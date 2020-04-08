Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|32.200,00
|-4,88
|6,69
|İş Bankası (C)
|4,72
|0,21
|-26,37
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|61,91
|İş Fin.Kir.
|2,93
|-0,68
|-22,89
|İş Girişim
|3,72
|0,27
|-2,11
|İş GMYO
|1,36
|-0,73
|-22,73
|İş Y. Men. Değ.
|3,92
|0,51
|-2,65
|İş Yat. Ort.
|2,10
|-1,41
|30,33
|İşbir Holding
|445,00
|0,95
|3,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,48
|-2,04
|-22,58
|İttifak Holding
|2,16
|0,00
|-41,94
|İz Hayvancılık Tarım
|2,60
|-4,06
|-0,63
|İzmir Demir Çelik
|9,57
|-2,94
|16,85
|İzmir Fırça
|1,49
|-3,87
|-17,22
|Jantsa Jant Sanayi
|45,54
|-2,48
|-14,38
|Kafein Yazılım
|12,02
|0,17
|7,90
|Kapital Yat. Holding
|2,28
|-0,44
|-5,79
|Kaplamin
|5,10
|-3,23
|-8,11
|Kardemir (A)
|2,01
|-1,47
|-24,15
|Kardemir (B)
|2,00
|-0,99
|-24,24
|Kardemir (D)
|2,02
|-0,98
|-24,06
|Karel Elektronik
|12,99
|-1,96
|-10,60
|Karsan Otomotiv
|1,35
|-0,74
|-14,56
|Karsu Tekstil
|2,20
|-1,79
|-32,10
|Kartonsan
|352,40
|4,26
|-9,62
|Katmerciler Ekipman
|2,74
|-1,44
|-28,65
|Kent Gıda
|194,20
|1,52
|10,47
|Kerevitaş Gıda
|3,23
|-0,92
|-0,92
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|8,11
|-27,27
|Kiler GMYO
|2,22
|0,00
|-41,42
|Klimasan Klima
|13,60
|-1,09
|-38,41
|Koç Holding
|14,61
|0,90
|-26,98
|Konfrut Gıda
|6,97
|-2,11
|-10,87
|Konya Çimento
|206,10
|9,98
|-24,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,68
|0,83
|-23,87
|Koza Altın
|63,65
|0,87
|-14,04
|Koza Madencilik
|10,34
|3,40
|3,09
|Körfez GMYO
|1,93
|-0,52
|-19,25
|Kristal Kola
|1,34
|1,52
|-11,26
|Kron Telekomünikasyon
|16,92
|-1,46
|33,02
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,50
|-2,17
|-5,06
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,29
|-0,77
|-21,82
|Kütahya Porselen
|6,48
|-1,07
|-2,11
|Lider Faktoring
|2,91
|0,00
|-20,71
|Link Bilgisayar
|21,94
|-0,27
|20,88
|Logo Yazılım
|62,45
|2,55
|2,71
|Lokman Hekim Sağlık
|5,48
|-0,36
|-5,19
|Lüks Kadife
|7,35
|1,24
|-14,93
|Makina Takım
|1,30
|-1,52
|-30,85
|Mardin Çimento
|5,07
|0,00
|-14,36
|Marka Yatırım Holding
|1,12
|0,00
|-5,08
|Marmaris Altınyunus
|64,75
|-5,68
|-8,80
|Marshall
|44,66
|-0,49
|-6,06
|Martı GMYO
|0,92
|6,98
|-8,91
|Martı Otel
|0,74
|8,82
|-18,68
|Mavi Giyim
|38,10
|3,59
|-34,20
|Mazhar Zorlu Holding
|11,70
|1,83
|-3,23
|Mega Polietilen
|1,75
|-2,78
|-20,45
|Menderes Tekstil
|1,24
|-0,80
|-5,34
|Mensa
|0,27
|-6,90
|-15,62
|Merit Turizm
|14,60
|4,29
|-24,90
|Merko Gıda
|1,06
|-1,85
|0,95
|Metal Gayrimenkul
|0,96
|9,09
|5,49
|Metemtur Otelcilik
|1,62
|6,58
|-8,99
|Metro Holding
|1,01
|-0,98
|-26,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,43
|-2,05
|-27,04
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,52
|-0,79
|-68,97
|Migros Ticaret
|23,54
|0,60
|-2,81
|Milpa
|2,15
|0,47
|-1,83
|Mistral GMYO
|1,62
|-1,82
|-14,29
|MLP Sağlık
|13,17
|-0,98
|-17,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|-1,19
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,42
|-2,37
|79,23
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,75
|-2,39
|31,68
|Net Holding
|1,48
|2,78
|-43,08
|Netaş Telekom.
|10,95
|-0,36
|-16,16
|Niğbaş Niğde Beton
|5,65
|-5,04
|-8,87
|Nuh Çimento
|9,31
|-1,06
|-15,25
|Nurol GMYO
|2,71
|-0,73
|-24,09
|Odaş Elektrik
|1,39
|-2,11
|-3,85
|Olmuksan-IP
|3,62
|-2,43
|41,35
|Orge Enerji Elektrik
|4,24
|0,00
|-14,52
|Orma Orman Mahsulleri
|3,48
|0,00
|26,09
|Osmanlı Menkul
|6,90
|2,22
|64,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|2,33
|4,76
|Otokar
|112,50
|-0,53
|-23,49
|Oyak Yat. Ort.
|5,58
|4,49
|139,48
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,87
|-2,05
|-7,08
|Özak GMYO
|2,43
|0,83
|-5,45
|Özbal Çelik Boru
|1,36
|-1,45
|-15,63
|Özderici GMYO
|1,23
|4,24
|-21,66
|Özerden Plastik
|2,40
|2,13
|5,26
|Panora GMYO
|4,44
|2,30
|-21,14
|Papilon Savunma
|8,58
|-0,81
|10,71
|Park Elek.Madencilik
|2,76
|-0,72
|-9,51
|Parsan
|11,99
|-0,91
|-29,22
|Pegasus
|41,70
|3,53
|-51,74
|Peker GMYO
|2,74
|8,73
|-12,46
|Penguen Gıda
|3,44
|-0,58
|66,18
|Pera GMYO
|0,72
|-1,37
|-23,40
|Pergamon Dış Ticaret
|8,07
|3,46
|0,62
|Petkim
|3,41
|-0,29
|-10,50
|Petrokent Turizm
|126,40
|0,96
|-1,33
|Pınar Et ve Un
|11,01
|3,19
|20,07
|Pınar Su
|2,93
|-1,68
|26,29
|Pınar Süt
|11,81
|-0,42
|-6,79
|Plastikkart
|8,45
|0,00
|-8,85
|Polisan Holding
|2,06
|0,98
|-31,73
|Politeknik Metal
|65,15
|1,72
|-14,36
|Prizma Press Matbaacılık
|5,08
|-1,74
|18,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.173,70
|0,15
|5,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,80
|1,24
|-18,05
|QNB Finansbank
|39,50
|1,28
|5,33
|Ral Yatırım Holding
|7,01
|-0,43
|3,09
|Ray Sigorta
|3,66
|5,48
|7,02
|Reysaş GMYO
|6,68
|-0,60
|45,53
|Reysaş Lojistik
|7,36
|-0,14
|68,04
|Rhea Girişim
|1,72
|-1,15
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,40
|-1,41
|-22,65
|Royal Halı
|1,74
|0,00
|27,01
|RTA Laboratuvarları
|5,39
|10,00
|132,33
|Sabancı Holding
|7,54
|-0,79
|-17,32
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,56
|-0,39
|17,43
|Salix Yatırım Holding
|4,61
|-1,28
|-36,06
|Sanel Mühendislik
|4,40
|0,00
|8,64
|Sanifoam Sünger
|5,40
|0,00
|8,00
|Sanko Pazarlama
|5,54
|-0,36
|-28,42
|Saray Matbaacılık
|1,72
|1,78
|-3,91
|Sarkuysan
|4,86
|0,41
|0,62
|Sasa Polyester
|9,20
|2,91
|19,02
|Say Reklamcılık
|2,50
|0,40
|11,61
|Sekuro Plastik
|4,10
|-2,61
|-23,51
|Selçuk Ecza Deposu
|7,01
|-1,68
|14,92
|Selçuk Gıda
|1,57
|-3,09
|-8,72
|Senkron Güvenlik
|2,10
|0,00
|-23,08
|Serve Film Prodüksiyon
|2,14
|9,74
|34,59
|Servet GMYO
|10,93
|-6,18
|28,59
|Seyitler Kimya
|10,20
|0,10
|50,22
|Silverline Endüstri
|2,22
|3,26
|2,78
|Sinpaş GMYO
|0,98
|-2,00
|-15,52
|Smartiks Yazılım
|7,90
|-1,50
|-19,47
|Soda Sanayii
|5,26
|-0,75
|-14,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,39
|0,59
|57,52
|Söktaş
|2,77
|-2,81
|4,53
|Sönmez Filament
|4,30
|-0,23
|-11,89
|Sönmez Pamuklu
|4,28
|-0,47
|-13,01
|Sumaş Suni Tahta
|8,19
|-0,12
|-17,27
|Şeker Fin. Kir.
|4,64
|-0,22
|-2,93
|Şekerbank
|0,91
|0,00
|-30,53
|Şişe Cam
|4,30
|0,94
|-18,41
|Şok Marketler
|9,15
|-0,87
|-14,96
|T. Halk Bankası
|5,00
|-0,60
|-15,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|33,40
|9,94
|-23,39
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|-23,14
|T.Tuborg
|13,18
|-0,45
|10,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,09
|7,67
|-0,96
|Tat Gıda
|6,02
|-0,33
|-1,05
|TAV Havalimanları
|17,07
|0,53
|-37,16
|Taze Kuru Gıda
|6,21
|-0,32
|-14,23
|Tek-Art Turizm
|1,06
|4,95
|-15,87
|Tekfen Holding
|13,59
|-0,15
|-29,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,55
|-0,30
|55,95
|Temapol Polimer Plastik
|4,75
|0,64
|-9,00
|TGS Dış Ticaret
|3,32
|-0,90
|-28,91
|Tofaş Oto. Fab.
|18,58
|-0,80
|-20,27
|Torunlar GMYO
|2,34
|3,08
|-14,91
|Trabzon Liman
|8,88
|0,34
|-16,70
|Trabzonspor Sportif
|3,45
|2,37
|60,47
|Trakya Cam
|3,04
|-0,65
|-13,14
|Trend GMYO
|2,82
|-9,90
|28,18
|TSKB GMYO
|1,54
|0,00
|14,93
|Tuğçelik
|3,68
|-0,54
|-6,84
|Tukaş
|9,30
|0,32
|-24,70
|Turcas Petrol
|2,52
|0,80
|-5,62
|Turkcell
|12,94
|2,29
|-6,23
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,80
|0,42
|-25,12
|Tüpraş
|90,75
|0,89
|-28,43
|Türk Hava Yolları
|9,55
|0,21
|-33,96
|Türk Prysmian Kablo
|3,27
|0,62
|25,77
|Türk Telekom
|6,90
|2,37
|-6,38
|Türk Traktör
|43,30
|-0,23
|-18,16
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,92
|3,07
|-21,62
|Ufuk Yatırım
|3,04
|0,00
|17,83
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,65
|-1,20
|-22,17
|Ulusoy Elektrik
|28,90
|2,63
|8,65
|Ulusoy Un Sanayi
|4,37
|-0,68
|14,40
|Umpaş Holding
|0,43
|-4,44
|-30,65
|Uşak Seramik
|1,25
|0,00
|-26,04
|Utopya Turizm
|3,91
|0,26
|-20,53
|Uzertaş Boya
|2,42
|-9,70
|9,01
|Ülker Bisküvi
|20,84
|0,58
|-6,80
|Ünye Çimento
|3,90
|-0,76
|-27,51
|Vakıf Fin. Kir.
|1,71
|-0,58
|-29,34
|Vakıf GMYO
|2,03
|0,00
|-17,81
|Vakıf Yat. Ort.
|1,77
|-2,75
|-24,03
|Vakıflar Bankası
|4,48
|-0,44
|-18,69
|Vakko Tekstil
|3,93
|-1,50
|-13,44
|Vanet Gıda
|1,20
|-0,83
|-16,08
|Verusa Holding
|17,26
|4,86
|-7,00
|Verusaturk Girisim
|3,99
|-1,24
|-25,97
|Vestel
|10,70
|0,94
|-15,21
|Vestel Beyaz Eşya
|16,55
|0,24
|-23,38
|Viking Kağıt
|3,67
|-2,13
|96,26
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,18
|-0,46
|-9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,88
|-0,53
|-24,19
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,02
|-3,72
|27,91
|Yataş
|6,02
|3,97
|-17,98
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,62
|0,00
|0,62
|Yeni Gimat GMYO
|11,83
|-0,25
|-1,18
|Yeşil GMYO
|0,44
|0,00
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,43
|0,00
|-34,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,91
|-0,11
|-20,66
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.666,60
|-2,99
|58,46
|Yonga Mobilya
|9,25
|0,11
|0,11
|Yükselen Çelik
|6,04
|0,67
|-1,47
|Yünsa
|8,81
|-1,56
|-12,69
|Zorlu Enerji
|1,15
|0,00
|-29,45
(Son)