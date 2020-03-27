Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.227,10 0,00 13,41 İş Bankası (C) 4,75 -2,06 -25,90 İş Bankası (Kur.) 304.381,50 44,94 İş Fin.Kir. 2,81 -3,77 -26,05 İş Girişim 3,15 -3,08 -17,11 İş GMYO 1,24 -3,13 -29,55 İş Y. Men. Değ. 3,54 -1,67 -12,09 İş Yat. Ort. 2,07 -5,48 28,47 İşbir Holding 439,90 -2,24 2,30 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 -35,48 İttifak Holding 1,81 -3,72 -51,34 İz Hayvancılık Tarım 1,79 -3,24 -31,59 İzmir Demir Çelik 8,50 3,79 İzmir Fırça 1,42 0,71 -21,11 Jantsa Jant Sanayi 51,80 4,18 -11,15 Kafein Yazılım 13,18 4,03 18,31 Kapital Yat. Holding 2,35 -0,84 -2,89 Kaplamin 4,92 6,96 -11,35 Kardemir (A) 1,91 -3,05 -27,92 Kardemir (B) 1,90 -2,06 -28,03 Kardemir (D) 1,91 -2,05 -28,20 Karel Elektronik 13,27 -5,08 -8,67 Karsan Otomotiv 1,27 -3,05 -19,62 Karsu Tekstil 1,67 0,00 -48,46 Kartonsan 320,00 0,28 -17,93 Katmerciler Ekipman 2,33 -2,10 -39,32 Kent Gıda 160,60 -1,71 -8,65 Kerevitaş Gıda 2,93 -2,98 -10,12 Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -47,27 Kiler GMYO 1,97 -2,48 -48,02 Klimasan Klima 12,76 2,49 -42,21 Koç Holding 13,81 -2,68 -32,04 Konfrut Gıda 6,06 -2,57 -22,51 Konya Çimento 177,50 -2,74 -34,57 Kordsa Teknik Tekstil 9,02 -0,88 -29,06 Koza Altın 63,95 -3,03 -13,64 Koza Madencilik 9,63 -1,83 -3,99 Körfez GMYO 1,64 5,81 -31,38 Kristal Kola 1,20 4,35 -20,53 Kron Telekomünikasyon 16,25 -4,64 27,75 Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 -6,44 2,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -3,42 -31,52 Kütahya Porselen 6,03 3,43 -8,91 Lider Faktoring 2,76 -3,16 -24,80 Link Bilgisayar 22,10 1,84 21,76 Logo Yazılım 61,15 -4,08 0,58 Lokman Hekim Sağlık 6,88 0,88 19,03 Lüks Kadife 6,06 9,98 -29,86 Makina Takım 1,16 -0,85 -38,30 Mardin Çimento 5,02 -1,95 -15,20 Marka Yatırım Holding 0,82 0,00 -30,51 Marmaris Altınyunus 49,74 -2,47 -29,94 Marshall 42,84 2,64 -9,89 Martı GMYO 0,71 -2,74 -29,70 Martı Otel 0,56 -3,45 -38,46 Mavi Giyim 37,46 1,41 -35,30 Mazhar Zorlu Holding 11,70 6,46 -3,23 Mega Polietilen 1,39 -3,47 -36,82 Menderes Tekstil 1,09 2,83 -16,79 Mensa 0,24 -4,00 -25,00 Merit Turizm 13,00 4,00 -33,13 Merko Gıda 1,05 1,94 0,00 Metal Gayrimenkul 0,66 0,00 -27,47 Metemtur Otelcilik 1,30 -2,26 -26,97 Metro Holding 0,90 -2,17 -34,78 Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -0,88 -42,86 Metro Yatırım Ortaklığı 4,48 -5,29 -44,83 Migros Ticaret 22,74 -2,40 -6,11 Milpa 1,87 -1,58 -14,61 Mistral GMYO 1,52 -1,94 -19,58 MLP Sağlık 14,48 -5,36 -9,50 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 3,53 -22,81 Mondi Tire Kutsan 5,20 9,94 25,60 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,08 6,57 18,55 Net Holding 1,33 -3,62 -48,85 Netaş Telekom. 10,50 1,16 -19,60 Niğbaş Niğde Beton 5,95 4,39 -4,03 Nuh Çimento 9,08 -2,99 -23,57 Nurol GMYO 2,55 -1,16 -28,57 Odaş Elektrik 1,31 -1,50 -9,39 Olmuksan-IP 3,91 -0,51 52,68 Orge Enerji Elektrik 3,68 3,37 -25,81 Orma Orman Mahsulleri 3,68 -5,64 33,33 Osmanlı Menkul 5,93 -0,34 41,19 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 9,42 -10,12 Otokar 106,00 -2,39 -27,91 Oyak Yat. Ort. 5,66 3,28 142,92 Oylum Sınai Yatırımlar 2,59 6,58 -16,15 Özak GMYO 2,14 -2,28 -16,73 Özbal Çelik Boru 1,25 -0,79 -22,45 Özderici GMYO 1,02 0,00 -35,03 Özerden Plastik 2,18 9,55 -4,39 Panora GMYO 4,12 -2,60 -26,82 Papilon Savunma 8,18 -3,08 5,55 Park Elek.Madencilik 2,59 0,39 -15,08 Parsan 11,81 -3,59 -30,28 Pegasus 34,46 9,75 -60,12 Peker GMYO 2,29 -2,55 -26,84 Penguen Gıda 3,04 8,96 46,86 Pera GMYO 0,63 -3,08 -32,98 Pergamon Dış Ticaret 6,70 -2,33 -16,46 Petkim 3,06 -2,86 -19,69 Petrokent Turizm 106,10 -1,76 -17,17 Pınar Et ve Un 9,67 -3,97 5,45 Pınar Su 2,73 5,41 17,67 Pınar Süt 11,59 -1,53 -8,52 Plastikkart 7,95 6,71 -14,24 Polisan Holding 1,89 1,61 -37,62 Politeknik Metal 60,00 -4,00 -21,13 Prizma Press Matbaacılık 4,32 -1,59 0,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 -0,07 5,02 QNB Finans Fin. Kir. 117,10 -9,15 -9,30 QNB Finansbank 37,90 -2,07 1,07 Ral Yatırım Holding 8,00 6,52 17,65 Ray Sigorta 2,45 1,66 -28,36 Reysaş GMYO 5,78 7,24 25,93 Reysaş Lojistik 6,23 7,41 42,24 Rhea Girişim 1,64 4,46 37,82 Rodrigo Tekstil 1,28 0,79 -29,28 Royal Halı 1,66 -1,19 21,17 RTA Laboratuvarları 5,76 -9,86 148,28 Sabancı Holding 7,72 -2,03 -19,08 Safkar Ege Soğutmacılık 2,32 -5,31 6,42 Salix Yatırım Holding 4,99 -5,85 -30,79 Sanel Mühendislik 3,46 -0,57 -14,57 Sanifoam Sünger 4,74 -2,07 -5,20 Sanko Pazarlama 5,28 3,33 -31,78 Saray Matbaacılık 1,34 9,84 -25,14 Sarkuysan 4,89 -0,20 1,24 Sasa Polyester 7,24 9,70 -6,34 Say Reklamcılık 2,40 1,69 7,14 Sekuro Plastik 4,16 6,39 -22,39 Selçuk Ecza Deposu 8,72 0,81 42,95 Selçuk Gıda 1,44 -2,70 -16,28 Senkron Güvenlik 1,83 9,58 -32,97 Serve Film Prodüksiyon 1,40 -2,10 -11,95 Servet GMYO 9,40 3,98 10,59 Seyitler Kimya 9,50 1,06 39,91 Silverline Endüstri 1,62 4,52 -25,00 Sinpaş GMYO 0,87 -3,33 -25,00 Smartiks Yazılım 7,96 7,28 -18,86 Soda Sanayii 4,83 -1,02 -21,84 Sodaş Sodyum Sanayii 15,00 9,09 53,53 Söktaş 2,09 1,95 -21,13 Sönmez Filament 4,12 7,01 -15,57 Sönmez Pamuklu 3,99 4,45 -18,90 Sumaş Suni Tahta 8,48 -5,78 -14,34 Şeker Fin. Kir. 4,48 -4,88 -6,28 Şekerbank 0,87 -2,25 -33,59 Şişe Cam 4,01 -0,99 -23,91 Şok Marketler 8,69 -1,03 -19,24 T. Halk Bankası 4,95 -1,59 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,28 -2,50 -37,43 T.S.K.B. 0,93 -2,11 -23,14 T.Tuborg 12,63 -1,79 6,13 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,78 -3,51 -4,99 TAV Havalimanları 18,37 4,32 -32,37 Taze Kuru Gıda 5,99 0,00 -17,27 Tek-Art Turizm 0,79 1,28 -37,30 Tekfen Holding 12,74 0,00 -34,06 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,64 5,62 34,29 Temapol Polimer Plastik 4,30 9,97 -17,62 TGS Dış Ticaret 3,13 1,62 -32,98 Tofaş Oto. Fab. 16,45 -1,91 -29,41 Torunlar GMYO 1,83 -0,54 -33,45 Trabzon Liman 8,23 1,23 -22,80 Trabzonspor Sportif 2,59 9,75 20,47 Trakya Cam 2,68 -1,83 -23,43 Trend GMYO 1,73 9,49 -21,36 TSKB GMYO 1,38 0,00 2,99 Tuğçelik 3,16 5,33 -20,00 Tukaş 8,65 -0,57 -29,96 Turcas Petrol 1,86 -2,11 -30,34 Turkcell 13,13 -2,96 -4,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,22 2,68 -34,17 Tüpraş 77,50 -1,02 -38,88 Türk Hava Yolları 9,20 -0,54 -36,38 Türk Prysmian Kablo 2,93 4,64 12,69 Türk Telekom 6,81 -2,71 -7,60 Türk Traktör 39,74 -1,14 -24,89 Türker Proje Gayrimenkul 28,66 -2,52 -31,76 Ufuk Yatırım 2,46 -6,46 -4,65 Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 0,75 -36,79 Ulusoy Elektrik 28,50 -1,11 7,14 Ulusoy Un Sanayi 4,24 -4,29 10,99 Umpaş Holding 0,40 0,00 -35,48 Uşak Seramik 1,11 -1,77 -34,32 Utopya Turizm 2,90 -0,68 -41,06 Uzertaş Boya 2,56 9,87 15,32 Ülker Bisküvi 19,41 0,26 -13,19 Ünye Çimento 3,66 -1,08 -31,97 Vakıf Fin. Kir. 1,60 0,00 -33,88 Vakıf GMYO 1,87 -3,11 -24,29 Vakıf Yat. Ort. 1,58 -2,47 -32,19 Vakıflar Bankası 4,62 -2,12 -16,15 Vakko Tekstil 4,07 3,83 -10,35 Vanet Gıda 1,04 -3,70 -27,27 Verusa Holding 13,88 -2,39 -25,22 Verusaturk Girisim 3,43 -2,00 -36,36 Vestel 10,51 2,34 -16,72 Vestel Beyaz Eşya 15,58 -1,39 -27,87 Viking Kağıt 4,46 3,24 138,50 Yapı Kredi Koray GMYO 2,16 7,46 -10,74 Yapı ve Kredi Bank. 1,92 -1,03 -22,58 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,74 -1,88 -8,45 Yataş 5,23 -3,51 -28,75 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,45 5,07 -9,94 Yeni Gimat GMYO 12,50 -1,96 -3,92 Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63 Yeşil Yapı 0,37 0,00 -43,94 Yeşil Yatırım Holding 8,27 -0,72 -26,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.747,00 -5,06 61,19 Yonga Mobilya 9,04 -6,03 -2,16 Yükselen Çelik 5,59 -3,12 -8,81 Yünsa 8,66 4,59 -14,17 Zorlu Enerji 1,03 -2,83 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)