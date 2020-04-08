Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 32.200,00 -4,88 6,69 İş Bankası (C) 4,72 0,21 -26,37 İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91 İş Fin.Kir. 2,93 -0,68 -22,89 İş Girişim 3,72 0,27 -2,11 İş GMYO 1,36 -0,73 -22,73 İş Y. Men. Değ. 3,92 0,51 -2,65 İş Yat. Ort. 2,10 -1,41 30,33 İşbir Holding 445,00 0,95 3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,48 -2,04 -22,58 İttifak Holding 2,16 0,00 -41,94 İz Hayvancılık Tarım 2,60 -4,06 -0,63 İzmir Demir Çelik 9,57 -2,94 16,85 İzmir Fırça 1,49 -3,87 -17,22 Jantsa Jant Sanayi 45,54 -2,48 -14,38 Kafein Yazılım 12,02 0,17 7,90 Kapital Yat. Holding 2,28 -0,44 -5,79 Kaplamin 5,10 -3,23 -8,11 Kardemir (A) 2,01 -1,47 -24,15 Kardemir (B) 2,00 -0,99 -24,24 Kardemir (D) 2,02 -0,98 -24,06 Karel Elektronik 12,99 -1,96 -10,60 Karsan Otomotiv 1,35 -0,74 -14,56 Karsu Tekstil 2,20 -1,79 -32,10 Kartonsan 352,40 4,26 -9,62 Katmerciler Ekipman 2,74 -1,44 -28,65 Kent Gıda 194,20 1,52 10,47 Kerevitaş Gıda 3,23 -0,92 -0,92 Kervansaray Yat. Holding 0,40 8,11 -27,27 Kiler GMYO 2,22 0,00 -41,42 Klimasan Klima 13,60 -1,09 -38,41 Koç Holding 14,61 0,90 -26,98 Konfrut Gıda 6,97 -2,11 -10,87 Konya Çimento 206,10 9,98 -24,03 Kordsa Teknik Tekstil 9,68 0,83 -23,87 Koza Altın 63,65 0,87 -14,04 Koza Madencilik 10,34 3,40 3,09 Körfez GMYO 1,93 -0,52 -19,25 Kristal Kola 1,34 1,52 -11,26 Kron Telekomünikasyon 16,92 -1,46 33,02 Kuştur Kuşadası Turizm 22,50 -2,17 -5,06 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,29 -0,77 -21,82 Kütahya Porselen 6,48 -1,07 -2,11 Lider Faktoring 2,91 0,00 -20,71 Link Bilgisayar 21,94 -0,27 20,88 Logo Yazılım 62,45 2,55 2,71 Lokman Hekim Sağlık 5,48 -0,36 -5,19 Lüks Kadife 7,35 1,24 -14,93 Makina Takım 1,30 -1,52 -30,85 Mardin Çimento 5,07 0,00 -14,36 Marka Yatırım Holding 1,12 0,00 -5,08 Marmaris Altınyunus 64,75 -5,68 -8,80 Marshall 44,66 -0,49 -6,06 Martı GMYO 0,92 6,98 -8,91 Martı Otel 0,74 8,82 -18,68 Mavi Giyim 38,10 3,59 -34,20 Mazhar Zorlu Holding 11,70 1,83 -3,23 Mega Polietilen 1,75 -2,78 -20,45 Menderes Tekstil 1,24 -0,80 -5,34 Mensa 0,27 -6,90 -15,62 Merit Turizm 14,60 4,29 -24,90 Merko Gıda 1,06 -1,85 0,95 Metal Gayrimenkul 0,96 9,09 5,49 Metemtur Otelcilik 1,62 6,58 -8,99 Metro Holding 1,01 -0,98 -26,81 Metro Petrol ve Tesisleri 1,43 -2,05 -27,04 Metro Yatırım Ortaklığı 2,52 -0,79 -68,97 Migros Ticaret 23,54 0,60 -2,81 Milpa 2,15 0,47 -1,83 Mistral GMYO 1,62 -1,82 -14,29 MLP Sağlık 13,17 -0,98 -17,69 MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 -1,19 -27,19 Mondi Tire Kutsan 7,42 -2,37 79,23 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,75 -2,39 31,68 Net Holding 1,48 2,78 -43,08 Netaş Telekom. 10,95 -0,36 -16,16 Niğbaş Niğde Beton 5,65 -5,04 -8,87 Nuh Çimento 9,31 -1,06 -15,25 Nurol GMYO 2,71 -0,73 -24,09 Odaş Elektrik 1,39 -2,11 -3,85 Olmuksan-IP 3,62 -2,43 41,35 Orge Enerji Elektrik 4,24 0,00 -14,52 Orma Orman Mahsulleri 3,48 0,00 26,09 Osmanlı Menkul 6,90 2,22 64,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,76 2,33 4,76 Otokar 112,50 -0,53 -23,49 Oyak Yat. Ort. 5,58 4,49 139,48 Oylum Sınai Yatırımlar 2,87 -2,05 -7,08 Özak GMYO 2,43 0,83 -5,45 Özbal Çelik Boru 1,36 -1,45 -15,63 Özderici GMYO 1,23 4,24 -21,66 Özerden Plastik 2,40 2,13 5,26 Panora GMYO 4,44 2,30 -21,14 Papilon Savunma 8,58 -0,81 10,71 Park Elek.Madencilik 2,76 -0,72 -9,51 Parsan 11,99 -0,91 -29,22 Pegasus 41,70 3,53 -51,74 Peker GMYO 2,74 8,73 -12,46 Penguen Gıda 3,44 -0,58 66,18 Pera GMYO 0,72 -1,37 -23,40 Pergamon Dış Ticaret 8,07 3,46 0,62 Petkim 3,41 -0,29 -10,50 Petrokent Turizm 126,40 0,96 -1,33 Pınar Et ve Un 11,01 3,19 20,07 Pınar Su 2,93 -1,68 26,29 Pınar Süt 11,81 -0,42 -6,79 Plastikkart 8,45 0,00 -8,85 Polisan Holding 2,06 0,98 -31,73 Politeknik Metal 65,15 1,72 -14,36 Prizma Press Matbaacılık 5,08 -1,74 18,14 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.173,70 0,15 5,95 QNB Finans Fin. Kir. 105,80 1,24 -18,05 QNB Finansbank 39,50 1,28 5,33 Ral Yatırım Holding 7,01 -0,43 3,09 Ray Sigorta 3,66 5,48 7,02 Reysaş GMYO 6,68 -0,60 45,53 Reysaş Lojistik 7,36 -0,14 68,04 Rhea Girişim 1,72 -1,15 44,54 Rodrigo Tekstil 1,40 -1,41 -22,65 Royal Halı 1,74 0,00 27,01 RTA Laboratuvarları 5,39 10,00 132,33 Sabancı Holding 7,54 -0,79 -17,32 Safkar Ege Soğutmacılık 2,56 -0,39 17,43 Salix Yatırım Holding 4,61 -1,28 -36,06 Sanel Mühendislik 4,40 0,00 8,64 Sanifoam Sünger 5,40 0,00 8,00 Sanko Pazarlama 5,54 -0,36 -28,42 Saray Matbaacılık 1,72 1,78 -3,91 Sarkuysan 4,86 0,41 0,62 Sasa Polyester 9,20 2,91 19,02 Say Reklamcılık 2,50 0,40 11,61 Sekuro Plastik 4,10 -2,61 -23,51 Selçuk Ecza Deposu 7,01 -1,68 14,92 Selçuk Gıda 1,57 -3,09 -8,72 Senkron Güvenlik 2,10 0,00 -23,08 Serve Film Prodüksiyon 2,14 9,74 34,59 Servet GMYO 10,93 -6,18 28,59 Seyitler Kimya 10,20 0,10 50,22 Silverline Endüstri 2,22 3,26 2,78 Sinpaş GMYO 0,98 -2,00 -15,52 Smartiks Yazılım 7,90 -1,50 -19,47 Soda Sanayii 5,26 -0,75 -14,89 Sodaş Sodyum Sanayii 15,39 0,59 57,52 Söktaş 2,77 -2,81 4,53 Sönmez Filament 4,30 -0,23 -11,89 Sönmez Pamuklu 4,28 -0,47 -13,01 Sumaş Suni Tahta 8,19 -0,12 -17,27 Şeker Fin. Kir. 4,64 -0,22 -2,93 Şekerbank 0,91 0,00 -30,53 Şişe Cam 4,30 0,94 -18,41 Şok Marketler 9,15 -0,87 -14,96 T. Halk Bankası 5,00 -0,60 -15,40 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 33,40 9,94 -23,39 T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14 T.Tuborg 13,18 -0,45 10,76 Taç Tarım Ürünleri 3,09 7,67 -0,96 Tat Gıda 6,02 -0,33 -1,05 TAV Havalimanları 17,07 0,53 -37,16 Taze Kuru Gıda 6,21 -0,32 -14,23 Tek-Art Turizm 1,06 4,95 -15,87 Tekfen Holding 13,59 -0,15 -29,66 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 -0,30 55,95 Temapol Polimer Plastik 4,75 0,64 -9,00 TGS Dış Ticaret 3,32 -0,90 -28,91 Tofaş Oto. Fab. 18,58 -0,80 -20,27 Torunlar GMYO 2,34 3,08 -14,91 Trabzon Liman 8,88 0,34 -16,70 Trabzonspor Sportif 3,45 2,37 60,47 Trakya Cam 3,04 -0,65 -13,14 Trend GMYO 2,82 -9,90 28,18 TSKB GMYO 1,54 0,00 14,93 Tuğçelik 3,68 -0,54 -6,84 Tukaş 9,30 0,32 -24,70 Turcas Petrol 2,52 0,80 -5,62 Turkcell 12,94 2,29 -6,23 Tümosan Motor ve Traktör 4,80 0,42 -25,12 Tüpraş 90,75 0,89 -28,43 Türk Hava Yolları 9,55 0,21 -33,96 Türk Prysmian Kablo 3,27 0,62 25,77 Türk Telekom 6,90 2,37 -6,38 Türk Traktör 43,30 -0,23 -18,16 Türker Proje Gayrimenkul 32,92 3,07 -21,62 Ufuk Yatırım 3,04 0,00 17,83 Ulaşlar Turizm Yat. 1,65 -1,20 -22,17 Ulusoy Elektrik 28,90 2,63 8,65 Ulusoy Un Sanayi 4,37 -0,68 14,40 Umpaş Holding 0,43 -4,44 -30,65 Uşak Seramik 1,25 0,00 -26,04 Utopya Turizm 3,91 0,26 -20,53 Uzertaş Boya 2,42 -9,70 9,01 Ülker Bisküvi 20,84 0,58 -6,80 Ünye Çimento 3,90 -0,76 -27,51 Vakıf Fin. Kir. 1,71 -0,58 -29,34 Vakıf GMYO 2,03 0,00 -17,81 Vakıf Yat. Ort. 1,77 -2,75 -24,03 Vakıflar Bankası 4,48 -0,44 -18,69 Vakko Tekstil 3,93 -1,50 -13,44 Vanet Gıda 1,20 -0,83 -16,08 Verusa Holding 17,26 4,86 -7,00 Verusaturk Girisim 3,99 -1,24 -25,97 Vestel 10,70 0,94 -15,21 Vestel Beyaz Eşya 16,55 0,24 -23,38 Viking Kağıt 3,67 -2,13 96,26 Yapı Kredi Koray GMYO 2,18 -0,46 -9,92 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 -0,53 -24,19 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,02 -3,72 27,91 Yataş 6,02 3,97 -17,98 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,62 0,00 0,62 Yeni Gimat GMYO 11,83 -0,25 -1,18 Yeşil GMYO 0,44 0,00 -31,25 Yeşil Yapı 0,43 0,00 -34,85 Yeşil Yatırım Holding 8,91 -0,11 -20,66 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.666,60 -2,99 58,46 Yonga Mobilya 9,25 0,11 0,11 Yükselen Çelik 6,04 0,67 -1,47 Yünsa 8,81 -1,56 -12,69 Zorlu Enerji 1,15 0,00 -29,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)