Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 28.474,90 -15,00 -5,65 İş Bankası (C) 5,27 -6,06 -17,78 İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38 İş Fin.Kir. 2,24 -8,57 -41,05 İş Girişim 2,76 -10,10 -27,37 İş GMYO 1,37 -7,43 -22,16 İş Y. Men. Değ. 3,83 -2,05 -14,89 İş Yat. Ort. 2,27 -9,20 23,37 İşbir Holding 482,40 -9,98 12,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -13,04 -35,48 İttifak Holding 1,99 -11,56 -46,51 İz Hayvancılık Tarım 1,89 -7,80 -27,77 İzmir Demir Çelik 8,00 -5,77 -2,32 İzmir Fırça 1,71 -9,52 -5,00 Jantsa Jant Sanayi 45,26 -7,37 -22,37 Kafein Yazılım 9,14 -12,95 -17,95 Kapital Yat. Holding 2,90 -3,33 19,83 Kaplamin 4,84 -14,94 -12,79 Kardemir (A) 1,98 -7,04 -25,28 Kardemir (B) 1,98 -7,04 -25,00 Kardemir (D) 2,05 -5,96 -22,93 Karel Elektronik 11,97 -8,97 -17,62 Karsan Otomotiv 1,42 -7,79 -10,13 Karsu Tekstil 1,61 -14,81 -50,31 Kartonsan 298,70 -4,11 -23,39 Katmerciler Ekipman 2,32 -10,77 -39,58 Kent Gıda 169,80 -7,57 -3,41 Kerevitaş Gıda 3,20 3,90 -1,84 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -8,11 -38,18 Kiler GMYO 2,03 -10,96 -46,44 Klimasan Klima 16,69 -3,41 -24,41 Koç Holding 15,36 -0,97 -24,41 Konfrut Gıda 7,04 5,07 -9,97 Konya Çimento 186,90 -6,50 -31,11 Kordsa Teknik Tekstil 10,32 -7,03 -21,10 Koza Altın 61,50 -4,80 -16,95 Koza Madencilik 9,17 -0,86 -8,57 Körfez GMYO 1,45 -13,69 -39,33 Kristal Kola 1,32 -4,35 -12,58 Kron Telekomünikasyon 13,47 -10,26 5,90 Kuştur Kuşadası Turizm 23,76 -10,00 0,25 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 -9,09 -33,33 Kütahya Porselen 5,95 -7,18 -10,12 Lider Faktoring 2,57 -12,88 -29,97 Link Bilgisayar 17,00 -15,00 -6,34 Logo Yazılım 62,25 -8,46 2,38 Lokman Hekim Sağlık 8,18 16,03 41,52 Lüks Kadife 6,39 -13,65 -26,04 Makina Takım 1,29 -9,79 -31,38 Mardin Çimento 5,19 -0,57 -12,33 Marka Yatırım Holding 0,85 -12,37 -27,97 Marmaris Altınyunus 73,00 -5,32 2,82 Marshall 33,28 -11,02 -30,00 Martı GMYO 0,74 -12,94 -26,73 Martı Otel 0,59 -11,94 -35,16 Mavi Giyim 44,52 -7,79 -23,11 Mazhar Zorlu Holding 12,18 -9,98 0,74 Mega Polietilen 1,80 -10,00 -18,18 Menderes Tekstil 1,10 -12,70 -16,03 Mensa 0,26 -7,14 -18,75 Merit Turizm 14,50 -9,99 -25,41 Merko Gıda 1,19 12,26 13,33 Metal Gayrimenkul 0,76 -5,00 -16,48 Metemtur Otelcilik 1,26 -7,35 -29,21 Metro Holding 1,08 -11,48 -21,74 Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -11,72 -34,69 Metro Yatırım Ortaklığı 5,45 -9,02 -32,88 Migros Ticaret 23,40 1,83 -3,39 Milpa 1,98 -6,16 -9,59 Mistral GMYO 1,52 -1,30 -19,58 MLP Sağlık 16,67 -1,77 4,19 MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -5,15 -19,30 Mondi Tire Kutsan 4,30 -15,69 3,86 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,95 -16,07 1,81 Net Holding 1,52 -7,32 -41,54 Netaş Telekom. 8,94 -15,34 -31,55 Niğbaş Niğde Beton 5,80 -3,17 -6,45 Nuh Çimento 9,33 -0,74 -21,46 Nurol GMYO 2,65 -8,93 -25,77 Odaş Elektrik 1,44 -10,56 -0,39 Olmuksan-IP 3,35 -4,56 30,81 Orge Enerji Elektrik 3,68 -6,36 -25,81 Orma Orman Mahsulleri 3,78 -10,00 36,96 Osmanlı Menkul 5,10 -8,93 21,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,37 -14,38 -18,45 Otokar 121,00 -5,69 -23,90 Oyak Yat. Ort. 4,07 -14,85 74,68 Oylum Sınai Yatırımlar 2,70 5,06 -12,59 Özak GMYO 2,46 -2,77 -4,28 Özbal Çelik Boru 1,32 -14,84 -18,11 Özderici GMYO 1,11 -13,28 -29,30 Özerden Plastik 1,96 -9,68 -14,04 Panora GMYO 4,83 -8,87 -22,10 Papilon Savunma 6,85 -11,27 -11,61 Park Elek.Madencilik 2,41 -9,40 -20,98 Parsan 12,82 -4,54 -24,32 Pegasus 37,30 -6,80 -56,83 Peker GMYO 2,00 -9,91 -36,10 Penguen Gıda 3,81 -1,30 84,06 Pera GMYO 0,66 -10,81 -29,79 Pergamon Dış Ticaret 6,86 -4,72 -14,46 Petkim 3,09 -5,79 -18,90 Petrokent Turizm 112,50 -14,19 -12,18 Pınar Et ve Un 9,40 1,62 2,51 Pınar Su 2,81 18,57 21,12 Pınar Süt 11,22 2,37 -11,44 Plastikkart 6,95 -9,86 -25,03 Polisan Holding 1,88 -11,74 -37,95 Politeknik Metal 64,00 -1,61 -15,87 Prizma Press Matbaacılık 4,27 -11,04 -0,70 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,40 -0,03 4,66 QNB Finans Fin. Kir. 142,00 -10,41 9,99 QNB Finansbank 34,50 -14,14 -8,00 Ral Yatırım Holding 8,10 -3,57 19,12 Ray Sigorta 2,51 -10,99 -26,61 Reysaş GMYO 4,48 -15,95 -2,40 Reysaş Lojistik 4,71 -17,22 7,53 Rhea Girişim 1,28 -14,67 7,56 Rodrigo Tekstil 1,53 -9,47 -15,47 Royal Halı 1,79 -5,79 30,66 RTA Laboratuvarları 2,76 20,00 18,97 Sabancı Holding 8,55 -4,89 -10,38 Safkar Ege Soğutmacılık 2,79 -9,71 27,98 Salix Yatırım Holding 3,60 -10,00 -50,07 Sanel Mühendislik 3,60 -1,64 -11,11 Sanifoam Sünger 4,69 -7,86 -6,20 Sanko Pazarlama 5,00 -10,71 -35,40 Saray Matbaacılık 1,22 -13,48 -31,84 Sarkuysan 4,60 -5,15 -4,76 Sasa Polyester 6,46 -7,71 -16,43 Say Reklamcılık 2,07 -14,46 -7,59 Sekuro Plastik 2,93 -13,82 -45,34 Selçuk Ecza Deposu 8,83 19,65 44,75 Selçuk Gıda 1,49 0,00 -13,37 Senkron Güvenlik 1,72 -11,79 -37,00 Serve Film Prodüksiyon 1,58 -9,71 -0,63 Servet GMYO 9,79 -5,32 15,18 Seyitler Kimya 10,50 8,81 54,64 Silverline Endüstri 1,49 -10,24 -31,02 Sinpaş GMYO 0,89 -11,00 -23,28 Smartiks Yazılım 5,30 -16,27 -45,97 Soda Sanayii 4,82 -3,98 -22,01 Sodaş Sodyum Sanayii 13,80 -1,43 41,25 Söktaş 2,27 -13,69 -14,34 Sönmez Filament 3,82 -12,39 -21,72 Sönmez Pamuklu 3,85 -14,63 -21,75 Sumaş Suni Tahta 8,92 -3,57 -9,90 Şeker Fin. Kir. 3,93 -4,15 -17,78 Şekerbank 0,94 -6,00 -28,24 Şişe Cam 3,94 -6,86 -25,24 Şok Marketler 8,76 -2,23 -18,59 T. Halk Bankası 5,22 -5,26 -11,68 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,22 -13,03 -42,16 T.S.K.B. 0,95 -6,86 -21,49 T.Tuborg 13,51 -5,52 13,53 Taç Tarım Ürünleri 2,25 -6,25 -27,88 Tat Gıda 6,49 -0,31 3,18 TAV Havalimanları 17,03 -4,38 -41,64 Taze Kuru Gıda 5,55 -7,04 -23,34 Tek-Art Turizm 0,81 -12,90 -35,71 Tekfen Holding 12,09 -5,40 -37,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,75 -15,44 36,90 Temapol Polimer Plastik 3,74 -9,44 -28,35 TGS Dış Ticaret 2,92 -14,12 -37,47 Tofaş Oto. Fab. 21,94 -7,58 -18,32 Torunlar GMYO 2,01 -10,27 -26,91 Trabzon Liman 8,70 -7,25 -18,39 Trabzonspor Sportif 3,53 -17,91 64,19 Trakya Cam 2,89 -3,02 -17,43 Trend GMYO 1,47 -10,91 -33,18 TSKB GMYO 1,14 -13,64 -14,93 Tuğçelik 3,20 -14,89 -18,99 Tukaş 11,19 1,73 -9,39 Turcas Petrol 1,98 -13,16 -25,84 Turkcell 13,72 -0,29 -0,58 Tümosan Motor ve Traktör 4,26 -9,36 -33,54 Tüpraş 85,30 -4,69 -32,73 Türk Hava Yolları 8,95 -6,87 -38,11 Türk Prysmian Kablo 2,36 -11,94 -9,23 Türk Telekom 6,66 -3,48 -9,63 Türk Traktör 46,68 -6,45 -15,74 Türker Proje Gayrimenkul 38,60 -6,76 -8,10 Ufuk Yatırım 3,24 -3,57 25,58 Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -12,34 -36,32 Ulusoy Elektrik 29,20 -4,39 9,77 Ulusoy Un Sanayi 3,99 -1,97 4,45 Umpaş Holding 0,42 -8,70 -32,26 Uşak Seramik 1,19 -9,85 -29,59 Utopya Turizm 3,26 -11,89 -33,74 Uzertaş Boya 1,94 4,86 -12,61 Ülker Bisküvi 20,38 -3,14 -8,86 Ünye Çimento 3,85 -2,78 -28,44 Vakıf Fin. Kir. 1,43 -10,06 -40,91 Vakıf GMYO 1,85 -9,31 -25,10 Vakıf Yat. Ort. 1,52 -10,06 -34,76 Vakıflar Bankası 4,77 -6,84 -13,43 Vakko Tekstil 3,85 -12,10 -15,20 Vanet Gıda 1,15 -2,54 -19,58 Verusa Holding 15,25 -4,69 -17,83 Verusaturk Girisim 3,36 -4,00 -37,66 Vestel 9,89 -8,76 -21,63 Vestel Beyaz Eşya 17,09 -6,36 -20,88 Viking Kağıt 3,91 15,00 109,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,82 -12,08 -24,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -4,78 -11,69 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,95 -9,57 -5,10 Yataş 5,88 -6,81 -19,89 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,26 -14,86 -21,74 Yeni Gimat GMYO 12,08 -3,28 -7,15 Yeşil GMYO 0,43 -12,24 -32,81 Yeşil Yapı 0,40 -13,04 -39,39 Yeşil Yatırım Holding 9,82 -11,93 -12,56 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.392,80 -10,00 49,16 Yonga Mobilya 10,53 -10,00 13,96 Yükselen Çelik 6,11 -8,40 -0,33 Yünsa 7,82 -12,92 -22,50 Zorlu Enerji 1,09 -6,84 -33,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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