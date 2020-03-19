Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|30.000,10
|3,84
|-0,60
|İş Bankası (C)
|4,96
|-0,80
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|2,75
|5,77
|-27,63
|İş Girişim
|2,86
|2,14
|-24,74
|İş GMYO
|1,26
|0,80
|-28,41
|İş Y. Men. Değ.
|3,60
|1,98
|-20,00
|İş Yat. Ort.
|2,90
|7,01
|57,61
|İşbir Holding
|370,00
|7,40
|-13,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|2,86
|-41,94
|İttifak Holding
|1,55
|-3,13
|-58,33
|İz Hayvancılık Tarım
|1,60
|1,27
|-38,85
|İzmir Demir Çelik
|8,00
|-2,32
|-2,32
|İzmir Fırça
|1,30
|-0,76
|-27,78
|Jantsa Jant Sanayi
|41,00
|-2,38
|-29,67
|Kafein Yazılım
|7,39
|0,82
|-33,66
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|-3,85
|3,31
|Kaplamin
|3,85
|2,39
|-30,63
|Kardemir (A)
|1,88
|0,00
|-29,06
|Kardemir (B)
|1,85
|-0,54
|-29,92
|Kardemir (D)
|1,88
|0,00
|-29,32
|Karel Elektronik
|9,49
|-1,15
|-34,69
|Karsan Otomotiv
|1,23
|-0,81
|-22,15
|Karsu Tekstil
|1,34
|-1,47
|-58,64
|Kartonsan
|285,00
|-0,94
|-26,90
|Katmerciler Ekipman
|2,06
|3,52
|-46,35
|Kent Gıda
|131,50
|-4,64
|-25,20
|Kerevitaş Gıda
|2,25
|-0,44
|-30,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|3,57
|-47,27
|Kiler GMYO
|1,80
|-2,17
|-52,51
|Klimasan Klima
|11,14
|-9,36
|-49,55
|Koç Holding
|13,56
|0,15
|-33,27
|Konfrut Gıda
|4,83
|2,77
|-38,24
|Konya Çimento
|159,80
|-1,60
|-41,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,58
|-3,60
|-34,40
|Koza Altın
|51,25
|-0,29
|-30,79
|Koza Madencilik
|7,71
|0,52
|-23,13
|Körfez GMYO
|1,29
|-1,53
|-46,03
|Kristal Kola
|0,96
|-1,03
|-36,42
|Kron Telekomünikasyon
|11,72
|1,82
|-7,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|21,90
|5,29
|-7,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,05
|-2,78
|-36,36
|Kütahya Porselen
|4,97
|-0,60
|-24,92
|Lider Faktoring
|2,40
|-3,61
|-34,60
|Link Bilgisayar
|15,05
|2,24
|-17,08
|Logo Yazılım
|48,60
|-1,14
|-20,07
|Lokman Hekim Sağlık
|4,25
|-9,96
|-26,47
|Lüks Kadife
|4,95
|-1,79
|-42,71
|Makina Takım
|1,04
|0,00
|-44,68
|Mardin Çimento
|5,20
|3,17
|-12,16
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|-1,32
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|46,16
|-9,93
|-34,99
|Marshall
|35,20
|10,00
|-25,96
|Martı GMYO
|0,63
|-1,56
|-37,62
|Martı Otel
|0,54
|-1,82
|-40,66
|Mavi Giyim
|31,60
|-7,06
|-45,42
|Mazhar Zorlu Holding
|9,03
|-6,81
|-25,31
|Mega Polietilen
|1,30
|-4,41
|-40,91
|Menderes Tekstil
|0,93
|0,00
|-29,01
|Mensa
|0,20
|-4,76
|-37,50
|Merit Turizm
|12,89
|0,70
|-33,69
|Merko Gıda
|0,70
|-6,67
|-33,33
|Metal Gayrimenkul
|0,59
|0,00
|-35,16
|Metemtur Otelcilik
|1,22
|-1,61
|-31,46
|Metro Holding
|0,83
|0,00
|-39,86
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,01
|-1,94
|-48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,48
|8,51
|-32,51
|Migros Ticaret
|19,27
|5,19
|-20,44
|Milpa
|1,73
|-3,35
|-21,00
|Mistral GMYO
|1,26
|1,61
|-33,33
|MLP Sağlık
|10,99
|-0,99
|-31,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,87
|2,35
|-23,68
|Mondi Tire Kutsan
|3,10
|-5,20
|-25,12
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|9,51
|-5,47
|-25,24
|Net Holding
|1,16
|-2,52
|-55,38
|Netaş Telekom.
|7,92
|0,00
|-39,36
|Niğbaş Niğde Beton
|6,17
|-0,48
|-0,48
|Nuh Çimento
|9,02
|-0,77
|-24,07
|Nurol GMYO
|2,27
|0,89
|-36,41
|Odaş Elektrik
|1,18
|-1,67
|-18,38
|Olmuksan-IP
|3,09
|-2,52
|20,66
|Orge Enerji Elektrik
|3,18
|-0,63
|-35,89
|Orma Orman Mahsulleri
|2,86
|-9,49
|3,62
|Osmanlı Menkul
|4,92
|9,33
|17,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,11
|-0,89
|-33,93
|Otokar
|104,40
|-1,51
|-34,34
|Oyak Yat. Ort.
|3,00
|-3,54
|28,76
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,64
|-6,82
|-46,91
|Özak GMYO
|2,11
|6,57
|-17,90
|Özbal Çelik Boru
|1,06
|-3,64
|-34,24
|Özderici GMYO
|0,90
|0,00
|-42,68
|Özerden Plastik
|1,57
|-0,63
|-31,14
|Panora GMYO
|4,59
|1,10
|-25,97
|Papilon Savunma
|7,34
|-1,21
|-5,29
|Park Elek.Madencilik
|2,25
|-1,32
|-26,23
|Parsan
|11,95
|-1,08
|-29,46
|Pegasus
|26,58
|-8,34
|-69,24
|Peker GMYO
|2,16
|2,86
|-30,99
|Penguen Gıda
|1,93
|-8,53
|-6,76
|Pera GMYO
|0,57
|-1,72
|-39,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,43
|-0,77
|-19,83
|Petkim
|2,85
|1,79
|-25,20
|Petrokent Turizm
|97,00
|3,52
|-24,28
|Pınar Et ve Un
|7,90
|4,64
|-13,85
|Pınar Su
|1,80
|0,00
|-22,41
|Pınar Süt
|7,77
|0,91
|-38,67
|Plastikkart
|5,82
|-1,02
|-37,22
|Polisan Holding
|1,63
|-0,61
|-46,20
|Politeknik Metal
|58,05
|-23,69
|Prizma Press Matbaacılık
|3,58
|-0,56
|-16,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,60
|-0,01
|5,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|119,70
|9,92
|-7,28
|QNB Finansbank
|32,20
|2,22
|-14,13
|Ral Yatırım Holding
|7,30
|2,82
|7,35
|Ray Sigorta
|2,16
|-3,57
|-36,84
|Reysaş GMYO
|3,79
|0,00
|-17,43
|Reysaş Lojistik
|4,09
|0,25
|-6,62
|Rhea Girişim
|1,04
|-2,80
|-12,61
|Rodrigo Tekstil
|1,15
|1,77
|-36,46
|Royal Halı
|1,42
|-0,70
|3,65
|RTA Laboratuvarları
|3,99
|9,92
|71,98
|Sabancı Holding
|7,48
|1,63
|-21,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,00
|-2,44
|-8,26
|Salix Yatırım Holding
|4,35
|5,07
|-39,67
|Sanel Mühendislik
|3,59
|2,57
|-11,36
|Sanifoam Sünger
|4,24
|0,00
|-15,20
|Sanko Pazarlama
|3,82
|-0,52
|-50,65
|Saray Matbaacılık
|0,97
|-3,00
|-45,81
|Sarkuysan
|4,13
|2,23
|-14,49
|Sasa Polyester
|5,20
|-0,38
|-32,73
|Say Reklamcılık
|1,80
|-1,10
|-19,64
|Sekuro Plastik
|2,56
|-1,54
|-52,24
|Selçuk Ecza Deposu
|5,62
|3,12
|-7,87
|Selçuk Gıda
|1,25
|0,00
|-27,33
|Senkron Güvenlik
|1,41
|-1,40
|-48,35
|Serve Film Prodüksiyon
|1,49
|7,97
|-6,29
|Servet GMYO
|7,23
|-5,49
|-14,94
|Seyitler Kimya
|7,90
|0,77
|16,35
|Silverline Endüstri
|1,29
|0,78
|-40,28
|Sinpaş GMYO
|0,82
|-6,82
|-29,31
|Smartiks Yazılım
|4,39
|-1,57
|-55,25
|Soda Sanayii
|4,62
|1,99
|-25,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,40
|-0,09
|16,68
|Söktaş
|1,86
|0,54
|-29,81
|Sönmez Filament
|3,18
|-0,31
|-34,84
|Sönmez Pamuklu
|3,09
|0,65
|-37,20
|Sumaş Suni Tahta
|7,90
|2,60
|-20,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,03
|0,00
|-15,69
|Şekerbank
|0,84
|0,00
|-35,88
|Şişe Cam
|3,86
|2,12
|-26,76
|Şok Marketler
|7,32
|6,71
|-31,97
|T. Halk Bankası
|5,02
|-0,40
|-15,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,00
|-1,72
|-44,95
|T.S.K.B.
|0,91
|0,00
|-24,79
|T.Tuborg
|12,40
|-4,32
|4,20
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|4,86
|-1,02
|-22,73
|TAV Havalimanları
|15,33
|-2,79
|-47,46
|Taze Kuru Gıda
|5,10
|6,25
|-29,56
|Tek-Art Turizm
|0,71
|0,00
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,08
|-0,58
|-37,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,98
|-5,69
|-5,24
|Temapol Polimer Plastik
|2,87
|1,06
|-45,02
|TGS Dış Ticaret
|2,36
|-1,26
|-49,46
|Tofaş Oto. Fab.
|16,90
|-3,43
|-37,08
|Torunlar GMYO
|1,73
|-3,35
|-37,09
|Trabzon Liman
|7,72
|0,13
|-27,58
|Trabzonspor Sportif
|2,19
|-9,88
|1,86
|Trakya Cam
|2,54
|2,01
|-27,43
|Trend GMYO
|1,18
|0,00
|-46,36
|TSKB GMYO
|1,09
|0,00
|-18,66
|Tuğçelik
|2,48
|-0,80
|-37,22
|Tukaş
|7,99
|-0,12
|-35,30
|Turcas Petrol
|1,62
|0,00
|-39,33
|Turkcell
|12,32
|-0,24
|-10,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,75
|-0,27
|-41,50
|Tüpraş
|67,60
|-2,38
|-46,69
|Türk Hava Yolları
|7,96
|0,76
|-44,95
|Türk Prysmian Kablo
|2,07
|-0,48
|-20,38
|Türk Telekom
|5,78
|0,52
|-21,57
|Türk Traktör
|42,20
|-2,09
|-23,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,38
|-1,17
|-27,67
|Ufuk Yatırım
|2,32
|-1,28
|-10,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,04
|0,00
|-50,94
|Ulusoy Elektrik
|27,50
|0,51
|3,38
|Ulusoy Un Sanayi
|3,13
|8,30
|-18,06
|Umpaş Holding
|0,33
|0,00
|-46,77
|Uşak Seramik
|0,99
|1,02
|-41,42
|Utopya Turizm
|2,75
|-1,79
|-44,11
|Uzertaş Boya
|1,46
|-9,88
|-34,23
|Ülker Bisküvi
|18,04
|0,78
|-19,32
|Ünye Çimento
|3,57
|3,78
|-33,64
|Vakıf Fin. Kir.
|1,52
|4,83
|-37,19
|Vakıf GMYO
|1,89
|5,00
|-23,48
|Vakıf Yat. Ort.
|1,48
|2,78
|-36,48
|Vakıflar Bankası
|4,58
|0,00
|-16,88
|Vakko Tekstil
|2,98
|-5,70
|-34,36
|Vanet Gıda
|0,86
|-2,27
|-39,86
|Verusa Holding
|13,54
|-0,29
|-27,05
|Verusaturk Girisim
|3,09
|-1,59
|-42,67
|Vestel
|9,58
|0,21
|-24,09
|Vestel Beyaz Eşya
|14,12
|-3,49
|-34,63
|Viking Kağıt
|2,69
|-6,60
|43,85
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,77
|2,91
|-26,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,96
|-1,01
|-20,97
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,20
|-1,33
|-17,07
|Yataş
|5,08
|-0,20
|-30,79
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,99
|-1,00
|-38,51
|Yeni Gimat GMYO
|11,41
|0,09
|-12,30
|Yeşil GMYO
|0,37
|0,00
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,35
|2,94
|-46,97
|Yeşil Yatırım Holding
|7,26
|-2,81
|-35,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.678,00
|-0,33
|24,89
|Yonga Mobilya
|9,00
|0,00
|-2,60
|Yükselen Çelik
|5,06
|-1,17
|-17,46
|Yünsa
|6,00
|-1,48
|-40,54
|Zorlu Enerji
|0,97
|1,04
|-40,49
(Son)