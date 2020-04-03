Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.300,00 -2,19 3,71 İş Bankası (C) 4,59 -0,65 -28,39 İş Bankası (Kur.) 310.000,10 47,62 İş Fin.Kir. 2,88 0,70 -24,21 İş Girişim 3,36 -0,30 -11,58 İş GMYO 1,34 -0,74 -23,86 İş Y. Men. Değ. 3,90 1,56 -3,15 İş Yat. Ort. 2,07 -1,43 28,47 İşbir Holding 419,00 -2,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 -29,03 İttifak Holding 2,24 -3,86 -39,78 İz Hayvancılık Tarım 2,25 9,76 -14,01 İzmir Demir Çelik 8,98 9,65 İzmir Fırça 1,41 -6,00 -21,67 Jantsa Jant Sanayi 46,48 -0,26 -12,61 Kafein Yazılım 11,52 -1,54 3,41 Kapital Yat. Holding 2,28 -2,98 -5,79 Kaplamin 4,56 -3,80 -17,84 Kardemir (A) 1,95 -0,51 -26,42 Kardemir (B) 1,93 -0,52 -26,89 Kardemir (D) 1,96 0,00 -26,32 Karel Elektronik 12,94 -3,79 -10,94 Karsan Otomotiv 1,33 2,31 -15,82 Karsu Tekstil 2,23 -1,76 -31,17 Kartonsan 322,30 -0,80 -17,34 Katmerciler Ekipman 2,46 2,93 -35,94 Kent Gıda 185,10 0,38 5,29 Kerevitaş Gıda 3,16 3,95 -3,07 Kervansaray Yat. Holding 0,31 3,33 -43,64 Kiler GMYO 2,08 0,00 -45,12 Klimasan Klima 12,16 0,50 -44,93 Koç Holding 13,60 2,64 -33,07 Konfrut Gıda 6,90 5,34 -11,76 Konya Çimento 179,40 1,82 -33,87 Kordsa Teknik Tekstil 9,28 0,65 -27,02 Koza Altın 59,50 -0,75 -19,65 Koza Madencilik 9,17 0,99 -8,57 Körfez GMYO 1,90 2,70 -20,50 Kristal Kola 1,23 -0,81 -18,54 Kron Telekomünikasyon 15,37 0,39 20,83 Kuştur Kuşadası Turizm 20,98 -3,32 -11,48 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,26 3,28 -23,64 Kütahya Porselen 6,26 0,00 -5,44 Lider Faktoring 2,78 -2,11 -24,25 Link Bilgisayar 20,72 -1,24 14,16 Logo Yazılım 57,90 -0,94 -4,77 Lokman Hekim Sağlık 5,65 -0,35 -2,25 Lüks Kadife 6,21 -1,43 -28,13 Makina Takım 1,24 0,00 -34,04 Mardin Çimento 5,08 3,04 -14,19 Marka Yatırım Holding 0,97 -3,96 -17,80 Marmaris Altınyunus 64,35 8,61 -9,37 Marshall 41,76 -1,00 -12,16 Martı GMYO 0,80 0,00 -20,79 Martı Otel 0,60 0,00 -34,07 Mavi Giyim 33,68 1,20 -41,83 Mazhar Zorlu Holding 10,87 -0,28 -10,09 Mega Polietilen 1,70 0,00 -22,73 Menderes Tekstil 1,18 -1,67 -9,92 Mensa 0,27 8,00 -15,62 Merit Turizm 12,70 -0,08 -34,67 Merko Gıda 1,04 1,96 -0,95 Metal Gayrimenkul 0,67 0,00 -26,37 Metemtur Otelcilik 1,32 0,00 -25,84 Metro Holding 0,95 -1,04 -31,16 Metro Petrol ve Tesisleri 1,37 -0,72 -30,10 Metro Yatırım Ortaklığı 2,69 -4,61 -66,87 Migros Ticaret 23,02 0,61 -4,95 Milpa 2,01 -0,50 -8,22 Mistral GMYO 1,65 -1,79 -12,70 MLP Sağlık 13,21 1,23 -17,44 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 0,00 -22,81 Mondi Tire Kutsan 6,59 5,78 59,18 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,13 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,26 -0,12 27,83 Net Holding 1,37 -2,14 -47,31 Netaş Telekom. 10,21 0,39 -21,82 Niğbaş Niğde Beton 5,85 -0,85 -5,65 Nuh Çimento 9,19 0,99 -16,34 Nurol GMYO 2,60 1,17 -27,17 Odaş Elektrik 1,36 0,00 -5,93 Olmuksan-IP 3,81 -1,04 48,77 Orge Enerji Elektrik 4,13 0,24 -16,73 Orma Orman Mahsulleri 3,18 2,58 15,22 Osmanlı Menkul 6,48 -3,86 54,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -0,66 -10,71 Otokar 104,00 0,10 -29,27 Oyak Yat. Ort. 4,48 -2,82 92,27 Oylum Sınai Yatırımlar 2,78 -0,71 -10,00 Özak GMYO 2,29 -0,87 -10,89 Özbal Çelik Boru 1,32 0,76 -18,11 Özderici GMYO 1,13 2,73 -28,03 Özerden Plastik 2,27 4,61 -0,44 Panora GMYO 4,17 -0,71 -25,94 Papilon Savunma 8,24 -3,06 6,32 Park Elek.Madencilik 2,68 -3,60 -12,13 Parsan 11,66 1,75 -31,17 Pegasus 33,04 -2,65 -61,76 Peker GMYO 2,35 -1,67 -24,92 Penguen Gıda 3,36 3,38 62,32 Pera GMYO 0,68 -1,45 -27,66 Pergamon Dış Ticaret 7,07 2,17 -11,85 Petkim 3,36 -2,89 -11,81 Petrokent Turizm 111,80 6,68 -12,72 Pınar Et ve Un 10,09 2,44 10,03 Pınar Su 2,89 3,21 24,57 Pınar Süt 11,38 -0,78 -10,18 Plastikkart 8,35 -1,88 -9,92 Polisan Holding 1,91 -1,55 -36,96 Politeknik Metal 62,50 0,00 -17,84 Prizma Press Matbaacılık 5,18 0,00 20,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.169,50 0,15 5,57 QNB Finans Fin. Kir. 101,50 -0,98 -21,38 QNB Finansbank 36,00 5,88 -4,00 Ral Yatırım Holding 8,00 1,27 17,65 Ray Sigorta 2,83 3,28 -17,25 Reysaş GMYO 5,88 -4,85 28,10 Reysaş Lojistik 6,39 -3,62 45,89 Rhea Girişim 1,71 -1,72 43,70 Rodrigo Tekstil 1,38 -1,43 -23,76 Royal Halı 1,61 -1,23 17,52 RTA Laboratuvarları 4,16 -9,96 79,31 Sabancı Holding 7,36 -0,54 -19,30 Safkar Ege Soğutmacılık 2,55 -0,78 16,97 Salix Yatırım Holding 4,69 0,64 -34,95 Sanel Mühendislik 4,02 -0,74 -0,74 Sanifoam Sünger 5,29 -1,67 5,80 Sanko Pazarlama 5,13 -1,35 -33,72 Saray Matbaacılık 1,50 -6,25 -16,20 Sarkuysan 4,99 3,31 3,31 Sasa Polyester 7,75 1,17 0,26 Say Reklamcılık 2,38 -1,65 6,25 Sekuro Plastik 4,02 -3,60 -25,00 Selçuk Ecza Deposu 7,09 0,71 16,23 Selçuk Gıda 1,50 0,67 -12,79 Senkron Güvenlik 1,97 -1,01 -27,84 Serve Film Prodüksiyon 1,76 10,00 10,69 Servet GMYO 10,20 0,39 20,00 Seyitler Kimya 9,98 0,20 46,98 Silverline Endüstri 1,91 6,11 -11,57 Sinpaş GMYO 0,93 1,09 -19,83 Smartiks Yazılım 7,78 -1,14 -20,69 Soda Sanayii 5,34 0,95 -13,59 Sodaş Sodyum Sanayii 14,40 -0,07 47,39 Söktaş 2,37 -2,87 -10,57 Sönmez Filament 4,22 4,46 -13,52 Sönmez Pamuklu 4,16 2,97 -15,45 Sumaş Suni Tahta 8,40 0,00 -15,15 Şeker Fin. Kir. 4,59 -0,65 -3,97 Şekerbank 0,88 -1,12 -32,82 Şişe Cam 4,21 0,48 -20,11 Şok Marketler 9,53 1,28 -11,43 T. Halk Bankası 4,95 -0,20 -16,24 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,08 -0,95 -42,48 T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14 T.Tuborg 12,75 1,19 7,14 Taç Tarım Ürünleri 2,38 9,68 -23,72 Tat Gıda 6,05 3,77 -0,56 TAV Havalimanları 16,04 -1,41 -40,95 Taze Kuru Gıda 6,00 -1,96 -17,13 Tek-Art Turizm 0,89 1,14 -29,37 Tekfen Holding 13,47 0,37 -30,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,78 -2,03 37,62 Temapol Polimer Plastik 4,13 -3,28 -20,88 TGS Dış Ticaret 3,03 0,00 -35,12 Tofaş Oto. Fab. 16,37 0,55 -29,75 Torunlar GMYO 2,03 4,64 -26,18 Trabzon Liman 8,61 2,01 -19,23 Trabzonspor Sportif 2,90 -6,15 34,88 Trakya Cam 3,02 0,00 -13,71 Trend GMYO 2,32 -7,57 5,45 TSKB GMYO 1,50 -1,32 11,94 Tuğçelik 3,62 0,84 -8,35 Tukaş 8,55 0,00 -30,77 Turcas Petrol 2,34 -2,09 -12,36 Turkcell 12,65 1,04 -8,33 Tümosan Motor ve Traktör 4,42 0,91 -31,05 Tüpraş 86,00 4,05 -32,18 Türk Hava Yolları 8,97 -0,33 -37,97 Türk Prysmian Kablo 3,00 -0,66 15,38 Türk Telekom 6,54 0,31 -11,26 Türk Traktör 42,82 0,42 -19,07 Türker Proje Gayrimenkul 29,10 -0,68 -30,71 Ufuk Yatırım 2,99 3,10 15,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,63 -6,32 -23,11 Ulusoy Elektrik 28,00 -0,07 5,26 Ulusoy Un Sanayi 4,37 0,69 14,40 Umpaş Holding 0,43 -2,27 -30,65 Uşak Seramik 1,20 -0,83 -28,99 Utopya Turizm 3,62 -0,55 -26,42 Uzertaş Boya 2,73 9,64 22,97 Ülker Bisküvi 20,34 2,42 -9,03 Ünye Çimento 3,90 3,17 -27,51 Vakıf Fin. Kir. 1,71 1,18 -29,34 Vakıf GMYO 2,00 0,50 -19,03 Vakıf Yat. Ort. 1,72 2,99 -26,18 Vakıflar Bankası 4,47 -0,67 -18,87 Vakko Tekstil 3,85 -4,94 -15,20 Vanet Gıda 1,25 5,93 -12,59 Verusa Holding 14,94 0,54 -19,50 Verusaturk Girisim 3,68 -1,08 -31,73 Vestel 10,28 0,49 -18,54 Vestel Beyaz Eşya 15,55 -0,96 -28,01 Viking Kağıt 3,73 -1,32 99,47 Yapı Kredi Koray GMYO 2,08 -2,35 -14,05 Yapı ve Kredi Bank. 1,82 -1,62 -26,61 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 9,96 30,30 Yataş 5,65 0,53 -23,02 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 0,00 -8,70 Yeni Gimat GMYO 12,77 1,19 -1,84 Yeşil GMYO 0,43 -2,27 -32,81 Yeşil Yapı 0,41 0,00 -37,88 Yeşil Yatırım Holding 8,47 -1,63 -24,58 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.800,50 -1,02 63,01 Yonga Mobilya 9,31 0,22 0,76 Yükselen Çelik 5,86 0,17 -4,40 Yünsa 8,41 -3,22 -16,65 Zorlu Enerji 1,10 0,00 -32,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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