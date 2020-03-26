Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.150,00
|0,44
|13,15
|İş Bankası (C)
|4,72
|-0,21
|-26,37
|İş Bankası (Kur.)
|304.381,50
|10,00
|44,94
|İş Fin.Kir.
|2,90
|0,69
|-23,68
|İş Girişim
|3,24
|4,52
|-14,74
|İş GMYO
|1,27
|2,42
|-27,84
|İş Y. Men. Değ.
|3,59
|0,84
|-10,85
|İş Yat. Ort.
|2,16
|-3,57
|34,05
|İşbir Holding
|449,00
|2,16
|4,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|2,56
|-35,48
|İttifak Holding
|1,81
|-1,09
|-51,34
|İz Hayvancılık Tarım
|1,84
|-0,54
|-29,68
|İzmir Demir Çelik
|8,50
|0,00
|3,79
|İzmir Fırça
|1,34
|3,88
|-25,56
|Jantsa Jant Sanayi
|46,32
|2,48
|-20,55
|Kafein Yazılım
|12,36
|7,29
|10,95
|Kapital Yat. Holding
|2,30
|-4,17
|-4,96
|Kaplamin
|4,34
|3,09
|-21,80
|Kardemir (A)
|1,94
|0,52
|-26,79
|Kardemir (B)
|1,91
|0,00
|-27,65
|Kardemir (D)
|1,93
|0,00
|-27,44
|Karel Elektronik
|13,75
|1,85
|-5,37
|Karsan Otomotiv
|1,30
|0,78
|-17,72
|Karsu Tekstil
|1,64
|1,86
|-49,38
|Kartonsan
|319,00
|0,19
|-18,18
|Katmerciler Ekipman
|2,31
|1,76
|-39,84
|Kent Gıda
|159,40
|0,00
|-9,33
|Kerevitaş Gıda
|3,03
|1,34
|-7,06
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-3,33
|-47,27
|Kiler GMYO
|1,98
|2,06
|-47,76
|Klimasan Klima
|11,76
|3,89
|-46,74
|Koç Holding
|13,70
|0,59
|-32,58
|Konfrut Gıda
|6,12
|0,66
|-21,74
|Konya Çimento
|172,00
|2,20
|-36,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,00
|3,09
|-29,22
|Koza Altın
|63,35
|1,52
|-14,45
|Koza Madencilik
|9,14
|0,99
|-8,87
|Körfez GMYO
|1,51
|4,14
|-36,82
|Kristal Kola
|1,11
|5,71
|-26,49
|Kron Telekomünikasyon
|16,50
|1,04
|29,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,20
|-1,13
|10,55
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|1,80
|-31,52
|Kütahya Porselen
|5,54
|4,53
|-16,31
|Lider Faktoring
|2,70
|0,75
|-26,43
|Link Bilgisayar
|21,20
|7,40
|16,80
|Logo Yazılım
|63,95
|4,84
|5,18
|Lokman Hekim Sağlık
|6,73
|8,55
|16,44
|Lüks Kadife
|5,27
|5,19
|-39,00
|Makina Takım
|1,12
|4,67
|-40,43
|Mardin Çimento
|5,04
|-0,79
|-14,86
|Marka Yatırım Holding
|0,78
|4,00
|-33,90
|Marmaris Altınyunus
|48,78
|-0,61
|-31,30
|Marshall
|40,40
|6,43
|-15,02
|Martı GMYO
|0,71
|1,43
|-29,70
|Martı Otel
|0,57
|3,64
|-37,36
|Mavi Giyim
|34,80
|1,22
|-39,90
|Mazhar Zorlu Holding
|10,99
|6,49
|-9,10
|Mega Polietilen
|1,39
|2,96
|-36,82
|Menderes Tekstil
|1,01
|4,12
|-22,90
|Mensa
|0,24
|0,00
|-25,00
|Merit Turizm
|12,90
|7,50
|-33,64
|Merko Gıda
|0,98
|4,26
|-6,67
|Metal Gayrimenkul
|0,63
|3,28
|-30,77
|Metemtur Otelcilik
|1,33
|3,10
|-25,28
|Metro Holding
|0,89
|1,14
|-35,51
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,08
|1,89
|-44,90
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,66
|-3,52
|-42,61
|Migros Ticaret
|23,50
|1,38
|-2,97
|Milpa
|1,86
|1,64
|-15,07
|Mistral GMYO
|1,50
|4,90
|-20,63
|MLP Sağlık
|15,58
|5,20
|-2,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,84
|-6,67
|-26,32
|Mondi Tire Kutsan
|4,73
|10,00
|14,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|14,15
|9,95
|11,24
|Net Holding
|1,33
|2,31
|-48,85
|Netaş Telekom.
|10,14
|0,80
|-22,36
|Niğbaş Niğde Beton
|5,71
|-7,15
|-7,90
|Nuh Çimento
|9,31
|1,31
|-21,63
|Nurol GMYO
|2,39
|1,70
|-33,05
|Odaş Elektrik
|1,28
|2,40
|-11,46
|Olmuksan-IP
|3,86
|7,82
|50,72
|Orge Enerji Elektrik
|3,49
|4,49
|-29,64
|Orma Orman Mahsulleri
|3,96
|10,00
|43,48
|Osmanlı Menkul
|5,78
|0,00
|37,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,38
|9,52
|-17,86
|Otokar
|106,90
|-0,09
|-27,30
|Oyak Yat. Ort.
|5,48
|9,82
|135,19
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,43
|9,95
|-21,33
|Özak GMYO
|2,23
|3,72
|-13,23
|Özbal Çelik Boru
|1,18
|2,61
|-26,79
|Özderici GMYO
|0,97
|3,19
|-38,22
|Özerden Plastik
|1,99
|9,94
|-12,72
|Panora GMYO
|4,19
|0,48
|-25,58
|Papilon Savunma
|8,21
|0,98
|5,94
|Park Elek.Madencilik
|2,36
|0,43
|-22,62
|Parsan
|11,86
|0,51
|-29,99
|Pegasus
|31,40
|9,94
|-63,66
|Peker GMYO
|2,31
|0,43
|-26,20
|Penguen Gıda
|2,79
|9,84
|34,78
|Pera GMYO
|0,63
|1,61
|-32,98
|Pergamon Dış Ticaret
|6,80
|-1,45
|-15,21
|Petkim
|3,11
|-0,32
|-18,37
|Petrokent Turizm
|104,60
|-0,29
|-18,35
|Pınar Et ve Un
|10,09
|0,20
|10,03
|Pınar Su
|2,59
|9,75
|11,64
|Pınar Süt
|11,59
|4,13
|-8,52
|Plastikkart
|7,35
|8,41
|-20,71
|Polisan Holding
|1,82
|3,41
|-39,93
|Politeknik Metal
|58,00
|-2,85
|-23,76
|Prizma Press Matbaacılık
|4,32
|4,10
|0,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.164,20
|-0,21
|5,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|128,90
|-9,99
|-0,15
|QNB Finansbank
|38,76
|-5,97
|3,36
|Ral Yatırım Holding
|7,25
|-9,38
|6,62
|Ray Sigorta
|2,32
|3,11
|-32,16
|Reysaş GMYO
|5,39
|10,00
|17,43
|Reysaş Lojistik
|5,80
|9,85
|32,42
|Rhea Girişim
|1,57
|9,79
|31,93
|Rodrigo Tekstil
|1,24
|-0,80
|-31,49
|Royal Halı
|1,64
|-1,80
|19,71
|RTA Laboratuvarları
|6,39
|9,98
|175,43
|Sabancı Holding
|7,81
|2,23
|-18,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,44
|7,49
|11,93
|Salix Yatırım Holding
|5,27
|1,54
|-26,91
|Sanel Mühendislik
|3,49
|-0,29
|-13,83
|Sanifoam Sünger
|4,82
|2,34
|-3,60
|Sanko Pazarlama
|4,88
|4,95
|-36,95
|Saray Matbaacılık
|1,22
|9,91
|-31,84
|Sarkuysan
|4,60
|3,14
|-4,76
|Sasa Polyester
|6,60
|10,00
|-14,62
|Say Reklamcılık
|2,30
|6,98
|2,68
|Sekuro Plastik
|3,91
|9,83
|-27,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,57
|4,90
|40,49
|Selçuk Gıda
|1,48
|-1,33
|-13,95
|Senkron Güvenlik
|1,67
|9,87
|-38,83
|Serve Film Prodüksiyon
|1,42
|0,00
|-10,69
|Servet GMYO
|8,84
|7,54
|4,00
|Seyitler Kimya
|9,28
|1,31
|36,67
|Silverline Endüstri
|1,47
|4,26
|-31,94
|Sinpaş GMYO
|0,88
|0,00
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|7,42
|9,93
|-24,36
|Soda Sanayii
|4,76
|0,63
|-22,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,18
|5,44
|34,90
|Söktaş
|1,92
|0,52
|-27,55
|Sönmez Filament
|3,68
|1,94
|-24,59
|Sönmez Pamuklu
|3,64
|1,96
|-26,02
|Sumaş Suni Tahta
|8,30
|-0,60
|-16,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,40
|2,33
|-7,95
|Şekerbank
|0,86
|1,18
|-34,35
|Şişe Cam
|4,01
|0,50
|-23,91
|Şok Marketler
|8,85
|2,19
|-17,75
|T. Halk Bankası
|4,95
|0,20
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,00
|2,35
|-38,07
|T.S.K.B.
|0,93
|-1,06
|-23,14
|T.Tuborg
|12,25
|-2,00
|2,94
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,97
|1,19
|-1,87
|TAV Havalimanları
|17,21
|7,50
|-36,64
|Taze Kuru Gıda
|5,95
|-0,17
|-17,82
|Tek-Art Turizm
|0,75
|5,63
|-40,48
|Tekfen Holding
|12,58
|1,04
|-34,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,31
|9,26
|26,43
|Temapol Polimer Plastik
|3,91
|9,83
|-25,10
|TGS Dış Ticaret
|3,03
|8,21
|-35,12
|Tofaş Oto. Fab.
|16,14
|-0,37
|-30,74
|Torunlar GMYO
|1,77
|1,14
|-35,64
|Trabzon Liman
|8,04
|2,42
|-24,58
|Trabzonspor Sportif
|2,36
|9,77
|9,77
|Trakya Cam
|2,66
|0,76
|-24,00
|Trend GMYO
|1,48
|2,78
|-32,73
|TSKB GMYO
|1,28
|0,79
|-4,48
|Tuğçelik
|2,88
|5,49
|-27,09
|Tukaş
|8,56
|-0,47
|-30,69
|Turcas Petrol
|1,88
|3,87
|-29,59
|Turkcell
|13,25
|1,15
|-3,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,00
|1,78
|-37,60
|Tüpraş
|77,00
|1,38
|-39,27
|Türk Hava Yolları
|9,13
|4,10
|-36,86
|Türk Prysmian Kablo
|2,80
|9,80
|7,69
|Türk Telekom
|6,75
|2,58
|-8,41
|Türk Traktör
|38,86
|-0,05
|-26,56
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,28
|1,43
|-32,67
|Ufuk Yatırım
|2,50
|-1,19
|-3,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,31
|8,26
|-38,21
|Ulusoy Elektrik
|28,48
|-0,07
|7,07
|Ulusoy Un Sanayi
|4,53
|0,67
|18,59
|Umpaş Holding
|0,40
|2,56
|-35,48
|Uşak Seramik
|1,05
|1,94
|-37,87
|Utopya Turizm
|2,85
|7,14
|-42,07
|Uzertaş Boya
|2,33
|9,91
|4,95
|Ülker Bisküvi
|19,21
|-0,83
|-14,09
|Ünye Çimento
|3,70
|0,82
|-31,23
|Vakıf Fin. Kir.
|1,56
|1,96
|-35,54
|Vakıf GMYO
|1,91
|3,80
|-22,67
|Vakıf Yat. Ort.
|1,59
|1,92
|-31,76
|Vakıflar Bankası
|4,61
|-0,22
|-16,33
|Vakko Tekstil
|3,70
|3,64
|-18,50
|Vanet Gıda
|1,04
|-3,70
|-27,27
|Verusa Holding
|13,70
|0,74
|-26,19
|Verusaturk Girisim
|3,35
|1,82
|-37,85
|Vestel
|10,10
|0,50
|-19,97
|Vestel Beyaz Eşya
|15,36
|-1,16
|-28,89
|Viking Kağıt
|4,21
|7,12
|125,13
|Yapı Kredi Koray GMYO
|1,90
|3,83
|-21,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,91
|2,14
|-22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,79
|0,70
|-7,66
|Yataş
|5,41
|0,74
|-26,29
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,38
|9,52
|-14,29
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|-0,08
|-1,92
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,36
|0,00
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|8,05
|4,41
|-28,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.987,90
|-0,24
|69,37
|Yonga Mobilya
|9,27
|-2,01
|0,32
|Yükselen Çelik
|5,53
|2,98
|-9,79
|Yünsa
|8,28
|9,96
|-17,94
|Zorlu Enerji
|1,03
|0,00
|-36,81
(Son)