Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|28.474,90
|-15,00
|-5,65
|İş Bankası (C)
|5,27
|-6,06
|-17,78
|İş Bankası (Kur.)
|298.999,90
|42,38
|İş Fin.Kir.
|2,24
|-8,57
|-41,05
|İş Girişim
|2,76
|-10,10
|-27,37
|İş GMYO
|1,37
|-7,43
|-22,16
|İş Y. Men. Değ.
|3,83
|-2,05
|-14,89
|İş Yat. Ort.
|2,27
|-9,20
|23,37
|İşbir Holding
|482,40
|-9,98
|12,19
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|-13,04
|-35,48
|İttifak Holding
|1,99
|-11,56
|-46,51
|İz Hayvancılık Tarım
|1,89
|-7,80
|-27,77
|İzmir Demir Çelik
|8,00
|-5,77
|-2,32
|İzmir Fırça
|1,71
|-9,52
|-5,00
|Jantsa Jant Sanayi
|45,26
|-7,37
|-22,37
|Kafein Yazılım
|9,14
|-12,95
|-17,95
|Kapital Yat. Holding
|2,90
|-3,33
|19,83
|Kaplamin
|4,84
|-14,94
|-12,79
|Kardemir (A)
|1,98
|-7,04
|-25,28
|Kardemir (B)
|1,98
|-7,04
|-25,00
|Kardemir (D)
|2,05
|-5,96
|-22,93
|Karel Elektronik
|11,97
|-8,97
|-17,62
|Karsan Otomotiv
|1,42
|-7,79
|-10,13
|Karsu Tekstil
|1,61
|-14,81
|-50,31
|Kartonsan
|298,70
|-4,11
|-23,39
|Katmerciler Ekipman
|2,32
|-10,77
|-39,58
|Kent Gıda
|169,80
|-7,57
|-3,41
|Kerevitaş Gıda
|3,20
|3,90
|-1,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|-8,11
|-38,18
|Kiler GMYO
|2,03
|-10,96
|-46,44
|Klimasan Klima
|16,69
|-3,41
|-24,41
|Koç Holding
|15,36
|-0,97
|-24,41
|Konfrut Gıda
|7,04
|5,07
|-9,97
|Konya Çimento
|186,90
|-6,50
|-31,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,32
|-7,03
|-21,10
|Koza Altın
|61,50
|-4,80
|-16,95
|Koza Madencilik
|9,17
|-0,86
|-8,57
|Körfez GMYO
|1,45
|-13,69
|-39,33
|Kristal Kola
|1,32
|-4,35
|-12,58
|Kron Telekomünikasyon
|13,47
|-10,26
|5,90
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,76
|-10,00
|0,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|-9,09
|-33,33
|Kütahya Porselen
|5,95
|-7,18
|-10,12
|Lider Faktoring
|2,57
|-12,88
|-29,97
|Link Bilgisayar
|17,00
|-15,00
|-6,34
|Logo Yazılım
|62,25
|-8,46
|2,38
|Lokman Hekim Sağlık
|8,18
|16,03
|41,52
|Lüks Kadife
|6,39
|-13,65
|-26,04
|Makina Takım
|1,29
|-9,79
|-31,38
|Mardin Çimento
|5,19
|-0,57
|-12,33
|Marka Yatırım Holding
|0,85
|-12,37
|-27,97
|Marmaris Altınyunus
|73,00
|-5,32
|2,82
|Marshall
|33,28
|-11,02
|-30,00
|Martı GMYO
|0,74
|-12,94
|-26,73
|Martı Otel
|0,59
|-11,94
|-35,16
|Mavi Giyim
|44,52
|-7,79
|-23,11
|Mazhar Zorlu Holding
|12,18
|-9,98
|0,74
|Mega Polietilen
|1,80
|-10,00
|-18,18
|Menderes Tekstil
|1,10
|-12,70
|-16,03
|Mensa
|0,26
|-7,14
|-18,75
|Merit Turizm
|14,50
|-9,99
|-25,41
|Merko Gıda
|1,19
|12,26
|13,33
|Metal Gayrimenkul
|0,76
|-5,00
|-16,48
|Metemtur Otelcilik
|1,26
|-7,35
|-29,21
|Metro Holding
|1,08
|-11,48
|-21,74
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,28
|-11,72
|-34,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,45
|-9,02
|-32,88
|Migros Ticaret
|23,40
|1,83
|-3,39
|Milpa
|1,98
|-6,16
|-9,59
|Mistral GMYO
|1,52
|-1,30
|-19,58
|MLP Sağlık
|16,67
|-1,77
|4,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-5,15
|-19,30
|Mondi Tire Kutsan
|4,30
|-15,69
|3,86
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,95
|-16,07
|1,81
|Net Holding
|1,52
|-7,32
|-41,54
|Netaş Telekom.
|8,94
|-15,34
|-31,55
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|-3,17
|-6,45
|Nuh Çimento
|9,33
|-0,74
|-21,46
|Nurol GMYO
|2,65
|-8,93
|-25,77
|Odaş Elektrik
|1,44
|-10,56
|-0,39
|Olmuksan-IP
|3,35
|-4,56
|30,81
|Orge Enerji Elektrik
|3,68
|-6,36
|-25,81
|Orma Orman Mahsulleri
|3,78
|-10,00
|36,96
|Osmanlı Menkul
|5,10
|-8,93
|21,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,37
|-14,38
|-18,45
|Otokar
|121,00
|-5,69
|-23,90
|Oyak Yat. Ort.
|4,07
|-14,85
|74,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,70
|5,06
|-12,59
|Özak GMYO
|2,46
|-2,77
|-4,28
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|-14,84
|-18,11
|Özderici GMYO
|1,11
|-13,28
|-29,30
|Özerden Plastik
|1,96
|-9,68
|-14,04
|Panora GMYO
|4,83
|-8,87
|-22,10
|Papilon Savunma
|6,85
|-11,27
|-11,61
|Park Elek.Madencilik
|2,41
|-9,40
|-20,98
|Parsan
|12,82
|-4,54
|-24,32
|Pegasus
|37,30
|-6,80
|-56,83
|Peker GMYO
|2,00
|-9,91
|-36,10
|Penguen Gıda
|3,81
|-1,30
|84,06
|Pera GMYO
|0,66
|-10,81
|-29,79
|Pergamon Dış Ticaret
|6,86
|-4,72
|-14,46
|Petkim
|3,09
|-5,79
|-18,90
|Petrokent Turizm
|112,50
|-14,19
|-12,18
|Pınar Et ve Un
|9,40
|1,62
|2,51
|Pınar Su
|2,81
|18,57
|21,12
|Pınar Süt
|11,22
|2,37
|-11,44
|Plastikkart
|6,95
|-9,86
|-25,03
|Polisan Holding
|1,88
|-11,74
|-37,95
|Politeknik Metal
|64,00
|-1,61
|-15,87
|Prizma Press Matbaacılık
|4,27
|-11,04
|-0,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.159,40
|-0,03
|4,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,00
|-10,41
|9,99
|QNB Finansbank
|34,50
|-14,14
|-8,00
|Ral Yatırım Holding
|8,10
|-3,57
|19,12
|Ray Sigorta
|2,51
|-10,99
|-26,61
|Reysaş GMYO
|4,48
|-15,95
|-2,40
|Reysaş Lojistik
|4,71
|-17,22
|7,53
|Rhea Girişim
|1,28
|-14,67
|7,56
|Rodrigo Tekstil
|1,53
|-9,47
|-15,47
|Royal Halı
|1,79
|-5,79
|30,66
|RTA Laboratuvarları
|2,76
|20,00
|18,97
|Sabancı Holding
|8,55
|-4,89
|-10,38
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,79
|-9,71
|27,98
|Salix Yatırım Holding
|3,60
|-10,00
|-50,07
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-1,64
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|4,69
|-7,86
|-6,20
|Sanko Pazarlama
|5,00
|-10,71
|-35,40
|Saray Matbaacılık
|1,22
|-13,48
|-31,84
|Sarkuysan
|4,60
|-5,15
|-4,76
|Sasa Polyester
|6,46
|-7,71
|-16,43
|Say Reklamcılık
|2,07
|-14,46
|-7,59
|Sekuro Plastik
|2,93
|-13,82
|-45,34
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|19,65
|44,75
|Selçuk Gıda
|1,49
|0,00
|-13,37
|Senkron Güvenlik
|1,72
|-11,79
|-37,00
|Serve Film Prodüksiyon
|1,58
|-9,71
|-0,63
|Servet GMYO
|9,79
|-5,32
|15,18
|Seyitler Kimya
|10,50
|8,81
|54,64
|Silverline Endüstri
|1,49
|-10,24
|-31,02
|Sinpaş GMYO
|0,89
|-11,00
|-23,28
|Smartiks Yazılım
|5,30
|-16,27
|-45,97
|Soda Sanayii
|4,82
|-3,98
|-22,01
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,80
|-1,43
|41,25
|Söktaş
|2,27
|-13,69
|-14,34
|Sönmez Filament
|3,82
|-12,39
|-21,72
|Sönmez Pamuklu
|3,85
|-14,63
|-21,75
|Sumaş Suni Tahta
|8,92
|-3,57
|-9,90
|Şeker Fin. Kir.
|3,93
|-4,15
|-17,78
|Şekerbank
|0,94
|-6,00
|-28,24
|Şişe Cam
|3,94
|-6,86
|-25,24
|Şok Marketler
|8,76
|-2,23
|-18,59
|T. Halk Bankası
|5,22
|-5,26
|-11,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,22
|-13,03
|-42,16
|T.S.K.B.
|0,95
|-6,86
|-21,49
|T.Tuborg
|13,51
|-5,52
|13,53
|Taç Tarım Ürünleri
|2,25
|-6,25
|-27,88
|Tat Gıda
|6,49
|-0,31
|3,18
|TAV Havalimanları
|17,03
|-4,38
|-41,64
|Taze Kuru Gıda
|5,55
|-7,04
|-23,34
|Tek-Art Turizm
|0,81
|-12,90
|-35,71
|Tekfen Holding
|12,09
|-5,40
|-37,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,75
|-15,44
|36,90
|Temapol Polimer Plastik
|3,74
|-9,44
|-28,35
|TGS Dış Ticaret
|2,92
|-14,12
|-37,47
|Tofaş Oto. Fab.
|21,94
|-7,58
|-18,32
|Torunlar GMYO
|2,01
|-10,27
|-26,91
|Trabzon Liman
|8,70
|-7,25
|-18,39
|Trabzonspor Sportif
|3,53
|-17,91
|64,19
|Trakya Cam
|2,89
|-3,02
|-17,43
|Trend GMYO
|1,47
|-10,91
|-33,18
|TSKB GMYO
|1,14
|-13,64
|-14,93
|Tuğçelik
|3,20
|-14,89
|-18,99
|Tukaş
|11,19
|1,73
|-9,39
|Turcas Petrol
|1,98
|-13,16
|-25,84
|Turkcell
|13,72
|-0,29
|-0,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,26
|-9,36
|-33,54
|Tüpraş
|85,30
|-4,69
|-32,73
|Türk Hava Yolları
|8,95
|-6,87
|-38,11
|Türk Prysmian Kablo
|2,36
|-11,94
|-9,23
|Türk Telekom
|6,66
|-3,48
|-9,63
|Türk Traktör
|46,68
|-6,45
|-15,74
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,60
|-6,76
|-8,10
|Ufuk Yatırım
|3,24
|-3,57
|25,58
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,35
|-12,34
|-36,32
|Ulusoy Elektrik
|29,20
|-4,39
|9,77
|Ulusoy Un Sanayi
|3,99
|-1,97
|4,45
|Umpaş Holding
|0,42
|-8,70
|-32,26
|Uşak Seramik
|1,19
|-9,85
|-29,59
|Utopya Turizm
|3,26
|-11,89
|-33,74
|Uzertaş Boya
|1,94
|4,86
|-12,61
|Ülker Bisküvi
|20,38
|-3,14
|-8,86
|Ünye Çimento
|3,85
|-2,78
|-28,44
|Vakıf Fin. Kir.
|1,43
|-10,06
|-40,91
|Vakıf GMYO
|1,85
|-9,31
|-25,10
|Vakıf Yat. Ort.
|1,52
|-10,06
|-34,76
|Vakıflar Bankası
|4,77
|-6,84
|-13,43
|Vakko Tekstil
|3,85
|-12,10
|-15,20
|Vanet Gıda
|1,15
|-2,54
|-19,58
|Verusa Holding
|15,25
|-4,69
|-17,83
|Verusaturk Girisim
|3,36
|-4,00
|-37,66
|Vestel
|9,89
|-8,76
|-21,63
|Vestel Beyaz Eşya
|17,09
|-6,36
|-20,88
|Viking Kağıt
|3,91
|15,00
|109,09
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,82
|-12,08
|-24,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|-4,78
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,95
|-9,57
|-5,10
|Yataş
|5,88
|-6,81
|-19,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,26
|-14,86
|-21,74
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|-3,28
|-7,15
|Yeşil GMYO
|0,43
|-12,24
|-32,81
|Yeşil Yapı
|0,40
|-13,04
|-39,39
|Yeşil Yatırım Holding
|9,82
|-11,93
|-12,56
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.392,80
|-10,00
|49,16
|Yonga Mobilya
|10,53
|-10,00
|13,96
|Yükselen Çelik
|6,11
|-8,40
|-0,33
|Yünsa
|7,82
|-12,92
|-22,50
|Zorlu Enerji
|1,09
|-6,84
|-33,13
(Son)