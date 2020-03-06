Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 40.999,90 -6,82 35,85 İş Bankası (C) 5,89 -3,76 -8,11 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 -7,14 85,72 İş Fin.Kir. 3,14 -4,85 -17,37 İş Girişim 4,08 -2,86 7,37 İş GMYO 1,68 -5,08 -4,55 İş Y. Men. Değ. 4,60 -4,76 2,22 İş Yat. Ort. 2,94 3,16 59,78 İşbir Holding 569,60 -1,79 32,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 -4,69 -1,61 İttifak Holding 2,69 -3,58 -27,69 İz Hayvancılık Tarım 2,52 -1,95 -3,69 İzmir Demir Çelik 10,39 1,86 26,86 İzmir Fırça 2,18 -0,91 21,11 Jantsa Jant Sanayi 55,00 -4,26 -5,66 Kafein Yazılım 13,56 -3,90 21,72 Kapital Yat. Holding 3,21 -3,31 32,64 Kaplamin 6,13 -2,70 10,45 Kardemir (A) 2,57 -3,02 -3,02 Kardemir (B) 2,56 -3,40 -3,03 Kardemir (D) 2,65 -3,28 -0,38 Karel Elektronik 13,78 -4,50 -5,16 Karsan Otomotiv 1,83 -4,19 15,82 Karsu Tekstil 2,50 -4,58 -22,84 Kartonsan 372,20 -3,50 -4,54 Katmerciler Ekipman 3,51 -3,57 -8,59 Kent Gıda 219,70 -1,92 24,97 Kerevitaş Gıda 3,42 -4,47 4,91 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -2,13 -16,36 Kiler GMYO 2,84 -4,70 -25,07 Klimasan Klima 17,31 -6,18 -21,60 Koç Holding 17,46 -2,51 -14,07 Konfrut Gıda 6,92 -5,08 -11,51 Konya Çimento 240,30 -4,45 -11,43 Kordsa Teknik Tekstil 12,77 -3,18 -2,37 Koza Altın 74,20 0,75 0,20 Koza Madencilik 11,23 -0,09 11,96 Körfez GMYO 2,27 -3,81 -5,02 Kristal Kola 1,72 -2,82 13,91 Kron Telekomünikasyon 19,31 -6,26 51,81 Kuştur Kuşadası Turizm 30,50 -0,20 28,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 -3,03 -3,03 Kütahya Porselen 8,41 -4,43 27,04 Lider Faktoring 3,91 -2,49 6,54 Link Bilgisayar 25,40 -3,79 39,94 Logo Yazılım 76,50 -4,38 25,82 Lokman Hekim Sağlık 6,77 -3,42 17,13 Lüks Kadife 10,05 -3,64 16,32 Makina Takım 1,81 -3,72 -3,72 Mardin Çimento 5,34 0,56 -9,80 Marka Yatırım Holding 1,32 -4,35 11,86 Marmaris Altınyunus 76,55 -2,73 7,82 Marshall 50,40 -3,17 6,02 Martı GMYO 1,18 0,00 16,83 Martı Otel 0,97 -1,02 6,59 Mavi Giyim 53,30 -1,11 -7,94 Mazhar Zorlu Holding 13,98 0,94 15,63 Mega Polietilen 2,46 -7,17 11,82 Menderes Tekstil 1,74 -1,69 32,82 Mensa 0,33 -2,94 3,13 Merit Turizm 17,76 -9,71 -8,64 Merko Gıda 1,15 -3,36 9,52 Metal Gayrimenkul 0,84 -3,45 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,60 -4,19 -10,11 Metro Holding 1,35 -3,57 -2,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -3,90 0,51 Metro Yatırım Ortaklığı 6,30 1,78 -22,41 Migros Ticaret 22,16 -3,48 -8,51 Milpa 2,80 -2,44 27,85 Mistral GMYO 1,77 -2,75 -6,35 MLP Sağlık 17,09 -4,10 6,81 MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 4,49 -18,42 Mondi Tire Kutsan 6,66 -4,17 60,87 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,20 3,00 50,94 Net Holding 1,94 -4,90 -25,38 Netaş Telekom. 14,17 2,68 8,50 Niğbaş Niğde Beton 6,40 3,23 Nuh Çimento 10,38 -4,07 -12,63 Nurol GMYO 3,50 -3,58 -1,96 Odaş Elektrik 2,08 -2,80 43,87 Olmuksan-IP 4,32 -1,14 68,69 Orge Enerji Elektrik 4,60 -3,97 -7,26 Orma Orman Mahsulleri 4,70 -2,08 70,29 Osmanlı Menkul 6,05 -9,70 44,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -3,03 33,33 Otokar 146,70 -5,66 -7,74 Oyak Yat. Ort. 7,77 14,94 233,48 Oylum Sınai Yatırımlar 2,85 -4,36 -7,73 Özak GMYO 3,08 -3,14 19,84 Özbal Çelik Boru 1,96 -4,85 21,60 Özderici GMYO 1,78 -1,66 13,38 Özerden Plastik 2,20 -0,90 -3,51 Panora GMYO 5,86 -2,66 -5,48 Papilon Savunma 9,67 -3,97 24,77 Park Elek.Madencilik 2,96 -5,13 -2,95 Parsan 14,47 -2,89 -14,58 Pegasus 47,18 -5,64 -45,39 Peker GMYO 2,77 -2,46 -11,50 Penguen Gıda 4,09 -7,26 97,58 Pera GMYO 0,99 -2,94 5,32 Pergamon Dış Ticaret 8,40 -1,18 4,74 Petkim 3,56 -3,52 -6,56 Petrokent Turizm 175,00 -3,21 36,61 Pınar Et ve Un 9,20 -2,54 0,33 Pınar Su 2,64 -0,38 13,79 Pınar Süt 11,92 -2,13 -5,92 Plastikkart 9,28 -3,03 0,11 Polisan Holding 2,58 -3,73 -14,85 Politeknik Metal 72,80 0,00 -4,30 Prizma Press Matbaacılık 5,29 -1,86 23,02 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,24 4,69 QNB Finans Fin. Kir. 151,20 0,80 17,12 QNB Finansbank 52,00 0,58 38,67 Ral Yatırım Holding 8,72 -0,34 28,24 Ray Sigorta 3,33 -4,31 -2,63 Reysaş GMYO 8,01 -2,20 74,51 Reysaş Lojistik 8,43 -4,20 92,47 Rhea Girişim 1,98 -3,41 66,39 Rodrigo Tekstil 1,83 -3,17 1,10 Royal Halı 2,10 -0,94 53,28 RTA Laboratuvarları 2,17 -3,56 -6,47 Sabancı Holding 9,13 -3,69 -4,30 Safkar Ege Soğutmacılık 3,85 -1,28 76,61 Salix Yatırım Holding 4,75 -5,75 -34,12 Sanel Mühendislik 3,80 -3,55 -6,17 Sanifoam Sünger 5,76 -2,37 15,20 Sanko Pazarlama 6,87 -3,38 -11,24 Saray Matbaacılık 2,00 -4,76 11,73 Sarkuysan 5,36 -2,19 10,97 Sasa Polyester 8,37 -4,99 8,28 Say Reklamcılık 3,21 -5,03 43,30 Sekuro Plastik 4,90 -3,35 -8,58 Selçuk Ecza Deposu 6,41 -2,14 5,08 Selçuk Gıda 1,50 -5,06 -12,79 Senkron Güvenlik 2,40 -4,76 -12,09 Serve Film Prodüksiyon 1,71 2,40 7,55 Servet GMYO 11,31 1,53 33,06 Seyitler Kimya 9,45 0,21 39,18 Silverline Endüstri 2,24 -3,86 3,70 Sinpaş GMYO 1,18 -4,84 1,72 Smartiks Yazılım 8,65 -3,67 -11,82 Soda Sanayii 5,83 -2,18 -5,66 Sodaş Sodyum Sanayii 14,59 -4,01 49,33 Söktaş 2,95 -5,14 11,32 Sönmez Filament 5,67 -1,90 16,19 Sönmez Pamuklu 5,72 -0,69 16,26 Sumaş Suni Tahta 9,50 2,15 -4,04 Şeker Fin. Kir. 4,37 -2,46 -8,58 Şekerbank 1,15 -1,71 -12,21 Şişe Cam 4,81 -3,02 -8,73 Şok Marketler 8,72 -3,75 -18,96 T. Halk Bankası 6,04 -3,67 2,20 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,02 -3,02 -17,39 T.S.K.B. 1,13 -4,24 -6,61 T.Tuborg 15,05 -4,08 26,47 Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 -16,67 Tat Gıda 6,47 -1,97 2,86 TAV Havalimanları 19,11 -3,24 -34,51 Taze Kuru Gıda 6,89 -0,14 -4,83 Tek-Art Turizm 1,37 -4,20 8,73 Tekfen Holding 15,39 -2,22 -20,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,11 -5,92 93,10 Temapol Polimer Plastik 5,12 -4,66 -1,92 TGS Dış Ticaret 5,47 -1,62 17,13 Tofaş Oto. Fab. 26,20 -3,18 -2,46 Torunlar GMYO 2,78 -1,42 1,09 Trabzon Liman 11,24 -2,85 5,44 Trabzonspor Sportif 6,18 -0,16 187,44 Trakya Cam 3,30 -3,23 -5,71 Trend GMYO 2,12 -1,40 -3,64 TSKB GMYO 1,79 0,00 33,58 Tuğçelik 5,45 -5,38 37,97 Tukaş 12,11 0,08 -1,94 Turcas Petrol 3,30 -3,23 23,60 Turkcell 14,48 -2,82 4,93 Tümosan Motor ve Traktör 5,93 -5,42 -7,49 Tüpraş 95,60 -3,87 -24,61 Türk Hava Yolları 11,13 -4,95 -23,03 Türk Prysmian Kablo 3,50 -5,66 34,62 Türk Telekom 7,90 -2,11 7,19 Türk Traktör 58,30 -0,93 5,23 Türker Proje Gayrimenkul 44,38 -2,68 5,67 Ufuk Yatırım 4,08 0,49 58,14 Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 -2,80 -1,89 Ulusoy Elektrik 32,12 -3,37 20,75 Ulusoy Un Sanayi 3,84 -3,27 0,52 Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52 Uşak Seramik 1,72 -3,91 1,78 Utopya Turizm 5,40 11,34 9,76 Uzertaş Boya 2,01 1,52 -9,46 Ülker Bisküvi 22,12 -0,36 -1,07 Ünye Çimento 4,57 -1,72 -15,06 Vakıf Fin. Kir. 2,07 -2,82 -14,46 Vakıf GMYO 2,47 -5,00 0,00 Vakıf Yat. Ort. 2,27 -3,81 -2,58 Vakıflar Bankası 5,51 -4,67 0,00 Vakko Tekstil 6,20 12,12 36,56 Vanet Gıda 1,30 -2,26 -9,09 Verusa Holding 19,03 -2,91 2,53 Verusaturk Girisim 4,06 -2,64 -24,68 Vestel 13,21 -3,44 4,68 Vestel Beyaz Eşya 20,56 -3,38 -4,81 Viking Kağıt 2,75 -7,72 47,06 Yapı Kredi Koray GMYO 2,97 0,00 22,73 Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -5,53 -3,63 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,50 -1,45 19,62 Yataş 7,40 -2,50 0,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,99 -3,40 23,60 Yeni Gimat GMYO 12,79 -0,16 -1,69 Yeşil GMYO 0,67 -2,90 4,69 Yeşil Yapı 0,65 -4,41 -1,52 Yeşil Yatırım Holding 13,13 -3,17 16,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.360,00 -1,02 48,05 Yonga Mobilya 9,99 -2,06 8,12 Yükselen Çelik 8,26 -5,28 34,75 Yünsa 11,60 -3,57 14,97 Zorlu Enerji 1,39 -2,80 -14,72

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)