Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.958,10
|10,00
|15,83
|İş Bankası (C)
|4,97
|1,84
|-22,46
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,09
|8,04
|-18,68
|İş Girişim
|3,27
|6,17
|-13,95
|İş GMYO
|1,33
|1,53
|-24,43
|İş Y. Men. Değ.
|4,01
|4,43
|-10,89
|İş Yat. Ort.
|3,05
|2,35
|65,76
|İşbir Holding
|412,50
|10,00
|-4,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|2,70
|-38,71
|İttifak Holding
|1,57
|1,95
|-57,80
|İz Hayvancılık Tarım
|1,78
|5,33
|-31,97
|İzmir Demir Çelik
|7,95
|-0,50
|-2,93
|İzmir Fırça
|1,26
|0,00
|-30,00
|Jantsa Jant Sanayi
|41,68
|2,01
|-28,51
|Kafein Yazılım
|8,22
|4,05
|-26,21
|Kapital Yat. Holding
|2,50
|0,00
|3,31
|Kaplamin
|3,92
|5,38
|-29,37
|Kardemir (A)
|1,92
|2,13
|-27,55
|Kardemir (B)
|1,90
|1,60
|-28,03
|Kardemir (D)
|1,93
|1,05
|-27,44
|Karel Elektronik
|10,83
|6,59
|-25,46
|Karsan Otomotiv
|1,25
|2,46
|-20,89
|Karsu Tekstil
|1,44
|9,09
|-55,56
|Kartonsan
|289,60
|2,33
|-25,72
|Katmerciler Ekipman
|2,18
|3,32
|-43,23
|Kent Gıda
|136,10
|3,58
|-22,58
|Kerevitaş Gıda
|2,34
|1,74
|-28,22
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|3,45
|-45,45
|Kiler GMYO
|1,85
|2,21
|-51,19
|Klimasan Klima
|11,11
|-0,89
|-49,68
|Koç Holding
|13,99
|0,79
|-31,15
|Konfrut Gıda
|5,03
|3,29
|-35,68
|Konya Çimento
|161,60
|1,89
|-40,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,74
|1,63
|-33,18
|Koza Altın
|54,30
|4,52
|-26,67
|Koza Madencilik
|7,97
|2,97
|-20,54
|Körfez GMYO
|1,38
|6,15
|-42,26
|Kristal Kola
|0,97
|1,04
|-35,76
|Kron Telekomünikasyon
|12,90
|4,54
|1,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,08
|7,35
|-2,62
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,08
|2,86
|-34,55
|Kütahya Porselen
|5,12
|2,20
|-22,66
|Lider Faktoring
|2,67
|4,30
|-27,25
|Link Bilgisayar
|15,46
|4,81
|-14,82
|Logo Yazılım
|50,35
|4,37
|-17,19
|Lokman Hekim Sağlık
|4,54
|6,82
|-21,45
|Lüks Kadife
|4,95
|1,64
|-42,71
|Makina Takım
|1,05
|2,94
|-44,15
|Mardin Çimento
|5,26
|0,19
|-11,15
|Marka Yatırım Holding
|0,75
|2,74
|-36,44
|Marmaris Altınyunus
|48,60
|4,29
|-31,55
|Marshall
|38,72
|10,00
|-18,55
|Martı GMYO
|0,64
|1,59
|-36,63
|Martı Otel
|0,54
|0,00
|-40,66
|Mavi Giyim
|30,74
|0,46
|-46,91
|Mazhar Zorlu Holding
|9,40
|1,08
|-22,25
|Mega Polietilen
|1,33
|4,72
|-39,55
|Menderes Tekstil
|0,95
|3,26
|-27,48
|Mensa
|0,21
|5,00
|-34,38
|Merit Turizm
|12,54
|-2,03
|-35,49
|Merko Gıda
|0,70
|2,94
|-33,33
|Metal Gayrimenkul
|0,60
|5,26
|-34,07
|Metemtur Otelcilik
|1,25
|2,46
|-29,78
|Metro Holding
|0,84
|3,70
|-39,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,02
|2,00
|-47,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,08
|-3,24
|-37,44
|Migros Ticaret
|20,18
|4,18
|-16,68
|Milpa
|1,75
|2,94
|-20,09
|Mistral GMYO
|1,32
|4,76
|-30,16
|MLP Sağlık
|10,78
|5,79
|-32,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,87
|1,16
|-23,68
|Mondi Tire Kutsan
|3,18
|7,80
|-23,19
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.085,80
|1,17
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|9,68
|5,91
|-23,90
|Net Holding
|1,25
|1,63
|-51,92
|Netaş Telekom.
|8,43
|5,51
|-35,45
|Niğbaş Niğde Beton
|6,15
|5,67
|-0,81
|Nuh Çimento
|9,10
|1,68
|-23,40
|Nurol GMYO
|2,26
|1,80
|-36,69
|Odaş Elektrik
|1,24
|5,08
|-14,23
|Olmuksan-IP
|3,11
|1,97
|21,44
|Orge Enerji Elektrik
|3,22
|3,87
|-35,08
|Orma Orman Mahsulleri
|3,19
|10,00
|15,58
|Osmanlı Menkul
|5,16
|8,40
|22,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,15
|4,55
|-31,55
|Otokar
|110,30
|6,26
|-30,63
|Oyak Yat. Ort.
|3,75
|9,65
|60,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,69
|5,62
|-45,29
|Özak GMYO
|2,22
|2,78
|-13,62
|Özbal Çelik Boru
|1,08
|0,93
|-33,00
|Özderici GMYO
|0,91
|3,41
|-42,04
|Özerden Plastik
|1,60
|3,23
|-29,82
|Panora GMYO
|4,69
|1,30
|-24,35
|Papilon Savunma
|7,44
|1,92
|-4,00
|Park Elek.Madencilik
|2,27
|1,79
|-25,57
|Parsan
|11,82
|0,34
|-30,22
|Pegasus
|26,28
|0,69
|-69,58
|Peker GMYO
|2,45
|8,89
|-21,73
|Penguen Gıda
|1,93
|1,58
|-6,76
|Pera GMYO
|0,59
|5,36
|-37,23
|Pergamon Dış Ticaret
|6,80
|4,62
|-15,21
|Petkim
|2,98
|2,05
|-21,78
|Petrokent Turizm
|106,00
|6,00
|-17,25
|Pınar Et ve Un
|8,10
|2,14
|-11,67
|Pınar Su
|1,81
|2,26
|-21,98
|Pınar Süt
|8,28
|3,63
|-34,65
|Plastikkart
|5,98
|4,00
|-35,49
|Polisan Holding
|1,69
|3,05
|-44,22
|Politeknik Metal
|62,75
|6,72
|-17,51
|Prizma Press Matbaacılık
|3,79
|5,28
|-11,86
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,60
|-0,17
|5,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|131,60
|9,94
|1,94
|QNB Finansbank
|34,00
|1,49
|-9,33
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|8,22
|16,18
|Ray Sigorta
|2,22
|2,78
|-35,09
|Reysaş GMYO
|3,96
|6,45
|-13,73
|Reysaş Lojistik
|4,24
|6,00
|-3,20
|Rhea Girişim
|1,07
|3,88
|-10,08
|Rodrigo Tekstil
|1,25
|7,76
|-30,94
|Royal Halı
|1,55
|4,73
|13,14
|RTA Laboratuvarları
|4,38
|9,77
|88,79
|Sabancı Holding
|7,67
|0,92
|-19,60
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,10
|5,00
|-3,67
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|9,89
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|3,60
|2,86
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|4,34
|2,60
|-13,20
|Sanko Pazarlama
|3,91
|3,99
|-49,48
|Saray Matbaacılık
|0,98
|3,16
|-45,25
|Sarkuysan
|4,20
|2,19
|-13,04
|Sasa Polyester
|5,24
|2,34
|-32,21
|Say Reklamcılık
|1,90
|4,97
|-15,18
|Sekuro Plastik
|2,79
|6,49
|-47,95
|Selçuk Ecza Deposu
|6,26
|9,25
|2,62
|Selçuk Gıda
|1,23
|0,82
|-28,49
|Senkron Güvenlik
|1,45
|1,40
|-46,89
|Serve Film Prodüksiyon
|1,60
|5,96
|0,63
|Servet GMYO
|7,30
|1,53
|-14,12
|Seyitler Kimya
|8,21
|2,75
|20,91
|Silverline Endüstri
|1,31
|2,34
|-39,35
|Sinpaş GMYO
|0,88
|0,00
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|4,83
|4,32
|-50,76
|Soda Sanayii
|4,77
|2,14
|-22,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,46
|0,53
|17,30
|Söktaş
|1,89
|1,61
|-28,68
|Sönmez Filament
|3,30
|3,77
|-32,38
|Sönmez Pamuklu
|3,25
|3,83
|-33,94
|Sumaş Suni Tahta
|7,85
|-0,63
|-20,71
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|0,48
|-11,92
|Şekerbank
|0,84
|1,20
|-35,88
|Şişe Cam
|3,94
|2,34
|-25,24
|Şok Marketler
|7,49
|5,64
|-30,39
|T. Halk Bankası
|5,08
|2,01
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,60
|2,07
|-43,58
|T.S.K.B.
|0,94
|3,30
|-22,31
|T.Tuborg
|12,46
|0,89
|4,71
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|4,88
|1,24
|-22,42
|TAV Havalimanları
|15,22
|2,49
|-47,84
|Taze Kuru Gıda
|5,28
|3,94
|-27,07
|Tek-Art Turizm
|0,71
|1,43
|-43,65
|Tekfen Holding
|12,18
|2,01
|-36,96
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|3,98
|4,74
|-5,24
|Temapol Polimer Plastik
|2,96
|4,23
|-43,30
|TGS Dış Ticaret
|2,44
|3,39
|-47,75
|Tofaş Oto. Fab.
|17,16
|-0,52
|-36,11
|Torunlar GMYO
|1,80
|1,69
|-34,55
|Trabzon Liman
|7,79
|1,30
|-26,92
|Trabzonspor Sportif
|2,16
|-1,37
|0,47
|Trakya Cam
|2,62
|1,55
|-25,14
|Trend GMYO
|1,22
|2,52
|-44,55
|TSKB GMYO
|1,12
|2,75
|-16,42
|Tuğçelik
|2,54
|2,83
|-35,70
|Tukaş
|8,81
|0,11
|-28,66
|Turcas Petrol
|1,72
|4,24
|-35,58
|Turkcell
|12,73
|5,38
|-7,75
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,90
|3,72
|-39,16
|Tüpraş
|70,05
|4,09
|-44,76
|Türk Hava Yolları
|8,12
|2,27
|-43,85
|Türk Prysmian Kablo
|2,12
|4,43
|-18,46
|Türk Telekom
|6,05
|5,95
|-17,91
|Türk Traktör
|40,76
|2,34
|-22,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,98
|1,01
|-28,62
|Ufuk Yatırım
|2,32
|3,11
|-10,08
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,06
|3,92
|-50,00
|Ulusoy Elektrik
|28,02
|1,52
|5,34
|Ulusoy Un Sanayi
|3,34
|5,36
|-12,57
|Umpaş Holding
|0,33
|3,13
|-46,77
|Uşak Seramik
|1,02
|2,00
|-39,64
|Utopya Turizm
|2,82
|1,08
|-42,68
|Uzertaş Boya
|1,46
|0,00
|-34,23
|Ülker Bisküvi
|19,26
|3,83
|-13,86
|Ünye Çimento
|3,60
|-0,55
|-33,09
|Vakıf Fin. Kir.
|1,66
|5,06
|-31,40
|Vakıf GMYO
|1,94
|1,04
|-21,46
|Vakıf Yat. Ort.
|1,61
|3,21
|-30,90
|Vakıflar Bankası
|4,77
|4,15
|-13,43
|Vakko Tekstil
|2,97
|3,13
|-34,58
|Vanet Gıda
|0,92
|5,75
|-35,66
|Verusa Holding
|13,62
|-0,22
|-26,62
|Verusaturk Girisim
|3,19
|2,24
|-40,82
|Vestel
|9,71
|3,74
|-23,06
|Vestel Beyaz Eşya
|14,17
|1,50
|-34,40
|Viking Kağıt
|2,73
|1,11
|45,99
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,85
|3,35
|-23,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|2,11
|-21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,28
|2,13
|-15,79
|Yataş
|5,04
|2,23
|-31,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,03
|5,10
|-36,02
|Yeni Gimat GMYO
|11,51
|-0,17
|-11,53
|Yeşil GMYO
|0,39
|2,63
|-39,06
|Yeşil Yapı
|0,36
|2,86
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|7,22
|3,14
|-35,71
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.048,00
|10,00
|37,45
|Yonga Mobilya
|9,04
|0,44
|-2,16
|Yükselen Çelik
|5,08
|2,01
|-17,13
|Yünsa
|6,11
|4,09
|-39,44
|Zorlu Enerji
|1,00
|3,09
|-38,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)