Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 40.100,00 0,63 32,87 İş Bankası (C) 5,87 3,53 -8,42 İş Bankası (Kur.) 379.999,90 80,95 İş Fin.Kir. 2,91 5,43 -23,42 İş Girişim 3,71 5,10 -2,37 İş GMYO 1,60 3,23 -9,09 İş Y. Men. Değ. 4,37 5,05 -2,89 İş Yat. Ort. 2,91 1,04 58,15 İşbir Holding 591,00 5,54 37,44 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 5,45 -6,45 İttifak Holding 2,63 1,94 -29,30 İz Hayvancılık Tarım 2,38 0,00 -9,04 İzmir Demir Çelik 9,50 -0,94 16,00 İzmir Fırça 2,18 4,81 21,11 Jantsa Jant Sanayi 53,20 1,62 -8,75 Kafein Yazılım 12,34 4,05 10,77 Kapital Yat. Holding 3,32 1,22 37,19 Kaplamin 6,19 4,92 11,53 Kardemir (A) 2,45 -0,41 -7,55 Kardemir (B) 2,43 2,10 -7,95 Kardemir (D) 2,49 2,47 -6,39 Karel Elektronik 14,38 5,97 -1,03 Karsan Otomotiv 1,72 3,61 8,86 Karsu Tekstil 2,38 3,48 -26,54 Kartonsan 355,10 2,57 -8,93 Katmerciler Ekipman 3,19 2,90 -16,93 Kent Gıda 204,70 0,84 16,44 Kerevitaş Gıda 3,28 3,14 0,61 Kervansaray Yat. Holding 0,45 2,27 -18,18 Kiler GMYO 2,72 5,02 -28,23 Klimasan Klima 17,30 1,76 -21,65 Koç Holding 17,52 2,52 -13,78 Konfrut Gıda 6,60 1,54 -15,60 Konya Çimento 225,10 2,97 -17,03 Kordsa Teknik Tekstil 11,94 2,05 -8,72 Koza Altın 70,65 1,44 -4,59 Koza Madencilik 10,31 2,59 2,79 Körfez GMYO 2,09 3,47 -12,55 Kristal Kola 1,61 4,55 6,62 Kron Telekomünikasyon 17,88 1,76 40,57 Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 -3,57 13,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,47 4,26 -10,91 Kütahya Porselen 7,69 2,53 16,16 Lider Faktoring 3,63 2,54 -1,09 Link Bilgisayar 22,62 3,48 24,63 Logo Yazılım 76,70 0,66 26,15 Lokman Hekim Sağlık 6,48 1,73 12,11 Lüks Kadife 9,30 3,56 7,64 Makina Takım 1,66 4,40 -11,70 Mardin Çimento 5,30 0,38 -10,47 Marka Yatırım Holding 1,25 3,31 5,93 Marmaris Altınyunus 75,90 3,27 6,90 Marshall 45,70 3,72 -3,87 Martı GMYO 1,13 1,80 11,88 Martı Otel 0,89 3,49 -2,20 Mavi Giyim 52,10 2,16 -10,02 Mazhar Zorlu Holding 14,90 6,81 23,24 Mega Polietilen 2,38 3,93 8,18 Menderes Tekstil 1,62 5,88 23,66 Mensa 0,33 6,45 3,13 Merit Turizm 18,70 6,86 -3,81 Merko Gıda 1,07 2,88 1,90 Metal Gayrimenkul 0,84 2,44 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,53 2,68 -14,04 Metro Holding 1,32 4,76 -4,35 Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 3,47 -8,67 Metro Yatırım Ortaklığı 6,20 7,08 -23,65 Migros Ticaret 21,80 1,40 -9,99 Milpa 2,53 6,30 15,53 Mistral GMYO 1,65 3,77 -12,70 MLP Sağlık 17,43 -1,53 8,94 MMC San. ve Tic. Yat. 0,95 3,26 -16,67 Mondi Tire Kutsan 6,12 6,43 47,83 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,10 6,47 50,16 Net Holding 1,80 1,12 -30,77 Netaş Telekom. 13,21 2,48 1,15 Niğbaş Niğde Beton 6,40 -3,32 3,23 Nuh Çimento 10,08 3,17 -15,15 Nurol GMYO 3,33 3,10 -6,72 Odaş Elektrik 1,95 4,28 34,88 Olmuksan-IP 4,21 5,78 64,39 Orge Enerji Elektrik 4,51 2,73 -9,07 Orma Orman Mahsulleri 4,51 7,64 63,41 Osmanlı Menkul 6,38 3,24 51,90 Ostim Endüstriyel Yat 2,05 4,06 22,02 Otokar 142,60 1,06 -10,31 Oyak Yat. Ort. 5,62 -14,98 141,20 Oylum Sınai Yatırımlar 2,60 3,17 -15,83 Özak GMYO 2,68 -1,47 4,28 Özbal Çelik Boru 1,86 1,09 15,39 Özderici GMYO 1,64 5,13 4,46 Özerden Plastik 2,24 9,80 -1,75 Panora GMYO 5,80 2,65 -6,45 Papilon Savunma 8,98 3,58 15,87 Park Elek.Madencilik 2,86 1,78 -6,23 Parsan 14,21 4,49 -16,12 Pegasus 47,00 4,35 -45,60 Peker GMYO 2,58 1,98 -17,57 Penguen Gıda 4,01 6,08 93,72 Pera GMYO 0,94 4,44 0,00 Pergamon Dış Ticaret 8,10 2,40 1,00 Petkim 3,48 3,26 -8,66 Petrokent Turizm 157,90 1,22 23,26 Pınar Et ve Un 9,08 1,57 -0,98 Pınar Su 2,45 2,94 5,60 Pınar Süt 11,43 3,63 -9,79 Plastikkart 8,98 7,80 -3,13 Polisan Holding 2,42 3,42 -20,13 Politeknik Metal 68,95 0,73 -9,36 Prizma Press Matbaacılık 5,04 0,00 17,21 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,40 0,02 4,75 QNB Finans Fin. Kir. 154,00 0,52 19,29 QNB Finansbank 48,00 0,97 28,00 Ral Yatırım Holding 8,79 -2,33 29,26 Ray Sigorta 3,44 8,18 0,58 Reysaş GMYO 7,10 5,03 54,68 Reysaş Lojistik 7,56 6,33 72,60 Rhea Girişim 1,90 2,70 59,66 Rodrigo Tekstil 1,76 1,15 -2,76 Royal Halı 2,00 0,00 45,99 RTA Laboratuvarları 2,12 1,92 -8,62 Sabancı Holding 9,33 3,09 -2,20 Safkar Ege Soğutmacılık 3,82 0,26 75,23 Salix Yatırım Holding 4,48 -0,22 -37,86 Sanel Mühendislik 3,70 -5,13 -8,64 Sanifoam Sünger 5,80 9,43 16,00 Sanko Pazarlama 6,46 3,53 -16,54 Saray Matbaacılık 1,80 3,45 0,56 Sarkuysan 5,44 8,80 12,63 Sasa Polyester 7,89 3,00 2,07 Say Reklamcılık 3,01 4,15 34,37 Sekuro Plastik 4,36 2,35 -18,66 Selçuk Ecza Deposu 6,40 4,07 4,92 Selçuk Gıda 1,46 2,10 -15,12 Senkron Güvenlik 2,33 4,95 -14,65 Serve Film Prodüksiyon 1,77 0,00 11,32 Servet GMYO 10,97 2,52 29,06 Seyitler Kimya 9,49 0,00 39,76 Silverline Endüstri 2,05 3,54 -5,09 Sinpaş GMYO 1,15 -1,71 -0,86 Smartiks Yazılım 7,87 4,65 -19,78 Soda Sanayii 5,51 2,04 -10,84 Sodaş Sodyum Sanayii 14,49 -0,34 48,31 Söktaş 2,88 -1,03 8,68 Sönmez Filament 5,31 4,12 8,81 Sönmez Pamuklu 5,46 2,63 10,98 Sumaş Suni Tahta 9,70 1,15 -2,02 Şeker Fin. Kir. 4,29 3,12 -10,25 Şekerbank 1,10 3,77 -16,03 Şişe Cam 4,58 2,69 -13,09 Şok Marketler 8,57 2,76 -20,35 T. Halk Bankası 5,87 3,53 -0,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,86 2,86 -22,34 T.S.K.B. 1,09 3,81 -9,92 T.Tuborg 15,17 5,35 27,48 Taç Tarım Ürünleri 2,55 0,39 -18,27 Tat Gıda 6,25 1,30 -0,64 TAV Havalimanları 18,91 3,22 -35,20 Taze Kuru Gıda 6,31 -2,17 -12,85 Tek-Art Turizm 1,25 5,04 -0,79 Tekfen Holding 14,55 3,93 -24,69 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,78 10,35 85,24 Temapol Polimer Plastik 4,77 3,70 -8,62 TGS Dış Ticaret 4,49 -2,39 -3,85 Tofaş Oto. Fab. 25,30 5,42 -5,81 Torunlar GMYO 2,49 3,32 -9,45 Trabzon Liman 10,55 2,43 -1,03 Trabzonspor Sportif 5,81 1,93 170,23 Trakya Cam 3,17 3,26 -9,43 Trend GMYO 1,89 -3,08 -14,09 TSKB GMYO 1,64 3,14 22,39 Tuğçelik 4,84 4,31 22,53 Tukaş 11,70 -2,50 -5,26 Turcas Petrol 2,87 3,24 7,49 Turkcell 14,10 2,17 2,17 Tümosan Motor ve Traktör 5,53 3,36 -13,73 Tüpraş 95,45 1,76 -24,72 Türk Hava Yolları 10,94 5,39 -24,34 Türk Prysmian Kablo 3,20 3,90 23,08 Türk Telekom 7,38 5,28 0,14 Türk Traktör 54,65 -0,73 -1,35 Türker Proje Gayrimenkul 43,40 -1,14 3,33 Ufuk Yatırım 3,85 0,00 49,22 Ulaşlar Turizm Yat. 2,01 5,79 -5,19 Ulusoy Elektrik 32,00 0,31 20,30 Ulusoy Un Sanayi 3,75 -0,79 -1,83 Umpaş Holding 0,52 1,96 -16,13 Uşak Seramik 1,58 3,95 -6,51 Utopya Turizm 4,43 2,31 -9,96 Uzertaş Boya 1,97 -0,51 -11,26 Ülker Bisküvi 22,14 2,50 -0,98 Ünye Çimento 4,36 1,16 -18,96 Vakıf Fin. Kir. 1,94 4,30 -19,83 Vakıf GMYO 2,38 3,93 -3,64 Vakıf Yat. Ort. 2,06 1,98 -11,59 Vakıflar Bankası 5,36 4,08 -2,72 Vakko Tekstil 5,28 3,73 16,30 Vanet Gıda 1,25 1,63 -12,59 Verusa Holding 17,57 0,00 -5,33 Verusaturk Girisim 3,95 1,54 -26,72 Vestel 12,48 3,14 -1,11 Vestel Beyaz Eşya 20,36 3,40 -5,74 Viking Kağıt 2,96 14,73 58,29 Yapı Kredi Koray GMYO 2,60 2,36 7,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,40 4,80 -3,23 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,17 1,85 14,35 Yataş 7,04 3,23 -4,09 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,83 3,39 13,66 Yeni Gimat GMYO 12,79 0,79 -1,69 Yeşil GMYO 0,64 3,23 0,00 Yeşil Yapı 0,62 3,33 -6,06 Yeşil Yatırım Holding 14,10 3,68 25,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.906,10 10,00 66,59 Yonga Mobilya 10,86 8,60 17,53 Yükselen Çelik 7,80 2,63 27,24 Yünsa 10,80 5,57 7,04 Zorlu Enerji 1,33 3,10 -18,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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