Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.000,60
|4,76
|9,34
|İş Bankası (C)
|4,73
|5,11
|-26,21
|İş Bankası (Kur.)
|251.555,00
|19,79
|İş Fin.Kir.
|2,84
|3,65
|-25,26
|İş Girişim
|2,99
|3,82
|-21,32
|İş GMYO
|1,23
|5,13
|-30,11
|İş Y. Men. Değ.
|3,48
|3,71
|-13,58
|İş Yat. Ort.
|2,19
|0,46
|35,91
|İşbir Holding
|408,40
|9,99
|-5,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|5,71
|-40,32
|İttifak Holding
|1,67
|9,87
|-55,11
|İz Hayvancılık Tarım
|1,80
|5,88
|-31,21
|İzmir Demir Çelik
|8,00
|-4,76
|-2,32
|İzmir Fırça
|1,18
|7,27
|-34,44
|Jantsa Jant Sanayi
|41,86
|6,14
|-28,20
|Kafein Yazılım
|10,48
|9,97
|-5,92
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|0,00
|-7,02
|Kaplamin
|4,03
|3,33
|-27,39
|Kardemir (A)
|1,90
|4,40
|-28,30
|Kardemir (B)
|1,87
|4,47
|-29,17
|Kardemir (D)
|1,90
|4,97
|-28,57
|Karel Elektronik
|12,59
|6,88
|-13,35
|Karsan Otomotiv
|1,23
|4,24
|-22,15
|Karsu Tekstil
|1,63
|3,16
|-49,69
|Kartonsan
|297,40
|5,16
|-23,72
|Katmerciler Ekipman
|2,16
|5,88
|-43,75
|Kent Gıda
|150,30
|7,13
|-14,51
|Kerevitaş Gıda
|2,81
|9,34
|-13,80
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|3,57
|-47,27
|Kiler GMYO
|1,88
|5,62
|-50,40
|Klimasan Klima
|10,38
|7,01
|-52,99
|Koç Holding
|13,31
|4,07
|-34,50
|Konfrut Gıda
|6,00
|8,70
|-23,27
|Konya Çimento
|162,50
|4,77
|-40,10
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,57
|4,38
|-34,48
|Koza Altın
|59,55
|9,97
|-19,58
|Koza Madencilik
|8,57
|9,31
|-14,56
|Körfez GMYO
|1,42
|4,41
|-40,59
|Kristal Kola
|1,00
|7,53
|-33,77
|Kron Telekomünikasyon
|15,50
|8,70
|21,86
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,02
|9,18
|1,35
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,06
|6,00
|-35,76
|Kütahya Porselen
|5,09
|4,95
|-23,11
|Lider Faktoring
|2,65
|5,16
|-27,79
|Link Bilgisayar
|17,83
|7,93
|-1,76
|Logo Yazılım
|55,75
|9,96
|-8,31
|Lokman Hekim Sağlık
|5,64
|9,94
|-2,42
|Lüks Kadife
|4,80
|7,38
|-44,44
|Makina Takım
|1,02
|3,03
|-45,74
|Mardin Çimento
|5,33
|1,14
|-9,97
|Marka Yatırım Holding
|0,72
|2,86
|-38,98
|Marmaris Altınyunus
|49,00
|1,49
|-30,99
|Marshall
|37,92
|6,04
|-20,24
|Martı GMYO
|0,62
|5,08
|-38,61
|Martı Otel
|0,52
|4,00
|-42,86
|Mavi Giyim
|32,60
|5,03
|-43,70
|Mazhar Zorlu Holding
|10,89
|6,97
|-9,93
|Mega Polietilen
|1,30
|6,56
|-40,91
|Menderes Tekstil
|0,86
|3,61
|-34,35
|Mensa
|0,23
|9,52
|-28,13
|Merit Turizm
|12,19
|7,97
|-37,29
|Merko Gıda
|0,86
|8,86
|-18,10
|Metal Gayrimenkul
|0,66
|8,20
|-27,47
|Metemtur Otelcilik
|1,27
|6,72
|-28,65
|Metro Holding
|0,82
|3,80
|-40,58
|Metro Petrol ve Tesisleri
|0,99
|5,32
|-49,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,46
|1,49
|-32,76
|Migros Ticaret
|23,82
|6,72
|-1,65
|Milpa
|1,78
|4,09
|-18,72
|Mistral GMYO
|1,38
|4,55
|-26,98
|MLP Sağlık
|13,47
|9,96
|-15,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,89
|-1,11
|-21,93
|Mondi Tire Kutsan
|3,91
|9,83
|-5,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|11,70
|9,96
|-8,02
|Net Holding
|1,26
|5,88
|-51,54
|Netaş Telekom.
|9,37
|6,60
|-28,25
|Niğbaş Niğde Beton
|6,05
|5,77
|-2,42
|Nuh Çimento
|9,15
|3,98
|-22,98
|Nurol GMYO
|2,28
|5,07
|-36,13
|Odaş Elektrik
|1,22
|5,17
|-15,61
|Olmuksan-IP
|3,09
|3,69
|20,66
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|5,52
|-34,48
|Orma Orman Mahsulleri
|3,50
|9,72
|26,81
|Osmanlı Menkul
|5,60
|6,87
|33,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,12
|4,67
|-33,33
|Otokar
|109,70
|2,81
|-25,40
|Oyak Yat. Ort.
|4,54
|9,93
|94,85
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,01
|9,84
|-34,93
|Özak GMYO
|2,17
|2,84
|-15,56
|Özbal Çelik Boru
|1,08
|4,85
|-33,00
|Özderici GMYO
|0,91
|5,81
|-42,04
|Özerden Plastik
|1,65
|10,00
|-27,63
|Panora GMYO
|4,23
|1,93
|-24,87
|Papilon Savunma
|7,72
|6,93
|-0,39
|Park Elek.Madencilik
|2,25
|3,69
|-26,23
|Parsan
|11,50
|4,93
|-32,11
|Pegasus
|25,36
|7,37
|-70,65
|Peker GMYO
|2,42
|0,83
|-22,68
|Penguen Gıda
|2,31
|10,00
|11,59
|Pera GMYO
|0,61
|5,17
|-35,11
|Pergamon Dış Ticaret
|6,61
|2,48
|-17,58
|Petkim
|3,08
|3,01
|-19,16
|Petrokent Turizm
|106,00
|6,69
|-17,25
|Pınar Et ve Un
|9,61
|7,25
|4,80
|Pınar Su
|2,15
|9,69
|-7,33
|Pınar Süt
|9,92
|7,83
|-21,70
|Plastikkart
|6,15
|9,63
|-33,66
|Polisan Holding
|1,70
|4,94
|-43,89
|Politeknik Metal
|61,40
|2,33
|-19,29
|Prizma Press Matbaacılık
|3,94
|5,63
|-8,37
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,60
|0,01
|5,13
|QNB Finans Fin. Kir.
|159,10
|9,95
|23,24
|QNB Finansbank
|36,44
|6,55
|-2,83
|Ral Yatırım Holding
|7,40
|4,08
|8,82
|Ray Sigorta
|2,20
|6,80
|-35,67
|Reysaş GMYO
|4,39
|8,13
|-4,36
|Reysaş Lojistik
|4,76
|8,92
|8,68
|Rhea Girişim
|1,30
|9,24
|9,24
|Rodrigo Tekstil
|1,25
|5,04
|-30,94
|Royal Halı
|1,61
|2,55
|17,52
|RTA Laboratuvarları
|5,29
|9,98
|128,02
|Sabancı Holding
|7,53
|4,29
|-21,07
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,18
|9,55
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|5,50
|5,36
|-23,72
|Sanel Mühendislik
|3,59
|5,90
|-11,36
|Sanifoam Sünger
|4,33
|5,35
|-13,40
|Sanko Pazarlama
|4,19
|5,54
|-45,87
|Saray Matbaacılık
|1,03
|5,10
|-42,46
|Sarkuysan
|4,28
|4,14
|-11,39
|Sasa Polyester
|5,46
|9,86
|-29,37
|Say Reklamcılık
|1,99
|6,99
|-11,16
|Sekuro Plastik
|3,24
|9,83
|-39,55
|Selçuk Ecza Deposu
|7,57
|9,24
|24,10
|Selçuk Gıda
|1,45
|7,41
|-15,70
|Senkron Güvenlik
|1,46
|3,55
|-46,52
|Serve Film Prodüksiyon
|1,39
|0,00
|-12,58
|Servet GMYO
|7,55
|3,14
|-11,18
|Seyitler Kimya
|8,75
|2,94
|28,87
|Silverline Endüstri
|1,31
|4,80
|-39,35
|Sinpaş GMYO
|0,89
|2,30
|-23,28
|Smartiks Yazılım
|6,14
|9,84
|-37,41
|Soda Sanayii
|4,67
|3,55
|-24,43
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,75
|3,16
|20,27
|Söktaş
|1,88
|3,30
|-29,06
|Sönmez Filament
|3,43
|7,52
|-29,71
|Sönmez Pamuklu
|3,31
|6,43
|-32,72
|Sumaş Suni Tahta
|8,40
|9,09
|-15,15
|Şeker Fin. Kir.
|4,37
|3,80
|-8,58
|Şekerbank
|0,83
|6,41
|-36,64
|Şişe Cam
|3,90
|4,00
|-26,00
|Şok Marketler
|8,80
|6,02
|-18,22
|T. Halk Bankası
|4,87
|4,51
|-17,60
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,90
|5,69
|-42,89
|T.S.K.B.
|0,93
|4,49
|-23,14
|T.Tuborg
|13,12
|2,10
|10,25
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,83
|10,00
|-7,31
|TAV Havalimanları
|14,98
|5,34
|-48,66
|Taze Kuru Gıda
|5,86
|5,59
|-19,06
|Tek-Art Turizm
|0,69
|4,55
|-45,24
|Tekfen Holding
|12,15
|4,29
|-37,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,32
|7,46
|2,86
|Temapol Polimer Plastik
|3,23
|9,49
|-38,12
|TGS Dış Ticaret
|2,55
|9,91
|-45,40
|Tofaş Oto. Fab.
|17,31
|5,04
|-35,55
|Torunlar GMYO
|1,75
|4,79
|-36,36
|Trabzon Liman
|7,60
|3,12
|-28,71
|Trabzonspor Sportif
|1,96
|9,50
|-8,84
|Trakya Cam
|2,49
|3,75
|-28,86
|Trend GMYO
|1,25
|4,17
|-43,18
|TSKB GMYO
|1,18
|5,36
|-11,94
|Tuğçelik
|2,51
|7,26
|-36,46
|Tukaş
|8,50
|2,04
|-31,17
|Turcas Petrol
|1,72
|4,24
|-35,58
|Turkcell
|13,50
|0,82
|-2,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,85
|4,90
|-39,94
|Tüpraş
|71,80
|4,06
|-43,38
|Türk Hava Yolları
|8,11
|5,19
|-43,91
|Türk Prysmian Kablo
|2,31
|8,96
|-11,15
|Türk Telekom
|6,45
|4,03
|-12,48
|Türk Traktör
|39,56
|4,38
|-25,23
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,50
|5,17
|-32,14
|Ufuk Yatırım
|2,31
|5,96
|-10,47
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,09
|5,83
|-48,58
|Ulusoy Elektrik
|27,62
|1,92
|3,83
|Ulusoy Un Sanayi
|4,19
|9,69
|9,69
|Umpaş Holding
|0,36
|5,88
|-41,94
|Uşak Seramik
|1,00
|5,26
|-40,83
|Utopya Turizm
|2,61
|4,82
|-46,95
|Uzertaş Boya
|1,93
|9,66
|-13,06
|Ülker Bisküvi
|20,02
|2,04
|-10,47
|Ünye Çimento
|3,65
|0,83
|-32,16
|Vakıf Fin. Kir.
|1,51
|3,42
|-37,60
|Vakıf GMYO
|1,81
|6,47
|-26,72
|Vakıf Yat. Ort.
|1,54
|4,05
|-33,91
|Vakıflar Bankası
|4,59
|5,76
|-16,70
|Vakko Tekstil
|3,30
|5,77
|-27,31
|Vanet Gıda
|1,06
|8,16
|-25,87
|Verusa Holding
|13,60
|2,26
|-26,72
|Verusaturk Girisim
|3,21
|3,88
|-40,45
|Vestel
|9,52
|4,62
|-24,56
|Vestel Beyaz Eşya
|14,07
|3,84
|-34,86
|Viking Kağıt
|3,58
|9,82
|91,44
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,78
|4,71
|-26,45
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,86
|5,08
|-25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,51
|3,57
|-12,12
|Yataş
|5,33
|3,50
|-27,38
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,14
|6,54
|-29,19
|Yeni Gimat GMYO
|12,04
|1,78
|-7,46
|Yeşil GMYO
|0,36
|2,86
|-43,75
|Yeşil Yapı
|0,35
|6,06
|-46,97
|Yeşil Yatırım Holding
|7,31
|4,73
|-34,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.800,00
|7,91
|62,99
|Yonga Mobilya
|9,19
|5,63
|-0,54
|Yükselen Çelik
|5,20
|5,26
|-15,17
|Yünsa
|6,78
|8,83
|-32,80
|Zorlu Enerji
|1,00
|4,17
|-38,65
(Son)