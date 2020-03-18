Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 25.999,90 -1,01 -13,85 İş Bankası (C) 5,12 -1,35 -20,12 İş Bankası (Kur.) 255.000,00 21,43 İş Fin.Kir. 2,52 4,56 -33,68 İş Girişim 2,75 1,85 -27,63 İş GMYO 1,25 0,00 -28,98 İş Y. Men. Değ. 3,55 0,00 -21,11 İş Yat. Ort. 2,62 6,07 42,39 İşbir Holding 344,50 -9,98 -19,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,00 -41,94 İttifak Holding 1,56 1,30 -58,06 İz Hayvancılık Tarım 1,54 0,00 -41,14 İzmir Demir Çelik 8,84 9,95 7,94 İzmir Fırça 1,30 -5,80 -27,78 Jantsa Jant Sanayi 43,20 -0,41 -25,90 Kafein Yazılım 7,48 -0,93 -32,85 Kapital Yat. Holding 2,69 11,16 Kaplamin 3,70 -2,12 -33,33 Kardemir (A) 1,85 0,00 -30,19 Kardemir (B) 1,85 1,65 -29,92 Kardemir (D) 1,90 0,00 -28,57 Karel Elektronik 9,90 0,00 -31,87 Karsan Otomotiv 1,29 4,03 -18,35 Karsu Tekstil 1,31 -2,96 -59,57 Kartonsan 294,50 1,55 -24,47 Katmerciler Ekipman 2,00 0,00 -47,92 Kent Gıda 143,40 1,06 -18,43 Kerevitaş Gıda 2,31 -2,53 -29,14 Kervansaray Yat. Holding 0,26 -3,70 -52,73 Kiler GMYO 1,73 1,17 -54,35 Klimasan Klima 13,03 -4,54 -40,99 Koç Holding 13,40 -1,90 -34,06 Konfrut Gıda 4,80 0,63 -38,62 Konya Çimento 164,90 3,58 -39,22 Kordsa Teknik Tekstil 9,18 -2,03 -29,82 Koza Altın 51,95 -1,52 -29,84 Koza Madencilik 8,03 1,26 -19,94 Körfez GMYO 1,32 0,00 -44,77 Kristal Kola 1,00 1,01 -33,77 Kron Telekomünikasyon 11,60 -0,43 -8,81 Kuştur Kuşadası Turizm 22,00 10,00 -7,17 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,11 0,91 -32,73 Kütahya Porselen 5,00 -1,57 -24,47 Lider Faktoring 2,39 1,27 -34,88 Link Bilgisayar 13,69 -0,58 -24,57 Logo Yazılım 49,06 -1,88 -19,31 Lokman Hekim Sağlık 4,72 -9,92 -18,34 Lüks Kadife 5,44 0,55 -37,04 Makina Takım 1,05 0,96 -44,15 Mardin Çimento 5,04 9,80 -14,86 Marka Yatırım Holding 0,75 0,00 -36,44 Marmaris Altınyunus 51,25 -9,93 -27,82 Marshall 31,12 -0,32 -34,54 Martı GMYO 0,63 0,00 -37,62 Martı Otel 0,55 1,85 -39,56 Mavi Giyim 33,08 -3,27 -42,87 Mazhar Zorlu Holding 11,75 9,20 -2,81 Mega Polietilen 1,40 -2,10 -36,36 Menderes Tekstil 0,95 -1,04 -27,48 Mensa 0,20 -4,76 -37,50 Merit Turizm 12,30 2,50 -36,73 Merko Gıda 0,76 -6,17 -27,62 Metal Gayrimenkul 0,54 -10,00 -40,66 Metemtur Otelcilik 1,22 -0,81 -31,46 Metro Holding 0,85 0,00 -38,41 Metro Petrol ve Tesisleri 1,05 0,96 -46,43 Metro Yatırım Ortaklığı 4,46 -3,04 -45,07 Migros Ticaret 18,38 -1,45 -24,11 Milpa 1,79 1,13 -18,26 Mistral GMYO 1,29 0,00 -31,75 MLP Sağlık 10,69 -1,66 -33,19 MMC San. ve Tic. Yat. 0,86 2,38 -24,56 Mondi Tire Kutsan 3,47 -1,14 -16,18 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,50 -3,49 -17,45 Net Holding 1,20 -3,23 -53,85 Netaş Telekom. 7,78 1,30 -40,43 Niğbaş Niğde Beton 5,23 -9,98 -15,65 Nuh Çimento 9,60 6,67 -19,19 Nurol GMYO 2,25 -1,75 -36,97 Odaş Elektrik 1,24 5,08 -14,23 Olmuksan-IP 3,20 0,00 24,95 Orge Enerji Elektrik 3,22 -1,23 -35,08 Orma Orman Mahsulleri 3,06 -10,00 10,87 Osmanlı Menkul 4,12 -3,51 -1,90 Ostim Endüstriyel Yat 1,12 -0,88 -33,33 Otokar 110,10 -1,70 -30,75 Oyak Yat. Ort. 3,11 -9,86 33,48 Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 -6,15 -40,75 Özak GMYO 2,04 -0,97 -20,62 Özbal Çelik Boru 1,11 -2,63 -31,14 Özderici GMYO 0,92 0,00 -41,40 Özerden Plastik 1,60 -1,23 -29,82 Panora GMYO 4,52 2,49 -27,10 Papilon Savunma 7,42 5,55 -4,26 Park Elek.Madencilik 2,26 -0,88 -25,90 Parsan 12,15 2,53 -28,28 Pegasus 30,64 -3,16 -64,54 Peker GMYO 2,14 3,88 -31,63 Penguen Gıda 2,16 -7,69 4,35 Pera GMYO 0,57 0,00 -39,36 Pergamon Dış Ticaret 6,29 1,13 -21,57 Petkim 2,83 0,00 -25,72 Petrokent Turizm 96,55 -2,47 -24,63 Pınar Et ve Un 7,49 0,00 -18,32 Pınar Su 1,85 -7,50 -20,26 Pınar Süt 8,14 0,00 -35,75 Plastikkart 5,98 0,17 -35,49 Polisan Holding 1,63 0,00 -46,20 Politeknik Metal 57,30 2,32 -24,68 Prizma Press Matbaacılık 3,64 1,11 -15,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,70 0,21 5,23 QNB Finans Fin. Kir. 105,50 -4,44 -18,28 QNB Finansbank 30,00 -1,64 -20,00 Ral Yatırım Holding 7,42 9,93 9,12 Ray Sigorta 2,25 -0,44 -34,21 Reysaş GMYO 3,93 0,00 -14,38 Reysaş Lojistik 4,17 -0,48 -4,79 Rhea Girişim 1,11 -2,63 -6,72 Rodrigo Tekstil 1,12 -8,20 -38,12 Royal Halı 1,41 0,00 2,92 RTA Laboratuvarları 3,63 10,00 56,47 Sabancı Holding 7,79 -1,52 -18,34 Safkar Ege Soğutmacılık 2,02 -1,46 -7,34 Salix Yatırım Holding 4,10 8,75 -43,13 Sanel Mühendislik 3,63 10,00 -10,37 Sanifoam Sünger 4,38 1,86 -12,40 Sanko Pazarlama 3,88 -1,52 -49,87 Saray Matbaacılık 1,01 -1,94 -43,58 Sarkuysan 4,14 1,47 -14,29 Sasa Polyester 5,33 -0,37 -31,05 Say Reklamcılık 1,81 -3,21 -19,20 Sekuro Plastik 2,60 -1,89 -51,49 Selçuk Ecza Deposu 5,68 -4,70 -6,89 Selçuk Gıda 1,36 -1,45 -20,93 Senkron Güvenlik 1,47 -0,68 -46,15 Serve Film Prodüksiyon 1,29 -18,87 Servet GMYO 7,39 -9,21 -13,06 Seyitler Kimya 6,72 -9,92 -1,03 Silverline Endüstri 1,30 0,00 -39,81 Sinpaş GMYO 0,80 -1,23 -31,03 Smartiks Yazılım 4,54 -0,22 -53,72 Soda Sanayii 4,58 1,55 -25,89 Sodaş Sodyum Sanayii 9,45 -9,57 -3,28 Söktaş 1,78 -0,56 -32,83 Sönmez Filament 3,21 0,00 -34,22 Sönmez Pamuklu 3,10 0,00 -36,99 Sumaş Suni Tahta 7,66 -2,67 -22,63 Şeker Fin. Kir. 4,01 -1,47 -16,11 Şekerbank 0,85 1,19 -35,11 Şişe Cam 3,86 3,76 -26,76 Şok Marketler 6,56 -2,81 -39,03 T. Halk Bankası 5,14 -0,19 -13,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,26 -2,60 -46,65 T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14 T.Tuborg 13,31 3,74 11,85 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 4,51 -2,38 -28,30 TAV Havalimanları 16,12 -0,86 -44,76 Taze Kuru Gıda 4,80 0,00 -33,70 Tek-Art Turizm 0,72 1,41 -42,86 Tekfen Holding 12,26 0,08 -36,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,47 -3,87 6,43 Temapol Polimer Plastik 2,90 -1,36 -44,44 TGS Dış Ticaret 2,41 -3,60 -48,39 Tofaş Oto. Fab. 17,65 -3,92 -34,29 Torunlar GMYO 1,75 1,16 -36,36 Trabzon Liman 7,98 0,38 -25,14 Trabzonspor Sportif 2,56 -5,19 19,07 Trakya Cam 2,55 5,37 -27,14 Trend GMYO 1,15 -4,96 -47,73 TSKB GMYO 1,11 0,91 -17,16 Tuğçelik 2,57 0,78 -34,94 Tukaş 7,38 -9,89 -40,24 Turcas Petrol 1,63 0,00 -38,95 Turkcell 12,30 -2,07 -10,87 Tümosan Motor ve Traktör 3,79 1,07 -40,87 Tüpraş 72,95 -0,14 -42,47 Türk Hava Yolları 8,07 1,13 -44,19 Türk Prysmian Kablo 2,12 0,47 -18,46 Türk Telekom 5,84 -1,02 -20,76 Türk Traktör 44,10 0,05 -20,40 Türker Proje Gayrimenkul 31,88 -1,73 -24,10 Ufuk Yatırım 2,42 0,83 -6,20 Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 -3,64 -50,00 Ulusoy Elektrik 28,12 -0,28 5,71 Ulusoy Un Sanayi 2,62 -0,38 -31,41 Umpaş Holding 0,33 -2,94 -46,77 Uşak Seramik 0,97 0,00 -42,60 Utopya Turizm 2,80 0,00 -43,09 Uzertaş Boya 1,62 -10,00 -27,03 Ülker Bisküvi 17,74 1,49 -20,66 Ünye Çimento 3,44 9,90 -36,06 Vakıf Fin. Kir. 1,36 1,49 -43,80 Vakıf GMYO 1,71 3,64 -30,77 Vakıf Yat. Ort. 1,36 1,49 -41,63 Vakıflar Bankası 4,70 1,08 -14,70 Vakko Tekstil 3,25 1,88 -28,41 Vanet Gıda 0,86 -2,27 -39,86 Verusa Holding 13,19 -2,30 -28,93 Verusaturk Girisim 3,15 -3,67 -41,56 Vestel 9,95 8,39 -21,16 Vestel Beyaz Eşya 15,43 6,78 -28,56 Viking Kağıt 2,94 -7,84 57,22 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 0,00 -29,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 -0,98 -18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,70 -2,56 -9,09 Yataş 5,12 0,20 -30,25 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,02 -3,77 -36,65 Yeni Gimat GMYO 11,60 1,75 -10,84 Yeşil GMYO 0,38 2,70 -40,63 Yeşil Yapı 0,34 0,00 -48,48 Yeşil Yatırım Holding 7,60 -2,19 -32,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.398,50 -0,03 15,40 Yonga Mobilya 8,54 0,00 -7,58 Yükselen Çelik 5,28 1,15 -13,87 Yünsa 6,26 -1,57 -37,96 Zorlu Enerji 0,97 0,00 -40,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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