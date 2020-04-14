Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 35.551,00 3,41 17,80 İş Bankası (C) 5,04 0,80 -21,37 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10 İş Fin.Kir. 3,18 1,27 -16,32 İş Girişim 4,26 0,71 12,11 İş GMYO 1,46 2,10 -17,05 İş Y. Men. Değ. 4,31 1,41 7,03 İş Yat. Ort. 2,17 0,93 34,67 İşbir Holding 471,00 5,96 9,53 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 3,33 0,00 İttifak Holding 2,34 2,63 -37,10 İz Hayvancılık Tarım 2,93 -2,33 11,98 İzmir Demir Çelik 9,88 1,86 20,63 İzmir Fırça 1,77 9,94 -1,67 Jantsa Jant Sanayi 49,68 4,81 -6,60 Kafein Yazılım 13,68 -0,15 22,80 Kapital Yat. Holding 2,29 2,23 -5,37 Kaplamin 5,19 1,76 -6,49 Kardemir (A) 2,09 0,97 -21,13 Kardemir (B) 2,09 1,46 -20,83 Kardemir (D) 2,11 1,93 -20,68 Karel Elektronik 14,27 0,56 -1,79 Karsan Otomotiv 1,41 1,44 -10,76 Karsu Tekstil 2,36 3,06 -27,16 Kartonsan 354,20 1,52 -9,16 Katmerciler Ekipman 3,01 2,73 -21,61 Kent Gıda 194,70 0,31 10,75 Kerevitaş Gıda 3,51 1,15 7,67 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91 Kiler GMYO 2,50 2,46 -34,04 Klimasan Klima 15,92 -0,31 -27,90 Koç Holding 15,55 2,84 -22,29 Konfrut Gıda 7,56 1,20 -3,32 Konya Çimento 210,80 2,03 -22,30 Kordsa Teknik Tekstil 10,44 2,15 -17,90 Koza Altın 70,90 5,58 -4,25 Koza Madencilik 11,42 3,07 13,86 Körfez GMYO 2,25 3,69 -5,86 Kristal Kola 1,70 8,28 12,58 Kron Telekomünikasyon 18,65 -1,79 46,62 Kuştur Kuşadası Turizm 26,50 2,79 11,81 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 5,52 -7,27 Kütahya Porselen 7,13 1,86 7,70 Lider Faktoring 3,45 0,88 -5,99 Link Bilgisayar 27,26 -0,15 50,19 Logo Yazılım 67,00 1,06 10,20 Lokman Hekim Sağlık 5,84 3,55 1,04 Lüks Kadife 7,65 0,39 -11,46 Makina Takım 1,45 1,40 -22,87 Mardin Çimento 5,12 0,59 -13,51 Marka Yatırım Holding 1,21 0,83 2,54 Marmaris Altınyunus 65,15 2,60 -8,24 Marshall 48,92 1,16 2,90 Martı GMYO 0,98 1,03 -2,97 Martı Otel 0,87 1,16 -4,40 Mavi Giyim 40,80 3,03 -29,53 Mazhar Zorlu Holding 11,50 -8,00 -4,88 Mega Polietilen 1,84 2,79 -16,36 Menderes Tekstil 1,36 1,49 3,82 Mensa 0,29 3,57 -9,38 Merit Turizm 15,38 0,00 -20,88 Merko Gıda 1,16 0,87 10,48 Metal Gayrimenkul 0,84 0,00 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,74 -0,57 -2,25 Metro Holding 1,26 9,57 -8,70 Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 8,02 -10,71 Metro Yatırım Ortaklığı 3,52 10,00 -56,65 Migros Ticaret 26,44 2,40 9,17 Milpa 2,31 2,21 5,48 Mistral GMYO 1,75 1,74 -7,41 MLP Sağlık 13,21 0,30 -17,44 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07 Mondi Tire Kutsan 6,96 -0,43 68,12 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,60 -0,36 30,50 Net Holding 1,81 -2,69 -30,38 Netaş Telekom. 11,38 1,16 -12,86 Niğbaş Niğde Beton 6,30 -6,25 1,61 Nuh Çimento 9,59 1,37 -12,70 Nurol GMYO 3,04 1,33 -14,85 Odaş Elektrik 1,50 1,35 3,76 Olmuksan-IP 3,94 -1,01 53,85 Orge Enerji Elektrik 4,44 2,07 -10,48 Orma Orman Mahsulleri 3,55 1,43 28,62 Osmanlı Menkul 7,25 1,83 72,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,87 5,65 11,31 Otokar 119,00 0,42 -19,07 Oyak Yat. Ort. 5,19 0,00 122,75 Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 3,04 -1,26 Özak GMYO 2,46 2,07 -4,28 Özbal Çelik Boru 1,63 5,84 1,13 Özderici GMYO 1,40 1,45 -10,83 Özerden Plastik 2,30 -1,29 0,88 Panora GMYO 4,61 2,90 -17,70 Papilon Savunma 10,00 -1,09 29,03 Park Elek.Madencilik 3,20 0,31 4,92 Parsan 13,63 -1,52 -19,54 Pegasus 61,10 9,11 -29,28 Peker GMYO 3,16 2,93 0,96 Penguen Gıda 3,73 1,36 80,19 Pera GMYO 0,82 0,00 -12,77 Pergamon Dış Ticaret 8,19 3,54 2,12 Petkim 3,45 1,47 -9,45 Petrokent Turizm 144,70 9,95 12,96 Pınar Et ve Un 13,44 9,09 46,56 Pınar Su 3,09 2,66 33,19 Pınar Süt 12,96 4,60 2,29 Plastikkart 9,56 2,80 3,13 Polisan Holding 2,22 3,26 -26,43 Politeknik Metal 69,60 2,58 -8,51 Prizma Press Matbaacılık 3,99 -8,28 -7,21 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 -0,07 5,66 QNB Finans Fin. Kir. 106,90 0,38 -17,20 QNB Finansbank 42,70 0,52 13,87 Ral Yatırım Holding 6,87 -0,87 1,03 Ray Sigorta 4,06 -0,98 18,71 Reysaş GMYO 6,47 -1,97 40,96 Reysaş Lojistik 7,18 -2,05 63,93 Rhea Girişim 1,84 5,75 54,62 Rodrigo Tekstil 1,48 1,37 -18,23 Royal Halı 1,84 9,52 34,31 RTA Laboratuvarları 7,87 9,92 239,22 Sabancı Holding 7,70 1,32 -15,57 Safkar Ege Soğutmacılık 2,62 0,77 20,18 Salix Yatırım Holding 4,91 -3,35 -31,90 Sanel Mühendislik 4,56 -3,18 12,59 Sanifoam Sünger 7,20 9,92 44,00 Sanko Pazarlama 5,90 2,43 -23,77 Saray Matbaacılık 1,79 2,29 0,00 Sarkuysan 5,19 0,00 7,45 Sasa Polyester 8,85 0,23 14,49 Say Reklamcılık 2,83 7,60 26,34 Sekuro Plastik 4,29 1,18 -19,96 Selçuk Ecza Deposu 7,21 0,56 18,20 Selçuk Gıda 2,20 8,37 27,91 Senkron Güvenlik 2,29 3,15 -16,12 Serve Film Prodüksiyon 2,57 7,08 61,64 Servet GMYO 11,03 0,82 29,76 Seyitler Kimya 10,62 0,76 56,41 Silverline Endüstri 2,27 3,18 5,09 Sinpaş GMYO 1,20 0,00 3,45 Smartiks Yazılım 8,89 0,91 -9,38 Soda Sanayii 5,44 2,06 -11,97 Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 9,99 110,64 Söktaş 2,99 3,82 12,83 Sönmez Filament 4,89 5,84 0,20 Sönmez Pamuklu 4,93 5,57 0,20 Sumaş Suni Tahta 8,21 1,99 -17,07 Şeker Fin. Kir. 4,66 0,00 -2,51 Şekerbank 0,95 1,06 -27,48 Şişe Cam 4,72 1,94 -10,44 Şok Marketler 9,38 0,54 -12,83 T. Halk Bankası 5,30 0,57 -10,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,88 9,99 12,11 T.S.K.B. 0,99 2,06 -18,18 T.Tuborg 13,24 -0,45 11,26 Taç Tarım Ürünleri 3,06 -8,93 -1,92 Tat Gıda 6,59 1,23 8,32 TAV Havalimanları 21,50 9,97 -20,85 Taze Kuru Gıda 7,20 5,26 -0,55 Tek-Art Turizm 1,16 0,87 -7,94 Tekfen Holding 14,20 1,28 -26,50 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,53 0,15 55,48 Temapol Polimer Plastik 4,73 0,21 -9,39 TGS Dış Ticaret 4,08 -1,21 -12,63 Tofaş Oto. Fab. 19,34 4,77 -17,00 Torunlar GMYO 2,31 2,21 -16,00 Trabzon Liman 10,26 2,50 -3,75 Trabzonspor Sportif 5,20 9,94 141,86 Trakya Cam 3,29 2,49 -6,00 Trend GMYO 2,37 -0,84 7,73 TSKB GMYO 1,58 1,28 17,91 Tuğçelik 4,07 5,44 3,04 Tukaş 11,70 -4,10 -5,26 Turcas Petrol 2,63 1,54 -1,50 Turkcell 13,18 0,69 -4,49 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 1,95 -18,56 Tüpraş 91,05 1,05 -28,19 Türk Hava Yolları 10,76 5,59 -25,59 Türk Prysmian Kablo 3,64 6,12 40,00 Türk Telekom 7,07 0,71 -4,07 Türk Traktör 50,75 2,11 -4,08 Türker Proje Gayrimenkul 33,40 2,64 -20,48 Ufuk Yatırım 3,29 1,23 27,52 Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 9,78 -4,72 Ulusoy Elektrik 31,38 5,66 17,97 Ulusoy Un Sanayi 5,98 9,93 56,54 Umpaş Holding 0,48 4,35 -22,58 Uşak Seramik 1,41 1,44 -16,57 Utopya Turizm 4,63 1,76 -5,89 Uzertaş Boya 2,86 10,00 28,83 Ülker Bisküvi 21,72 2,16 -2,86 Ünye Çimento 4,08 2,00 -24,16 Vakıf Fin. Kir. 1,89 1,07 -21,90 Vakıf GMYO 2,18 1,40 -11,74 Vakıf Yat. Ort. 1,93 4,32 -17,17 Vakıflar Bankası 4,68 0,86 -15,06 Vakko Tekstil 4,40 1,85 -3,08 Vanet Gıda 1,23 2,50 -13,99 Verusa Holding 18,24 -0,38 -1,72 Verusaturk Girisim 4,85 5,90 -10,02 Vestel 11,25 3,88 -10,86 Vestel Beyaz Eşya 19,19 3,01 -11,16 Viking Kağıt 4,20 9,95 124,60 Yapı Kredi Koray GMYO 2,69 5,49 11,16 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 0,50 -18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,15 0,12 29,98 Yataş 6,18 1,81 -15,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,80 1,69 11,80 Yeni Gimat GMYO 11,79 -0,08 -1,51 Yeşil GMYO 0,50 4,17 -21,88 Yeşil Yapı 0,51 6,25 -22,73 Yeşil Yatırım Holding 10,16 1,09 -9,53 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.166,00 7,42 109,37 Yonga Mobilya 10,71 9,96 15,91 Yükselen Çelik 7,09 1,87 15,66 Yünsa 10,25 0,69 1,59 Zorlu Enerji 1,22 2,52 -25,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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