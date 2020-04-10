Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.950,00 2,57 12,49 İş Bankası (C) 5,05 0,40 -21,22 İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91 İş Fin.Kir. 3,14 2,61 -17,37 İş Girişim 4,24 1,19 11,58 İş GMYO 1,45 1,40 -17,61 İş Y. Men. Değ. 4,20 2,94 4,30 İş Yat. Ort. 2,22 0,00 37,77 İşbir Holding 445,00 3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,50 0,00 -19,35 İttifak Holding 2,25 2,27 -39,52 İz Hayvancılık Tarım 2,96 -3,90 13,13 İzmir Demir Çelik 9,59 2,57 17,09 İzmir Fırça 1,56 -0,64 -13,33 Jantsa Jant Sanayi 46,96 -0,04 -11,71 Kafein Yazılım 13,11 -2,53 17,68 Kapital Yat. Holding 2,33 3,10 -3,72 Kaplamin 5,21 -0,95 -6,13 Kardemir (A) 2,06 0,49 -22,26 Kardemir (B) 2,06 0,00 -21,97 Kardemir (D) 2,09 0,97 -21,43 Karel Elektronik 14,22 3,72 -2,13 Karsan Otomotiv 1,39 0,72 -12,03 Karsu Tekstil 2,31 -1,70 -28,70 Kartonsan 356,80 0,73 -8,49 Katmerciler Ekipman 2,88 0,70 -25,00 Kent Gıda 195,80 1,45 11,38 Kerevitaş Gıda 3,35 2,13 2,76 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 -32,73 Kiler GMYO 2,39 3,46 -36,94 Klimasan Klima 14,94 -1,90 -32,34 Koç Holding 15,21 -0,26 -23,98 Konfrut Gıda 7,22 1,69 -7,67 Konya Çimento 206,50 -0,96 -23,88 Kordsa Teknik Tekstil 10,08 0,10 -20,73 Koza Altın 66,85 1,21 -9,72 Koza Madencilik 11,07 0,73 10,37 Körfez GMYO 2,21 4,74 -7,53 Kristal Kola 1,43 1,42 -5,30 Kron Telekomünikasyon 17,90 -2,45 40,72 Kuştur Kuşadası Turizm 25,82 5,39 8,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,37 3,79 -16,97 Kütahya Porselen 6,96 2,50 5,14 Lider Faktoring 3,10 4,03 -15,53 Link Bilgisayar 27,92 4,88 53,83 Logo Yazılım 66,30 -1,27 9,05 Lokman Hekim Sağlık 5,62 0,36 -2,77 Lüks Kadife 7,41 -0,54 -14,24 Makina Takım 1,42 5,19 -24,47 Mardin Çimento 5,08 0,00 -14,19 Marka Yatırım Holding 1,17 2,63 -0,85 Marmaris Altınyunus 63,30 -1,09 -10,85 Marshall 46,92 0,30 -1,30 Martı GMYO 0,97 2,11 -3,96 Martı Otel 0,87 7,41 -4,40 Mavi Giyim 39,40 -0,25 -31,95 Mazhar Zorlu Holding 12,21 1,75 0,99 Mega Polietilen 1,72 -1,71 -21,82 Menderes Tekstil 1,36 1,49 3,82 Mensa 0,27 0,00 -15,62 Merit Turizm 16,39 4,20 -15,69 Merko Gıda 1,11 0,00 5,71 Metal Gayrimenkul 0,95 -3,06 4,40 Metemtur Otelcilik 1,67 1,83 -6,18 Metro Holding 1,06 2,91 -23,19 Metro Petrol ve Tesisleri 1,49 1,36 -23,98 Metro Yatırım Ortaklığı 2,91 9,81 -64,16 Migros Ticaret 24,14 0,17 -0,33 Milpa 2,26 2,73 3,20 Mistral GMYO 1,73 0,58 -8,47 MLP Sağlık 13,38 0,60 -16,37 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07 Mondi Tire Kutsan 6,98 -4,77 68,60 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,61 -1,31 30,58 Net Holding 1,75 8,02 -32,69 Netaş Telekom. 11,34 -0,26 -13,17 Niğbaş Niğde Beton 5,81 -4,75 -6,29 Nuh Çimento 9,50 -0,31 -13,52 Nurol GMYO 2,94 -2,00 -17,65 Odaş Elektrik 1,43 -1,38 -1,09 Olmuksan-IP 3,93 6,22 53,46 Orge Enerji Elektrik 4,34 -0,46 -12,50 Orma Orman Mahsulleri 3,45 1,77 25,00 Osmanlı Menkul 6,65 -3,62 58,33 Ostim Endüstriyel Yat 1,80 -0,55 7,14 Otokar 118,10 0,43 -19,68 Oyak Yat. Ort. 5,23 -2,97 124,46 Oylum Sınai Yatırımlar 2,90 -1,02 -6,11 Özak GMYO 2,42 1,26 -5,84 Özbal Çelik Boru 1,43 -0,69 -11,28 Özderici GMYO 1,39 -1,42 -11,46 Özerden Plastik 2,30 -2,95 0,88 Panora GMYO 4,50 -0,22 -20,07 Papilon Savunma 9,15 -0,65 18,06 Park Elek.Madencilik 2,99 3,46 -1,97 Parsan 12,35 0,49 -27,10 Pegasus 49,92 6,94 -42,22 Peker GMYO 3,06 1,32 -2,24 Penguen Gıda 3,57 0,00 72,46 Pera GMYO 0,81 3,85 -13,83 Pergamon Dış Ticaret 7,98 -0,87 -0,50 Petkim 3,47 0,87 -8,92 Petrokent Turizm 131,20 -1,87 2,42 Pınar Et ve Un 11,22 -1,06 22,36 Pınar Su 2,97 -1,33 28,02 Pınar Süt 11,79 0,00 -6,95 Plastikkart 8,94 1,59 -3,56 Polisan Holding 2,14 0,94 -29,08 Politeknik Metal 65,50 0,00 -13,90 Prizma Press Matbaacılık 5,01 -0,99 16,51 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,80 -0,05 5,87 QNB Finans Fin. Kir. 109,80 -6,39 -14,95 QNB Finansbank 42,00 1,25 12,00 Ral Yatırım Holding 6,98 -0,71 2,65 Ray Sigorta 4,48 6,92 30,99 Reysaş GMYO 6,66 -2,06 45,10 Reysaş Lojistik 7,35 -1,34 67,81 Rhea Girişim 1,71 -0,58 43,70 Rodrigo Tekstil 1,43 -0,69 -20,99 Royal Halı 1,77 -1,67 29,20 RTA Laboratuvarları 6,51 9,97 180,60 Sabancı Holding 7,69 1,05 -15,68 Safkar Ege Soğutmacılık 2,65 -0,38 21,56 Salix Yatırım Holding 5,02 6,81 -30,37 Sanel Mühendislik 4,80 5,49 18,52 Sanifoam Sünger 5,72 5,54 14,40 Sanko Pazarlama 5,63 0,18 -27,26 Saray Matbaacılık 1,74 -1,14 -2,79 Sarkuysan 5,00 1,63 3,52 Sasa Polyester 9,06 0,00 17,21 Say Reklamcılık 2,60 -0,76 16,07 Sekuro Plastik 4,18 -1,65 -22,01 Selçuk Ecza Deposu 7,28 0,00 19,34 Selçuk Gıda 1,92 7,26 11,63 Senkron Güvenlik 2,15 -0,92 -21,25 Serve Film Prodüksiyon 2,13 -9,36 33,96 Servet GMYO 10,84 1,98 27,53 Seyitler Kimya 10,43 0,58 53,61 Silverline Endüstri 2,22 -1,33 2,78 Sinpaş GMYO 1,19 9,17 2,59 Smartiks Yazılım 8,65 -1,93 -11,82 Soda Sanayii 5,37 1,90 -13,11 Sodaş Sodyum Sanayii 17,00 5,85 74,00 Söktaş 2,81 1,08 6,04 Sönmez Filament 4,70 5,62 -3,69 Sönmez Pamuklu 4,71 5,37 -4,27 Sumaş Suni Tahta 8,20 -1,20 -17,17 Şeker Fin. Kir. 4,66 0,22 -2,51 Şekerbank 0,95 0,00 -27,48 Şişe Cam 4,57 3,39 -13,28 Şok Marketler 9,14 -0,11 -15,06 T. Halk Bankası 5,24 -0,19 -11,34 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 39,10 6,42 -10,32 T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83 T.Tuborg 13,30 -0,30 11,76 Taç Tarım Ürünleri 3,33 -3,76 6,73 Tat Gıda 6,29 2,78 3,39 TAV Havalimanları 18,31 2,81 -32,60 Taze Kuru Gıda 6,35 1,28 -12,29 Tek-Art Turizm 1,08 0,00 -14,29 Tekfen Holding 13,98 2,34 -27,64 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,54 -1,65 55,71 Temapol Polimer Plastik 4,75 -0,84 -9,00 TGS Dış Ticaret 4,10 1,49 -12,21 Tofaş Oto. Fab. 18,90 1,83 -18,89 Torunlar GMYO 2,31 0,87 -16,00 Trabzon Liman 9,39 2,29 -11,91 Trabzonspor Sportif 4,38 7,62 103,72 Trakya Cam 3,17 2,92 -9,43 Trend GMYO 2,55 -5,20 15,91 TSKB GMYO 1,53 -0,65 14,18 Tuğçelik 3,89 0,78 -1,52 Tukaş 11,19 9,71 -9,39 Turcas Petrol 2,63 -2,95 -1,50 Turkcell 13,19 0,30 -4,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,94 0,41 -22,93 Tüpraş 93,00 -2,00 -26,66 Türk Hava Yolları 9,83 0,92 -32,02 Türk Prysmian Kablo 3,41 -1,16 31,15 Türk Telekom 7,05 -0,98 -4,34 Türk Traktör 48,08 0,88 -9,13 Türker Proje Gayrimenkul 32,78 -0,24 -21,95 Ufuk Yatırım 3,16 1,94 22,48 Ulaşlar Turizm Yat. 1,70 -0,58 -19,81 Ulusoy Elektrik 30,16 -1,44 13,38 Ulusoy Un Sanayi 5,19 3,18 35,86 Umpaş Holding 0,45 -2,17 -27,42 Uşak Seramik 1,33 1,53 -21,30 Utopya Turizm 4,24 4,69 -13,82 Uzertaş Boya 2,45 -7,55 10,36 Ülker Bisküvi 21,38 0,38 -4,38 Ünye Çimento 3,90 -0,26 -27,51 Vakıf Fin. Kir. 1,81 0,00 -25,21 Vakıf GMYO 2,14 0,00 -13,36 Vakıf Yat. Ort. 1,85 0,00 -20,60 Vakıflar Bankası 4,65 0,43 -15,61 Vakko Tekstil 4,20 1,69 -7,49 Vanet Gıda 1,21 0,83 -15,38 Verusa Holding 18,18 0,89 -2,05 Verusaturk Girisim 4,07 -0,49 -24,49 Vestel 11,09 0,45 -12,12 Vestel Beyaz Eşya 17,61 0,51 -18,47 Viking Kağıt 3,76 -0,27 101,07 Yapı Kredi Koray GMYO 2,33 0,43 -3,72 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 0,00 -18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,05 -1,47 28,39 Yataş 6,21 0,49 -15,40 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18 Yeni Gimat GMYO 11,90 0,17 -0,59 Yeşil GMYO 0,46 2,22 -28,13 Yeşil Yapı 0,44 0,00 -33,33 Yeşil Yatırım Holding 9,35 2,41 -16,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.987,40 5,13 69,35 Yonga Mobilya 9,18 1,55 -0,65 Yükselen Çelik 6,58 5,96 7,34 Yünsa 9,54 2,80 -5,45 Zorlu Enerji 1,18 0,85 -27,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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