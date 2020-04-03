Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|31.300,00
|-2,19
|3,71
|İş Bankası (C)
|4,59
|-0,65
|-28,39
|İş Bankası (Kur.)
|310.000,10
|47,62
|İş Fin.Kir.
|2,88
|0,70
|-24,21
|İş Girişim
|3,36
|-0,30
|-11,58
|İş GMYO
|1,34
|-0,74
|-23,86
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|1,56
|-3,15
|İş Yat. Ort.
|2,07
|-1,43
|28,47
|İşbir Holding
|419,00
|-2,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,44
|0,00
|-29,03
|İttifak Holding
|2,24
|-3,86
|-39,78
|İz Hayvancılık Tarım
|2,25
|9,76
|-14,01
|İzmir Demir Çelik
|8,98
|9,65
|İzmir Fırça
|1,41
|-6,00
|-21,67
|Jantsa Jant Sanayi
|46,48
|-0,26
|-12,61
|Kafein Yazılım
|11,52
|-1,54
|3,41
|Kapital Yat. Holding
|2,28
|-2,98
|-5,79
|Kaplamin
|4,56
|-3,80
|-17,84
|Kardemir (A)
|1,95
|-0,51
|-26,42
|Kardemir (B)
|1,93
|-0,52
|-26,89
|Kardemir (D)
|1,96
|0,00
|-26,32
|Karel Elektronik
|12,94
|-3,79
|-10,94
|Karsan Otomotiv
|1,33
|2,31
|-15,82
|Karsu Tekstil
|2,23
|-1,76
|-31,17
|Kartonsan
|322,30
|-0,80
|-17,34
|Katmerciler Ekipman
|2,46
|2,93
|-35,94
|Kent Gıda
|185,10
|0,38
|5,29
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|3,95
|-3,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,31
|3,33
|-43,64
|Kiler GMYO
|2,08
|0,00
|-45,12
|Klimasan Klima
|12,16
|0,50
|-44,93
|Koç Holding
|13,60
|2,64
|-33,07
|Konfrut Gıda
|6,90
|5,34
|-11,76
|Konya Çimento
|179,40
|1,82
|-33,87
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,28
|0,65
|-27,02
|Koza Altın
|59,50
|-0,75
|-19,65
|Koza Madencilik
|9,17
|0,99
|-8,57
|Körfez GMYO
|1,90
|2,70
|-20,50
|Kristal Kola
|1,23
|-0,81
|-18,54
|Kron Telekomünikasyon
|15,37
|0,39
|20,83
|Kuştur Kuşadası Turizm
|20,98
|-3,32
|-11,48
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,26
|3,28
|-23,64
|Kütahya Porselen
|6,26
|0,00
|-5,44
|Lider Faktoring
|2,78
|-2,11
|-24,25
|Link Bilgisayar
|20,72
|-1,24
|14,16
|Logo Yazılım
|57,90
|-0,94
|-4,77
|Lokman Hekim Sağlık
|5,65
|-0,35
|-2,25
|Lüks Kadife
|6,21
|-1,43
|-28,13
|Makina Takım
|1,24
|0,00
|-34,04
|Mardin Çimento
|5,08
|3,04
|-14,19
|Marka Yatırım Holding
|0,97
|-3,96
|-17,80
|Marmaris Altınyunus
|64,35
|8,61
|-9,37
|Marshall
|41,76
|-1,00
|-12,16
|Martı GMYO
|0,80
|0,00
|-20,79
|Martı Otel
|0,60
|0,00
|-34,07
|Mavi Giyim
|33,68
|1,20
|-41,83
|Mazhar Zorlu Holding
|10,87
|-0,28
|-10,09
|Mega Polietilen
|1,70
|0,00
|-22,73
|Menderes Tekstil
|1,18
|-1,67
|-9,92
|Mensa
|0,27
|8,00
|-15,62
|Merit Turizm
|12,70
|-0,08
|-34,67
|Merko Gıda
|1,04
|1,96
|-0,95
|Metal Gayrimenkul
|0,67
|0,00
|-26,37
|Metemtur Otelcilik
|1,32
|0,00
|-25,84
|Metro Holding
|0,95
|-1,04
|-31,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,37
|-0,72
|-30,10
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,69
|-4,61
|-66,87
|Migros Ticaret
|23,02
|0,61
|-4,95
|Milpa
|2,01
|-0,50
|-8,22
|Mistral GMYO
|1,65
|-1,79
|-12,70
|MLP Sağlık
|13,21
|1,23
|-17,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,88
|0,00
|-22,81
|Mondi Tire Kutsan
|6,59
|5,78
|59,18
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|0,13
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,26
|-0,12
|27,83
|Net Holding
|1,37
|-2,14
|-47,31
|Netaş Telekom.
|10,21
|0,39
|-21,82
|Niğbaş Niğde Beton
|5,85
|-0,85
|-5,65
|Nuh Çimento
|9,19
|0,99
|-16,34
|Nurol GMYO
|2,60
|1,17
|-27,17
|Odaş Elektrik
|1,36
|0,00
|-5,93
|Olmuksan-IP
|3,81
|-1,04
|48,77
|Orge Enerji Elektrik
|4,13
|0,24
|-16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|3,18
|2,58
|15,22
|Osmanlı Menkul
|6,48
|-3,86
|54,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,50
|-0,66
|-10,71
|Otokar
|104,00
|0,10
|-29,27
|Oyak Yat. Ort.
|4,48
|-2,82
|92,27
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,78
|-0,71
|-10,00
|Özak GMYO
|2,29
|-0,87
|-10,89
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|0,76
|-18,11
|Özderici GMYO
|1,13
|2,73
|-28,03
|Özerden Plastik
|2,27
|4,61
|-0,44
|Panora GMYO
|4,17
|-0,71
|-25,94
|Papilon Savunma
|8,24
|-3,06
|6,32
|Park Elek.Madencilik
|2,68
|-3,60
|-12,13
|Parsan
|11,66
|1,75
|-31,17
|Pegasus
|33,04
|-2,65
|-61,76
|Peker GMYO
|2,35
|-1,67
|-24,92
|Penguen Gıda
|3,36
|3,38
|62,32
|Pera GMYO
|0,68
|-1,45
|-27,66
|Pergamon Dış Ticaret
|7,07
|2,17
|-11,85
|Petkim
|3,36
|-2,89
|-11,81
|Petrokent Turizm
|111,80
|6,68
|-12,72
|Pınar Et ve Un
|10,09
|2,44
|10,03
|Pınar Su
|2,89
|3,21
|24,57
|Pınar Süt
|11,38
|-0,78
|-10,18
|Plastikkart
|8,35
|-1,88
|-9,92
|Polisan Holding
|1,91
|-1,55
|-36,96
|Politeknik Metal
|62,50
|0,00
|-17,84
|Prizma Press Matbaacılık
|5,18
|0,00
|20,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.169,50
|0,15
|5,57
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,50
|-0,98
|-21,38
|QNB Finansbank
|36,00
|5,88
|-4,00
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|1,27
|17,65
|Ray Sigorta
|2,83
|3,28
|-17,25
|Reysaş GMYO
|5,88
|-4,85
|28,10
|Reysaş Lojistik
|6,39
|-3,62
|45,89
|Rhea Girişim
|1,71
|-1,72
|43,70
|Rodrigo Tekstil
|1,38
|-1,43
|-23,76
|Royal Halı
|1,61
|-1,23
|17,52
|RTA Laboratuvarları
|4,16
|-9,96
|79,31
|Sabancı Holding
|7,36
|-0,54
|-19,30
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,55
|-0,78
|16,97
|Salix Yatırım Holding
|4,69
|0,64
|-34,95
|Sanel Mühendislik
|4,02
|-0,74
|-0,74
|Sanifoam Sünger
|5,29
|-1,67
|5,80
|Sanko Pazarlama
|5,13
|-1,35
|-33,72
|Saray Matbaacılık
|1,50
|-6,25
|-16,20
|Sarkuysan
|4,99
|3,31
|3,31
|Sasa Polyester
|7,75
|1,17
|0,26
|Say Reklamcılık
|2,38
|-1,65
|6,25
|Sekuro Plastik
|4,02
|-3,60
|-25,00
|Selçuk Ecza Deposu
|7,09
|0,71
|16,23
|Selçuk Gıda
|1,50
|0,67
|-12,79
|Senkron Güvenlik
|1,97
|-1,01
|-27,84
|Serve Film Prodüksiyon
|1,76
|10,00
|10,69
|Servet GMYO
|10,20
|0,39
|20,00
|Seyitler Kimya
|9,98
|0,20
|46,98
|Silverline Endüstri
|1,91
|6,11
|-11,57
|Sinpaş GMYO
|0,93
|1,09
|-19,83
|Smartiks Yazılım
|7,78
|-1,14
|-20,69
|Soda Sanayii
|5,34
|0,95
|-13,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,40
|-0,07
|47,39
|Söktaş
|2,37
|-2,87
|-10,57
|Sönmez Filament
|4,22
|4,46
|-13,52
|Sönmez Pamuklu
|4,16
|2,97
|-15,45
|Sumaş Suni Tahta
|8,40
|0,00
|-15,15
|Şeker Fin. Kir.
|4,59
|-0,65
|-3,97
|Şekerbank
|0,88
|-1,12
|-32,82
|Şişe Cam
|4,21
|0,48
|-20,11
|Şok Marketler
|9,53
|1,28
|-11,43
|T. Halk Bankası
|4,95
|-0,20
|-16,24
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|25,08
|-0,95
|-42,48
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|-23,14
|T.Tuborg
|12,75
|1,19
|7,14
|Taç Tarım Ürünleri
|2,38
|9,68
|-23,72
|Tat Gıda
|6,05
|3,77
|-0,56
|TAV Havalimanları
|16,04
|-1,41
|-40,95
|Taze Kuru Gıda
|6,00
|-1,96
|-17,13
|Tek-Art Turizm
|0,89
|1,14
|-29,37
|Tekfen Holding
|13,47
|0,37
|-30,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,78
|-2,03
|37,62
|Temapol Polimer Plastik
|4,13
|-3,28
|-20,88
|TGS Dış Ticaret
|3,03
|0,00
|-35,12
|Tofaş Oto. Fab.
|16,37
|0,55
|-29,75
|Torunlar GMYO
|2,03
|4,64
|-26,18
|Trabzon Liman
|8,61
|2,01
|-19,23
|Trabzonspor Sportif
|2,90
|-6,15
|34,88
|Trakya Cam
|3,02
|0,00
|-13,71
|Trend GMYO
|2,32
|-7,57
|5,45
|TSKB GMYO
|1,50
|-1,32
|11,94
|Tuğçelik
|3,62
|0,84
|-8,35
|Tukaş
|8,55
|0,00
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,34
|-2,09
|-12,36
|Turkcell
|12,65
|1,04
|-8,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,42
|0,91
|-31,05
|Tüpraş
|86,00
|4,05
|-32,18
|Türk Hava Yolları
|8,97
|-0,33
|-37,97
|Türk Prysmian Kablo
|3,00
|-0,66
|15,38
|Türk Telekom
|6,54
|0,31
|-11,26
|Türk Traktör
|42,82
|0,42
|-19,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|29,10
|-0,68
|-30,71
|Ufuk Yatırım
|2,99
|3,10
|15,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,63
|-6,32
|-23,11
|Ulusoy Elektrik
|28,00
|-0,07
|5,26
|Ulusoy Un Sanayi
|4,37
|0,69
|14,40
|Umpaş Holding
|0,43
|-2,27
|-30,65
|Uşak Seramik
|1,20
|-0,83
|-28,99
|Utopya Turizm
|3,62
|-0,55
|-26,42
|Uzertaş Boya
|2,73
|9,64
|22,97
|Ülker Bisküvi
|20,34
|2,42
|-9,03
|Ünye Çimento
|3,90
|3,17
|-27,51
|Vakıf Fin. Kir.
|1,71
|1,18
|-29,34
|Vakıf GMYO
|2,00
|0,50
|-19,03
|Vakıf Yat. Ort.
|1,72
|2,99
|-26,18
|Vakıflar Bankası
|4,47
|-0,67
|-18,87
|Vakko Tekstil
|3,85
|-4,94
|-15,20
|Vanet Gıda
|1,25
|5,93
|-12,59
|Verusa Holding
|14,94
|0,54
|-19,50
|Verusaturk Girisim
|3,68
|-1,08
|-31,73
|Vestel
|10,28
|0,49
|-18,54
|Vestel Beyaz Eşya
|15,55
|-0,96
|-28,01
|Viking Kağıt
|3,73
|-1,32
|99,47
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,08
|-2,35
|-14,05
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,82
|-1,62
|-26,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,17
|9,96
|30,30
|Yataş
|5,65
|0,53
|-23,02
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,47
|0,00
|-8,70
|Yeni Gimat GMYO
|12,77
|1,19
|-1,84
|Yeşil GMYO
|0,43
|-2,27
|-32,81
|Yeşil Yapı
|0,41
|0,00
|-37,88
|Yeşil Yatırım Holding
|8,47
|-1,63
|-24,58
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.800,50
|-1,02
|63,01
|Yonga Mobilya
|9,31
|0,22
|0,76
|Yükselen Çelik
|5,86
|0,17
|-4,40
|Yünsa
|8,41
|-3,22
|-16,65
|Zorlu Enerji
|1,10
|0,00
|-32,52
(Son)