Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 25.371,10 -10,00 -15,93 İş Bankası (C) 4,90 -2,20 -23,56 İş Bankası (Kur.) 255.000,00 21,43 İş Fin.Kir. 2,23 0,90 -41,32 İş Girişim 2,47 -4,63 -35,00 İş GMYO 1,18 -6,35 -32,95 İş Y. Men. Değ. 3,30 -7,04 -26,67 İş Yat. Ort. 2,29 1,78 24,46 İşbir Holding 382,70 -10,00 -11,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -43,55 İttifak Holding 1,56 -8,77 -58,06 İz Hayvancılık Tarım 1,53 -10,00 -41,52 İzmir Demir Çelik 8,47 2,79 3,42 İzmir Fırça 1,38 -9,80 -23,33 Jantsa Jant Sanayi 41,92 -9,07 -28,10 Kafein Yazılım 7,31 -7,82 -34,38 Kapital Yat. Holding 2,69 -3,24 11,16 Kaplamin 3,78 -10,00 -31,89 Kardemir (A) 1,75 -6,42 -33,96 Kardemir (B) 1,73 -6,49 -34,47 Kardemir (D) 1,78 -5,32 -33,08 Karel Elektronik 9,52 -7,66 -34,48 Karsan Otomotiv 1,22 -3,94 -22,78 Karsu Tekstil 1,35 -10,00 -58,33 Kartonsan 282,30 3,44 -27,60 Katmerciler Ekipman 1,90 -7,77 -50,52 Kent Gıda 140,00 -6,67 -20,36 Kerevitaş Gıda 2,37 -9,89 -27,30 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -10,00 -50,91 Kiler GMYO 1,69 -5,06 -55,41 Klimasan Klima 13,62 -9,98 -38,32 Koç Holding 13,79 -3,63 -32,14 Konfrut Gıda 4,81 -8,90 -38,49 Konya Çimento 156,50 -7,72 -42,31 Kordsa Teknik Tekstil 9,35 -2,91 -28,52 Koza Altın 50,95 -7,19 -31,20 Koza Madencilik 7,67 -7,70 -23,53 Körfez GMYO 1,26 -6,67 -47,28 Kristal Kola 0,99 -7,48 -34,44 Kron Telekomünikasyon 11,45 -8,55 -9,98 Kuştur Kuşadası Turizm 19,80 -3,04 -16,46 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 2,73 -31,52 Kütahya Porselen 4,92 -8,89 -25,68 Lider Faktoring 2,30 -5,35 -37,33 Link Bilgisayar 13,75 -8,94 -24,24 Logo Yazılım 49,80 -1,68 -18,09 Lokman Hekim Sağlık 5,24 -9,97 -9,34 Lüks Kadife 5,31 -10,00 -38,54 Makina Takım 1,03 -7,21 -45,21 Mardin Çimento 4,54 -9,92 -23,31 Marka Yatırım Holding 0,75 -2,60 -36,44 Marmaris Altınyunus 56,90 -9,97 -19,86 Marshall 29,44 -5,03 -38,07 Martı GMYO 0,60 -7,69 -40,59 Martı Otel 0,51 -3,77 -43,96 Mavi Giyim 34,02 -10,00 -41,24 Mazhar Zorlu Holding 10,45 -9,99 -13,56 Mega Polietilen 1,43 -9,49 -35,00 Menderes Tekstil 0,98 -6,67 -25,19 Mensa 0,21 -8,70 -34,38 Merit Turizm 11,70 -10,00 -39,81 Merko Gıda 0,81 -8,99 -22,86 Metal Gayrimenkul 0,58 -9,38 -36,26 Metemtur Otelcilik 1,21 -2,42 -32,02 Metro Holding 0,84 -7,69 -39,13 Metro Petrol ve Tesisleri 1,03 -8,04 -47,45 Metro Yatırım Ortaklığı 3,78 -10,00 -53,45 Migros Ticaret 16,64 -7,50 -31,30 Milpa 1,73 -5,98 -21,00 Mistral GMYO 1,27 -8,63 -32,80 MLP Sağlık 10,87 -9,94 -32,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,80 -5,88 -29,82 Mondi Tire Kutsan 3,51 -10,00 -15,22 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,15 -7,55 -12,34 Net Holding 1,23 -9,56 -52,69 Netaş Telekom. 7,45 -6,99 -42,96 Niğbaş Niğde Beton 6,10 -5,43 -1,61 Nuh Çimento 8,74 -2,78 -26,43 Nurol GMYO 2,25 -3,85 -36,97 Odaş Elektrik 1,16 -7,20 -19,76 Olmuksan-IP 3,18 2,91 24,17 Orge Enerji Elektrik 3,13 -6,29 -36,90 Orma Orman Mahsulleri 3,70 -1,07 34,06 Osmanlı Menkul 4,27 -9,92 1,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,12 -7,44 -33,33 Otokar 103,90 -8,05 -34,65 Oyak Yat. Ort. 3,45 -9,92 48,07 Oylum Sınai Yatırımlar 1,95 -9,72 -36,87 Özak GMYO 2,02 -9,01 -21,40 Özbal Çelik Boru 1,14 -9,52 -29,27 Özderici GMYO 0,93 -6,06 -40,76 Özerden Plastik 1,62 -3,57 -28,95 Panora GMYO 4,32 -4,00 -30,32 Papilon Savunma 6,70 0,15 -13,55 Park Elek.Madencilik 2,24 -4,68 -26,56 Parsan 10,70 -9,25 -36,84 Pegasus 31,74 -9,68 -63,26 Peker GMYO 1,77 -5,85 -43,45 Penguen Gıda 2,34 -10,00 13,04 Pera GMYO 0,58 -4,92 -38,30 Pergamon Dış Ticaret 6,08 -4,55 -24,19 Petkim 2,76 -5,80 -27,56 Petrokent Turizm 96,50 -8,96 -24,67 Pınar Et ve Un 7,51 -4,09 -18,10 Pınar Su 2,00 -9,91 -13,79 Pınar Süt 8,14 -8,74 -35,75 Plastikkart 5,94 -8,90 -35,92 Polisan Holding 1,60 -5,88 -47,19 Politeknik Metal 56,30 -6,63 -25,99 Prizma Press Matbaacılık 3,49 -6,18 -18,84 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,30 0,09 5,01 QNB Finans Fin. Kir. 111,00 -8,64 -14,02 QNB Finansbank 30,44 -9,99 -18,83 Ral Yatırım Holding 6,75 -6,25 -0,74 Ray Sigorta 2,08 -7,14 -39,18 Reysaş GMYO 3,88 -8,27 -15,47 Reysaş Lojistik 4,18 -7,32 -4,57 Rhea Girişim 1,14 -9,52 -4,20 Rodrigo Tekstil 1,22 -9,63 -32,60 Royal Halı 1,41 -9,62 2,92 RTA Laboratuvarları 3,30 10,00 42,24 Sabancı Holding 7,43 -6,07 -22,12 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 -9,69 -5,96 Salix Yatırım Holding 3,65 2,82 -49,38 Sanel Mühendislik 3,24 -1,82 -20,00 Sanifoam Sünger 4,12 -6,15 -17,60 Sanko Pazarlama 3,96 -8,97 -48,84 Saray Matbaacılık 1,03 -5,50 -42,46 Sarkuysan 3,92 -8,20 -18,84 Sasa Polyester 5,30 -8,78 -31,44 Say Reklamcılık 1,83 -8,96 -18,30 Sekuro Plastik 2,49 -8,12 -53,54 Selçuk Ecza Deposu 5,96 -9,97 -2,30 Selçuk Gıda 1,39 4,51 -19,19 Senkron Güvenlik 1,48 -9,76 -45,79 Serve Film Prodüksiyon 1,29 -9,79 -18,87 Servet GMYO 8,14 -9,96 -4,24 Seyitler Kimya 7,46 -9,90 9,87 Silverline Endüstri 1,26 -5,26 -41,67 Sinpaş GMYO 0,81 -10,00 -30,17 Smartiks Yazılım 4,48 -7,82 -54,33 Soda Sanayii 4,42 -1,78 -28,48 Sodaş Sodyum Sanayii 10,45 -9,99 6,96 Söktaş 1,73 -9,90 -34,72 Sönmez Filament 3,15 -9,74 -35,45 Sönmez Pamuklu 3,05 -9,76 -38,01 Sumaş Suni Tahta 7,00 -2,23 -29,29 Şeker Fin. Kir. 3,84 -2,29 -19,67 Şekerbank 0,83 -4,60 -36,64 Şişe Cam 3,64 -2,67 -30,93 Şok Marketler 6,58 -8,86 -38,85 T. Halk Bankası 4,88 -1,41 -17,43 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 -7,70 -48,30 T.S.K.B. 0,87 -1,14 -28,10 T.Tuborg 13,12 2,50 10,25 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -9,73 -46,47 Tat Gıda 4,63 -9,75 -26,39 TAV Havalimanları 15,54 -3,54 -46,74 Taze Kuru Gıda 5,00 -2,91 -30,94 Tek-Art Turizm 0,70 -5,41 -44,44 Tekfen Holding 11,97 -2,13 -38,04 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 -9,88 10,71 Temapol Polimer Plastik 2,96 -8,64 -43,30 TGS Dış Ticaret 2,36 -9,58 -49,46 Tofaş Oto. Fab. 18,19 -8,59 -32,28 Torunlar GMYO 1,71 -6,04 -37,82 Trabzon Liman 7,60 -4,88 -28,71 Trabzonspor Sportif 2,70 -9,70 25,58 Trakya Cam 2,41 -4,37 -31,14 Trend GMYO 1,21 -9,70 -45,00 TSKB GMYO 1,08 -4,42 -19,40 Tuğçelik 2,57 -8,87 -34,94 Tukaş 8,19 -9,90 -33,68 Turcas Petrol 1,62 -6,90 -39,33 Turkcell 12,38 2,65 -10,29 Tümosan Motor ve Traktör 3,63 -5,47 -43,37 Tüpraş 74,40 -5,28 -41,32 Türk Hava Yolları 7,80 -5,22 -46,06 Türk Prysmian Kablo 2,11 -1,86 -18,85 Türk Telekom 5,68 -3,24 -22,93 Türk Traktör 42,30 -6,13 -23,65 Türker Proje Gayrimenkul 32,42 -9,94 -22,81 Ufuk Yatırım 2,45 -3,16 -5,04 Ulaşlar Turizm Yat. 1,08 -9,24 -49,06 Ulusoy Elektrik 27,38 -5,06 2,93 Ulusoy Un Sanayi 2,63 -9,00 -31,15 Umpaş Holding 0,34 -5,56 -45,16 Uşak Seramik 0,97 -7,62 -42,60 Utopya Turizm 2,79 -9,71 -43,29 Uzertaş Boya 1,80 -10,00 -18,92 Ülker Bisküvi 17,01 -6,54 -23,93 Ünye Çimento 3,13 -9,80 -41,82 Vakıf Fin. Kir. 1,27 -1,55 -47,52 Vakıf GMYO 1,60 -3,61 -35,22 Vakıf Yat. Ort. 1,26 -6,67 -45,92 Vakıflar Bankası 4,39 -1,35 -20,33 Vakko Tekstil 3,23 -7,98 -28,85 Vanet Gıda 0,88 -9,28 -38,46 Verusa Holding 13,60 -6,85 -26,72 Verusaturk Girisim 3,12 -2,80 -42,12 Vestel 8,97 0,67 -28,92 Vestel Beyaz Eşya 13,77 -7,15 -36,25 Viking Kağıt 3,19 -9,89 70,59 Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 -5,95 -34,71 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 -0,99 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,07 -0,49 -3,19 Yataş 4,84 -4,72 -34,06 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,06 -9,40 -34,16 Yeni Gimat GMYO 11,40 -1,72 -12,38 Yeşil GMYO 0,37 -7,50 -42,19 Yeşil Yapı 0,34 -5,56 -48,48 Yeşil Yatırım Holding 7,86 -8,18 -30,01 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.202,50 -10,00 8,74 Yonga Mobilya 8,54 -9,92 -7,58 Yükselen Çelik 5,22 -3,33 -14,85 Yünsa 6,28 -9,12 -37,76 Zorlu Enerji 0,96 -4,00 -41,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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