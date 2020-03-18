Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|25.999,90
|-1,01
|-13,85
|İş Bankası (C)
|5,12
|-1,35
|-20,12
|İş Bankası (Kur.)
|255.000,00
|21,43
|İş Fin.Kir.
|2,52
|4,56
|-33,68
|İş Girişim
|2,75
|1,85
|-27,63
|İş GMYO
|1,25
|0,00
|-28,98
|İş Y. Men. Değ.
|3,55
|0,00
|-21,11
|İş Yat. Ort.
|2,62
|6,07
|42,39
|İşbir Holding
|344,50
|-9,98
|-19,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,00
|-41,94
|İttifak Holding
|1,56
|1,30
|-58,06
|İz Hayvancılık Tarım
|1,54
|0,00
|-41,14
|İzmir Demir Çelik
|8,84
|9,95
|7,94
|İzmir Fırça
|1,30
|-5,80
|-27,78
|Jantsa Jant Sanayi
|43,20
|-0,41
|-25,90
|Kafein Yazılım
|7,48
|-0,93
|-32,85
|Kapital Yat. Holding
|2,69
|11,16
|Kaplamin
|3,70
|-2,12
|-33,33
|Kardemir (A)
|1,85
|0,00
|-30,19
|Kardemir (B)
|1,85
|1,65
|-29,92
|Kardemir (D)
|1,90
|0,00
|-28,57
|Karel Elektronik
|9,90
|0,00
|-31,87
|Karsan Otomotiv
|1,29
|4,03
|-18,35
|Karsu Tekstil
|1,31
|-2,96
|-59,57
|Kartonsan
|294,50
|1,55
|-24,47
|Katmerciler Ekipman
|2,00
|0,00
|-47,92
|Kent Gıda
|143,40
|1,06
|-18,43
|Kerevitaş Gıda
|2,31
|-2,53
|-29,14
|Kervansaray Yat. Holding
|0,26
|-3,70
|-52,73
|Kiler GMYO
|1,73
|1,17
|-54,35
|Klimasan Klima
|13,03
|-4,54
|-40,99
|Koç Holding
|13,40
|-1,90
|-34,06
|Konfrut Gıda
|4,80
|0,63
|-38,62
|Konya Çimento
|164,90
|3,58
|-39,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,18
|-2,03
|-29,82
|Koza Altın
|51,95
|-1,52
|-29,84
|Koza Madencilik
|8,03
|1,26
|-19,94
|Körfez GMYO
|1,32
|0,00
|-44,77
|Kristal Kola
|1,00
|1,01
|-33,77
|Kron Telekomünikasyon
|11,60
|-0,43
|-8,81
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,00
|10,00
|-7,17
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,11
|0,91
|-32,73
|Kütahya Porselen
|5,00
|-1,57
|-24,47
|Lider Faktoring
|2,39
|1,27
|-34,88
|Link Bilgisayar
|13,69
|-0,58
|-24,57
|Logo Yazılım
|49,06
|-1,88
|-19,31
|Lokman Hekim Sağlık
|4,72
|-9,92
|-18,34
|Lüks Kadife
|5,44
|0,55
|-37,04
|Makina Takım
|1,05
|0,96
|-44,15
|Mardin Çimento
|5,04
|9,80
|-14,86
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|0,00
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|51,25
|-9,93
|-27,82
|Marshall
|31,12
|-0,32
|-34,54
|Martı GMYO
|0,63
|0,00
|-37,62
|Martı Otel
|0,55
|1,85
|-39,56
|Mavi Giyim
|33,08
|-3,27
|-42,87
|Mazhar Zorlu Holding
|11,75
|9,20
|-2,81
|Mega Polietilen
|1,40
|-2,10
|-36,36
|Menderes Tekstil
|0,95
|-1,04
|-27,48
|Mensa
|0,20
|-4,76
|-37,50
|Merit Turizm
|12,30
|2,50
|-36,73
|Merko Gıda
|0,76
|-6,17
|-27,62
|Metal Gayrimenkul
|0,54
|-10,00
|-40,66
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|-0,81
|-31,46
|Metro Holding
|0,85
|0,00
|-38,41
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,05
|0,96
|-46,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,46
|-3,04
|-45,07
|Migros Ticaret
|18,38
|-1,45
|-24,11
|Milpa
|1,79
|1,13
|-18,26
|Mistral GMYO
|1,29
|0,00
|-31,75
|MLP Sağlık
|10,69
|-1,66
|-33,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,86
|2,38
|-24,56
|Mondi Tire Kutsan
|3,47
|-1,14
|-16,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,50
|-3,49
|-17,45
|Net Holding
|1,20
|-3,23
|-53,85
|Netaş Telekom.
|7,78
|1,30
|-40,43
|Niğbaş Niğde Beton
|5,23
|-9,98
|-15,65
|Nuh Çimento
|9,60
|6,67
|-19,19
|Nurol GMYO
|2,25
|-1,75
|-36,97
|Odaş Elektrik
|1,24
|5,08
|-14,23
|Olmuksan-IP
|3,20
|0,00
|24,95
|Orge Enerji Elektrik
|3,22
|-1,23
|-35,08
|Orma Orman Mahsulleri
|3,06
|-10,00
|10,87
|Osmanlı Menkul
|4,12
|-3,51
|-1,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|-0,88
|-33,33
|Otokar
|110,10
|-1,70
|-30,75
|Oyak Yat. Ort.
|3,11
|-9,86
|33,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,83
|-6,15
|-40,75
|Özak GMYO
|2,04
|-0,97
|-20,62
|Özbal Çelik Boru
|1,11
|-2,63
|-31,14
|Özderici GMYO
|0,92
|0,00
|-41,40
|Özerden Plastik
|1,60
|-1,23
|-29,82
|Panora GMYO
|4,52
|2,49
|-27,10
|Papilon Savunma
|7,42
|5,55
|-4,26
|Park Elek.Madencilik
|2,26
|-0,88
|-25,90
|Parsan
|12,15
|2,53
|-28,28
|Pegasus
|30,64
|-3,16
|-64,54
|Peker GMYO
|2,14
|3,88
|-31,63
|Penguen Gıda
|2,16
|-7,69
|4,35
|Pera GMYO
|0,57
|0,00
|-39,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,29
|1,13
|-21,57
|Petkim
|2,83
|0,00
|-25,72
|Petrokent Turizm
|96,55
|-2,47
|-24,63
|Pınar Et ve Un
|7,49
|0,00
|-18,32
|Pınar Su
|1,85
|-7,50
|-20,26
|Pınar Süt
|8,14
|0,00
|-35,75
|Plastikkart
|5,98
|0,17
|-35,49
|Polisan Holding
|1,63
|0,00
|-46,20
|Politeknik Metal
|57,30
|2,32
|-24,68
|Prizma Press Matbaacılık
|3,64
|1,11
|-15,35
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,70
|0,21
|5,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,50
|-4,44
|-18,28
|QNB Finansbank
|30,00
|-1,64
|-20,00
|Ral Yatırım Holding
|7,42
|9,93
|9,12
|Ray Sigorta
|2,25
|-0,44
|-34,21
|Reysaş GMYO
|3,93
|0,00
|-14,38
|Reysaş Lojistik
|4,17
|-0,48
|-4,79
|Rhea Girişim
|1,11
|-2,63
|-6,72
|Rodrigo Tekstil
|1,12
|-8,20
|-38,12
|Royal Halı
|1,41
|0,00
|2,92
|RTA Laboratuvarları
|3,63
|10,00
|56,47
|Sabancı Holding
|7,79
|-1,52
|-18,34
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,02
|-1,46
|-7,34
|Salix Yatırım Holding
|4,10
|8,75
|-43,13
|Sanel Mühendislik
|3,63
|10,00
|-10,37
|Sanifoam Sünger
|4,38
|1,86
|-12,40
|Sanko Pazarlama
|3,88
|-1,52
|-49,87
|Saray Matbaacılık
|1,01
|-1,94
|-43,58
|Sarkuysan
|4,14
|1,47
|-14,29
|Sasa Polyester
|5,33
|-0,37
|-31,05
|Say Reklamcılık
|1,81
|-3,21
|-19,20
|Sekuro Plastik
|2,60
|-1,89
|-51,49
|Selçuk Ecza Deposu
|5,68
|-4,70
|-6,89
|Selçuk Gıda
|1,36
|-1,45
|-20,93
|Senkron Güvenlik
|1,47
|-0,68
|-46,15
|Serve Film Prodüksiyon
|1,29
|-18,87
|Servet GMYO
|7,39
|-9,21
|-13,06
|Seyitler Kimya
|6,72
|-9,92
|-1,03
|Silverline Endüstri
|1,30
|0,00
|-39,81
|Sinpaş GMYO
|0,80
|-1,23
|-31,03
|Smartiks Yazılım
|4,54
|-0,22
|-53,72
|Soda Sanayii
|4,58
|1,55
|-25,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,45
|-9,57
|-3,28
|Söktaş
|1,78
|-0,56
|-32,83
|Sönmez Filament
|3,21
|0,00
|-34,22
|Sönmez Pamuklu
|3,10
|0,00
|-36,99
|Sumaş Suni Tahta
|7,66
|-2,67
|-22,63
|Şeker Fin. Kir.
|4,01
|-1,47
|-16,11
|Şekerbank
|0,85
|1,19
|-35,11
|Şişe Cam
|3,86
|3,76
|-26,76
|Şok Marketler
|6,56
|-2,81
|-39,03
|T. Halk Bankası
|5,14
|-0,19
|-13,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,26
|-2,60
|-46,65
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|-23,14
|T.Tuborg
|13,31
|3,74
|11,85
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|4,51
|-2,38
|-28,30
|TAV Havalimanları
|16,12
|-0,86
|-44,76
|Taze Kuru Gıda
|4,80
|0,00
|-33,70
|Tek-Art Turizm
|0,72
|1,41
|-42,86
|Tekfen Holding
|12,26
|0,08
|-36,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,47
|-3,87
|6,43
|Temapol Polimer Plastik
|2,90
|-1,36
|-44,44
|TGS Dış Ticaret
|2,41
|-3,60
|-48,39
|Tofaş Oto. Fab.
|17,65
|-3,92
|-34,29
|Torunlar GMYO
|1,75
|1,16
|-36,36
|Trabzon Liman
|7,98
|0,38
|-25,14
|Trabzonspor Sportif
|2,56
|-5,19
|19,07
|Trakya Cam
|2,55
|5,37
|-27,14
|Trend GMYO
|1,15
|-4,96
|-47,73
|TSKB GMYO
|1,11
|0,91
|-17,16
|Tuğçelik
|2,57
|0,78
|-34,94
|Tukaş
|7,38
|-9,89
|-40,24
|Turcas Petrol
|1,63
|0,00
|-38,95
|Turkcell
|12,30
|-2,07
|-10,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,79
|1,07
|-40,87
|Tüpraş
|72,95
|-0,14
|-42,47
|Türk Hava Yolları
|8,07
|1,13
|-44,19
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|0,47
|-18,46
|Türk Telekom
|5,84
|-1,02
|-20,76
|Türk Traktör
|44,10
|0,05
|-20,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,88
|-1,73
|-24,10
|Ufuk Yatırım
|2,42
|0,83
|-6,20
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,06
|-3,64
|-50,00
|Ulusoy Elektrik
|28,12
|-0,28
|5,71
|Ulusoy Un Sanayi
|2,62
|-0,38
|-31,41
|Umpaş Holding
|0,33
|-2,94
|-46,77
|Uşak Seramik
|0,97
|0,00
|-42,60
|Utopya Turizm
|2,80
|0,00
|-43,09
|Uzertaş Boya
|1,62
|-10,00
|-27,03
|Ülker Bisküvi
|17,74
|1,49
|-20,66
|Ünye Çimento
|3,44
|9,90
|-36,06
|Vakıf Fin. Kir.
|1,36
|1,49
|-43,80
|Vakıf GMYO
|1,71
|3,64
|-30,77
|Vakıf Yat. Ort.
|1,36
|1,49
|-41,63
|Vakıflar Bankası
|4,70
|1,08
|-14,70
|Vakko Tekstil
|3,25
|1,88
|-28,41
|Vanet Gıda
|0,86
|-2,27
|-39,86
|Verusa Holding
|13,19
|-2,30
|-28,93
|Verusaturk Girisim
|3,15
|-3,67
|-41,56
|Vestel
|9,95
|8,39
|-21,16
|Vestel Beyaz Eşya
|15,43
|6,78
|-28,56
|Viking Kağıt
|2,94
|-7,84
|57,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,70
|0,00
|-29,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|-0,98
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,70
|-2,56
|-9,09
|Yataş
|5,12
|0,20
|-30,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,02
|-3,77
|-36,65
|Yeni Gimat GMYO
|11,60
|1,75
|-10,84
|Yeşil GMYO
|0,38
|2,70
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,34
|0,00
|-48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|7,60
|-2,19
|-32,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.398,50
|-0,03
|15,40
|Yonga Mobilya
|8,54
|0,00
|-7,58
|Yükselen Çelik
|5,28
|1,15
|-13,87
|Yünsa
|6,26
|-1,57
|-37,96
|Zorlu Enerji
|0,97
|0,00
|-40,49
(Son)