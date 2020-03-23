Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.000,20
|-7,73
|2,72
|İş Bankası (C)
|4,67
|-5,47
|-27,15
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|28,10
|İş Fin.Kir.
|2,74
|-9,87
|-27,89
|İş Girişim
|2,93
|-8,15
|-22,89
|İş GMYO
|1,18
|-8,53
|-32,95
|İş Y. Men. Değ.
|3,76
|-4,08
|-16,44
|İş Yat. Ort.
|2,18
|-9,81
|35,29
|İşbir Holding
|371,30
|-9,99
|-13,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|-2,70
|-41,94
|İttifak Holding
|1,50
|-3,23
|-59,68
|İz Hayvancılık Tarım
|1,70
|-2,30
|-35,03
|İzmir Demir Çelik
|8,60
|5,01
|İzmir Fırça
|1,10
|-9,84
|-38,89
|Jantsa Jant Sanayi
|38,94
|-5,71
|-33,21
|Kafein Yazılım
|9,30
|7,02
|-16,52
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|-10,00
|-7,02
|Kaplamin
|3,90
|0,00
|-29,73
|Kardemir (A)
|1,83
|-5,67
|-30,94
|Kardemir (B)
|1,78
|-5,82
|-32,58
|Kardemir (D)
|1,80
|-5,76
|-32,33
|Karel Elektronik
|11,75
|5,48
|-19,13
|Karsan Otomotiv
|1,18
|-4,07
|-25,32
|Karsu Tekstil
|1,49
|2,76
|-54,01
|Kartonsan
|279,60
|-2,58
|-28,29
|Katmerciler Ekipman
|2,06
|-4,63
|-46,35
|Kent Gıda
|142,10
|3,72
|-19,17
|Kerevitaş Gıda
|2,57
|9,83
|-21,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,27
|-10,00
|-50,91
|Kiler GMYO
|1,82
|-1,09
|-51,98
|Klimasan Klima
|10,03
|-4,93
|-54,57
|Koç Holding
|12,65
|-4,60
|-37,75
|Konfrut Gıda
|5,49
|9,36
|-29,80
|Konya Çimento
|153,30
|-4,31
|-43,49
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,29
|-4,71
|-36,62
|Koza Altın
|51,15
|-0,87
|-30,93
|Koza Madencilik
|7,52
|-3,96
|-25,02
|Körfez GMYO
|1,41
|0,71
|-41,00
|Kristal Kola
|0,93
|-4,12
|-38,41
|Kron Telekomünikasyon
|13,65
|5,24
|7,31
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,50
|-1,92
|-5,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,01
|-5,61
|-38,79
|Kütahya Porselen
|4,85
|-4,72
|-26,74
|Lider Faktoring
|2,54
|-5,22
|-30,79
|Link Bilgisayar
|16,52
|3,77
|-8,98
|Logo Yazılım
|51,00
|4,38
|-16,12
|Lokman Hekim Sağlık
|5,13
|9,85
|-11,25
|Lüks Kadife
|4,56
|-6,37
|-47,22
|Makina Takım
|0,98
|-4,85
|-47,87
|Mardin Çimento
|5,20
|-0,76
|-12,16
|Marka Yatırım Holding
|0,71
|-5,33
|-39,83
|Marmaris Altınyunus
|47,30
|-7,62
|-33,38
|Marshall
|38,62
|-0,26
|-18,76
|Martı GMYO
|0,60
|-4,76
|-40,59
|Martı Otel
|0,51
|-5,56
|-43,96
|Mavi Giyim
|31,60
|-1,25
|-45,42
|Mazhar Zorlu Holding
|9,36
|-8,15
|-22,58
|Mega Polietilen
|1,25
|-6,02
|-43,18
|Menderes Tekstil
|0,83
|-9,78
|-36,64
|Mensa
|0,21
|0,00
|-34,38
|Merit Turizm
|11,29
|-9,97
|-41,92
|Merko Gıda
|0,79
|9,72
|-24,76
|Metal Gayrimenkul
|0,61
|1,67
|-32,97
|Metemtur Otelcilik
|1,18
|-3,28
|-33,71
|Metro Holding
|0,79
|-4,82
|-42,75
|Metro Petrol ve Tesisleri
|0,94
|-6,93
|-52,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,10
|-2,86
|-37,19
|Migros Ticaret
|22,16
|9,16
|-8,51
|Milpa
|1,69
|-3,98
|-22,83
|Mistral GMYO
|1,23
|-5,38
|-34,92
|MLP Sağlık
|12,25
|9,96
|-23,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|1,12
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|3,51
|8,33
|-15,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|10,54
|5,19
|-17,14
|Net Holding
|1,20
|-3,23
|-53,85
|Netaş Telekom.
|8,90
|5,70
|-31,85
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|-5,00
|-8,06
|Nuh Çimento
|8,72
|-5,11
|-26,60
|Nurol GMYO
|2,16
|-4,85
|-39,50
|Odaş Elektrik
|1,17
|-4,10
|-19,07
|Olmuksan-IP
|3,00
|-1,64
|17,14
|Orge Enerji Elektrik
|3,07
|-4,06
|-38,10
|Orma Orman Mahsulleri
|3,19
|0,00
|15,58
|Osmanlı Menkul
|5,44
|6,67
|29,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,07
|-5,31
|-36,31
|Otokar
|98,75
|-3,63
|-32,84
|Oyak Yat. Ort.
|3,97
|5,59
|70,39
|Oylum Sınai Yatırımlar
|1,78
|6,59
|-42,37
|Özak GMYO
|2,17
|-4,41
|-15,56
|Özbal Çelik Boru
|1,04
|-4,59
|-35,48
|Özderici GMYO
|0,86
|-5,49
|-45,22
|Özerden Plastik
|1,50
|-3,23
|-34,21
|Panora GMYO
|4,58
|-2,97
|-26,13
|Papilon Savunma
|7,34
|0,55
|-5,29
|Park Elek.Madencilik
|2,15
|-5,29
|-29,51
|Parsan
|11,01
|-3,42
|-35,01
|Pegasus
|23,60
|-9,79
|-72,69
|Peker GMYO
|2,34
|-4,10
|-25,24
|Penguen Gıda
|2,10
|9,95
|1,45
|Pera GMYO
|0,57
|-1,72
|-39,36
|Pergamon Dış Ticaret
|6,36
|-4,50
|-20,70
|Petkim
|2,87
|-4,01
|-24,67
|Petrokent Turizm
|97,25
|-5,58
|-24,08
|Pınar Et ve Un
|8,87
|8,83
|-3,27
|Pınar Su
|1,95
|8,94
|-15,95
|Pınar Süt
|9,02
|7,77
|-28,81
|Plastikkart
|5,61
|-4,92
|-39,48
|Polisan Holding
|1,62
|-4,14
|-46,53
|Politeknik Metal
|60,00
|-1,64
|-21,13
|Prizma Press Matbaacılık
|3,58
|-3,24
|-16,74
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,50
|0,08
|5,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,60
|5,32
|7,36
|QNB Finansbank
|33,00
|-4,35
|-12,00
|Ral Yatırım Holding
|7,40
|-6,33
|8,82
|Ray Sigorta
|2,05
|-5,53
|-40,06
|Reysaş GMYO
|4,20
|4,74
|-8,50
|Reysaş Lojistik
|4,43
|3,99
|1,14
|Rhea Girişim
|1,05
|-3,67
|-11,76
|Rodrigo Tekstil
|1,16
|-8,66
|-35,91
|Royal Halı
|1,56
|-2,50
|13,87
|RTA Laboratuvarları
|4,81
|9,82
|107,33
|Sabancı Holding
|7,24
|-3,85
|-24,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|1,97
|-3,90
|-9,63
|Salix Yatırım Holding
|5,22
|4,40
|-27,60
|Sanel Mühendislik
|3,60
|3,15
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|3,98
|-6,13
|-20,40
|Sanko Pazarlama
|3,72
|-3,38
|-51,94
|Saray Matbaacılık
|0,93
|-5,10
|-48,04
|Sarkuysan
|4,14
|-1,43
|-14,29
|Sasa Polyester
|4,96
|-4,80
|-35,83
|Say Reklamcılık
|1,84
|-3,16
|-17,86
|Sekuro Plastik
|2,91
|8,18
|-45,71
|Selçuk Ecza Deposu
|6,93
|10,00
|13,61
|Selçuk Gıda
|1,34
|7,20
|-22,09
|Senkron Güvenlik
|1,36
|-5,56
|-50,18
|Serve Film Prodüksiyon
|1,37
|-8,05
|-13,84
|Servet GMYO
|7,15
|-2,05
|-15,88
|Seyitler Kimya
|8,37
|1,33
|23,27
|Silverline Endüstri
|1,24
|-5,34
|-42,59
|Sinpaş GMYO
|0,85
|-6,59
|-26,72
|Smartiks Yazılım
|5,53
|8,64
|-43,63
|Soda Sanayii
|4,50
|-4,05
|-27,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,10
|-3,48
|13,61
|Söktaş
|1,82
|-2,67
|-31,32
|Sönmez Filament
|3,20
|-1,23
|-34,43
|Sönmez Pamuklu
|3,09
|-3,74
|-37,20
|Sumaş Suni Tahta
|7,40
|-5,73
|-25,25
|Şeker Fin. Kir.
|4,14
|-2,13
|-13,39
|Şekerbank
|0,78
|-6,02
|-40,46
|Şişe Cam
|3,74
|-3,86
|-29,03
|Şok Marketler
|8,34
|8,88
|-22,49
|T. Halk Bankası
|4,82
|-4,17
|-18,44
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,92
|-5,05
|-47,43
|T.S.K.B.
|0,89
|-4,30
|-26,45
|T.Tuborg
|12,90
|2,38
|8,40
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,26
|9,13
|-16,38
|TAV Havalimanları
|14,18
|-6,59
|-51,41
|Taze Kuru Gıda
|5,25
|-0,94
|-27,49
|Tek-Art Turizm
|0,67
|-5,63
|-46,83
|Tekfen Holding
|11,63
|-3,41
|-39,80
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,01
|2,04
|-4,52
|Temapol Polimer Plastik
|2,77
|-6,10
|-46,93
|TGS Dış Ticaret
|2,34
|-4,10
|-49,89
|Tofaş Oto. Fab.
|16,54
|-5,49
|-38,42
|Torunlar GMYO
|1,67
|-5,65
|-39,27
|Trabzon Liman
|7,37
|-4,04
|-30,86
|Trabzonspor Sportif
|1,79
|-9,60
|-16,74
|Trakya Cam
|2,39
|-6,64
|-31,71
|Trend GMYO
|1,18
|-4,07
|-46,36
|TSKB GMYO
|1,09
|-3,54
|-18,66
|Tuğçelik
|2,35
|-6,75
|-40,51
|Tukaş
|8,80
|0,00
|-28,74
|Turcas Petrol
|1,63
|-4,12
|-38,95
|Turkcell
|13,30
|3,10
|-3,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,72
|-3,88
|-41,97
|Tüpraş
|66,95
|-2,62
|-47,20
|Türk Hava Yolları
|7,78
|-2,51
|-46,20
|Türk Prysmian Kablo
|2,16
|3,35
|-16,92
|Türk Telekom
|6,15
|1,32
|-16,55
|Türk Traktör
|39,18
|-3,02
|-25,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,28
|-9,07
|-35,05
|Ufuk Yatırım
|2,40
|4,35
|-6,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,02
|-1,92
|-51,89
|Ulusoy Elektrik
|26,90
|-3,79
|1,13
|Ulusoy Un Sanayi
|3,82
|9,77
|0,00
|Umpaş Holding
|0,34
|-2,86
|-45,16
|Uşak Seramik
|0,96
|-4,95
|-43,20
|Utopya Turizm
|2,53
|-8,00
|-48,58
|Uzertaş Boya
|1,76
|10,00
|-20,72
|Ülker Bisküvi
|19,96
|4,72
|-10,73
|Ünye Çimento
|3,61
|0,28
|-32,90
|Vakıf Fin. Kir.
|1,47
|-9,26
|-39,26
|Vakıf GMYO
|1,71
|-7,57
|-30,77
|Vakıf Yat. Ort.
|1,46
|-8,18
|-37,34
|Vakıflar Bankası
|4,39
|-4,77
|-20,33
|Vakko Tekstil
|3,12
|5,05
|-31,28
|Vanet Gıda
|0,90
|-5,26
|-37,06
|Verusa Holding
|12,70
|-5,93
|-31,57
|Verusaturk Girisim
|3,12
|-1,27
|-42,12
|Vestel
|9,18
|-3,67
|-27,26
|Vestel Beyaz Eşya
|13,56
|-2,80
|-37,22
|Viking Kağıt
|3,26
|9,76
|74,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,71
|-4,47
|-29,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,77
|-5,85
|-28,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,29
|2,52
|-15,63
|Yataş
|5,01
|-1,76
|-31,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|0,98
|-2,97
|-39,13
|Yeni Gimat GMYO
|12,09
|5,13
|-7,07
|Yeşil GMYO
|0,35
|-7,89
|-45,31
|Yeşil Yapı
|0,34
|-5,56
|-48,48
|Yeşil Yatırım Holding
|6,97
|-5,17
|-37,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.300,10
|6,23
|46,01
|Yonga Mobilya
|8,10
|-10,00
|-12,34
|Yükselen Çelik
|4,96
|-3,50
|-19,09
|Yünsa
|6,16
|0,49
|-38,95
|Zorlu Enerji
|0,96
|-4,95
|-41,10
(Son)