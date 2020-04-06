Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 32.500,00 4,67 7,69 İş Bankası (C) 4,64 1,53 -27,61 İş Bankası (Kur.) 310.000,10 47,62 İş Fin.Kir. 2,92 3,18 -23,16 İş Girişim 3,41 1,79 -10,26 İş GMYO 1,35 2,27 -23,30 İş Y. Men. Değ. 3,94 2,34 -2,15 İş Yat. Ort. 2,14 3,38 32,81 İşbir Holding 449,00 8,17 4,42 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 4,55 -25,81 İttifak Holding 2,27 1,79 -38,98 İz Hayvancılık Tarım 2,47 9,78 -5,60 İzmir Demir Çelik 9,10 1,11 11,11 İzmir Fırça 1,48 2,78 -17,78 Jantsa Jant Sanayi 46,24 0,96 -13,06 Kafein Yazılım 11,89 3,39 6,73 Kapital Yat. Holding 2,29 0,44 -5,37 Kaplamin 4,96 4,42 -10,63 Kardemir (A) 2,00 2,56 -24,53 Kardemir (B) 1,99 2,58 -24,62 Kardemir (D) 2,04 3,03 -23,31 Karel Elektronik 13,22 2,64 -9,02 Karsan Otomotiv 1,35 3,05 -14,56 Karsu Tekstil 2,32 1,75 -28,40 Kartonsan 330,90 2,29 -15,13 Katmerciler Ekipman 2,77 9,06 -27,86 Kent Gıda 184,50 1,15 4,95 Kerevitaş Gıda 3,25 2,52 -0,31 Kervansaray Yat. Holding 0,34 9,68 -38,18 Kiler GMYO 2,14 3,38 -43,54 Klimasan Klima 13,74 3,23 -37,77 Koç Holding 14,03 4,08 -29,88 Konfrut Gıda 7,12 3,04 -8,95 Konya Çimento 185,10 2,21 -31,77 Kordsa Teknik Tekstil 9,34 1,85 -26,55 Koza Altın 62,05 4,20 -16,21 Koza Madencilik 9,51 4,16 -5,18 Körfez GMYO 1,90 2,70 -20,50 Kristal Kola 1,26 3,28 -16,56 Kron Telekomünikasyon 16,55 7,12 30,11 Kuştur Kuşadası Turizm 22,10 1,66 -6,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,31 4,80 -20,61 Kütahya Porselen 6,53 3,65 -1,36 Lider Faktoring 2,86 3,62 -22,07 Link Bilgisayar 21,44 2,98 18,13 Logo Yazılım 60,60 3,41 -0,33 Lokman Hekim Sağlık 5,67 2,16 -1,90 Lüks Kadife 6,92 3,28 -19,91 Makina Takım 1,27 2,42 -32,45 Mardin Çimento 5,16 2,58 -12,84 Marka Yatırım Holding 1,04 5,05 -11,86 Marmaris Altınyunus 71,65 9,98 0,92 Marshall 42,44 1,34 -10,73 Martı GMYO 0,82 3,80 -18,81 Martı Otel 0,61 3,39 -32,97 Mavi Giyim 35,62 4,83 -38,48 Mazhar Zorlu Holding 11,20 3,23 -7,36 Mega Polietilen 1,82 4,00 -17,27 Menderes Tekstil 1,24 5,98 -5,34 Mensa 0,28 3,70 -12,50 Merit Turizm 13,89 6,85 -28,55 Merko Gıda 1,06 0,95 0,95 Metal Gayrimenkul 0,80 9,59 -12,09 Metemtur Otelcilik 1,41 4,44 -20,79 Metro Holding 0,98 4,26 -28,99 Metro Petrol ve Tesisleri 1,42 2,90 -27,55 Metro Yatırım Ortaklığı 2,84 1,79 -65,02 Migros Ticaret 24,24 2,36 0,08 Milpa 2,06 3,52 -5,94 Mistral GMYO 1,66 1,84 -12,17 MLP Sağlık 13,30 1,92 -16,87 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -3,41 -25,44 Mondi Tire Kutsan 7,05 5,22 70,29 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,54 2,29 30,03 Net Holding 1,38 1,47 -46,92 Netaş Telekom. 10,64 4,42 -18,53 Niğbaş Niğde Beton 5,75 0,00 -7,26 Nuh Çimento 9,24 1,09 -15,88 Nurol GMYO 2,74 6,20 -23,25 Odaş Elektrik 1,40 2,94 -3,16 Olmuksan-IP 3,84 1,05 49,94 Orge Enerji Elektrik 4,42 7,02 -10,89 Orma Orman Mahsulleri 3,44 7,50 24,64 Osmanlı Menkul 6,50 2,20 54,76 Ostim Endüstriyel Yat 1,63 8,67 -2,98 Otokar 108,30 2,56 -26,35 Oyak Yat. Ort. 4,86 9,95 108,58 Oylum Sınai Yatırımlar 2,88 3,60 -6,76 Özak GMYO 2,35 0,86 -8,56 Özbal Çelik Boru 1,32 0,76 -18,11 Özderici GMYO 1,13 2,73 -28,03 Özerden Plastik 2,55 7,14 11,84 Panora GMYO 4,28 2,64 -23,98 Papilon Savunma 8,44 2,55 8,90 Park Elek.Madencilik 2,79 4,10 -8,52 Parsan 12,05 2,12 -28,87 Pegasus 35,36 6,19 -59,07 Peker GMYO 2,42 3,42 -22,68 Penguen Gıda 3,42 2,70 65,22 Pera GMYO 0,72 2,86 -23,40 Pergamon Dış Ticaret 7,39 3,79 -7,86 Petkim 3,43 0,59 -9,97 Petrokent Turizm 126,70 9,98 -1,09 Pınar Et ve Un 10,15 2,01 10,69 Pınar Su 2,93 2,45 26,29 Pınar Süt 11,87 3,67 -6,31 Plastikkart 8,44 1,44 -8,95 Polisan Holding 1,96 1,97 -35,05 Politeknik Metal 62,95 -0,08 -17,25 Prizma Press Matbaacılık 5,19 0,58 20,70 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 0,09 5,66 QNB Finans Fin. Kir. 103,10 0,19 -20,14 QNB Finansbank 38,50 5,48 2,67 Ral Yatırım Holding 8,00 0,00 17,65 Ray Sigorta 3,31 9,97 -3,22 Reysaş GMYO 6,40 5,44 39,43 Reysaş Lojistik 7,06 6,81 61,19 Rhea Girişim 1,75 1,74 47,06 Rodrigo Tekstil 1,36 0,00 -24,86 Royal Halı 1,61 0,00 17,52 RTA Laboratuvarları 4,57 9,86 96,98 Sabancı Holding 7,48 1,22 -17,98 Safkar Ege Soğutmacılık 2,69 4,67 23,39 Salix Yatırım Holding 4,71 0,86 -34,67 Sanel Mühendislik 4,58 8,02 13,09 Sanifoam Sünger 5,39 0,56 7,80 Sanko Pazarlama 5,33 3,09 -31,14 Saray Matbaacılık 1,58 3,27 -11,73 Sarkuysan 4,92 0,61 1,86 Sasa Polyester 9,10 8,08 17,72 Say Reklamcılık 2,48 2,48 10,71 Sekuro Plastik 4,30 1,18 -19,78 Selçuk Ecza Deposu 7,29 2,39 19,51 Selçuk Gıda 1,65 7,14 -4,07 Senkron Güvenlik 2,08 6,12 -23,81 Serve Film Prodüksiyon 1,90 7,95 19,50 Servet GMYO 10,53 3,13 23,88 Seyitler Kimya 10,04 0,30 47,86 Silverline Endüstri 2,17 9,60 0,46 Sinpaş GMYO 1,00 -0,99 -13,79 Smartiks Yazılım 8,04 3,08 -18,04 Soda Sanayii 5,33 1,91 -13,75 Sodaş Sodyum Sanayii 15,00 2,04 53,53 Söktaş 2,60 4,84 -1,89 Sönmez Filament 4,42 4,74 -9,43 Sönmez Pamuklu 4,28 2,64 -13,01 Sumaş Suni Tahta 8,01 -4,64 -19,09 Şeker Fin. Kir. 4,73 1,07 -1,05 Şekerbank 0,90 2,27 -31,30 Şişe Cam 4,26 1,91 -19,17 Şok Marketler 9,48 -0,21 -11,90 T. Halk Bankası 5,01 1,42 -15,23 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,62 9,95 -36,65 T.S.K.B. 0,93 2,20 -23,14 T.Tuborg 12,96 0,70 8,91 Taç Tarım Ürünleri 2,61 9,66 -16,35 Tat Gıda 6,12 1,83 0,60 TAV Havalimanları 16,53 2,54 -39,15 Taze Kuru Gıda 6,18 3,34 -14,64 Tek-Art Turizm 0,92 5,75 -26,98 Tekfen Holding 13,98 3,63 -27,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,04 3,96 43,81 Temapol Polimer Plastik 4,86 3,62 -6,90 TGS Dış Ticaret 3,15 4,30 -32,55 Tofaş Oto. Fab. 18,29 9,13 -21,51 Torunlar GMYO 2,07 2,99 -24,73 Trabzon Liman 8,76 2,22 -17,82 Trabzonspor Sportif 3,13 9,82 45,58 Trakya Cam 3,03 1,34 -13,43 Trend GMYO 2,92 8,15 32,73 TSKB GMYO 1,54 1,99 14,93 Tuğçelik 3,82 6,41 -3,29 Tukaş 8,65 1,53 -29,96 Turcas Petrol 2,48 2,48 -7,12 Turkcell 12,64 1,12 -8,41 Tümosan Motor ve Traktör 4,70 3,52 -26,68 Tüpraş 85,05 0,29 -32,93 Türk Hava Yolları 9,10 1,90 -37,07 Türk Prysmian Kablo 3,06 2,34 17,69 Türk Telekom 6,61 1,85 -10,31 Türk Traktör 43,22 2,90 -18,32 Türker Proje Gayrimenkul 30,00 2,74 -28,57 Ufuk Yatırım 2,99 0,00 15,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,66 2,47 -21,70 Ulusoy Elektrik 28,30 1,00 6,39 Ulusoy Un Sanayi 4,44 2,54 16,23 Umpaş Holding 0,43 -2,27 -30,65 Uşak Seramik 1,25 4,17 -26,04 Utopya Turizm 3,85 2,67 -21,75 Uzertaş Boya 2,96 8,42 33,33 Ülker Bisküvi 20,76 1,76 -7,16 Ünye Çimento 3,95 2,86 -26,58 Vakıf Fin. Kir. 1,73 3,59 -28,51 Vakıf GMYO 2,04 3,03 -17,41 Vakıf Yat. Ort. 1,76 4,14 -24,46 Vakıflar Bankası 4,53 1,57 -17,79 Vakko Tekstil 3,94 2,07 -13,22 Vanet Gıda 1,19 -4,03 -16,78 Verusa Holding 15,30 3,24 -17,56 Verusaturk Girisim 3,76 2,73 -30,24 Vestel 10,56 3,53 -16,32 Vestel Beyaz Eşya 16,06 2,95 -25,65 Viking Kağıt 3,74 1,08 100,00 Yapı Kredi Koray GMYO 2,16 3,35 -10,74 Yapı ve Kredi Bank. 1,86 2,20 -25,00 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,53 4,41 36,04 Yataş 5,74 3,80 -21,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,59 3,92 -1,24 Yeni Gimat GMYO 12,81 -0,31 -1,54 Yeşil GMYO 0,43 0,00 -32,81 Yeşil Yapı 0,42 5,00 -36,36 Yeşil Yatırım Holding 8,75 3,92 -22,08 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.649,70 -3,05 57,88 Yonga Mobilya 9,51 2,81 2,92 Yükselen Çelik 6,08 4,47 -0,82 Yünsa 8,85 4,49 -12,29 Zorlu Enerji 1,12 2,75 -31,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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