Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.950,00
|2,57
|12,49
|İş Bankası (C)
|5,05
|0,40
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|61,91
|İş Fin.Kir.
|3,14
|2,61
|-17,37
|İş Girişim
|4,24
|1,19
|11,58
|İş GMYO
|1,45
|1,40
|-17,61
|İş Y. Men. Değ.
|4,20
|2,94
|4,30
|İş Yat. Ort.
|2,22
|0,00
|37,77
|İşbir Holding
|445,00
|3,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,50
|0,00
|-19,35
|İttifak Holding
|2,25
|2,27
|-39,52
|İz Hayvancılık Tarım
|2,96
|-3,90
|13,13
|İzmir Demir Çelik
|9,59
|2,57
|17,09
|İzmir Fırça
|1,56
|-0,64
|-13,33
|Jantsa Jant Sanayi
|46,96
|-0,04
|-11,71
|Kafein Yazılım
|13,11
|-2,53
|17,68
|Kapital Yat. Holding
|2,33
|3,10
|-3,72
|Kaplamin
|5,21
|-0,95
|-6,13
|Kardemir (A)
|2,06
|0,49
|-22,26
|Kardemir (B)
|2,06
|0,00
|-21,97
|Kardemir (D)
|2,09
|0,97
|-21,43
|Karel Elektronik
|14,22
|3,72
|-2,13
|Karsan Otomotiv
|1,39
|0,72
|-12,03
|Karsu Tekstil
|2,31
|-1,70
|-28,70
|Kartonsan
|356,80
|0,73
|-8,49
|Katmerciler Ekipman
|2,88
|0,70
|-25,00
|Kent Gıda
|195,80
|1,45
|11,38
|Kerevitaş Gıda
|3,35
|2,13
|2,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,39
|3,46
|-36,94
|Klimasan Klima
|14,94
|-1,90
|-32,34
|Koç Holding
|15,21
|-0,26
|-23,98
|Konfrut Gıda
|7,22
|1,69
|-7,67
|Konya Çimento
|206,50
|-0,96
|-23,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,08
|0,10
|-20,73
|Koza Altın
|66,85
|1,21
|-9,72
|Koza Madencilik
|11,07
|0,73
|10,37
|Körfez GMYO
|2,21
|4,74
|-7,53
|Kristal Kola
|1,43
|1,42
|-5,30
|Kron Telekomünikasyon
|17,90
|-2,45
|40,72
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,82
|5,39
|8,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,37
|3,79
|-16,97
|Kütahya Porselen
|6,96
|2,50
|5,14
|Lider Faktoring
|3,10
|4,03
|-15,53
|Link Bilgisayar
|27,92
|4,88
|53,83
|Logo Yazılım
|66,30
|-1,27
|9,05
|Lokman Hekim Sağlık
|5,62
|0,36
|-2,77
|Lüks Kadife
|7,41
|-0,54
|-14,24
|Makina Takım
|1,42
|5,19
|-24,47
|Mardin Çimento
|5,08
|0,00
|-14,19
|Marka Yatırım Holding
|1,17
|2,63
|-0,85
|Marmaris Altınyunus
|63,30
|-1,09
|-10,85
|Marshall
|46,92
|0,30
|-1,30
|Martı GMYO
|0,97
|2,11
|-3,96
|Martı Otel
|0,87
|7,41
|-4,40
|Mavi Giyim
|39,40
|-0,25
|-31,95
|Mazhar Zorlu Holding
|12,21
|1,75
|0,99
|Mega Polietilen
|1,72
|-1,71
|-21,82
|Menderes Tekstil
|1,36
|1,49
|3,82
|Mensa
|0,27
|0,00
|-15,62
|Merit Turizm
|16,39
|4,20
|-15,69
|Merko Gıda
|1,11
|0,00
|5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,95
|-3,06
|4,40
|Metemtur Otelcilik
|1,67
|1,83
|-6,18
|Metro Holding
|1,06
|2,91
|-23,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,49
|1,36
|-23,98
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,91
|9,81
|-64,16
|Migros Ticaret
|24,14
|0,17
|-0,33
|Milpa
|2,26
|2,73
|3,20
|Mistral GMYO
|1,73
|0,58
|-8,47
|MLP Sağlık
|13,38
|0,60
|-16,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-1,20
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,98
|-4,77
|68,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,61
|-1,31
|30,58
|Net Holding
|1,75
|8,02
|-32,69
|Netaş Telekom.
|11,34
|-0,26
|-13,17
|Niğbaş Niğde Beton
|5,81
|-4,75
|-6,29
|Nuh Çimento
|9,50
|-0,31
|-13,52
|Nurol GMYO
|2,94
|-2,00
|-17,65
|Odaş Elektrik
|1,43
|-1,38
|-1,09
|Olmuksan-IP
|3,93
|6,22
|53,46
|Orge Enerji Elektrik
|4,34
|-0,46
|-12,50
|Orma Orman Mahsulleri
|3,45
|1,77
|25,00
|Osmanlı Menkul
|6,65
|-3,62
|58,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,80
|-0,55
|7,14
|Otokar
|118,10
|0,43
|-19,68
|Oyak Yat. Ort.
|5,23
|-2,97
|124,46
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,90
|-1,02
|-6,11
|Özak GMYO
|2,42
|1,26
|-5,84
|Özbal Çelik Boru
|1,43
|-0,69
|-11,28
|Özderici GMYO
|1,39
|-1,42
|-11,46
|Özerden Plastik
|2,30
|-2,95
|0,88
|Panora GMYO
|4,50
|-0,22
|-20,07
|Papilon Savunma
|9,15
|-0,65
|18,06
|Park Elek.Madencilik
|2,99
|3,46
|-1,97
|Parsan
|12,35
|0,49
|-27,10
|Pegasus
|49,92
|6,94
|-42,22
|Peker GMYO
|3,06
|1,32
|-2,24
|Penguen Gıda
|3,57
|0,00
|72,46
|Pera GMYO
|0,81
|3,85
|-13,83
|Pergamon Dış Ticaret
|7,98
|-0,87
|-0,50
|Petkim
|3,47
|0,87
|-8,92
|Petrokent Turizm
|131,20
|-1,87
|2,42
|Pınar Et ve Un
|11,22
|-1,06
|22,36
|Pınar Su
|2,97
|-1,33
|28,02
|Pınar Süt
|11,79
|0,00
|-6,95
|Plastikkart
|8,94
|1,59
|-3,56
|Polisan Holding
|2,14
|0,94
|-29,08
|Politeknik Metal
|65,50
|0,00
|-13,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,01
|-0,99
|16,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.172,80
|-0,05
|5,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|109,80
|-6,39
|-14,95
|QNB Finansbank
|42,00
|1,25
|12,00
|Ral Yatırım Holding
|6,98
|-0,71
|2,65
|Ray Sigorta
|4,48
|6,92
|30,99
|Reysaş GMYO
|6,66
|-2,06
|45,10
|Reysaş Lojistik
|7,35
|-1,34
|67,81
|Rhea Girişim
|1,71
|-0,58
|43,70
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|-0,69
|-20,99
|Royal Halı
|1,77
|-1,67
|29,20
|RTA Laboratuvarları
|6,51
|9,97
|180,60
|Sabancı Holding
|7,69
|1,05
|-15,68
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,65
|-0,38
|21,56
|Salix Yatırım Holding
|5,02
|6,81
|-30,37
|Sanel Mühendislik
|4,80
|5,49
|18,52
|Sanifoam Sünger
|5,72
|5,54
|14,40
|Sanko Pazarlama
|5,63
|0,18
|-27,26
|Saray Matbaacılık
|1,74
|-1,14
|-2,79
|Sarkuysan
|5,00
|1,63
|3,52
|Sasa Polyester
|9,06
|0,00
|17,21
|Say Reklamcılık
|2,60
|-0,76
|16,07
|Sekuro Plastik
|4,18
|-1,65
|-22,01
|Selçuk Ecza Deposu
|7,28
|0,00
|19,34
|Selçuk Gıda
|1,92
|7,26
|11,63
|Senkron Güvenlik
|2,15
|-0,92
|-21,25
|Serve Film Prodüksiyon
|2,13
|-9,36
|33,96
|Servet GMYO
|10,84
|1,98
|27,53
|Seyitler Kimya
|10,43
|0,58
|53,61
|Silverline Endüstri
|2,22
|-1,33
|2,78
|Sinpaş GMYO
|1,19
|9,17
|2,59
|Smartiks Yazılım
|8,65
|-1,93
|-11,82
|Soda Sanayii
|5,37
|1,90
|-13,11
|Sodaş Sodyum Sanayii
|17,00
|5,85
|74,00
|Söktaş
|2,81
|1,08
|6,04
|Sönmez Filament
|4,70
|5,62
|-3,69
|Sönmez Pamuklu
|4,71
|5,37
|-4,27
|Sumaş Suni Tahta
|8,20
|-1,20
|-17,17
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|0,22
|-2,51
|Şekerbank
|0,95
|0,00
|-27,48
|Şişe Cam
|4,57
|3,39
|-13,28
|Şok Marketler
|9,14
|-0,11
|-15,06
|T. Halk Bankası
|5,24
|-0,19
|-11,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,10
|6,42
|-10,32
|T.S.K.B.
|0,97
|0,00
|-19,83
|T.Tuborg
|13,30
|-0,30
|11,76
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|-3,76
|6,73
|Tat Gıda
|6,29
|2,78
|3,39
|TAV Havalimanları
|18,31
|2,81
|-32,60
|Taze Kuru Gıda
|6,35
|1,28
|-12,29
|Tek-Art Turizm
|1,08
|0,00
|-14,29
|Tekfen Holding
|13,98
|2,34
|-27,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,54
|-1,65
|55,71
|Temapol Polimer Plastik
|4,75
|-0,84
|-9,00
|TGS Dış Ticaret
|4,10
|1,49
|-12,21
|Tofaş Oto. Fab.
|18,90
|1,83
|-18,89
|Torunlar GMYO
|2,31
|0,87
|-16,00
|Trabzon Liman
|9,39
|2,29
|-11,91
|Trabzonspor Sportif
|4,38
|7,62
|103,72
|Trakya Cam
|3,17
|2,92
|-9,43
|Trend GMYO
|2,55
|-5,20
|15,91
|TSKB GMYO
|1,53
|-0,65
|14,18
|Tuğçelik
|3,89
|0,78
|-1,52
|Tukaş
|11,19
|9,71
|-9,39
|Turcas Petrol
|2,63
|-2,95
|-1,50
|Turkcell
|13,19
|0,30
|-4,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,94
|0,41
|-22,93
|Tüpraş
|93,00
|-2,00
|-26,66
|Türk Hava Yolları
|9,83
|0,92
|-32,02
|Türk Prysmian Kablo
|3,41
|-1,16
|31,15
|Türk Telekom
|7,05
|-0,98
|-4,34
|Türk Traktör
|48,08
|0,88
|-9,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|32,78
|-0,24
|-21,95
|Ufuk Yatırım
|3,16
|1,94
|22,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,70
|-0,58
|-19,81
|Ulusoy Elektrik
|30,16
|-1,44
|13,38
|Ulusoy Un Sanayi
|5,19
|3,18
|35,86
|Umpaş Holding
|0,45
|-2,17
|-27,42
|Uşak Seramik
|1,33
|1,53
|-21,30
|Utopya Turizm
|4,24
|4,69
|-13,82
|Uzertaş Boya
|2,45
|-7,55
|10,36
|Ülker Bisküvi
|21,38
|0,38
|-4,38
|Ünye Çimento
|3,90
|-0,26
|-27,51
|Vakıf Fin. Kir.
|1,81
|0,00
|-25,21
|Vakıf GMYO
|2,14
|0,00
|-13,36
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|0,00
|-20,60
|Vakıflar Bankası
|4,65
|0,43
|-15,61
|Vakko Tekstil
|4,20
|1,69
|-7,49
|Vanet Gıda
|1,21
|0,83
|-15,38
|Verusa Holding
|18,18
|0,89
|-2,05
|Verusaturk Girisim
|4,07
|-0,49
|-24,49
|Vestel
|11,09
|0,45
|-12,12
|Vestel Beyaz Eşya
|17,61
|0,51
|-18,47
|Viking Kağıt
|3,76
|-0,27
|101,07
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,33
|0,43
|-3,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|0,00
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,05
|-1,47
|28,39
|Yataş
|6,21
|0,49
|-15,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,79
|2,29
|11,18
|Yeni Gimat GMYO
|11,90
|0,17
|-0,59
|Yeşil GMYO
|0,46
|2,22
|-28,13
|Yeşil Yapı
|0,44
|0,00
|-33,33
|Yeşil Yatırım Holding
|9,35
|2,41
|-16,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.987,40
|5,13
|69,35
|Yonga Mobilya
|9,18
|1,55
|-0,65
|Yükselen Çelik
|6,58
|5,96
|7,34
|Yünsa
|9,54
|2,80
|-5,45
|Zorlu Enerji
|1,18
|0,85
|-27,61
(Son)