Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|28.999,90
|-7,41
|-3,91
|İş Bankası (C)
|5,11
|-6,92
|-20,28
|İş Bankası (Kur.)
|288.000,00
|2,13
|37,14
|İş Fin.Kir.
|2,22
|-2,20
|-41,58
|İş Girişim
|2,66
|-6,67
|-30,00
|İş GMYO
|1,27
|-7,30
|-27,84
|İş Y. Men. Değ.
|3,56
|-9,18
|-20,89
|İş Yat. Ort.
|2,25
|-1,32
|22,28
|İşbir Holding
|425,20
|-9,99
|-1,12
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|-5,00
|-38,71
|İttifak Holding
|1,73
|-8,47
|-53,49
|İz Hayvancılık Tarım
|1,74
|-5,43
|-33,50
|İzmir Demir Çelik
|7,71
|-9,61
|-5,86
|İzmir Fırça
|1,53
|-10,00
|-15,00
|Jantsa Jant Sanayi
|46,04
|-6,04
|-21,03
|Kafein Yazılım
|8,01
|-9,08
|-28,10
|Kapital Yat. Holding
|2,70
|-6,25
|11,57
|Kaplamin
|4,20
|-9,87
|-24,32
|Kardemir (A)
|1,90
|-6,86
|-28,30
|Kardemir (B)
|1,89
|-7,35
|-28,41
|Kardemir (D)
|1,93
|-6,31
|-27,44
|Karel Elektronik
|10,66
|-6,90
|-26,63
|Karsan Otomotiv
|1,29
|-7,19
|-18,35
|Karsu Tekstil
|1,50
|-9,64
|-53,70
|Kartonsan
|289,20
|-3,25
|-25,83
|Katmerciler Ekipman
|2,12
|-7,02
|-44,79
|Kent Gıda
|142,10
|-9,78
|-19,17
|Kerevitaş Gıda
|2,66
|-8,90
|-18,40
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|-9,09
|-45,45
|Kiler GMYO
|1,86
|-3,12
|-50,92
|Klimasan Klima
|15,20
|-9,58
|-31,16
|Koç Holding
|14,25
|-9,70
|-29,87
|Konfrut Gıda
|5,43
|-7,34
|-30,56
|Konya Çimento
|176,00
|-6,58
|-35,13
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,81
|-7,89
|-25,00
|Koza Altın
|54,90
|-10,00
|-25,86
|Koza Madencilik
|8,31
|-9,97
|-17,15
|Körfez GMYO
|1,37
|-8,67
|-42,68
|Kristal Kola
|1,11
|-5,93
|-26,49
|Kron Telekomünikasyon
|12,70
|-8,37
|-0,16
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,42
|-9,96
|-13,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,12
|5,66
|-32,12
|Kütahya Porselen
|5,48
|-8,67
|-17,22
|Lider Faktoring
|2,50
|-7,41
|-31,88
|Link Bilgisayar
|15,38
|-7,63
|-15,26
|Logo Yazılım
|51,05
|-9,24
|-16,04
|Lokman Hekim Sağlık
|5,82
|-9,91
|0,69
|Lüks Kadife
|5,91
|-9,77
|-31,60
|Makina Takım
|1,13
|-8,13
|-39,89
|Mardin Çimento
|4,94
|-4,82
|-16,55
|Marka Yatırım Holding
|0,77
|-9,41
|-34,75
|Marmaris Altınyunus
|63,20
|-9,97
|-10,99
|Marshall
|31,40
|-8,08
|-33,95
|Martı GMYO
|0,69
|-4,17
|-31,68
|Martı Otel
|0,54
|-6,90
|-40,66
|Mavi Giyim
|37,80
|-10,00
|-34,72
|Mazhar Zorlu Holding
|11,28
|-9,98
|-6,70
|Mega Polietilen
|1,58
|-9,71
|-28,18
|Menderes Tekstil
|1,04
|-6,31
|-20,61
|Mensa
|0,23
|-8,00
|-28,13
|Merit Turizm
|12,20
|-9,90
|-37,24
|Merko Gıda
|0,89
|-9,18
|-15,24
|Metal Gayrimenkul
|0,70
|-1,41
|-23,08
|Metemtur Otelcilik
|1,24
|-7,46
|-30,34
|Metro Holding
|0,92
|-8,91
|-33,33
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,15
|-7,26
|-41,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,20
|-9,87
|-48,28
|Migros Ticaret
|18,29
|-8,46
|-24,48
|Milpa
|1,86
|-7,46
|-15,07
|Mistral GMYO
|1,41
|-8,44
|-25,40
|MLP Sağlık
|12,07
|-9,99
|-24,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|-3,41
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|3,90
|-9,93
|-5,80
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,06
|-9,93
|-5,19
|Net Holding
|1,36
|-9,93
|-47,69
|Netaş Telekom.
|8,08
|-9,11
|-38,13
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|0,15
|4,84
|Nuh Çimento
|9,09
|-1,94
|-23,48
|Nurol GMYO
|2,35
|-8,56
|-34,17
|Odaş Elektrik
|1,26
|-8,70
|-12,85
|Olmuksan-IP
|3,10
|-2,82
|21,05
|Orge Enerji Elektrik
|3,44
|-7,03
|-30,65
|Orma Orman Mahsulleri
|3,74
|-9,88
|35,51
|Osmanlı Menkul
|4,74
|-9,89
|12,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,22
|-8,96
|-27,38
|Otokar
|113,60
|-9,48
|-28,55
|Oyak Yat. Ort.
|3,83
|-9,88
|64,38
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,18
|-9,17
|-29,42
|Özak GMYO
|2,22
|-9,76
|-13,62
|Özbal Çelik Boru
|1,26
|-9,35
|-21,83
|Özderici GMYO
|1,01
|-7,34
|-35,67
|Özerden Plastik
|1,62
|-8,47
|-28,95
|Panora GMYO
|4,65
|-7,00
|-25,00
|Papilon Savunma
|6,65
|-5,81
|-14,19
|Park Elek.Madencilik
|2,39
|-5,53
|-21,64
|Parsan
|12,05
|-8,02
|-28,87
|Pegasus
|35,14
|-9,99
|-59,33
|Peker GMYO
|2,00
|0,50
|-36,10
|Penguen Gıda
|2,64
|-8,33
|27,54
|Pera GMYO
|0,62
|-7,46
|-34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|6,52
|-5,09
|-18,70
|Petkim
|3,00
|-4,46
|-21,26
|Petrokent Turizm
|104,00
|-9,17
|-18,81
|Pınar Et ve Un
|7,80
|-5,80
|-14,94
|Pınar Su
|2,23
|-9,35
|-3,88
|Pınar Süt
|9,08
|-8,38
|-28,33
|Plastikkart
|6,57
|-9,25
|-29,13
|Polisan Holding
|1,72
|-7,53
|-43,23
|Politeknik Metal
|66,00
|-1,20
|-13,24
|Prizma Press Matbaacılık
|4,01
|-2,91
|-6,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,30
|0,16
|4,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|121,50
|-10,00
|-5,89
|QNB Finansbank
|34,50
|-8,15
|-8,00
|Ral Yatırım Holding
|7,20
|-10,00
|5,88
|Ray Sigorta
|2,24
|-8,94
|-34,50
|Reysaş GMYO
|4,26
|-9,17
|-7,19
|Reysaş Lojistik
|4,58
|-8,58
|4,57
|Rhea Girişim
|1,26
|-10,00
|5,88
|Rodrigo Tekstil
|1,35
|-9,40
|-25,41
|Royal Halı
|1,56
|-9,83
|13,87
|RTA Laboratuvarları
|2,98
|9,16
|28,45
|Sabancı Holding
|7,93
|-9,68
|-16,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,27
|-9,92
|4,13
|Salix Yatırım Holding
|3,80
|-3,06
|-47,30
|Sanel Mühendislik
|3,50
|-2,78
|-13,58
|Sanifoam Sünger
|4,46
|-3,25
|-10,80
|Sanko Pazarlama
|4,42
|-8,49
|-42,89
|Saray Matbaacılık
|1,11
|-8,26
|-37,99
|Sarkuysan
|4,25
|-6,39
|-12,01
|Sasa Polyester
|5,85
|-9,30
|-24,32
|Say Reklamcılık
|2,01
|-9,87
|-10,27
|Sekuro Plastik
|2,80
|-6,04
|-47,76
|Selçuk Ecza Deposu
|6,71
|-8,71
|10,00
|Selçuk Gıda
|1,42
|-2,74
|-17,44
|Senkron Güvenlik
|1,66
|-7,26
|-39,19
|Serve Film Prodüksiyon
|1,37
|-9,87
|-13,84
|Servet GMYO
|9,04
|-9,96
|6,35
|Seyitler Kimya
|8,28
|-9,90
|21,94
|Silverline Endüstri
|1,36
|-7,48
|-37,04
|Sinpaş GMYO
|0,90
|-6,25
|-22,41
|Smartiks Yazılım
|4,91
|-9,07
|-49,95
|Soda Sanayii
|4,71
|-5,80
|-23,79
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,63
|-9,84
|19,04
|Söktaş
|1,92
|-9,86
|-27,55
|Sönmez Filament
|3,49
|-9,82
|-28,48
|Sönmez Pamuklu
|3,38
|-9,87
|-31,30
|Sumaş Suni Tahta
|7,21
|-9,31
|-27,17
|Şeker Fin. Kir.
|3,95
|-4,36
|-17,36
|Şekerbank
|0,90
|-6,25
|-31,30
|Şişe Cam
|3,76
|-6,70
|-28,65
|Şok Marketler
|7,18
|-7,35
|-33,27
|T. Halk Bankası
|5,02
|-5,46
|-15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,90
|-8,19
|-42,89
|T.S.K.B.
|0,90
|-5,26
|-25,62
|T.Tuborg
|13,07
|-4,53
|9,83
|Taç Tarım Ürünleri
|1,95
|-3,47
|-37,50
|Tat Gıda
|5,13
|-10,00
|-18,44
|TAV Havalimanları
|16,54
|-3,22
|-43,32
|Taze Kuru Gıda
|5,20
|-4,59
|-28,18
|Tek-Art Turizm
|0,78
|-4,88
|-38,10
|Tekfen Holding
|12,16
|-5,74
|-37,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,16
|-9,95
|22,86
|Temapol Polimer Plastik
|3,24
|-10,00
|-37,93
|TGS Dış Ticaret
|2,62
|-9,66
|-43,90
|Tofaş Oto. Fab.
|19,37
|-9,91
|-27,89
|Torunlar GMYO
|1,82
|-8,54
|-33,82
|Trabzon Liman
|8,08
|-6,26
|-24,20
|Trabzonspor Sportif
|2,99
|-9,94
|39,07
|Trakya Cam
|2,57
|-8,21
|-26,57
|Trend GMYO
|1,34
|-9,46
|-39,09
|TSKB GMYO
|1,15
|-1,71
|-14,18
|Tuğçelik
|2,82
|-9,90
|-28,61
|Tukaş
|9,09
|-9,91
|-26,40
|Turcas Petrol
|1,76
|-8,81
|-34,08
|Turkcell
|12,16
|-4,63
|-11,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,90
|-6,70
|-39,16
|Tüpraş
|81,15
|-4,53
|-36,00
|Türk Hava Yolları
|8,44
|-7,66
|-41,63
|Türk Prysmian Kablo
|2,18
|-5,63
|-16,15
|Türk Telekom
|5,88
|-6,67
|-20,22
|Türk Traktör
|44,90
|-7,42
|-18,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,40
|-9,00
|-13,33
|Ufuk Yatırım
|2,53
|-9,96
|-1,94
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,22
|-7,58
|-42,45
|Ulusoy Elektrik
|29,34
|-5,66
|10,30
|Ulusoy Un Sanayi
|2,92
|-9,03
|-23,56
|Umpaş Holding
|0,36
|-7,69
|-41,94
|Uşak Seramik
|1,07
|-7,76
|-36,69
|Utopya Turizm
|3,09
|-9,91
|-37,20
|Uzertaş Boya
|2,00
|-9,91
|-9,91
|Ülker Bisküvi
|18,89
|-5,74
|-15,52
|Ünye Çimento
|3,61
|-5,50
|-32,90
|Vakıf Fin. Kir.
|1,30
|-7,80
|-46,28
|Vakıf GMYO
|1,69
|-7,65
|-31,58
|Vakıf Yat. Ort.
|1,35
|-10,00
|-42,06
|Vakıflar Bankası
|4,61
|-6,11
|-16,33
|Vakko Tekstil
|3,52
|-9,74
|-22,47
|Vanet Gıda
|0,98
|-8,41
|-31,47
|Verusa Holding
|14,54
|-7,92
|-21,66
|Verusaturk Girisim
|3,14
|-5,99
|-41,74
|Vestel
|9,20
|-7,07
|-27,10
|Vestel Beyaz Eşya
|15,16
|-7,62
|-29,81
|Viking Kağıt
|3,74
|4,76
|100,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,72
|-6,52
|-28,93
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|-5,43
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,26
|3,13
|-0,16
|Yataş
|5,28
|-6,38
|-28,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,18
|-8,53
|-26,71
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|-0,08
|-7,76
|Yeşil GMYO
|0,42
|-4,55
|-34,38
|Yeşil Yapı
|0,37
|-7,50
|-43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|8,67
|-8,83
|-22,80
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.558,30
|-10,00
|20,83
|Yonga Mobilya
|9,48
|-9,97
|2,60
|Yükselen Çelik
|5,45
|-9,17
|-11,09
|Yünsa
|6,95
|-9,39
|-31,12
|Zorlu Enerji
|1,02
|-6,42
|-37,42
(Son)