Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.300,00 -2,19 3,71
İş Bankası (C) 4,59 -0,65 -28,39
İş Bankası (Kur.) 310.000,10 47,62
İş Fin.Kir. 2,88 0,70 -24,21
İş Girişim 3,36 -0,30 -11,58
İş GMYO 1,34 -0,74 -23,86
İş Y. Men. Değ. 3,90 1,56 -3,15
İş Yat. Ort. 2,07 -1,43 28,47
İşbir Holding 419,00 -2,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 -29,03
İttifak Holding 2,24 -3,86 -39,78
İz Hayvancılık Tarım 2,25 9,76 -14,01
İzmir Demir Çelik 8,98 9,65
İzmir Fırça 1,41 -6,00 -21,67
Jantsa Jant Sanayi 46,48 -0,26 -12,61
Kafein Yazılım 11,52 -1,54 3,41
Kapital Yat. Holding 2,28 -2,98 -5,79
Kaplamin 4,56 -3,80 -17,84
Kardemir (A) 1,95 -0,51 -26,42
Kardemir (B) 1,93 -0,52 -26,89
Kardemir (D) 1,96 0,00 -26,32
Karel Elektronik 12,94 -3,79 -10,94
Karsan Otomotiv 1,33 2,31 -15,82
Karsu Tekstil 2,23 -1,76 -31,17
Kartonsan 322,30 -0,80 -17,34
Katmerciler Ekipman 2,46 2,93 -35,94
Kent Gıda 185,10 0,38 5,29
Kerevitaş Gıda 3,16 3,95 -3,07
Kervansaray Yat. Holding 0,31 3,33 -43,64
Kiler GMYO 2,08 0,00 -45,12
Klimasan Klima 12,16 0,50 -44,93
Koç Holding 13,60 2,64 -33,07
Konfrut Gıda 6,90 5,34 -11,76
Konya Çimento 179,40 1,82 -33,87
Kordsa Teknik Tekstil 9,28 0,65 -27,02
Koza Altın 59,50 -0,75 -19,65
Koza Madencilik 9,17 0,99 -8,57
Körfez GMYO 1,90 2,70 -20,50
Kristal Kola 1,23 -0,81 -18,54
Kron Telekomünikasyon 15,37 0,39 20,83
Kuştur Kuşadası Turizm 20,98 -3,32 -11,48
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,26 3,28 -23,64
Kütahya Porselen 6,26 0,00 -5,44
Lider Faktoring 2,78 -2,11 -24,25
Link Bilgisayar 20,72 -1,24 14,16
Logo Yazılım 57,90 -0,94 -4,77
Lokman Hekim Sağlık 5,65 -0,35 -2,25
Lüks Kadife 6,21 -1,43 -28,13
Makina Takım 1,24 0,00 -34,04
Mardin Çimento 5,08 3,04 -14,19
Marka Yatırım Holding 0,97 -3,96 -17,80
Marmaris Altınyunus 64,35 8,61 -9,37
Marshall 41,76 -1,00 -12,16
Martı GMYO 0,80 0,00 -20,79
Martı Otel 0,60 0,00 -34,07
Mavi Giyim 33,68 1,20 -41,83
Mazhar Zorlu Holding 10,87 -0,28 -10,09
Mega Polietilen 1,70 0,00 -22,73
Menderes Tekstil 1,18 -1,67 -9,92
Mensa 0,27 8,00 -15,62
Merit Turizm 12,70 -0,08 -34,67
Merko Gıda 1,04 1,96 -0,95
Metal Gayrimenkul 0,67 0,00 -26,37
Metemtur Otelcilik 1,32 0,00 -25,84
Metro Holding 0,95 -1,04 -31,16
Metro Petrol ve Tesisleri 1,37 -0,72 -30,10
Metro Yatırım Ortaklığı 2,69 -4,61 -66,87
Migros Ticaret 23,02 0,61 -4,95
Milpa 2,01 -0,50 -8,22
Mistral GMYO 1,65 -1,79 -12,70
MLP Sağlık 13,21 1,23 -17,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 0,00 -22,81
Mondi Tire Kutsan 6,59 5,78 59,18
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,13 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,26 -0,12 27,83
Net Holding 1,37 -2,14 -47,31
Netaş Telekom. 10,21 0,39 -21,82
Niğbaş Niğde Beton 5,85 -0,85 -5,65
Nuh Çimento 9,19 0,99 -16,34
Nurol GMYO 2,60 1,17 -27,17
Odaş Elektrik 1,36 0,00 -5,93
Olmuksan-IP 3,81 -1,04 48,77
Orge Enerji Elektrik 4,13 0,24 -16,73
Orma Orman Mahsulleri 3,18 2,58 15,22
Osmanlı Menkul 6,48 -3,86 54,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -0,66 -10,71
Otokar 104,00 0,10 -29,27
Oyak Yat. Ort. 4,48 -2,82 92,27
Oylum Sınai Yatırımlar 2,78 -0,71 -10,00
Özak GMYO 2,29 -0,87 -10,89
Özbal Çelik Boru 1,32 0,76 -18,11
Özderici GMYO 1,13 2,73 -28,03
Özerden Plastik 2,27 4,61 -0,44
Panora GMYO 4,17 -0,71 -25,94
Papilon Savunma 8,24 -3,06 6,32
Park Elek.Madencilik 2,68 -3,60 -12,13
Parsan 11,66 1,75 -31,17
Pegasus 33,04 -2,65 -61,76
Peker GMYO 2,35 -1,67 -24,92
Penguen Gıda 3,36 3,38 62,32
Pera GMYO 0,68 -1,45 -27,66
Pergamon Dış Ticaret 7,07 2,17 -11,85
Petkim 3,36 -2,89 -11,81
Petrokent Turizm 111,80 6,68 -12,72
Pınar Et ve Un 10,09 2,44 10,03
Pınar Su 2,89 3,21 24,57
Pınar Süt 11,38 -0,78 -10,18
Plastikkart 8,35 -1,88 -9,92
Polisan Holding 1,91 -1,55 -36,96
Politeknik Metal 62,50 0,00 -17,84
Prizma Press Matbaacılık 5,18 0,00 20,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.169,50 0,15 5,57
QNB Finans Fin. Kir. 101,50 -0,98 -21,38
QNB Finansbank 36,00 5,88 -4,00
Ral Yatırım Holding 8,00 1,27 17,65
Ray Sigorta 2,83 3,28 -17,25
Reysaş GMYO 5,88 -4,85 28,10
Reysaş Lojistik 6,39 -3,62 45,89
Rhea Girişim 1,71 -1,72 43,70
Rodrigo Tekstil 1,38 -1,43 -23,76
Royal Halı 1,61 -1,23 17,52
RTA Laboratuvarları 4,16 -9,96 79,31
Sabancı Holding 7,36 -0,54 -19,30
Safkar Ege Soğutmacılık 2,55 -0,78 16,97
Salix Yatırım Holding 4,69 0,64 -34,95
Sanel Mühendislik 4,02 -0,74 -0,74
Sanifoam Sünger 5,29 -1,67 5,80
Sanko Pazarlama 5,13 -1,35 -33,72
Saray Matbaacılık 1,50 -6,25 -16,20
Sarkuysan 4,99 3,31 3,31
Sasa Polyester 7,75 1,17 0,26
Say Reklamcılık 2,38 -1,65 6,25
Sekuro Plastik 4,02 -3,60 -25,00
Selçuk Ecza Deposu 7,09 0,71 16,23
Selçuk Gıda 1,50 0,67 -12,79
Senkron Güvenlik 1,97 -1,01 -27,84
Serve Film Prodüksiyon 1,76 10,00 10,69
Servet GMYO 10,20 0,39 20,00
Seyitler Kimya 9,98 0,20 46,98
Silverline Endüstri 1,91 6,11 -11,57
Sinpaş GMYO 0,93 1,09 -19,83
Smartiks Yazılım 7,78 -1,14 -20,69
Soda Sanayii 5,34 0,95 -13,59
Sodaş Sodyum Sanayii 14,40 -0,07 47,39
Söktaş 2,37 -2,87 -10,57
Sönmez Filament 4,22 4,46 -13,52
Sönmez Pamuklu 4,16 2,97 -15,45
Sumaş Suni Tahta 8,40 0,00 -15,15
Şeker Fin. Kir. 4,59 -0,65 -3,97
Şekerbank 0,88 -1,12 -32,82
Şişe Cam 4,21 0,48 -20,11
Şok Marketler 9,53 1,28 -11,43
T. Halk Bankası 4,95 -0,20 -16,24
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,08 -0,95 -42,48
T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14
T.Tuborg 12,75 1,19 7,14
Taç Tarım Ürünleri 2,38 9,68 -23,72
Tat Gıda 6,05 3,77 -0,56
TAV Havalimanları 16,04 -1,41 -40,95
Taze Kuru Gıda 6,00 -1,96 -17,13
Tek-Art Turizm 0,89 1,14 -29,37
Tekfen Holding 13,47 0,37 -30,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,78 -2,03 37,62
Temapol Polimer Plastik 4,13 -3,28 -20,88
TGS Dış Ticaret 3,03 0,00 -35,12
Tofaş Oto. Fab. 16,37 0,55 -29,75
Torunlar GMYO 2,03 4,64 -26,18
Trabzon Liman 8,61 2,01 -19,23
Trabzonspor Sportif 2,90 -6,15 34,88
Trakya Cam 3,02 0,00 -13,71
Trend GMYO 2,32 -7,57 5,45
TSKB GMYO 1,50 -1,32 11,94
Tuğçelik 3,62 0,84 -8,35
Tukaş 8,55 0,00 -30,77
Turcas Petrol 2,34 -2,09 -12,36
Turkcell 12,65 1,04 -8,33
Tümosan Motor ve Traktör 4,42 0,91 -31,05
Tüpraş 86,00 4,05 -32,18
Türk Hava Yolları 8,97 -0,33 -37,97
Türk Prysmian Kablo 3,00 -0,66 15,38
Türk Telekom 6,54 0,31 -11,26
Türk Traktör 42,82 0,42 -19,07
Türker Proje Gayrimenkul 29,10 -0,68 -30,71
Ufuk Yatırım 2,99 3,10 15,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,63 -6,32 -23,11
Ulusoy Elektrik 28,00 -0,07 5,26
Ulusoy Un Sanayi 4,37 0,69 14,40
Umpaş Holding 0,43 -2,27 -30,65
Uşak Seramik 1,20 -0,83 -28,99
Utopya Turizm 3,62 -0,55 -26,42
Uzertaş Boya 2,73 9,64 22,97
Ülker Bisküvi 20,34 2,42 -9,03
Ünye Çimento 3,90 3,17 -27,51
Vakıf Fin. Kir. 1,71 1,18 -29,34
Vakıf GMYO 2,00 0,50 -19,03
Vakıf Yat. Ort. 1,72 2,99 -26,18
Vakıflar Bankası 4,47 -0,67 -18,87
Vakko Tekstil 3,85 -4,94 -15,20
Vanet Gıda 1,25 5,93 -12,59
Verusa Holding 14,94 0,54 -19,50
Verusaturk Girisim 3,68 -1,08 -31,73
Vestel 10,28 0,49 -18,54
Vestel Beyaz Eşya 15,55 -0,96 -28,01
Viking Kağıt 3,73 -1,32 99,47
Yapı Kredi Koray GMYO 2,08 -2,35 -14,05
Yapı ve Kredi Bank. 1,82 -1,62 -26,61
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 9,96 30,30
Yataş 5,65 0,53 -23,02
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 0,00 -8,70
Yeni Gimat GMYO 12,77 1,19 -1,84
Yeşil GMYO 0,43 -2,27 -32,81
Yeşil Yapı 0,41 0,00 -37,88
Yeşil Yatırım Holding 8,47 -1,63 -24,58
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.800,50 -1,02 63,01
Yonga Mobilya 9,31 0,22 0,76
Yükselen Çelik 5,86 0,17 -4,40
Yünsa 8,41 -3,22 -16,65
Zorlu Enerji 1,10 0,00 -32,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 02:26 Kaynak: AA

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