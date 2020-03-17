Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 25.371,10 -10,00 -15,93
İş Bankası (C) 4,90 -2,20 -23,56
İş Bankası (Kur.) 255.000,00 21,43
İş Fin.Kir. 2,23 0,90 -41,32
İş Girişim 2,47 -4,63 -35,00
İş GMYO 1,18 -6,35 -32,95
İş Y. Men. Değ. 3,30 -7,04 -26,67
İş Yat. Ort. 2,29 1,78 24,46
İşbir Holding 382,70 -10,00 -11,00
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -43,55
İttifak Holding 1,56 -8,77 -58,06
İz Hayvancılık Tarım 1,53 -10,00 -41,52
İzmir Demir Çelik 8,47 2,79 3,42
İzmir Fırça 1,38 -9,80 -23,33
Jantsa Jant Sanayi 41,92 -9,07 -28,10
Kafein Yazılım 7,31 -7,82 -34,38
Kapital Yat. Holding 2,69 -3,24 11,16
Kaplamin 3,78 -10,00 -31,89
Kardemir (A) 1,75 -6,42 -33,96
Kardemir (B) 1,73 -6,49 -34,47
Kardemir (D) 1,78 -5,32 -33,08
Karel Elektronik 9,52 -7,66 -34,48
Karsan Otomotiv 1,22 -3,94 -22,78
Karsu Tekstil 1,35 -10,00 -58,33
Kartonsan 282,30 3,44 -27,60
Katmerciler Ekipman 1,90 -7,77 -50,52
Kent Gıda 140,00 -6,67 -20,36
Kerevitaş Gıda 2,37 -9,89 -27,30
Kervansaray Yat. Holding 0,27 -10,00 -50,91
Kiler GMYO 1,69 -5,06 -55,41
Klimasan Klima 13,62 -9,98 -38,32
Koç Holding 13,79 -3,63 -32,14
Konfrut Gıda 4,81 -8,90 -38,49
Konya Çimento 156,50 -7,72 -42,31
Kordsa Teknik Tekstil 9,35 -2,91 -28,52
Koza Altın 50,95 -7,19 -31,20
Koza Madencilik 7,67 -7,70 -23,53
Körfez GMYO 1,26 -6,67 -47,28
Kristal Kola 0,99 -7,48 -34,44
Kron Telekomünikasyon 11,45 -8,55 -9,98
Kuştur Kuşadası Turizm 19,80 -3,04 -16,46
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 2,73 -31,52
Kütahya Porselen 4,92 -8,89 -25,68
Lider Faktoring 2,30 -5,35 -37,33
Link Bilgisayar 13,75 -8,94 -24,24
Logo Yazılım 49,80 -1,68 -18,09
Lokman Hekim Sağlık 5,24 -9,97 -9,34
Lüks Kadife 5,31 -10,00 -38,54
Makina Takım 1,03 -7,21 -45,21
Mardin Çimento 4,54 -9,92 -23,31
Marka Yatırım Holding 0,75 -2,60 -36,44
Marmaris Altınyunus 56,90 -9,97 -19,86
Marshall 29,44 -5,03 -38,07
Martı GMYO 0,60 -7,69 -40,59
Martı Otel 0,51 -3,77 -43,96
Mavi Giyim 34,02 -10,00 -41,24
Mazhar Zorlu Holding 10,45 -9,99 -13,56
Mega Polietilen 1,43 -9,49 -35,00
Menderes Tekstil 0,98 -6,67 -25,19
Mensa 0,21 -8,70 -34,38
Merit Turizm 11,70 -10,00 -39,81
Merko Gıda 0,81 -8,99 -22,86
Metal Gayrimenkul 0,58 -9,38 -36,26
Metemtur Otelcilik 1,21 -2,42 -32,02
Metro Holding 0,84 -7,69 -39,13
Metro Petrol ve Tesisleri 1,03 -8,04 -47,45
Metro Yatırım Ortaklığı 3,78 -10,00 -53,45
Migros Ticaret 16,64 -7,50 -31,30
Milpa 1,73 -5,98 -21,00
Mistral GMYO 1,27 -8,63 -32,80
MLP Sağlık 10,87 -9,94 -32,06
MMC San. ve Tic. Yat. 0,80 -5,88 -29,82
Mondi Tire Kutsan 3,51 -10,00 -15,22
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 11,15 -7,55 -12,34
Net Holding 1,23 -9,56 -52,69
Netaş Telekom. 7,45 -6,99 -42,96
Niğbaş Niğde Beton 6,10 -5,43 -1,61
Nuh Çimento 8,74 -2,78 -26,43
Nurol GMYO 2,25 -3,85 -36,97
Odaş Elektrik 1,16 -7,20 -19,76
Olmuksan-IP 3,18 2,91 24,17
Orge Enerji Elektrik 3,13 -6,29 -36,90
Orma Orman Mahsulleri 3,70 -1,07 34,06
Osmanlı Menkul 4,27 -9,92 1,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,12 -7,44 -33,33
Otokar 103,90 -8,05 -34,65
Oyak Yat. Ort. 3,45 -9,92 48,07
Oylum Sınai Yatırımlar 1,95 -9,72 -36,87
Özak GMYO 2,02 -9,01 -21,40
Özbal Çelik Boru 1,14 -9,52 -29,27
Özderici GMYO 0,93 -6,06 -40,76
Özerden Plastik 1,62 -3,57 -28,95
Panora GMYO 4,32 -4,00 -30,32
Papilon Savunma 6,70 0,15 -13,55
Park Elek.Madencilik 2,24 -4,68 -26,56
Parsan 10,70 -9,25 -36,84
Pegasus 31,74 -9,68 -63,26
Peker GMYO 1,77 -5,85 -43,45
Penguen Gıda 2,34 -10,00 13,04
Pera GMYO 0,58 -4,92 -38,30
Pergamon Dış Ticaret 6,08 -4,55 -24,19
Petkim 2,76 -5,80 -27,56
Petrokent Turizm 96,50 -8,96 -24,67
Pınar Et ve Un 7,51 -4,09 -18,10
Pınar Su 2,00 -9,91 -13,79
Pınar Süt 8,14 -8,74 -35,75
Plastikkart 5,94 -8,90 -35,92
Polisan Holding 1,60 -5,88 -47,19
Politeknik Metal 56,30 -6,63 -25,99
Prizma Press Matbaacılık 3,49 -6,18 -18,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,30 0,09 5,01
QNB Finans Fin. Kir. 111,00 -8,64 -14,02
QNB Finansbank 30,44 -9,99 -18,83
Ral Yatırım Holding 6,75 -6,25 -0,74
Ray Sigorta 2,08 -7,14 -39,18
Reysaş GMYO 3,88 -8,27 -15,47
Reysaş Lojistik 4,18 -7,32 -4,57
Rhea Girişim 1,14 -9,52 -4,20
Rodrigo Tekstil 1,22 -9,63 -32,60
Royal Halı 1,41 -9,62 2,92
RTA Laboratuvarları 3,30 10,00 42,24
Sabancı Holding 7,43 -6,07 -22,12
Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 -9,69 -5,96
Salix Yatırım Holding 3,65 2,82 -49,38
Sanel Mühendislik 3,24 -1,82 -20,00
Sanifoam Sünger 4,12 -6,15 -17,60
Sanko Pazarlama 3,96 -8,97 -48,84
Saray Matbaacılık 1,03 -5,50 -42,46
Sarkuysan 3,92 -8,20 -18,84
Sasa Polyester 5,30 -8,78 -31,44
Say Reklamcılık 1,83 -8,96 -18,30
Sekuro Plastik 2,49 -8,12 -53,54
Selçuk Ecza Deposu 5,96 -9,97 -2,30
Selçuk Gıda 1,39 4,51 -19,19
Senkron Güvenlik 1,48 -9,76 -45,79
Serve Film Prodüksiyon 1,29 -9,79 -18,87
Servet GMYO 8,14 -9,96 -4,24
Seyitler Kimya 7,46 -9,90 9,87
Silverline Endüstri 1,26 -5,26 -41,67
Sinpaş GMYO 0,81 -10,00 -30,17
Smartiks Yazılım 4,48 -7,82 -54,33
Soda Sanayii 4,42 -1,78 -28,48
Sodaş Sodyum Sanayii 10,45 -9,99 6,96
Söktaş 1,73 -9,90 -34,72
Sönmez Filament 3,15 -9,74 -35,45
Sönmez Pamuklu 3,05 -9,76 -38,01
Sumaş Suni Tahta 7,00 -2,23 -29,29
Şeker Fin. Kir. 3,84 -2,29 -19,67
Şekerbank 0,83 -4,60 -36,64
Şişe Cam 3,64 -2,67 -30,93
Şok Marketler 6,58 -8,86 -38,85
T. Halk Bankası 4,88 -1,41 -17,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,54 -7,70 -48,30
T.S.K.B. 0,87 -1,14 -28,10
T.Tuborg 13,12 2,50 10,25
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -9,73 -46,47
Tat Gıda 4,63 -9,75 -26,39
TAV Havalimanları 15,54 -3,54 -46,74
Taze Kuru Gıda 5,00 -2,91 -30,94
Tek-Art Turizm 0,70 -5,41 -44,44
Tekfen Holding 11,97 -2,13 -38,04
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 -9,88 10,71
Temapol Polimer Plastik 2,96 -8,64 -43,30
TGS Dış Ticaret 2,36 -9,58 -49,46
Tofaş Oto. Fab. 18,19 -8,59 -32,28
Torunlar GMYO 1,71 -6,04 -37,82
Trabzon Liman 7,60 -4,88 -28,71
Trabzonspor Sportif 2,70 -9,70 25,58
Trakya Cam 2,41 -4,37 -31,14
Trend GMYO 1,21 -9,70 -45,00
TSKB GMYO 1,08 -4,42 -19,40
Tuğçelik 2,57 -8,87 -34,94
Tukaş 8,19 -9,90 -33,68
Turcas Petrol 1,62 -6,90 -39,33
Turkcell 12,38 2,65 -10,29
Tümosan Motor ve Traktör 3,63 -5,47 -43,37
Tüpraş 74,40 -5,28 -41,32
Türk Hava Yolları 7,80 -5,22 -46,06
Türk Prysmian Kablo 2,11 -1,86 -18,85
Türk Telekom 5,68 -3,24 -22,93
Türk Traktör 42,30 -6,13 -23,65
Türker Proje Gayrimenkul 32,42 -9,94 -22,81
Ufuk Yatırım 2,45 -3,16 -5,04
Ulaşlar Turizm Yat. 1,08 -9,24 -49,06
Ulusoy Elektrik 27,38 -5,06 2,93
Ulusoy Un Sanayi 2,63 -9,00 -31,15
Umpaş Holding 0,34 -5,56 -45,16
Uşak Seramik 0,97 -7,62 -42,60
Utopya Turizm 2,79 -9,71 -43,29
Uzertaş Boya 1,80 -10,00 -18,92
Ülker Bisküvi 17,01 -6,54 -23,93
Ünye Çimento 3,13 -9,80 -41,82
Vakıf Fin. Kir. 1,27 -1,55 -47,52
Vakıf GMYO 1,60 -3,61 -35,22
Vakıf Yat. Ort. 1,26 -6,67 -45,92
Vakıflar Bankası 4,39 -1,35 -20,33
Vakko Tekstil 3,23 -7,98 -28,85
Vanet Gıda 0,88 -9,28 -38,46
Verusa Holding 13,60 -6,85 -26,72
Verusaturk Girisim 3,12 -2,80 -42,12
Vestel 8,97 0,67 -28,92
Vestel Beyaz Eşya 13,77 -7,15 -36,25
Viking Kağıt 3,19 -9,89 70,59
Yapı Kredi Koray GMYO 1,58 -5,95 -34,71
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 -0,99 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,07 -0,49 -3,19
Yataş 4,84 -4,72 -34,06
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,06 -9,40 -34,16
Yeni Gimat GMYO 11,40 -1,72 -12,38
Yeşil GMYO 0,37 -7,50 -42,19
Yeşil Yapı 0,34 -5,56 -48,48
Yeşil Yatırım Holding 7,86 -8,18 -30,01
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.202,50 -10,00 8,74
Yonga Mobilya 8,54 -9,92 -7,58
Yükselen Çelik 5,22 -3,33 -14,85
Yünsa 6,28 -9,12 -37,76
Zorlu Enerji 0,96 -4,00 -41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:26 Kaynak: AA
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