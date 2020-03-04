Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 43.400,00 -1,14 43,80
İş Bankası (C) 6,27 2,12 -2,18
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,38 -0,29 -11,05
İş Girişim 4,29 -0,23 12,89
İş GMYO 1,80 1,69 2,27
İş Y. Men. Değ. 4,88 -0,61 8,44
İş Yat. Ort. 2,72 1,12 47,83
İşbir Holding 598,90 0,17 39,28
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84
İttifak Holding 2,81 -3,10 -24,46
İz Hayvancılık Tarım 2,62 0,77 0,13
İzmir Demir Çelik 10,60 -2,30 29,43
İzmir Fırça 2,25 -1,32 25,00
Jantsa Jant Sanayi 58,30 -1,52 0,00
Kafein Yazılım 13,60 -1,45 22,08
Kapital Yat. Holding 3,33 -0,30 37,60
Kaplamin 6,37 -0,31 14,77
Kardemir (A) 2,70 0,37 1,89
Kardemir (B) 2,69 0,00 1,89
Kardemir (D) 2,75 -1,43 3,38
Karel Elektronik 14,86 -1,91 2,27
Karsan Otomotiv 1,96 3,16 24,05
Karsu Tekstil 2,67 -0,74 -17,59
Kartonsan 400,00 -0,17 2,59
Katmerciler Ekipman 3,68 -0,81 -4,17
Kent Gıda 218,20 -1,13 24,12
Kerevitaş Gıda 3,63 -0,55 11,35
Kervansaray Yat. Holding 0,47 -4,08 -14,55
Kiler GMYO 3,10 -0,64 -18,21
Klimasan Klima 19,15 -1,29 -13,27
Koç Holding 18,16 -0,22 -10,63
Konfrut Gıda 7,38 -0,27 -5,63
Konya Çimento 253,80 -1,25 -6,45
Kordsa Teknik Tekstil 13,85 -1,21 5,89
Koza Altın 74,50 0,40 0,61
Koza Madencilik 11,68 -2,01 16,45
Körfez GMYO 2,39 -0,42 0,00
Kristal Kola 1,81 0,56 19,87
Kron Telekomünikasyon 21,84 -1,62 71,70
Kuştur Kuşadası Turizm 30,30 8,91 27,85
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,71 -1,16 3,64
Kütahya Porselen 9,22 4,65 39,27
Lider Faktoring 4,09 -1,21 11,44
Link Bilgisayar 26,84 1,67 47,88
Logo Yazılım 79,20 -0,50 30,26
Lokman Hekim Sağlık 7,03 0,43 21,63
Lüks Kadife 10,39 0,39 20,25
Makina Takım 1,93 -0,52 2,66
Mardin Çimento 5,34 0,00 -9,80
Marka Yatırım Holding 1,42 0,00 20,34
Marmaris Altınyunus 80,30 2,95 13,10
Marshall 52,60 -0,47 10,64
Martı GMYO 1,22 0,83 20,79
Martı Otel 1,00 1,01 9,89
Mavi Giyim 53,70 0,28 -7,25
Mazhar Zorlu Holding 14,12 0,50 16,79
Mega Polietilen 2,74 -1,44 24,55
Menderes Tekstil 1,85 1,09 41,22
Mensa 0,36 0,00 12,50
Merit Turizm 20,06 2,09 3,19
Merko Gıda 1,24 -0,80 18,10
Metal Gayrimenkul 0,88 0,00 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,73 -0,57 -2,81
Metro Holding 1,44 0,70 4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,13 -0,47 8,67
Metro Yatırım Ortaklığı 6,20 -23,65
Migros Ticaret 23,22 -0,26 -4,13
Milpa 3,00 -0,99 36,99
Mistral GMYO 1,87 0,00 -1,06
MLP Sağlık 16,77 2,57 4,81
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05
Mondi Tire Kutsan 7,06 -2,62 70,53
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,83 -2,44 48,03
Net Holding 2,09 -0,48 -19,62
Netaş Telekom. 14,11 -0,35 8,04
Niğbaş Niğde Beton 6,60 3,12 6,45
Nuh Çimento 11,55 5,19 -2,78
Nurol GMYO 3,71 -0,54 3,92
Odaş Elektrik 2,16 -0,92 49,41
Olmuksan-IP 4,36 1,63 70,25
Orge Enerji Elektrik 4,99 0,20 0,60
Orma Orman Mahsulleri 4,60 0,00 66,67
Osmanlı Menkul 7,10 4,26 69,05
Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -0,84 41,07
Otokar 157,50 0,13 -0,94
Oyak Yat. Ort. 5,88 14,84 152,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 -3,17 -1,26
Özak GMYO 3,13 0,64 21,79
Özbal Çelik Boru 2,02 12,22 25,32
Özderici GMYO 1,78 0,00 13,38
Özerden Plastik 2,43 0,00 6,58
Panora GMYO 6,00 -0,50 -3,23
Papilon Savunma 10,16 3,25 31,10
Park Elek.Madencilik 3,14 -1,26 2,95
Parsan 15,41 -0,26 -9,03
Pegasus 54,65 -2,50 -36,75
Peker GMYO 2,91 0,00 -7,03
Penguen Gıda 4,91 -1,01 137,20
Pera GMYO 1,04 -1,89 10,64
Pergamon Dış Ticaret 8,55 3,01 6,61
Petkim 3,79 -0,26 -0,52
Petrokent Turizm 186,70 -1,11 45,75
Pınar Et ve Un 9,56 -1,44 4,25
Pınar Su 2,71 0,74 16,81
Pınar Süt 12,59 -0,71 -0,63
Plastikkart 9,68 -2,12 4,42
Polisan Holding 2,74 -0,72 -9,57
Politeknik Metal 72,90 0,00 -5,32
Prizma Press Matbaacılık 5,46 -0,36 26,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 5,02
QNB Finans Fin. Kir. 148,30 1,16 14,87
QNB Finansbank 45,00 4,65 20,00
Ral Yatırım Holding 9,00 5,88 32,35
Ray Sigorta 3,53 0,28 3,22
Reysaş GMYO 8,42 -2,66 83,44
Reysaş Lojistik 9,01 -1,21 105,71
Rhea Girişim 2,05 -2,38 72,27
Rodrigo Tekstil 1,89 0,53 4,42
Royal Halı 2,14 -0,47 56,20
RTA Laboratuvarları 2,26 0,00 -2,59
Sabancı Holding 9,52 4,16 -0,21
Safkar Ege Soğutmacılık 4,00 4,71 83,49
Salix Yatırım Holding 5,47 9,62 -24,13
Sanel Mühendislik 3,80 -2,56 -6,17
Sanifoam Sünger 5,98 -1,97 19,60
Sanko Pazarlama 7,15 -1,38 -7,62
Saray Matbaacılık 2,25 -5,06 25,70
Sarkuysan 5,58 1,27 15,53
Sasa Polyester 9,09 -0,33 17,59
Say Reklamcılık 3,33 -2,92 48,66
Sekuro Plastik 5,18 -1,15 -3,36
Selçuk Ecza Deposu 6,67 -0,60 9,34
Selçuk Gıda 1,58 0,00 -8,14
Senkron Güvenlik 2,52 -0,79 -7,69
Serve Film Prodüksiyon 1,61 1,26 1,26
Servet GMYO 11,28 -0,88 32,71
Seyitler Kimya 9,43 0,96 38,88
Silverline Endüstri 2,37 -0,42 9,72
Sinpaş GMYO 1,18 -4,07 1,72
Smartiks Yazılım 8,96 -1,21 -8,66
Soda Sanayii 6,03 2,20 -2,43
Sodaş Sodyum Sanayii 14,27 -3,84 46,06
Söktaş 3,19 0,00 20,38
Sönmez Filament 5,92 -3,11 21,31
Sönmez Pamuklu 5,91 -2,15 20,12
Sumaş Suni Tahta 9,35 0,75 -5,56
Şeker Fin. Kir. 4,50 -1,10 -5,86
Şekerbank 1,21 0,83 -7,63
Şişe Cam 5,04 0,60 -4,36
Şok Marketler 8,55 -1,72 -20,54
T. Halk Bankası 6,49 0,00 9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,88 -0,89 -13,12
T.S.K.B. 1,18 -0,84 -2,48
T.Tuborg 15,55 -1,27 30,67
Taç Tarım Ürünleri 2,60 -0,76 -16,67
Tat Gıda 6,60 -1,20 4,93
TAV Havalimanları 20,54 -1,25 -29,61
Taze Kuru Gıda 6,90 0,44 -4,70
Tek-Art Turizm 1,45 0,69 15,08
Tekfen Holding 15,68 -0,95 -18,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,44 4,58 100,95
Temapol Polimer Plastik 5,55 -1,60 6,32
TGS Dış Ticaret 5,68 0,35 21,63
Tofaş Oto. Fab. 27,58 -0,07 2,68
Torunlar GMYO 2,81 0,36 2,18
Trabzon Liman 11,76 -0,68 10,32
Trabzonspor Sportif 6,06 -2,26 181,86
Trakya Cam 3,55 2,31 1,43
Trend GMYO 2,22 0,45 0,91
TSKB GMYO 1,85 -1,07 38,06
Tuğçelik 5,87 4,63 48,61
Tukaş 11,41 0,97 -7,61
Turcas Petrol 3,45 0,58 29,21
Turkcell 14,65 2,45 6,16
Tümosan Motor ve Traktör 6,38 -0,16 -0,47
Tüpraş 101,70 -0,49 -19,79
Türk Hava Yolları 11,98 -1,96 -17,15
Türk Prysmian Kablo 3,84 0,00 47,69
Türk Telekom 7,99 -1,96 8,41
Türk Traktör 59,75 0,00 7,85
Türker Proje Gayrimenkul 46,72 -0,47 11,24
Ufuk Yatırım 4,05 -4,71 56,98
Ulaşlar Turizm Yat. 2,24 4,67 5,66
Ulusoy Elektrik 32,74 -1,09 23,08
Ulusoy Un Sanayi 4,01 0,50 4,97
Umpaş Holding 0,54 1,89 -12,90
Uşak Seramik 1,84 -0,54 8,88
Utopya Turizm 5,03 -0,20 2,24
Uzertaş Boya 2,14 0,00 -3,60
Ülker Bisküvi 21,66 0,56 -3,13
Ünye Çimento 4,70 1,08 -12,64
Vakıf Fin. Kir. 2,21 3,76 -8,68
Vakıf GMYO 2,58 0,00 4,45
Vakıf Yat. Ort. 2,42 1,68 3,86
Vakıflar Bankası 5,95 0,85 7,99
Vakko Tekstil 5,68 -1,05 25,11
Vanet Gıda 1,37 0,00 -4,20
Verusa Holding 19,83 -0,85 6,84
Verusaturk Girisim 4,48 3,46 -16,88
Vestel 14,49 0,84 14,82
Vestel Beyaz Eşya 22,18 -0,72 2,69
Viking Kağıt 3,03 -1,30 62,03
Yapı Kredi Koray GMYO 2,92 5,04 20,66
Yapı ve Kredi Bank. 2,61 1,95 5,24
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,58 -1,30 20,89
Yataş 7,84 0,00 6,81
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,07 -1,43 28,57
Yeni Gimat GMYO 12,76 -0,93 -1,92
Yeşil GMYO 0,70 0,00 9,37
Yeşil Yapı 0,69 -1,43 4,55
Yeşil Yatırım Holding 13,98 -2,65 24,49
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.480,00 1,82 52,12
Yonga Mobilya 9,79 3,16 5,95
Yükselen Çelik 9,45 2,38 54,16
Yünsa 12,20 -1,29 20,91
Zorlu Enerji 1,45 0,00 -11,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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