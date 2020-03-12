Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.474,90 -15,00 -5,65
İş Bankası (C) 5,27 -6,06 -17,78
İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38
İş Fin.Kir. 2,24 -8,57 -41,05
İş Girişim 2,76 -10,10 -27,37
İş GMYO 1,37 -7,43 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,83 -2,05 -14,89
İş Yat. Ort. 2,27 -9,20 23,37
İşbir Holding 482,40 -9,98 12,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 -13,04 -35,48
İttifak Holding 1,99 -11,56 -46,51
İz Hayvancılık Tarım 1,89 -7,80 -27,77
İzmir Demir Çelik 8,00 -5,77 -2,32
İzmir Fırça 1,71 -9,52 -5,00
Jantsa Jant Sanayi 45,26 -7,37 -22,37
Kafein Yazılım 9,14 -12,95 -17,95
Kapital Yat. Holding 2,90 -3,33 19,83
Kaplamin 4,84 -14,94 -12,79
Kardemir (A) 1,98 -7,04 -25,28
Kardemir (B) 1,98 -7,04 -25,00
Kardemir (D) 2,05 -5,96 -22,93
Karel Elektronik 11,97 -8,97 -17,62
Karsan Otomotiv 1,42 -7,79 -10,13
Karsu Tekstil 1,61 -14,81 -50,31
Kartonsan 298,70 -4,11 -23,39
Katmerciler Ekipman 2,32 -10,77 -39,58
Kent Gıda 169,80 -7,57 -3,41
Kerevitaş Gıda 3,20 3,90 -1,84
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -8,11 -38,18
Kiler GMYO 2,03 -10,96 -46,44
Klimasan Klima 16,69 -3,41 -24,41
Koç Holding 15,36 -0,97 -24,41
Konfrut Gıda 7,04 5,07 -9,97
Konya Çimento 186,90 -6,50 -31,11
Kordsa Teknik Tekstil 10,32 -7,03 -21,10
Koza Altın 61,50 -4,80 -16,95
Koza Madencilik 9,17 -0,86 -8,57
Körfez GMYO 1,45 -13,69 -39,33
Kristal Kola 1,32 -4,35 -12,58
Kron Telekomünikasyon 13,47 -10,26 5,90
Kuştur Kuşadası Turizm 23,76 -10,00 0,25
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 -9,09 -33,33
Kütahya Porselen 5,95 -7,18 -10,12
Lider Faktoring 2,57 -12,88 -29,97
Link Bilgisayar 17,00 -15,00 -6,34
Logo Yazılım 62,25 -8,46 2,38
Lokman Hekim Sağlık 8,18 16,03 41,52
Lüks Kadife 6,39 -13,65 -26,04
Makina Takım 1,29 -9,79 -31,38
Mardin Çimento 5,19 -0,57 -12,33
Marka Yatırım Holding 0,85 -12,37 -27,97
Marmaris Altınyunus 73,00 -5,32 2,82
Marshall 33,28 -11,02 -30,00
Martı GMYO 0,74 -12,94 -26,73
Martı Otel 0,59 -11,94 -35,16
Mavi Giyim 44,52 -7,79 -23,11
Mazhar Zorlu Holding 12,18 -9,98 0,74
Mega Polietilen 1,80 -10,00 -18,18
Menderes Tekstil 1,10 -12,70 -16,03
Mensa 0,26 -7,14 -18,75
Merit Turizm 14,50 -9,99 -25,41
Merko Gıda 1,19 12,26 13,33
Metal Gayrimenkul 0,76 -5,00 -16,48
Metemtur Otelcilik 1,26 -7,35 -29,21
Metro Holding 1,08 -11,48 -21,74
Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -11,72 -34,69
Metro Yatırım Ortaklığı 5,45 -9,02 -32,88
Migros Ticaret 23,40 1,83 -3,39
Milpa 1,98 -6,16 -9,59
Mistral GMYO 1,52 -1,30 -19,58
MLP Sağlık 16,67 -1,77 4,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,92 -5,15 -19,30
Mondi Tire Kutsan 4,30 -15,69 3,86
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,95 -16,07 1,81
Net Holding 1,52 -7,32 -41,54
Netaş Telekom. 8,94 -15,34 -31,55
Niğbaş Niğde Beton 5,80 -3,17 -6,45
Nuh Çimento 9,33 -0,74 -21,46
Nurol GMYO 2,65 -8,93 -25,77
Odaş Elektrik 1,44 -10,56 -0,39
Olmuksan-IP 3,35 -4,56 30,81
Orge Enerji Elektrik 3,68 -6,36 -25,81
Orma Orman Mahsulleri 3,78 -10,00 36,96
Osmanlı Menkul 5,10 -8,93 21,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,37 -14,38 -18,45
Otokar 121,00 -5,69 -23,90
Oyak Yat. Ort. 4,07 -14,85 74,68
Oylum Sınai Yatırımlar 2,70 5,06 -12,59
Özak GMYO 2,46 -2,77 -4,28
Özbal Çelik Boru 1,32 -14,84 -18,11
Özderici GMYO 1,11 -13,28 -29,30
Özerden Plastik 1,96 -9,68 -14,04
Panora GMYO 4,83 -8,87 -22,10
Papilon Savunma 6,85 -11,27 -11,61
Park Elek.Madencilik 2,41 -9,40 -20,98
Parsan 12,82 -4,54 -24,32
Pegasus 37,30 -6,80 -56,83
Peker GMYO 2,00 -9,91 -36,10
Penguen Gıda 3,81 -1,30 84,06
Pera GMYO 0,66 -10,81 -29,79
Pergamon Dış Ticaret 6,86 -4,72 -14,46
Petkim 3,09 -5,79 -18,90
Petrokent Turizm 112,50 -14,19 -12,18
Pınar Et ve Un 9,40 1,62 2,51
Pınar Su 2,81 18,57 21,12
Pınar Süt 11,22 2,37 -11,44
Plastikkart 6,95 -9,86 -25,03
Polisan Holding 1,88 -11,74 -37,95
Politeknik Metal 64,00 -1,61 -15,87
Prizma Press Matbaacılık 4,27 -11,04 -0,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,40 -0,03 4,66
QNB Finans Fin. Kir. 142,00 -10,41 9,99
QNB Finansbank 34,50 -14,14 -8,00
Ral Yatırım Holding 8,10 -3,57 19,12
Ray Sigorta 2,51 -10,99 -26,61
Reysaş GMYO 4,48 -15,95 -2,40
Reysaş Lojistik 4,71 -17,22 7,53
Rhea Girişim 1,28 -14,67 7,56
Rodrigo Tekstil 1,53 -9,47 -15,47
Royal Halı 1,79 -5,79 30,66
RTA Laboratuvarları 2,76 20,00 18,97
Sabancı Holding 8,55 -4,89 -10,38
Safkar Ege Soğutmacılık 2,79 -9,71 27,98
Salix Yatırım Holding 3,60 -10,00 -50,07
Sanel Mühendislik 3,60 -1,64 -11,11
Sanifoam Sünger 4,69 -7,86 -6,20
Sanko Pazarlama 5,00 -10,71 -35,40
Saray Matbaacılık 1,22 -13,48 -31,84
Sarkuysan 4,60 -5,15 -4,76
Sasa Polyester 6,46 -7,71 -16,43
Say Reklamcılık 2,07 -14,46 -7,59
Sekuro Plastik 2,93 -13,82 -45,34
Selçuk Ecza Deposu 8,83 19,65 44,75
Selçuk Gıda 1,49 0,00 -13,37
Senkron Güvenlik 1,72 -11,79 -37,00
Serve Film Prodüksiyon 1,58 -9,71 -0,63
Servet GMYO 9,79 -5,32 15,18
Seyitler Kimya 10,50 8,81 54,64
Silverline Endüstri 1,49 -10,24 -31,02
Sinpaş GMYO 0,89 -11,00 -23,28
Smartiks Yazılım 5,30 -16,27 -45,97
Soda Sanayii 4,82 -3,98 -22,01
Sodaş Sodyum Sanayii 13,80 -1,43 41,25
Söktaş 2,27 -13,69 -14,34
Sönmez Filament 3,82 -12,39 -21,72
Sönmez Pamuklu 3,85 -14,63 -21,75
Sumaş Suni Tahta 8,92 -3,57 -9,90
Şeker Fin. Kir. 3,93 -4,15 -17,78
Şekerbank 0,94 -6,00 -28,24
Şişe Cam 3,94 -6,86 -25,24
Şok Marketler 8,76 -2,23 -18,59
T. Halk Bankası 5,22 -5,26 -11,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,22 -13,03 -42,16
T.S.K.B. 0,95 -6,86 -21,49
T.Tuborg 13,51 -5,52 13,53
Taç Tarım Ürünleri 2,25 -6,25 -27,88
Tat Gıda 6,49 -0,31 3,18
TAV Havalimanları 17,03 -4,38 -41,64
Taze Kuru Gıda 5,55 -7,04 -23,34
Tek-Art Turizm 0,81 -12,90 -35,71
Tekfen Holding 12,09 -5,40 -37,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,75 -15,44 36,90
Temapol Polimer Plastik 3,74 -9,44 -28,35
TGS Dış Ticaret 2,92 -14,12 -37,47
Tofaş Oto. Fab. 21,94 -7,58 -18,32
Torunlar GMYO 2,01 -10,27 -26,91
Trabzon Liman 8,70 -7,25 -18,39
Trabzonspor Sportif 3,53 -17,91 64,19
Trakya Cam 2,89 -3,02 -17,43
Trend GMYO 1,47 -10,91 -33,18
TSKB GMYO 1,14 -13,64 -14,93
Tuğçelik 3,20 -14,89 -18,99
Tukaş 11,19 1,73 -9,39
Turcas Petrol 1,98 -13,16 -25,84
Turkcell 13,72 -0,29 -0,58
Tümosan Motor ve Traktör 4,26 -9,36 -33,54
Tüpraş 85,30 -4,69 -32,73
Türk Hava Yolları 8,95 -6,87 -38,11
Türk Prysmian Kablo 2,36 -11,94 -9,23
Türk Telekom 6,66 -3,48 -9,63
Türk Traktör 46,68 -6,45 -15,74
Türker Proje Gayrimenkul 38,60 -6,76 -8,10
Ufuk Yatırım 3,24 -3,57 25,58
Ulaşlar Turizm Yat. 1,35 -12,34 -36,32
Ulusoy Elektrik 29,20 -4,39 9,77
Ulusoy Un Sanayi 3,99 -1,97 4,45
Umpaş Holding 0,42 -8,70 -32,26
Uşak Seramik 1,19 -9,85 -29,59
Utopya Turizm 3,26 -11,89 -33,74
Uzertaş Boya 1,94 4,86 -12,61
Ülker Bisküvi 20,38 -3,14 -8,86
Ünye Çimento 3,85 -2,78 -28,44
Vakıf Fin. Kir. 1,43 -10,06 -40,91
Vakıf GMYO 1,85 -9,31 -25,10
Vakıf Yat. Ort. 1,52 -10,06 -34,76
Vakıflar Bankası 4,77 -6,84 -13,43
Vakko Tekstil 3,85 -12,10 -15,20
Vanet Gıda 1,15 -2,54 -19,58
Verusa Holding 15,25 -4,69 -17,83
Verusaturk Girisim 3,36 -4,00 -37,66
Vestel 9,89 -8,76 -21,63
Vestel Beyaz Eşya 17,09 -6,36 -20,88
Viking Kağıt 3,91 15,00 109,09
Yapı Kredi Koray GMYO 1,82 -12,08 -24,79
Yapı ve Kredi Bank. 2,19 -4,78 -11,69
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,95 -9,57 -5,10
Yataş 5,88 -6,81 -19,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,26 -14,86 -21,74
Yeni Gimat GMYO 12,08 -3,28 -7,15
Yeşil GMYO 0,43 -12,24 -32,81
Yeşil Yapı 0,40 -13,04 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 9,82 -11,93 -12,56
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.392,80 -10,00 49,16
Yonga Mobilya 10,53 -10,00 13,96
Yükselen Çelik 6,11 -8,40 -0,33
Yünsa 7,82 -12,92 -22,50
Zorlu Enerji 1,09 -6,84 -33,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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