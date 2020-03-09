Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.099,90 -1,91 36,18 İş Bankası (C) 5,72 -4,51 -10,76 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 85,72 İş Fin.Kir. 2,98 -5,70 -21,58 İş Girişim 3,82 -6,14 0,53 İş GMYO 1,62 -4,14 -7,95 İş Y. Men. Değ. 4,36 -5,22 -3,11 İş Yat. Ort. 2,96 0,34 60,87 İşbir Holding 570,00 -1,69 32,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,59 -4,84 -4,84 İttifak Holding 2,70 -3,57 -27,42 İz Hayvancılık Tarım 2,50 -3,10 -4,45 İzmir Demir Çelik 9,30 -9,27 13,55 İzmir Fırça 2,15 -1,83 19,44 Jantsa Jant Sanayi 52,10 -4,93 -10,63 Kafein Yazılım 12,91 -5,07 15,89 Kapital Yat. Holding 3,32 0,00 37,19 Kaplamin 6,05 -2,73 9,01 Kardemir (A) 2,47 -4,26 -6,79 Kardemir (B) 2,46 -5,02 -6,82 Kardemir (D) 2,54 -5,22 -4,51 Karel Elektronik 14,36 2,21 -1,17 Karsan Otomotiv 1,81 -2,16 14,56 Karsu Tekstil 2,44 -4,69 -24,69 Kartonsan 366,90 -2,52 -5,90 Katmerciler Ekipman 3,32 -4,87 -13,54 Kent Gıda 215,30 -2,36 22,47 Kerevitaş Gıda 3,33 -3,48 2,15 Kervansaray Yat. Holding 0,45 -4,26 -18,18 Kiler GMYO 2,74 -2,84 -27,70 Klimasan Klima 17,03 -1,56 -22,87 Koç Holding 17,00 -2,30 -16,34 Konfrut Gıda 6,54 -6,70 -16,37 Konya Çimento 228,00 -5,00 -15,96 Kordsa Teknik Tekstil 12,20 -4,98 -6,73 Koza Altın 72,50 -3,33 -2,09 Koza Madencilik 10,67 -4,73 6,38 Körfez GMYO 2,15 -6,93 -10,04 Kristal Kola 1,66 -3,49 9,93 Kron Telekomünikasyon 18,05 -7,53 41,90 Kuştur Kuşadası Turizm 30,00 0,00 26,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,51 -5,63 -8,48 Kütahya Porselen 7,94 -6,04 19,94 Lider Faktoring 3,67 -5,17 0,00 Link Bilgisayar 23,96 -5,59 32,01 Logo Yazılım 75,75 -5,31 24,59 Lokman Hekim Sağlık 6,65 -3,62 15,05 Lüks Kadife 9,52 -4,80 10,19 Makina Takım 1,70 -4,49 -9,57 Mardin Çimento 5,30 -0,56 -10,47 Marka Yatırım Holding 1,24 -5,34 5,08 Marmaris Altınyunus 73,45 -5,83 3,45 Marshall 47,68 -5,68 0,29 Martı GMYO 1,15 -5,74 13,86 Martı Otel 0,91 -4,21 0,00 Mavi Giyim 53,20 -1,66 -8,12 Mazhar Zorlu Holding 13,90 0,00 14,97 Mega Polietilen 2,40 -3,61 9,09 Menderes Tekstil 1,67 -2,91 27,48 Mensa 0,32 -3,03 0,00 Merit Turizm 17,50 -5,05 -9,98 Merko Gıda 1,09 -6,03 3,81 Metal Gayrimenkul 0,80 -4,76 -12,09 Metemtur Otelcilik 1,57 -2,48 -11,80 Metro Holding 1,30 -3,70 -5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 1,85 -6,57 -5,61 Metro Yatırım Ortaklığı 5,81 -5,68 -28,45 Migros Ticaret 21,88 -4,54 -9,66 Milpa 2,61 -5,78 19,18 Mistral GMYO 1,68 -4,55 -11,11 MLP Sağlık 18,38 1,88 14,87 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 -3,09 -17,54 Mondi Tire Kutsan 6,19 -6,92 49,52 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,55 -4,87 45,83 Net Holding 1,85 -6,57 -28,85 Netaş Telekom. 13,50 -3,23 3,37 Niğbaş Niğde Beton 6,62 3,44 6,77 Nuh Çimento 10,05 -4,10 -15,40 Nurol GMYO 3,37 -4,53 -5,60 Odaş Elektrik 1,99 -3,86 37,65 Olmuksan-IP 4,23 -2,76 65,17 Orge Enerji Elektrik 4,56 -5,59 -8,06 Orma Orman Mahsulleri 4,44 -3,48 60,87 Osmanlı Menkul 6,20 -5,92 47,62 Ostim Endüstriyel Yat 2,12 -4,93 26,19 Otokar 143,20 -4,28 -9,94 Oyak Yat. Ort. 6,61 -14,93 183,69 Oylum Sınai Yatırımlar 2,69 -6,60 -12,91 Özak GMYO 2,81 -7,57 9,34 Özbal Çelik Boru 2,34 8,84 45,17 Özderici GMYO 1,69 -4,52 7,64 Özerden Plastik 2,24 -0,88 -1,75 Panora GMYO 5,79 -3,02 -6,61 Papilon Savunma 9,21 -5,44 18,84 Park Elek.Madencilik 2,91 -3,00 -4,59 Parsan 13,83 -4,49 -18,36 Pegasus 46,84 -2,58 -45,79 Peker GMYO 2,64 -5,04 -15,65 Penguen Gıda 3,99 -3,86 92,75 Pera GMYO 0,96 -4,00 2,13 Pergamon Dış Ticaret 8,20 -2,38 2,24 Petkim 3,44 -2,82 -9,71 Petrokent Turizm 169,90 -5,45 32,63 Pınar Et ve Un 9,11 -2,04 -0,65 Pınar Su 2,55 -3,41 9,91 Pınar Süt 11,61 -2,76 -8,37 Plastikkart 9,01 -2,49 -2,80 Polisan Holding 2,46 -4,28 -18,81 Politeknik Metal 68,10 -7,35 -10,48 Prizma Press Matbaacılık 5,15 -3,56 19,77 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,20 0,03 4,73 QNB Finans Fin. Kir. 152,60 0,73 18,20 QNB Finansbank 50,00 -3,85 33,33 Ral Yatırım Holding 9,00 2,86 32,35 Ray Sigorta 3,24 -3,86 -5,26 Reysaş GMYO 7,26 -7,16 58,17 Reysaş Lojistik 7,71 -8,10 76,03 Rhea Girişim 1,91 -4,02 60,50 Rodrigo Tekstil 1,81 -2,16 0,00 Royal Halı 2,02 -3,35 47,45 RTA Laboratuvarları 2,08 -5,45 -10,34 Sabancı Holding 8,91 -3,78 -6,60 Safkar Ege Soğutmacılık 4,09 2,25 87,61 Salix Yatırım Holding 4,60 -5,93 -36,20 Sanel Mühendislik 3,90 0,26 -3,70 Sanifoam Sünger 5,49 -5,34 9,80 Sanko Pazarlama 6,57 -4,51 -15,12 Saray Matbaacılık 1,85 -7,04 3,35 Sarkuysan 5,23 -2,61 8,28 Sasa Polyester 7,98 -5,00 3,23 Say Reklamcılık 3,01 -8,23 34,37 Sekuro Plastik 4,64 -4,53 -13,43 Selçuk Ecza Deposu 6,59 2,97 8,03 Selçuk Gıda 1,47 -2,65 -14,53 Senkron Güvenlik 2,36 -5,60 -13,55 Serve Film Prodüksiyon 1,77 1,14 11,32 Servet GMYO 11,20 -0,44 31,76 Seyitler Kimya 9,50 0,32 39,91 Silverline Endüstri 2,08 -5,88 -3,70 Sinpaş GMYO 1,17 -4,88 0,86 Smartiks Yazılım 8,07 -5,72 -17,74 Soda Sanayii 5,58 -3,79 -9,71 Sodaş Sodyum Sanayii 14,59 -1,49 49,33 Söktaş 2,85 -5,32 7,55 Sönmez Filament 5,42 -4,58 11,07 Sönmez Pamuklu 5,63 -1,23 14,43 Sumaş Suni Tahta 9,67 1,79 -2,32 Şeker Fin. Kir. 4,31 -1,82 -9,83 Şekerbank 1,11 -3,48 -15,27 Şişe Cam 4,59 -4,97 -12,90 Şok Marketler 8,44 -3,21 -21,56 T. Halk Bankası 5,80 -4,45 -1,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 34,08 -5,28 -21,83 T.S.K.B. 1,07 -5,31 -11,57 T.Tuborg 14,21 -5,27 19,41 Taç Tarım Ürünleri 2,59 -0,38 -16,99 Tat Gıda 6,24 -3,85 -0,79 TAV Havalimanları 18,68 -2,91 -35,98 Taze Kuru Gıda 6,65 0,00 -8,15 Tek-Art Turizm 1,30 -4,41 3,17 Tekfen Holding 14,41 -5,51 -25,41 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,45 -8,81 77,38 Temapol Polimer Plastik 4,79 -6,63 -8,24 TGS Dış Ticaret 4,94 -8,69 5,78 Tofaş Oto. Fab. 24,80 -4,69 -7,67 Torunlar GMYO 2,60 -5,11 -5,45 Trabzon Liman 10,80 -4,34 1,31 Trabzonspor Sportif 5,99 -4,31 178,60 Trakya Cam 3,16 -3,36 -9,71 Trend GMYO 1,97 -6,19 -10,45 TSKB GMYO 1,73 -3,35 29,10 Tuğçelik 5,01 -8,24 26,84 Tukaş 12,42 -0,40 0,57 Turcas Petrol 3,04 -6,46 13,86 Turkcell 14,06 -3,50 1,88 Tümosan Motor ve Traktör 5,62 -5,07 -12,32 Tüpraş 93,15 -1,69 -26,54 Türk Hava Yolları 10,77 -3,32 -25,52 Türk Prysmian Kablo 3,29 -6,27 26,54 Türk Telekom 7,35 -5,77 -0,27 Türk Traktör 54,75 -7,20 -1,17 Türker Proje Gayrimenkul 43,00 -3,15 2,38 Ufuk Yatırım 3,88 -7,62 50,39 Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 -3,85 -5,66 Ulusoy Elektrik 31,30 -3,69 17,67 Ulusoy Un Sanayi 3,78 -2,33 -1,05 Umpaş Holding 0,52 -1,89 -16,13 Uşak Seramik 1,62 -5,26 -4,14 Utopya Turizm 4,54 -9,74 -7,72 Uzertaş Boya 1,95 -6,70 -12,16 Ülker Bisküvi 21,30 -7,39 -4,74 Ünye Çimento 4,43 -2,64 -17,66 Vakıf Fin. Kir. 2,00 -5,21 -17,36 Vakıf GMYO 2,36 -5,22 -4,45 Vakıf Yat. Ort. 2,12 -6,61 -9,01 Vakıflar Bankası 5,29 -4,51 -3,99 Vakko Tekstil 5,51 -8,62 21,37 Vanet Gıda 1,24 -3,88 -13,29 Verusa Holding 18,23 -4,70 -1,78 Verusaturk Girisim 3,97 -2,70 -26,35 Vestel 12,78 -3,33 1,27 Vestel Beyaz Eşya 20,44 -2,48 -5,37 Viking Kağıt 2,81 -3,44 50,27 Yapı Kredi Koray GMYO 2,68 -7,59 10,74 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 -4,53 -6,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,19 -3,62 14,67 Yataş 7,09 -4,19 -3,41 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,90 -5,47 18,01 Yeni Gimat GMYO 12,67 -1,02 -2,61 Yeşil GMYO 0,66 -2,94 3,13 Yeşil Yapı 0,65 -2,99 -1,52 Yeşil Yatırım Holding 14,19 0,92 26,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.500,10 0,90 52,80 Yonga Mobilya 9,82 0,20 6,28 Yükselen Çelik 7,95 -5,36 29,69 Yünsa 10,99 -5,26 8,92 Zorlu Enerji 1,33 -5,00 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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