverline Endüstri
|2,65
|8,16
|22,69
|Sinpaş GMYO
|1,30
|1,56
|12,07
|Smartiks Yazılım
|8,88
|4,72
|-9,48
|Soda Sanayii
|6,21
|0,65
|0,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,50
|3,57
|48,41
|Söktaş
|3,12
|2,63
|17,74
|Sönmez Filament
|6,27
|5,20
|28,48
|Sönmez Pamuklu
|7,15
|2,73
|45,33
|Sumaş Suni Tahta
|9,45
|-0,53
|-4,55
|Şeker Fin. Kir.
|4,40
|1,62
|-7,95
|Şekerbank
|1,26
|0,00
|-3,82
|Şişe Cam
|5,15
|-0,39
|-2,28
|Şok Marketler
|9,05
|0,22
|-15,89
|T. Halk Bankası
|6,74
|-1,17
|14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,94
|-1,02
|-10,69
|T.S.K.B.
|1,26
|0,80
|4,13
|T.Tuborg
|15,65
|-1,14
|31,51
|Taç Tarım Ürünleri
|2,70
|-0,74
|-13,46
|Tat Gıda
|6,89
|0,88
|9,54
|TAV Havalimanları
|24,98
|-0,08
|-14,39
|Taze Kuru Gıda
|6,87
|-3,24
|-5,11
|Tek-Art Turizm
|1,45
|2,11
|15,08
|Tekfen Holding
|16,95
|-3,75
|-12,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,82
|8,46
|86,19
|Temapol Polimer Plastik
|6,04
|1,00
|15,71
|TGS Dış Ticaret
|5,84
|1,04
|25,05
|Tofaş Oto. Fab.
|26,72
|1,67
|-0,52
|Torunlar GMYO
|2,84
|0,71
|3,27
|Trabzon Liman
|11,45
|1,15
|7,41
|Trabzonspor Sportif
|5,75
|-7,70
|167,44
|Trakya Cam
|3,60
|0,56
|2,86
|Trend GMYO
|2,34
|0,43
|6,36
|TSKB GMYO
|1,95
|-2,50
|45,52
|Tuğçelik
|5,07
|2,01
|28,35
|Tukaş
|10,61
|-5,35
|-14,09
|Turcas Petrol
|3,27
|0,93
|22,47
|Turkcell
|14,43
|-1,10
|4,57
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,65
|1,22
|3,74
|Tüpraş
|112,10
|1,54
|-11,59
|Türk Hava Yolları
|14,33
|-0,28
|-0,90
|Türk Prysmian Kablo
|4,20
|0,24
|61,54
|Türk Telekom
|8,41
|0,84
|14,11
|Türk Traktör
|60,65
|1,42
|9,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,62
|1,39
|11,00
|Ufuk Yatırım
|4,40
|-2,22
|70,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,44
|1,24
|15,09
|Ulusoy Elektrik
|32,50
|-4,13
|22,18
|Ulusoy Un Sanayi
|3,81
|3,53
|-0,26
|Umpaş Holding
|0,55
|1,85
|-11,29
|Uşak Seramik
|1,86
|2,20
|10,06
|Utopya Turizm
|5,84
|1,57
|18,70
|Uzertaş Boya
|2,16
|0,00
|-2,70
|Ülker Bisküvi
|22,48
|-0,53
|0,54
|Ünye Çimento
|4,98
|4,18
|-7,43
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|0,47
|-11,16
|Vakıf GMYO
|2,63
|1,15
|6,48
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|0,00
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|5,93
|-1,00
|7,62
|Vakko Tekstil
|5,82
|1,22
|28,19
|Vanet Gıda
|1,37
|1,48
|-4,20
|Verusa Holding
|21,20
|0,57
|14,22
|Verusaturk Girisim
|5,20
|-1,89
|-3,53
|Vestel
|16,15
|0,62
|27,97
|Vestel Beyaz Eşya
|22,84
|2,24
|5,74
|Viking Kağıt
|3,08
|10,00
|64,71
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,91
|2,83
|20,25
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|0,39
|4,44
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,23
|-0,96
|15,31
|Yataş
|8,33
|2,21
|13,49
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,96
|1,03
|21,74
|Yeni Gimat GMYO
|13,04
|1,56
|0,23
|Yeşil GMYO
|0,71
|2,90
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,70
|1,45
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|14,95
|1,01
|33,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.142,00
|9,99
|74,60
|Yonga Mobilya
|9,80
|5,04
|6,06
|Yükselen Çelik
|9,36
|-0,64
|52,69
|Yünsa
|12,35
|2,15
|22,40
|Zorlu Enerji
|1,53
|1,32
|-6,13
(Son)