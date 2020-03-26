Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.150,00 0,44 13,15 İş Bankası (C) 4,72 -0,21 -26,37 İş Bankası (Kur.) 304.381,50 10,00 44,94 İş Fin.Kir. 2,90 0,69 -23,68 İş Girişim 3,24 4,52 -14,74 İş GMYO 1,27 2,42 -27,84 İş Y. Men. Değ. 3,59 0,84 -10,85 İş Yat. Ort. 2,16 -3,57 34,05 İşbir Holding 449,00 2,16 4,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 2,56 -35,48 İttifak Holding 1,81 -1,09 -51,34 İz Hayvancılık Tarım 1,84 -0,54 -29,68 İzmir Demir Çelik 8,50 0,00 3,79 İzmir Fırça 1,34 3,88 -25,56 Jantsa Jant Sanayi 46,32 2,48 -20,55 Kafein Yazılım 12,36 7,29 10,95 Kapital Yat. Holding 2,30 -4,17 -4,96 Kaplamin 4,34 3,09 -21,80 Kardemir (A) 1,94 0,52 -26,79 Kardemir (B) 1,91 0,00 -27,65 Kardemir (D) 1,93 0,00 -27,44 Karel Elektronik 13,75 1,85 -5,37 Karsan Otomotiv 1,30 0,78 -17,72 Karsu Tekstil 1,64 1,86 -49,38 Kartonsan 319,00 0,19 -18,18 Katmerciler Ekipman 2,31 1,76 -39,84 Kent Gıda 159,40 0,00 -9,33 Kerevitaş Gıda 3,03 1,34 -7,06 Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -47,27 Kiler GMYO 1,98 2,06 -47,76 Klimasan Klima 11,76 3,89 -46,74 Koç Holding 13,70 0,59 -32,58 Konfrut Gıda 6,12 0,66 -21,74 Konya Çimento 172,00 2,20 -36,60 Kordsa Teknik Tekstil 9,00 3,09 -29,22 Koza Altın 63,35 1,52 -14,45 Koza Madencilik 9,14 0,99 -8,87 Körfez GMYO 1,51 4,14 -36,82 Kristal Kola 1,11 5,71 -26,49 Kron Telekomünikasyon 16,50 1,04 29,72 Kuştur Kuşadası Turizm 26,20 -1,13 10,55 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 1,80 -31,52 Kütahya Porselen 5,54 4,53 -16,31 Lider Faktoring 2,70 0,75 -26,43 Link Bilgisayar 21,20 7,40 16,80 Logo Yazılım 63,95 4,84 5,18 Lokman Hekim Sağlık 6,73 8,55 16,44 Lüks Kadife 5,27 5,19 -39,00 Makina Takım 1,12 4,67 -40,43 Mardin Çimento 5,04 -0,79 -14,86 Marka Yatırım Holding 0,78 4,00 -33,90 Marmaris Altınyunus 48,78 -0,61 -31,30 Marshall 40,40 6,43 -15,02 Martı GMYO 0,71 1,43 -29,70 Martı Otel 0,57 3,64 -37,36 Mavi Giyim 34,80 1,22 -39,90 Mazhar Zorlu Holding 10,99 6,49 -9,10 Mega Polietilen 1,39 2,96 -36,82 Menderes Tekstil 1,01 4,12 -22,90 Mensa 0,24 0,00 -25,00 Merit Turizm 12,90 7,50 -33,64 Merko Gıda 0,98 4,26 -6,67 Metal Gayrimenkul 0,63 3,28 -30,77 Metemtur Otelcilik 1,33 3,10 -25,28 Metro Holding 0,89 1,14 -35,51 Metro Petrol ve Tesisleri 1,08 1,89 -44,90 Metro Yatırım Ortaklığı 4,66 -3,52 -42,61 Migros Ticaret 23,50 1,38 -2,97 Milpa 1,86 1,64 -15,07 Mistral GMYO 1,50 4,90 -20,63 MLP Sağlık 15,58 5,20 -2,62 MMC San. ve Tic. Yat. 0,84 -6,67 -26,32 Mondi Tire Kutsan 4,73 10,00 14,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 14,15 9,95 11,24 Net Holding 1,33 2,31 -48,85 Netaş Telekom. 10,14 0,80 -22,36 Niğbaş Niğde Beton 5,71 -7,15 -7,90 Nuh Çimento 9,31 1,31 -21,63 Nurol GMYO 2,39 1,70 -33,05 Odaş Elektrik 1,28 2,40 -11,46 Olmuksan-IP 3,86 7,82 50,72 Orge Enerji Elektrik 3,49 4,49 -29,64 Orma Orman Mahsulleri 3,96 10,00 43,48 Osmanlı Menkul 5,78 0,00 37,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,38 9,52 -17,86 Otokar 106,90 -0,09 -27,30 Oyak Yat. Ort. 5,48 9,82 135,19 Oylum Sınai Yatırımlar 2,43 9,95 -21,33 Özak GMYO 2,23 3,72 -13,23 Özbal Çelik Boru 1,18 2,61 -26,79 Özderici GMYO 0,97 3,19 -38,22 Özerden Plastik 1,99 9,94 -12,72 Panora GMYO 4,19 0,48 -25,58 Papilon Savunma 8,21 0,98 5,94 Park Elek.Madencilik 2,36 0,43 -22,62 Parsan 11,86 0,51 -29,99 Pegasus 31,40 9,94 -63,66 Peker GMYO 2,31 0,43 -26,20 Penguen Gıda 2,79 9,84 34,78 Pera GMYO 0,63 1,61 -32,98 Pergamon Dış Ticaret 6,80 -1,45 -15,21 Petkim 3,11 -0,32 -18,37 Petrokent Turizm 104,60 -0,29 -18,35 Pınar Et ve Un 10,09 0,20 10,03 Pınar Su 2,59 9,75 11,64 Pınar Süt 11,59 4,13 -8,52 Plastikkart 7,35 8,41 -20,71 Polisan Holding 1,82 3,41 -39,93 Politeknik Metal 58,00 -2,85 -23,76 Prizma Press Matbaacılık 4,32 4,10 0,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,20 -0,21 5,09 QNB Finans Fin. Kir. 128,90 -9,99 -0,15 QNB Finansbank 38,76 -5,97 3,36 Ral Yatırım Holding 7,25 -9,38 6,62 Ray Sigorta 2,32 3,11 -32,16 Reysaş GMYO 5,39 10,00 17,43 Reysaş Lojistik 5,80 9,85 32,42 Rhea Girişim 1,57 9,79 31,93 Rodrigo Tekstil 1,24 -0,80 -31,49 Royal Halı 1,64 -1,80 19,71 RTA Laboratuvarları 6,39 9,98 175,43 Sabancı Holding 7,81 2,23 -18,13 Safkar Ege Soğutmacılık 2,44 7,49 11,93 Salix Yatırım Holding 5,27 1,54 -26,91 Sanel Mühendislik 3,49 -0,29 -13,83 Sanifoam Sünger 4,82 2,34 -3,60 Sanko Pazarlama 4,88 4,95 -36,95 Saray Matbaacılık 1,22 9,91 -31,84 Sarkuysan 4,60 3,14 -4,76 Sasa Polyester 6,60 10,00 -14,62 Say Reklamcılık 2,30 6,98 2,68 Sekuro Plastik 3,91 9,83 -27,05 Selçuk Ecza Deposu 8,57 4,90 40,49 Selçuk Gıda 1,48 -1,33 -13,95 Senkron Güvenlik 1,67 9,87 -38,83 Serve Film Prodüksiyon 1,42 0,00 -10,69 Servet GMYO 8,84 7,54 4,00 Seyitler Kimya 9,28 1,31 36,67 Silverline Endüstri 1,47 4,26 -31,94 Sinpaş GMYO 0,88 0,00 -24,14 Smartiks Yazılım 7,42 9,93 -24,36 Soda Sanayii 4,76 0,63 -22,98 Sodaş Sodyum Sanayii 13,18 5,44 34,90 Söktaş 1,92 0,52 -27,55 Sönmez Filament 3,68 1,94 -24,59 Sönmez Pamuklu 3,64 1,96 -26,02 Sumaş Suni Tahta 8,30 -0,60 -16,16 Şeker Fin. Kir. 4,40 2,33 -7,95 Şekerbank 0,86 1,18 -34,35 Şişe Cam 4,01 0,50 -23,91 Şok Marketler 8,85 2,19 -17,75 T. Halk Bankası 4,95 0,20 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,00 2,35 -38,07 T.S.K.B. 0,93 -1,06 -23,14 T.Tuborg 12,25 -2,00 2,94 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,97 1,19 -1,87 TAV Havalimanları 17,21 7,50 -36,64 Taze Kuru Gıda 5,95 -0,17 -17,82 Tek-Art Turizm 0,75 5,63 -40,48 Tekfen Holding 12,58 1,04 -34,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,31 9,26 26,43 Temapol Polimer Plastik 3,91 9,83 -25,10 TGS Dış Ticaret 3,03 8,21 -35,12 Tofaş Oto. Fab. 16,14 -0,37 -30,74 Torunlar GMYO 1,77 1,14 -35,64 Trabzon Liman 8,04 2,42 -24,58 Trabzonspor Sportif 2,36 9,77 9,77 Trakya Cam 2,66 0,76 -24,00 Trend GMYO 1,48 2,78 -32,73 TSKB GMYO 1,28 0,79 -4,48 Tuğçelik 2,88 5,49 -27,09 Tukaş 8,56 -0,47 -30,69 Turcas Petrol 1,88 3,87 -29,59 Turkcell 13,25 1,15 -3,99 Tümosan Motor ve Traktör 4,00 1,78 -37,60 Tüpraş 77,00 1,38 -39,27 Türk Hava Yolları 9,13 4,10 -36,86 Türk Prysmian Kablo 2,80 9,80 7,69 Türk Telekom 6,75 2,58 -8,41 Türk Traktör 38,86 -0,05 -26,56 Türker Proje Gayrimenkul 28,28 1,43 -32,67 Ufuk Yatırım 2,50 -1,19 -3,10 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 8,26 -38,21 Ulusoy Elektrik 28,48 -0,07 7,07 Ulusoy Un Sanayi 4,53 0,67 18,59 Umpaş Holding 0,40 2,56 -35,48 Uşak Seramik 1,05 1,94 -37,87 Utopya Turizm 2,85 7,14 -42,07 Uzertaş Boya 2,33 9,91 4,95 Ülker Bisküvi 19,21 -0,83 -14,09 Ünye Çimento 3,70 0,82 -31,23 Vakıf Fin. Kir. 1,56 1,96 -35,54 Vakıf GMYO 1,91 3,80 -22,67 Vakıf Yat. Ort. 1,59 1,92 -31,76 Vakıflar Bankası 4,61 -0,22 -16,33 Vakko Tekstil 3,70 3,64 -18,50 Vanet Gıda 1,04 -3,70 -27,27 Verusa Holding 13,70 0,74 -26,19 Verusaturk Girisim 3,35 1,82 -37,85 Vestel 10,10 0,50 -19,97 Vestel Beyaz Eşya 15,36 -1,16 -28,89 Viking Kağıt 4,21 7,12 125,13 Yapı Kredi Koray GMYO 1,90 3,83 -21,49 Yapı ve Kredi Bank. 1,91 2,14 -22,98 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,79 0,70 -7,66 Yataş 5,41 0,74 -26,29 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,38 9,52 -14,29 Yeni Gimat GMYO 12,76 -0,08 -1,92 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63 Yeşil Yapı 0,36 0,00 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 8,05 4,41 -28,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.987,90 -0,24 69,37 Yonga Mobilya 9,27 -2,01 0,32 Yükselen Çelik 5,53 2,98 -9,79 Yünsa 8,28 9,96 -17,94 Zorlu Enerji 1,03 0,00 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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