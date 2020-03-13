Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|28.399,90
|-0,26
|-5,90
|İş Bankası (C)
|5,39
|3,45
|-15,91
|İş Bankası (Kur.)
|298.999,90
|42,38
|İş Fin.Kir.
|2,22
|7,25
|-41,58
|İş Girişim
|2,74
|4,58
|-27,89
|İş GMYO
|1,33
|3,91
|-24,43
|İş Y. Men. Değ.
|3,84
|2,40
|-14,67
|İş Yat. Ort.
|2,17
|4,33
|17,93
|İşbir Holding
|454,90
|-5,70
|5,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|5,41
|-37,10
|İttifak Holding
|1,77
|-1,67
|-52,42
|İz Hayvancılık Tarım
|1,72
|-7,03
|-34,26
|İzmir Demir Çelik
|8,15
|-1,81
|-0,49
|İzmir Fırça
|1,55
|-9,36
|-13,89
|Jantsa Jant Sanayi
|47,80
|2,18
|-18,01
|Kafein Yazılım
|8,54
|1,67
|-23,34
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|0,00
|11,57
|Kaplamin
|4,69
|-3,10
|-15,50
|Kardemir (A)
|1,97
|3,14
|-25,66
|Kardemir (B)
|1,97
|4,23
|-25,38
|Kardemir (D)
|2,02
|1,00
|-24,06
|Karel Elektronik
|11,46
|3,52
|-21,13
|Karsan Otomotiv
|1,38
|8,66
|-12,66
|Karsu Tekstil
|1,66
|3,11
|-48,77
|Kartonsan
|290,70
|3,01
|-25,44
|Katmerciler Ekipman
|2,19
|5,29
|-42,97
|Kent Gıda
|152,90
|-2,11
|-13,03
|Kerevitaş Gıda
|2,90
|-1,69
|-11,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,32
|-5,88
|-41,82
|Kiler GMYO
|1,87
|2,19
|-50,66
|Klimasan Klima
|16,68
|0,97
|-24,46
|Koç Holding
|15,29
|3,66
|-24,75
|Konfrut Gıda
|5,71
|-3,55
|-26,98
|Konya Çimento
|185,30
|1,81
|-31,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,45
|3,77
|-20,11
|Koza Altın
|60,65
|1,93
|-18,10
|Koza Madencilik
|8,95
|4,07
|-10,77
|Körfez GMYO
|1,42
|-0,70
|-40,59
|Kristal Kola
|1,15
|1,77
|-23,84
|Kron Telekomünikasyon
|13,38
|1,83
|5,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,00
|-5,97
|-2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,05
|8,25
|-36,36
|Kütahya Porselen
|5,75
|2,31
|-13,14
|Lider Faktoring
|2,61
|3,57
|-28,88
|Link Bilgisayar
|15,88
|-0,75
|-12,51
|Logo Yazılım
|58,50
|-5,65
|-3,78
|Lokman Hekim Sağlık
|6,46
|-9,90
|11,76
|Lüks Kadife
|6,09
|-3,18
|-29,51
|Makina Takım
|1,17
|1,74
|-37,77
|Mardin Çimento
|5,18
|0,00
|-12,50
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|-1,20
|-30,51
|Marmaris Altınyunus
|70,40
|-2,22
|-0,85
|Marshall
|32,80
|4,13
|-31,01
|Martı GMYO
|0,70
|2,94
|-30,69
|Martı Otel
|0,56
|1,82
|-38,46
|Mavi Giyim
|42,98
|-0,05
|-25,77
|Mazhar Zorlu Holding
|11,60
|-4,76
|-4,05
|Mega Polietilen
|1,62
|-10,00
|-26,36
|Menderes Tekstil
|1,07
|5,94
|-18,32
|Mensa
|0,24
|-7,69
|-25,00
|Merit Turizm
|14,00
|-3,45
|-27,98
|Merko Gıda
|0,96
|-3,03
|-8,57
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-5,41
|-23,08
|Metemtur Otelcilik
|1,20
|-1,64
|-32,58
|Metro Holding
|1,00
|2,04
|-27,54
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,21
|4,31
|-38,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,10
|-1,35
|-37,19
|Migros Ticaret
|19,13
|-1,14
|-21,02
|Milpa
|1,93
|5,46
|-11,87
|Mistral GMYO
|1,49
|3,47
|-21,16
|MLP Sağlık
|14,00
|1,82
|-12,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,80
|-9,09
|-29,82
|Mondi Tire Kutsan
|4,12
|0,98
|-0,48
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,79
|3,56
|0,55
|Net Holding
|1,51
|2,72
|-41,92
|Netaş Telekom.
|8,75
|3,55
|-33,00
|Niğbaş Niğde Beton
|6,60
|1,54
|6,45
|Nuh Çimento
|9,25
|2,66
|-22,14
|Nurol GMYO
|2,42
|1,68
|-32,21
|Odaş Elektrik
|1,32
|0,00
|-8,70
|Olmuksan-IP
|3,14
|1,95
|22,61
|Orge Enerji Elektrik
|3,62
|4,32
|-27,02
|Orma Orman Mahsulleri
|3,41
|-9,79
|23,55
|Osmanlı Menkul
|5,10
|0,00
|21,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,29
|0,78
|-23,21
|Otokar
|124,90
|2,38
|-21,45
|Oyak Yat. Ort.
|3,67
|-9,83
|57,51
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,25
|-4,66
|-27,16
|Özak GMYO
|2,30
|0,44
|-10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,31
|-0,76
|-18,73
|Özderici GMYO
|1,05
|1,94
|-33,12
|Özerden Plastik
|1,95
|-0,51
|-14,47
|Panora GMYO
|4,93
|1,86
|-20,48
|Papilon Savunma
|6,69
|4,04
|-13,68
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|2,16
|-22,30
|Parsan
|12,48
|1,63
|-26,33
|Pegasus
|38,28
|7,83
|-55,69
|Peker GMYO
|1,98
|9,39
|-36,74
|Penguen Gıda
|2,88
|-6,80
|39,13
|Pera GMYO
|0,64
|1,59
|-31,91
|Pergamon Dış Ticaret
|6,70
|3,88
|-16,46
|Petkim
|3,10
|2,65
|-18,64
|Petrokent Turizm
|108,90
|-2,33
|-14,99
|Pınar Et ve Un
|8,07
|-3,24
|-12,00
|Pınar Su
|2,49
|-7,43
|7,33
|Pınar Süt
|9,65
|-1,53
|-23,84
|Plastikkart
|7,05
|3,22
|-23,95
|Polisan Holding
|1,82
|1,11
|-39,93
|Politeknik Metal
|67,00
|1,52
|-11,93
|Prizma Press Matbaacılık
|4,24
|4,18
|-1,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.160,50
|0,09
|4,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|3,86
|8,44
|QNB Finansbank
|36,00
|5,39
|-4,00
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|8,84
|17,65
|Ray Sigorta
|2,36
|4,42
|-30,99
|Reysaş GMYO
|4,33
|1,41
|-5,66
|Reysaş Lojistik
|4,62
|1,32
|5,48
|Rhea Girişim
|1,22
|-4,69
|2,52
|Rodrigo Tekstil
|1,40
|-8,50
|-22,65
|Royal Halı
|1,55
|-9,36
|13,14
|RTA Laboratuvarları
|2,66
|-3,62
|14,66
|Sabancı Holding
|8,66
|0,70
|-9,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,52
|-9,68
|15,60
|Salix Yatırım Holding
|3,79
|5,28
|-47,43
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,00
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|4,60
|5,75
|-8,00
|Sanko Pazarlama
|4,65
|1,09
|-39,92
|Saray Matbaacılık
|1,18
|-1,67
|-34,08
|Sarkuysan
|4,40
|1,38
|-8,90
|Sasa Polyester
|6,17
|3,52
|-20,18
|Say Reklamcılık
|2,06
|0,00
|-8,04
|Sekuro Plastik
|2,90
|0,35
|-45,90
|Selçuk Ecza Deposu
|7,35
|-9,93
|20,49
|Selçuk Gıda
|1,36
|0,74
|-20,93
|Senkron Güvenlik
|1,65
|-0,60
|-39,56
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|-9,49
|-10,06
|Servet GMYO
|9,89
|-1,00
|16,35
|Seyitler Kimya
|9,38
|-2,29
|38,14
|Silverline Endüstri
|1,40
|3,70
|-35,19
|Sinpaş GMYO
|0,95
|0,00
|-18,10
|Smartiks Yazılım
|5,29
|4,34
|-46,08
|Soda Sanayii
|4,85
|2,97
|-21,52
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,90
|-2,27
|32,04
|Söktaş
|2,05
|-2,84
|-22,64
|Sönmez Filament
|3,72
|0,27
|-23,77
|Sönmez Pamuklu
|3,78
|-1,56
|-23,17
|Sumaş Suni Tahta
|7,75
|-6,96
|-21,72
|Şeker Fin. Kir.
|4,00
|2,04
|-16,32
|Şekerbank
|0,93
|2,20
|-29,01
|Şişe Cam
|4,04
|4,94
|-23,34
|Şok Marketler
|7,54
|-3,58
|-29,93
|T. Halk Bankası
|5,26
|3,34
|-11,00
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,02
|1,46
|-42,61
|T.S.K.B.
|0,95
|3,26
|-21,49
|T.Tuborg
|13,20
|-2,51
|10,92
|Taç Tarım Ürünleri
|1,95
|-9,72
|-37,50
|Tat Gıda
|5,63
|-4,58
|-10,49
|TAV Havalimanları
|17,43
|4,75
|-40,27
|Taze Kuru Gıda
|5,36
|-0,37
|-25,97
|Tek-Art Turizm
|0,81
|8,00
|-35,71
|Tekfen Holding
|12,65
|5,33
|-34,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,55
|2,02
|32,14
|Temapol Polimer Plastik
|3,42
|-2,84
|-34,48
|TGS Dış Ticaret
|2,87
|-0,69
|-38,54
|Tofaş Oto. Fab.
|22,02
|-1,70
|-18,02
|Torunlar GMYO
|1,96
|5,38
|-28,73
|Trabzon Liman
|8,59
|4,37
|-19,42
|Trabzonspor Sportif
|3,40
|-1,16
|58,14
|Trakya Cam
|2,78
|2,21
|-20,57
|Trend GMYO
|1,38
|-2,13
|-37,27
|TSKB GMYO
|1,16
|2,65
|-13,43
|Tuğçelik
|3,08
|2,33
|-22,03
|Tukaş
|10,35
|-3,27
|-16,19
|Turcas Petrol
|1,91
|4,37
|-28,46
|Turkcell
|13,05
|-0,15
|-5,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,03
|2,28
|-37,13
|Tüpraş
|84,30
|0,36
|-33,52
|Türk Hava Yolları
|9,02
|6,37
|-37,62
|Türk Prysmian Kablo
|2,20
|0,92
|-15,38
|Türk Telekom
|6,35
|2,42
|-13,84
|Türk Traktör
|47,28
|1,11
|-14,66
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,42
|-1,30
|-13,29
|Ufuk Yatırım
|2,73
|-9,90
|5,81
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,27
|-3,05
|-40,09
|Ulusoy Elektrik
|29,40
|-1,47
|10,53
|Ulusoy Un Sanayi
|3,07
|-5,83
|-19,63
|Umpaş Holding
|0,38
|-9,52
|-38,71
|Uşak Seramik
|1,14
|2,70
|-32,54
|Utopya Turizm
|3,25
|2,20
|-33,94
|Uzertaş Boya
|2,22
|9,36
|0,00
|Ülker Bisküvi
|20,10
|3,08
|-10,11
|Ünye Çimento
|3,80
|0,53
|-29,37
|Vakıf Fin. Kir.
|1,33
|3,10
|-45,04
|Vakıf GMYO
|1,78
|2,89
|-27,94
|Vakıf Yat. Ort.
|1,46
|0,69
|-37,34
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,05
|-11,43
|Vakko Tekstil
|3,84
|6,37
|-15,42
|Vanet Gıda
|1,04
|-2,80
|-27,27
|Verusa Holding
|14,87
|1,16
|-19,88
|Verusaturk Girisim
|3,33
|4,39
|-38,22
|Vestel
|9,32
|3,56
|-26,15
|Vestel Beyaz Eşya
|16,21
|0,19
|-24,95
|Viking Kağıt
|3,79
|-3,07
|102,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,78
|5,33
|-26,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|3,76
|-10,89
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,71
|-1,21
|-8,93
|Yataş
|5,62
|0,18
|-23,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,23
|-2,38
|-23,60
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|1,69
|-7,76
|Yeşil GMYO
|0,40
|0,00
|-37,50
|Yeşil Yapı
|0,38
|2,70
|-42,42
|Yeşil Yatırım Holding
|9,36
|4,93
|-16,65
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.953,60
|-10,00
|34,25
|Yonga Mobilya
|9,48
|-9,97
|2,60
|Yükselen Çelik
|5,92
|4,96
|-3,43
|Yünsa
|7,45
|3,47
|-26,16
|Zorlu Enerji
|1,07
|3,88
|-34,36
(Son)