Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.999,90
|-5,41
|15,97
|İş Bankası (C)
|5,54
|-1,07
|-13,57
|İş Bankası (Kur.)
|300.000,00
|-21,05
|42,86
|İş Fin.Kir.
|2,49
|-3,86
|-34,47
|İş Girişim
|3,22
|-3,01
|-15,26
|İş GMYO
|1,43
|-2,72
|-18,75
|İş Y. Men. Değ.
|3,96
|-1,00
|-12,00
|İş Yat. Ort.
|2,53
|-5,95
|37,50
|İşbir Holding
|518,00
|-8,69
|20,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|-3,92
|-20,97
|İttifak Holding
|2,29
|-0,43
|-38,44
|İz Hayvancılık Tarım
|2,10
|-4,11
|-19,74
|İzmir Demir Çelik
|9,10
|-1,19
|11,11
|İzmir Fırça
|2,03
|-2,87
|12,78
|Jantsa Jant Sanayi
|48,02
|-1,76
|-17,63
|Kafein Yazılım
|10,94
|1,11
|-1,80
|Kapital Yat. Holding
|3,12
|-4,29
|28,93
|Kaplamin
|5,79
|-3,34
|4,32
|Kardemir (A)
|2,14
|-4,46
|-19,25
|Kardemir (B)
|2,14
|-3,60
|-18,94
|Kardemir (D)
|2,15
|-4,44
|-19,17
|Karel Elektronik
|13,06
|-1,43
|-10,12
|Karsan Otomotiv
|1,49
|-1,32
|-5,70
|Karsu Tekstil
|1,96
|-6,22
|-39,51
|Kartonsan
|317,20
|-1,80
|-18,65
|Katmerciler Ekipman
|2,65
|-5,36
|-30,99
|Kent Gıda
|188,40
|4,67
|7,17
|Kerevitaş Gıda
|3,17
|9,31
|-2,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|-4,88
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,31
|-2,94
|-39,05
|Klimasan Klima
|17,17
|2,20
|-22,24
|Koç Holding
|16,25
|-2,34
|-20,03
|Konfrut Gıda
|6,60
|8,37
|-15,60
|Konya Çimento
|204,20
|-1,92
|-24,73
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|-0,80
|-14,68
|Koza Altın
|63,25
|-3,44
|-14,58
|Koza Madencilik
|9,01
|-2,07
|-10,17
|Körfez GMYO
|1,74
|-3,33
|-27,20
|Kristal Kola
|1,40
|2,94
|-7,28
|Kron Telekomünikasyon
|14,75
|-3,22
|15,96
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,40
|-0,38
|11,39
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,22
|-4,69
|-26,06
|Kütahya Porselen
|6,46
|-5,56
|-2,42
|Lider Faktoring
|3,13
|-5,44
|-14,71
|Link Bilgisayar
|20,24
|-4,53
|11,52
|Logo Yazılım
|66,80
|-4,84
|9,87
|Lokman Hekim Sağlık
|6,70
|12,04
|15,92
|Lüks Kadife
|7,61
|-8,75
|-11,92
|Makina Takım
|1,45
|-3,97
|-22,87
|Mardin Çimento
|5,21
|-0,19
|-11,99
|Marka Yatırım Holding
|1,01
|-2,88
|-14,41
|Marmaris Altınyunus
|73,75
|-4,84
|3,87
|Marshall
|39,80
|-0,95
|-16,28
|Martı GMYO
|0,89
|-9,18
|-11,88
|Martı Otel
|0,70
|-7,89
|-23,08
|Mavi Giyim
|48,06
|-3,49
|-16,99
|Mazhar Zorlu Holding
|14,00
|-4,50
|15,80
|Mega Polietilen
|2,06
|-5,94
|-6,36
|Menderes Tekstil
|1,29
|-5,84
|-1,53
|Mensa
|0,28
|-9,68
|-12,50
|Merit Turizm
|16,26
|-9,16
|-16,36
|Merko Gıda
|1,01
|8,60
|-3,81
|Metal Gayrimenkul
|0,82
|-1,20
|-9,89
|Metemtur Otelcilik
|1,40
|-1,41
|-21,35
|Metro Holding
|1,24
|-0,80
|-10,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,52
|-4,40
|-22,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,99
|-1,80
|-26,23
|Migros Ticaret
|22,64
|11,20
|-6,52
|Milpa
|2,11
|0,00
|-3,65
|Mistral GMYO
|1,54
|-1,28
|-18,52
|MLP Sağlık
|17,17
|4,50
|7,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|7,61
|-13,16
|Mondi Tire Kutsan
|5,41
|-0,37
|30,68
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,49
|-5,89
|21,78
|Net Holding
|1,69
|-1,17
|-35,00
|Netaş Telekom.
|11,24
|-5,55
|-13,94
|Niğbaş Niğde Beton
|6,40
|-0,16
|3,23
|Nuh Çimento
|9,36
|0,65
|-21,21
|Nurol GMYO
|2,90
|-1,36
|-18,77
|Odaş Elektrik
|1,62
|-5,81
|12,06
|Olmuksan-IP
|3,62
|-2,16
|41,35
|Orge Enerji Elektrik
|3,95
|-3,66
|-20,36
|Orma Orman Mahsulleri
|4,65
|5,92
|68,48
|Osmanlı Menkul
|6,00
|-2,91
|42,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,65
|-6,78
|-1,79
|Otokar
|129,60
|-4,00
|-18,49
|Oyak Yat. Ort.
|4,78
|-14,95
|105,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,42
|8,04
|-21,65
|Özak GMYO
|2,39
|-2,45
|-7,00
|Özbal Çelik Boru
|1,68
|-7,69
|4,23
|Özderici GMYO
|1,33
|-5,00
|-15,29
|Özerden Plastik
|2,22
|0,91
|-2,63
|Panora GMYO
|5,43
|-0,37
|-12,42
|Papilon Savunma
|7,84
|0,90
|1,16
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|0,75
|-12,13
|Parsan
|13,05
|0,23
|-22,96
|Pegasus
|41,12
|-1,34
|-52,41
|Peker GMYO
|2,34
|-2,09
|-25,24
|Penguen Gıda
|3,85
|5,48
|85,99
|Pera GMYO
|0,78
|-6,02
|-17,02
|Pergamon Dış Ticaret
|7,43
|-2,24
|-7,36
|Petkim
|3,31
|-0,90
|-13,12
|Petrokent Turizm
|143,90
|-5,45
|12,33
|Pınar Et ve Un
|9,37
|6,48
|2,18
|Pınar Su
|2,40
|10,60
|3,45
|Pınar Süt
|10,91
|6,96
|-13,89
|Plastikkart
|7,68
|-4,00
|-17,15
|Polisan Holding
|2,14
|-3,60
|-29,37
|Politeknik Metal
|68,00
|-2,86
|-10,61
|Prizma Press Matbaacılık
|4,57
|1,78
|6,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,80
|-0,05
|4,69
|QNB Finans Fin. Kir.
|157,10
|0,32
|21,69
|QNB Finansbank
|41,70
|-3,25
|11,20
|Ral Yatırım Holding
|8,98
|2,63
|32,06
|Ray Sigorta
|2,92
|-0,34
|-14,62
|Reysaş GMYO
|5,48
|-7,74
|19,39
|Reysaş Lojistik
|5,87
|-7,41
|34,02
|Rhea Girişim
|1,53
|-5,56
|28,57
|Rodrigo Tekstil
|1,70
|-0,58
|-6,08
|Royal Halı
|1,93
|-1,03
|40,88
|RTA Laboratuvarları
|2,29
|19,27
|-1,29
|Sabancı Holding
|8,98
|-0,44
|-5,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,09
|-9,91
|41,74
|Salix Yatırım Holding
|4,00
|-9,09
|-44,52
|Sanel Mühendislik
|3,80
|1,33
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|5,14
|-1,53
|2,80
|Sanko Pazarlama
|5,72
|-3,05
|-26,10
|Saray Matbaacılık
|1,43
|-7,74
|-20,11
|Sarkuysan
|4,91
|-2,77
|1,66
|Sasa Polyester
|6,91
|-2,68
|-10,61
|Say Reklamcılık
|2,47
|-6,79
|10,27
|Sekuro Plastik
|3,52
|-4,86
|-34,33
|Selçuk Ecza Deposu
|7,19
|16,91
|17,87
|Selçuk Gıda
|1,48
|2,78
|-13,95
|Senkron Güvenlik
|1,99
|-4,78
|-27,11
|Serve Film Prodüksiyon
|1,77
|0,00
|11,32
|Servet GMYO
|10,07
|-5,89
|18,47
|Seyitler Kimya
|9,54
|0,53
|40,50
|Silverline Endüstri
|1,76
|-1,68
|-18,52
|Sinpaş GMYO
|1,03
|-5,50
|-11,21
|Smartiks Yazılım
|6,65
|-4,86
|-32,21
|Soda Sanayii
|5,10
|-2,86
|-17,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,10
|-0,63
|44,32
|Söktaş
|2,74
|-3,86
|3,40
|Sönmez Filament
|4,58
|-6,72
|-6,15
|Sönmez Pamuklu
|4,75
|-5,19
|-3,46
|Sumaş Suni Tahta
|9,49
|-1,04
|-4,14
|Şeker Fin. Kir.
|4,12
|-2,60
|-13,81
|Şekerbank
|1,00
|-0,99
|-23,66
|Şişe Cam
|4,25
|-2,07
|-19,35
|Şok Marketler
|8,85
|9,67
|-17,75
|T. Halk Bankası
|5,50
|-1,43
|-6,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|29,66
|-0,87
|-31,97
|T.S.K.B.
|1,00
|0,00
|-17,36
|T.Tuborg
|14,30
|-0,69
|20,17
|Taç Tarım Ürünleri
|2,45
|-2,78
|-21,47
|Tat Gıda
|6,40
|6,31
|1,75
|TAV Havalimanları
|17,60
|-1,68
|-39,68
|Taze Kuru Gıda
|6,14
|-2,54
|-15,19
|Tek-Art Turizm
|0,98
|-5,77
|-22,22
|Tekfen Holding
|13,06
|-3,19
|-32,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,85
|-0,87
|63,10
|Temapol Polimer Plastik
|4,25
|1,92
|-18,58
|TGS Dış Ticaret
|3,56
|-8,95
|-23,77
|Tofaş Oto. Fab.
|22,90
|-4,50
|-14,74
|Torunlar GMYO
|2,24
|-3,45
|-18,55
|Trabzon Liman
|9,61
|-1,94
|-9,85
|Trabzonspor Sportif
|4,19
|-12,16
|94,88
|Trakya Cam
|2,99
|1,36
|-14,57
|Trend GMYO
|1,76
|4,76
|-20,00
|TSKB GMYO
|1,43
|0,00
|6,72
|Tuğçelik
|3,93
|-6,87
|-0,51
|Tukaş
|12,62
|9,74
|2,19
|Turcas Petrol
|2,25
|-7,41
|-15,73
|Turkcell
|13,96
|4,41
|1,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,85
|-2,81
|-24,34
|Tüpraş
|90,10
|-2,33
|-28,94
|Türk Hava Yolları
|9,86
|-1,10
|-31,81
|Türk Prysmian Kablo
|2,73
|-2,85
|5,00
|Türk Telekom
|6,92
|-0,57
|-6,11
|Türk Traktör
|50,05
|-2,44
|-9,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,60
|-2,80
|-0,95
|Ufuk Yatırım
|3,41
|-5,54
|32,17
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,68
|-3,45
|-20,75
|Ulusoy Elektrik
|30,38
|-2,63
|14,21
|Ulusoy Un Sanayi
|3,99
|12,39
|4,45
|Umpaş Holding
|0,46
|-9,80
|-25,81
|Uşak Seramik
|1,37
|-2,14
|-18,93
|Utopya Turizm
|3,80
|-3,80
|-22,76
|Uzertaş Boya
|1,89
|-3,08
|-14,86
|Ülker Bisküvi
|21,48
|5,50
|-3,94
|Ünye Çimento
|4,04
|-0,25
|-24,91
|Vakıf Fin. Kir.
|1,67
|-2,91
|-30,99
|Vakıf GMYO
|2,08
|-3,70
|-15,79
|Vakıf Yat. Ort.
|1,77
|-5,35
|-24,03
|Vakıflar Bankası
|5,04
|-0,79
|-8,53
|Vakko Tekstil
|4,49
|-4,67
|-1,10
|Vanet Gıda
|1,19
|0,85
|-16,78
|Verusa Holding
|16,10
|-4,34
|-13,25
|Verusaturk Girisim
|3,58
|-3,24
|-33,58
|Vestel
|11,11
|-1,68
|-11,97
|Vestel Beyaz Eşya
|18,50
|-4,10
|-14,35
|Viking Kağıt
|3,24
|9,46
|73,26
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,12
|-5,36
|-12,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|0,88
|-8,06
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,84
|5,72
|9,09
|Yataş
|6,47
|-4,85
|-11,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,54
|-2,53
|-4,35
|Yeni Gimat GMYO
|12,58
|-0,08
|-3,31
|Yeşil GMYO
|0,51
|-5,56
|-20,31
|Yeşil Yapı
|0,51
|-3,77
|-22,73
|Yeşil Yatırım Holding
|11,39
|-5,95
|1,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.905,90
|0,00
|66,58
|Yonga Mobilya
|12,00
|9,09
|29,87
|Yükselen Çelik
|6,65
|-5,27
|8,48
|Yünsa
|8,97
|-3,34
|-11,10
|Zorlu Enerji
|1,19
|-2,46
|-26,99
(Son)