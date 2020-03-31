Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.050,60 0,15 12,82 İş Bankası (C) 4,73 1,07 -26,21 İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72 İş Fin.Kir. 2,79 3,72 -26,58 İş Girişim 3,23 3,53 -15,00 İş GMYO 1,28 4,07 -27,27 İş Y. Men. Değ. 4,12 -2,60 2,32 İş Yat. Ort. 2,10 7,69 30,33 İşbir Holding 450,00 4,65 4,65 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 5,00 -32,26 İttifak Holding 1,92 9,09 -48,39 İz Hayvancılık Tarım 1,83 5,17 -30,06 İzmir Demir Çelik 8,76 2,82 6,96 İzmir Fırça 1,64 7,89 -8,89 Jantsa Jant Sanayi 52,75 2,43 -9,52 Kafein Yazılım 11,89 0,59 6,73 Kapital Yat. Holding 2,35 -0,42 -2,89 Kaplamin 4,86 0,62 -12,43 Kardemir (A) 1,90 0,00 -28,30 Kardemir (B) 1,88 0,53 -28,79 Kardemir (D) 1,90 1,60 -28,57 Karel Elektronik 12,87 1,10 -11,42 Karsan Otomotiv 1,24 1,64 -21,52 Karsu Tekstil 2,06 9,57 -36,42 Kartonsan 331,40 1,38 -15,00 Katmerciler Ekipman 2,34 4,00 -39,06 Kent Gıda 171,90 5,52 -2,22 Kerevitaş Gıda 3,41 6,90 4,60 Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45 Kiler GMYO 2,02 3,06 -46,70 Klimasan Klima 11,77 0,60 -46,69 Koç Holding 13,38 0,98 -34,15 Konfrut Gıda 7,25 9,85 -7,29 Konya Çimento 176,50 1,91 -34,94 Kordsa Teknik Tekstil 9,22 1,32 -27,49 Koza Altın 61,10 -1,13 -17,49 Koza Madencilik 9,09 1,11 -9,37 Körfez GMYO 1,91 7,30 -20,08 Kristal Kola 1,21 2,54 -19,87 Kron Telekomünikasyon 15,46 2,59 21,54 Kuştur Kuşadası Turizm 24,16 -1,39 1,94 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,15 2,68 -30,30 Kütahya Porselen 6,11 -1,77 -7,70 Lider Faktoring 2,85 1,79 -22,34 Link Bilgisayar 20,10 1,31 10,74 Logo Yazılım 59,45 1,97 -2,22 Lokman Hekim Sağlık 6,17 2,66 6,75 Lüks Kadife 7,32 9,91 -15,28 Makina Takım 1,21 5,22 -35,64 Mardin Çimento 4,99 0,00 -15,71 Marka Yatırım Holding 0,96 9,09 -18,64 Marmaris Altınyunus 59,80 9,93 -15,77 Marshall 42,70 -0,47 -10,18 Martı GMYO 0,73 4,29 -27,72 Martı Otel 0,57 3,64 -37,36 Mavi Giyim 33,52 -1,41 -42,11 Mazhar Zorlu Holding 11,30 -1,74 -6,53 Mega Polietilen 1,60 9,59 -27,27 Menderes Tekstil 1,16 4,50 -11,45 Mensa 0,24 0,00 -25,00 Merit Turizm 13,10 0,92 -32,61 Merko Gıda 1,14 -0,87 8,57 Metal Gayrimenkul 0,64 1,59 -29,67 Metemtur Otelcilik 1,33 5,56 -25,28 Metro Holding 0,88 1,15 -36,23 Metro Petrol ve Tesisleri 1,11 5,71 -43,37 Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 -9,87 -57,27 Migros Ticaret 22,70 -0,44 -6,28 Milpa 1,91 2,14 -12,79 Mistral GMYO 1,55 1,31 -17,99 MLP Sağlık 12,80 2,40 -20,00 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -2,30 -25,44 Mondi Tire Kutsan 6,29 9,97 51,93 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,06 1,41 18,40 Net Holding 1,34 1,52 -48,46 Netaş Telekom. 10,20 3,24 -21,90 Niğbaş Niğde Beton 5,70 0,00 -8,06 Nuh Çimento 9,14 0,99 -23,06 Nurol GMYO 2,60 2,77 -27,17 Odaş Elektrik 1,32 3,13 -8,70 Olmuksan-IP 4,04 0,00 57,75 Orge Enerji Elektrik 4,21 6,05 -15,12 Orma Orman Mahsulleri 3,37 -0,30 22,10 Osmanlı Menkul 7,00 0,29 66,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,51 2,72 -10,12 Otokar 105,20 1,84 -28,46 Oyak Yat. Ort. 4,89 -3,17 109,87 Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 7,34 -0,61 Özak GMYO 2,19 0,46 -14,79 Özbal Çelik Boru 1,29 2,38 -19,97 Özderici GMYO 1,06 0,95 -32,48 Özerden Plastik 1,95 -7,14 -14,47 Panora GMYO 4,14 1,22 -26,47 Papilon Savunma 8,04 3,08 3,74 Park Elek.Madencilik 2,60 1,17 -14,75 Parsan 11,60 1,05 -31,52 Pegasus 32,92 5,85 -61,90 Peker GMYO 2,70 9,76 -13,74 Penguen Gıda 3,69 9,82 78,26 Pera GMYO 0,64 1,59 -31,91 Pergamon Dış Ticaret 6,80 1,80 -15,21 Petkim 3,03 1,00 -20,47 Petrokent Turizm 105,70 2,13 -17,49 Pınar Et ve Un 10,11 0,60 10,25 Pınar Su 3,20 7,02 37,93 Pınar Süt 12,39 2,91 -2,21 Plastikkart 8,35 6,10 -9,92 Polisan Holding 1,92 2,13 -36,63 Politeknik Metal 63,00 4,91 -17,18 Prizma Press Matbaacılık 4,56 4,83 6,05 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,00 -0,03 5,16 QNB Finans Fin. Kir. 104,50 -6,70 -19,05 QNB Finansbank 35,50 1,14 -5,33 Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18 Ray Sigorta 2,85 7,55 -16,67 Reysaş GMYO 6,43 5,58 40,09 Reysaş Lojistik 6,96 5,78 58,90 Rhea Girişim 1,70 0,59 42,86 Rodrigo Tekstil 1,39 2,96 -23,20 Royal Halı 1,72 2,99 25,55 RTA Laboratuvarları 5,70 9,83 145,69 Sabancı Holding 7,48 0,67 -21,59 Safkar Ege Soğutmacılık 2,64 10,00 21,10 Salix Yatırım Holding 5,20 4,21 -27,88 Sanel Mühendislik 3,70 4,23 -8,64 Sanifoam Sünger 4,85 4,30 -3,00 Sanko Pazarlama 5,31 2,12 -31,40 Saray Matbaacılık 1,61 9,52 -10,06 Sarkuysan 4,85 -0,21 0,41 Sasa Polyester 8,77 9,90 13,45 Say Reklamcılık 2,58 6,17 15,18 Sekuro Plastik 4,80 4,35 -10,45 Selçuk Ecza Deposu 7,63 3,81 25,08 Selçuk Gıda 1,54 5,48 -10,47 Senkron Güvenlik 2,21 9,95 -19,05 Serve Film Prodüksiyon 1,59 5,30 0,00 Servet GMYO 10,60 6,96 24,71 Seyitler Kimya 9,72 0,62 43,15 Silverline Endüstri 1,62 2,53 -25,00 Sinpaş GMYO 0,89 0,00 -23,28 Smartiks Yazılım 7,89 0,13 -19,57 Soda Sanayii 5,02 1,41 -18,77 Sodaş Sodyum Sanayii 14,61 0,55 49,54 Söktaş 2,55 9,91 -3,77 Sönmez Filament 4,78 3,46 -2,05 Sönmez Pamuklu 4,62 4,52 -6,10 Sumaş Suni Tahta 8,70 4,82 -12,12 Şeker Fin. Kir. 4,81 0,84 0,63 Şekerbank 0,89 3,49 -32,06 Şişe Cam 4,04 2,54 -23,34 Şok Marketler 9,31 0,76 -13,48 T. Halk Bankası 4,99 1,01 -15,57 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,16 2,99 -40,00 T.S.K.B. 0,93 1,09 -23,14 T.Tuborg 12,97 0,54 8,99 Taç Tarım Ürünleri 1,73 3,59 -44,55 Tat Gıda 6,44 3,87 5,86 TAV Havalimanları 16,63 6,60 -38,78 Taze Kuru Gıda 6,30 6,42 -12,98 Tek-Art Turizm 0,80 3,90 -36,51 Tekfen Holding 12,60 3,03 -34,78 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,72 3,25 36,19 Temapol Polimer Plastik 5,20 9,94 -0,38 TGS Dış Ticaret 3,06 2,00 -34,48 Tofaş Oto. Fab. 16,46 -0,24 -29,36 Torunlar GMYO 1,82 3,41 -33,82 Trabzon Liman 8,25 1,60 -22,61 Trabzonspor Sportif 3,12 9,86 45,12 Trakya Cam 2,82 2,55 -19,43 Trend GMYO 2,09 10,00 -5,00 TSKB GMYO 1,40 2,19 4,48 Tuğçelik 3,96 9,09 0,25 Tukaş 8,60 0,00 -30,36 Turcas Petrol 1,92 4,35 -28,09 Turkcell 12,32 -0,65 -10,72 Tümosan Motor ve Traktör 4,29 1,90 -33,07 Tüpraş 75,65 1,54 -40,34 Türk Hava Yolları 8,96 2,75 -38,04 Türk Prysmian Kablo 3,03 2,71 16,54 Türk Telekom 6,74 1,35 -8,55 Türk Traktör 39,60 1,49 -25,16 Türker Proje Gayrimenkul 29,70 1,16 -29,29 Ufuk Yatırım 2,81 9,77 8,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,40 6,06 -33,96 Ulusoy Elektrik 28,44 0,78 6,92 Ulusoy Un Sanayi 4,24 -0,47 10,99 Umpaş Holding 0,41 2,50 -33,87 Uşak Seramik 1,23 6,96 -27,22 Utopya Turizm 3,64 8,98 -26,02 Uzertaş Boya 2,13 -7,79 -4,05 Ülker Bisküvi 19,33 0,16 -13,55 Ünye Çimento 3,76 2,17 -30,11 Vakıf Fin. Kir. 1,64 2,50 -32,23 Vakıf GMYO 1,91 2,14 -22,67 Vakıf Yat. Ort. 1,61 2,55 -30,90 Vakıflar Bankası 4,55 0,89 -17,42 Vakko Tekstil 4,00 1,78 -11,89 Vanet Gıda 1,06 2,91 -25,87 Verusa Holding 14,29 2,66 -23,01 Verusaturk Girisim 3,66 5,48 -32,10 Vestel 10,68 3,69 -15,37 Vestel Beyaz Eşya 16,10 2,22 -25,46 Viking Kağıt 4,05 4,11 116,58 Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 -2,24 -9,92 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 0,53 -24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,60 6,45 5,26 Yataş 5,28 2,72 -28,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 4,26 -8,70 Yeni Gimat GMYO 12,64 0,56 -2,84 Yeşil GMYO 0,38 2,70 -40,63 Yeşil Yapı 0,38 2,70 -42,42 Yeşil Yatırım Holding 8,24 2,11 -26,63 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.001,80 4,15 69,84 Yonga Mobilya 9,34 3,32 1,08 Yükselen Çelik 5,45 2,44 -11,09 Yünsa 8,39 1,82 -16,85 Zorlu Enerji 1,05 2,94 -35,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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