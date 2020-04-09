Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.066,00 1,74 9,56
İş Bankası (C) 4,84 1,89 -24,49
İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91
İş Fin.Kir. 3,06 0,66 -19,47
İş Girişim 4,14 1,47 8,95
İş GMYO 1,41 0,71 -19,89
İş Y. Men. Değ. 4,07 0,99 1,07
İş Yat. Ort. 2,23 0,00 38,39
İşbir Holding 444,00 -0,22 3,26
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,50 2,04 -19,35
İttifak Holding 2,21 1,84 -40,59
İz Hayvancılık Tarım 3,16 7,12 20,77
İzmir Demir Çelik 9,40 -2,49 14,77
İzmir Fırça 1,60 5,96 -11,11
Jantsa Jant Sanayi 47,02 2,26 -11,60
Kafein Yazılım 13,28 8,59 19,21
Kapital Yat. Holding 2,27 0,00 -6,20
Kaplamin 5,26 1,74 -5,23
Kardemir (A) 2,04 0,49 -23,02
Kardemir (B) 2,03 1,00 -23,11
Kardemir (D) 2,06 1,48 -22,56
Karel Elektronik 13,65 3,96 -6,06
Karsan Otomotiv 1,37 1,48 -13,29
Karsu Tekstil 2,34 0,00 -27,78
Kartonsan 357,70 0,17 -8,26
Katmerciler Ekipman 2,85 2,89 -25,78
Kent Gıda 195,70 0,51 11,32
Kerevitaş Gıda 3,31 1,22 1,53
Kervansaray Yat. Holding 0,40 0,00 -27,27
Kiler GMYO 2,27 0,89 -40,11
Klimasan Klima 15,30 1,19 -30,71
Koç Holding 15,01 1,21 -24,98
Konfrut Gıda 7,17 1,27 -8,31
Konya Çimento 210,00 1,89 -22,59
Kordsa Teknik Tekstil 9,98 0,81 -21,52
Koza Altın 66,05 3,93 -10,80
Koza Madencilik 10,86 4,12 8,28
Körfez GMYO 1,99 3,65 -16,74
Kristal Kola 1,38 2,22 -8,61
Kron Telekomünikasyon 18,22 4,41 43,24
Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 6,06 3,38
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,32 2,33 -20,00
Kütahya Porselen 6,79 3,03 2,57
Lider Faktoring 2,94 1,73 -19,89
Link Bilgisayar 25,40 4,96 39,94
Logo Yazılım 66,40 3,11 9,21
Lokman Hekim Sağlık 5,66 4,62 -2,08
Lüks Kadife 7,33 -0,95 -15,16
Makina Takım 1,32 0,00 -29,79
Mardin Çimento 5,09 0,39 -14,02
Marka Yatırım Holding 1,14 1,79 -3,39
Marmaris Altınyunus 63,65 0,08 -10,35
Marshall 47,32 5,63 -0,46
Martı GMYO 0,94 3,30 -6,93
Martı Otel 0,79 6,76 -13,19
Mavi Giyim 39,96 3,68 -30,98
Mazhar Zorlu Holding 11,70 -1,68 -3,23
Mega Polietilen 1,76 1,15 -20,00
Menderes Tekstil 1,29 0,78 -1,53
Mensa 0,27 0,00 -15,62
Merit Turizm 15,69 4,60 -19,29
Merko Gıda 1,09 0,93 3,81
Metal Gayrimenkul 0,97 1,04 6,59
Metemtur Otelcilik 1,64 1,23 -7,87
Metro Holding 1,02 0,99 -26,09
Metro Petrol ve Tesisleri 1,45 0,00 -26,02
Metro Yatırım Ortaklığı 2,56 0,79 -68,47
Migros Ticaret 23,72 0,25 -2,06
Milpa 2,18 1,40 -0,46
Mistral GMYO 1,66 -1,19 -12,17
MLP Sağlık 13,37 1,36 -16,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 0,00 -27,19
Mondi Tire Kutsan 7,27 -4,09 75,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,94 0,83 33,18
Net Holding 1,62 9,46 -37,69
Netaş Telekom. 11,29 0,98 -13,55
Niğbaş Niğde Beton 6,10 -0,81 -1,61
Nuh Çimento 9,46 0,85 -13,88
Nurol GMYO 2,80 2,56 -21,57
Odaş Elektrik 1,42 0,71 -1,78
Olmuksan-IP 3,65 0,00 42,52
Orge Enerji Elektrik 4,38 1,39 -11,69
Orma Orman Mahsulleri 3,58 0,00 29,71
Osmanlı Menkul 6,85 -0,72 63,10
Ostim Endüstriyel Yat 1,80 1,69 7,14
Otokar 117,40 2,09 -20,16
Oyak Yat. Ort. 5,42 -1,99 132,62
Oylum Sınai Yatırımlar 2,91 0,69 -5,79
Özak GMYO 2,40 -0,41 -6,61
Özbal Çelik Boru 1,45 5,84 -10,04
Özderici GMYO 1,32 2,33 -15,92
Özerden Plastik 2,39 0,42 4,82
Panora GMYO 4,45 -0,22 -20,96
Papilon Savunma 9,20 5,02 18,71
Park Elek.Madencilik 2,82 0,00 -7,54
Parsan 12,25 0,99 -27,69
Pegasus 44,12 3,33 -48,94
Peker GMYO 2,78 1,09 -11,18
Penguen Gıda 3,53 -0,56 70,53
Pera GMYO 0,75 1,35 -20,21
Pergamon Dış Ticaret 8,14 0,37 1,50
Petkim 3,43 0,88 -9,97
Petrokent Turizm 128,00 -0,47 -0,08
Pınar Et ve Un 11,39 2,71 24,21
Pınar Su 3,01 0,00 29,74
Pınar Süt 11,84 1,11 -6,55
Plastikkart 8,72 2,71 -5,93
Polisan Holding 2,11 0,96 -30,08
Politeknik Metal 65,50 0,46 -13,90
Prizma Press Matbaacılık 5,00 -2,15 16,28
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.173,40 -0,03 5,92
QNB Finans Fin. Kir. 117,50 2,26 -8,99
QNB Finansbank 41,10 2,75 9,60
Ral Yatırım Holding 6,99 -0,71 2,79
Ray Sigorta 4,19 9,97 22,51
Reysaş GMYO 6,78 0,00 47,71
Reysaş Lojistik 7,45 -0,13 70,09
Rhea Girişim 1,72 0,00 44,54
Rodrigo Tekstil 1,43 0,00 -20,99
Royal Halı 1,75 2,34 27,74
RTA Laboratuvarları 5,92 9,83 155,17
Sabancı Holding 7,55 0,67 -17,21
Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 1,53 21,56
Salix Yatırım Holding 4,20 -8,70 -41,75
Sanel Mühendislik 4,40 0,00 8,64
Sanifoam Sünger 5,42 -0,37 8,40
Sanko Pazarlama 5,58 0,00 -27,91
Saray Matbaacılık 1,77 1,14 -1,12
Sarkuysan 4,96 2,27 2,69
Sasa Polyester 9,10 -0,11 17,72
Say Reklamcılık 2,63 1,15 17,41
Sekuro Plastik 4,29 3,37 -19,96
Selçuk Ecza Deposu 7,35 5,15 20,49
Selçuk Gıda 1,61 -1,23 -6,40
Senkron Güvenlik 2,15 -0,46 -21,25
Serve Film Prodüksiyon 2,35 9,81 47,80
Servet GMYO 10,56 -2,67 24,24
Seyitler Kimya 10,35 0,88 52,43
Silverline Endüstri 2,25 0,90 4,17
Sinpaş GMYO 0,99 -1,00 -14,66
Smartiks Yazılım 8,52 6,23 -13,15
Soda Sanayii 5,27 0,19 -14,72
Sodaş Sodyum Sanayii 16,05 4,22 64,28
Söktaş 2,79 0,00 5,28
Sönmez Filament 4,43 2,31 -9,22
Sönmez Pamuklu 4,44 3,26 -9,76
Sumaş Suni Tahta 8,15 -0,61 -17,68
Şeker Fin. Kir. 4,63 -0,22 -3,14
Şekerbank 0,93 2,20 -29,01
Şişe Cam 4,34 1,64 -17,65
Şok Marketler 9,17 0,77 -14,78
T. Halk Bankası 5,08 0,79 -14,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,74 10,00 -15,73
T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14
T.Tuborg 13,29 0,00 11,68
Taç Tarım Ürünleri 3,46 9,84 10,90
Tat Gıda 6,13 0,82 0,76
TAV Havalimanları 17,97 4,90 -33,85
Taze Kuru Gıda 6,24 0,32 -13,81
Tek-Art Turizm 1,08 1,89 -14,29
Tekfen Holding 13,69 0,22 -29,14
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,62 0,00 57,62
Temapol Polimer Plastik 4,83 0,63 -7,47
TGS Dış Ticaret 4,04 9,78 -13,49
Tofaş Oto. Fab. 18,43 -0,16 -20,91
Torunlar GMYO 2,33 1,30 -15,27
Trabzon Liman 9,16 2,35 -14,07
Trabzonspor Sportif 3,94 6,49 83,26
Trakya Cam 3,05 0,33 -12,86
Trend GMYO 2,78 -1,42 26,36
TSKB GMYO 1,55 1,31 15,67
Tuğçelik 3,82 2,41 -3,29
Tukaş 10,19 0,89 -17,49
Turcas Petrol 2,66 3,50 -0,37
Turkcell 13,20 0,38 -4,35
Tümosan Motor ve Traktör 4,89 1,03 -23,71
Tüpraş 94,15 3,58 -25,75
Türk Hava Yolları 9,72 1,25 -32,78
Türk Prysmian Kablo 3,44 0,58 32,31
Türk Telekom 7,04 0,28 -4,48
Türk Traktör 47,54 3,84 -10,15
Türker Proje Gayrimenkul 32,60 -1,15 -22,38
Ufuk Yatırım 3,03 1,00 17,44
Ulaşlar Turizm Yat. 1,72 4,24 -18,87
Ulusoy Elektrik 30,16 1,69 13,38
Ulusoy Un Sanayi 5,03 9,83 31,68
Umpaş Holding 0,46 2,22 -25,81
Uşak Seramik 1,29 1,57 -23,67
Utopya Turizm 3,95 0,77 -19,72
Uzertaş Boya 2,61 7,85 17,57
Ülker Bisküvi 21,50 1,42 -3,85
Ünye Çimento 3,93 0,00 -26,95
Vakıf Fin. Kir. 1,77 0,00 -26,86
Vakıf GMYO 2,14 1,42 -13,36
Vakıf Yat. Ort. 1,83 0,55 -21,46
Vakıflar Bankası 4,51 1,58 -18,15
Vakko Tekstil 4,12 3,78 -9,25
Vanet Gıda 1,20 0,00 -16,08
Verusa Holding 17,93 2,46 -3,39
Verusaturk Girisim 4,07 0,74 -24,49
Vestel 11,13 3,06 -11,81
Vestel Beyaz Eşya 17,29 3,59 -19,95
Viking Kağıt 3,84 2,95 105,35
Yapı Kredi Koray GMYO 2,31 4,05 -4,55
Yapı ve Kredi Bank. 1,93 2,12 -22,18
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,22 -0,36 31,10
Yataş 6,10 1,16 -16,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,69 1,20 4,97
Yeni Gimat GMYO 11,98 0,17 0,07
Yeşil GMYO 0,44 0,00 -31,25
Yeşil Yapı 0,44 2,33 -33,33
Yeşil Yatırım Holding 9,05 1,34 -19,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.747,80 -0,97 61,22
Yonga Mobilya 9,00 -2,17 -2,60
Yükselen Çelik 6,18 1,81 0,82
Yünsa 9,29 3,91 -7,93
Zorlu Enerji 1,16 0,87 -28,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:40 Kaynak: AA

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