Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|34.361,00
|-0,69
|13,85
|İş Bankası (C)
|5,06
|-0,59
|-21,06
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,18
|0,95
|-16,32
|İş Girişim
|4,25
|0,47
|11,84
|İş GMYO
|1,44
|-0,69
|-18,18
|İş Y. Men. Değ.
|4,29
|1,66
|6,54
|İş Yat. Ort.
|2,18
|-0,91
|35,29
|İşbir Holding
|444,50
|1,02
|3,37
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|9,09
|-3,23
|İttifak Holding
|2,30
|3,14
|-38,17
|İz Hayvancılık Tarım
|3,05
|0,33
|16,57
|İzmir Demir Çelik
|9,70
|1,04
|18,44
|İzmir Fırça
|1,56
|-1,27
|-13,33
|Jantsa Jant Sanayi
|47,56
|0,63
|-10,58
|Kafein Yazılım
|14,05
|2,55
|26,12
|Kapital Yat. Holding
|2,26
|-1,31
|-6,61
|Kaplamin
|5,15
|-0,58
|-7,21
|Kardemir (A)
|2,08
|0,48
|-21,51
|Kardemir (B)
|2,06
|0,49
|-21,97
|Kardemir (D)
|2,08
|0,00
|-21,80
|Karel Elektronik
|14,50
|2,62
|-0,21
|Karsan Otomotiv
|1,40
|1,45
|-11,39
|Karsu Tekstil
|2,32
|0,87
|-28,40
|Kartonsan
|352,80
|0,26
|-9,52
|Katmerciler Ekipman
|2,95
|1,72
|-23,18
|Kent Gıda
|196,90
|1,76
|12,00
|Kerevitaş Gıda
|3,48
|4,19
|6,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|0,00
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,41
|0,84
|-36,41
|Klimasan Klima
|15,89
|5,65
|-28,03
|Koç Holding
|15,24
|0,26
|-23,83
|Konfrut Gıda
|7,36
|2,08
|-5,88
|Konya Çimento
|210,00
|2,14
|-22,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,21
|1,49
|-19,71
|Koza Altın
|67,20
|1,82
|-9,25
|Koza Madencilik
|10,95
|0,18
|9,17
|Körfez GMYO
|2,20
|2,33
|-7,95
|Kristal Kola
|1,52
|5,56
|0,66
|Kron Telekomünikasyon
|18,39
|1,27
|44,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|-1,24
|7,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,48
|3,50
|-10,30
|Kütahya Porselen
|7,11
|1,72
|7,40
|Lider Faktoring
|3,48
|6,42
|-5,18
|Link Bilgisayar
|27,60
|3,76
|52,07
|Logo Yazılım
|67,40
|1,35
|10,86
|Lokman Hekim Sağlık
|5,71
|1,60
|-1,21
|Lüks Kadife
|7,80
|5,55
|-9,72
|Makina Takım
|1,45
|4,32
|-22,87
|Mardin Çimento
|5,10
|0,59
|-13,85
|Marka Yatırım Holding
|1,20
|0,84
|1,69
|Marmaris Altınyunus
|63,40
|0,40
|-10,70
|Marshall
|48,84
|4,81
|2,73
|Martı GMYO
|0,95
|0,00
|-5,94
|Martı Otel
|0,87
|1,16
|-4,40
|Mavi Giyim
|39,70
|0,97
|-31,43
|Mazhar Zorlu Holding
|12,30
|-0,40
|1,74
|Mega Polietilen
|1,77
|2,91
|-19,55
|Menderes Tekstil
|1,35
|0,75
|3,05
|Mensa
|0,28
|0,00
|-12,50
|Merit Turizm
|16,00
|-2,32
|-17,70
|Merko Gıda
|1,14
|3,64
|8,57
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-9,68
|-7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|4,19
|-2,25
|Metro Holding
|1,09
|3,81
|-21,01
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,54
|4,05
|-21,43
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,20
|9,97
|-60,59
|Migros Ticaret
|25,06
|4,33
|3,47
|Milpa
|2,28
|0,88
|4,11
|Mistral GMYO
|1,70
|-0,58
|-10,05
|MLP Sağlık
|13,33
|0,23
|-16,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|0,00
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|7,09
|2,46
|71,26
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,60
|-0,24
|30,50
|Net Holding
|1,86
|4,49
|-28,46
|Netaş Telekom.
|11,49
|1,23
|-12,02
|Niğbaş Niğde Beton
|6,05
|-9,70
|-2,42
|Nuh Çimento
|9,51
|0,63
|-13,43
|Nurol GMYO
|2,98
|0,68
|-16,53
|Odaş Elektrik
|1,47
|2,80
|1,68
|Olmuksan-IP
|4,01
|1,78
|56,58
|Orge Enerji Elektrik
|4,35
|0,00
|-12,30
|Orma Orman Mahsulleri
|3,55
|0,00
|28,62
|Osmanlı Menkul
|7,00
|-4,63
|66,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,79
|1,13
|6,55
|Otokar
|117,70
|-0,51
|-19,95
|Oyak Yat. Ort.
|5,27
|-0,57
|126,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,94
|2,44
|-4,82
|Özak GMYO
|2,41
|0,84
|-6,23
|Özbal Çelik Boru
|1,50
|2,74
|-6,94
|Özderici GMYO
|1,39
|0,72
|-11,46
|Özerden Plastik
|2,35
|0,00
|3,07
|Panora GMYO
|4,53
|0,51
|-19,13
|Papilon Savunma
|10,15
|4,00
|30,97
|Park Elek.Madencilik
|3,10
|0,00
|1,64
|Parsan
|13,92
|3,03
|-17,83
|Pegasus
|55,05
|8,05
|-36,28
|Peker GMYO
|3,09
|1,64
|-1,28
|Penguen Gıda
|3,67
|3,67
|77,29
|Pera GMYO
|0,80
|-1,23
|-14,89
|Pergamon Dış Ticaret
|7,94
|-0,87
|-1,00
|Petkim
|3,44
|0,29
|-9,71
|Petrokent Turizm
|131,00
|-0,83
|2,26
|Pınar Et ve Un
|12,30
|9,82
|34,13
|Pınar Su
|3,04
|3,05
|31,03
|Pınar Süt
|12,50
|6,56
|-1,34
|Plastikkart
|9,13
|1,90
|-1,51
|Polisan Holding
|2,17
|0,93
|-28,09
|Politeknik Metal
|67,85
|1,27
|-10,81
|Prizma Press Matbaacılık
|4,51
|-6,63
|4,88
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.171,30
|-0,13
|5,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,50
|-2,27
|-16,73
|QNB Finansbank
|42,00
|-1,18
|12,00
|Ral Yatırım Holding
|6,95
|-0,14
|2,21
|Ray Sigorta
|4,27
|0,47
|24,85
|Reysaş GMYO
|6,68
|0,60
|45,53
|Reysaş Lojistik
|7,40
|1,09
|68,95
|Rhea Girişim
|1,74
|0,58
|46,22
|Rodrigo Tekstil
|1,44
|0,00
|-20,44
|Royal Halı
|1,73
|-6,49
|26,28
|RTA Laboratuvarları
|7,16
|9,98
|208,62
|Sabancı Holding
|7,65
|-0,26
|-16,12
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,61
|-1,51
|19,72
|Salix Yatırım Holding
|5,10
|1,39
|-29,26
|Sanel Mühendislik
|4,76
|-0,83
|17,53
|Sanifoam Sünger
|6,55
|9,90
|31,00
|Sanko Pazarlama
|5,63
|0,54
|-27,26
|Saray Matbaacılık
|1,77
|1,14
|-1,12
|Sarkuysan
|5,16
|2,38
|6,83
|Sasa Polyester
|8,93
|0,45
|15,52
|Say Reklamcılık
|2,64
|1,54
|17,86
|Sekuro Plastik
|4,25
|0,47
|-20,71
|Selçuk Ecza Deposu
|7,28
|1,39
|19,34
|Selçuk Gıda
|1,98
|4,21
|15,12
|Senkron Güvenlik
|2,22
|3,74
|-18,68
|Serve Film Prodüksiyon
|2,38
|8,68
|49,69
|Servet GMYO
|10,87
|2,55
|27,88
|Seyitler Kimya
|10,53
|0,77
|55,08
|Silverline Endüstri
|2,20
|0,46
|1,85
|Sinpaş GMYO
|1,23
|3,36
|6,03
|Smartiks Yazılım
|9,05
|0,89
|-7,75
|Soda Sanayii
|5,34
|-0,19
|-13,59
|Sodaş Sodyum Sanayii
|17,50
|0,11
|79,12
|Söktaş
|2,83
|1,43
|6,79
|Sönmez Filament
|4,68
|0,21
|-4,10
|Sönmez Pamuklu
|4,72
|0,21
|-4,07
|Sumaş Suni Tahta
|8,15
|0,00
|-17,68
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|0,65
|-3,14
|Şekerbank
|0,95
|1,06
|-27,48
|Şişe Cam
|4,62
|0,22
|-12,33
|Şok Marketler
|9,21
|1,66
|-14,41
|T. Halk Bankası
|5,28
|-0,38
|-10,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,26
|9,55
|1,51
|T.S.K.B.
|0,98
|1,03
|-19,01
|T.Tuborg
|13,19
|-0,98
|10,84
|Taç Tarım Ürünleri
|3,37
|1,20
|8,01
|Tat Gıda
|6,43
|4,21
|5,69
|TAV Havalimanları
|19,49
|6,15
|-28,25
|Taze Kuru Gıda
|6,52
|2,68
|-9,94
|Tek-Art Turizm
|1,17
|2,63
|-7,14
|Tekfen Holding
|14,15
|2,02
|-26,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,59
|1,23
|56,90
|Temapol Polimer Plastik
|4,75
|0,21
|-9,00
|TGS Dış Ticaret
|4,03
|-1,71
|-13,70
|Tofaş Oto. Fab.
|18,70
|-0,53
|-19,75
|Torunlar GMYO
|2,29
|0,44
|-16,73
|Trabzon Liman
|9,64
|2,77
|-9,57
|Trabzonspor Sportif
|4,55
|5,81
|111,63
|Trakya Cam
|3,16
|0,96
|-9,71
|Trend GMYO
|2,43
|-2,02
|10,45
|TSKB GMYO
|1,58
|3,95
|17,91
|Tuğçelik
|3,91
|1,30
|-1,01
|Tukaş
|11,95
|6,70
|-3,24
|Turcas Petrol
|2,59
|-1,15
|-3,00
|Turkcell
|13,00
|-0,46
|-5,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,14
|0,78
|-19,81
|Tüpraş
|91,55
|-1,45
|-27,80
|Türk Hava Yolları
|10,24
|4,49
|-29,18
|Türk Prysmian Kablo
|3,50
|1,16
|34,62
|Türk Telekom
|7,07
|0,43
|-4,07
|Türk Traktör
|49,68
|3,50
|-6,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,04
|1,47
|-21,33
|Ufuk Yatırım
|3,28
|2,50
|27,13
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,73
|2,98
|-18,40
|Ulusoy Elektrik
|29,74
|-1,52
|11,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,31
|7,27
|39,01
|Umpaş Holding
|0,46
|2,22
|-25,81
|Uşak Seramik
|1,41
|2,17
|-16,57
|Utopya Turizm
|4,60
|3,84
|-6,50
|Uzertaş Boya
|2,57
|-3,02
|15,77
|Ülker Bisküvi
|21,20
|0,57
|-5,19
|Ünye Çimento
|3,99
|1,01
|-25,84
|Vakıf Fin. Kir.
|1,89
|0,53
|-21,90
|Vakıf GMYO
|2,19
|0,46
|-11,34
|Vakıf Yat. Ort.
|1,87
|0,00
|-19,74
|Vakıflar Bankası
|4,68
|0,00
|-15,06
|Vakko Tekstil
|4,39
|4,77
|-3,30
|Vanet Gıda
|1,21
|1,68
|-15,38
|Verusa Holding
|18,37
|0,55
|-1,02
|Verusaturk Girisim
|4,51
|8,15
|-16,33
|Vestel
|10,87
|-1,18
|-13,87
|Vestel Beyaz Eşya
|18,50
|1,76
|-14,35
|Viking Kağıt
|3,83
|3,23
|104,81
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,42
|-0,41
|0,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-0,97
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,13
|1,12
|29,67
|Yataş
|6,14
|0,33
|-16,35
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,78
|-0,56
|10,56
|Yeni Gimat GMYO
|11,80
|-0,42
|-1,43
|Yeşil GMYO
|0,49
|6,52
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,48
|2,13
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|10,19
|6,15
|-9,26
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.740,00
|10,00
|94,91
|Yonga Mobilya
|9,74
|9,93
|5,41
|Yükselen Çelik
|7,19
|5,27
|17,29
|Yünsa
|10,14
|4,32
|0,50
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,69
|-26,38
(Son)