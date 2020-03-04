Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.400,00
|-1,14
|43,80
|İş Bankası (C)
|6,27
|2,12
|-2,18
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,38
|-0,29
|-11,05
|İş Girişim
|4,29
|-0,23
|12,89
|İş GMYO
|1,80
|1,69
|2,27
|İş Y. Men. Değ.
|4,88
|-0,61
|8,44
|İş Yat. Ort.
|2,72
|1,12
|47,83
|İşbir Holding
|598,90
|0,17
|39,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|0,00
|4,84
|İttifak Holding
|2,81
|-3,10
|-24,46
|İz Hayvancılık Tarım
|2,62
|0,77
|0,13
|İzmir Demir Çelik
|10,60
|-2,30
|29,43
|İzmir Fırça
|2,25
|-1,32
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|58,30
|-1,52
|0,00
|Kafein Yazılım
|13,60
|-1,45
|22,08
|Kapital Yat. Holding
|3,33
|-0,30
|37,60
|Kaplamin
|6,37
|-0,31
|14,77
|Kardemir (A)
|2,70
|0,37
|1,89
|Kardemir (B)
|2,69
|0,00
|1,89
|Kardemir (D)
|2,75
|-1,43
|3,38
|Karel Elektronik
|14,86
|-1,91
|2,27
|Karsan Otomotiv
|1,96
|3,16
|24,05
|Karsu Tekstil
|2,67
|-0,74
|-17,59
|Kartonsan
|400,00
|-0,17
|2,59
|Katmerciler Ekipman
|3,68
|-0,81
|-4,17
|Kent Gıda
|218,20
|-1,13
|24,12
|Kerevitaş Gıda
|3,63
|-0,55
|11,35
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-4,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|3,10
|-0,64
|-18,21
|Klimasan Klima
|19,15
|-1,29
|-13,27
|Koç Holding
|18,16
|-0,22
|-10,63
|Konfrut Gıda
|7,38
|-0,27
|-5,63
|Konya Çimento
|253,80
|-1,25
|-6,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,85
|-1,21
|5,89
|Koza Altın
|74,50
|0,40
|0,61
|Koza Madencilik
|11,68
|-2,01
|16,45
|Körfez GMYO
|2,39
|-0,42
|0,00
|Kristal Kola
|1,81
|0,56
|19,87
|Kron Telekomünikasyon
|21,84
|-1,62
|71,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,30
|8,91
|27,85
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,71
|-1,16
|3,64
|Kütahya Porselen
|9,22
|4,65
|39,27
|Lider Faktoring
|4,09
|-1,21
|11,44
|Link Bilgisayar
|26,84
|1,67
|47,88
|Logo Yazılım
|79,20
|-0,50
|30,26
|Lokman Hekim Sağlık
|7,03
|0,43
|21,63
|Lüks Kadife
|10,39
|0,39
|20,25
|Makina Takım
|1,93
|-0,52
|2,66
|Mardin Çimento
|5,34
|0,00
|-9,80
|Marka Yatırım Holding
|1,42
|0,00
|20,34
|Marmaris Altınyunus
|80,30
|2,95
|13,10
|Marshall
|52,60
|-0,47
|10,64
|Martı GMYO
|1,22
|0,83
|20,79
|Martı Otel
|1,00
|1,01
|9,89
|Mavi Giyim
|53,70
|0,28
|-7,25
|Mazhar Zorlu Holding
|14,12
|0,50
|16,79
|Mega Polietilen
|2,74
|-1,44
|24,55
|Menderes Tekstil
|1,85
|1,09
|41,22
|Mensa
|0,36
|0,00
|12,50
|Merit Turizm
|20,06
|2,09
|3,19
|Merko Gıda
|1,24
|-0,80
|18,10
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,73
|-0,57
|-2,81
|Metro Holding
|1,44
|0,70
|4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,13
|-0,47
|8,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,20
|-23,65
|Migros Ticaret
|23,22
|-0,26
|-4,13
|Milpa
|3,00
|-0,99
|36,99
|Mistral GMYO
|1,87
|0,00
|-1,06
|MLP Sağlık
|16,77
|2,57
|4,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|7,06
|-2,62
|70,53
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.083,00
|0,91
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,83
|-2,44
|48,03
|Net Holding
|2,09
|-0,48
|-19,62
|Netaş Telekom.
|14,11
|-0,35
|8,04
|Niğbaş Niğde Beton
|6,60
|3,12
|6,45
|Nuh Çimento
|11,55
|5,19
|-2,78
|Nurol GMYO
|3,71
|-0,54
|3,92
|Odaş Elektrik
|2,16
|-0,92
|49,41
|Olmuksan-IP
|4,36
|1,63
|70,25
|Orge Enerji Elektrik
|4,99
|0,20
|0,60
|Orma Orman Mahsulleri
|4,60
|0,00
|66,67
|Osmanlı Menkul
|7,10
|4,26
|69,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,37
|-0,84
|41,07
|Otokar
|157,50
|0,13
|-0,94
|Oyak Yat. Ort.
|5,88
|14,84
|152,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|-3,17
|-1,26
|Özak GMYO
|3,13
|0,64
|21,79
|Özbal Çelik Boru
|2,02
|12,22
|25,32
|Özderici GMYO
|1,78
|0,00
|13,38
|Özerden Plastik
|2,43
|0,00
|6,58
|Panora GMYO
|6,00
|-0,50
|-3,23
|Papilon Savunma
|10,16
|3,25
|31,10
|Park Elek.Madencilik
|3,14
|-1,26
|2,95
|Parsan
|15,41
|-0,26
|-9,03
|Pegasus
|54,65
|-2,50
|-36,75
|Peker GMYO
|2,91
|0,00
|-7,03
|Penguen Gıda
|4,91
|-1,01
|137,20
|Pera GMYO
|1,04
|-1,89
|10,64
|Pergamon Dış Ticaret
|8,55
|3,01
|6,61
|Petkim
|3,79
|-0,26
|-0,52
|Petrokent Turizm
|186,70
|-1,11
|45,75
|Pınar Et ve Un
|9,56
|-1,44
|4,25
|Pınar Su
|2,71
|0,74
|16,81
|Pınar Süt
|12,59
|-0,71
|-0,63
|Plastikkart
|9,68
|-2,12
|4,42
|Polisan Holding
|2,74
|-0,72
|-9,57
|Politeknik Metal
|72,90
|0,00
|-5,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,46
|-0,36
|26,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,40
|5,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|148,30
|1,16
|14,87
|QNB Finansbank
|45,00
|4,65
|20,00
|Ral Yatırım Holding
|9,00
|5,88
|32,35
|Ray Sigorta
|3,53
|0,28
|3,22
|Reysaş GMYO
|8,42
|-2,66
|83,44
|Reysaş Lojistik
|9,01
|-1,21
|105,71
|Rhea Girişim
|2,05
|-2,38
|72,27
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|0,53
|4,42
|Royal Halı
|2,14
|-0,47
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|2,26
|0,00
|-2,59
|Sabancı Holding
|9,52
|4,16
|-0,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,00
|4,71
|83,49
|Salix Yatırım Holding
|5,47
|9,62
|-24,13
|Sanel Mühendislik
|3,80
|-2,56
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|5,98
|-1,97
|19,60
|Sanko Pazarlama
|7,15
|-1,38
|-7,62
|Saray Matbaacılık
|2,25
|-5,06
|25,70
|Sarkuysan
|5,58
|1,27
|15,53
|Sasa Polyester
|9,09
|-0,33
|17,59
|Say Reklamcılık
|3,33
|-2,92
|48,66
|Sekuro Plastik
|5,18
|-1,15
|-3,36
|Selçuk Ecza Deposu
|6,67
|-0,60
|9,34
|Selçuk Gıda
|1,58
|0,00
|-8,14
|Senkron Güvenlik
|2,52
|-0,79
|-7,69
|Serve Film Prodüksiyon
|1,61
|1,26
|1,26
|Servet GMYO
|11,28
|-0,88
|32,71
|Seyitler Kimya
|9,43
|0,96
|38,88
|Silverline Endüstri
|2,37
|-0,42
|9,72
|Sinpaş GMYO
|1,18
|-4,07
|1,72
|Smartiks Yazılım
|8,96
|-1,21
|-8,66
|Soda Sanayii
|6,03
|2,20
|-2,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,27
|-3,84
|46,06
|Söktaş
|3,19
|0,00
|20,38
|Sönmez Filament
|5,92
|-3,11
|21,31
|Sönmez Pamuklu
|5,91
|-2,15
|20,12
|Sumaş Suni Tahta
|9,35
|0,75
|-5,56
|Şeker Fin. Kir.
|4,50
|-1,10
|-5,86
|Şekerbank
|1,21
|0,83
|-7,63
|Şişe Cam
|5,04
|0,60
|-4,36
|Şok Marketler
|8,55
|-1,72
|-20,54
|T. Halk Bankası
|6,49
|0,00
|9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,88
|-0,89
|-13,12
|T.S.K.B.
|1,18
|-0,84
|-2,48
|T.Tuborg
|15,55
|-1,27
|30,67
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|-0,76
|-16,67
|Tat Gıda
|6,60
|-1,20
|4,93
|TAV Havalimanları
|20,54
|-1,25
|-29,61
|Taze Kuru Gıda
|6,90
|0,44
|-4,70
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,69
|15,08
|Tekfen Holding
|15,68
|-0,95
|-18,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,44
|4,58
|100,95
|Temapol Polimer Plastik
|5,55
|-1,60
|6,32
|TGS Dış Ticaret
|5,68
|0,35
|21,63
|Tofaş Oto. Fab.
|27,58
|-0,07
|2,68
|Torunlar GMYO
|2,81
|0,36
|2,18
|Trabzon Liman
|11,76
|-0,68
|10,32
|Trabzonspor Sportif
|6,06
|-2,26
|181,86
|Trakya Cam
|3,55
|2,31
|1,43
|Trend GMYO
|2,22
|0,45
|0,91
|TSKB GMYO
|1,85
|-1,07
|38,06
|Tuğçelik
|5,87
|4,63
|48,61
|Tukaş
|11,41
|0,97
|-7,61
|Turcas Petrol
|3,45
|0,58
|29,21
|Turkcell
|14,65
|2,45
|6,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,38
|-0,16
|-0,47
|Tüpraş
|101,70
|-0,49
|-19,79
|Türk Hava Yolları
|11,98
|-1,96
|-17,15
|Türk Prysmian Kablo
|3,84
|0,00
|47,69
|Türk Telekom
|7,99
|-1,96
|8,41
|Türk Traktör
|59,75
|0,00
|7,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,72
|-0,47
|11,24
|Ufuk Yatırım
|4,05
|-4,71
|56,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,24
|4,67
|5,66
|Ulusoy Elektrik
|32,74
|-1,09
|23,08
|Ulusoy Un Sanayi
|4,01
|0,50
|4,97
|Umpaş Holding
|0,54
|1,89
|-12,90
|Uşak Seramik
|1,84
|-0,54
|8,88
|Utopya Turizm
|5,03
|-0,20
|2,24
|Uzertaş Boya
|2,14
|0,00
|-3,60
|Ülker Bisküvi
|21,66
|0,56
|-3,13
|Ünye Çimento
|4,70
|1,08
|-12,64
|Vakıf Fin. Kir.
|2,21
|3,76
|-8,68
|Vakıf GMYO
|2,58
|0,00
|4,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|1,68
|3,86
|Vakıflar Bankası
|5,95
|0,85
|7,99
|Vakko Tekstil
|5,68
|-1,05
|25,11
|Vanet Gıda
|1,37
|0,00
|-4,20
|Verusa Holding
|19,83
|-0,85
|6,84
|Verusaturk Girisim
|4,48
|3,46
|-16,88
|Vestel
|14,49
|0,84
|14,82
|Vestel Beyaz Eşya
|22,18
|-0,72
|2,69
|Viking Kağıt
|3,03
|-1,30
|62,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,92
|5,04
|20,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,61
|1,95
|5,24
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,58
|-1,30
|20,89
|Yataş
|7,84
|0,00
|6,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,07
|-1,43
|28,57
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|-0,93
|-1,92
|Yeşil GMYO
|0,70
|0,00
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,69
|-1,43
|4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,98
|-2,65
|24,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.480,00
|1,82
|52,12
|Yonga Mobilya
|9,79
|3,16
|5,95
|Yükselen Çelik
|9,45
|2,38
|54,16
|Yünsa
|12,20
|-1,29
|20,91
|Zorlu Enerji
|1,45
|0,00
|-11,04
(Son)