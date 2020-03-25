Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|32.799,20
|-3,53
|8,68
|İş Bankası (C)
|4,74
|-1,66
|-26,05
|İş Bankası (Kur.)
|276.710,50
|10,00
|31,77
|İş Fin.Kir.
|2,85
|-3,72
|-25,00
|İş Girişim
|3,04
|-0,33
|-20,00
|İş GMYO
|1,21
|-3,20
|-31,25
|İş Y. Men. Değ.
|3,52
|-0,85
|-12,58
|İş Yat. Ort.
|2,20
|-6,78
|36,53
|İşbir Holding
|449,00
|9,94
|4,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,38
|0,00
|-38,71
|İttifak Holding
|1,69
|1,20
|-54,57
|İz Hayvancılık Tarım
|1,85
|2,21
|-29,29
|İzmir Demir Çelik
|8,78
|7,20
|İzmir Fırça
|1,29
|6,61
|-28,33
|Jantsa Jant Sanayi
|43,50
|0,28
|-25,39
|Kafein Yazılım
|10,64
|1,53
|-4,49
|Kapital Yat. Holding
|2,40
|4,35
|-0,83
|Kaplamin
|4,20
|0,72
|-24,32
|Kardemir (A)
|1,91
|-1,55
|-27,92
|Kardemir (B)
|1,90
|-1,04
|-28,03
|Kardemir (D)
|1,91
|-1,55
|-28,20
|Karel Elektronik
|12,85
|-0,70
|-11,56
|Karsan Otomotiv
|1,25
|-0,79
|-20,89
|Karsu Tekstil
|1,58
|-4,24
|-51,23
|Kartonsan
|307,80
|0,82
|-21,06
|Katmerciler Ekipman
|2,23
|0,45
|-41,93
|Kent Gıda
|154,00
|-0,13
|-12,40
|Kerevitaş Gıda
|2,83
|0,35
|-13,19
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|3,33
|-43,64
|Kiler GMYO
|1,91
|-2,05
|-49,60
|Klimasan Klima
|10,61
|-0,19
|-51,95
|Koç Holding
|13,74
|2,00
|-32,38
|Konfrut Gıda
|5,85
|-3,62
|-25,19
|Konya Çimento
|165,80
|0,06
|-38,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,66
|-1,37
|-33,79
|Koza Altın
|60,90
|2,27
|-17,76
|Koza Madencilik
|8,84
|2,55
|-11,86
|Körfez GMYO
|1,43
|-2,05
|-40,17
|Kristal Kola
|1,02
|0,00
|-32,45
|Kron Telekomünikasyon
|15,68
|0,00
|23,27
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,50
|9,50
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,09
|-0,91
|-33,94
|Kütahya Porselen
|5,14
|-2,47
|-22,36
|Lider Faktoring
|2,64
|-1,49
|-28,07
|Link Bilgisayar
|18,50
|1,82
|1,93
|Logo Yazılım
|56,85
|1,97
|-6,50
|Lokman Hekim Sağlık
|5,80
|2,84
|0,35
|Lüks Kadife
|4,85
|-0,21
|-43,87
|Makina Takım
|1,04
|-1,89
|-44,68
|Mardin Çimento
|4,97
|-7,10
|-16,05
|Marka Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|-37,29
|Marmaris Altınyunus
|46,60
|-3,52
|-34,37
|Marshall
|37,50
|-1,11
|-21,12
|Martı GMYO
|0,63
|-1,56
|-37,62
|Martı Otel
|0,52
|-1,89
|-42,86
|Mavi Giyim
|34,30
|3,94
|-40,76
|Mazhar Zorlu Holding
|11,98
|9,81
|-0,91
|Mega Polietilen
|1,36
|1,49
|-38,18
|Menderes Tekstil
|0,92
|1,10
|-29,77
|Mensa
|0,24
|4,35
|-25,00
|Merit Turizm
|12,00
|-2,83
|-38,27
|Merko Gıda
|0,87
|1,16
|-17,14
|Metal Gayrimenkul
|0,64
|-1,54
|-29,67
|Metemtur Otelcilik
|1,26
|-1,56
|-29,21
|Metro Holding
|0,85
|-1,16
|-38,41
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,01
|-0,98
|-48,47
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,04
|0,20
|-37,93
|Migros Ticaret
|23,00
|-3,04
|-5,04
|Milpa
|1,78
|-3,26
|-18,72
|Mistral GMYO
|1,37
|-3,52
|-27,51
|MLP Sağlık
|13,68
|1,56
|-14,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|4,17
|6,65
|0,72
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|12,23
|4,53
|-3,85
|Net Holding
|1,27
|-2,31
|-51,15
|Netaş Telekom.
|9,67
|0,10
|-25,96
|Niğbaş Niğde Beton
|5,65
|-5,83
|-8,87
|Nuh Çimento
|9,28
|1,42
|-21,89
|Nurol GMYO
|2,33
|0,00
|-34,73
|Odaş Elektrik
|1,25
|-1,57
|-13,54
|Olmuksan-IP
|3,46
|6,13
|35,11
|Orge Enerji Elektrik
|3,25
|-3,85
|-34,48
|Orma Orman Mahsulleri
|3,68
|5,14
|33,33
|Osmanlı Menkul
|5,80
|1,75
|38,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,18
|0,85
|-29,76
|Otokar
|105,50
|-3,92
|-28,25
|Oyak Yat. Ort.
|4,71
|3,74
|102,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,12
|5,47
|-31,37
|Özak GMYO
|2,10
|-4,11
|-18,29
|Özbal Çelik Boru
|1,12
|-0,88
|-30,52
|Özderici GMYO
|0,91
|-2,15
|-42,04
|Özerden Plastik
|1,81
|9,70
|-20,61
|Panora GMYO
|4,12
|-3,74
|-26,82
|Papilon Savunma
|7,90
|0,00
|1,94
|Park Elek.Madencilik
|2,30
|-2,13
|-24,59
|Parsan
|11,61
|0,09
|-31,46
|Pegasus
|27,70
|6,62
|-67,94
|Peker GMYO
|2,32
|-4,53
|-25,88
|Penguen Gıda
|2,52
|9,09
|21,74
|Pera GMYO
|0,60
|-3,23
|-36,17
|Pergamon Dış Ticaret
|6,75
|-3,16
|-15,84
|Petkim
|3,06
|-2,86
|-19,69
|Petrokent Turizm
|102,20
|-4,31
|-20,22
|Pınar Et ve Un
|9,56
|-2,94
|4,25
|Pınar Su
|2,21
|2,79
|-4,74
|Pınar Süt
|10,28
|1,58
|-18,86
|Plastikkart
|6,41
|3,89
|-30,85
|Polisan Holding
|1,72
|-1,15
|-43,23
|Politeknik Metal
|61,80
|-18,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,10
|0,00
|-4,65
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.166,60
|0,17
|5,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,20
|-9,37
|11,70
|QNB Finansbank
|37,00
|-1,28
|-1,33
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|9,89
|17,65
|Ray Sigorta
|2,20
|-2,22
|-35,67
|Reysaş GMYO
|4,66
|4,48
|1,53
|Reysaş Lojistik
|5,01
|4,37
|14,38
|Rhea Girişim
|1,43
|10,00
|20,17
|Rodrigo Tekstil
|1,27
|0,00
|-29,83
|Royal Halı
|1,70
|-0,58
|24,09
|RTA Laboratuvarları
|5,81
|9,83
|150,43
|Sabancı Holding
|7,58
|-0,13
|-20,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,18
|0,00
|0,00
|Salix Yatırım Holding
|5,18
|-4,07
|-28,16
|Sanel Mühendislik
|3,60
|0,56
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|4,51
|-0,22
|-9,80
|Sanko Pazarlama
|4,40
|0,92
|-43,15
|Saray Matbaacılık
|1,07
|0,00
|-40,22
|Sarkuysan
|4,31
|-1,82
|-10,77
|Sasa Polyester
|5,84
|6,96
|-24,45
|Say Reklamcılık
|2,05
|0,49
|-8,48
|Sekuro Plastik
|3,20
|-1,23
|-40,30
|Selçuk Ecza Deposu
|7,71
|1,18
|26,39
|Selçuk Gıda
|1,52
|4,83
|-11,63
|Senkron Güvenlik
|1,48
|-0,67
|-45,79
|Serve Film Prodüksiyon
|1,42
|-2,07
|-10,69
|Servet GMYO
|7,88
|3,28
|-7,29
|Seyitler Kimya
|9,05
|2,14
|33,28
|Silverline Endüstri
|1,35
|-0,74
|-37,50
|Sinpaş GMYO
|0,88
|-2,22
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|6,48
|5,54
|-33,94
|Soda Sanayii
|4,78
|1,06
|-22,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,35
|2,92
|26,41
|Söktaş
|1,87
|-3,11
|-29,43
|Sönmez Filament
|3,45
|-1,43
|-29,30
|Sönmez Pamuklu
|3,46
|1,17
|-29,67
|Sumaş Suni Tahta
|8,00
|-4,65
|-19,19
|Şeker Fin. Kir.
|4,35
|-1,58
|-9,00
|Şekerbank
|0,83
|-2,35
|-36,64
|Şişe Cam
|3,94
|0,00
|-25,24
|Şok Marketler
|8,61
|-2,05
|-19,98
|T. Halk Bankası
|4,85
|-2,41
|-17,94
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,50
|-1,54
|-41,51
|T.S.K.B.
|0,93
|-2,11
|-23,14
|T.Tuborg
|13,10
|-0,30
|10,08
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,71
|-2,06
|-9,22
|TAV Havalimanları
|15,85
|8,86
|-41,65
|Taze Kuru Gıda
|5,96
|0,17
|-17,68
|Tek-Art Turizm
|0,70
|-1,41
|-44,44
|Tekfen Holding
|12,34
|-0,48
|-36,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|4,51
|2,04
|7,38
|Temapol Polimer Plastik
|3,47
|7,10
|-33,52
|TGS Dış Ticaret
|2,60
|1,96
|-44,33
|Tofaş Oto. Fab.
|16,09
|2,35
|-30,95
|Torunlar GMYO
|1,72
|-3,37
|-37,45
|Trabzon Liman
|7,56
|-4,18
|-29,08
|Trabzonspor Sportif
|2,07
|5,61
|-3,72
|Trakya Cam
|2,57
|0,78
|-26,57
|Trend GMYO
|1,33
|1,53
|-39,55
|TSKB GMYO
|1,23
|0,00
|-8,21
|Tuğçelik
|2,57
|0,00
|-34,94
|Tukaş
|8,64
|1,41
|-30,04
|Turcas Petrol
|1,76
|-2,22
|-34,08
|Turkcell
|13,01
|-2,18
|-5,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,90
|-0,26
|-39,16
|Tüpraş
|73,45
|-0,54
|-42,07
|Türk Hava Yolları
|8,47
|2,17
|-41,42
|Türk Prysmian Kablo
|2,34
|0,43
|-10,00
|Türk Telekom
|6,63
|-2,21
|-10,04
|Türk Traktör
|38,08
|-3,10
|-28,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,24
|-4,49
|-35,14
|Ufuk Yatırım
|2,55
|6,69
|-1,16
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,18
|4,42
|-44,34
|Ulusoy Elektrik
|27,70
|-2,05
|4,14
|Ulusoy Un Sanayi
|4,17
|-0,71
|9,16
|Umpaş Holding
|0,39
|5,41
|-37,10
|Uşak Seramik
|1,02
|-0,97
|-39,64
|Utopya Turizm
|2,64
|-1,12
|-46,34
|Uzertaş Boya
|2,12
|9,84
|-4,50
|Ülker Bisküvi
|19,19
|-4,34
|-14,18
|Ünye Çimento
|3,63
|-1,63
|-32,53
|Vakıf Fin. Kir.
|1,51
|-2,58
|-37,60
|Vakıf GMYO
|1,79
|-2,72
|-27,53
|Vakıf Yat. Ort.
|1,53
|-3,16
|-34,33
|Vakıflar Bankası
|4,60
|-1,50
|-16,52
|Vakko Tekstil
|3,42
|-0,29
|-24,67
|Vanet Gıda
|1,10
|2,80
|-23,08
|Verusa Holding
|13,40
|-2,19
|-27,80
|Verusaturk Girisim
|3,24
|-0,61
|-39,89
|Vestel
|9,97
|0,10
|-21,00
|Vestel Beyaz Eşya
|15,24
|2,70
|-29,44
|Viking Kağıt
|3,68
|2,79
|96,79
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,81
|-0,55
|-25,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,86
|-2,11
|-25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,50
|-3,00
|-12,28
|Yataş
|5,36
|-2,90
|-26,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,18
|0,85
|-26,71
|Yeni Gimat GMYO
|12,95
|-0,38
|-0,46
|Yeşil GMYO
|0,37
|-2,63
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,36
|0,00
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|7,35
|-3,54
|-34,55
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.000,00
|2,19
|69,78
|Yonga Mobilya
|9,50
|0,11
|2,81
|Yükselen Çelik
|5,23
|-1,69
|-14,68
|Yünsa
|6,98
|1,90
|-30,82
|Zorlu Enerji
|1,02
|-0,97
|-37,42
(Son)