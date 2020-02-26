Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 45.143,70 -6,92 49,58 İş Bankası (C) 6,21 -0,16 -3,12 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48 İş Fin.Kir. 3,65 -0,54 -3,95 İş Girişim 4,37 -1,58 15,00 İş GMYO 1,83 0,00 3,98 İş Y. Men. Değ. 5,16 -1,53 14,67 İş Yat. Ort. 2,62 0,38 42,39 İşbir Holding 620,80 0,13 44,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84 İttifak Holding 2,88 -1,37 -22,58 İz Hayvancılık Tarım 2,70 -1,10 3,19 İzmir Demir Çelik 10,30 -2,28 25,76 İzmir Fırça 2,17 -2,25 20,56 Jantsa Jant Sanayi 60,10 -1,80 3,09 Kafein Yazılım 14,20 -1,39 27,47 Kapital Yat. Holding 3,49 1,16 44,21 Kaplamin 6,25 -0,16 12,61 Kardemir (A) 2,74 -0,36 3,40 Kardemir (B) 2,75 0,00 4,17 Kardemir (D) 2,85 1,06 7,14 Karel Elektronik 15,00 -1,19 3,23 Karsan Otomotiv 1,96 1,03 24,05 Karsu Tekstil 2,89 -3,34 -10,80 Karsusan Su Ürünleri San. 10,90 7,07 16,08 Kartonsan 417,40 -1,16 7,05 Katmerciler Ekipman 3,82 -0,52 -0,52 Kent Gıda 230,00 1,37 30,83 Kerevitaş Gıda 3,66 -0,27 12,27 Kervansaray Yat. Holding 0,43 -4,44 -21,82 Kiler GMYO 3,88 -0,26 2,37 Klimasan Klima 21,48 -0,19 -2,72 Koç Holding 18,69 -0,21 -8,02 Konfrut Gıda 7,85 -0,51 0,38 Konya Çimento 260,10 -1,89 -4,13 Kordsa Teknik Tekstil 14,37 -1,71 9,86 Koza Altın 82,65 0,30 11,61 Koza Madencilik 12,61 0,40 25,72 Körfez GMYO 2,56 -2,66 7,11 Kristal Kola 1,89 -1,05 25,17 Kron Telekomünikasyon 20,02 -1,57 57,39 Kuştur Kuşadası Turizm 25,20 -0,32 6,33 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,84 -0,54 11,52 Kütahya Porselen 9,27 0,54 40,03 Lider Faktoring 4,25 4,17 15,80 Link Bilgisayar 26,40 -4,00 45,45 Logo Yazılım 79,20 0,25 30,26 Lokman Hekim Sağlık 7,46 3,32 29,07 Lüks Kadife 10,54 -3,30 21,99 Makina Takım 1,99 0,51 5,85 Mardin Çimento 5,32 -0,37 -10,14 Marka Yatırım Holding 1,44 -2,04 22,03 Marmaris Altınyunus 86,45 -0,06 21,76 Marshall 55,35 -0,09 16,43 Martı GMYO 1,24 -1,59 22,77 Martı Otel 1,02 -0,97 12,09 Mavi Giyim 55,15 -1,61 -4,75 Mazhar Zorlu Holding 13,52 0,90 11,83 Mega Polietilen 2,58 -1,53 17,27 Menderes Tekstil 2,07 5,08 58,02 Mensa 0,31 -3,13 -3,13 Merit Turizm 21,00 8,47 8,02 Merko Gıda 1,31 0,00 24,76 Metal Gayrimenkul 0,88 -2,22 -3,30 Metemtur Otelcilik 1,81 -1,09 1,69 Metro Holding 1,32 -0,75 -4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 2,17 0,93 10,71 Metro Yatırım Ortaklığı 5,88 -27,59 Migros Ticaret 23,82 -1,16 -1,65 Milpa 3,18 1,27 45,21 Mistral GMYO 1,92 -1,54 1,59 MLP Sağlık 16,65 -0,89 4,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 0,00 -17,54 Mondi Tire Kutsan 6,86 -2,14 65,70 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,29 -2,82 51,65 Net Holding 2,29 -0,43 -11,92 Netaş Telekom. 14,87 0,61 13,86 Niğbaş Niğde Beton 5,90 3,51 -4,84 Nuh Çimento 10,39 0,19 -12,54 Nurol GMYO 3,94 0,00 10,36 Odaş Elektrik 2,19 0,46 51,48 Olmuksan-IP 4,29 4,38 67,51 Orge Enerji Elektrik 5,33 -1,48 7,46 Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,67 70,29 Osmanlı Menkul 7,10 -1,39 69,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,35 -1,26 39,88 Otokar 158,80 -2,76 -0,13 Oyak Yat. Ort. 2,94 14,84 26,18 Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 -2,85 -6,09 Özak GMYO 3,16 0,00 22,96 Özbal Çelik Boru 2,05 -2,84 22,75 Özderici GMYO 1,77 -0,56 12,74 Özerden Plastik 2,43 0,83 6,58 Panora GMYO 5,95 -0,17 -4,03 Papilon Savunma 10,37 -1,05 33,81 Park Elek.Madencilik 3,19 -1,54 4,59 Parsan 15,09 -1,18 -10,92 Pegasus 61,85 -5,21 -28,41 Peker GMYO 3,07 -0,32 -1,92 Penguen Gıda 4,70 0,21 127,05 Pera GMYO 1,06 -0,93 12,77 Pergamon Dış Ticaret 8,34 -3,02 3,99 Petkim 3,88 -0,77 1,84 Petrokent Turizm 199,50 -0,25 55,74 Pınar Et ve Un 9,44 -1,56 2,94 Pınar Su 2,80 -0,71 20,69 Pınar Süt 13,09 0,85 3,31 Plastikkart 9,62 -1,03 3,78 Polisan Holding 2,84 -1,39 -6,27 Politeknik Metal 73,85 -0,47 -4,09 Prizma Press Matbaacılık 5,69 1,07 32,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 0,09 4,95 QNB Finans Fin. Kir. 139,40 -2,04 7,98 QNB Finansbank 41,90 0,00 11,73 Ral Yatırım Holding 8,20 -1,68 20,59 Ray Sigorta 3,73 -2,10 9,06 Reysaş GMYO 8,94 -5,50 94,77 Reysaş Lojistik 9,44 -5,60 115,53 Rhea Girişim 2,02 -1,94 69,75 Rodrigo Tekstil 1,92 3,23 6,08 Royal Halı 2,14 -0,47 56,20 RTA Laboratuvarları 2,31 5,00 -0,43 Sabancı Holding 9,22 -0,32 -3,35 Safkar Ege Soğutmacılık 3,50 0,86 60,55 Salix Yatırım Holding 4,93 -5,01 -31,62 Sanel Mühendislik 3,97 5,87 -1,98 Sanifoam Sünger 6,43 0,78 28,60 Sanko Pazarlama 7,13 3,18 -7,88 Saray Matbaacılık 2,57 -1,91 43,58 Sarkuysan 5,46 -1,27 13,04 Sasa Polyester 9,98 1,42 29,11 Say Reklamcılık 3,55 -1,66 58,48 Sekuro Plastik 5,35 -0,74 -0,19 Selçuk Ecza Deposu 6,95 -0,71 13,93 Selçuk Gıda 1,67 1,21 -2,91 Senkron Güvenlik 2,76 -0,72 1,10 Serve Film Prodüksiyon 1,44 0,00 -9,43 Servet GMYO 11,70 -2,50 37,65 Seyitler Kimya 8,60 0,58 26,66 Silverline Endüstri 2,55 -1,92 18,06 Sinpaş GMYO 1,27 -3,05 9,48 Smartiks Yazılım 9,06 -2,16 -7,65 Soda Sanayii 6,21 0,00 0,49 Sodaş Sodyum Sanayii 14,30 -0,69 46,37 Söktaş 3,31 -1,19 24,91 Sönmez Filament 7,13 13,35 46,11 Sönmez Pamuklu 7,84 9,80 59,35 Sumaş Suni Tahta 9,50 1,71 -4,04 Şeker Fin. Kir. 4,53 0,67 -5,23 Şekerbank 1,23 0,00 -6,11 Şişe Cam 5,14 -0,58 -2,47 Şok Marketler 8,71 -1,02 -19,05 T. Halk Bankası 6,59 0,15 11,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,20 -4,06 -7,80 T.S.K.B. 1,26 0,00 4,13 T.Tuborg 15,71 1,35 32,02 Taç Tarım Ürünleri 2,72 -0,37 -12,82 Tat Gıda 6,84 -1,58 8,74 TAV Havalimanları 23,16 -1,86 -20,63 Taze Kuru Gıda 7,02 -0,85 -3,04 Tek-Art Turizm 1,54 -1,28 22,22 Tekfen Holding 16,76 0,18 -13,25 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,21 -1,50 71,67 Temapol Polimer Plastik 5,95 -2,30 13,98 TGS Dış Ticaret 5,95 -2,30 27,41 Tofaş Oto. Fab. 26,94 0,97 0,30 Torunlar GMYO 2,87 -0,35 4,36 Trabzon Liman 12,20 5,99 14,45 Trabzonspor Sportif 6,14 -4,21 185,58 Trakya Cam 3,72 0,81 6,29 Trend GMYO 2,31 -0,43 5,00 TSKB GMYO 1,93 -0,52 44,03 Tuğçelik 5,23 -0,76 32,41 Tukaş 10,71 0,94 -13,28 Turcas Petrol 3,61 0,00 35,21 Turkcell 14,30 -1,85 3,62 Tümosan Motor ve Traktör 6,88 0,44 7,33 Tüpraş 109,70 0,37 -13,49 Türk Hava Yolları 13,14 -2,52 -9,13 Türk Prysmian Kablo 4,07 -1,69 56,54 Türk Telekom 8,28 -1,08 12,35 Türk Traktör 61,65 -1,20 11,28 Türker Proje Gayrimenkul 48,78 -0,93 16,14 Ufuk Yatırım 4,08 -7,06 58,14 Ulaşlar Turizm Yat. 2,35 -1,67 10,85 Ulusoy Elektrik 32,56 -0,97 22,41 Ulusoy Un Sanayi 3,81 -1,04 -0,26 Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52 Uşak Seramik 1,90 -1,04 12,43 Utopya Turizm 5,75 -1,88 16,87 Uzertaş Boya 2,06 -0,96 -7,21 Ülker Bisküvi 22,44 1,26 0,36 Ünye Çimento 4,83 -3,21 -10,22 Vakıf Fin. Kir. 2,22 0,91 -8,26 Vakıf GMYO 2,83 3,28 14,57 Vakıf Yat. Ort. 2,35 3,07 0,86 Vakıflar Bankası 5,87 1,03 6,53 Vakko Tekstil 6,09 1,33 34,14 Vanet Gıda 1,38 0,73 -3,50 Verusa Holding 21,94 0,27 18,21 Verusaturk Girisim 4,79 -4,20 -11,13 Vestel 15,94 0,38 26,31 Vestel Beyaz Eşya 21,94 -1,79 1,57 Viking Kağıt 2,98 -1,65 59,36 Yapı Kredi Koray GMYO 2,87 -0,35 18,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,55 -0,39 2,82 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,76 -2,27 23,76 Yataş 8,14 -1,81 10,90 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,18 -0,46 35,40 Yeni Gimat GMYO 12,94 -0,54 -0,54 Yeşil GMYO 0,71 0,00 10,94 Yeşil Yapı 0,71 1,43 7,58 Yeşil Yatırım Holding 13,91 -2,04 23,86 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.210,90 -10,00 76,94 Yonga Mobilya 12,11 -2,34 31,06 Yükselen Çelik 9,41 -1,16 53,51 Yünsa 12,48 -1,27 23,69 Zorlu Enerji 1,51 -0,66 -7,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)