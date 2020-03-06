Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 40.999,90 -6,82 35,85
İş Bankası (C) 5,89 -3,76 -8,11
İş Bankası (Kur.) 390.000,00 -7,14 85,72
İş Fin.Kir. 3,14 -4,85 -17,37
İş Girişim 4,08 -2,86 7,37
İş GMYO 1,68 -5,08 -4,55
İş Y. Men. Değ. 4,60 -4,76 2,22
İş Yat. Ort. 2,94 3,16 59,78
İşbir Holding 569,60 -1,79 32,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 -4,69 -1,61
İttifak Holding 2,69 -3,58 -27,69
İz Hayvancılık Tarım 2,52 -1,95 -3,69
İzmir Demir Çelik 10,39 1,86 26,86
İzmir Fırça 2,18 -0,91 21,11
Jantsa Jant Sanayi 55,00 -4,26 -5,66
Kafein Yazılım 13,56 -3,90 21,72
Kapital Yat. Holding 3,21 -3,31 32,64
Kaplamin 6,13 -2,70 10,45
Kardemir (A) 2,57 -3,02 -3,02
Kardemir (B) 2,56 -3,40 -3,03
Kardemir (D) 2,65 -3,28 -0,38
Karel Elektronik 13,78 -4,50 -5,16
Karsan Otomotiv 1,83 -4,19 15,82
Karsu Tekstil 2,50 -4,58 -22,84
Kartonsan 372,20 -3,50 -4,54
Katmerciler Ekipman 3,51 -3,57 -8,59
Kent Gıda 219,70 -1,92 24,97
Kerevitaş Gıda 3,42 -4,47 4,91
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -2,13 -16,36
Kiler GMYO 2,84 -4,70 -25,07
Klimasan Klima 17,31 -6,18 -21,60
Koç Holding 17,46 -2,51 -14,07
Konfrut Gıda 6,92 -5,08 -11,51
Konya Çimento 240,30 -4,45 -11,43
Kordsa Teknik Tekstil 12,77 -3,18 -2,37
Koza Altın 74,20 0,75 0,20
Koza Madencilik 11,23 -0,09 11,96
Körfez GMYO 2,27 -3,81 -5,02
Kristal Kola 1,72 -2,82 13,91
Kron Telekomünikasyon 19,31 -6,26 51,81
Kuştur Kuşadası Turizm 30,50 -0,20 28,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 -3,03 -3,03
Kütahya Porselen 8,41 -4,43 27,04
Lider Faktoring 3,91 -2,49 6,54
Link Bilgisayar 25,40 -3,79 39,94
Logo Yazılım 76,50 -4,38 25,82
Lokman Hekim Sağlık 6,77 -3,42 17,13
Lüks Kadife 10,05 -3,64 16,32
Makina Takım 1,81 -3,72 -3,72
Mardin Çimento 5,34 0,56 -9,80
Marka Yatırım Holding 1,32 -4,35 11,86
Marmaris Altınyunus 76,55 -2,73 7,82
Marshall 50,40 -3,17 6,02
Martı GMYO 1,18 0,00 16,83
Martı Otel 0,97 -1,02 6,59
Mavi Giyim 53,30 -1,11 -7,94
Mazhar Zorlu Holding 13,98 0,94 15,63
Mega Polietilen 2,46 -7,17 11,82
Menderes Tekstil 1,74 -1,69 32,82
Mensa 0,33 -2,94 3,13
Merit Turizm 17,76 -9,71 -8,64
Merko Gıda 1,15 -3,36 9,52
Metal Gayrimenkul 0,84 -3,45 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,60 -4,19 -10,11
Metro Holding 1,35 -3,57 -2,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -3,90 0,51
Metro Yatırım Ortaklığı 6,30 1,78 -22,41
Migros Ticaret 22,16 -3,48 -8,51
Milpa 2,80 -2,44 27,85
Mistral GMYO 1,77 -2,75 -6,35
MLP Sağlık 17,09 -4,10 6,81
MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 4,49 -18,42
Mondi Tire Kutsan 6,66 -4,17 60,87
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,20 3,00 50,94
Net Holding 1,94 -4,90 -25,38
Netaş Telekom. 14,17 2,68 8,50
Niğbaş Niğde Beton 6,40 3,23
Nuh Çimento 10,38 -4,07 -12,63
Nurol GMYO 3,50 -3,58 -1,96
Odaş Elektrik 2,08 -2,80 43,87
Olmuksan-IP 4,32 -1,14 68,69
Orge Enerji Elektrik 4,60 -3,97 -7,26
Orma Orman Mahsulleri 4,70 -2,08 70,29
Osmanlı Menkul 6,05 -9,70 44,05
Ostim Endüstriyel Yat 2,24 -3,03 33,33
Otokar 146,70 -5,66 -7,74
Oyak Yat. Ort. 7,77 14,94 233,48
Oylum Sınai Yatırımlar 2,85 -4,36 -7,73
Özak GMYO 3,08 -3,14 19,84
Özbal Çelik Boru 1,96 -4,85 21,60
Özderici GMYO 1,78 -1,66 13,38
Özerden Plastik 2,20 -0,90 -3,51
Panora GMYO 5,86 -2,66 -5,48
Papilon Savunma 9,67 -3,97 24,77
Park Elek.Madencilik 2,96 -5,13 -2,95
Parsan 14,47 -2,89 -14,58
Pegasus 47,18 -5,64 -45,39
Peker GMYO 2,77 -2,46 -11,50
Penguen Gıda 4,09 -7,26 97,58
Pera GMYO 0,99 -2,94 5,32
Pergamon Dış Ticaret 8,40 -1,18 4,74
Petkim 3,56 -3,52 -6,56
Petrokent Turizm 175,00 -3,21 36,61
Pınar Et ve Un 9,20 -2,54 0,33
Pınar Su 2,64 -0,38 13,79
Pınar Süt 11,92 -2,13 -5,92
Plastikkart 9,28 -3,03 0,11
Polisan Holding 2,58 -3,73 -14,85
Politeknik Metal 72,80 0,00 -4,30
Prizma Press Matbaacılık 5,29 -1,86 23,02
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,24 4,69
QNB Finans Fin. Kir. 151,20 0,80 17,12
QNB Finansbank 52,00 0,58 38,67
Ral Yatırım Holding 8,72 -0,34 28,24
Ray Sigorta 3,33 -4,31 -2,63
Reysaş GMYO 8,01 -2,20 74,51
Reysaş Lojistik 8,43 -4,20 92,47
Rhea Girişim 1,98 -3,41 66,39
Rodrigo Tekstil 1,83 -3,17 1,10
Royal Halı 2,10 -0,94 53,28
RTA Laboratuvarları 2,17 -3,56 -6,47
Sabancı Holding 9,13 -3,69 -4,30
Safkar Ege Soğutmacılık 3,85 -1,28 76,61
Salix Yatırım Holding 4,75 -5,75 -34,12
Sanel Mühendislik 3,80 -3,55 -6,17
Sanifoam Sünger 5,76 -2,37 15,20
Sanko Pazarlama 6,87 -3,38 -11,24
Saray Matbaacılık 2,00 -4,76 11,73
Sarkuysan 5,36 -2,19 10,97
Sasa Polyester 8,37 -4,99 8,28
Say Reklamcılık 3,21 -5,03 43,30
Sekuro Plastik 4,90 -3,35 -8,58
Selçuk Ecza Deposu 6,41 -2,14 5,08
Selçuk Gıda 1,50 -5,06 -12,79
Senkron Güvenlik 2,40 -4,76 -12,09
Serve Film Prodüksiyon 1,71 2,40 7,55
Servet GMYO 11,31 1,53 33,06
Seyitler Kimya 9,45 0,21 39,18
Silverline Endüstri 2,24 -3,86 3,70
Sinpaş GMYO 1,18 -4,84 1,72
Smartiks Yazılım 8,65 -3,67 -11,82
Soda Sanayii 5,83 -2,18 -5,66
Sodaş Sodyum Sanayii 14,59 -4,01 49,33
Söktaş 2,95 -5,14 11,32
Sönmez Filament 5,67 -1,90 16,19
Sönmez Pamuklu 5,72 -0,69 16,26
Sumaş Suni Tahta 9,50 2,15 -4,04
Şeker Fin. Kir. 4,37 -2,46 -8,58
Şekerbank 1,15 -1,71 -12,21
Şişe Cam 4,81 -3,02 -8,73
Şok Marketler 8,72 -3,75 -18,96
T. Halk Bankası 6,04 -3,67 2,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,02 -3,02 -17,39
T.S.K.B. 1,13 -4,24 -6,61
T.Tuborg 15,05 -4,08 26,47
Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 -16,67
Tat Gıda 6,47 -1,97 2,86
TAV Havalimanları 19,11 -3,24 -34,51
Taze Kuru Gıda 6,89 -0,14 -4,83
Tek-Art Turizm 1,37 -4,20 8,73
Tekfen Holding 15,39 -2,22 -20,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,11 -5,92 93,10
Temapol Polimer Plastik 5,12 -4,66 -1,92
TGS Dış Ticaret 5,47 -1,62 17,13
Tofaş Oto. Fab. 26,20 -3,18 -2,46
Torunlar GMYO 2,78 -1,42 1,09
Trabzon Liman 11,24 -2,85 5,44
Trabzonspor Sportif 6,18 -0,16 187,44
Trakya Cam 3,30 -3,23 -5,71
Trend GMYO 2,12 -1,40 -3,64
TSKB GMYO 1,79 0,00 33,58
Tuğçelik 5,45 -5,38 37,97
Tukaş 12,11 0,08 -1,94
Turcas Petrol 3,30 -3,23 23,60
Turkcell 14,48 -2,82 4,93
Tümosan Motor ve Traktör 5,93 -5,42 -7,49
Tüpraş 95,60 -3,87 -24,61
Türk Hava Yolları 11,13 -4,95 -23,03
Türk Prysmian Kablo 3,50 -5,66 34,62
Türk Telekom 7,90 -2,11 7,19
Türk Traktör 58,30 -0,93 5,23
Türker Proje Gayrimenkul 44,38 -2,68 5,67
Ufuk Yatırım 4,08 0,49 58,14
Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 -2,80 -1,89
Ulusoy Elektrik 32,12 -3,37 20,75
Ulusoy Un Sanayi 3,84 -3,27 0,52
Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52
Uşak Seramik 1,72 -3,91 1,78
Utopya Turizm 5,40 11,34 9,76
Uzertaş Boya 2,01 1,52 -9,46
Ülker Bisküvi 22,12 -0,36 -1,07
Ünye Çimento 4,57 -1,72 -15,06
Vakıf Fin. Kir. 2,07 -2,82 -14,46
Vakıf GMYO 2,47 -5,00 0,00
Vakıf Yat. Ort. 2,27 -3,81 -2,58
Vakıflar Bankası 5,51 -4,67 0,00
Vakko Tekstil 6,20 12,12 36,56
Vanet Gıda 1,30 -2,26 -9,09
Verusa Holding 19,03 -2,91 2,53
Verusaturk Girisim 4,06 -2,64 -24,68
Vestel 13,21 -3,44 4,68
Vestel Beyaz Eşya 20,56 -3,38 -4,81
Viking Kağıt 2,75 -7,72 47,06
Yapı Kredi Koray GMYO 2,97 0,00 22,73
Yapı ve Kredi Bank. 2,39 -5,53 -3,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,50 -1,45 19,62
Yataş 7,40 -2,50 0,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,99 -3,40 23,60
Yeni Gimat GMYO 12,79 -0,16 -1,69
Yeşil GMYO 0,67 -2,90 4,69
Yeşil Yapı 0,65 -4,41 -1,52
Yeşil Yatırım Holding 13,13 -3,17 16,92
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.360,00 -1,02 48,05
Yonga Mobilya 9,99 -2,06 8,12
Yükselen Çelik 8,26 -5,28 34,75
Yünsa 11,60 -3,57 14,97
Zorlu Enerji 1,39 -2,80 -14,72
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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