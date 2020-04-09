Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.066,00
|1,74
|9,56
|İş Bankası (C)
|4,84
|1,89
|-24,49
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|61,91
|İş Fin.Kir.
|3,06
|0,66
|-19,47
|İş Girişim
|4,14
|1,47
|8,95
|İş GMYO
|1,41
|0,71
|-19,89
|İş Y. Men. Değ.
|4,07
|0,99
|1,07
|İş Yat. Ort.
|2,23
|0,00
|38,39
|İşbir Holding
|444,00
|-0,22
|3,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,50
|2,04
|-19,35
|İttifak Holding
|2,21
|1,84
|-40,59
|İz Hayvancılık Tarım
|3,16
|7,12
|20,77
|İzmir Demir Çelik
|9,40
|-2,49
|14,77
|İzmir Fırça
|1,60
|5,96
|-11,11
|Jantsa Jant Sanayi
|47,02
|2,26
|-11,60
|Kafein Yazılım
|13,28
|8,59
|19,21
|Kapital Yat. Holding
|2,27
|0,00
|-6,20
|Kaplamin
|5,26
|1,74
|-5,23
|Kardemir (A)
|2,04
|0,49
|-23,02
|Kardemir (B)
|2,03
|1,00
|-23,11
|Kardemir (D)
|2,06
|1,48
|-22,56
|Karel Elektronik
|13,65
|3,96
|-6,06
|Karsan Otomotiv
|1,37
|1,48
|-13,29
|Karsu Tekstil
|2,34
|0,00
|-27,78
|Kartonsan
|357,70
|0,17
|-8,26
|Katmerciler Ekipman
|2,85
|2,89
|-25,78
|Kent Gıda
|195,70
|0,51
|11,32
|Kerevitaş Gıda
|3,31
|1,22
|1,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|0,00
|-27,27
|Kiler GMYO
|2,27
|0,89
|-40,11
|Klimasan Klima
|15,30
|1,19
|-30,71
|Koç Holding
|15,01
|1,21
|-24,98
|Konfrut Gıda
|7,17
|1,27
|-8,31
|Konya Çimento
|210,00
|1,89
|-22,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,98
|0,81
|-21,52
|Koza Altın
|66,05
|3,93
|-10,80
|Koza Madencilik
|10,86
|4,12
|8,28
|Körfez GMYO
|1,99
|3,65
|-16,74
|Kristal Kola
|1,38
|2,22
|-8,61
|Kron Telekomünikasyon
|18,22
|4,41
|43,24
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|6,06
|3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,32
|2,33
|-20,00
|Kütahya Porselen
|6,79
|3,03
|2,57
|Lider Faktoring
|2,94
|1,73
|-19,89
|Link Bilgisayar
|25,40
|4,96
|39,94
|Logo Yazılım
|66,40
|3,11
|9,21
|Lokman Hekim Sağlık
|5,66
|4,62
|-2,08
|Lüks Kadife
|7,33
|-0,95
|-15,16
|Makina Takım
|1,32
|0,00
|-29,79
|Mardin Çimento
|5,09
|0,39
|-14,02
|Marka Yatırım Holding
|1,14
|1,79
|-3,39
|Marmaris Altınyunus
|63,65
|0,08
|-10,35
|Marshall
|47,32
|5,63
|-0,46
|Martı GMYO
|0,94
|3,30
|-6,93
|Martı Otel
|0,79
|6,76
|-13,19
|Mavi Giyim
|39,96
|3,68
|-30,98
|Mazhar Zorlu Holding
|11,70
|-1,68
|-3,23
|Mega Polietilen
|1,76
|1,15
|-20,00
|Menderes Tekstil
|1,29
|0,78
|-1,53
|Mensa
|0,27
|0,00
|-15,62
|Merit Turizm
|15,69
|4,60
|-19,29
|Merko Gıda
|1,09
|0,93
|3,81
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|1,04
|6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,64
|1,23
|-7,87
|Metro Holding
|1,02
|0,99
|-26,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,45
|0,00
|-26,02
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,56
|0,79
|-68,47
|Migros Ticaret
|23,72
|0,25
|-2,06
|Milpa
|2,18
|1,40
|-0,46
|Mistral GMYO
|1,66
|-1,19
|-12,17
|MLP Sağlık
|13,37
|1,36
|-16,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|0,00
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,27
|-4,09
|75,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,94
|0,83
|33,18
|Net Holding
|1,62
|9,46
|-37,69
|Netaş Telekom.
|11,29
|0,98
|-13,55
|Niğbaş Niğde Beton
|6,10
|-0,81
|-1,61
|Nuh Çimento
|9,46
|0,85
|-13,88
|Nurol GMYO
|2,80
|2,56
|-21,57
|Odaş Elektrik
|1,42
|0,71
|-1,78
|Olmuksan-IP
|3,65
|0,00
|42,52
|Orge Enerji Elektrik
|4,38
|1,39
|-11,69
|Orma Orman Mahsulleri
|3,58
|0,00
|29,71
|Osmanlı Menkul
|6,85
|-0,72
|63,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,80
|1,69
|7,14
|Otokar
|117,40
|2,09
|-20,16
|Oyak Yat. Ort.
|5,42
|-1,99
|132,62
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,91
|0,69
|-5,79
|Özak GMYO
|2,40
|-0,41
|-6,61
|Özbal Çelik Boru
|1,45
|5,84
|-10,04
|Özderici GMYO
|1,32
|2,33
|-15,92
|Özerden Plastik
|2,39
|0,42
|4,82
|Panora GMYO
|4,45
|-0,22
|-20,96
|Papilon Savunma
|9,20
|5,02
|18,71
|Park Elek.Madencilik
|2,82
|0,00
|-7,54
|Parsan
|12,25
|0,99
|-27,69
|Pegasus
|44,12
|3,33
|-48,94
|Peker GMYO
|2,78
|1,09
|-11,18
|Penguen Gıda
|3,53
|-0,56
|70,53
|Pera GMYO
|0,75
|1,35
|-20,21
|Pergamon Dış Ticaret
|8,14
|0,37
|1,50
|Petkim
|3,43
|0,88
|-9,97
|Petrokent Turizm
|128,00
|-0,47
|-0,08
|Pınar Et ve Un
|11,39
|2,71
|24,21
|Pınar Su
|3,01
|0,00
|29,74
|Pınar Süt
|11,84
|1,11
|-6,55
|Plastikkart
|8,72
|2,71
|-5,93
|Polisan Holding
|2,11
|0,96
|-30,08
|Politeknik Metal
|65,50
|0,46
|-13,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,00
|-2,15
|16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.173,40
|-0,03
|5,92
|QNB Finans Fin. Kir.
|117,50
|2,26
|-8,99
|QNB Finansbank
|41,10
|2,75
|9,60
|Ral Yatırım Holding
|6,99
|-0,71
|2,79
|Ray Sigorta
|4,19
|9,97
|22,51
|Reysaş GMYO
|6,78
|0,00
|47,71
|Reysaş Lojistik
|7,45
|-0,13
|70,09
|Rhea Girişim
|1,72
|0,00
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|0,00
|-20,99
|Royal Halı
|1,75
|2,34
|27,74
|RTA Laboratuvarları
|5,92
|9,83
|155,17
|Sabancı Holding
|7,55
|0,67
|-17,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,65
|1,53
|21,56
|Salix Yatırım Holding
|4,20
|-8,70
|-41,75
|Sanel Mühendislik
|4,40
|0,00
|8,64
|Sanifoam Sünger
|5,42
|-0,37
|8,40
|Sanko Pazarlama
|5,58
|0,00
|-27,91
|Saray Matbaacılık
|1,77
|1,14
|-1,12
|Sarkuysan
|4,96
|2,27
|2,69
|Sasa Polyester
|9,10
|-0,11
|17,72
|Say Reklamcılık
|2,63
|1,15
|17,41
|Sekuro Plastik
|4,29
|3,37
|-19,96
|Selçuk Ecza Deposu
|7,35
|5,15
|20,49
|Selçuk Gıda
|1,61
|-1,23
|-6,40
|Senkron Güvenlik
|2,15
|-0,46
|-21,25
|Serve Film Prodüksiyon
|2,35
|9,81
|47,80
|Servet GMYO
|10,56
|-2,67
|24,24
|Seyitler Kimya
|10,35
|0,88
|52,43
|Silverline Endüstri
|2,25
|0,90
|4,17
|Sinpaş GMYO
|0,99
|-1,00
|-14,66
|Smartiks Yazılım
|8,52
|6,23
|-13,15
|Soda Sanayii
|5,27
|0,19
|-14,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,05
|4,22
|64,28
|Söktaş
|2,79
|0,00
|5,28
|Sönmez Filament
|4,43
|2,31
|-9,22
|Sönmez Pamuklu
|4,44
|3,26
|-9,76
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|-0,61
|-17,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|-0,22
|-3,14
|Şekerbank
|0,93
|2,20
|-29,01
|Şişe Cam
|4,34
|1,64
|-17,65
|Şok Marketler
|9,17
|0,77
|-14,78
|T. Halk Bankası
|5,08
|0,79
|-14,04
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|36,74
|10,00
|-15,73
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|-23,14
|T.Tuborg
|13,29
|0,00
|11,68
|Taç Tarım Ürünleri
|3,46
|9,84
|10,90
|Tat Gıda
|6,13
|0,82
|0,76
|TAV Havalimanları
|17,97
|4,90
|-33,85
|Taze Kuru Gıda
|6,24
|0,32
|-13,81
|Tek-Art Turizm
|1,08
|1,89
|-14,29
|Tekfen Holding
|13,69
|0,22
|-29,14
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|0,00
|57,62
|Temapol Polimer Plastik
|4,83
|0,63
|-7,47
|TGS Dış Ticaret
|4,04
|9,78
|-13,49
|Tofaş Oto. Fab.
|18,43
|-0,16
|-20,91
|Torunlar GMYO
|2,33
|1,30
|-15,27
|Trabzon Liman
|9,16
|2,35
|-14,07
|Trabzonspor Sportif
|3,94
|6,49
|83,26
|Trakya Cam
|3,05
|0,33
|-12,86
|Trend GMYO
|2,78
|-1,42
|26,36
|TSKB GMYO
|1,55
|1,31
|15,67
|Tuğçelik
|3,82
|2,41
|-3,29
|Tukaş
|10,19
|0,89
|-17,49
|Turcas Petrol
|2,66
|3,50
|-0,37
|Turkcell
|13,20
|0,38
|-4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,89
|1,03
|-23,71
|Tüpraş
|94,15
|3,58
|-25,75
|Türk Hava Yolları
|9,72
|1,25
|-32,78
|Türk Prysmian Kablo
|3,44
|0,58
|32,31
|Türk Telekom
|7,04
|0,28
|-4,48
|Türk Traktör
|47,54
|3,84
|-10,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,60
|-1,15
|-22,38
|Ufuk Yatırım
|3,03
|1,00
|17,44
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,72
|4,24
|-18,87
|Ulusoy Elektrik
|30,16
|1,69
|13,38
|Ulusoy Un Sanayi
|5,03
|9,83
|31,68
|Umpaş Holding
|0,46
|2,22
|-25,81
|Uşak Seramik
|1,29
|1,57
|-23,67
|Utopya Turizm
|3,95
|0,77
|-19,72
|Uzertaş Boya
|2,61
|7,85
|17,57
|Ülker Bisküvi
|21,50
|1,42
|-3,85
|Ünye Çimento
|3,93
|0,00
|-26,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,77
|0,00
|-26,86
|Vakıf GMYO
|2,14
|1,42
|-13,36
|Vakıf Yat. Ort.
|1,83
|0,55
|-21,46
|Vakıflar Bankası
|4,51
|1,58
|-18,15
|Vakko Tekstil
|4,12
|3,78
|-9,25
|Vanet Gıda
|1,20
|0,00
|-16,08
|Verusa Holding
|17,93
|2,46
|-3,39
|Verusaturk Girisim
|4,07
|0,74
|-24,49
|Vestel
|11,13
|3,06
|-11,81
|Vestel Beyaz Eşya
|17,29
|3,59
|-19,95
|Viking Kağıt
|3,84
|2,95
|105,35
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,31
|4,05
|-4,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,93
|2,12
|-22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,22
|-0,36
|31,10
|Yataş
|6,10
|1,16
|-16,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,69
|1,20
|4,97
|Yeni Gimat GMYO
|11,98
|0,17
|0,07
|Yeşil GMYO
|0,44
|0,00
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,44
|2,33
|-33,33
|Yeşil Yatırım Holding
|9,05
|1,34
|-19,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.747,80
|-0,97
|61,22
|Yonga Mobilya
|9,00
|-2,17
|-2,60
|Yükselen Çelik
|6,18
|1,81
|0,82
|Yünsa
|9,29
|3,91
|-7,93
|Zorlu Enerji
|1,16
|0,87
|-28,83
(Son)