Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.361,00 -0,69 13,85 İş Bankası (C) 5,06 -0,59 -21,06 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10 İş Fin.Kir. 3,18 0,95 -16,32 İş Girişim 4,25 0,47 11,84 İş GMYO 1,44 -0,69 -18,18 İş Y. Men. Değ. 4,29 1,66 6,54 İş Yat. Ort. 2,18 -0,91 35,29 İşbir Holding 444,50 1,02 3,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 9,09 -3,23 İttifak Holding 2,30 3,14 -38,17 İz Hayvancılık Tarım 3,05 0,33 16,57 İzmir Demir Çelik 9,70 1,04 18,44 İzmir Fırça 1,56 -1,27 -13,33 Jantsa Jant Sanayi 47,56 0,63 -10,58 Kafein Yazılım 14,05 2,55 26,12 Kapital Yat. Holding 2,26 -1,31 -6,61 Kaplamin 5,15 -0,58 -7,21 Kardemir (A) 2,08 0,48 -21,51 Kardemir (B) 2,06 0,49 -21,97 Kardemir (D) 2,08 0,00 -21,80 Karel Elektronik 14,50 2,62 -0,21 Karsan Otomotiv 1,40 1,45 -11,39 Karsu Tekstil 2,32 0,87 -28,40 Kartonsan 352,80 0,26 -9,52 Katmerciler Ekipman 2,95 1,72 -23,18 Kent Gıda 196,90 1,76 12,00 Kerevitaş Gıda 3,48 4,19 6,75 Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 -30,91 Kiler GMYO 2,41 0,84 -36,41 Klimasan Klima 15,89 5,65 -28,03 Koç Holding 15,24 0,26 -23,83 Konfrut Gıda 7,36 2,08 -5,88 Konya Çimento 210,00 2,14 -22,59 Kordsa Teknik Tekstil 10,21 1,49 -19,71 Koza Altın 67,20 1,82 -9,25 Koza Madencilik 10,95 0,18 9,17 Körfez GMYO 2,20 2,33 -7,95 Kristal Kola 1,52 5,56 0,66 Kron Telekomünikasyon 18,39 1,27 44,58 Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 -1,24 7,59 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,48 3,50 -10,30 Kütahya Porselen 7,11 1,72 7,40 Lider Faktoring 3,48 6,42 -5,18 Link Bilgisayar 27,60 3,76 52,07 Logo Yazılım 67,40 1,35 10,86 Lokman Hekim Sağlık 5,71 1,60 -1,21 Lüks Kadife 7,80 5,55 -9,72 Makina Takım 1,45 4,32 -22,87 Mardin Çimento 5,10 0,59 -13,85 Marka Yatırım Holding 1,20 0,84 1,69 Marmaris Altınyunus 63,40 0,40 -10,70 Marshall 48,84 4,81 2,73 Martı GMYO 0,95 0,00 -5,94 Martı Otel 0,87 1,16 -4,40 Mavi Giyim 39,70 0,97 -31,43 Mazhar Zorlu Holding 12,30 -0,40 1,74 Mega Polietilen 1,77 2,91 -19,55 Menderes Tekstil 1,35 0,75 3,05 Mensa 0,28 0,00 -12,50 Merit Turizm 16,00 -2,32 -17,70 Merko Gıda 1,14 3,64 8,57 Metal Gayrimenkul 0,84 -9,68 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,74 4,19 -2,25 Metro Holding 1,09 3,81 -21,01 Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 4,05 -21,43 Metro Yatırım Ortaklığı 3,20 9,97 -60,59 Migros Ticaret 25,06 4,33 3,47 Milpa 2,28 0,88 4,11 Mistral GMYO 1,70 -0,58 -10,05 MLP Sağlık 13,33 0,23 -16,69 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 0,00 -28,07 Mondi Tire Kutsan 7,09 2,46 71,26 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,60 -0,24 30,50 Net Holding 1,86 4,49 -28,46 Netaş Telekom. 11,49 1,23 -12,02 Niğbaş Niğde Beton 6,05 -9,70 -2,42 Nuh Çimento 9,51 0,63 -13,43 Nurol GMYO 2,98 0,68 -16,53 Odaş Elektrik 1,47 2,80 1,68 Olmuksan-IP 4,01 1,78 56,58 Orge Enerji Elektrik 4,35 0,00 -12,30 Orma Orman Mahsulleri 3,55 0,00 28,62 Osmanlı Menkul 7,00 -4,63 66,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,79 1,13 6,55 Otokar 117,70 -0,51 -19,95 Oyak Yat. Ort. 5,27 -0,57 126,18 Oylum Sınai Yatırımlar 2,94 2,44 -4,82 Özak GMYO 2,41 0,84 -6,23 Özbal Çelik Boru 1,50 2,74 -6,94 Özderici GMYO 1,39 0,72 -11,46 Özerden Plastik 2,35 0,00 3,07 Panora GMYO 4,53 0,51 -19,13 Papilon Savunma 10,15 4,00 30,97 Park Elek.Madencilik 3,10 0,00 1,64 Parsan 13,92 3,03 -17,83 Pegasus 55,05 8,05 -36,28 Peker GMYO 3,09 1,64 -1,28 Penguen Gıda 3,67 3,67 77,29 Pera GMYO 0,80 -1,23 -14,89 Pergamon Dış Ticaret 7,94 -0,87 -1,00 Petkim 3,44 0,29 -9,71 Petrokent Turizm 131,00 -0,83 2,26 Pınar Et ve Un 12,30 9,82 34,13 Pınar Su 3,04 3,05 31,03 Pınar Süt 12,50 6,56 -1,34 Plastikkart 9,13 1,90 -1,51 Polisan Holding 2,17 0,93 -28,09 Politeknik Metal 67,85 1,27 -10,81 Prizma Press Matbaacılık 4,51 -6,63 4,88 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.171,30 -0,13 5,73 QNB Finans Fin. Kir. 107,50 -2,27 -16,73 QNB Finansbank 42,00 -1,18 12,00 Ral Yatırım Holding 6,95 -0,14 2,21 Ray Sigorta 4,27 0,47 24,85 Reysaş GMYO 6,68 0,60 45,53 Reysaş Lojistik 7,40 1,09 68,95 Rhea Girişim 1,74 0,58 46,22 Rodrigo Tekstil 1,44 0,00 -20,44 Royal Halı 1,73 -6,49 26,28 RTA Laboratuvarları 7,16 9,98 208,62 Sabancı Holding 7,65 -0,26 -16,12 Safkar Ege Soğutmacılık 2,61 -1,51 19,72 Salix Yatırım Holding 5,10 1,39 -29,26 Sanel Mühendislik 4,76 -0,83 17,53 Sanifoam Sünger 6,55 9,90 31,00 Sanko Pazarlama 5,63 0,54 -27,26 Saray Matbaacılık 1,77 1,14 -1,12 Sarkuysan 5,16 2,38 6,83 Sasa Polyester 8,93 0,45 15,52 Say Reklamcılık 2,64 1,54 17,86 Sekuro Plastik 4,25 0,47 -20,71 Selçuk Ecza Deposu 7,28 1,39 19,34 Selçuk Gıda 1,98 4,21 15,12 Senkron Güvenlik 2,22 3,74 -18,68 Serve Film Prodüksiyon 2,38 8,68 49,69 Servet GMYO 10,87 2,55 27,88 Seyitler Kimya 10,53 0,77 55,08 Silverline Endüstri 2,20 0,46 1,85 Sinpaş GMYO 1,23 3,36 6,03 Smartiks Yazılım 9,05 0,89 -7,75 Soda Sanayii 5,34 -0,19 -13,59 Sodaş Sodyum Sanayii 17,50 0,11 79,12 Söktaş 2,83 1,43 6,79 Sönmez Filament 4,68 0,21 -4,10 Sönmez Pamuklu 4,72 0,21 -4,07 Sumaş Suni Tahta 8,15 0,00 -17,68 Şeker Fin. Kir. 4,63 0,65 -3,14 Şekerbank 0,95 1,06 -27,48 Şişe Cam 4,62 0,22 -12,33 Şok Marketler 9,21 1,66 -14,41 T. Halk Bankası 5,28 -0,38 -10,66 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,26 9,55 1,51 T.S.K.B. 0,98 1,03 -19,01 T.Tuborg 13,19 -0,98 10,84 Taç Tarım Ürünleri 3,37 1,20 8,01 Tat Gıda 6,43 4,21 5,69 TAV Havalimanları 19,49 6,15 -28,25 Taze Kuru Gıda 6,52 2,68 -9,94 Tek-Art Turizm 1,17 2,63 -7,14 Tekfen Holding 14,15 2,02 -26,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,59 1,23 56,90 Temapol Polimer Plastik 4,75 0,21 -9,00 TGS Dış Ticaret 4,03 -1,71 -13,70 Tofaş Oto. Fab. 18,70 -0,53 -19,75 Torunlar GMYO 2,29 0,44 -16,73 Trabzon Liman 9,64 2,77 -9,57 Trabzonspor Sportif 4,55 5,81 111,63 Trakya Cam 3,16 0,96 -9,71 Trend GMYO 2,43 -2,02 10,45 TSKB GMYO 1,58 3,95 17,91 Tuğçelik 3,91 1,30 -1,01 Tukaş 11,95 6,70 -3,24 Turcas Petrol 2,59 -1,15 -3,00 Turkcell 13,00 -0,46 -5,80 Tümosan Motor ve Traktör 5,14 0,78 -19,81 Tüpraş 91,55 -1,45 -27,80 Türk Hava Yolları 10,24 4,49 -29,18 Türk Prysmian Kablo 3,50 1,16 34,62 Türk Telekom 7,07 0,43 -4,07 Türk Traktör 49,68 3,50 -6,11 Türker Proje Gayrimenkul 33,04 1,47 -21,33 Ufuk Yatırım 3,28 2,50 27,13 Ulaşlar Turizm Yat. 1,73 2,98 -18,40 Ulusoy Elektrik 29,74 -1,52 11,80 Ulusoy Un Sanayi 5,31 7,27 39,01 Umpaş Holding 0,46 2,22 -25,81 Uşak Seramik 1,41 2,17 -16,57 Utopya Turizm 4,60 3,84 -6,50 Uzertaş Boya 2,57 -3,02 15,77 Ülker Bisküvi 21,20 0,57 -5,19 Ünye Çimento 3,99 1,01 -25,84 Vakıf Fin. Kir. 1,89 0,53 -21,90 Vakıf GMYO 2,19 0,46 -11,34 Vakıf Yat. Ort. 1,87 0,00 -19,74 Vakıflar Bankası 4,68 0,00 -15,06 Vakko Tekstil 4,39 4,77 -3,30 Vanet Gıda 1,21 1,68 -15,38 Verusa Holding 18,37 0,55 -1,02 Verusaturk Girisim 4,51 8,15 -16,33 Vestel 10,87 -1,18 -13,87 Vestel Beyaz Eşya 18,50 1,76 -14,35 Viking Kağıt 3,83 3,23 104,81 Yapı Kredi Koray GMYO 2,42 -0,41 0,00 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -0,97 -17,74 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,13 1,12 29,67 Yataş 6,14 0,33 -16,35 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,78 -0,56 10,56 Yeni Gimat GMYO 11,80 -0,42 -1,43 Yeşil GMYO 0,49 6,52 -23,44 Yeşil Yapı 0,48 2,13 -27,27 Yeşil Yatırım Holding 10,19 6,15 -9,26 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.740,00 10,00 94,91 Yonga Mobilya 9,74 9,93 5,41 Yükselen Çelik 7,19 5,27 17,29 Yünsa 10,14 4,32 0,50 Zorlu Enerji 1,20 1,69 -26,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Son)