Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 32.500,00 4,67 7,69
İş Bankası (C) 4,64 1,53 -27,61
İş Bankası (Kur.) 310.000,10 47,62
İş Fin.Kir. 2,92 3,18 -23,16
İş Girişim 3,41 1,79 -10,26
İş GMYO 1,35 2,27 -23,30
İş Y. Men. Değ. 3,94 2,34 -2,15
İş Yat. Ort. 2,14 3,38 32,81
İşbir Holding 449,00 8,17 4,42
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 4,55 -25,81
İttifak Holding 2,27 1,79 -38,98
İz Hayvancılık Tarım 2,47 9,78 -5,60
İzmir Demir Çelik 9,10 1,11 11,11
İzmir Fırça 1,48 2,78 -17,78
Jantsa Jant Sanayi 46,24 0,96 -13,06
Kafein Yazılım 11,89 3,39 6,73
Kapital Yat. Holding 2,29 0,44 -5,37
Kaplamin 4,96 4,42 -10,63
Kardemir (A) 2,00 2,56 -24,53
Kardemir (B) 1,99 2,58 -24,62
Kardemir (D) 2,04 3,03 -23,31
Karel Elektronik 13,22 2,64 -9,02
Karsan Otomotiv 1,35 3,05 -14,56
Karsu Tekstil 2,32 1,75 -28,40
Kartonsan 330,90 2,29 -15,13
Katmerciler Ekipman 2,77 9,06 -27,86
Kent Gıda 184,50 1,15 4,95
Kerevitaş Gıda 3,25 2,52 -0,31
Kervansaray Yat. Holding 0,34 9,68 -38,18
Kiler GMYO 2,14 3,38 -43,54
Klimasan Klima 13,74 3,23 -37,77
Koç Holding 14,03 4,08 -29,88
Konfrut Gıda 7,12 3,04 -8,95
Konya Çimento 185,10 2,21 -31,77
Kordsa Teknik Tekstil 9,34 1,85 -26,55
Koza Altın 62,05 4,20 -16,21
Koza Madencilik 9,51 4,16 -5,18
Körfez GMYO 1,90 2,70 -20,50
Kristal Kola 1,26 3,28 -16,56
Kron Telekomünikasyon 16,55 7,12 30,11
Kuştur Kuşadası Turizm 22,10 1,66 -6,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,31 4,80 -20,61
Kütahya Porselen 6,53 3,65 -1,36
Lider Faktoring 2,86 3,62 -22,07
Link Bilgisayar 21,44 2,98 18,13
Logo Yazılım 60,60 3,41 -0,33
Lokman Hekim Sağlık 5,67 2,16 -1,90
Lüks Kadife 6,92 3,28 -19,91
Makina Takım 1,27 2,42 -32,45
Mardin Çimento 5,16 2,58 -12,84
Marka Yatırım Holding 1,04 5,05 -11,86
Marmaris Altınyunus 71,65 9,98 0,92
Marshall 42,44 1,34 -10,73
Martı GMYO 0,82 3,80 -18,81
Martı Otel 0,61 3,39 -32,97
Mavi Giyim 35,62 4,83 -38,48
Mazhar Zorlu Holding 11,20 3,23 -7,36
Mega Polietilen 1,82 4,00 -17,27
Menderes Tekstil 1,24 5,98 -5,34
Mensa 0,28 3,70 -12,50
Merit Turizm 13,89 6,85 -28,55
Merko Gıda 1,06 0,95 0,95
Metal Gayrimenkul 0,80 9,59 -12,09
Metemtur Otelcilik 1,41 4,44 -20,79
Metro Holding 0,98 4,26 -28,99
Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 2,90 -27,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,84 1,79 -65,02
Migros Ticaret 24,24 2,36 0,08
Milpa 2,06 3,52 -5,94
Mistral GMYO 1,66 1,84 -12,17
MLP Sağlık 13,30 1,92 -16,87
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -3,41 -25,44
Mondi Tire Kutsan 7,05 5,22 70,29
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,54 2,29 30,03
Net Holding 1,38 1,47 -46,92
Netaş Telekom. 10,64 4,42 -18,53
Niğbaş Niğde Beton 5,75 0,00 -7,26
Nuh Çimento 9,24 1,09 -15,88
Nurol GMYO 2,74 6,20 -23,25
Odaş Elektrik 1,40 2,94 -3,16
Olmuksan-IP 3,84 1,05 49,94
Orge Enerji Elektrik 4,42 7,02 -10,89
Orma Orman Mahsulleri 3,44 7,50 24,64
Osmanlı Menkul 6,50 2,20 54,76
Ostim Endüstriyel Yat 1,63 8,67 -2,98
Otokar 108,30 2,56 -26,35
Oyak Yat. Ort. 4,86 9,95 108,58
Oylum Sınai Yatırımlar 2,88 3,60 -6,76
Özak GMYO 2,35 0,86 -8,56
Özbal Çelik Boru 1,32 0,76 -18,11
Özderici GMYO 1,13 2,73 -28,03
Özerden Plastik 2,55 7,14 11,84
Panora GMYO 4,28 2,64 -23,98
Papilon Savunma 8,44 2,55 8,90
Park Elek.Madencilik 2,79 4,10 -8,52
Parsan 12,05 2,12 -28,87
Pegasus 35,36 6,19 -59,07
Peker GMYO 2,42 3,42 -22,68
Penguen Gıda 3,42 2,70 65,22
Pera GMYO 0,72 2,86 -23,40
Pergamon Dış Ticaret 7,39 3,79 -7,86
Petkim 3,43 0,59 -9,97
Petrokent Turizm 126,70 9,98 -1,09
Pınar Et ve Un 10,15 2,01 10,69
Pınar Su 2,93 2,45 26,29
Pınar Süt 11,87 3,67 -6,31
Plastikkart 8,44 1,44 -8,95
Polisan Holding 1,96 1,97 -35,05
Politeknik Metal 62,95 -0,08 -17,25
Prizma Press Matbaacılık 5,19 0,58 20,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 0,09 5,66
QNB Finans Fin. Kir. 103,10 0,19 -20,14
QNB Finansbank 38,50 5,48 2,67
Ral Yatırım Holding 8,00 0,00 17,65
Ray Sigorta 3,31 9,97 -3,22
Reysaş GMYO 6,40 5,44 39,43
Reysaş Lojistik 7,06 6,81 61,19
Rhea Girişim 1,75 1,74 47,06
Rodrigo Tekstil 1,36 0,00 -24,86
Royal Halı 1,61 0,00 17,52
RTA Laboratuvarları 4,57 9,86 96,98
Sabancı Holding 7,48 1,22 -17,98
Safkar Ege Soğutmacılık 2,69 4,67 23,39
Salix Yatırım Holding 4,71 0,86 -34,67
Sanel Mühendislik 4,58 8,02 13,09
Sanifoam Sünger 5,39 0,56 7,80
Sanko Pazarlama 5,33 3,09 -31,14
Saray Matbaacılık 1,58 3,27 -11,73
Sarkuysan 4,92 0,61 1,86
Sasa Polyester 9,10 8,08 17,72
Say Reklamcılık 2,48 2,48 10,71
Sekuro Plastik 4,30 1,18 -19,78
Selçuk Ecza Deposu 7,29 2,39 19,51
Selçuk Gıda 1,65 7,14 -4,07
Senkron Güvenlik 2,08 6,12 -23,81
Serve Film Prodüksiyon 1,90 7,95 19,50
Servet GMYO 10,53 3,13 23,88
Seyitler Kimya 10,04 0,30 47,86
Silverline Endüstri 2,17 9,60 0,46
Sinpaş GMYO 1,00 -0,99 -13,79
Smartiks Yazılım 8,04 3,08 -18,04
Soda Sanayii 5,33 1,91 -13,75
Sodaş Sodyum Sanayii 15,00 2,04 53,53
Söktaş 2,60 4,84 -1,89
Sönmez Filament 4,42 4,74 -9,43
Sönmez Pamuklu 4,28 2,64 -13,01
Sumaş Suni Tahta 8,01 -4,64 -19,09
Şeker Fin. Kir. 4,73 1,07 -1,05
Şekerbank 0,90 2,27 -31,30
Şişe Cam 4,26 1,91 -19,17
Şok Marketler 9,48 -0,21 -11,90
T. Halk Bankası 5,01 1,42 -15,23
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,62 9,95 -36,65
T.S.K.B. 0,93 2,20 -23,14
T.Tuborg 12,96 0,70 8,91
Taç Tarım Ürünleri 2,61 9,66 -16,35
Tat Gıda 6,12 1,83 0,60
TAV Havalimanları 16,53 2,54 -39,15
Taze Kuru Gıda 6,18 3,34 -14,64
Tek-Art Turizm 0,92 5,75 -26,98
Tekfen Holding 13,98 3,63 -27,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 3,96 43,81
Temapol Polimer Plastik 4,86 3,62 -6,90
TGS Dış Ticaret 3,15 4,30 -32,55
Tofaş Oto. Fab. 18,29 9,13 -21,51
Torunlar GMYO 2,07 2,99 -24,73
Trabzon Liman 8,76 2,22 -17,82
Trabzonspor Sportif 3,13 9,82 45,58
Trakya Cam 3,03 1,34 -13,43
Trend GMYO 2,92 8,15 32,73
TSKB GMYO 1,54 1,99 14,93
Tuğçelik 3,82 6,41 -3,29
Tukaş 8,65 1,53 -29,96
Turcas Petrol 2,48 2,48 -7,12
Turkcell 12,64 1,12 -8,41
Tümosan Motor ve Traktör 4,70 3,52 -26,68
Tüpraş 85,05 0,29 -32,93
Türk Hava Yolları 9,10 1,90 -37,07
Türk Prysmian Kablo 3,06 2,34 17,69
Türk Telekom 6,61 1,85 -10,31
Türk Traktör 43,22 2,90 -18,32
Türker Proje Gayrimenkul 30,00 2,74 -28,57
Ufuk Yatırım 2,99 0,00 15,89
Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 2,47 -21,70
Ulusoy Elektrik 28,30 1,00 6,39
Ulusoy Un Sanayi 4,44 2,54 16,23
Umpaş Holding 0,43 -2,27 -30,65
Uşak Seramik 1,25 4,17 -26,04
Utopya Turizm 3,85 2,67 -21,75
Uzertaş Boya 2,96 8,42 33,33
Ülker Bisküvi 20,76 1,76 -7,16
Ünye Çimento 3,95 2,86 -26,58
Vakıf Fin. Kir. 1,73 3,59 -28,51
Vakıf GMYO 2,04 3,03 -17,41
Vakıf Yat. Ort. 1,76 4,14 -24,46
Vakıflar Bankası 4,53 1,57 -17,79
Vakko Tekstil 3,94 2,07 -13,22
Vanet Gıda 1,19 -4,03 -16,78
Verusa Holding 15,30 3,24 -17,56
Verusaturk Girisim 3,76 2,73 -30,24
Vestel 10,56 3,53 -16,32
Vestel Beyaz Eşya 16,06 2,95 -25,65
Viking Kağıt 3,74 1,08 100,00
Yapı Kredi Koray GMYO 2,16 3,35 -10,74
Yapı ve Kredi Bank. 1,86 2,20 -25,00
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,53 4,41 36,04
Yataş 5,74 3,80 -21,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,59 3,92 -1,24
Yeni Gimat GMYO 12,81 -0,31 -1,54
Yeşil GMYO 0,43 0,00 -32,81
Yeşil Yapı 0,42 5,00 -36,36
Yeşil Yatırım Holding 8,75 3,92 -22,08
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.649,70 -3,05 57,88
Yonga Mobilya 9,51 2,81 2,92
Yükselen Çelik 6,08 4,47 -0,82
Yünsa 8,85 4,49 -12,29
Zorlu Enerji 1,12 2,75 -31,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:20 Kaynak: AA

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