Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|40.100,00
|0,63
|32,87
|İş Bankası (C)
|5,87
|3,53
|-8,42
|İş Bankası (Kur.)
|379.999,90
|80,95
|İş Fin.Kir.
|2,91
|5,43
|-23,42
|İş Girişim
|3,71
|5,10
|-2,37
|İş GMYO
|1,60
|3,23
|-9,09
|İş Y. Men. Değ.
|4,37
|5,05
|-2,89
|İş Yat. Ort.
|2,91
|1,04
|58,15
|İşbir Holding
|591,00
|5,54
|37,44
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|5,45
|-6,45
|İttifak Holding
|2,63
|1,94
|-29,30
|İz Hayvancılık Tarım
|2,38
|0,00
|-9,04
|İzmir Demir Çelik
|9,50
|-0,94
|16,00
|İzmir Fırça
|2,18
|4,81
|21,11
|Jantsa Jant Sanayi
|53,20
|1,62
|-8,75
|Kafein Yazılım
|12,34
|4,05
|10,77
|Kapital Yat. Holding
|3,32
|1,22
|37,19
|Kaplamin
|6,19
|4,92
|11,53
|Kardemir (A)
|2,45
|-0,41
|-7,55
|Kardemir (B)
|2,43
|2,10
|-7,95
|Kardemir (D)
|2,49
|2,47
|-6,39
|Karel Elektronik
|14,38
|5,97
|-1,03
|Karsan Otomotiv
|1,72
|3,61
|8,86
|Karsu Tekstil
|2,38
|3,48
|-26,54
|Kartonsan
|355,10
|2,57
|-8,93
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|2,90
|-16,93
|Kent Gıda
|204,70
|0,84
|16,44
|Kerevitaş Gıda
|3,28
|3,14
|0,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|2,27
|-18,18
|Kiler GMYO
|2,72
|5,02
|-28,23
|Klimasan Klima
|17,30
|1,76
|-21,65
|Koç Holding
|17,52
|2,52
|-13,78
|Konfrut Gıda
|6,60
|1,54
|-15,60
|Konya Çimento
|225,10
|2,97
|-17,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,94
|2,05
|-8,72
|Koza Altın
|70,65
|1,44
|-4,59
|Koza Madencilik
|10,31
|2,59
|2,79
|Körfez GMYO
|2,09
|3,47
|-12,55
|Kristal Kola
|1,61
|4,55
|6,62
|Kron Telekomünikasyon
|17,88
|1,76
|40,57
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|-3,57
|13,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,47
|4,26
|-10,91
|Kütahya Porselen
|7,69
|2,53
|16,16
|Lider Faktoring
|3,63
|2,54
|-1,09
|Link Bilgisayar
|22,62
|3,48
|24,63
|Logo Yazılım
|76,70
|0,66
|26,15
|Lokman Hekim Sağlık
|6,48
|1,73
|12,11
|Lüks Kadife
|9,30
|3,56
|7,64
|Makina Takım
|1,66
|4,40
|-11,70
|Mardin Çimento
|5,30
|0,38
|-10,47
|Marka Yatırım Holding
|1,25
|3,31
|5,93
|Marmaris Altınyunus
|75,90
|3,27
|6,90
|Marshall
|45,70
|3,72
|-3,87
|Martı GMYO
|1,13
|1,80
|11,88
|Martı Otel
|0,89
|3,49
|-2,20
|Mavi Giyim
|52,10
|2,16
|-10,02
|Mazhar Zorlu Holding
|14,90
|6,81
|23,24
|Mega Polietilen
|2,38
|3,93
|8,18
|Menderes Tekstil
|1,62
|5,88
|23,66
|Mensa
|0,33
|6,45
|3,13
|Merit Turizm
|18,70
|6,86
|-3,81
|Merko Gıda
|1,07
|2,88
|1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|2,44
|-7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,53
|2,68
|-14,04
|Metro Holding
|1,32
|4,76
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|3,47
|-8,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,20
|7,08
|-23,65
|Migros Ticaret
|21,80
|1,40
|-9,99
|Milpa
|2,53
|6,30
|15,53
|Mistral GMYO
|1,65
|3,77
|-12,70
|MLP Sağlık
|17,43
|-1,53
|8,94
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,95
|3,26
|-16,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,12
|6,43
|47,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,10
|6,47
|50,16
|Net Holding
|1,80
|1,12
|-30,77
|Netaş Telekom.
|13,21
|2,48
|1,15
|Niğbaş Niğde Beton
|6,40
|-3,32
|3,23
|Nuh Çimento
|10,08
|3,17
|-15,15
|Nurol GMYO
|3,33
|3,10
|-6,72
|Odaş Elektrik
|1,95
|4,28
|34,88
|Olmuksan-IP
|4,21
|5,78
|64,39
|Orge Enerji Elektrik
|4,51
|2,73
|-9,07
|Orma Orman Mahsulleri
|4,51
|7,64
|63,41
|Osmanlı Menkul
|6,38
|3,24
|51,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,05
|4,06
|22,02
|Otokar
|142,60
|1,06
|-10,31
|Oyak Yat. Ort.
|5,62
|-14,98
|141,20
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,60
|3,17
|-15,83
|Özak GMYO
|2,68
|-1,47
|4,28
|Özbal Çelik Boru
|1,86
|1,09
|15,39
|Özderici GMYO
|1,64
|5,13
|4,46
|Özerden Plastik
|2,24
|9,80
|-1,75
|Panora GMYO
|5,80
|2,65
|-6,45
|Papilon Savunma
|8,98
|3,58
|15,87
|Park Elek.Madencilik
|2,86
|1,78
|-6,23
|Parsan
|14,21
|4,49
|-16,12
|Pegasus
|47,00
|4,35
|-45,60
|Peker GMYO
|2,58
|1,98
|-17,57
|Penguen Gıda
|4,01
|6,08
|93,72
|Pera GMYO
|0,94
|4,44
|0,00
|Pergamon Dış Ticaret
|8,10
|2,40
|1,00
|Petkim
|3,48
|3,26
|-8,66
|Petrokent Turizm
|157,90
|1,22
|23,26
|Pınar Et ve Un
|9,08
|1,57
|-0,98
|Pınar Su
|2,45
|2,94
|5,60
|Pınar Süt
|11,43
|3,63
|-9,79
|Plastikkart
|8,98
|7,80
|-3,13
|Polisan Holding
|2,42
|3,42
|-20,13
|Politeknik Metal
|68,95
|0,73
|-9,36
|Prizma Press Matbaacılık
|5,04
|0,00
|17,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.160,40
|0,02
|4,75
|QNB Finans Fin. Kir.
|154,00
|0,52
|19,29
|QNB Finansbank
|48,00
|0,97
|28,00
|Ral Yatırım Holding
|8,79
|-2,33
|29,26
|Ray Sigorta
|3,44
|8,18
|0,58
|Reysaş GMYO
|7,10
|5,03
|54,68
|Reysaş Lojistik
|7,56
|6,33
|72,60
|Rhea Girişim
|1,90
|2,70
|59,66
|Rodrigo Tekstil
|1,76
|1,15
|-2,76
|Royal Halı
|2,00
|0,00
|45,99
|RTA Laboratuvarları
|2,12
|1,92
|-8,62
|Sabancı Holding
|9,33
|3,09
|-2,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,82
|0,26
|75,23
|Salix Yatırım Holding
|4,48
|-0,22
|-37,86
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-5,13
|-8,64
|Sanifoam Sünger
|5,80
|9,43
|16,00
|Sanko Pazarlama
|6,46
|3,53
|-16,54
|Saray Matbaacılık
|1,80
|3,45
|0,56
|Sarkuysan
|5,44
|8,80
|12,63
|Sasa Polyester
|7,89
|3,00
|2,07
|Say Reklamcılık
|3,01
|4,15
|34,37
|Sekuro Plastik
|4,36
|2,35
|-18,66
|Selçuk Ecza Deposu
|6,40
|4,07
|4,92
|Selçuk Gıda
|1,46
|2,10
|-15,12
|Senkron Güvenlik
|2,33
|4,95
|-14,65
|Serve Film Prodüksiyon
|1,77
|0,00
|11,32
|Servet GMYO
|10,97
|2,52
|29,06
|Seyitler Kimya
|9,49
|0,00
|39,76
|Silverline Endüstri
|2,05
|3,54
|-5,09
|Sinpaş GMYO
|1,15
|-1,71
|-0,86
|Smartiks Yazılım
|7,87
|4,65
|-19,78
|Soda Sanayii
|5,51
|2,04
|-10,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,49
|-0,34
|48,31
|Söktaş
|2,88
|-1,03
|8,68
|Sönmez Filament
|5,31
|4,12
|8,81
|Sönmez Pamuklu
|5,46
|2,63
|10,98
|Sumaş Suni Tahta
|9,70
|1,15
|-2,02
|Şeker Fin. Kir.
|4,29
|3,12
|-10,25
|Şekerbank
|1,10
|3,77
|-16,03
|Şişe Cam
|4,58
|2,69
|-13,09
|Şok Marketler
|8,57
|2,76
|-20,35
|T. Halk Bankası
|5,87
|3,53
|-0,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,86
|2,86
|-22,34
|T.S.K.B.
|1,09
|3,81
|-9,92
|T.Tuborg
|15,17
|5,35
|27,48
|Taç Tarım Ürünleri
|2,55
|0,39
|-18,27
|Tat Gıda
|6,25
|1,30
|-0,64
|TAV Havalimanları
|18,91
|3,22
|-35,20
|Taze Kuru Gıda
|6,31
|-2,17
|-12,85
|Tek-Art Turizm
|1,25
|5,04
|-0,79
|Tekfen Holding
|14,55
|3,93
|-24,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,78
|10,35
|85,24
|Temapol Polimer Plastik
|4,77
|3,70
|-8,62
|TGS Dış Ticaret
|4,49
|-2,39
|-3,85
|Tofaş Oto. Fab.
|25,30
|5,42
|-5,81
|Torunlar GMYO
|2,49
|3,32
|-9,45
|Trabzon Liman
|10,55
|2,43
|-1,03
|Trabzonspor Sportif
|5,81
|1,93
|170,23
|Trakya Cam
|3,17
|3,26
|-9,43
|Trend GMYO
|1,89
|-3,08
|-14,09
|TSKB GMYO
|1,64
|3,14
|22,39
|Tuğçelik
|4,84
|4,31
|22,53
|Tukaş
|11,70
|-2,50
|-5,26
|Turcas Petrol
|2,87
|3,24
|7,49
|Turkcell
|14,10
|2,17
|2,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,53
|3,36
|-13,73
|Tüpraş
|95,45
|1,76
|-24,72
|Türk Hava Yolları
|10,94
|5,39
|-24,34
|Türk Prysmian Kablo
|3,20
|3,90
|23,08
|Türk Telekom
|7,38
|5,28
|0,14
|Türk Traktör
|54,65
|-0,73
|-1,35
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,40
|-1,14
|3,33
|Ufuk Yatırım
|3,85
|0,00
|49,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,01
|5,79
|-5,19
|Ulusoy Elektrik
|32,00
|0,31
|20,30
|Ulusoy Un Sanayi
|3,75
|-0,79
|-1,83
|Umpaş Holding
|0,52
|1,96
|-16,13
|Uşak Seramik
|1,58
|3,95
|-6,51
|Utopya Turizm
|4,43
|2,31
|-9,96
|Uzertaş Boya
|1,97
|-0,51
|-11,26
|Ülker Bisküvi
|22,14
|2,50
|-0,98
|Ünye Çimento
|4,36
|1,16
|-18,96
|Vakıf Fin. Kir.
|1,94
|4,30
|-19,83
|Vakıf GMYO
|2,38
|3,93
|-3,64
|Vakıf Yat. Ort.
|2,06
|1,98
|-11,59
|Vakıflar Bankası
|5,36
|4,08
|-2,72
|Vakko Tekstil
|5,28
|3,73
|16,30
|Vanet Gıda
|1,25
|1,63
|-12,59
|Verusa Holding
|17,57
|0,00
|-5,33
|Verusaturk Girisim
|3,95
|1,54
|-26,72
|Vestel
|12,48
|3,14
|-1,11
|Vestel Beyaz Eşya
|20,36
|3,40
|-5,74
|Viking Kağıt
|2,96
|14,73
|58,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,60
|2,36
|7,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,40
|4,80
|-3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,17
|1,85
|14,35
|Yataş
|7,04
|3,23
|-4,09
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,83
|3,39
|13,66
|Yeni Gimat GMYO
|12,79
|0,79
|-1,69
|Yeşil GMYO
|0,64
|3,23
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,62
|3,33
|-6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|14,10
|3,68
|25,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.906,10
|10,00
|66,59
|Yonga Mobilya
|10,86
|8,60
|17,53
|Yükselen Çelik
|7,80
|2,63
|27,24
|Yünsa
|10,80
|5,57
|7,04
|Zorlu Enerji
|1,33
|3,10
|-18,40
(Son)