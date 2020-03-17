Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|25.371,10
|-10,00
|-15,93
|İş Bankası (C)
|4,90
|-2,20
|-23,56
|İş Bankası (Kur.)
|255.000,00
|21,43
|İş Fin.Kir.
|2,23
|0,90
|-41,32
|İş Girişim
|2,47
|-4,63
|-35,00
|İş GMYO
|1,18
|-6,35
|-32,95
|İş Y. Men. Değ.
|3,30
|-7,04
|-26,67
|İş Yat. Ort.
|2,29
|1,78
|24,46
|İşbir Holding
|382,70
|-10,00
|-11,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|-5,41
|-43,55
|İttifak Holding
|1,56
|-8,77
|-58,06
|İz Hayvancılık Tarım
|1,53
|-10,00
|-41,52
|İzmir Demir Çelik
|8,47
|2,79
|3,42
|İzmir Fırça
|1,38
|-9,80
|-23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|41,92
|-9,07
|-28,10
|Kafein Yazılım
|7,31
|-7,82
|-34,38
|Kapital Yat. Holding
|2,69
|-3,24
|11,16
|Kaplamin
|3,78
|-10,00
|-31,89
|Kardemir (A)
|1,75
|-6,42
|-33,96
|Kardemir (B)
|1,73
|-6,49
|-34,47
|Kardemir (D)
|1,78
|-5,32
|-33,08
|Karel Elektronik
|9,52
|-7,66
|-34,48
|Karsan Otomotiv
|1,22
|-3,94
|-22,78
|Karsu Tekstil
|1,35
|-10,00
|-58,33
|Kartonsan
|282,30
|3,44
|-27,60
|Katmerciler Ekipman
|1,90
|-7,77
|-50,52
|Kent Gıda
|140,00
|-6,67
|-20,36
|Kerevitaş Gıda
|2,37
|-9,89
|-27,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-10,00
|-50,91
|Kiler GMYO
|1,69
|-5,06
|-55,41
|Klimasan Klima
|13,62
|-9,98
|-38,32
|Koç Holding
|13,79
|-3,63
|-32,14
|Konfrut Gıda
|4,81
|-8,90
|-38,49
|Konya Çimento
|156,50
|-7,72
|-42,31
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,35
|-2,91
|-28,52
|Koza Altın
|50,95
|-7,19
|-31,20
|Koza Madencilik
|7,67
|-7,70
|-23,53
|Körfez GMYO
|1,26
|-6,67
|-47,28
|Kristal Kola
|0,99
|-7,48
|-34,44
|Kron Telekomünikasyon
|11,45
|-8,55
|-9,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|19,80
|-3,04
|-16,46
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|2,73
|-31,52
|Kütahya Porselen
|4,92
|-8,89
|-25,68
|Lider Faktoring
|2,30
|-5,35
|-37,33
|Link Bilgisayar
|13,75
|-8,94
|-24,24
|Logo Yazılım
|49,80
|-1,68
|-18,09
|Lokman Hekim Sağlık
|5,24
|-9,97
|-9,34
|Lüks Kadife
|5,31
|-10,00
|-38,54
|Makina Takım
|1,03
|-7,21
|-45,21
|Mardin Çimento
|4,54
|-9,92
|-23,31
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-2,60
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|56,90
|-9,97
|-19,86
|Marshall
|29,44
|-5,03
|-38,07
|Martı GMYO
|0,60
|-7,69
|-40,59
|Martı Otel
|0,51
|-3,77
|-43,96
|Mavi Giyim
|34,02
|-10,00
|-41,24
|Mazhar Zorlu Holding
|10,45
|-9,99
|-13,56
|Mega Polietilen
|1,43
|-9,49
|-35,00
|Menderes Tekstil
|0,98
|-6,67
|-25,19
|Mensa
|0,21
|-8,70
|-34,38
|Merit Turizm
|11,70
|-10,00
|-39,81
|Merko Gıda
|0,81
|-8,99
|-22,86
|Metal Gayrimenkul
|0,58
|-9,38
|-36,26
|Metemtur Otelcilik
|1,21
|-2,42
|-32,02
|Metro Holding
|0,84
|-7,69
|-39,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,03
|-8,04
|-47,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,78
|-10,00
|-53,45
|Migros Ticaret
|16,64
|-7,50
|-31,30
|Milpa
|1,73
|-5,98
|-21,00
|Mistral GMYO
|1,27
|-8,63
|-32,80
|MLP Sağlık
|10,87
|-9,94
|-32,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,80
|-5,88
|-29,82
|Mondi Tire Kutsan
|3,51
|-10,00
|-15,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,15
|-7,55
|-12,34
|Net Holding
|1,23
|-9,56
|-52,69
|Netaş Telekom.
|7,45
|-6,99
|-42,96
|Niğbaş Niğde Beton
|6,10
|-5,43
|-1,61
|Nuh Çimento
|8,74
|-2,78
|-26,43
|Nurol GMYO
|2,25
|-3,85
|-36,97
|Odaş Elektrik
|1,16
|-7,20
|-19,76
|Olmuksan-IP
|3,18
|2,91
|24,17
|Orge Enerji Elektrik
|3,13
|-6,29
|-36,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,70
|-1,07
|34,06
|Osmanlı Menkul
|4,27
|-9,92
|1,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|-7,44
|-33,33
|Otokar
|103,90
|-8,05
|-34,65
|Oyak Yat. Ort.
|3,45
|-9,92
|48,07
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,95
|-9,72
|-36,87
|Özak GMYO
|2,02
|-9,01
|-21,40
|Özbal Çelik Boru
|1,14
|-9,52
|-29,27
|Özderici GMYO
|0,93
|-6,06
|-40,76
|Özerden Plastik
|1,62
|-3,57
|-28,95
|Panora GMYO
|4,32
|-4,00
|-30,32
|Papilon Savunma
|6,70
|0,15
|-13,55
|Park Elek.Madencilik
|2,24
|-4,68
|-26,56
|Parsan
|10,70
|-9,25
|-36,84
|Pegasus
|31,74
|-9,68
|-63,26
|Peker GMYO
|1,77
|-5,85
|-43,45
|Penguen Gıda
|2,34
|-10,00
|13,04
|Pera GMYO
|0,58
|-4,92
|-38,30
|Pergamon Dış Ticaret
|6,08
|-4,55
|-24,19
|Petkim
|2,76
|-5,80
|-27,56
|Petrokent Turizm
|96,50
|-8,96
|-24,67
|Pınar Et ve Un
|7,51
|-4,09
|-18,10
|Pınar Su
|2,00
|-9,91
|-13,79
|Pınar Süt
|8,14
|-8,74
|-35,75
|Plastikkart
|5,94
|-8,90
|-35,92
|Polisan Holding
|1,60
|-5,88
|-47,19
|Politeknik Metal
|56,30
|-6,63
|-25,99
|Prizma Press Matbaacılık
|3,49
|-6,18
|-18,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,30
|0,09
|5,01
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,00
|-8,64
|-14,02
|QNB Finansbank
|30,44
|-9,99
|-18,83
|Ral Yatırım Holding
|6,75
|-6,25
|-0,74
|Ray Sigorta
|2,08
|-7,14
|-39,18
|Reysaş GMYO
|3,88
|-8,27
|-15,47
|Reysaş Lojistik
|4,18
|-7,32
|-4,57
|Rhea Girişim
|1,14
|-9,52
|-4,20
|Rodrigo Tekstil
|1,22
|-9,63
|-32,60
|Royal Halı
|1,41
|-9,62
|2,92
|RTA Laboratuvarları
|3,30
|10,00
|42,24
|Sabancı Holding
|7,43
|-6,07
|-22,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,05
|-9,69
|-5,96
|Salix Yatırım Holding
|3,65
|2,82
|-49,38
|Sanel Mühendislik
|3,24
|-1,82
|-20,00
|Sanifoam Sünger
|4,12
|-6,15
|-17,60
|Sanko Pazarlama
|3,96
|-8,97
|-48,84
|Saray Matbaacılık
|1,03
|-5,50
|-42,46
|Sarkuysan
|3,92
|-8,20
|-18,84
|Sasa Polyester
|5,30
|-8,78
|-31,44
|Say Reklamcılık
|1,83
|-8,96
|-18,30
|Sekuro Plastik
|2,49
|-8,12
|-53,54
|Selçuk Ecza Deposu
|5,96
|-9,97
|-2,30
|Selçuk Gıda
|1,39
|4,51
|-19,19
|Senkron Güvenlik
|1,48
|-9,76
|-45,79
|Serve Film Prodüksiyon
|1,29
|-9,79
|-18,87
|Servet GMYO
|8,14
|-9,96
|-4,24
|Seyitler Kimya
|7,46
|-9,90
|9,87
|Silverline Endüstri
|1,26
|-5,26
|-41,67
|Sinpaş GMYO
|0,81
|-10,00
|-30,17
|Smartiks Yazılım
|4,48
|-7,82
|-54,33
|Soda Sanayii
|4,42
|-1,78
|-28,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,45
|-9,99
|6,96
|Söktaş
|1,73
|-9,90
|-34,72
|Sönmez Filament
|3,15
|-9,74
|-35,45
|Sönmez Pamuklu
|3,05
|-9,76
|-38,01
|Sumaş Suni Tahta
|7,00
|-2,23
|-29,29
|Şeker Fin. Kir.
|3,84
|-2,29
|-19,67
|Şekerbank
|0,83
|-4,60
|-36,64
|Şişe Cam
|3,64
|-2,67
|-30,93
|Şok Marketler
|6,58
|-8,86
|-38,85
|T. Halk Bankası
|4,88
|-1,41
|-17,43
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,54
|-7,70
|-48,30
|T.S.K.B.
|0,87
|-1,14
|-28,10
|T.Tuborg
|13,12
|2,50
|10,25
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-9,73
|-46,47
|Tat Gıda
|4,63
|-9,75
|-26,39
|TAV Havalimanları
|15,54
|-3,54
|-46,74
|Taze Kuru Gıda
|5,00
|-2,91
|-30,94
|Tek-Art Turizm
|0,70
|-5,41
|-44,44
|Tekfen Holding
|11,97
|-2,13
|-38,04
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,65
|-9,88
|10,71
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|-8,64
|-43,30
|TGS Dış Ticaret
|2,36
|-9,58
|-49,46
|Tofaş Oto. Fab.
|18,19
|-8,59
|-32,28
|Torunlar GMYO
|1,71
|-6,04
|-37,82
|Trabzon Liman
|7,60
|-4,88
|-28,71
|Trabzonspor Sportif
|2,70
|-9,70
|25,58
|Trakya Cam
|2,41
|-4,37
|-31,14
|Trend GMYO
|1,21
|-9,70
|-45,00
|TSKB GMYO
|1,08
|-4,42
|-19,40
|Tuğçelik
|2,57
|-8,87
|-34,94
|Tukaş
|8,19
|-9,90
|-33,68
|Turcas Petrol
|1,62
|-6,90
|-39,33
|Turkcell
|12,38
|2,65
|-10,29
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,63
|-5,47
|-43,37
|Tüpraş
|74,40
|-5,28
|-41,32
|Türk Hava Yolları
|7,80
|-5,22
|-46,06
|Türk Prysmian Kablo
|2,11
|-1,86
|-18,85
|Türk Telekom
|5,68
|-3,24
|-22,93
|Türk Traktör
|42,30
|-6,13
|-23,65
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,42
|-9,94
|-22,81
|Ufuk Yatırım
|2,45
|-3,16
|-5,04
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,08
|-9,24
|-49,06
|Ulusoy Elektrik
|27,38
|-5,06
|2,93
|Ulusoy Un Sanayi
|2,63
|-9,00
|-31,15
|Umpaş Holding
|0,34
|-5,56
|-45,16
|Uşak Seramik
|0,97
|-7,62
|-42,60
|Utopya Turizm
|2,79
|-9,71
|-43,29
|Uzertaş Boya
|1,80
|-10,00
|-18,92
|Ülker Bisküvi
|17,01
|-6,54
|-23,93
|Ünye Çimento
|3,13
|-9,80
|-41,82
|Vakıf Fin. Kir.
|1,27
|-1,55
|-47,52
|Vakıf GMYO
|1,60
|-3,61
|-35,22
|Vakıf Yat. Ort.
|1,26
|-6,67
|-45,92
|Vakıflar Bankası
|4,39
|-1,35
|-20,33
|Vakko Tekstil
|3,23
|-7,98
|-28,85
|Vanet Gıda
|0,88
|-9,28
|-38,46
|Verusa Holding
|13,60
|-6,85
|-26,72
|Verusaturk Girisim
|3,12
|-2,80
|-42,12
|Vestel
|8,97
|0,67
|-28,92
|Vestel Beyaz Eşya
|13,77
|-7,15
|-36,25
|Viking Kağıt
|3,19
|-9,89
|70,59
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,58
|-5,95
|-34,71
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|-0,99
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,07
|-0,49
|-3,19
|Yataş
|4,84
|-4,72
|-34,06
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,06
|-9,40
|-34,16
|Yeni Gimat GMYO
|11,40
|-1,72
|-12,38
|Yeşil GMYO
|0,37
|-7,50
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,34
|-5,56
|-48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|7,86
|-8,18
|-30,01
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.202,50
|-10,00
|8,74
|Yonga Mobilya
|8,54
|-9,92
|-7,58
|Yükselen Çelik
|5,22
|-3,33
|-14,85
|Yünsa
|6,28
|-9,12
|-37,76
|Zorlu Enerji
|0,96
|-4,00
|-41,10
(Son)