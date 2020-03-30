Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.999,90 -0,59 12,66 İş Bankası (C) 4,66 -0,64 -27,30 İş Bankası (Kur.) 306.000,10 0,53 45,72 İş Fin.Kir. 2,64 -1,86 -30,53 İş Girişim 3,13 0,97 -17,63 İş GMYO 1,22 0,83 -30,68 İş Y. Men. Değ. 4,02 3,34 -0,17 İş Yat. Ort. 1,95 -3,94 21,02 İşbir Holding 420,00 -1,18 -2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,39 0,00 -37,10 İttifak Holding 1,76 -0,56 -52,69 İz Hayvancılık Tarım 1,74 -0,57 -33,50 İzmir Demir Çelik 8,30 1,34 İzmir Fırça 1,46 5,04 -18,89 Jantsa Jant Sanayi 51,00 0,39 -12,52 Kafein Yazılım 12,21 -3,86 9,61 Kapital Yat. Holding 2,29 2,23 -5,37 Kaplamin 4,94 0,41 -10,99 Kardemir (A) 1,90 0,00 -28,30 Kardemir (B) 1,87 -1,06 -29,17 Kardemir (D) 1,89 0,53 -28,95 Karel Elektronik 12,69 -1,40 -12,66 Karsan Otomotiv 1,22 -0,81 -22,78 Karsu Tekstil 1,87 9,36 -42,28 Kartonsan 322,90 1,70 -17,18 Katmerciler Ekipman 2,22 -1,33 -42,19 Kent Gıda 163,10 3,23 -7,22 Kerevitaş Gıda 2,93 1,03 -10,12 Kervansaray Yat. Holding 0,28 0,00 -49,09 Kiler GMYO 1,97 2,60 -48,02 Klimasan Klima 11,65 -5,82 -47,24 Koç Holding 13,29 -1,26 -34,60 Konfrut Gıda 6,50 8,33 -16,88 Konya Çimento 173,00 -1,70 -36,23 Kordsa Teknik Tekstil 8,94 0,22 -29,69 Koza Altın 60,45 -2,34 -18,37 Koza Madencilik 8,93 0,45 -10,97 Körfez GMYO 1,75 8,02 -26,78 Kristal Kola 1,18 0,00 -21,85 Kron Telekomünikasyon 14,73 -5,94 15,80 Kuştur Kuşadası Turizm 24,98 2,71 5,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 -1,79 -33,33 Kütahya Porselen 5,97 -1,49 -9,82 Lider Faktoring 2,77 2,97 -24,52 Link Bilgisayar 19,97 -2,87 10,03 Logo Yazılım 58,70 -1,68 -3,45 Lokman Hekim Sağlık 6,22 -6,18 7,61 Lüks Kadife 6,50 7,26 -24,77 Makina Takım 1,13 -0,88 -39,89 Mardin Çimento 4,95 1,02 -16,39 Marka Yatırım Holding 0,88 10,00 -25,42 Marmaris Altınyunus 54,40 9,94 -23,38 Marshall 42,70 -4,13 -10,18 Martı GMYO 0,68 -1,45 -32,67 Martı Otel 0,55 0,00 -39,56 Mavi Giyim 34,76 -5,13 -39,97 Mazhar Zorlu Holding 11,64 -0,51 -3,72 Mega Polietilen 1,42 2,90 -35,45 Menderes Tekstil 1,05 0,00 -19,85 Mensa 0,24 4,35 -25,00 Merit Turizm 12,60 -3,08 -35,19 Merko Gıda 1,15 3,60 9,52 Metal Gayrimenkul 0,63 -3,08 -30,77 Metemtur Otelcilik 1,25 -1,57 -29,78 Metro Holding 0,85 -4,49 -38,41 Metro Petrol ve Tesisleri 1,05 -1,87 -46,43 Metro Yatırım Ortaklığı 3,95 -7,49 -51,35 Migros Ticaret 22,92 1,33 -5,37 Milpa 1,89 3,85 -13,70 Mistral GMYO 1,46 -0,68 -22,75 MLP Sağlık 12,84 -6,75 -19,75 MMC San. ve Tic. Yat. 0,81 -8,99 -28,95 Mondi Tire Kutsan 5,72 10,00 38,16 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 14,93 -1,71 17,37 Net Holding 1,34 1,52 -48,46 Netaş Telekom. 9,92 -0,80 -24,04 Niğbaş Niğde Beton 5,80 -1,69 -6,45 Nuh Çimento 9,01 0,11 -24,16 Nurol GMYO 2,48 -1,20 -30,53 Odaş Elektrik 1,28 0,79 -11,46 Olmuksan-IP 4,08 -0,49 59,31 Orge Enerji Elektrik 3,91 8,31 -21,17 Orma Orman Mahsulleri 3,38 -3,70 22,46 Osmanlı Menkul 6,50 0,00 54,76 Ostim Endüstriyel Yat 1,48 -1,99 -11,90 Otokar 103,30 -0,67 -29,75 Oyak Yat. Ort. 5,27 -6,06 126,18 Oylum Sınai Yatırımlar 2,69 3,46 -12,91 Özak GMYO 2,16 2,37 -15,95 Özbal Çelik Boru 1,27 2,42 -21,21 Özderici GMYO 0,99 0,00 -36,94 Özerden Plastik 2,18 0,00 -4,39 Panora GMYO 4,07 -0,25 -27,71 Papilon Savunma 7,75 -2,88 0,00 Park Elek.Madencilik 2,55 -1,92 -16,39 Parsan 11,35 -2,32 -33,00 Pegasus 31,42 -9,03 -63,63 Peker GMYO 2,46 9,82 -21,41 Penguen Gıda 3,34 9,15 61,35 Pera GMYO 0,62 0,00 -34,04 Pergamon Dış Ticaret 6,55 -1,21 -18,33 Petkim 2,99 -0,66 -21,52 Petrokent Turizm 105,00 -0,57 -18,03 Pınar Et ve Un 10,21 5,37 11,34 Pınar Su 2,99 9,93 28,88 Pınar Süt 11,98 7,73 -5,45 Plastikkart 7,88 1,94 -14,99 Polisan Holding 1,87 -1,06 -38,28 Politeknik Metal 57,20 -4,67 -24,81 Prizma Press Matbaacılık 4,43 2,07 3,02 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,40 0,17 5,20 QNB Finans Fin. Kir. 112,00 -8,94 -13,25 QNB Finansbank 33,64 -3,94 -10,29 Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18 Ray Sigorta 2,50 3,73 -26,90 Reysaş GMYO 5,99 2,22 30,50 Reysaş Lojistik 6,48 2,37 47,95 Rhea Girişim 1,68 -2,33 41,18 Rodrigo Tekstil 1,25 -1,57 -30,94 Royal Halı 1,63 -1,21 18,98 RTA Laboratuvarları 5,19 -9,90 123,71 Sabancı Holding 7,42 -1,20 -22,22 Safkar Ege Soğutmacılık 2,33 2,19 6,88 Salix Yatırım Holding 4,99 0,40 -30,79 Sanel Mühendislik 3,63 5,83 -10,37 Sanifoam Sünger 4,65 1,31 -7,00 Sanko Pazarlama 5,10 -1,73 -34,11 Saray Matbaacılık 1,47 9,70 -17,88 Sarkuysan 4,91 2,29 1,66 Sasa Polyester 7,70 6,06 -0,39 Say Reklamcılık 2,35 3,52 4,91 Sekuro Plastik 4,34 1,88 -19,03 Selçuk Ecza Deposu 7,61 -6,74 24,75 Selçuk Gıda 1,38 0,00 -19,77 Senkron Güvenlik 2,01 9,84 -26,37 Serve Film Prodüksiyon 1,51 9,42 -5,03 Servet GMYO 9,65 -1,33 13,53 Seyitler Kimya 9,60 0,52 41,38 Silverline Endüstri 1,60 1,27 -25,93 Sinpaş GMYO 0,88 0,00 -24,14 Smartiks Yazılım 8,05 -0,49 -17,94 Soda Sanayii 4,86 1,25 -21,36 Sodaş Sodyum Sanayii 14,51 -0,62 48,52 Söktaş 2,32 9,95 -12,45 Sönmez Filament 4,47 6,43 -8,40 Sönmez Pamuklu 4,18 3,98 -15,04 Sumaş Suni Tahta 8,05 -2,90 -18,69 Şeker Fin. Kir. 4,70 1,08 -1,67 Şekerbank 0,87 2,35 -33,59 Şişe Cam 3,92 -0,76 -25,62 Şok Marketler 9,14 3,86 -15,06 T. Halk Bankası 4,90 0,00 -17,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,42 -2,61 -41,70 T.S.K.B. 0,92 1,10 -23,97 T.Tuborg 12,80 0,39 7,56 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47 Tat Gıda 5,84 3,55 -4,01 TAV Havalimanları 15,97 -3,04 -41,21 Taze Kuru Gıda 5,62 3,12 -22,38 Tek-Art Turizm 0,75 -2,60 -40,48 Tekfen Holding 12,27 -0,32 -36,49 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,66 0,18 34,76 Temapol Polimer Plastik 4,60 6,98 -11,88 TGS Dış Ticaret 2,95 -4,84 -36,83 Tofaş Oto. Fab. 16,18 -1,94 -30,57 Torunlar GMYO 1,79 0,00 -34,91 Trabzon Liman 8,07 -0,62 -24,30 Trabzonspor Sportif 2,67 3,09 24,19 Trakya Cam 2,69 1,89 -23,14 Trend GMYO 1,90 9,83 -13,64 TSKB GMYO 1,34 -0,74 0,00 Tuğçelik 3,52 6,67 -10,89 Tukaş 8,70 0,12 -29,55 Turcas Petrol 1,81 -0,55 -32,21 Turkcell 12,49 -0,24 -9,49 Tümosan Motor ve Traktör 4,19 1,21 -34,63 Tüpraş 74,50 -1,97 -41,25 Türk Hava Yolları 8,64 -2,48 -40,25 Türk Prysmian Kablo 2,84 -0,35 9,23 Türk Telekom 6,66 1,52 -9,63 Türk Traktör 39,04 -1,31 -26,22 Türker Proje Gayrimenkul 27,40 -2,91 -34,76 Ufuk Yatırım 2,48 3,33 -3,88 Ulaşlar Turizm Yat. 1,33 3,91 -37,26 Ulusoy Elektrik 28,42 0,14 6,84 Ulusoy Un Sanayi 4,19 1,45 9,69 Umpaş Holding 0,39 0,00 -37,10 Uşak Seramik 1,09 0,93 -35,50 Utopya Turizm 3,07 0,99 -37,60 Uzertaş Boya 2,31 -9,77 4,05 Ülker Bisküvi 19,33 0,16 -13,55 Ünye Çimento 3,66 0,83 -31,97 Vakıf Fin. Kir. 1,59 1,27 -34,30 Vakıf GMYO 1,84 0,55 -25,51 Vakıf Yat. Ort. 1,55 0,00 -33,48 Vakıflar Bankası 4,51 0,45 -18,15 Vakko Tekstil 3,91 -1,76 -13,88 Vanet Gıda 1,01 -0,98 -29,37 Verusa Holding 13,61 -1,02 -26,67 Verusaturk Girisim 3,45 2,99 -35,99 Vestel 10,20 0,99 -19,18 Vestel Beyaz Eşya 15,65 0,71 -27,55 Viking Kağıt 4,25 -1,62 127,27 Yapı Kredi Koray GMYO 2,23 5,19 -7,85 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 0,00 -24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,09 7,98 -2,87 Yataş 5,17 -0,96 -29,56 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,40 -2,78 -13,04 Yeni Gimat GMYO 12,69 0,55 -2,46 Yeşil GMYO 0,37 0,00 -42,19 Yeşil Yapı 0,36 0,00 -45,45 Yeşil Yatırım Holding 8,00 -0,25 -28,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.899,90 0,00 66,38 Yonga Mobilya 9,06 -0,44 -1,95 Yükselen Çelik 5,32 -2,03 -13,21 Yünsa 8,25 -3,17 -18,24 Zorlu Enerji 1,03 0,00 -36,81

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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