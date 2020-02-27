Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

11 dakika önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 46.100,00 -3,96 52,75
İş Bankası (C) 6,18 -2,22 -3,59
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,45 -5,48 -9,21
İş Girişim 4,30 -4,66 13,16
İş GMYO 1,79 -2,19 1,70
İş Y. Men. Değ. 5,08 -0,78 12,89
İş Yat. Ort. 2,56 -1,92 39,13
İşbir Holding 608,60 -0,23 41,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -1,54 3,23
İttifak Holding 2,80 -3,11 -24,73
İz Hayvancılık Tarım 2,60 -3,35 -0,63
İzmir Demir Çelik 10,20 -4,40 24,54
İzmir Fırça 2,17 -3,98 20,56
Jantsa Jant Sanayi 59,50 -2,54 2,06
Kafein Yazılım 14,10 -2,96 26,57
Kapital Yat. Holding 3,29 -1,20 35,95
Kaplamin 6,11 -1,29 10,09
Kardemir (A) 2,70 -3,57 1,89
Kardemir (B) 2,70 -3,57 2,27
Kardemir (D) 2,80 -3,78 5,26
Karel Elektronik 14,19 -4,83 -2,34
Karsan Otomotiv 1,82 -6,19 15,19
Karsu Tekstil 2,77 -5,14 -14,51
Karsusan Su Ürünleri San. 10,95 -0,45 16,61
Kartonsan 406,00 -2,89 4,13
Katmerciler Ekipman 3,74 -3,36 -2,60
Kent Gıda 227,10 -2,11 29,18
Kerevitaş Gıda 3,62 -2,16 11,04
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -2,22 -20,00
Kiler GMYO 3,70 -5,13 -2,37
Klimasan Klima 20,60 -4,19 -6,70
Koç Holding 18,69 -2,66 -8,02
Konfrut Gıda 7,76 -1,65 -0,77
Konya Çimento 256,60 -2,73 -5,42
Kordsa Teknik Tekstil 14,03 -2,91 7,26
Koza Altın 79,95 -2,26 7,97
Koza Madencilik 11,99 -3,54 19,54
Körfez GMYO 2,45 -5,77 2,51
Kristal Kola 1,83 -4,69 21,19
Kron Telekomünikasyon 21,52 4,57 69,18
Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 0,79 7,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,77 -3,80 7,27
Kütahya Porselen 8,72 -5,73 31,72
Lider Faktoring 4,06 -4,02 10,63
Link Bilgisayar 23,98 -7,41 32,12
Logo Yazılım 78,05 -1,95 28,37
Lokman Hekim Sağlık 7,29 0,28 26,12
Lüks Kadife 10,10 -4,90 16,90
Makina Takım 1,94 -4,43 3,19
Mardin Çimento 5,27 -0,94 -10,98
Marka Yatırım Holding 1,36 -4,90 15,25
Marmaris Altınyunus 83,60 -3,91 17,75
Marshall 54,65 -8,92 14,96
Martı GMYO 1,20 -4,00 18,81
Martı Otel 0,98 -4,85 7,69
Mavi Giyim 54,45 -3,63 -5,96
Mazhar Zorlu Holding 13,45 -2,89 11,25
Mega Polietilen 2,60 -4,41 18,18
Menderes Tekstil 1,95 -3,47 48,85
Mensa 0,34 9,68 6,25
Merit Turizm 20,30 -3,24 4,42
Merko Gıda 1,24 -5,34 18,10
Metal Gayrimenkul 0,89 -1,11 -2,20
Metemtur Otelcilik 1,72 -5,49 -3,37
Metro Holding 1,27 -4,51 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -3,72 5,61
Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 1,82 -31,03
Migros Ticaret 23,16 -4,06 -4,38
Milpa 2,98 -5,70 36,07
Mistral GMYO 1,86 -3,63 -1,59
MLP Sağlık 16,61 -4,87 3,81
MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 2,15 -16,67
Mondi Tire Kutsan 6,49 -4,56 56,76
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,39 -5,21 44,58
Net Holding 2,19 -4,78 -15,77
Netaş Telekom. 14,20 -3,66 8,73
Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,31 3,23
Nuh Çimento 10,15 -1,93 -14,56
Nurol GMYO 3,76 -5,05 5,32
Odaş Elektrik 2,11 -3,21 45,95
Olmuksan-IP 4,19 -2,10 63,61
Orge Enerji Elektrik 5,17 -3,36 4,23
Orma Orman Mahsulleri 4,55 -3,19 64,86
Osmanlı Menkul 7,09 -0,14 68,81
Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -4,64 34,52
Otokar 153,00 -4,20 -3,77
Oyak Yat. Ort. 3,21 9,18 37,77
Oylum Sınai Yatırımlar 4,57 -4,39 -10,22
Özak GMYO 3,13 -2,49 21,79
Özbal Çelik Boru 2,00 -1,48 19,76
Özderici GMYO 1,75 -4,37 11,46
Özerden Plastik 2,43 0,00 6,58
Panora GMYO 5,83 -2,83 -5,97
Papilon Savunma 10,33 -0,67 33,29
Park Elek.Madencilik 3,09 -3,13 1,31
Parsan 14,78 -3,34 -12,75
Pegasus 60,40 -5,18 -30,09
Peker GMYO 2,99 -3,24 -4,47
Penguen Gıda 4,60 -2,34 122,22
Pera GMYO 1,03 -4,63 9,57
Pergamon Dış Ticaret 8,10 -4,59 1,00
Petkim 3,81 -2,56 0,00
Petrokent Turizm 190,60 -2,80 48,79
Pınar Et ve Un 9,37 -2,90 2,18
Pınar Su 2,72 -4,23 17,24
Pınar Süt 12,79 -1,84 0,95
Plastikkart 9,41 -2,79 1,51
Polisan Holding 2,76 -3,50 -8,91
Politeknik Metal 71,00 -1,59 -7,79
Prizma Press Matbaacılık 5,64 -0,18 31,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 4,95
QNB Finans Fin. Kir. 140,50 0,36 8,83
QNB Finansbank 41,90 0,00 11,73
Ral Yatırım Holding 8,30 -2,24 22,06
Ray Sigorta 3,59 -4,01 4,97
Reysaş GMYO 8,25 -8,23 79,74
Reysaş Lojistik 8,55 -9,04 95,21
Rhea Girişim 1,94 -6,28 63,03
Rodrigo Tekstil 1,88 -4,08 3,87
Royal Halı 2,15 0,00 56,93
RTA Laboratuvarları 2,24 -1,32 -3,45
Sabancı Holding 9,15 -2,35 -4,09
Safkar Ege Soğutmacılık 3,48 -3,33 59,63
Salix Yatırım Holding 5,00 0,00 -30,65
Sanel Mühendislik 3,89 1,04 -3,95
Sanifoam Sünger 6,33 -1,25 26,60
Sanko Pazarlama 6,70 -4,83 -13,44
Saray Matbaacılık 2,58 -7,53 44,13
Sarkuysan 5,48 -0,54 13,46
Sasa Polyester 9,24 -6,29 19,53
Say Reklamcılık 3,32 -7,52 48,21
Sekuro Plastik 5,11 -4,84 -4,66
Selçuk Ecza Deposu 6,88 -1,15 12,79
Selçuk Gıda 1,65 -1,79 -4,07
Senkron Güvenlik 2,55 -7,27 -6,59
Serve Film Prodüksiyon 1,51 0,67 -5,03
Servet GMYO 11,30 -3,09 32,94
Seyitler Kimya 8,82 0,57 29,90
Silverline Endüstri 2,40 -5,51 11,11
Sinpaş GMYO 1,28 -0,78 10,34
Smartiks Yazılım 8,71 -3,86 -11,21
Soda Sanayii 6,13 -1,29 -0,81
Sodaş Sodyum Sanayii 14,48 1,33 48,21
Söktaş 3,12 -6,59 17,74
Sönmez Filament 5,55 -8,11 13,73
Sönmez Pamuklu 5,69 -9,68 15,65
Sumaş Suni Tahta 9,45 -1,46 -4,55
Şeker Fin. Kir. 4,72 -1,05 -1,26
Şekerbank 1,20 -4,76 -8,40
Şişe Cam 5,13 -1,54 -2,66
Şok Marketler 8,46 -2,76 -21,38
T. Halk Bankası 6,47 -2,71 9,48
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,64 -4,83 -11,38
T.S.K.B. 1,23 -3,15 1,65
T.Tuborg 15,36 -2,10 29,08
Taç Tarım Ürünleri 2,72 0,00 -12,82
Tat Gıda 6,59 -3,94 4,77
TAV Havalimanları 22,26 -3,89 -23,71
Taze Kuru Gıda 6,97 -1,55 -3,73
Tek-Art Turizm 1,47 -5,16 16,67
Tekfen Holding 16,11 -4,33 -16,61
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,67 -7,62 58,81
Temapol Polimer Plastik 5,74 -4,33 9,96
TGS Dış Ticaret 5,79 -3,18 23,98
Tofaş Oto. Fab. 26,38 -3,09 -1,79
Torunlar GMYO 2,76 -4,50 0,36
Trabzon Liman 11,20 -5,25 5,07
Trabzonspor Sportif 5,32 -12,79 147,44
Trakya Cam 3,54 -4,07 1,14
Trend GMYO 2,22 -5,13 0,91
TSKB GMYO 1,83 -5,18 36,57
Tuğçelik 5,00 -4,94 26,58
Tukaş 11,00 -1,79 -10,93
Turcas Petrol 3,47 -3,88 29,96
Turkcell 14,15 -1,60 2,54
Tümosan Motor ve Traktör 6,67 -2,77 4,06
Tüpraş 104,60 -4,04 -17,51
Türk Hava Yolları 12,58 -4,98 -13,00
Türk Prysmian Kablo 3,95 -4,13 51,92
Türk Telekom 8,01 -4,53 8,68
Türk Traktör 60,05 -1,23 8,39
Türker Proje Gayrimenkul 45,90 -5,32 9,29
Ufuk Yatırım 4,14 -1,43 60,47
Ulaşlar Turizm Yat. 2,19 -6,01 3,30
Ulusoy Elektrik 31,80 -2,69 19,55
Ulusoy Un Sanayi 3,63 -4,47 -4,97
Umpaş Holding 0,54 1,89 -12,90
Uşak Seramik 1,81 -5,73 7,10
Utopya Turizm 5,41 -6,40 9,96
Uzertaş Boya 2,12 2,91 -4,50
Ülker Bisküvi 22,18 -2,46 -0,81
Ünye Çimento 4,67 -3,31 -13,20
Vakıf Fin. Kir. 2,09 -5,86 -13,64
Vakıf GMYO 2,73 -4,55 10,53
Vakıf Yat. Ort. 2,20 -5,58 -5,58
Vakıflar Bankası 5,83 -2,35 5,81
Vakko Tekstil 5,89 -5,00 29,74
Vanet Gıda 1,38 0,00 -3,50
Verusa Holding 21,94 0,09 18,21
Verusaturk Girisim 4,50 -6,05 -16,51
Vestel 15,08 -5,16 19,49
Vestel Beyaz Eşya 21,18 -3,81 -1,94
Viking Kağıt 2,78 -7,33 48,66
Yapı Kredi Koray GMYO 2,77 -3,82 14,46
Yapı ve Kredi Bank. 2,53 -1,94 2,02
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,74 -0,77 23,44
Yataş 7,90 -2,83 7,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,08 -4,59 29,19
Yeni Gimat GMYO 12,72 -1,85 -2,23
Yeşil GMYO 0,68 -5,56 6,25
Yeşil Yapı 0,69 -2,82 4,55
Yeşil Yatırım Holding 13,10 -5,89 16,65
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.999,90 -4,05 69,78
Yonga Mobilya 10,19 -9,02 10,28
Yükselen Çelik 9,52 -0,83 55,30
Yünsa 12,46 -2,27 23,49
Zorlu Enerji 1,46 -3,95 -10,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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