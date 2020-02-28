Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

7 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.999,90 -6,32 42,48
İş Bankası (C) 5,86 -4,09 -8,58
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,14 -5,99 -17,37
İş Girişim 3,85 -7,00 1,32
İş GMYO 1,61 -5,85 -8,52
İş Y. Men. Değ. 4,76 -4,61 5,78
İş Yat. Ort. 2,50 -1,96 35,87
İşbir Holding 550,00 -5,97 27,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 -7,94 -6,45
İttifak Holding 2,40 -9,09 -35,48
İz Hayvancılık Tarım 2,45 -5,04 -6,36
İzmir Demir Çelik 10,00 -1,96 22,10
İzmir Fırça 1,94 -8,49 7,78
Jantsa Jant Sanayi 55,50 -6,33 -4,80
Kafein Yazılım 12,88 -6,12 15,62
Kapital Yat. Holding 3,25 -1,22 34,30
Kaplamin 6,09 -1,77 9,73
Kardemir (A) 2,57 -3,75 -3,02
Kardemir (B) 2,56 -4,12 -3,03
Kardemir (D) 2,64 -3,30 -0,75
Karel Elektronik 13,32 -5,13 -8,33
Karsan Otomotiv 1,66 -4,05 5,06
Karsu Tekstil 2,50 -8,09 -22,84
Karsusan Su Ürünleri San. 10,00 -4,76 6,50
Kartonsan 375,00 -5,85 -3,82
Katmerciler Ekipman 3,39 -6,61 -11,72
Kent Gıda 225,00 -1,36 27,99
Kerevitaş Gıda 3,37 -5,07 3,37
Kervansaray Yat. Holding 0,42 -2,33 -23,64
Kiler GMYO 2,97 -7,48 -21,64
Klimasan Klima 18,69 -6,55 -15,35
Koç Holding 17,69 -3,44 -12,94
Konfrut Gıda 7,58 -1,04 -3,07
Konya Çimento 235,00 -6,75 -13,38
Kordsa Teknik Tekstil 13,99 -1,41 6,96
Koza Altın 76,90 -3,57 3,85
Koza Madencilik 11,94 -0,33 19,04
Körfez GMYO 2,23 -7,08 -6,69
Kristal Kola 1,61 -6,94 6,62
Kron Telekomünikasyon 21,26 -6,67 67,14
Kuştur Kuşadası Turizm 22,30 -8,98 -5,91
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -7,10 -4,85
Kütahya Porselen 8,16 -6,74 23,26
Lider Faktoring 3,59 -7,95 -2,18
Link Bilgisayar 22,60 -6,53 24,52
Logo Yazılım 75,20 -4,39 23,68
Lokman Hekim Sağlık 6,40 -7,38 10,73
Lüks Kadife 9,44 -6,07 9,26
Makina Takım 1,77 -5,35 -5,85
Mardin Çimento 5,16 -1,53 -12,84
Marka Yatırım Holding 1,23 -8,21 4,24
Marmaris Altınyunus 77,15 -8,15 8,66
Marshall 52,80 -1,31 11,06
Martı GMYO 1,07 -8,55 5,94
Martı Otel 0,90 -6,25 -1,10
Mavi Giyim 51,30 -5,26 -11,40
Mazhar Zorlu Holding 12,95 -5,13 7,11
Mega Polietilen 2,54 -3,42 15,45
Menderes Tekstil 1,80 -5,26 37,40
Mensa 0,37 8,82 15,62
Merit Turizm 18,01 -7,74 -7,36
Merko Gıda 1,16 -6,45 10,48
Metal Gayrimenkul 0,85 -3,41 -6,59
Metemtur Otelcilik 1,56 -8,24 -12,36
Metro Holding 1,18 -6,35 -14,49
Metro Petrol ve Tesisleri 1,88 -7,39 -4,08
Metro Yatırım Ortaklığı 5,80 -0,85 -28,57
Migros Ticaret 21,82 -3,62 -9,91
Milpa 2,64 -5,71 20,55
Mistral GMYO 1,64 -8,38 -13,23
MLP Sağlık 14,98 -9,10 -6,37
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -9,57 -25,44
Mondi Tire Kutsan 5,97 -6,13 44,20
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,07 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,82 -6,09 32,23
Net Holding 1,99 -7,44 -23,46
Netaş Telekom. 13,00 -5,45 -0,46
Niğbaş Niğde Beton 7,00 7,69 12,90
Nuh Çimento 9,40 -5,24 -20,88
Nurol GMYO 3,37 -8,42 -5,60
Odaş Elektrik 1,96 -3,92 35,57
Olmuksan-IP 4,68 1,08 82,74
Orge Enerji Elektrik 4,71 -6,92 -5,04
Orma Orman Mahsulleri 4,30 -4,44 55,80
Osmanlı Menkul 7,06 -0,28 68,10
Ostim Endüstriyel Yat 2,03 -6,88 20,83
Otokar 146,30 -4,32 -7,99
Oyak Yat. Ort. 3,76 11,24 61,37
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 9,15 0,36
Özak GMYO 2,89 -6,17 12,45
Özbal Çelik Boru 1,65 -9,07 2,37
Özderici GMYO 1,60 -5,33 1,91
Özerden Plastik 2,34 -3,70 2,63
Panora GMYO 5,71 -2,23 -7,90
Papilon Savunma 9,19 -6,70 18,58
Park Elek.Madencilik 2,84 -7,19 -6,89
Parsan 13,90 -3,27 -17,95
Pegasus 55,50 -4,15 -35,76
Peker GMYO 2,80 -5,08 -10,54
Penguen Gıda 4,27 -7,17 106,28
Pera GMYO 0,94 -6,00 0,00
Pergamon Dış Ticaret 7,54 -5,28 -5,99
Petkim 3,61 -3,48 -5,25
Petrokent Turizm 177,30 -9,63 38,41
Pınar Et ve Un 9,62 2,12 4,91
Pınar Su 2,53 -7,33 9,05
Pınar Süt 11,79 -5,53 -6,95
Plastikkart 8,67 -5,45 -6,47
Polisan Holding 2,54 -5,93 -16,17
Politeknik Metal 67,65 -3,43 -12,14
Prizma Press Matbaacılık 5,55 -0,89 29,07
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,80 0,06 4,96
QNB Finans Fin. Kir. 137,40 -2,55 6,43
QNB Finansbank 39,98 -2,49 6,61
Ral Yatırım Holding 8,20 3,80 20,59
Ray Sigorta 3,24 -7,69 -5,26
Reysaş GMYO 7,74 -3,25 68,63
Reysaş Lojistik 8,08 -0,25 84,47
Rhea Girişim 1,85 -6,57 55,46
Rodrigo Tekstil 1,84 -3,16 1,66
Royal Halı 1,97 -3,90 43,80
RTA Laboratuvarları 2,05 -6,82 -11,64
Sabancı Holding 8,60 -4,23 -9,85
Safkar Ege Soğutmacılık 3,31 -5,16 51,83
Salix Yatırım Holding 4,72 -7,45 -34,54
Sanel Mühendislik 3,70 2,78 -8,64
Sanifoam Sünger 5,69 -8,23 13,80
Sanko Pazarlama 6,24 -5,45 -19,38
Saray Matbaacılık 2,42 -6,56 35,20
Sarkuysan 4,95 -6,95 2,48
Sasa Polyester 8,61 -4,76 11,38
Say Reklamcılık 3,13 -4,28 39,73
Sekuro Plastik 4,76 -9,16 -11,19
Selçuk Ecza Deposu 6,55 -3,11 7,38
Selçuk Gıda 1,47 -6,96 -14,53
Senkron Güvenlik 2,38 -7,75 -12,82
Serve Film Prodüksiyon 1,42 -5,33 -10,69
Servet GMYO 10,72 -3,86 26,12
Seyitler Kimya 8,91 0,22 31,22
Silverline Endüstri 2,19 -7,59 1,39
Sinpaş GMYO 1,13 -9,60 -2,59
Smartiks Yazılım 7,98 -6,34 -18,65
Soda Sanayii 5,75 -4,17 -6,96
Sodaş Sodyum Sanayii 14,20 -1,39 45,34
Söktaş 2,88 -7,10 8,68
Sönmez Filament 5,20 -6,14 6,56
Sönmez Pamuklu 5,14 -7,55 4,47
Sumaş Suni Tahta 8,70 -5,02 -12,12
Şeker Fin. Kir. 4,63 -6,46 -3,14
Şekerbank 1,10 -6,78 -16,03
Şişe Cam 4,87 -3,94 -7,59
Şok Marketler 7,98 -4,89 -25,84
T. Halk Bankası 5,93 -5,12 0,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,52 -4,90 -16,24
T.S.K.B. 1,11 -5,93 -8,26
T.Tuborg 14,70 -4,05 23,53
Taç Tarım Ürünleri 2,50 -5,30 -19,87
Tat Gıda 6,19 -5,93 -1,59
TAV Havalimanları 20,64 -6,69 -29,27
Taze Kuru Gıda 6,49 -3,99 -10,36
Tek-Art Turizm 1,31 -7,09 3,97
Tekfen Holding 15,08 -4,13 -21,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,06 -6,05 44,29
Temapol Polimer Plastik 5,19 -7,32 -0,57
TGS Dış Ticaret 5,27 -7,87 12,85
Tofaş Oto. Fab. 25,74 -1,91 -4,17
Torunlar GMYO 2,56 -6,57 -6,91
Trabzon Liman 10,63 -5,51 -0,28
Trabzonspor Sportif 5,08 -5,40 136,28
Trakya Cam 3,33 -4,86 -4,86
Trend GMYO 2,05 -8,89 -6,82
TSKB GMYO 1,72 -5,49 28,36
Tuğçelik 4,69 -4,29 18,73
Tukaş 10,89 -0,09 -11,82
Turcas Petrol 3,47 -2,53 29,96
Turkcell 13,25 -5,89 -3,99
Tümosan Motor ve Traktör 6,09 -6,31 -4,99
Tüpraş 101,50 -1,36 -19,95
Türk Hava Yolları 11,52 -5,19 -20,33
Türk Prysmian Kablo 3,53 -6,86 35,77
Türk Telekom 7,63 -4,86 3,53
Türk Traktör 59,10 -2,80 6,68
Türker Proje Gayrimenkul 43,00 -3,07 2,38
Ufuk Yatırım 3,70 -9,98 43,41
Ulaşlar Turizm Yat. 1,97 -9,22 -7,08
Ulusoy Elektrik 29,98 -5,72 12,71
Ulusoy Un Sanayi 3,37 -5,07 -11,78
Umpaş Holding 0,49 -7,55 -20,97
Uşak Seramik 1,64 -6,82 -2,96
Utopya Turizm 4,89 -4,86 -0,61
Uzertaş Boya 2,06 -0,96 -7,21
Ülker Bisküvi 20,58 -6,88 -7,96
Ünye Çimento 4,23 -6,62 -21,38
Vakıf Fin. Kir. 1,89 -8,25 -21,90
Vakıf GMYO 2,38 -9,51 -3,64
Vakıf Yat. Ort. 2,06 -5,50 -11,59
Vakıflar Bankası 5,35 -5,31 -2,90
Vakko Tekstil 5,36 -6,62 18,06
Vanet Gıda 1,26 -5,97 -11,89
Verusa Holding 20,44 -6,84 10,13
Verusaturk Girisim 4,09 -6,41 -24,12
Vestel 14,10 -3,82 11,73
Vestel Beyaz Eşya 20,34 -3,05 -5,83
Viking Kağıt 2,61 -6,12 39,57
Yapı Kredi Koray GMYO 2,51 -7,38 3,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -5,31 -6,45
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,01 -6,28 11,80
Yataş 7,48 -3,73 1,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,93 -3,98 19,88
Yeni Gimat GMYO 12,70 -1,55 -2,38
Yeşil GMYO 0,65 -4,41 1,56
Yeşil Yapı 0,64 -5,88 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 11,39 -10,17 1,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.221,00 -10,00 43,33
Yonga Mobilya 9,08 -9,92 -1,73
Yükselen Çelik 8,20 -6,92 33,77
Yünsa 11,49 -5,90 13,88
Zorlu Enerji 1,33 -6,34 -18,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugün açığa satış işlemleri yasaklandı
Ocak'ta dış ticaret açığı %94,3 artarak 4 milyar 448 milyon dolara yükseldi Altının kilogramı 324 bin 500 liraya geriledi Benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim geldi

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:26:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]