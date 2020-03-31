Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.050,60
|0,15
|12,82
|İş Bankası (C)
|4,73
|1,07
|-26,21
|İş Bankası (Kur.)
|306.000,10
|45,72
|İş Fin.Kir.
|2,79
|3,72
|-26,58
|İş Girişim
|3,23
|3,53
|-15,00
|İş GMYO
|1,28
|4,07
|-27,27
|İş Y. Men. Değ.
|4,12
|-2,60
|2,32
|İş Yat. Ort.
|2,10
|7,69
|30,33
|İşbir Holding
|450,00
|4,65
|4,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|5,00
|-32,26
|İttifak Holding
|1,92
|9,09
|-48,39
|İz Hayvancılık Tarım
|1,83
|5,17
|-30,06
|İzmir Demir Çelik
|8,76
|2,82
|6,96
|İzmir Fırça
|1,64
|7,89
|-8,89
|Jantsa Jant Sanayi
|52,75
|2,43
|-9,52
|Kafein Yazılım
|11,89
|0,59
|6,73
|Kapital Yat. Holding
|2,35
|-0,42
|-2,89
|Kaplamin
|4,86
|0,62
|-12,43
|Kardemir (A)
|1,90
|0,00
|-28,30
|Kardemir (B)
|1,88
|0,53
|-28,79
|Kardemir (D)
|1,90
|1,60
|-28,57
|Karel Elektronik
|12,87
|1,10
|-11,42
|Karsan Otomotiv
|1,24
|1,64
|-21,52
|Karsu Tekstil
|2,06
|9,57
|-36,42
|Kartonsan
|331,40
|1,38
|-15,00
|Katmerciler Ekipman
|2,34
|4,00
|-39,06
|Kent Gıda
|171,90
|5,52
|-2,22
|Kerevitaş Gıda
|3,41
|6,90
|4,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,30
|3,45
|-45,45
|Kiler GMYO
|2,02
|3,06
|-46,70
|Klimasan Klima
|11,77
|0,60
|-46,69
|Koç Holding
|13,38
|0,98
|-34,15
|Konfrut Gıda
|7,25
|9,85
|-7,29
|Konya Çimento
|176,50
|1,91
|-34,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,22
|1,32
|-27,49
|Koza Altın
|61,10
|-1,13
|-17,49
|Koza Madencilik
|9,09
|1,11
|-9,37
|Körfez GMYO
|1,91
|7,30
|-20,08
|Kristal Kola
|1,21
|2,54
|-19,87
|Kron Telekomünikasyon
|15,46
|2,59
|21,54
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,16
|-1,39
|1,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,15
|2,68
|-30,30
|Kütahya Porselen
|6,11
|-1,77
|-7,70
|Lider Faktoring
|2,85
|1,79
|-22,34
|Link Bilgisayar
|20,10
|1,31
|10,74
|Logo Yazılım
|59,45
|1,97
|-2,22
|Lokman Hekim Sağlık
|6,17
|2,66
|6,75
|Lüks Kadife
|7,32
|9,91
|-15,28
|Makina Takım
|1,21
|5,22
|-35,64
|Mardin Çimento
|4,99
|0,00
|-15,71
|Marka Yatırım Holding
|0,96
|9,09
|-18,64
|Marmaris Altınyunus
|59,80
|9,93
|-15,77
|Marshall
|42,70
|-0,47
|-10,18
|Martı GMYO
|0,73
|4,29
|-27,72
|Martı Otel
|0,57
|3,64
|-37,36
|Mavi Giyim
|33,52
|-1,41
|-42,11
|Mazhar Zorlu Holding
|11,30
|-1,74
|-6,53
|Mega Polietilen
|1,60
|9,59
|-27,27
|Menderes Tekstil
|1,16
|4,50
|-11,45
|Mensa
|0,24
|0,00
|-25,00
|Merit Turizm
|13,10
|0,92
|-32,61
|Merko Gıda
|1,14
|-0,87
|8,57
|Metal Gayrimenkul
|0,64
|1,59
|-29,67
|Metemtur Otelcilik
|1,33
|5,56
|-25,28
|Metro Holding
|0,88
|1,15
|-36,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,11
|5,71
|-43,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,47
|-9,87
|-57,27
|Migros Ticaret
|22,70
|-0,44
|-6,28
|Milpa
|1,91
|2,14
|-12,79
|Mistral GMYO
|1,55
|1,31
|-17,99
|MLP Sağlık
|12,80
|2,40
|-20,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|-2,30
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|6,29
|9,97
|51,93
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.088,60
|1,43
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,06
|1,41
|18,40
|Net Holding
|1,34
|1,52
|-48,46
|Netaş Telekom.
|10,20
|3,24
|-21,90
|Niğbaş Niğde Beton
|5,70
|0,00
|-8,06
|Nuh Çimento
|9,14
|0,99
|-23,06
|Nurol GMYO
|2,60
|2,77
|-27,17
|Odaş Elektrik
|1,32
|3,13
|-8,70
|Olmuksan-IP
|4,04
|0,00
|57,75
|Orge Enerji Elektrik
|4,21
|6,05
|-15,12
|Orma Orman Mahsulleri
|3,37
|-0,30
|22,10
|Osmanlı Menkul
|7,00
|0,29
|66,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,51
|2,72
|-10,12
|Otokar
|105,20
|1,84
|-28,46
|Oyak Yat. Ort.
|4,89
|-3,17
|109,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|7,34
|-0,61
|Özak GMYO
|2,19
|0,46
|-14,79
|Özbal Çelik Boru
|1,29
|2,38
|-19,97
|Özderici GMYO
|1,06
|0,95
|-32,48
|Özerden Plastik
|1,95
|-7,14
|-14,47
|Panora GMYO
|4,14
|1,22
|-26,47
|Papilon Savunma
|8,04
|3,08
|3,74
|Park Elek.Madencilik
|2,60
|1,17
|-14,75
|Parsan
|11,60
|1,05
|-31,52
|Pegasus
|32,92
|5,85
|-61,90
|Peker GMYO
|2,70
|9,76
|-13,74
|Penguen Gıda
|3,69
|9,82
|78,26
|Pera GMYO
|0,64
|1,59
|-31,91
|Pergamon Dış Ticaret
|6,80
|1,80
|-15,21
|Petkim
|3,03
|1,00
|-20,47
|Petrokent Turizm
|105,70
|2,13
|-17,49
|Pınar Et ve Un
|10,11
|0,60
|10,25
|Pınar Su
|3,20
|7,02
|37,93
|Pınar Süt
|12,39
|2,91
|-2,21
|Plastikkart
|8,35
|6,10
|-9,92
|Polisan Holding
|1,92
|2,13
|-36,63
|Politeknik Metal
|63,00
|4,91
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|4,56
|4,83
|6,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.165,00
|-0,03
|5,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,50
|-6,70
|-19,05
|QNB Finansbank
|35,50
|1,14
|-5,33
|Ral Yatırım Holding
|8,24
|0,00
|21,18
|Ray Sigorta
|2,85
|7,55
|-16,67
|Reysaş GMYO
|6,43
|5,58
|40,09
|Reysaş Lojistik
|6,96
|5,78
|58,90
|Rhea Girişim
|1,70
|0,59
|42,86
|Rodrigo Tekstil
|1,39
|2,96
|-23,20
|Royal Halı
|1,72
|2,99
|25,55
|RTA Laboratuvarları
|5,70
|9,83
|145,69
|Sabancı Holding
|7,48
|0,67
|-21,59
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,64
|10,00
|21,10
|Salix Yatırım Holding
|5,20
|4,21
|-27,88
|Sanel Mühendislik
|3,70
|4,23
|-8,64
|Sanifoam Sünger
|4,85
|4,30
|-3,00
|Sanko Pazarlama
|5,31
|2,12
|-31,40
|Saray Matbaacılık
|1,61
|9,52
|-10,06
|Sarkuysan
|4,85
|-0,21
|0,41
|Sasa Polyester
|8,77
|9,90
|13,45
|Say Reklamcılık
|2,58
|6,17
|15,18
|Sekuro Plastik
|4,80
|4,35
|-10,45
|Selçuk Ecza Deposu
|7,63
|3,81
|25,08
|Selçuk Gıda
|1,54
|5,48
|-10,47
|Senkron Güvenlik
|2,21
|9,95
|-19,05
|Serve Film Prodüksiyon
|1,59
|5,30
|0,00
|Servet GMYO
|10,60
|6,96
|24,71
|Seyitler Kimya
|9,72
|0,62
|43,15
|Silverline Endüstri
|1,62
|2,53
|-25,00
|Sinpaş GMYO
|0,89
|0,00
|-23,28
|Smartiks Yazılım
|7,89
|0,13
|-19,57
|Soda Sanayii
|5,02
|1,41
|-18,77
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,61
|0,55
|49,54
|Söktaş
|2,55
|9,91
|-3,77
|Sönmez Filament
|4,78
|3,46
|-2,05
|Sönmez Pamuklu
|4,62
|4,52
|-6,10
|Sumaş Suni Tahta
|8,70
|4,82
|-12,12
|Şeker Fin. Kir.
|4,81
|0,84
|0,63
|Şekerbank
|0,89
|3,49
|-32,06
|Şişe Cam
|4,04
|2,54
|-23,34
|Şok Marketler
|9,31
|0,76
|-13,48
|T. Halk Bankası
|4,99
|1,01
|-15,57
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|26,16
|2,99
|-40,00
|T.S.K.B.
|0,93
|1,09
|-23,14
|T.Tuborg
|12,97
|0,54
|8,99
|Taç Tarım Ürünleri
|1,73
|3,59
|-44,55
|Tat Gıda
|6,44
|3,87
|5,86
|TAV Havalimanları
|16,63
|6,60
|-38,78
|Taze Kuru Gıda
|6,30
|6,42
|-12,98
|Tek-Art Turizm
|0,80
|3,90
|-36,51
|Tekfen Holding
|12,60
|3,03
|-34,78
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,72
|3,25
|36,19
|Temapol Polimer Plastik
|5,20
|9,94
|-0,38
|TGS Dış Ticaret
|3,06
|2,00
|-34,48
|Tofaş Oto. Fab.
|16,46
|-0,24
|-29,36
|Torunlar GMYO
|1,82
|3,41
|-33,82
|Trabzon Liman
|8,25
|1,60
|-22,61
|Trabzonspor Sportif
|3,12
|9,86
|45,12
|Trakya Cam
|2,82
|2,55
|-19,43
|Trend GMYO
|2,09
|10,00
|-5,00
|TSKB GMYO
|1,40
|2,19
|4,48
|Tuğçelik
|3,96
|9,09
|0,25
|Tukaş
|8,60
|0,00
|-30,36
|Turcas Petrol
|1,92
|4,35
|-28,09
|Turkcell
|12,32
|-0,65
|-10,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,29
|1,90
|-33,07
|Tüpraş
|75,65
|1,54
|-40,34
|Türk Hava Yolları
|8,96
|2,75
|-38,04
|Türk Prysmian Kablo
|3,03
|2,71
|16,54
|Türk Telekom
|6,74
|1,35
|-8,55
|Türk Traktör
|39,60
|1,49
|-25,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,70
|1,16
|-29,29
|Ufuk Yatırım
|2,81
|9,77
|8,91
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,40
|6,06
|-33,96
|Ulusoy Elektrik
|28,44
|0,78
|6,92
|Ulusoy Un Sanayi
|4,24
|-0,47
|10,99
|Umpaş Holding
|0,41
|2,50
|-33,87
|Uşak Seramik
|1,23
|6,96
|-27,22
|Utopya Turizm
|3,64
|8,98
|-26,02
|Uzertaş Boya
|2,13
|-7,79
|-4,05
|Ülker Bisküvi
|19,33
|0,16
|-13,55
|Ünye Çimento
|3,76
|2,17
|-30,11
|Vakıf Fin. Kir.
|1,64
|2,50
|-32,23
|Vakıf GMYO
|1,91
|2,14
|-22,67
|Vakıf Yat. Ort.
|1,61
|2,55
|-30,90
|Vakıflar Bankası
|4,55
|0,89
|-17,42
|Vakko Tekstil
|4,00
|1,78
|-11,89
|Vanet Gıda
|1,06
|2,91
|-25,87
|Verusa Holding
|14,29
|2,66
|-23,01
|Verusaturk Girisim
|3,66
|5,48
|-32,10
|Vestel
|10,68
|3,69
|-15,37
|Vestel Beyaz Eşya
|16,10
|2,22
|-25,46
|Viking Kağıt
|4,05
|4,11
|116,58
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,18
|-2,24
|-9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|0,53
|-24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|6,60
|6,45
|5,26
|Yataş
|5,28
|2,72
|-28,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|4,26
|-8,70
|Yeni Gimat GMYO
|12,64
|0,56
|-2,84
|Yeşil GMYO
|0,38
|2,70
|-40,63
|Yeşil Yapı
|0,38
|2,70
|-42,42
|Yeşil Yatırım Holding
|8,24
|2,11
|-26,63
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.001,80
|4,15
|69,84
|Yonga Mobilya
|9,34
|3,32
|1,08
|Yükselen Çelik
|5,45
|2,44
|-11,09
|Yünsa
|8,39
|1,82
|-16,85
|Zorlu Enerji
|1,05
|2,94
|-35,58
(Son)