Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|48.500,10
|0,00
|60,70
|İş Bankası (C)
|6,21
|-1,27
|-3,12
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|0,00
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,66
|2,23
|-3,68
|İş Girişim
|4,42
|0,23
|16,32
|İş GMYO
|1,82
|-0,55
|3,41
|İş Y. Men. Değ.
|5,20
|-0,19
|15,56
|İş Yat. Ort.
|2,59
|-0,77
|40,76
|İşbir Holding
|639,50
|9,84
|48,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|-1,54
|3,23
|İttifak Holding
|2,89
|-1,37
|-22,31
|İz Hayvancılık Tarım
|2,69
|-0,37
|2,81
|İzmir Demir Çelik
|10,60
|5,58
|29,43
|İzmir Fırça
|2,16
|0,93
|20,00
|Jantsa Jant Sanayi
|60,00
|-7,41
|2,92
|Kafein Yazılım
|14,03
|-1,34
|25,94
|Kapital Yat. Holding
|3,50
|1,45
|44,63
|Kaplamin
|6,22
|0,48
|12,07
|Kardemir (A)
|2,75
|0,36
|3,77
|Kardemir (B)
|2,74
|0,37
|3,79
|Kardemir (D)
|2,80
|-1,06
|5,26
|Karel Elektronik
|15,01
|0,13
|3,30
|Karsan Otomotiv
|1,84
|-1,08
|16,46
|Karsu Tekstil
|2,97
|-0,34
|-8,33
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,18
|9,94
|8,41
|Kartonsan
|418,50
|0,12
|7,34
|Katmerciler Ekipman
|3,84
|-0,26
|0,00
|Kent Gıda
|221,30
|1,98
|25,88
|Kerevitaş Gıda
|3,64
|0,00
|11,66
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-2,27
|-21,82
|Kiler GMYO
|3,78
|-0,53
|-0,26
|Klimasan Klima
|21,48
|-0,37
|-2,72
|Koç Holding
|18,92
|0,11
|-6,89
|Konfrut Gıda
|7,90
|-1,00
|1,02
|Konya Çimento
|250,30
|-0,40
|-7,74
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,68
|-1,28
|12,23
|Koza Altın
|83,65
|-0,95
|12,96
|Koza Madencilik
|12,78
|0,55
|27,42
|Körfez GMYO
|2,58
|-3,01
|7,95
|Kristal Kola
|1,89
|1,07
|25,17
|Kron Telekomünikasyon
|20,08
|1,41
|57,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,30
|1,20
|6,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,81
|-2,16
|9,70
|Kütahya Porselen
|9,17
|-1,40
|38,52
|Lider Faktoring
|4,12
|0,24
|12,26
|Link Bilgisayar
|28,30
|-0,35
|55,92
|Logo Yazılım
|78,65
|3,08
|29,36
|Lokman Hekim Sağlık
|7,07
|-0,42
|22,32
|Lüks Kadife
|10,85
|-2,60
|25,58
|Makina Takım
|1,96
|0,51
|4,26
|Mardin Çimento
|5,26
|-0,75
|-11,15
|Marka Yatırım Holding
|1,45
|-0,68
|22,88
|Marmaris Altınyunus
|84,25
|-0,18
|18,66
|Marshall
|54,00
|0,37
|13,59
|Martı GMYO
|1,25
|0,00
|23,76
|Martı Otel
|1,04
|0,00
|14,29
|Mavi Giyim
|55,95
|-3,28
|-3,37
|Mazhar Zorlu Holding
|13,00
|2,52
|7,53
|Mega Polietilen
|2,62
|-0,76
|19,09
|Menderes Tekstil
|1,96
|0,51
|49,62
|Mensa
|0,32
|0,00
|0,00
|Merit Turizm
|18,75
|1,13
|-3,55
|Merko Gıda
|1,32
|3,13
|25,71
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|3,49
|-2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,78
|-1,66
|0,00
|Metro Holding
|1,31
|-0,76
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,12
|-0,47
|8,16
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,55
|3,16
|-31,65
|Migros Ticaret
|23,80
|-1,41
|-1,73
|Milpa
|3,26
|10,88
|48,86
|Mistral GMYO
|1,92
|0,00
|1,59
|MLP Sağlık
|16,84
|0,00
|5,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-2,08
|-17,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,95
|-0,29
|67,87
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,56
|-1,81
|53,77
|Net Holding
|2,30
|-0,43
|-11,54
|Netaş Telekom.
|14,06
|0,07
|7,66
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|0,88
|-8,06
|Nuh Çimento
|10,22
|-1,92
|-13,97
|Nurol GMYO
|3,97
|1,28
|11,20
|Odaş Elektrik
|2,18
|0,00
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,08
|-1,92
|59,31
|Orge Enerji Elektrik
|5,40
|-1,10
|8,87
|Orma Orman Mahsulleri
|4,98
|2,68
|80,43
|Osmanlı Menkul
|7,35
|1,66
|75,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,35
|0,00
|39,88
|Otokar
|161,10
|1,96
|1,32
|Oyak Yat. Ort.
|2,56
|14,80
|9,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,79
|3,01
|-5,89
|Özak GMYO
|3,15
|0,00
|22,57
|Özbal Çelik Boru
|2,14
|-1,38
|28,14
|Özderici GMYO
|1,79
|1,13
|14,01
|Özerden Plastik
|2,35
|0,00
|3,07
|Panora GMYO
|5,91
|0,17
|-4,68
|Papilon Savunma
|10,40
|1,86
|34,19
|Park Elek.Madencilik
|3,14
|0,00
|2,95
|Parsan
|15,12
|-1,50
|-10,74
|Pegasus
|65,65
|-1,13
|-24,02
|Peker GMYO
|3,05
|-0,65
|-2,56
|Penguen Gıda
|4,56
|-0,87
|120,29
|Pera GMYO
|1,05
|-0,94
|11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|8,30
|0,12
|3,49
|Petkim
|3,90
|-0,51
|2,36
|Petrokent Turizm
|197,40
|-1,79
|54,10
|Pınar Et ve Un
|9,37
|-2,40
|2,18
|Pınar Su
|2,82
|0,00
|21,55
|Pınar Süt
|12,91
|-1,00
|1,89
|Plastikkart
|9,46
|0,21
|2,05
|Polisan Holding
|2,87
|-0,35
|-5,28
|Politeknik Metal
|74,80
|1,63
|-2,86
|Prizma Press Matbaacılık
|5,60
|1,08
|30,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.161,50
|4,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,90
|0,64
|9,14
|QNB Finansbank
|42,00
|3,70
|12,00
|Ral Yatırım Holding
|8,10
|2,53
|19,12
|Ray Sigorta
|3,73
|-1,58
|9,06
|Reysaş GMYO
|9,10
|-4,41
|98,26
|Reysaş Lojistik
|9,78
|0,00
|123,29
|Rhea Girişim
|2,03
|-1,93
|70,59
|Rodrigo Tekstil
|1,85
|0,54
|2,21
|Royal Halı
|2,15
|2,38
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|2,16
|-0,92
|-6,90
|Sabancı Holding
|9,24
|-1,70
|-3,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,51
|-3,57
|61,01
|Salix Yatırım Holding
|5,20
|-1,89
|-27,88
|Sanel Mühendislik
|3,70
|0,82
|-8,64
|Sanifoam Sünger
|6,20
|0,65
|24,00
|Sanko Pazarlama
|6,74
|-0,88
|-12,92
|Saray Matbaacılık
|2,59
|1,97
|44,69
|Sarkuysan
|5,51
|0,73
|14,08
|Sasa Polyester
|9,76
|-0,31
|26,26
|Say Reklamcılık
|3,59
|0,28
|60,27
|Sekuro Plastik
|5,35
|-0,93
|-0,19
|Selçuk Ecza Deposu
|6,97
|-0,57
|14,26
|Selçuk Gıda
|1,67
|2,45
|-2,91
|Senkron Güvenlik
|2,74
|-0,72
|0,37
|Serve Film Prodüksiyon
|1,35
|0,75
|-15,09
|Servet GMYO
|11,91
|-1,98
|40,12
|Seyitler Kimya
|8,33
|0,97
|22,68
|Silverline Endüstri
|2,58
|-1,15
|19,44
|Sinpaş GMYO
|1,27
|-5,22
|9,48
|Smartiks Yazılım
|9,09
|-0,11
|-7,34
|Soda Sanayii
|6,21
|-0,64
|0,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,24
|-1,11
|45,75
|Söktaş
|3,19
|-1,24
|20,38
|Sönmez Filament
|6,23
|0,48
|27,66
|Sönmez Pamuklu
|7,06
|-0,56
|43,50
|Sumaş Suni Tahta
|9,28
|1,98
|-6,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,30
|-0,92
|-10,04
|Şekerbank
|1,23
|-0,81
|-6,11
|Şişe Cam
|5,16
|0,00
|-2,09
|Şok Marketler
|8,83
|-0,34
|-17,94
|T. Halk Bankası
|6,56
|-0,61
|11,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,40
|8,72
|-2,75
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|4,96
|T.Tuborg
|15,69
|-0,38
|31,85
|Taç Tarım Ürünleri
|2,73
|0,00
|-12,50
|Tat Gıda
|6,88
|-1,57
|9,38
|TAV Havalimanları
|23,70
|-1,58
|-18,78
|Taze Kuru Gıda
|7,06
|1,00
|-2,49
|Tek-Art Turizm
|1,57
|-0,63
|24,60
|Tekfen Holding
|16,60
|-0,90
|-14,08
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,38
|-5,14
|75,71
|Temapol Polimer Plastik
|5,92
|0,34
|13,41
|TGS Dış Ticaret
|6,02
|-1,79
|28,91
|Tofaş Oto. Fab.
|26,32
|1,54
|-2,01
|Torunlar GMYO
|2,88
|-0,69
|4,73
|Trabzon Liman
|11,32
|-0,26
|6,19
|Trabzonspor Sportif
|6,30
|-4,98
|193,02
|Trakya Cam
|3,60
|0,00
|2,86
|Trend GMYO
|2,29
|-1,29
|4,09
|TSKB GMYO
|1,95
|-0,51
|45,52
|Tuğçelik
|5,18
|-0,77
|31,14
|Tukaş
|10,78
|-0,19
|-12,71
|Turcas Petrol
|3,60
|-0,55
|34,83
|Turkcell
|14,37
|1,48
|4,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,81
|-1,02
|6,24
|Tüpraş
|110,30
|-0,63
|-13,01
|Türk Hava Yolları
|13,52
|-2,45
|-6,50
|Türk Prysmian Kablo
|4,15
|-0,24
|59,62
|Türk Telekom
|8,25
|-1,79
|11,94
|Türk Traktör
|61,50
|0,00
|11,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|49,26
|-6,88
|17,29
|Ufuk Yatırım
|4,40
|0,00
|70,54
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,37
|-0,42
|11,79
|Ulusoy Elektrik
|32,26
|-2,77
|21,28
|Ulusoy Un Sanayi
|3,81
|-0,26
|-0,26
|Umpaş Holding
|0,53
|-1,85
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,89
|-1,56
|11,83
|Utopya Turizm
|5,88
|0,51
|19,51
|Uzertaş Boya
|2,06
|0,00
|-7,21
|Ülker Bisküvi
|22,20
|0,82
|-0,72
|Ünye Çimento
|4,79
|-0,83
|-10,97
|Vakıf Fin. Kir.
|2,20
|1,38
|-9,09
|Vakıf GMYO
|2,72
|-1,45
|10,12
|Vakıf Yat. Ort.
|2,35
|8,80
|0,86
|Vakıflar Bankası
|5,78
|-0,69
|4,90
|Vakko Tekstil
|5,94
|0,68
|30,84
|Vanet Gıda
|1,38
|0,73
|-3,50
|Verusa Holding
|21,82
|0,65
|17,56
|Verusaturk Girisim
|4,97
|-0,80
|-7,79
|Vestel
|15,99
|-0,44
|26,70
|Vestel Beyaz Eşya
|22,50
|-1,23
|4,17
|Viking Kağıt
|3,03
|-1,30
|62,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,87
|0,35
|18,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,54
|-1,55
|2,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,95
|2,85
|26,79
|Yataş
|8,08
|0,37
|10,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,16
|1,89
|34,16
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|1,33
|-0,08
|Yeşil GMYO
|0,71
|-1,39
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,69
|-1,43
|4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|14,20
|-1,46
|26,45
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.091,10
|-10,00
|72,87
|Yonga Mobilya
|12,40
|9,93
|34,20
|Yükselen Çelik
|9,61
|2,56
|56,77
|Yünsa
|12,56
|0,16
|24,48
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-6,75
(Son)