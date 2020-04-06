Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|32.500,00
|4,67
|7,69
|İş Bankası (C)
|4,64
|1,53
|-27,61
|İş Bankası (Kur.)
|310.000,10
|47,62
|İş Fin.Kir.
|2,92
|3,18
|-23,16
|İş Girişim
|3,41
|1,79
|-10,26
|İş GMYO
|1,35
|2,27
|-23,30
|İş Y. Men. Değ.
|3,94
|2,34
|-2,15
|İş Yat. Ort.
|2,14
|3,38
|32,81
|İşbir Holding
|449,00
|8,17
|4,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|4,55
|-25,81
|İttifak Holding
|2,27
|1,79
|-38,98
|İz Hayvancılık Tarım
|2,47
|9,78
|-5,60
|İzmir Demir Çelik
|9,10
|1,11
|11,11
|İzmir Fırça
|1,48
|2,78
|-17,78
|Jantsa Jant Sanayi
|46,24
|0,96
|-13,06
|Kafein Yazılım
|11,89
|3,39
|6,73
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|0,44
|-5,37
|Kaplamin
|4,96
|4,42
|-10,63
|Kardemir (A)
|2,00
|2,56
|-24,53
|Kardemir (B)
|1,99
|2,58
|-24,62
|Kardemir (D)
|2,04
|3,03
|-23,31
|Karel Elektronik
|13,22
|2,64
|-9,02
|Karsan Otomotiv
|1,35
|3,05
|-14,56
|Karsu Tekstil
|2,32
|1,75
|-28,40
|Kartonsan
|330,90
|2,29
|-15,13
|Katmerciler Ekipman
|2,77
|9,06
|-27,86
|Kent Gıda
|184,50
|1,15
|4,95
|Kerevitaş Gıda
|3,25
|2,52
|-0,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|9,68
|-38,18
|Kiler GMYO
|2,14
|3,38
|-43,54
|Klimasan Klima
|13,74
|3,23
|-37,77
|Koç Holding
|14,03
|4,08
|-29,88
|Konfrut Gıda
|7,12
|3,04
|-8,95
|Konya Çimento
|185,10
|2,21
|-31,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,34
|1,85
|-26,55
|Koza Altın
|62,05
|4,20
|-16,21
|Koza Madencilik
|9,51
|4,16
|-5,18
|Körfez GMYO
|1,90
|2,70
|-20,50
|Kristal Kola
|1,26
|3,28
|-16,56
|Kron Telekomünikasyon
|16,55
|7,12
|30,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,10
|1,66
|-6,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,31
|4,80
|-20,61
|Kütahya Porselen
|6,53
|3,65
|-1,36
|Lider Faktoring
|2,86
|3,62
|-22,07
|Link Bilgisayar
|21,44
|2,98
|18,13
|Logo Yazılım
|60,60
|3,41
|-0,33
|Lokman Hekim Sağlık
|5,67
|2,16
|-1,90
|Lüks Kadife
|6,92
|3,28
|-19,91
|Makina Takım
|1,27
|2,42
|-32,45
|Mardin Çimento
|5,16
|2,58
|-12,84
|Marka Yatırım Holding
|1,04
|5,05
|-11,86
|Marmaris Altınyunus
|71,65
|9,98
|0,92
|Marshall
|42,44
|1,34
|-10,73
|Martı GMYO
|0,82
|3,80
|-18,81
|Martı Otel
|0,61
|3,39
|-32,97
|Mavi Giyim
|35,62
|4,83
|-38,48
|Mazhar Zorlu Holding
|11,20
|3,23
|-7,36
|Mega Polietilen
|1,82
|4,00
|-17,27
|Menderes Tekstil
|1,24
|5,98
|-5,34
|Mensa
|0,28
|3,70
|-12,50
|Merit Turizm
|13,89
|6,85
|-28,55
|Merko Gıda
|1,06
|0,95
|0,95
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|9,59
|-12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,41
|4,44
|-20,79
|Metro Holding
|0,98
|4,26
|-28,99
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,42
|2,90
|-27,55
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,84
|1,79
|-65,02
|Migros Ticaret
|24,24
|2,36
|0,08
|Milpa
|2,06
|3,52
|-5,94
|Mistral GMYO
|1,66
|1,84
|-12,17
|MLP Sağlık
|13,30
|1,92
|-16,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|-3,41
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|7,05
|5,22
|70,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,54
|2,29
|30,03
|Net Holding
|1,38
|1,47
|-46,92
|Netaş Telekom.
|10,64
|4,42
|-18,53
|Niğbaş Niğde Beton
|5,75
|0,00
|-7,26
|Nuh Çimento
|9,24
|1,09
|-15,88
|Nurol GMYO
|2,74
|6,20
|-23,25
|Odaş Elektrik
|1,40
|2,94
|-3,16
|Olmuksan-IP
|3,84
|1,05
|49,94
|Orge Enerji Elektrik
|4,42
|7,02
|-10,89
|Orma Orman Mahsulleri
|3,44
|7,50
|24,64
|Osmanlı Menkul
|6,50
|2,20
|54,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,63
|8,67
|-2,98
|Otokar
|108,30
|2,56
|-26,35
|Oyak Yat. Ort.
|4,86
|9,95
|108,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,88
|3,60
|-6,76
|Özak GMYO
|2,35
|0,86
|-8,56
|Özbal Çelik Boru
|1,32
|0,76
|-18,11
|Özderici GMYO
|1,13
|2,73
|-28,03
|Özerden Plastik
|2,55
|7,14
|11,84
|Panora GMYO
|4,28
|2,64
|-23,98
|Papilon Savunma
|8,44
|2,55
|8,90
|Park Elek.Madencilik
|2,79
|4,10
|-8,52
|Parsan
|12,05
|2,12
|-28,87
|Pegasus
|35,36
|6,19
|-59,07
|Peker GMYO
|2,42
|3,42
|-22,68
|Penguen Gıda
|3,42
|2,70
|65,22
|Pera GMYO
|0,72
|2,86
|-23,40
|Pergamon Dış Ticaret
|7,39
|3,79
|-7,86
|Petkim
|3,43
|0,59
|-9,97
|Petrokent Turizm
|126,70
|9,98
|-1,09
|Pınar Et ve Un
|10,15
|2,01
|10,69
|Pınar Su
|2,93
|2,45
|26,29
|Pınar Süt
|11,87
|3,67
|-6,31
|Plastikkart
|8,44
|1,44
|-8,95
|Polisan Holding
|1,96
|1,97
|-35,05
|Politeknik Metal
|62,95
|-0,08
|-17,25
|Prizma Press Matbaacılık
|5,19
|0,58
|20,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.170,50
|0,09
|5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,10
|0,19
|-20,14
|QNB Finansbank
|38,50
|5,48
|2,67
|Ral Yatırım Holding
|8,00
|0,00
|17,65
|Ray Sigorta
|3,31
|9,97
|-3,22
|Reysaş GMYO
|6,40
|5,44
|39,43
|Reysaş Lojistik
|7,06
|6,81
|61,19
|Rhea Girişim
|1,75
|1,74
|47,06
|Rodrigo Tekstil
|1,36
|0,00
|-24,86
|Royal Halı
|1,61
|0,00
|17,52
|RTA Laboratuvarları
|4,57
|9,86
|96,98
|Sabancı Holding
|7,48
|1,22
|-17,98
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,69
|4,67
|23,39
|Salix Yatırım Holding
|4,71
|0,86
|-34,67
|Sanel Mühendislik
|4,58
|8,02
|13,09
|Sanifoam Sünger
|5,39
|0,56
|7,80
|Sanko Pazarlama
|5,33
|3,09
|-31,14
|Saray Matbaacılık
|1,58
|3,27
|-11,73
|Sarkuysan
|4,92
|0,61
|1,86
|Sasa Polyester
|9,10
|8,08
|17,72
|Say Reklamcılık
|2,48
|2,48
|10,71
|Sekuro Plastik
|4,30
|1,18
|-19,78
|Selçuk Ecza Deposu
|7,29
|2,39
|19,51
|Selçuk Gıda
|1,65
|7,14
|-4,07
|Senkron Güvenlik
|2,08
|6,12
|-23,81
|Serve Film Prodüksiyon
|1,90
|7,95
|19,50
|Servet GMYO
|10,53
|3,13
|23,88
|Seyitler Kimya
|10,04
|0,30
|47,86
|Silverline Endüstri
|2,17
|9,60
|0,46
|Sinpaş GMYO
|1,00
|-0,99
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,04
|3,08
|-18,04
|Soda Sanayii
|5,33
|1,91
|-13,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,00
|2,04
|53,53
|Söktaş
|2,60
|4,84
|-1,89
|Sönmez Filament
|4,42
|4,74
|-9,43
|Sönmez Pamuklu
|4,28
|2,64
|-13,01
|Sumaş Suni Tahta
|8,01
|-4,64
|-19,09
|Şeker Fin. Kir.
|4,73
|1,07
|-1,05
|Şekerbank
|0,90
|2,27
|-31,30
|Şişe Cam
|4,26
|1,91
|-19,17
|Şok Marketler
|9,48
|-0,21
|-11,90
|T. Halk Bankası
|5,01
|1,42
|-15,23
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,62
|9,95
|-36,65
|T.S.K.B.
|0,93
|2,20
|-23,14
|T.Tuborg
|12,96
|0,70
|8,91
|Taç Tarım Ürünleri
|2,61
|9,66
|-16,35
|Tat Gıda
|6,12
|1,83
|0,60
|TAV Havalimanları
|16,53
|2,54
|-39,15
|Taze Kuru Gıda
|6,18
|3,34
|-14,64
|Tek-Art Turizm
|0,92
|5,75
|-26,98
|Tekfen Holding
|13,98
|3,63
|-27,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,04
|3,96
|43,81
|Temapol Polimer Plastik
|4,86
|3,62
|-6,90
|TGS Dış Ticaret
|3,15
|4,30
|-32,55
|Tofaş Oto. Fab.
|18,29
|9,13
|-21,51
|Torunlar GMYO
|2,07
|2,99
|-24,73
|Trabzon Liman
|8,76
|2,22
|-17,82
|Trabzonspor Sportif
|3,13
|9,82
|45,58
|Trakya Cam
|3,03
|1,34
|-13,43
|Trend GMYO
|2,92
|8,15
|32,73
|TSKB GMYO
|1,54
|1,99
|14,93
|Tuğçelik
|3,82
|6,41
|-3,29
|Tukaş
|8,65
|1,53
|-29,96
|Turcas Petrol
|2,48
|2,48
|-7,12
|Turkcell
|12,64
|1,12
|-8,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|3,52
|-26,68
|Tüpraş
|85,05
|0,29
|-32,93
|Türk Hava Yolları
|9,10
|1,90
|-37,07
|Türk Prysmian Kablo
|3,06
|2,34
|17,69
|Türk Telekom
|6,61
|1,85
|-10,31
|Türk Traktör
|43,22
|2,90
|-18,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,00
|2,74
|-28,57
|Ufuk Yatırım
|2,99
|0,00
|15,89
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,66
|2,47
|-21,70
|Ulusoy Elektrik
|28,30
|1,00
|6,39
|Ulusoy Un Sanayi
|4,44
|2,54
|16,23
|Umpaş Holding
|0,43
|-2,27
|-30,65
|Uşak Seramik
|1,25
|4,17
|-26,04
|Utopya Turizm
|3,85
|2,67
|-21,75
|Uzertaş Boya
|2,96
|8,42
|33,33
|Ülker Bisküvi
|20,76
|1,76
|-7,16
|Ünye Çimento
|3,95
|2,86
|-26,58
|Vakıf Fin. Kir.
|1,73
|3,59
|-28,51
|Vakıf GMYO
|2,04
|3,03
|-17,41
|Vakıf Yat. Ort.
|1,76
|4,14
|-24,46
|Vakıflar Bankası
|4,53
|1,57
|-17,79
|Vakko Tekstil
|3,94
|2,07
|-13,22
|Vanet Gıda
|1,19
|-4,03
|-16,78
|Verusa Holding
|15,30
|3,24
|-17,56
|Verusaturk Girisim
|3,76
|2,73
|-30,24
|Vestel
|10,56
|3,53
|-16,32
|Vestel Beyaz Eşya
|16,06
|2,95
|-25,65
|Viking Kağıt
|3,74
|1,08
|100,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,16
|3,35
|-10,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,86
|2,20
|-25,00
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,53
|4,41
|36,04
|Yataş
|5,74
|3,80
|-21,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,59
|3,92
|-1,24
|Yeni Gimat GMYO
|12,81
|-0,31
|-1,54
|Yeşil GMYO
|0,43
|0,00
|-32,81
|Yeşil Yapı
|0,42
|5,00
|-36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|8,75
|3,92
|-22,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.649,70
|-3,05
|57,88
|Yonga Mobilya
|9,51
|2,81
|2,92
|Yükselen Çelik
|6,08
|4,47
|-0,82
|Yünsa
|8,85
|4,49
|-12,29
|Zorlu Enerji
|1,12
|2,75
|-31,29
(Son)