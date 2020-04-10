Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.950,00 2,57 12,49
İş Bankası (C) 5,05 0,40 -21,22
İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91
İş Fin.Kir. 3,14 2,61 -17,37
İş Girişim 4,24 1,19 11,58
İş GMYO 1,45 1,40 -17,61
İş Y. Men. Değ. 4,20 2,94 4,30
İş Yat. Ort. 2,22 0,00 37,77
İşbir Holding 445,00 3,49
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,50 0,00 -19,35
İttifak Holding 2,25 2,27 -39,52
İz Hayvancılık Tarım 2,96 -3,90 13,13
İzmir Demir Çelik 9,59 2,57 17,09
İzmir Fırça 1,56 -0,64 -13,33
Jantsa Jant Sanayi 46,96 -0,04 -11,71
Kafein Yazılım 13,11 -2,53 17,68
Kapital Yat. Holding 2,33 3,10 -3,72
Kaplamin 5,21 -0,95 -6,13
Kardemir (A) 2,06 0,49 -22,26
Kardemir (B) 2,06 0,00 -21,97
Kardemir (D) 2,09 0,97 -21,43
Karel Elektronik 14,22 3,72 -2,13
Karsan Otomotiv 1,39 0,72 -12,03
Karsu Tekstil 2,31 -1,70 -28,70
Kartonsan 356,80 0,73 -8,49
Katmerciler Ekipman 2,88 0,70 -25,00
Kent Gıda 195,80 1,45 11,38
Kerevitaş Gıda 3,35 2,13 2,76
Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 -32,73
Kiler GMYO 2,39 3,46 -36,94
Klimasan Klima 14,94 -1,90 -32,34
Koç Holding 15,21 -0,26 -23,98
Konfrut Gıda 7,22 1,69 -7,67
Konya Çimento 206,50 -0,96 -23,88
Kordsa Teknik Tekstil 10,08 0,10 -20,73
Koza Altın 66,85 1,21 -9,72
Koza Madencilik 11,07 0,73 10,37
Körfez GMYO 2,21 4,74 -7,53
Kristal Kola 1,43 1,42 -5,30
Kron Telekomünikasyon 17,90 -2,45 40,72
Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 5,39 8,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 3,79 -16,97
Kütahya Porselen 6,96 2,50 5,14
Lider Faktoring 3,10 4,03 -15,53
Link Bilgisayar 27,92 4,88 53,83
Logo Yazılım 66,30 -1,27 9,05
Lokman Hekim Sağlık 5,62 0,36 -2,77
Lüks Kadife 7,41 -0,54 -14,24
Makina Takım 1,42 5,19 -24,47
Mardin Çimento 5,08 0,00 -14,19
Marka Yatırım Holding 1,17 2,63 -0,85
Marmaris Altınyunus 63,30 -1,09 -10,85
Marshall 46,92 0,30 -1,30
Martı GMYO 0,97 2,11 -3,96
Martı Otel 0,87 7,41 -4,40
Mavi Giyim 39,40 -0,25 -31,95
Mazhar Zorlu Holding 12,21 1,75 0,99
Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82
Menderes Tekstil 1,36 1,49 3,82
Mensa 0,27 0,00 -15,62
Merit Turizm 16,39 4,20 -15,69
Merko Gıda 1,11 0,00 5,71
Metal Gayrimenkul 0,95 -3,06 4,40
Metemtur Otelcilik 1,67 1,83 -6,18
Metro Holding 1,06 2,91 -23,19
Metro Petrol ve Tesisleri 1,49 1,36 -23,98
Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 9,81 -64,16
Migros Ticaret 24,14 0,17 -0,33
Milpa 2,26 2,73 3,20
Mistral GMYO 1,73 0,58 -8,47
MLP Sağlık 13,38 0,60 -16,37
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 6,98 -4,77 68,60
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,61 -1,31 30,58
Net Holding 1,75 8,02 -32,69
Netaş Telekom. 11,34 -0,26 -13,17
Niğbaş Niğde Beton 5,81 -4,75 -6,29
Nuh Çimento 9,50 -0,31 -13,52
Nurol GMYO 2,94 -2,00 -17,65
Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -1,09
Olmuksan-IP 3,93 6,22 53,46
Orge Enerji Elektrik 4,34 -0,46 -12,50
Orma Orman Mahsulleri 3,45 1,77 25,00
Osmanlı Menkul 6,65 -3,62 58,33
Ostim Endüstriyel Yat 1,80 -0,55 7,14
Otokar 118,10 0,43 -19,68
Oyak Yat. Ort. 5,23 -2,97 124,46
Oylum Sınai Yatırımlar 2,90 -1,02 -6,11
Özak GMYO 2,42 1,26 -5,84
Özbal Çelik Boru 1,43 -0,69 -11,28
Özderici GMYO 1,39 -1,42 -11,46
Özerden Plastik 2,30 -2,95 0,88
Panora GMYO 4,50 -0,22 -20,07
Papilon Savunma 9,15 -0,65 18,06
Park Elek.Madencilik 2,99 3,46 -1,97
Parsan 12,35 0,49 -27,10
Pegasus 49,92 6,94 -42,22
Peker GMYO 3,06 1,32 -2,24
Penguen Gıda 3,57 0,00 72,46
Pera GMYO 0,81 3,85 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 7,98 -0,87 -0,50
Petkim 3,47 0,87 -8,92
Petrokent Turizm 131,20 -1,87 2,42
Pınar Et ve Un 11,22 -1,06 22,36
Pınar Su 2,97 -1,33 28,02
Pınar Süt 11,79 0,00 -6,95
Plastikkart 8,94 1,59 -3,56
Polisan Holding 2,14 0,94 -29,08
Politeknik Metal 65,50 0,00 -13,90
Prizma Press Matbaacılık 5,01 -0,99 16,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,80 -0,05 5,87
QNB Finans Fin. Kir. 109,80 -6,39 -14,95
QNB Finansbank 42,00 1,25 12,00
Ral Yatırım Holding 6,98 -0,71 2,65
Ray Sigorta 4,48 6,92 30,99
Reysaş GMYO 6,66 -2,06 45,10
Reysaş Lojistik 7,35 -1,34 67,81
Rhea Girişim 1,71 -0,58 43,70
Rodrigo Tekstil 1,43 -0,69 -20,99
Royal Halı 1,77 -1,67 29,20
RTA Laboratuvarları 6,51 9,97 180,60
Sabancı Holding 7,69 1,05 -15,68
Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 -0,38 21,56
Salix Yatırım Holding 5,02 6,81 -30,37
Sanel Mühendislik 4,80 5,49 18,52
Sanifoam Sünger 5,72 5,54 14,40
Sanko Pazarlama 5,63 0,18 -27,26
Saray Matbaacılık 1,74 -1,14 -2,79
Sarkuysan 5,00 1,63 3,52
Sasa Polyester 9,06 0,00 17,21
Say Reklamcılık 2,60 -0,76 16,07
Sekuro Plastik 4,18 -1,65 -22,01
Selçuk Ecza Deposu 7,28 0,00 19,34
Selçuk Gıda 1,92 7,26 11,63
Senkron Güvenlik 2,15 -0,92 -21,25
Serve Film Prodüksiyon 2,13 -9,36 33,96
Servet GMYO 10,84 1,98 27,53
Seyitler Kimya 10,43 0,58 53,61
Silverline Endüstri 2,22 -1,33 2,78
Sinpaş GMYO 1,19 9,17 2,59
Smartiks Yazılım 8,65 -1,93 -11,82
Soda Sanayii 5,37 1,90 -13,11
Sodaş Sodyum Sanayii 17,00 5,85 74,00
Söktaş 2,81 1,08 6,04
Sönmez Filament 4,70 5,62 -3,69
Sönmez Pamuklu 4,71 5,37 -4,27
Sumaş Suni Tahta 8,20 -1,20 -17,17
Şeker Fin. Kir. 4,66 0,22 -2,51
Şekerbank 0,95 0,00 -27,48
Şişe Cam 4,57 3,39 -13,28
Şok Marketler 9,14 -0,11 -15,06
T. Halk Bankası 5,24 -0,19 -11,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,10 6,42 -10,32
T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83
T.Tuborg 13,30 -0,30 11,76
Taç Tarım Ürünleri 3,33 -3,76 6,73
Tat Gıda 6,29 2,78 3,39
TAV Havalimanları 18,31 2,81 -32,60
Taze Kuru Gıda 6,35 1,28 -12,29
Tek-Art Turizm 1,08 0,00 -14,29
Tekfen Holding 13,98 2,34 -27,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,54 -1,65 55,71
Temapol Polimer Plastik 4,75 -0,84 -9,00
TGS Dış Ticaret 4,10 1,49 -12,21
Tofaş Oto. Fab. 18,90 1,83 -18,89
Torunlar GMYO 2,31 0,87 -16,00
Trabzon Liman 9,39 2,29 -11,91
Trabzonspor Sportif 4,38 7,62 103,72
Trakya Cam 3,17 2,92 -9,43
Trend GMYO 2,55 -5,20 15,91
TSKB GMYO 1,53 -0,65 14,18
Tuğçelik 3,89 0,78 -1,52
Tukaş 11,19 9,71 -9,39
Turcas Petrol 2,63 -2,95 -1,50
Turkcell 13,19 0,30 -4,42
Tümosan Motor ve Traktör 4,94 0,41 -22,93
Tüpraş 93,00 -2,00 -26,66
Türk Hava Yolları 9,83 0,92 -32,02
Türk Prysmian Kablo 3,41 -1,16 31,15
Türk Telekom 7,05 -0,98 -4,34
Türk Traktör 48,08 0,88 -9,13
Türker Proje Gayrimenkul 32,78 -0,24 -21,95
Ufuk Yatırım 3,16 1,94 22,48
Ulaşlar Turizm Yat. 1,70 -0,58 -19,81
Ulusoy Elektrik 30,16 -1,44 13,38
Ulusoy Un Sanayi 5,19 3,18 35,86
Umpaş Holding 0,45 -2,17 -27,42
Uşak Seramik 1,33 1,53 -21,30
Utopya Turizm 4,24 4,69 -13,82
Uzertaş Boya 2,45 -7,55 10,36
Ülker Bisküvi 21,38 0,38 -4,38
Ünye Çimento 3,90 -0,26 -27,51
Vakıf Fin. Kir. 1,81 0,00 -25,21
Vakıf GMYO 2,14 0,00 -13,36
Vakıf Yat. Ort. 1,85 0,00 -20,60
Vakıflar Bankası 4,65 0,43 -15,61
Vakko Tekstil 4,20 1,69 -7,49
Vanet Gıda 1,21 0,83 -15,38
Verusa Holding 18,18 0,89 -2,05
Verusaturk Girisim 4,07 -0,49 -24,49
Vestel 11,09 0,45 -12,12
Vestel Beyaz Eşya 17,61 0,51 -18,47
Viking Kağıt 3,76 -0,27 101,07
Yapı Kredi Koray GMYO 2,33 0,43 -3,72
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 0,00 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,05 -1,47 28,39
Yataş 6,21 0,49 -15,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18
Yeni Gimat GMYO 11,90 0,17 -0,59
Yeşil GMYO 0,46 2,22 -28,13
Yeşil Yapı 0,44 0,00 -33,33
Yeşil Yatırım Holding 9,35 2,41 -16,74
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.987,40 5,13 69,35
Yonga Mobilya 9,18 1,55 -0,65
Yükselen Çelik 6,58 5,96 7,34
Yünsa 9,54 2,80 -5,45
Zorlu Enerji 1,18 0,85 -27,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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