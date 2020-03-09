Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.099,90
|-1,91
|36,18
|İş Bankası (C)
|5,72
|-4,51
|-10,76
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,00
|85,72
|İş Fin.Kir.
|2,98
|-5,70
|-21,58
|İş Girişim
|3,82
|-6,14
|0,53
|İş GMYO
|1,62
|-4,14
|-7,95
|İş Y. Men. Değ.
|4,36
|-5,22
|-3,11
|İş Yat. Ort.
|2,96
|0,34
|60,87
|İşbir Holding
|570,00
|-1,69
|32,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|-4,84
|-4,84
|İttifak Holding
|2,70
|-3,57
|-27,42
|İz Hayvancılık Tarım
|2,50
|-3,10
|-4,45
|İzmir Demir Çelik
|9,30
|-9,27
|13,55
|İzmir Fırça
|2,15
|-1,83
|19,44
|Jantsa Jant Sanayi
|52,10
|-4,93
|-10,63
|Kafein Yazılım
|12,91
|-5,07
|15,89
|Kapital Yat. Holding
|3,32
|0,00
|37,19
|Kaplamin
|6,05
|-2,73
|9,01
|Kardemir (A)
|2,47
|-4,26
|-6,79
|Kardemir (B)
|2,46
|-5,02
|-6,82
|Kardemir (D)
|2,54
|-5,22
|-4,51
|Karel Elektronik
|14,36
|2,21
|-1,17
|Karsan Otomotiv
|1,81
|-2,16
|14,56
|Karsu Tekstil
|2,44
|-4,69
|-24,69
|Kartonsan
|366,90
|-2,52
|-5,90
|Katmerciler Ekipman
|3,32
|-4,87
|-13,54
|Kent Gıda
|215,30
|-2,36
|22,47
|Kerevitaş Gıda
|3,33
|-3,48
|2,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-4,26
|-18,18
|Kiler GMYO
|2,74
|-2,84
|-27,70
|Klimasan Klima
|17,03
|-1,56
|-22,87
|Koç Holding
|17,00
|-2,30
|-16,34
|Konfrut Gıda
|6,54
|-6,70
|-16,37
|Konya Çimento
|228,00
|-5,00
|-15,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,20
|-4,98
|-6,73
|Koza Altın
|72,50
|-3,33
|-2,09
|Koza Madencilik
|10,67
|-4,73
|6,38
|Körfez GMYO
|2,15
|-6,93
|-10,04
|Kristal Kola
|1,66
|-3,49
|9,93
|Kron Telekomünikasyon
|18,05
|-7,53
|41,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,00
|0,00
|26,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,51
|-5,63
|-8,48
|Kütahya Porselen
|7,94
|-6,04
|19,94
|Lider Faktoring
|3,67
|-5,17
|0,00
|Link Bilgisayar
|23,96
|-5,59
|32,01
|Logo Yazılım
|75,75
|-5,31
|24,59
|Lokman Hekim Sağlık
|6,65
|-3,62
|15,05
|Lüks Kadife
|9,52
|-4,80
|10,19
|Makina Takım
|1,70
|-4,49
|-9,57
|Mardin Çimento
|5,30
|-0,56
|-10,47
|Marka Yatırım Holding
|1,24
|-5,34
|5,08
|Marmaris Altınyunus
|73,45
|-5,83
|3,45
|Marshall
|47,68
|-5,68
|0,29
|Martı GMYO
|1,15
|-5,74
|13,86
|Martı Otel
|0,91
|-4,21
|0,00
|Mavi Giyim
|53,20
|-1,66
|-8,12
|Mazhar Zorlu Holding
|13,90
|0,00
|14,97
|Mega Polietilen
|2,40
|-3,61
|9,09
|Menderes Tekstil
|1,67
|-2,91
|27,48
|Mensa
|0,32
|-3,03
|0,00
|Merit Turizm
|17,50
|-5,05
|-9,98
|Merko Gıda
|1,09
|-6,03
|3,81
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|-4,76
|-12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,57
|-2,48
|-11,80
|Metro Holding
|1,30
|-3,70
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,85
|-6,57
|-5,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,81
|-5,68
|-28,45
|Migros Ticaret
|21,88
|-4,54
|-9,66
|Milpa
|2,61
|-5,78
|19,18
|Mistral GMYO
|1,68
|-4,55
|-11,11
|MLP Sağlık
|18,38
|1,88
|14,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|-3,09
|-17,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,19
|-6,92
|49,52
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,55
|-4,87
|45,83
|Net Holding
|1,85
|-6,57
|-28,85
|Netaş Telekom.
|13,50
|-3,23
|3,37
|Niğbaş Niğde Beton
|6,62
|3,44
|6,77
|Nuh Çimento
|10,05
|-4,10
|-15,40
|Nurol GMYO
|3,37
|-4,53
|-5,60
|Odaş Elektrik
|1,99
|-3,86
|37,65
|Olmuksan-IP
|4,23
|-2,76
|65,17
|Orge Enerji Elektrik
|4,56
|-5,59
|-8,06
|Orma Orman Mahsulleri
|4,44
|-3,48
|60,87
|Osmanlı Menkul
|6,20
|-5,92
|47,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,12
|-4,93
|26,19
|Otokar
|143,20
|-4,28
|-9,94
|Oyak Yat. Ort.
|6,61
|-14,93
|183,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,69
|-6,60
|-12,91
|Özak GMYO
|2,81
|-7,57
|9,34
|Özbal Çelik Boru
|2,34
|8,84
|45,17
|Özderici GMYO
|1,69
|-4,52
|7,64
|Özerden Plastik
|2,24
|-0,88
|-1,75
|Panora GMYO
|5,79
|-3,02
|-6,61
|Papilon Savunma
|9,21
|-5,44
|18,84
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|-3,00
|-4,59
|Parsan
|13,83
|-4,49
|-18,36
|Pegasus
|46,84
|-2,58
|-45,79
|Peker GMYO
|2,64
|-5,04
|-15,65
|Penguen Gıda
|3,99
|-3,86
|92,75
|Pera GMYO
|0,96
|-4,00
|2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,20
|-2,38
|2,24
|Petkim
|3,44
|-2,82
|-9,71
|Petrokent Turizm
|169,90
|-5,45
|32,63
|Pınar Et ve Un
|9,11
|-2,04
|-0,65
|Pınar Su
|2,55
|-3,41
|9,91
|Pınar Süt
|11,61
|-2,76
|-8,37
|Plastikkart
|9,01
|-2,49
|-2,80
|Polisan Holding
|2,46
|-4,28
|-18,81
|Politeknik Metal
|68,10
|-7,35
|-10,48
|Prizma Press Matbaacılık
|5,15
|-3,56
|19,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.160,20
|0,03
|4,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|152,60
|0,73
|18,20
|QNB Finansbank
|50,00
|-3,85
|33,33
|Ral Yatırım Holding
|9,00
|2,86
|32,35
|Ray Sigorta
|3,24
|-3,86
|-5,26
|Reysaş GMYO
|7,26
|-7,16
|58,17
|Reysaş Lojistik
|7,71
|-8,10
|76,03
|Rhea Girişim
|1,91
|-4,02
|60,50
|Rodrigo Tekstil
|1,81
|-2,16
|0,00
|Royal Halı
|2,02
|-3,35
|47,45
|RTA Laboratuvarları
|2,08
|-5,45
|-10,34
|Sabancı Holding
|8,91
|-3,78
|-6,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,09
|2,25
|87,61
|Salix Yatırım Holding
|4,60
|-5,93
|-36,20
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,26
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|5,49
|-5,34
|9,80
|Sanko Pazarlama
|6,57
|-4,51
|-15,12
|Saray Matbaacılık
|1,85
|-7,04
|3,35
|Sarkuysan
|5,23
|-2,61
|8,28
|Sasa Polyester
|7,98
|-5,00
|3,23
|Say Reklamcılık
|3,01
|-8,23
|34,37
|Sekuro Plastik
|4,64
|-4,53
|-13,43
|Selçuk Ecza Deposu
|6,59
|2,97
|8,03
|Selçuk Gıda
|1,47
|-2,65
|-14,53
|Senkron Güvenlik
|2,36
|-5,60
|-13,55
|Serve Film Prodüksiyon
|1,77
|1,14
|11,32
|Servet GMYO
|11,20
|-0,44
|31,76
|Seyitler Kimya
|9,50
|0,32
|39,91
|Silverline Endüstri
|2,08
|-5,88
|-3,70
|Sinpaş GMYO
|1,17
|-4,88
|0,86
|Smartiks Yazılım
|8,07
|-5,72
|-17,74
|Soda Sanayii
|5,58
|-3,79
|-9,71
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,59
|-1,49
|49,33
|Söktaş
|2,85
|-5,32
|7,55
|Sönmez Filament
|5,42
|-4,58
|11,07
|Sönmez Pamuklu
|5,63
|-1,23
|14,43
|Sumaş Suni Tahta
|9,67
|1,79
|-2,32
|Şeker Fin. Kir.
|4,31
|-1,82
|-9,83
|Şekerbank
|1,11
|-3,48
|-15,27
|Şişe Cam
|4,59
|-4,97
|-12,90
|Şok Marketler
|8,44
|-3,21
|-21,56
|T. Halk Bankası
|5,80
|-4,45
|-1,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|34,08
|-5,28
|-21,83
|T.S.K.B.
|1,07
|-5,31
|-11,57
|T.Tuborg
|14,21
|-5,27
|19,41
|Taç Tarım Ürünleri
|2,59
|-0,38
|-16,99
|Tat Gıda
|6,24
|-3,85
|-0,79
|TAV Havalimanları
|18,68
|-2,91
|-35,98
|Taze Kuru Gıda
|6,65
|0,00
|-8,15
|Tek-Art Turizm
|1,30
|-4,41
|3,17
|Tekfen Holding
|14,41
|-5,51
|-25,41
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,45
|-8,81
|77,38
|Temapol Polimer Plastik
|4,79
|-6,63
|-8,24
|TGS Dış Ticaret
|4,94
|-8,69
|5,78
|Tofaş Oto. Fab.
|24,80
|-4,69
|-7,67
|Torunlar GMYO
|2,60
|-5,11
|-5,45
|Trabzon Liman
|10,80
|-4,34
|1,31
|Trabzonspor Sportif
|5,99
|-4,31
|178,60
|Trakya Cam
|3,16
|-3,36
|-9,71
|Trend GMYO
|1,97
|-6,19
|-10,45
|TSKB GMYO
|1,73
|-3,35
|29,10
|Tuğçelik
|5,01
|-8,24
|26,84
|Tukaş
|12,42
|-0,40
|0,57
|Turcas Petrol
|3,04
|-6,46
|13,86
|Turkcell
|14,06
|-3,50
|1,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,62
|-5,07
|-12,32
|Tüpraş
|93,15
|-1,69
|-26,54
|Türk Hava Yolları
|10,77
|-3,32
|-25,52
|Türk Prysmian Kablo
|3,29
|-6,27
|26,54
|Türk Telekom
|7,35
|-5,77
|-0,27
|Türk Traktör
|54,75
|-7,20
|-1,17
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,00
|-3,15
|2,38
|Ufuk Yatırım
|3,88
|-7,62
|50,39
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,00
|-3,85
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|31,30
|-3,69
|17,67
|Ulusoy Un Sanayi
|3,78
|-2,33
|-1,05
|Umpaş Holding
|0,52
|-1,89
|-16,13
|Uşak Seramik
|1,62
|-5,26
|-4,14
|Utopya Turizm
|4,54
|-9,74
|-7,72
|Uzertaş Boya
|1,95
|-6,70
|-12,16
|Ülker Bisküvi
|21,30
|-7,39
|-4,74
|Ünye Çimento
|4,43
|-2,64
|-17,66
|Vakıf Fin. Kir.
|2,00
|-5,21
|-17,36
|Vakıf GMYO
|2,36
|-5,22
|-4,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,12
|-6,61
|-9,01
|Vakıflar Bankası
|5,29
|-4,51
|-3,99
|Vakko Tekstil
|5,51
|-8,62
|21,37
|Vanet Gıda
|1,24
|-3,88
|-13,29
|Verusa Holding
|18,23
|-4,70
|-1,78
|Verusaturk Girisim
|3,97
|-2,70
|-26,35
|Vestel
|12,78
|-3,33
|1,27
|Vestel Beyaz Eşya
|20,44
|-2,48
|-5,37
|Viking Kağıt
|2,81
|-3,44
|50,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,68
|-7,59
|10,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|-4,53
|-6,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,19
|-3,62
|14,67
|Yataş
|7,09
|-4,19
|-3,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,90
|-5,47
|18,01
|Yeni Gimat GMYO
|12,67
|-1,02
|-2,61
|Yeşil GMYO
|0,66
|-2,94
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,65
|-2,99
|-1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|14,19
|0,92
|26,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.500,10
|0,90
|52,80
|Yonga Mobilya
|9,82
|0,20
|6,28
|Yükselen Çelik
|7,95
|-5,36
|29,69
|Yünsa
|10,99
|-5,26
|8,92
|Zorlu Enerji
|1,33
|-5,00
|-18,40
(Son)