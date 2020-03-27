Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.227,10
|0,00
|13,41
|İş Bankası (C)
|4,75
|-2,06
|-25,90
|İş Bankası (Kur.)
|304.381,50
|44,94
|İş Fin.Kir.
|2,81
|-3,77
|-26,05
|İş Girişim
|3,15
|-3,08
|-17,11
|İş GMYO
|1,24
|-3,13
|-29,55
|İş Y. Men. Değ.
|3,54
|-1,67
|-12,09
|İş Yat. Ort.
|2,07
|-5,48
|28,47
|İşbir Holding
|439,90
|-2,24
|2,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,00
|-35,48
|İttifak Holding
|1,81
|-3,72
|-51,34
|İz Hayvancılık Tarım
|1,79
|-3,24
|-31,59
|İzmir Demir Çelik
|8,50
|3,79
|İzmir Fırça
|1,42
|0,71
|-21,11
|Jantsa Jant Sanayi
|51,80
|4,18
|-11,15
|Kafein Yazılım
|13,18
|4,03
|18,31
|Kapital Yat. Holding
|2,35
|-0,84
|-2,89
|Kaplamin
|4,92
|6,96
|-11,35
|Kardemir (A)
|1,91
|-3,05
|-27,92
|Kardemir (B)
|1,90
|-2,06
|-28,03
|Kardemir (D)
|1,91
|-2,05
|-28,20
|Karel Elektronik
|13,27
|-5,08
|-8,67
|Karsan Otomotiv
|1,27
|-3,05
|-19,62
|Karsu Tekstil
|1,67
|0,00
|-48,46
|Kartonsan
|320,00
|0,28
|-17,93
|Katmerciler Ekipman
|2,33
|-2,10
|-39,32
|Kent Gıda
|160,60
|-1,71
|-8,65
|Kerevitaş Gıda
|2,93
|-2,98
|-10,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,29
|-3,33
|-47,27
|Kiler GMYO
|1,97
|-2,48
|-48,02
|Klimasan Klima
|12,76
|2,49
|-42,21
|Koç Holding
|13,81
|-2,68
|-32,04
|Konfrut Gıda
|6,06
|-2,57
|-22,51
|Konya Çimento
|177,50
|-2,74
|-34,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,02
|-0,88
|-29,06
|Koza Altın
|63,95
|-3,03
|-13,64
|Koza Madencilik
|9,63
|-1,83
|-3,99
|Körfez GMYO
|1,64
|5,81
|-31,38
|Kristal Kola
|1,20
|4,35
|-20,53
|Kron Telekomünikasyon
|16,25
|-4,64
|27,75
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,40
|-6,44
|2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,13
|-3,42
|-31,52
|Kütahya Porselen
|6,03
|3,43
|-8,91
|Lider Faktoring
|2,76
|-3,16
|-24,80
|Link Bilgisayar
|22,10
|1,84
|21,76
|Logo Yazılım
|61,15
|-4,08
|0,58
|Lokman Hekim Sağlık
|6,88
|0,88
|19,03
|Lüks Kadife
|6,06
|9,98
|-29,86
|Makina Takım
|1,16
|-0,85
|-38,30
|Mardin Çimento
|5,02
|-1,95
|-15,20
|Marka Yatırım Holding
|0,82
|0,00
|-30,51
|Marmaris Altınyunus
|49,74
|-2,47
|-29,94
|Marshall
|42,84
|2,64
|-9,89
|Martı GMYO
|0,71
|-2,74
|-29,70
|Martı Otel
|0,56
|-3,45
|-38,46
|Mavi Giyim
|37,46
|1,41
|-35,30
|Mazhar Zorlu Holding
|11,70
|6,46
|-3,23
|Mega Polietilen
|1,39
|-3,47
|-36,82
|Menderes Tekstil
|1,09
|2,83
|-16,79
|Mensa
|0,24
|-4,00
|-25,00
|Merit Turizm
|13,00
|4,00
|-33,13
|Merko Gıda
|1,05
|1,94
|0,00
|Metal Gayrimenkul
|0,66
|0,00
|-27,47
|Metemtur Otelcilik
|1,30
|-2,26
|-26,97
|Metro Holding
|0,90
|-2,17
|-34,78
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,12
|-0,88
|-42,86
|Metro Yatırım Ortaklığı
|4,48
|-5,29
|-44,83
|Migros Ticaret
|22,74
|-2,40
|-6,11
|Milpa
|1,87
|-1,58
|-14,61
|Mistral GMYO
|1,52
|-1,94
|-19,58
|MLP Sağlık
|14,48
|-5,36
|-9,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|3,53
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|5,20
|9,94
|25,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.087,20
|1,30
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,08
|6,57
|18,55
|Net Holding
|1,33
|-3,62
|-48,85
|Netaş Telekom.
|10,50
|1,16
|-19,60
|Niğbaş Niğde Beton
|5,95
|4,39
|-4,03
|Nuh Çimento
|9,08
|-2,99
|-23,57
|Nurol GMYO
|2,55
|-1,16
|-28,57
|Odaş Elektrik
|1,31
|-1,50
|-9,39
|Olmuksan-IP
|3,91
|-0,51
|52,68
|Orge Enerji Elektrik
|3,68
|3,37
|-25,81
|Orma Orman Mahsulleri
|3,68
|-5,64
|33,33
|Osmanlı Menkul
|5,93
|-0,34
|41,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|9,42
|-10,12
|Otokar
|106,00
|-2,39
|-27,91
|Oyak Yat. Ort.
|5,66
|3,28
|142,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,59
|6,58
|-16,15
|Özak GMYO
|2,14
|-2,28
|-16,73
|Özbal Çelik Boru
|1,25
|-0,79
|-22,45
|Özderici GMYO
|1,02
|0,00
|-35,03
|Özerden Plastik
|2,18
|9,55
|-4,39
|Panora GMYO
|4,12
|-2,60
|-26,82
|Papilon Savunma
|8,18
|-3,08
|5,55
|Park Elek.Madencilik
|2,59
|0,39
|-15,08
|Parsan
|11,81
|-3,59
|-30,28
|Pegasus
|34,46
|9,75
|-60,12
|Peker GMYO
|2,29
|-2,55
|-26,84
|Penguen Gıda
|3,04
|8,96
|46,86
|Pera GMYO
|0,63
|-3,08
|-32,98
|Pergamon Dış Ticaret
|6,70
|-2,33
|-16,46
|Petkim
|3,06
|-2,86
|-19,69
|Petrokent Turizm
|106,10
|-1,76
|-17,17
|Pınar Et ve Un
|9,67
|-3,97
|5,45
|Pınar Su
|2,73
|5,41
|17,67
|Pınar Süt
|11,59
|-1,53
|-8,52
|Plastikkart
|7,95
|6,71
|-14,24
|Polisan Holding
|1,89
|1,61
|-37,62
|Politeknik Metal
|60,00
|-4,00
|-21,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,32
|-1,59
|0,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,40
|-0,07
|5,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|117,10
|-9,15
|-9,30
|QNB Finansbank
|37,90
|-2,07
|1,07
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|6,52
|17,65
|Ray Sigorta
|2,45
|1,66
|-28,36
|Reysaş GMYO
|5,78
|7,24
|25,93
|Reysaş Lojistik
|6,23
|7,41
|42,24
|Rhea Girişim
|1,64
|4,46
|37,82
|Rodrigo Tekstil
|1,28
|0,79
|-29,28
|Royal Halı
|1,66
|-1,19
|21,17
|RTA Laboratuvarları
|5,76
|-9,86
|148,28
|Sabancı Holding
|7,72
|-2,03
|-19,08
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,32
|-5,31
|6,42
|Salix Yatırım Holding
|4,99
|-5,85
|-30,79
|Sanel Mühendislik
|3,46
|-0,57
|-14,57
|Sanifoam Sünger
|4,74
|-2,07
|-5,20
|Sanko Pazarlama
|5,28
|3,33
|-31,78
|Saray Matbaacılık
|1,34
|9,84
|-25,14
|Sarkuysan
|4,89
|-0,20
|1,24
|Sasa Polyester
|7,24
|9,70
|-6,34
|Say Reklamcılık
|2,40
|1,69
|7,14
|Sekuro Plastik
|4,16
|6,39
|-22,39
|Selçuk Ecza Deposu
|8,72
|0,81
|42,95
|Selçuk Gıda
|1,44
|-2,70
|-16,28
|Senkron Güvenlik
|1,83
|9,58
|-32,97
|Serve Film Prodüksiyon
|1,40
|-2,10
|-11,95
|Servet GMYO
|9,40
|3,98
|10,59
|Seyitler Kimya
|9,50
|1,06
|39,91
|Silverline Endüstri
|1,62
|4,52
|-25,00
|Sinpaş GMYO
|0,87
|-3,33
|-25,00
|Smartiks Yazılım
|7,96
|7,28
|-18,86
|Soda Sanayii
|4,83
|-1,02
|-21,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,00
|9,09
|53,53
|Söktaş
|2,09
|1,95
|-21,13
|Sönmez Filament
|4,12
|7,01
|-15,57
|Sönmez Pamuklu
|3,99
|4,45
|-18,90
|Sumaş Suni Tahta
|8,48
|-5,78
|-14,34
|Şeker Fin. Kir.
|4,48
|-4,88
|-6,28
|Şekerbank
|0,87
|-2,25
|-33,59
|Şişe Cam
|4,01
|-0,99
|-23,91
|Şok Marketler
|8,69
|-1,03
|-19,24
|T. Halk Bankası
|4,95
|-1,59
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,28
|-2,50
|-37,43
|T.S.K.B.
|0,93
|-2,11
|-23,14
|T.Tuborg
|12,63
|-1,79
|6,13
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,78
|-3,51
|-4,99
|TAV Havalimanları
|18,37
|4,32
|-32,37
|Taze Kuru Gıda
|5,99
|0,00
|-17,27
|Tek-Art Turizm
|0,79
|1,28
|-37,30
|Tekfen Holding
|12,74
|0,00
|-34,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,64
|5,62
|34,29
|Temapol Polimer Plastik
|4,30
|9,97
|-17,62
|TGS Dış Ticaret
|3,13
|1,62
|-32,98
|Tofaş Oto. Fab.
|16,45
|-1,91
|-29,41
|Torunlar GMYO
|1,83
|-0,54
|-33,45
|Trabzon Liman
|8,23
|1,23
|-22,80
|Trabzonspor Sportif
|2,59
|9,75
|20,47
|Trakya Cam
|2,68
|-1,83
|-23,43
|Trend GMYO
|1,73
|9,49
|-21,36
|TSKB GMYO
|1,38
|0,00
|2,99
|Tuğçelik
|3,16
|5,33
|-20,00
|Tukaş
|8,65
|-0,57
|-29,96
|Turcas Petrol
|1,86
|-2,11
|-30,34
|Turkcell
|13,13
|-2,96
|-4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,22
|2,68
|-34,17
|Tüpraş
|77,50
|-1,02
|-38,88
|Türk Hava Yolları
|9,20
|-0,54
|-36,38
|Türk Prysmian Kablo
|2,93
|4,64
|12,69
|Türk Telekom
|6,81
|-2,71
|-7,60
|Türk Traktör
|39,74
|-1,14
|-24,89
|Türker Proje Gayrimenkul
|28,66
|-2,52
|-31,76
|Ufuk Yatırım
|2,46
|-6,46
|-4,65
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,34
|0,75
|-36,79
|Ulusoy Elektrik
|28,50
|-1,11
|7,14
|Ulusoy Un Sanayi
|4,24
|-4,29
|10,99
|Umpaş Holding
|0,40
|0,00
|-35,48
|Uşak Seramik
|1,11
|-1,77
|-34,32
|Utopya Turizm
|2,90
|-0,68
|-41,06
|Uzertaş Boya
|2,56
|9,87
|15,32
|Ülker Bisküvi
|19,41
|0,26
|-13,19
|Ünye Çimento
|3,66
|-1,08
|-31,97
|Vakıf Fin. Kir.
|1,60
|0,00
|-33,88
|Vakıf GMYO
|1,87
|-3,11
|-24,29
|Vakıf Yat. Ort.
|1,58
|-2,47
|-32,19
|Vakıflar Bankası
|4,62
|-2,12
|-16,15
|Vakko Tekstil
|4,07
|3,83
|-10,35
|Vanet Gıda
|1,04
|-3,70
|-27,27
|Verusa Holding
|13,88
|-2,39
|-25,22
|Verusaturk Girisim
|3,43
|-2,00
|-36,36
|Vestel
|10,51
|2,34
|-16,72
|Vestel Beyaz Eşya
|15,58
|-1,39
|-27,87
|Viking Kağıt
|4,46
|3,24
|138,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,16
|7,46
|-10,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,92
|-1,03
|-22,58
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|5,74
|-1,88
|-8,45
|Yataş
|5,23
|-3,51
|-28,75
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,45
|5,07
|-9,94
|Yeni Gimat GMYO
|12,50
|-1,96
|-3,92
|Yeşil GMYO
|0,38
|0,00
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,37
|0,00
|-43,94
|Yeşil Yatırım Holding
|8,27
|-0,72
|-26,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.747,00
|-5,06
|61,19
|Yonga Mobilya
|9,04
|-6,03
|-2,16
|Yükselen Çelik
|5,59
|-3,12
|-8,81
|Yünsa
|8,66
|4,59
|-14,17
|Zorlu Enerji
|1,03
|-2,83
|-36,81