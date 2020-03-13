Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 28.399,90 -0,26 -5,90 İş Bankası (C) 5,39 3,45 -15,91 İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38 İş Fin.Kir. 2,22 7,25 -41,58 İş Girişim 2,74 4,58 -27,89 İş GMYO 1,33 3,91 -24,43 İş Y. Men. Değ. 3,84 2,40 -14,67 İş Yat. Ort. 2,17 4,33 17,93 İşbir Holding 454,90 -5,70 5,79 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 5,41 -37,10 İttifak Holding 1,77 -1,67 -52,42 İz Hayvancılık Tarım 1,72 -7,03 -34,26 İzmir Demir Çelik 8,15 -1,81 -0,49 İzmir Fırça 1,55 -9,36 -13,89 Jantsa Jant Sanayi 47,80 2,18 -18,01 Kafein Yazılım 8,54 1,67 -23,34 Kapital Yat. Holding 2,70 0,00 11,57 Kaplamin 4,69 -3,10 -15,50 Kardemir (A) 1,97 3,14 -25,66 Kardemir (B) 1,97 4,23 -25,38 Kardemir (D) 2,02 1,00 -24,06 Karel Elektronik 11,46 3,52 -21,13 Karsan Otomotiv 1,38 8,66 -12,66 Karsu Tekstil 1,66 3,11 -48,77 Kartonsan 290,70 3,01 -25,44 Katmerciler Ekipman 2,19 5,29 -42,97 Kent Gıda 152,90 -2,11 -13,03 Kerevitaş Gıda 2,90 -1,69 -11,04 Kervansaray Yat. Holding 0,32 -5,88 -41,82 Kiler GMYO 1,87 2,19 -50,66 Klimasan Klima 16,68 0,97 -24,46 Koç Holding 15,29 3,66 -24,75 Konfrut Gıda 5,71 -3,55 -26,98 Konya Çimento 185,30 1,81 -31,70 Kordsa Teknik Tekstil 10,45 3,77 -20,11 Koza Altın 60,65 1,93 -18,10 Koza Madencilik 8,95 4,07 -10,77 Körfez GMYO 1,42 -0,70 -40,59 Kristal Kola 1,15 1,77 -23,84 Kron Telekomünikasyon 13,38 1,83 5,19 Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 -5,97 -2,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,05 8,25 -36,36 Kütahya Porselen 5,75 2,31 -13,14 Lider Faktoring 2,61 3,57 -28,88 Link Bilgisayar 15,88 -0,75 -12,51 Logo Yazılım 58,50 -5,65 -3,78 Lokman Hekim Sağlık 6,46 -9,90 11,76 Lüks Kadife 6,09 -3,18 -29,51 Makina Takım 1,17 1,74 -37,77 Mardin Çimento 5,18 0,00 -12,50 Marka Yatırım Holding 0,82 -1,20 -30,51 Marmaris Altınyunus 70,40 -2,22 -0,85 Marshall 32,80 4,13 -31,01 Martı GMYO 0,70 2,94 -30,69 Martı Otel 0,56 1,82 -38,46 Mavi Giyim 42,98 -0,05 -25,77 Mazhar Zorlu Holding 11,60 -4,76 -4,05 Mega Polietilen 1,62 -10,00 -26,36 Menderes Tekstil 1,07 5,94 -18,32 Mensa 0,24 -7,69 -25,00 Merit Turizm 14,00 -3,45 -27,98 Merko Gıda 0,96 -3,03 -8,57 Metal Gayrimenkul 0,70 -5,41 -23,08 Metemtur Otelcilik 1,20 -1,64 -32,58 Metro Holding 1,00 2,04 -27,54 Metro Petrol ve Tesisleri 1,21 4,31 -38,27 Metro Yatırım Ortaklığı 5,10 -1,35 -37,19 Migros Ticaret 19,13 -1,14 -21,02 Milpa 1,93 5,46 -11,87 Mistral GMYO 1,49 3,47 -21,16 MLP Sağlık 14,00 1,82 -12,50 MMC San. ve Tic. Yat. 0,80 -9,09 -29,82 Mondi Tire Kutsan 4,12 0,98 -0,48 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,79 3,56 0,55 Net Holding 1,51 2,72 -41,92 Netaş Telekom. 8,75 3,55 -33,00 Niğbaş Niğde Beton 6,60 1,54 6,45 Nuh Çimento 9,25 2,66 -22,14 Nurol GMYO 2,42 1,68 -32,21 Odaş Elektrik 1,32 0,00 -8,70 Olmuksan-IP 3,14 1,95 22,61 Orge Enerji Elektrik 3,62 4,32 -27,02 Orma Orman Mahsulleri 3,41 -9,79 23,55 Osmanlı Menkul 5,10 0,00 21,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,29 0,78 -23,21 Otokar 124,90 2,38 -21,45 Oyak Yat. Ort. 3,67 -9,83 57,51 Oylum Sınai Yatırımlar 2,25 -4,66 -27,16 Özak GMYO 2,30 0,44 -10,51 Özbal Çelik Boru 1,31 -0,76 -18,73 Özderici GMYO 1,05 1,94 -33,12 Özerden Plastik 1,95 -0,51 -14,47 Panora GMYO 4,93 1,86 -20,48 Papilon Savunma 6,69 4,04 -13,68 Park Elek.Madencilik 2,37 2,16 -22,30 Parsan 12,48 1,63 -26,33 Pegasus 38,28 7,83 -55,69 Peker GMYO 1,98 9,39 -36,74 Penguen Gıda 2,88 -6,80 39,13 Pera GMYO 0,64 1,59 -31,91 Pergamon Dış Ticaret 6,70 3,88 -16,46 Petkim 3,10 2,65 -18,64 Petrokent Turizm 108,90 -2,33 -14,99 Pınar Et ve Un 8,07 -3,24 -12,00 Pınar Su 2,49 -7,43 7,33 Pınar Süt 9,65 -1,53 -23,84 Plastikkart 7,05 3,22 -23,95 Polisan Holding 1,82 1,11 -39,93 Politeknik Metal 67,00 1,52 -11,93 Prizma Press Matbaacılık 4,24 4,18 -1,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,50 0,09 4,76 QNB Finans Fin. Kir. 140,00 3,86 8,44 QNB Finansbank 36,00 5,39 -4,00 Ral Yatırım Holding 8,00 8,84 17,65 Ray Sigorta 2,36 4,42 -30,99 Reysaş GMYO 4,33 1,41 -5,66 Reysaş Lojistik 4,62 1,32 5,48 Rhea Girişim 1,22 -4,69 2,52 Rodrigo Tekstil 1,40 -8,50 -22,65 Royal Halı 1,55 -9,36 13,14 RTA Laboratuvarları 2,66 -3,62 14,66 Sabancı Holding 8,66 0,70 -9,22 Safkar Ege Soğutmacılık 2,52 -9,68 15,60 Salix Yatırım Holding 3,79 5,28 -47,43 Sanel Mühendislik 3,60 0,00 -11,11 Sanifoam Sünger 4,60 5,75 -8,00 Sanko Pazarlama 4,65 1,09 -39,92 Saray Matbaacılık 1,18 -1,67 -34,08 Sarkuysan 4,40 1,38 -8,90 Sasa Polyester 6,17 3,52 -20,18 Say Reklamcılık 2,06 0,00 -8,04 Sekuro Plastik 2,90 0,35 -45,90 Selçuk Ecza Deposu 7,35 -9,93 20,49 Selçuk Gıda 1,36 0,74 -20,93 Senkron Güvenlik 1,65 -0,60 -39,56 Serve Film Prodüksiyon 1,43 -9,49 -10,06 Servet GMYO 9,89 -1,00 16,35 Seyitler Kimya 9,38 -2,29 38,14 Silverline Endüstri 1,40 3,70 -35,19 Sinpaş GMYO 0,95 0,00 -18,10 Smartiks Yazılım 5,29 4,34 -46,08 Soda Sanayii 4,85 2,97 -21,52 Sodaş Sodyum Sanayii 12,90 -2,27 32,04 Söktaş 2,05 -2,84 -22,64 Sönmez Filament 3,72 0,27 -23,77 Sönmez Pamuklu 3,78 -1,56 -23,17 Sumaş Suni Tahta 7,75 -6,96 -21,72 Şeker Fin. Kir. 4,00 2,04 -16,32 Şekerbank 0,93 2,20 -29,01 Şişe Cam 4,04 4,94 -23,34 Şok Marketler 7,54 -3,58 -29,93 T. Halk Bankası 5,26 3,34 -11,00 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,02 1,46 -42,61 T.S.K.B. 0,95 3,26 -21,49 T.Tuborg 13,20 -2,51 10,92 Taç Tarım Ürünleri 1,95 -9,72 -37,50 Tat Gıda 5,63 -4,58 -10,49 TAV Havalimanları 17,43 4,75 -40,27 Taze Kuru Gıda 5,36 -0,37 -25,97 Tek-Art Turizm 0,81 8,00 -35,71 Tekfen Holding 12,65 5,33 -34,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,55 2,02 32,14 Temapol Polimer Plastik 3,42 -2,84 -34,48 TGS Dış Ticaret 2,87 -0,69 -38,54 Tofaş Oto. Fab. 22,02 -1,70 -18,02 Torunlar GMYO 1,96 5,38 -28,73 Trabzon Liman 8,59 4,37 -19,42 Trabzonspor Sportif 3,40 -1,16 58,14 Trakya Cam 2,78 2,21 -20,57 Trend GMYO 1,38 -2,13 -37,27 TSKB GMYO 1,16 2,65 -13,43 Tuğçelik 3,08 2,33 -22,03 Tukaş 10,35 -3,27 -16,19 Turcas Petrol 1,91 4,37 -28,46 Turkcell 13,05 -0,15 -5,43 Tümosan Motor ve Traktör 4,03 2,28 -37,13 Tüpraş 84,30 0,36 -33,52 Türk Hava Yolları 9,02 6,37 -37,62 Türk Prysmian Kablo 2,20 0,92 -15,38 Türk Telekom 6,35 2,42 -13,84 Türk Traktör 47,28 1,11 -14,66 Türker Proje Gayrimenkul 36,42 -1,30 -13,29 Ufuk Yatırım 2,73 -9,90 5,81 Ulaşlar Turizm Yat. 1,27 -3,05 -40,09 Ulusoy Elektrik 29,40 -1,47 10,53 Ulusoy Un Sanayi 3,07 -5,83 -19,63 Umpaş Holding 0,38 -9,52 -38,71 Uşak Seramik 1,14 2,70 -32,54 Utopya Turizm 3,25 2,20 -33,94 Uzertaş Boya 2,22 9,36 0,00 Ülker Bisküvi 20,10 3,08 -10,11 Ünye Çimento 3,80 0,53 -29,37 Vakıf Fin. Kir. 1,33 3,10 -45,04 Vakıf GMYO 1,78 2,89 -27,94 Vakıf Yat. Ort. 1,46 0,69 -37,34 Vakıflar Bankası 4,88 4,05 -11,43 Vakko Tekstil 3,84 6,37 -15,42 Vanet Gıda 1,04 -2,80 -27,27 Verusa Holding 14,87 1,16 -19,88 Verusaturk Girisim 3,33 4,39 -38,22 Vestel 9,32 3,56 -26,15 Vestel Beyaz Eşya 16,21 0,19 -24,95 Viking Kağıt 3,79 -3,07 102,67 Yapı Kredi Koray GMYO 1,78 5,33 -26,45 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 3,76 -10,89 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,71 -1,21 -8,93 Yataş 5,62 0,18 -23,43 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,23 -2,38 -23,60 Yeni Gimat GMYO 12,00 1,69 -7,76 Yeşil GMYO 0,40 0,00 -37,50 Yeşil Yapı 0,38 2,70 -42,42 Yeşil Yatırım Holding 9,36 4,93 -16,65 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.953,60 -10,00 34,25 Yonga Mobilya 9,48 -9,97 2,60 Yükselen Çelik 5,92 4,96 -3,43 Yünsa 7,45 3,47 -26,16 Zorlu Enerji 1,07 3,88 -34,36

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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