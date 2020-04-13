Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.361,00 -0,69 13,85
İş Bankası (C) 5,06 -0,59 -21,06
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,18 0,95 -16,32
İş Girişim 4,25 0,47 11,84
İş GMYO 1,44 -0,69 -18,18
İş Y. Men. Değ. 4,29 1,66 6,54
İş Yat. Ort. 2,18 -0,91 35,29
İşbir Holding 444,50 1,02 3,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 9,09 -3,23
İttifak Holding 2,30 3,14 -38,17
İz Hayvancılık Tarım 3,05 0,33 16,57
İzmir Demir Çelik 9,70 1,04 18,44
İzmir Fırça 1,56 -1,27 -13,33
Jantsa Jant Sanayi 47,56 0,63 -10,58
Kafein Yazılım 14,05 2,55 26,12
Kapital Yat. Holding 2,26 -1,31 -6,61
Kaplamin 5,15 -0,58 -7,21
Kardemir (A) 2,08 0,48 -21,51
Kardemir (B) 2,06 0,49 -21,97
Kardemir (D) 2,08 0,00 -21,80
Karel Elektronik 14,50 2,62 -0,21
Karsan Otomotiv 1,40 1,45 -11,39
Karsu Tekstil 2,32 0,87 -28,40
Kartonsan 352,80 0,26 -9,52
Katmerciler Ekipman 2,95 1,72 -23,18
Kent Gıda 196,90 1,76 12,00
Kerevitaş Gıda 3,48 4,19 6,75
Kervansaray Yat. Holding 0,38 0,00 -30,91
Kiler GMYO 2,41 0,84 -36,41
Klimasan Klima 15,89 5,65 -28,03
Koç Holding 15,24 0,26 -23,83
Konfrut Gıda 7,36 2,08 -5,88
Konya Çimento 210,00 2,14 -22,59
Kordsa Teknik Tekstil 10,21 1,49 -19,71
Koza Altın 67,20 1,82 -9,25
Koza Madencilik 10,95 0,18 9,17
Körfez GMYO 2,20 2,33 -7,95
Kristal Kola 1,52 5,56 0,66
Kron Telekomünikasyon 18,39 1,27 44,58
Kuştur Kuşadası Turizm 25,50 -1,24 7,59
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,48 3,50 -10,30
Kütahya Porselen 7,11 1,72 7,40
Lider Faktoring 3,48 6,42 -5,18
Link Bilgisayar 27,60 3,76 52,07
Logo Yazılım 67,40 1,35 10,86
Lokman Hekim Sağlık 5,71 1,60 -1,21
Lüks Kadife 7,80 5,55 -9,72
Makina Takım 1,45 4,32 -22,87
Mardin Çimento 5,10 0,59 -13,85
Marka Yatırım Holding 1,20 0,84 1,69
Marmaris Altınyunus 63,40 0,40 -10,70
Marshall 48,84 4,81 2,73
Martı GMYO 0,95 0,00 -5,94
Martı Otel 0,87 1,16 -4,40
Mavi Giyim 39,70 0,97 -31,43
Mazhar Zorlu Holding 12,30 -0,40 1,74
Mega Polietilen 1,77 2,91 -19,55
Menderes Tekstil 1,35 0,75 3,05
Mensa 0,28 0,00 -12,50
Merit Turizm 16,00 -2,32 -17,70
Merko Gıda 1,14 3,64 8,57
Metal Gayrimenkul 0,84 -9,68 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,74 4,19 -2,25
Metro Holding 1,09 3,81 -21,01
Metro Petrol ve Tesisleri 1,54 4,05 -21,43
Metro Yatırım Ortaklığı 3,20 9,97 -60,59
Migros Ticaret 25,06 4,33 3,47
Milpa 2,28 0,88 4,11
Mistral GMYO 1,70 -0,58 -10,05
MLP Sağlık 13,33 0,23 -16,69
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 0,00 -28,07
Mondi Tire Kutsan 7,09 2,46 71,26
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,60 -0,24 30,50
Net Holding 1,86 4,49 -28,46
Netaş Telekom. 11,49 1,23 -12,02
Niğbaş Niğde Beton 6,05 -9,70 -2,42
Nuh Çimento 9,51 0,63 -13,43
Nurol GMYO 2,98 0,68 -16,53
Odaş Elektrik 1,47 2,80 1,68
Olmuksan-IP 4,01 1,78 56,58
Orge Enerji Elektrik 4,35 0,00 -12,30
Orma Orman Mahsulleri 3,55 0,00 28,62
Osmanlı Menkul 7,00 -4,63 66,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,79 1,13 6,55
Otokar 117,70 -0,51 -19,95
Oyak Yat. Ort. 5,27 -0,57 126,18
Oylum Sınai Yatırımlar 2,94 2,44 -4,82
Özak GMYO 2,41 0,84 -6,23
Özbal Çelik Boru 1,50 2,74 -6,94
Özderici GMYO 1,39 0,72 -11,46
Özerden Plastik 2,35 0,00 3,07
Panora GMYO 4,53 0,51 -19,13
Papilon Savunma 10,15 4,00 30,97
Park Elek.Madencilik 3,10 0,00 1,64
Parsan 13,92 3,03 -17,83
Pegasus 55,05 8,05 -36,28
Peker GMYO 3,09 1,64 -1,28
Penguen Gıda 3,67 3,67 77,29
Pera GMYO 0,80 -1,23 -14,89
Pergamon Dış Ticaret 7,94 -0,87 -1,00
Petkim 3,44 0,29 -9,71
Petrokent Turizm 131,00 -0,83 2,26
Pınar Et ve Un 12,30 9,82 34,13
Pınar Su 3,04 3,05 31,03
Pınar Süt 12,50 6,56 -1,34
Plastikkart 9,13 1,90 -1,51
Polisan Holding 2,17 0,93 -28,09
Politeknik Metal 67,85 1,27 -10,81
Prizma Press Matbaacılık 4,51 -6,63 4,88
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.171,30 -0,13 5,73
QNB Finans Fin. Kir. 107,50 -2,27 -16,73
QNB Finansbank 42,00 -1,18 12,00
Ral Yatırım Holding 6,95 -0,14 2,21
Ray Sigorta 4,27 0,47 24,85
Reysaş GMYO 6,68 0,60 45,53
Reysaş Lojistik 7,40 1,09 68,95
Rhea Girişim 1,74 0,58 46,22
Rodrigo Tekstil 1,44 0,00 -20,44
Royal Halı 1,73 -6,49 26,28
RTA Laboratuvarları 7,16 9,98 208,62
Sabancı Holding 7,65 -0,26 -16,12
Safkar Ege Soğutmacılık 2,61 -1,51 19,72
Salix Yatırım Holding 5,10 1,39 -29,26
Sanel Mühendislik 4,76 -0,83 17,53
Sanifoam Sünger 6,55 9,90 31,00
Sanko Pazarlama 5,63 0,54 -27,26
Saray Matbaacılık 1,77 1,14 -1,12
Sarkuysan 5,16 2,38 6,83
Sasa Polyester 8,93 0,45 15,52
Say Reklamcılık 2,64 1,54 17,86
Sekuro Plastik 4,25 0,47 -20,71
Selçuk Ecza Deposu 7,28 1,39 19,34
Selçuk Gıda 1,98 4,21 15,12
Senkron Güvenlik 2,22 3,74 -18,68
Serve Film Prodüksiyon 2,38 8,68 49,69
Servet GMYO 10,87 2,55 27,88
Seyitler Kimya 10,53 0,77 55,08
Silverline Endüstri 2,20 0,46 1,85
Sinpaş GMYO 1,23 3,36 6,03
Smartiks Yazılım 9,05 0,89 -7,75
Soda Sanayii 5,34 -0,19 -13,59
Sodaş Sodyum Sanayii 17,50 0,11 79,12
Söktaş 2,83 1,43 6,79
Sönmez Filament 4,68 0,21 -4,10
Sönmez Pamuklu 4,72 0,21 -4,07
Sumaş Suni Tahta 8,15 0,00 -17,68
Şeker Fin. Kir. 4,63 0,65 -3,14
Şekerbank 0,95 1,06 -27,48
Şişe Cam 4,62 0,22 -12,33
Şok Marketler 9,21 1,66 -14,41
T. Halk Bankası 5,28 -0,38 -10,66
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,26 9,55 1,51
T.S.K.B. 0,98 1,03 -19,01
T.Tuborg 13,19 -0,98 10,84
Taç Tarım Ürünleri 3,37 1,20 8,01
Tat Gıda 6,43 4,21 5,69
TAV Havalimanları 19,49 6,15 -28,25
Taze Kuru Gıda 6,52 2,68 -9,94
Tek-Art Turizm 1,17 2,63 -7,14
Tekfen Holding 14,15 2,02 -26,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,59 1,23 56,90
Temapol Polimer Plastik 4,75 0,21 -9,00
TGS Dış Ticaret 4,03 -1,71 -13,70
Tofaş Oto. Fab. 18,70 -0,53 -19,75
Torunlar GMYO 2,29 0,44 -16,73
Trabzon Liman 9,64 2,77 -9,57
Trabzonspor Sportif 4,55 5,81 111,63
Trakya Cam 3,16 0,96 -9,71
Trend GMYO 2,43 -2,02 10,45
TSKB GMYO 1,58 3,95 17,91
Tuğçelik 3,91 1,30 -1,01
Tukaş 11,95 6,70 -3,24
Turcas Petrol 2,59 -1,15 -3,00
Turkcell 13,00 -0,46 -5,80
Tümosan Motor ve Traktör 5,14 0,78 -19,81
Tüpraş 91,55 -1,45 -27,80
Türk Hava Yolları 10,24 4,49 -29,18
Türk Prysmian Kablo 3,50 1,16 34,62
Türk Telekom 7,07 0,43 -4,07
Türk Traktör 49,68 3,50 -6,11
Türker Proje Gayrimenkul 33,04 1,47 -21,33
Ufuk Yatırım 3,28 2,50 27,13
Ulaşlar Turizm Yat. 1,73 2,98 -18,40
Ulusoy Elektrik 29,74 -1,52 11,80
Ulusoy Un Sanayi 5,31 7,27 39,01
Umpaş Holding 0,46 2,22 -25,81
Uşak Seramik 1,41 2,17 -16,57
Utopya Turizm 4,60 3,84 -6,50
Uzertaş Boya 2,57 -3,02 15,77
Ülker Bisküvi 21,20 0,57 -5,19
Ünye Çimento 3,99 1,01 -25,84
Vakıf Fin. Kir. 1,89 0,53 -21,90
Vakıf GMYO 2,19 0,46 -11,34
Vakıf Yat. Ort. 1,87 0,00 -19,74
Vakıflar Bankası 4,68 0,00 -15,06
Vakko Tekstil 4,39 4,77 -3,30
Vanet Gıda 1,21 1,68 -15,38
Verusa Holding 18,37 0,55 -1,02
Verusaturk Girisim 4,51 8,15 -16,33
Vestel 10,87 -1,18 -13,87
Vestel Beyaz Eşya 18,50 1,76 -14,35
Viking Kağıt 3,83 3,23 104,81
Yapı Kredi Koray GMYO 2,42 -0,41 0,00
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 -0,97 -17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,13 1,12 29,67
Yataş 6,14 0,33 -16,35
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,78 -0,56 10,56
Yeni Gimat GMYO 11,80 -0,42 -1,43
Yeşil GMYO 0,49 6,52 -23,44
Yeşil Yapı 0,48 2,13 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 10,19 6,15 -9,26
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.740,00 10,00 94,91
Yonga Mobilya 9,74 9,93 5,41
Yükselen Çelik 7,19 5,27 17,29
Yünsa 10,14 4,32 0,50
Zorlu Enerji 1,20 1,69 -26,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:28 Kaynak: AA

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