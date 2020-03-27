Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.227,10 0,00 13,41
İş Bankası (C) 4,75 -2,06 -25,90
İş Bankası (Kur.) 304.381,50 44,94
İş Fin.Kir. 2,81 -3,77 -26,05
İş Girişim 3,15 -3,08 -17,11
İş GMYO 1,24 -3,13 -29,55
İş Y. Men. Değ. 3,54 -1,67 -12,09
İş Yat. Ort. 2,07 -5,48 28,47
İşbir Holding 439,90 -2,24 2,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,00 -35,48
İttifak Holding 1,81 -3,72 -51,34
İz Hayvancılık Tarım 1,79 -3,24 -31,59
İzmir Demir Çelik 8,50 3,79
İzmir Fırça 1,42 0,71 -21,11
Jantsa Jant Sanayi 51,80 4,18 -11,15
Kafein Yazılım 13,18 4,03 18,31
Kapital Yat. Holding 2,35 -0,84 -2,89
Kaplamin 4,92 6,96 -11,35
Kardemir (A) 1,91 -3,05 -27,92
Kardemir (B) 1,90 -2,06 -28,03
Kardemir (D) 1,91 -2,05 -28,20
Karel Elektronik 13,27 -5,08 -8,67
Karsan Otomotiv 1,27 -3,05 -19,62
Karsu Tekstil 1,67 0,00 -48,46
Kartonsan 320,00 0,28 -17,93
Katmerciler Ekipman 2,33 -2,10 -39,32
Kent Gıda 160,60 -1,71 -8,65
Kerevitaş Gıda 2,93 -2,98 -10,12
Kervansaray Yat. Holding 0,29 -3,33 -47,27
Kiler GMYO 1,97 -2,48 -48,02
Klimasan Klima 12,76 2,49 -42,21
Koç Holding 13,81 -2,68 -32,04
Konfrut Gıda 6,06 -2,57 -22,51
Konya Çimento 177,50 -2,74 -34,57
Kordsa Teknik Tekstil 9,02 -0,88 -29,06
Koza Altın 63,95 -3,03 -13,64
Koza Madencilik 9,63 -1,83 -3,99
Körfez GMYO 1,64 5,81 -31,38
Kristal Kola 1,20 4,35 -20,53
Kron Telekomünikasyon 16,25 -4,64 27,75
Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 -6,44 2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,13 -3,42 -31,52
Kütahya Porselen 6,03 3,43 -8,91
Lider Faktoring 2,76 -3,16 -24,80
Link Bilgisayar 22,10 1,84 21,76
Logo Yazılım 61,15 -4,08 0,58
Lokman Hekim Sağlık 6,88 0,88 19,03
Lüks Kadife 6,06 9,98 -29,86
Makina Takım 1,16 -0,85 -38,30
Mardin Çimento 5,02 -1,95 -15,20
Marka Yatırım Holding 0,82 0,00 -30,51
Marmaris Altınyunus 49,74 -2,47 -29,94
Marshall 42,84 2,64 -9,89
Martı GMYO 0,71 -2,74 -29,70
Martı Otel 0,56 -3,45 -38,46
Mavi Giyim 37,46 1,41 -35,30
Mazhar Zorlu Holding 11,70 6,46 -3,23
Mega Polietilen 1,39 -3,47 -36,82
Menderes Tekstil 1,09 2,83 -16,79
Mensa 0,24 -4,00 -25,00
Merit Turizm 13,00 4,00 -33,13
Merko Gıda 1,05 1,94 0,00
Metal Gayrimenkul 0,66 0,00 -27,47
Metemtur Otelcilik 1,30 -2,26 -26,97
Metro Holding 0,90 -2,17 -34,78
Metro Petrol ve Tesisleri 1,12 -0,88 -42,86
Metro Yatırım Ortaklığı 4,48 -5,29 -44,83
Migros Ticaret 22,74 -2,40 -6,11
Milpa 1,87 -1,58 -14,61
Mistral GMYO 1,52 -1,94 -19,58
MLP Sağlık 14,48 -5,36 -9,50
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 3,53 -22,81
Mondi Tire Kutsan 5,20 9,94 25,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,08 6,57 18,55
Net Holding 1,33 -3,62 -48,85
Netaş Telekom. 10,50 1,16 -19,60
Niğbaş Niğde Beton 5,95 4,39 -4,03
Nuh Çimento 9,08 -2,99 -23,57
Nurol GMYO 2,55 -1,16 -28,57
Odaş Elektrik 1,31 -1,50 -9,39
Olmuksan-IP 3,91 -0,51 52,68
Orge Enerji Elektrik 3,68 3,37 -25,81
Orma Orman Mahsulleri 3,68 -5,64 33,33
Osmanlı Menkul 5,93 -0,34 41,19
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 9,42 -10,12
Otokar 106,00 -2,39 -27,91
Oyak Yat. Ort. 5,66 3,28 142,92
Oylum Sınai Yatırımlar 2,59 6,58 -16,15
Özak GMYO 2,14 -2,28 -16,73
Özbal Çelik Boru 1,25 -0,79 -22,45
Özderici GMYO 1,02 0,00 -35,03
Özerden Plastik 2,18 9,55 -4,39
Panora GMYO 4,12 -2,60 -26,82
Papilon Savunma 8,18 -3,08 5,55
Park Elek.Madencilik 2,59 0,39 -15,08
Parsan 11,81 -3,59 -30,28
Pegasus 34,46 9,75 -60,12
Peker GMYO 2,29 -2,55 -26,84
Penguen Gıda 3,04 8,96 46,86
Pera GMYO 0,63 -3,08 -32,98
Pergamon Dış Ticaret 6,70 -2,33 -16,46
Petkim 3,06 -2,86 -19,69
Petrokent Turizm 106,10 -1,76 -17,17
Pınar Et ve Un 9,67 -3,97 5,45
Pınar Su 2,73 5,41 17,67
Pınar Süt 11,59 -1,53 -8,52
Plastikkart 7,95 6,71 -14,24
Polisan Holding 1,89 1,61 -37,62
Politeknik Metal 60,00 -4,00 -21,13
Prizma Press Matbaacılık 4,32 -1,59 0,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 -0,07 5,02
QNB Finans Fin. Kir. 117,10 -9,15 -9,30
QNB Finansbank 37,90 -2,07 1,07
Ral Yatırım Holding 8,00 6,52 17,65
Ray Sigorta 2,45 1,66 -28,36
Reysaş GMYO 5,78 7,24 25,93
Reysaş Lojistik 6,23 7,41 42,24
Rhea Girişim 1,64 4,46 37,82
Rodrigo Tekstil 1,28 0,79 -29,28
Royal Halı 1,66 -1,19 21,17
RTA Laboratuvarları 5,76 -9,86 148,28
Sabancı Holding 7,72 -2,03 -19,08
Safkar Ege Soğutmacılık 2,32 -5,31 6,42
Salix Yatırım Holding 4,99 -5,85 -30,79
Sanel Mühendislik 3,46 -0,57 -14,57
Sanifoam Sünger 4,74 -2,07 -5,20
Sanko Pazarlama 5,28 3,33 -31,78
Saray Matbaacılık 1,34 9,84 -25,14
Sarkuysan 4,89 -0,20 1,24
Sasa Polyester 7,24 9,70 -6,34
Say Reklamcılık 2,40 1,69 7,14
Sekuro Plastik 4,16 6,39 -22,39
Selçuk Ecza Deposu 8,72 0,81 42,95
Selçuk Gıda 1,44 -2,70 -16,28
Senkron Güvenlik 1,83 9,58 -32,97
Serve Film Prodüksiyon 1,40 -2,10 -11,95
Servet GMYO 9,40 3,98 10,59
Seyitler Kimya 9,50 1,06 39,91
Silverline Endüstri 1,62 4,52 -25,00
Sinpaş GMYO 0,87 -3,33 -25,00
Smartiks Yazılım 7,96 7,28 -18,86
Soda Sanayii 4,83 -1,02 -21,84
Sodaş Sodyum Sanayii 15,00 9,09 53,53
Söktaş 2,09 1,95 -21,13
Sönmez Filament 4,12 7,01 -15,57
Sönmez Pamuklu 3,99 4,45 -18,90
Sumaş Suni Tahta 8,48 -5,78 -14,34
Şeker Fin. Kir. 4,48 -4,88 -6,28
Şekerbank 0,87 -2,25 -33,59
Şişe Cam 4,01 -0,99 -23,91
Şok Marketler 8,69 -1,03 -19,24
T. Halk Bankası 4,95 -1,59 -16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,28 -2,50 -37,43
T.S.K.B. 0,93 -2,11 -23,14
T.Tuborg 12,63 -1,79 6,13
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,78 -3,51 -4,99
TAV Havalimanları 18,37 4,32 -32,37
Taze Kuru Gıda 5,99 0,00 -17,27
Tek-Art Turizm 0,79 1,28 -37,30
Tekfen Holding 12,74 0,00 -34,06
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,64 5,62 34,29
Temapol Polimer Plastik 4,30 9,97 -17,62
TGS Dış Ticaret 3,13 1,62 -32,98
Tofaş Oto. Fab. 16,45 -1,91 -29,41
Torunlar GMYO 1,83 -0,54 -33,45
Trabzon Liman 8,23 1,23 -22,80
Trabzonspor Sportif 2,59 9,75 20,47
Trakya Cam 2,68 -1,83 -23,43
Trend GMYO 1,73 9,49 -21,36
TSKB GMYO 1,38 0,00 2,99
Tuğçelik 3,16 5,33 -20,00
Tukaş 8,65 -0,57 -29,96
Turcas Petrol 1,86 -2,11 -30,34
Turkcell 13,13 -2,96 -4,86
Tümosan Motor ve Traktör 4,22 2,68 -34,17
Tüpraş 77,50 -1,02 -38,88
Türk Hava Yolları 9,20 -0,54 -36,38
Türk Prysmian Kablo 2,93 4,64 12,69
Türk Telekom 6,81 -2,71 -7,60
Türk Traktör 39,74 -1,14 -24,89
Türker Proje Gayrimenkul 28,66 -2,52 -31,76
Ufuk Yatırım 2,46 -6,46 -4,65
Ulaşlar Turizm Yat. 1,34 0,75 -36,79
Ulusoy Elektrik 28,50 -1,11 7,14
Ulusoy Un Sanayi 4,24 -4,29 10,99
Umpaş Holding 0,40 0,00 -35,48
Uşak Seramik 1,11 -1,77 -34,32
Utopya Turizm 2,90 -0,68 -41,06
Uzertaş Boya 2,56 9,87 15,32
Ülker Bisküvi 19,41 0,26 -13,19
Ünye Çimento 3,66 -1,08 -31,97
Vakıf Fin. Kir. 1,60 0,00 -33,88
Vakıf GMYO 1,87 -3,11 -24,29
Vakıf Yat. Ort. 1,58 -2,47 -32,19
Vakıflar Bankası 4,62 -2,12 -16,15
Vakko Tekstil 4,07 3,83 -10,35
Vanet Gıda 1,04 -3,70 -27,27
Verusa Holding 13,88 -2,39 -25,22
Verusaturk Girisim 3,43 -2,00 -36,36
Vestel 10,51 2,34 -16,72
Vestel Beyaz Eşya 15,58 -1,39 -27,87
Viking Kağıt 4,46 3,24 138,50
Yapı Kredi Koray GMYO 2,16 7,46 -10,74
Yapı ve Kredi Bank. 1,92 -1,03 -22,58
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,74 -1,88 -8,45
Yataş 5,23 -3,51 -28,75
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,45 5,07 -9,94
Yeni Gimat GMYO 12,50 -1,96 -3,92
Yeşil GMYO 0,38 0,00 -40,63
Yeşil Yapı 0,37 0,00 -43,94
Yeşil Yatırım Holding 8,27 -0,72 -26,36
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.747,00 -5,06 61,19
Yonga Mobilya 9,04 -6,03 -2,16
Yükselen Çelik 5,59 -3,12 -8,81
Yünsa 8,66 4,59 -14,17
Zorlu Enerji 1,03 -2,83 -36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:14 Kaynak: AA

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