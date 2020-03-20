Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
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Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.958,10 10,00 15,83
İş Bankası (C) 4,97 1,84 -22,46
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10
İş Fin.Kir. 3,09 8,04 -18,68
İş Girişim 3,27 6,17 -13,95
İş GMYO 1,33 1,53 -24,43
İş Y. Men. Değ. 4,01 4,43 -10,89
İş Yat. Ort. 3,05 2,35 65,76
İşbir Holding 412,50 10,00 -4,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,38 2,70 -38,71
İttifak Holding 1,57 1,95 -57,80
İz Hayvancılık Tarım 1,78 5,33 -31,97
İzmir Demir Çelik 7,95 -0,50 -2,93
İzmir Fırça 1,26 0,00 -30,00
Jantsa Jant Sanayi 41,68 2,01 -28,51
Kafein Yazılım 8,22 4,05 -26,21
Kapital Yat. Holding 2,50 0,00 3,31
Kaplamin 3,92 5,38 -29,37
Kardemir (A) 1,92 2,13 -27,55
Kardemir (B) 1,90 1,60 -28,03
Kardemir (D) 1,93 1,05 -27,44
Karel Elektronik 10,83 6,59 -25,46
Karsan Otomotiv 1,25 2,46 -20,89
Karsu Tekstil 1,44 9,09 -55,56
Kartonsan 289,60 2,33 -25,72
Katmerciler Ekipman 2,18 3,32 -43,23
Kent Gıda 136,10 3,58 -22,58
Kerevitaş Gıda 2,34 1,74 -28,22
Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45
Kiler GMYO 1,85 2,21 -51,19
Klimasan Klima 11,11 -0,89 -49,68
Koç Holding 13,99 0,79 -31,15
Konfrut Gıda 5,03 3,29 -35,68
Konya Çimento 161,60 1,89 -40,43
Kordsa Teknik Tekstil 8,74 1,63 -33,18
Koza Altın 54,30 4,52 -26,67
Koza Madencilik 7,97 2,97 -20,54
Körfez GMYO 1,38 6,15 -42,26
Kristal Kola 0,97 1,04 -35,76
Kron Telekomünikasyon 12,90 4,54 1,42
Kuştur Kuşadası Turizm 23,08 7,35 -2,62
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,08 2,86 -34,55
Kütahya Porselen 5,12 2,20 -22,66
Lider Faktoring 2,67 4,30 -27,25
Link Bilgisayar 15,46 4,81 -14,82
Logo Yazılım 50,35 4,37 -17,19
Lokman Hekim Sağlık 4,54 6,82 -21,45
Lüks Kadife 4,95 1,64 -42,71
Makina Takım 1,05 2,94 -44,15
Mardin Çimento 5,26 0,19 -11,15
Marka Yatırım Holding 0,75 2,74 -36,44
Marmaris Altınyunus 48,60 4,29 -31,55
Marshall 38,72 10,00 -18,55
Martı GMYO 0,64 1,59 -36,63
Martı Otel 0,54 0,00 -40,66
Mavi Giyim 30,74 0,46 -46,91
Mazhar Zorlu Holding 9,40 1,08 -22,25
Mega Polietilen 1,33 4,72 -39,55
Menderes Tekstil 0,95 3,26 -27,48
Mensa 0,21 5,00 -34,38
Merit Turizm 12,54 -2,03 -35,49
Merko Gıda 0,70 2,94 -33,33
Metal Gayrimenkul 0,60 5,26 -34,07
Metemtur Otelcilik 1,25 2,46 -29,78
Metro Holding 0,84 3,70 -39,13
Metro Petrol ve Tesisleri 1,02 2,00 -47,96
Metro Yatırım Ortaklığı 5,08 -3,24 -37,44
Migros Ticaret 20,18 4,18 -16,68
Milpa 1,75 2,94 -20,09
Mistral GMYO 1,32 4,76 -30,16
MLP Sağlık 10,78 5,79 -32,63
MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 1,16 -23,68
Mondi Tire Kutsan 3,18 7,80 -23,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 9,68 5,91 -23,90
Net Holding 1,25 1,63 -51,92
Netaş Telekom. 8,43 5,51 -35,45
Niğbaş Niğde Beton 6,15 5,67 -0,81
Nuh Çimento 9,10 1,68 -23,40
Nurol GMYO 2,26 1,80 -36,69
Odaş Elektrik 1,24 5,08 -14,23
Olmuksan-IP 3,11 1,97 21,44
Orge Enerji Elektrik 3,22 3,87 -35,08
Orma Orman Mahsulleri 3,19 10,00 15,58
Osmanlı Menkul 5,16 8,40 22,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,15 4,55 -31,55
Otokar 110,30 6,26 -30,63
Oyak Yat. Ort. 3,75 9,65 60,94
Oylum Sınai Yatırımlar 1,69 5,62 -45,29
Özak GMYO 2,22 2,78 -13,62
Özbal Çelik Boru 1,08 0,93 -33,00
Özderici GMYO 0,91 3,41 -42,04
Özerden Plastik 1,60 3,23 -29,82
Panora GMYO 4,69 1,30 -24,35
Papilon Savunma 7,44 1,92 -4,00
Park Elek.Madencilik 2,27 1,79 -25,57
Parsan 11,82 0,34 -30,22
Pegasus 26,28 0,69 -69,58
Peker GMYO 2,45 8,89 -21,73
Penguen Gıda 1,93 1,58 -6,76
Pera GMYO 0,59 5,36 -37,23
Pergamon Dış Ticaret 6,80 4,62 -15,21
Petkim 2,98 2,05 -21,78
Petrokent Turizm 106,00 6,00 -17,25
Pınar Et ve Un 8,10 2,14 -11,67
Pınar Su 1,81 2,26 -21,98
Pınar Süt 8,28 3,63 -34,65
Plastikkart 5,98 4,00 -35,49
Polisan Holding 1,69 3,05 -44,22
Politeknik Metal 62,75 6,72 -17,51
Prizma Press Matbaacılık 3,79 5,28 -11,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,60 -0,17 5,04
QNB Finans Fin. Kir. 131,60 9,94 1,94
QNB Finansbank 34,00 1,49 -9,33
Ral Yatırım Holding 7,90 8,22 16,18
Ray Sigorta 2,22 2,78 -35,09
Reysaş GMYO 3,96 6,45 -13,73
Reysaş Lojistik 4,24 6,00 -3,20
Rhea Girişim 1,07 3,88 -10,08
Rodrigo Tekstil 1,25 7,76 -30,94
Royal Halı 1,55 4,73 13,14
RTA Laboratuvarları 4,38 9,77 88,79
Sabancı Holding 7,67 0,92 -19,60
Safkar Ege Soğutmacılık 2,10 5,00 -3,67
Salix Yatırım Holding 5,00 9,89 -30,65
Sanel Mühendislik 3,60 2,86 -11,11
Sanifoam Sünger 4,34 2,60 -13,20
Sanko Pazarlama 3,91 3,99 -49,48
Saray Matbaacılık 0,98 3,16 -45,25
Sarkuysan 4,20 2,19 -13,04
Sasa Polyester 5,24 2,34 -32,21
Say Reklamcılık 1,90 4,97 -15,18
Sekuro Plastik 2,79 6,49 -47,95
Selçuk Ecza Deposu 6,26 9,25 2,62
Selçuk Gıda 1,23 0,82 -28,49
Senkron Güvenlik 1,45 1,40 -46,89
Serve Film Prodüksiyon 1,60 5,96 0,63
Servet GMYO 7,30 1,53 -14,12
Seyitler Kimya 8,21 2,75 20,91
Silverline Endüstri 1,31 2,34 -39,35
Sinpaş GMYO 0,88 0,00 -24,14
Smartiks Yazılım 4,83 4,32 -50,76
Soda Sanayii 4,77 2,14 -22,82
Sodaş Sodyum Sanayii 11,46 0,53 17,30
Söktaş 1,89 1,61 -28,68
Sönmez Filament 3,30 3,77 -32,38
Sönmez Pamuklu 3,25 3,83 -33,94
Sumaş Suni Tahta 7,85 -0,63 -20,71
Şeker Fin. Kir. 4,21 0,48 -11,92
Şekerbank 0,84 1,20 -35,88
Şişe Cam 3,94 2,34 -25,24
Şok Marketler 7,49 5,64 -30,39
T. Halk Bankası 5,08 2,01 -14,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,60 2,07 -43,58
T.S.K.B. 0,94 3,30 -22,31
T.Tuborg 12,46 0,89 4,71
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 4,88 1,24 -22,42
TAV Havalimanları 15,22 2,49 -47,84
Taze Kuru Gıda 5,28 3,94 -27,07
Tek-Art Turizm 0,71 1,43 -43,65
Tekfen Holding 12,18 2,01 -36,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,98 4,74 -5,24
Temapol Polimer Plastik 2,96 4,23 -43,30
TGS Dış Ticaret 2,44 3,39 -47,75
Tofaş Oto. Fab. 17,16 -0,52 -36,11
Torunlar GMYO 1,80 1,69 -34,55
Trabzon Liman 7,79 1,30 -26,92
Trabzonspor Sportif 2,16 -1,37 0,47
Trakya Cam 2,62 1,55 -25,14
Trend GMYO 1,22 2,52 -44,55
TSKB GMYO 1,12 2,75 -16,42
Tuğçelik 2,54 2,83 -35,70
Tukaş 8,81 0,11 -28,66
Turcas Petrol 1,72 4,24 -35,58
Turkcell 12,73 5,38 -7,75
Tümosan Motor ve Traktör 3,90 3,72 -39,16
Tüpraş 70,05 4,09 -44,76
Türk Hava Yolları 8,12 2,27 -43,85
Türk Prysmian Kablo 2,12 4,43 -18,46
Türk Telekom 6,05 5,95 -17,91
Türk Traktör 40,76 2,34 -22,96
Türker Proje Gayrimenkul 29,98 1,01 -28,62
Ufuk Yatırım 2,32 3,11 -10,08
Ulaşlar Turizm Yat. 1,06 3,92 -50,00
Ulusoy Elektrik 28,02 1,52 5,34
Ulusoy Un Sanayi 3,34 5,36 -12,57
Umpaş Holding 0,33 3,13 -46,77
Uşak Seramik 1,02 2,00 -39,64
Utopya Turizm 2,82 1,08 -42,68
Uzertaş Boya 1,46 0,00 -34,23
Ülker Bisküvi 19,26 3,83 -13,86
Ünye Çimento 3,60 -0,55 -33,09
Vakıf Fin. Kir. 1,66 5,06 -31,40
Vakıf GMYO 1,94 1,04 -21,46
Vakıf Yat. Ort. 1,61 3,21 -30,90
Vakıflar Bankası 4,77 4,15 -13,43
Vakko Tekstil 2,97 3,13 -34,58
Vanet Gıda 0,92 5,75 -35,66
Verusa Holding 13,62 -0,22 -26,62
Verusaturk Girisim 3,19 2,24 -40,82
Vestel 9,71 3,74 -23,06
Vestel Beyaz Eşya 14,17 1,50 -34,40
Viking Kağıt 2,73 1,11 45,99
Yapı Kredi Koray GMYO 1,85 3,35 -23,55
Yapı ve Kredi Bank. 1,94 2,11 -21,77
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,28 2,13 -15,79
Yataş 5,04 2,23 -31,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,03 5,10 -36,02
Yeni Gimat GMYO 11,51 -0,17 -11,53
Yeşil GMYO 0,39 2,63 -39,06
Yeşil Yapı 0,36 2,86 -45,45
Yeşil Yatırım Holding 7,22 3,14 -35,71
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.048,00 10,00 37,45
Yonga Mobilya 9,04 0,44 -2,16
Yükselen Çelik 5,08 2,01 -17,13
Yünsa 6,11 4,09 -39,44
Zorlu Enerji 1,00 3,09 -38,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 02:32 Kaynak: AA

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