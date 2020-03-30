Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.999,90
|-0,59
|12,66
|İş Bankası (C)
|4,66
|-0,64
|-27,30
|İş Bankası (Kur.)
|306.000,10
|0,53
|45,72
|İş Fin.Kir.
|2,64
|-1,86
|-30,53
|İş Girişim
|3,13
|0,97
|-17,63
|İş GMYO
|1,22
|0,83
|-30,68
|İş Y. Men. Değ.
|4,02
|3,34
|-0,17
|İş Yat. Ort.
|1,95
|-3,94
|21,02
|İşbir Holding
|420,00
|-1,18
|-2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,00
|-37,10
|İttifak Holding
|1,76
|-0,56
|-52,69
|İz Hayvancılık Tarım
|1,74
|-0,57
|-33,50
|İzmir Demir Çelik
|8,30
|1,34
|İzmir Fırça
|1,46
|5,04
|-18,89
|Jantsa Jant Sanayi
|51,00
|0,39
|-12,52
|Kafein Yazılım
|12,21
|-3,86
|9,61
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|2,23
|-5,37
|Kaplamin
|4,94
|0,41
|-10,99
|Kardemir (A)
|1,90
|0,00
|-28,30
|Kardemir (B)
|1,87
|-1,06
|-29,17
|Kardemir (D)
|1,89
|0,53
|-28,95
|Karel Elektronik
|12,69
|-1,40
|-12,66
|Karsan Otomotiv
|1,22
|-0,81
|-22,78
|Karsu Tekstil
|1,87
|9,36
|-42,28
|Kartonsan
|322,90
|1,70
|-17,18
|Katmerciler Ekipman
|2,22
|-1,33
|-42,19
|Kent Gıda
|163,10
|3,23
|-7,22
|Kerevitaş Gıda
|2,93
|1,03
|-10,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,28
|0,00
|-49,09
|Kiler GMYO
|1,97
|2,60
|-48,02
|Klimasan Klima
|11,65
|-5,82
|-47,24
|Koç Holding
|13,29
|-1,26
|-34,60
|Konfrut Gıda
|6,50
|8,33
|-16,88
|Konya Çimento
|173,00
|-1,70
|-36,23
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,94
|0,22
|-29,69
|Koza Altın
|60,45
|-2,34
|-18,37
|Koza Madencilik
|8,93
|0,45
|-10,97
|Körfez GMYO
|1,75
|8,02
|-26,78
|Kristal Kola
|1,18
|0,00
|-21,85
|Kron Telekomünikasyon
|14,73
|-5,94
|15,80
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,98
|2,71
|5,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,10
|-1,79
|-33,33
|Kütahya Porselen
|5,97
|-1,49
|-9,82
|Lider Faktoring
|2,77
|2,97
|-24,52
|Link Bilgisayar
|19,97
|-2,87
|10,03
|Logo Yazılım
|58,70
|-1,68
|-3,45
|Lokman Hekim Sağlık
|6,22
|-6,18
|7,61
|Lüks Kadife
|6,50
|7,26
|-24,77
|Makina Takım
|1,13
|-0,88
|-39,89
|Mardin Çimento
|4,95
|1,02
|-16,39
|Marka Yatırım Holding
|0,88
|10,00
|-25,42
|Marmaris Altınyunus
|54,40
|9,94
|-23,38
|Marshall
|42,70
|-4,13
|-10,18
|Martı GMYO
|0,68
|-1,45
|-32,67
|Martı Otel
|0,55
|0,00
|-39,56
|Mavi Giyim
|34,76
|-5,13
|-39,97
|Mazhar Zorlu Holding
|11,64
|-0,51
|-3,72
|Mega Polietilen
|1,42
|2,90
|-35,45
|Menderes Tekstil
|1,05
|0,00
|-19,85
|Mensa
|0,24
|4,35
|-25,00
|Merit Turizm
|12,60
|-3,08
|-35,19
|Merko Gıda
|1,15
|3,60
|9,52
|Metal Gayrimenkul
|0,63
|-3,08
|-30,77
|Metemtur Otelcilik
|1,25
|-1,57
|-29,78
|Metro Holding
|0,85
|-4,49
|-38,41
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,05
|-1,87
|-46,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,95
|-7,49
|-51,35
|Migros Ticaret
|22,92
|1,33
|-5,37
|Milpa
|1,89
|3,85
|-13,70
|Mistral GMYO
|1,46
|-0,68
|-22,75
|MLP Sağlık
|12,84
|-6,75
|-19,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,81
|-8,99
|-28,95
|Mondi Tire Kutsan
|5,72
|10,00
|38,16
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|14,93
|-1,71
|17,37
|Net Holding
|1,34
|1,52
|-48,46
|Netaş Telekom.
|9,92
|-0,80
|-24,04
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|-1,69
|-6,45
|Nuh Çimento
|9,01
|0,11
|-24,16
|Nurol GMYO
|2,48
|-1,20
|-30,53
|Odaş Elektrik
|1,28
|0,79
|-11,46
|Olmuksan-IP
|4,08
|-0,49
|59,31
|Orge Enerji Elektrik
|3,91
|8,31
|-21,17
|Orma Orman Mahsulleri
|3,38
|-3,70
|22,46
|Osmanlı Menkul
|6,50
|0,00
|54,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,48
|-1,99
|-11,90
|Otokar
|103,30
|-0,67
|-29,75
|Oyak Yat. Ort.
|5,27
|-6,06
|126,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,69
|3,46
|-12,91
|Özak GMYO
|2,16
|2,37
|-15,95
|Özbal Çelik Boru
|1,27
|2,42
|-21,21
|Özderici GMYO
|0,99
|0,00
|-36,94
|Özerden Plastik
|2,18
|0,00
|-4,39
|Panora GMYO
|4,07
|-0,25
|-27,71
|Papilon Savunma
|7,75
|-2,88
|0,00
|Park Elek.Madencilik
|2,55
|-1,92
|-16,39
|Parsan
|11,35
|-2,32
|-33,00
|Pegasus
|31,42
|-9,03
|-63,63
|Peker GMYO
|2,46
|9,82
|-21,41
|Penguen Gıda
|3,34
|9,15
|61,35
|Pera GMYO
|0,62
|0,00
|-34,04
|Pergamon Dış Ticaret
|6,55
|-1,21
|-18,33
|Petkim
|2,99
|-0,66
|-21,52
|Petrokent Turizm
|105,00
|-0,57
|-18,03
|Pınar Et ve Un
|10,21
|5,37
|11,34
|Pınar Su
|2,99
|9,93
|28,88
|Pınar Süt
|11,98
|7,73
|-5,45
|Plastikkart
|7,88
|1,94
|-14,99
|Polisan Holding
|1,87
|-1,06
|-38,28
|Politeknik Metal
|57,20
|-4,67
|-24,81
|Prizma Press Matbaacılık
|4,43
|2,07
|3,02
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,40
|0,17
|5,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,00
|-8,94
|-13,25
|QNB Finansbank
|33,64
|-3,94
|-10,29
|Ral Yatırım Holding
|8,24
|0,00
|21,18
|Ray Sigorta
|2,50
|3,73
|-26,90
|Reysaş GMYO
|5,99
|2,22
|30,50
|Reysaş Lojistik
|6,48
|2,37
|47,95
|Rhea Girişim
|1,68
|-2,33
|41,18
|Rodrigo Tekstil
|1,25
|-1,57
|-30,94
|Royal Halı
|1,63
|-1,21
|18,98
|RTA Laboratuvarları
|5,19
|-9,90
|123,71
|Sabancı Holding
|7,42
|-1,20
|-22,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,33
|2,19
|6,88
|Salix Yatırım Holding
|4,99
|0,40
|-30,79
|Sanel Mühendislik
|3,63
|5,83
|-10,37
|Sanifoam Sünger
|4,65
|1,31
|-7,00
|Sanko Pazarlama
|5,10
|-1,73
|-34,11
|Saray Matbaacılık
|1,47
|9,70
|-17,88
|Sarkuysan
|4,91
|2,29
|1,66
|Sasa Polyester
|7,70
|6,06
|-0,39
|Say Reklamcılık
|2,35
|3,52
|4,91
|Sekuro Plastik
|4,34
|1,88
|-19,03
|Selçuk Ecza Deposu
|7,61
|-6,74
|24,75
|Selçuk Gıda
|1,38
|0,00
|-19,77
|Senkron Güvenlik
|2,01
|9,84
|-26,37
|Serve Film Prodüksiyon
|1,51
|9,42
|-5,03
|Servet GMYO
|9,65
|-1,33
|13,53
|Seyitler Kimya
|9,60
|0,52
|41,38
|Silverline Endüstri
|1,60
|1,27
|-25,93
|Sinpaş GMYO
|0,88
|0,00
|-24,14
|Smartiks Yazılım
|8,05
|-0,49
|-17,94
|Soda Sanayii
|4,86
|1,25
|-21,36
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,51
|-0,62
|48,52
|Söktaş
|2,32
|9,95
|-12,45
|Sönmez Filament
|4,47
|6,43
|-8,40
|Sönmez Pamuklu
|4,18
|3,98
|-15,04
|Sumaş Suni Tahta
|8,05
|-2,90
|-18,69
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|1,08
|-1,67
|Şekerbank
|0,87
|2,35
|-33,59
|Şişe Cam
|3,92
|-0,76
|-25,62
|Şok Marketler
|9,14
|3,86
|-15,06
|T. Halk Bankası
|4,90
|0,00
|-17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,42
|-2,61
|-41,70
|T.S.K.B.
|0,92
|1,10
|-23,97
|T.Tuborg
|12,80
|0,39
|7,56
|Taç Tarım Ürünleri
|1,67
|-46,47
|Tat Gıda
|5,84
|3,55
|-4,01
|TAV Havalimanları
|15,97
|-3,04
|-41,21
|Taze Kuru Gıda
|5,62
|3,12
|-22,38
|Tek-Art Turizm
|0,75
|-2,60
|-40,48
|Tekfen Holding
|12,27
|-0,32
|-36,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,66
|0,18
|34,76
|Temapol Polimer Plastik
|4,60
|6,98
|-11,88
|TGS Dış Ticaret
|2,95
|-4,84
|-36,83
|Tofaş Oto. Fab.
|16,18
|-1,94
|-30,57
|Torunlar GMYO
|1,79
|0,00
|-34,91
|Trabzon Liman
|8,07
|-0,62
|-24,30
|Trabzonspor Sportif
|2,67
|3,09
|24,19
|Trakya Cam
|2,69
|1,89
|-23,14
|Trend GMYO
|1,90
|9,83
|-13,64
|TSKB GMYO
|1,34
|-0,74
|0,00
|Tuğçelik
|3,52
|6,67
|-10,89
|Tukaş
|8,70
|0,12
|-29,55
|Turcas Petrol
|1,81
|-0,55
|-32,21
|Turkcell
|12,49
|-0,24
|-9,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,19
|1,21
|-34,63
|Tüpraş
|74,50
|-1,97
|-41,25
|Türk Hava Yolları
|8,64
|-2,48
|-40,25
|Türk Prysmian Kablo
|2,84
|-0,35
|9,23
|Türk Telekom
|6,66
|1,52
|-9,63
|Türk Traktör
|39,04
|-1,31
|-26,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|27,40
|-2,91
|-34,76
|Ufuk Yatırım
|2,48
|3,33
|-3,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,33
|3,91
|-37,26
|Ulusoy Elektrik
|28,42
|0,14
|6,84
|Ulusoy Un Sanayi
|4,19
|1,45
|9,69
|Umpaş Holding
|0,39
|0,00
|-37,10
|Uşak Seramik
|1,09
|0,93
|-35,50
|Utopya Turizm
|3,07
|0,99
|-37,60
|Uzertaş Boya
|2,31
|-9,77
|4,05
|Ülker Bisküvi
|19,33
|0,16
|-13,55
|Ünye Çimento
|3,66
|0,83
|-31,97
|Vakıf Fin. Kir.
|1,59
|1,27
|-34,30
|Vakıf GMYO
|1,84
|0,55
|-25,51
|Vakıf Yat. Ort.
|1,55
|0,00
|-33,48
|Vakıflar Bankası
|4,51
|0,45
|-18,15
|Vakko Tekstil
|3,91
|-1,76
|-13,88
|Vanet Gıda
|1,01
|-0,98
|-29,37
|Verusa Holding
|13,61
|-1,02
|-26,67
|Verusaturk Girisim
|3,45
|2,99
|-35,99
|Vestel
|10,20
|0,99
|-19,18
|Vestel Beyaz Eşya
|15,65
|0,71
|-27,55
|Viking Kağıt
|4,25
|-1,62
|127,27
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,23
|5,19
|-7,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|0,00
|-24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,09
|7,98
|-2,87
|Yataş
|5,17
|-0,96
|-29,56
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,40
|-2,78
|-13,04
|Yeni Gimat GMYO
|12,69
|0,55
|-2,46
|Yeşil GMYO
|0,37
|0,00
|-42,19
|Yeşil Yapı
|0,36
|0,00
|-45,45
|Yeşil Yatırım Holding
|8,00
|-0,25
|-28,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.899,90
|0,00
|66,38
|Yonga Mobilya
|9,06
|-0,44
|-1,95
|Yükselen Çelik
|5,32
|-2,03
|-13,21
|Yünsa
|8,25
|-3,17
|-18,24
|Zorlu Enerji
|1,03
|0,00
|-36,81
(Son)