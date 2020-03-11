Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.999,90 -5,41 15,97
İş Bankası (C) 5,54 -1,07 -13,57
İş Bankası (Kur.) 300.000,00 -21,05 42,86
İş Fin.Kir. 2,49 -3,86 -34,47
İş Girişim 3,22 -3,01 -15,26
İş GMYO 1,43 -2,72 -18,75
İş Y. Men. Değ. 3,96 -1,00 -12,00
İş Yat. Ort. 2,53 -5,95 37,50
İşbir Holding 518,00 -8,69 20,47
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 -3,92 -20,97
İttifak Holding 2,29 -0,43 -38,44
İz Hayvancılık Tarım 2,10 -4,11 -19,74
İzmir Demir Çelik 9,10 -1,19 11,11
İzmir Fırça 2,03 -2,87 12,78
Jantsa Jant Sanayi 48,02 -1,76 -17,63
Kafein Yazılım 10,94 1,11 -1,80
Kapital Yat. Holding 3,12 -4,29 28,93
Kaplamin 5,79 -3,34 4,32
Kardemir (A) 2,14 -4,46 -19,25
Kardemir (B) 2,14 -3,60 -18,94
Kardemir (D) 2,15 -4,44 -19,17
Karel Elektronik 13,06 -1,43 -10,12
Karsan Otomotiv 1,49 -1,32 -5,70
Karsu Tekstil 1,96 -6,22 -39,51
Kartonsan 317,20 -1,80 -18,65
Katmerciler Ekipman 2,65 -5,36 -30,99
Kent Gıda 188,40 4,67 7,17
Kerevitaş Gıda 3,17 9,31 -2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,39 -4,88 -29,09
Kiler GMYO 2,31 -2,94 -39,05
Klimasan Klima 17,17 2,20 -22,24
Koç Holding 16,25 -2,34 -20,03
Konfrut Gıda 6,60 8,37 -15,60
Konya Çimento 204,20 -1,92 -24,73
Kordsa Teknik Tekstil 11,16 -0,80 -14,68
Koza Altın 63,25 -3,44 -14,58
Koza Madencilik 9,01 -2,07 -10,17
Körfez GMYO 1,74 -3,33 -27,20
Kristal Kola 1,40 2,94 -7,28
Kron Telekomünikasyon 14,75 -3,22 15,96
Kuştur Kuşadası Turizm 26,40 -0,38 11,39
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 -4,69 -26,06
Kütahya Porselen 6,46 -5,56 -2,42
Lider Faktoring 3,13 -5,44 -14,71
Link Bilgisayar 20,24 -4,53 11,52
Logo Yazılım 66,80 -4,84 9,87
Lokman Hekim Sağlık 6,70 12,04 15,92
Lüks Kadife 7,61 -8,75 -11,92
Makina Takım 1,45 -3,97 -22,87
Mardin Çimento 5,21 -0,19 -11,99
Marka Yatırım Holding 1,01 -2,88 -14,41
Marmaris Altınyunus 73,75 -4,84 3,87
Marshall 39,80 -0,95 -16,28
Martı GMYO 0,89 -9,18 -11,88
Martı Otel 0,70 -7,89 -23,08
Mavi Giyim 48,06 -3,49 -16,99
Mazhar Zorlu Holding 14,00 -4,50 15,80
Mega Polietilen 2,06 -5,94 -6,36
Menderes Tekstil 1,29 -5,84 -1,53
Mensa 0,28 -9,68 -12,50
Merit Turizm 16,26 -9,16 -16,36
Merko Gıda 1,01 8,60 -3,81
Metal Gayrimenkul 0,82 -1,20 -9,89
Metemtur Otelcilik 1,40 -1,41 -21,35
Metro Holding 1,24 -0,80 -10,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,52 -4,40 -22,45
Metro Yatırım Ortaklığı 5,99 -1,80 -26,23
Migros Ticaret 22,64 11,20 -6,52
Milpa 2,11 0,00 -3,65
Mistral GMYO 1,54 -1,28 -18,52
MLP Sağlık 17,17 4,50 7,31
MMC San. ve Tic. Yat. 0,99 7,61 -13,16
Mondi Tire Kutsan 5,41 -0,37 30,68
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,49 -5,89 21,78
Net Holding 1,69 -1,17 -35,00
Netaş Telekom. 11,24 -5,55 -13,94
Niğbaş Niğde Beton 6,40 -0,16 3,23
Nuh Çimento 9,36 0,65 -21,21
Nurol GMYO 2,90 -1,36 -18,77
Odaş Elektrik 1,62 -5,81 12,06
Olmuksan-IP 3,62 -2,16 41,35
Orge Enerji Elektrik 3,95 -3,66 -20,36
Orma Orman Mahsulleri 4,65 5,92 68,48
Osmanlı Menkul 6,00 -2,91 42,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,65 -6,78 -1,79
Otokar 129,60 -4,00 -18,49
Oyak Yat. Ort. 4,78 -14,95 105,15
Oylum Sınai Yatırımlar 2,42 8,04 -21,65
Özak GMYO 2,39 -2,45 -7,00
Özbal Çelik Boru 1,68 -7,69 4,23
Özderici GMYO 1,33 -5,00 -15,29
Özerden Plastik 2,22 0,91 -2,63
Panora GMYO 5,43 -0,37 -12,42
Papilon Savunma 7,84 0,90 1,16
Park Elek.Madencilik 2,68 0,75 -12,13
Parsan 13,05 0,23 -22,96
Pegasus 41,12 -1,34 -52,41
Peker GMYO 2,34 -2,09 -25,24
Penguen Gıda 3,85 5,48 85,99
Pera GMYO 0,78 -6,02 -17,02
Pergamon Dış Ticaret 7,43 -2,24 -7,36
Petkim 3,31 -0,90 -13,12
Petrokent Turizm 143,90 -5,45 12,33
Pınar Et ve Un 9,37 6,48 2,18
Pınar Su 2,40 10,60 3,45
Pınar Süt 10,91 6,96 -13,89
Plastikkart 7,68 -4,00 -17,15
Polisan Holding 2,14 -3,60 -29,37
Politeknik Metal 68,00 -2,86 -10,61
Prizma Press Matbaacılık 4,57 1,78 6,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,05 4,69
QNB Finans Fin. Kir. 157,10 0,32 21,69
QNB Finansbank 41,70 -3,25 11,20
Ral Yatırım Holding 8,98 2,63 32,06
Ray Sigorta 2,92 -0,34 -14,62
Reysaş GMYO 5,48 -7,74 19,39
Reysaş Lojistik 5,87 -7,41 34,02
Rhea Girişim 1,53 -5,56 28,57
Rodrigo Tekstil 1,70 -0,58 -6,08
Royal Halı 1,93 -1,03 40,88
RTA Laboratuvarları 2,29 19,27 -1,29
Sabancı Holding 8,98 -0,44 -5,87
Safkar Ege Soğutmacılık 3,09 -9,91 41,74
Salix Yatırım Holding 4,00 -9,09 -44,52
Sanel Mühendislik 3,80 1,33 -6,17
Sanifoam Sünger 5,14 -1,53 2,80
Sanko Pazarlama 5,72 -3,05 -26,10
Saray Matbaacılık 1,43 -7,74 -20,11
Sarkuysan 4,91 -2,77 1,66
Sasa Polyester 6,91 -2,68 -10,61
Say Reklamcılık 2,47 -6,79 10,27
Sekuro Plastik 3,52 -4,86 -34,33
Selçuk Ecza Deposu 7,19 16,91 17,87
Selçuk Gıda 1,48 2,78 -13,95
Senkron Güvenlik 1,99 -4,78 -27,11
Serve Film Prodüksiyon 1,77 0,00 11,32
Servet GMYO 10,07 -5,89 18,47
Seyitler Kimya 9,54 0,53 40,50
Silverline Endüstri 1,76 -1,68 -18,52
Sinpaş GMYO 1,03 -5,50 -11,21
Smartiks Yazılım 6,65 -4,86 -32,21
Soda Sanayii 5,10 -2,86 -17,48
Sodaş Sodyum Sanayii 14,10 -0,63 44,32
Söktaş 2,74 -3,86 3,40
Sönmez Filament 4,58 -6,72 -6,15
Sönmez Pamuklu 4,75 -5,19 -3,46
Sumaş Suni Tahta 9,49 -1,04 -4,14
Şeker Fin. Kir. 4,12 -2,60 -13,81
Şekerbank 1,00 -0,99 -23,66
Şişe Cam 4,25 -2,07 -19,35
Şok Marketler 8,85 9,67 -17,75
T. Halk Bankası 5,50 -1,43 -6,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 29,66 -0,87 -31,97
T.S.K.B. 1,00 0,00 -17,36
T.Tuborg 14,30 -0,69 20,17
Taç Tarım Ürünleri 2,45 -2,78 -21,47
Tat Gıda 6,40 6,31 1,75
TAV Havalimanları 17,60 -1,68 -39,68
Taze Kuru Gıda 6,14 -2,54 -15,19
Tek-Art Turizm 0,98 -5,77 -22,22
Tekfen Holding 13,06 -3,19 -32,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,85 -0,87 63,10
Temapol Polimer Plastik 4,25 1,92 -18,58
TGS Dış Ticaret 3,56 -8,95 -23,77
Tofaş Oto. Fab. 22,90 -4,50 -14,74
Torunlar GMYO 2,24 -3,45 -18,55
Trabzon Liman 9,61 -1,94 -9,85
Trabzonspor Sportif 4,19 -12,16 94,88
Trakya Cam 2,99 1,36 -14,57
Trend GMYO 1,76 4,76 -20,00
TSKB GMYO 1,43 0,00 6,72
Tuğçelik 3,93 -6,87 -0,51
Tukaş 12,62 9,74 2,19
Turcas Petrol 2,25 -7,41 -15,73
Turkcell 13,96 4,41 1,16
Tümosan Motor ve Traktör 4,85 -2,81 -24,34
Tüpraş 90,10 -2,33 -28,94
Türk Hava Yolları 9,86 -1,10 -31,81
Türk Prysmian Kablo 2,73 -2,85 5,00
Türk Telekom 6,92 -0,57 -6,11
Türk Traktör 50,05 -2,44 -9,66
Türker Proje Gayrimenkul 41,60 -2,80 -0,95
Ufuk Yatırım 3,41 -5,54 32,17
Ulaşlar Turizm Yat. 1,68 -3,45 -20,75
Ulusoy Elektrik 30,38 -2,63 14,21
Ulusoy Un Sanayi 3,99 12,39 4,45
Umpaş Holding 0,46 -9,80 -25,81
Uşak Seramik 1,37 -2,14 -18,93
Utopya Turizm 3,80 -3,80 -22,76
Uzertaş Boya 1,89 -3,08 -14,86
Ülker Bisküvi 21,48 5,50 -3,94
Ünye Çimento 4,04 -0,25 -24,91
Vakıf Fin. Kir. 1,67 -2,91 -30,99
Vakıf GMYO 2,08 -3,70 -15,79
Vakıf Yat. Ort. 1,77 -5,35 -24,03
Vakıflar Bankası 5,04 -0,79 -8,53
Vakko Tekstil 4,49 -4,67 -1,10
Vanet Gıda 1,19 0,85 -16,78
Verusa Holding 16,10 -4,34 -13,25
Verusaturk Girisim 3,58 -3,24 -33,58
Vestel 11,11 -1,68 -11,97
Vestel Beyaz Eşya 18,50 -4,10 -14,35
Viking Kağıt 3,24 9,46 73,26
Yapı Kredi Koray GMYO 2,12 -5,36 -12,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,28 0,88 -8,06
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,84 5,72 9,09
Yataş 6,47 -4,85 -11,85
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,54 -2,53 -4,35
Yeni Gimat GMYO 12,58 -0,08 -3,31
Yeşil GMYO 0,51 -5,56 -20,31
Yeşil Yapı 0,51 -3,77 -22,73
Yeşil Yatırım Holding 11,39 -5,95 1,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.905,90 0,00 66,58
Yonga Mobilya 12,00 9,09 29,87
Yükselen Çelik 6,65 -5,27 8,48
Yünsa 8,97 -3,34 -11,10
Zorlu Enerji 1,19 -2,46 -26,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:30 Kaynak: AA
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