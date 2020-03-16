Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 28.999,90 -7,41 -3,91 İş Bankası (C) 5,11 -6,92 -20,28 İş Bankası (Kur.) 288.000,00 2,13 37,14 İş Fin.Kir. 2,22 -2,20 -41,58 İş Girişim 2,66 -6,67 -30,00 İş GMYO 1,27 -7,30 -27,84 İş Y. Men. Değ. 3,56 -9,18 -20,89 İş Yat. Ort. 2,25 -1,32 22,28 İşbir Holding 425,20 -9,99 -1,12 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 -5,00 -38,71 İttifak Holding 1,73 -8,47 -53,49 İz Hayvancılık Tarım 1,74 -5,43 -33,50 İzmir Demir Çelik 7,71 -9,61 -5,86 İzmir Fırça 1,53 -10,00 -15,00 Jantsa Jant Sanayi 46,04 -6,04 -21,03 Kafein Yazılım 8,01 -9,08 -28,10 Kapital Yat. Holding 2,70 -6,25 11,57 Kaplamin 4,20 -9,87 -24,32 Kardemir (A) 1,90 -6,86 -28,30 Kardemir (B) 1,89 -7,35 -28,41 Kardemir (D) 1,93 -6,31 -27,44 Karel Elektronik 10,66 -6,90 -26,63 Karsan Otomotiv 1,29 -7,19 -18,35 Karsu Tekstil 1,50 -9,64 -53,70 Kartonsan 289,20 -3,25 -25,83 Katmerciler Ekipman 2,12 -7,02 -44,79 Kent Gıda 142,10 -9,78 -19,17 Kerevitaş Gıda 2,66 -8,90 -18,40 Kervansaray Yat. Holding 0,30 -9,09 -45,45 Kiler GMYO 1,86 -3,12 -50,92 Klimasan Klima 15,20 -9,58 -31,16 Koç Holding 14,25 -9,70 -29,87 Konfrut Gıda 5,43 -7,34 -30,56 Konya Çimento 176,00 -6,58 -35,13 Kordsa Teknik Tekstil 9,81 -7,89 -25,00 Koza Altın 54,90 -10,00 -25,86 Koza Madencilik 8,31 -9,97 -17,15 Körfez GMYO 1,37 -8,67 -42,68 Kristal Kola 1,11 -5,93 -26,49 Kron Telekomünikasyon 12,70 -8,37 -0,16 Kuştur Kuşadası Turizm 20,42 -9,96 -13,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 5,66 -32,12 Kütahya Porselen 5,48 -8,67 -17,22 Lider Faktoring 2,50 -7,41 -31,88 Link Bilgisayar 15,38 -7,63 -15,26 Logo Yazılım 51,05 -9,24 -16,04 Lokman Hekim Sağlık 5,82 -9,91 0,69 Lüks Kadife 5,91 -9,77 -31,60 Makina Takım 1,13 -8,13 -39,89 Mardin Çimento 4,94 -4,82 -16,55 Marka Yatırım Holding 0,77 -9,41 -34,75 Marmaris Altınyunus 63,20 -9,97 -10,99 Marshall 31,40 -8,08 -33,95 Martı GMYO 0,69 -4,17 -31,68 Martı Otel 0,54 -6,90 -40,66 Mavi Giyim 37,80 -10,00 -34,72 Mazhar Zorlu Holding 11,28 -9,98 -6,70 Mega Polietilen 1,58 -9,71 -28,18 Menderes Tekstil 1,04 -6,31 -20,61 Mensa 0,23 -8,00 -28,13 Merit Turizm 12,20 -9,90 -37,24 Merko Gıda 0,89 -9,18 -15,24 Metal Gayrimenkul 0,70 -1,41 -23,08 Metemtur Otelcilik 1,24 -7,46 -30,34 Metro Holding 0,92 -8,91 -33,33 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 -7,26 -41,33 Metro Yatırım Ortaklığı 4,20 -9,87 -48,28 Migros Ticaret 18,29 -8,46 -24,48 Milpa 1,86 -7,46 -15,07 Mistral GMYO 1,41 -8,44 -25,40 MLP Sağlık 12,07 -9,99 -24,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -3,41 -25,44 Mondi Tire Kutsan 3,90 -9,93 -5,80 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,06 -9,93 -5,19 Net Holding 1,36 -9,93 -47,69 Netaş Telekom. 8,08 -9,11 -38,13 Niğbaş Niğde Beton 6,50 0,15 4,84 Nuh Çimento 9,09 -1,94 -23,48 Nurol GMYO 2,35 -8,56 -34,17 Odaş Elektrik 1,26 -8,70 -12,85 Olmuksan-IP 3,10 -2,82 21,05 Orge Enerji Elektrik 3,44 -7,03 -30,65 Orma Orman Mahsulleri 3,74 -9,88 35,51 Osmanlı Menkul 4,74 -9,89 12,86 Ostim Endüstriyel Yat 1,22 -8,96 -27,38 Otokar 113,60 -9,48 -28,55 Oyak Yat. Ort. 3,83 -9,88 64,38 Oylum Sınai Yatırımlar 2,18 -9,17 -29,42 Özak GMYO 2,22 -9,76 -13,62 Özbal Çelik Boru 1,26 -9,35 -21,83 Özderici GMYO 1,01 -7,34 -35,67 Özerden Plastik 1,62 -8,47 -28,95 Panora GMYO 4,65 -7,00 -25,00 Papilon Savunma 6,65 -5,81 -14,19 Park Elek.Madencilik 2,39 -5,53 -21,64 Parsan 12,05 -8,02 -28,87 Pegasus 35,14 -9,99 -59,33 Peker GMYO 2,00 0,50 -36,10 Penguen Gıda 2,64 -8,33 27,54 Pera GMYO 0,62 -7,46 -34,04 Pergamon Dış Ticaret 6,52 -5,09 -18,70 Petkim 3,00 -4,46 -21,26 Petrokent Turizm 104,00 -9,17 -18,81 Pınar Et ve Un 7,80 -5,80 -14,94 Pınar Su 2,23 -9,35 -3,88 Pınar Süt 9,08 -8,38 -28,33 Plastikkart 6,57 -9,25 -29,13 Polisan Holding 1,72 -7,53 -43,23 Politeknik Metal 66,00 -1,20 -13,24 Prizma Press Matbaacılık 4,01 -2,91 -6,74 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,30 0,16 4,92 QNB Finans Fin. Kir. 121,50 -10,00 -5,89 QNB Finansbank 34,50 -8,15 -8,00 Ral Yatırım Holding 7,20 -10,00 5,88 Ray Sigorta 2,24 -8,94 -34,50 Reysaş GMYO 4,26 -9,17 -7,19 Reysaş Lojistik 4,58 -8,58 4,57 Rhea Girişim 1,26 -10,00 5,88 Rodrigo Tekstil 1,35 -9,40 -25,41 Royal Halı 1,56 -9,83 13,87 RTA Laboratuvarları 2,98 9,16 28,45 Sabancı Holding 7,93 -9,68 -16,88 Safkar Ege Soğutmacılık 2,27 -9,92 4,13 Salix Yatırım Holding 3,80 -3,06 -47,30 Sanel Mühendislik 3,50 -2,78 -13,58 Sanifoam Sünger 4,46 -3,25 -10,80 Sanko Pazarlama 4,42 -8,49 -42,89 Saray Matbaacılık 1,11 -8,26 -37,99 Sarkuysan 4,25 -6,39 -12,01 Sasa Polyester 5,85 -9,30 -24,32 Say Reklamcılık 2,01 -9,87 -10,27 Sekuro Plastik 2,80 -6,04 -47,76 Selçuk Ecza Deposu 6,71 -8,71 10,00 Selçuk Gıda 1,42 -2,74 -17,44 Senkron Güvenlik 1,66 -7,26 -39,19 Serve Film Prodüksiyon 1,37 -9,87 -13,84 Servet GMYO 9,04 -9,96 6,35 Seyitler Kimya 8,28 -9,90 21,94 Silverline Endüstri 1,36 -7,48 -37,04 Sinpaş GMYO 0,90 -6,25 -22,41 Smartiks Yazılım 4,91 -9,07 -49,95 Soda Sanayii 4,71 -5,80 -23,79 Sodaş Sodyum Sanayii 11,63 -9,84 19,04 Söktaş 1,92 -9,86 -27,55 Sönmez Filament 3,49 -9,82 -28,48 Sönmez Pamuklu 3,38 -9,87 -31,30 Sumaş Suni Tahta 7,21 -9,31 -27,17 Şeker Fin. Kir. 3,95 -4,36 -17,36 Şekerbank 0,90 -6,25 -31,30 Şişe Cam 3,76 -6,70 -28,65 Şok Marketler 7,18 -7,35 -33,27 T. Halk Bankası 5,02 -5,46 -15,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,90 -8,19 -42,89 T.S.K.B. 0,90 -5,26 -25,62 T.Tuborg 13,07 -4,53 9,83 Taç Tarım Ürünleri 1,95 -3,47 -37,50 Tat Gıda 5,13 -10,00 -18,44 TAV Havalimanları 16,54 -3,22 -43,32 Taze Kuru Gıda 5,20 -4,59 -28,18 Tek-Art Turizm 0,78 -4,88 -38,10 Tekfen Holding 12,16 -5,74 -37,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,16 -9,95 22,86 Temapol Polimer Plastik 3,24 -10,00 -37,93 TGS Dış Ticaret 2,62 -9,66 -43,90 Tofaş Oto. Fab. 19,37 -9,91 -27,89 Torunlar GMYO 1,82 -8,54 -33,82 Trabzon Liman 8,08 -6,26 -24,20 Trabzonspor Sportif 2,99 -9,94 39,07 Trakya Cam 2,57 -8,21 -26,57 Trend GMYO 1,34 -9,46 -39,09 TSKB GMYO 1,15 -1,71 -14,18 Tuğçelik 2,82 -9,90 -28,61 Tukaş 9,09 -9,91 -26,40 Turcas Petrol 1,76 -8,81 -34,08 Turkcell 12,16 -4,63 -11,88 Tümosan Motor ve Traktör 3,90 -6,70 -39,16 Tüpraş 81,15 -4,53 -36,00 Türk Hava Yolları 8,44 -7,66 -41,63 Türk Prysmian Kablo 2,18 -5,63 -16,15 Türk Telekom 5,88 -6,67 -20,22 Türk Traktör 44,90 -7,42 -18,95 Türker Proje Gayrimenkul 36,40 -9,00 -13,33 Ufuk Yatırım 2,53 -9,96 -1,94 Ulaşlar Turizm Yat. 1,22 -7,58 -42,45 Ulusoy Elektrik 29,34 -5,66 10,30 Ulusoy Un Sanayi 2,92 -9,03 -23,56 Umpaş Holding 0,36 -7,69 -41,94 Uşak Seramik 1,07 -7,76 -36,69 Utopya Turizm 3,09 -9,91 -37,20 Uzertaş Boya 2,00 -9,91 -9,91 Ülker Bisküvi 18,89 -5,74 -15,52 Ünye Çimento 3,61 -5,50 -32,90 Vakıf Fin. Kir. 1,30 -7,80 -46,28 Vakıf GMYO 1,69 -7,65 -31,58 Vakıf Yat. Ort. 1,35 -10,00 -42,06 Vakıflar Bankası 4,61 -6,11 -16,33 Vakko Tekstil 3,52 -9,74 -22,47 Vanet Gıda 0,98 -8,41 -31,47 Verusa Holding 14,54 -7,92 -21,66 Verusaturk Girisim 3,14 -5,99 -41,74 Vestel 9,20 -7,07 -27,10 Vestel Beyaz Eşya 15,16 -7,62 -29,81 Viking Kağıt 3,74 4,76 100,00 Yapı Kredi Koray GMYO 1,72 -6,52 -28,93 Yapı ve Kredi Bank. 2,09 -5,43 -15,73 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,26 3,13 -0,16 Yataş 5,28 -6,38 -28,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,18 -8,53 -26,71 Yeni Gimat GMYO 12,00 -0,08 -7,76 Yeşil GMYO 0,42 -4,55 -34,38 Yeşil Yapı 0,37 -7,50 -43,94 Yeşil Yatırım Holding 8,67 -8,83 -22,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.558,30 -10,00 20,83 Yonga Mobilya 9,48 -9,97 2,60 Yükselen Çelik 5,45 -9,17 -11,09 Yünsa 6,95 -9,39 -31,12 Zorlu Enerji 1,02 -6,42 -37,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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