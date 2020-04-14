Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 35.551,00 3,41 17,80
İş Bankası (C) 5,04 0,80 -21,37
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,18 1,27 -16,32
İş Girişim 4,26 0,71 12,11
İş GMYO 1,46 2,10 -17,05
İş Y. Men. Değ. 4,31 1,41 7,03
İş Yat. Ort. 2,17 0,93 34,67
İşbir Holding 471,00 5,96 9,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 3,33 0,00
İttifak Holding 2,34 2,63 -37,10
İz Hayvancılık Tarım 2,93 -2,33 11,98
İzmir Demir Çelik 9,88 1,86 20,63
İzmir Fırça 1,77 9,94 -1,67
Jantsa Jant Sanayi 49,68 4,81 -6,60
Kafein Yazılım 13,68 -0,15 22,80
Kapital Yat. Holding 2,29 2,23 -5,37
Kaplamin 5,19 1,76 -6,49
Kardemir (A) 2,09 0,97 -21,13
Kardemir (B) 2,09 1,46 -20,83
Kardemir (D) 2,11 1,93 -20,68
Karel Elektronik 14,27 0,56 -1,79
Karsan Otomotiv 1,41 1,44 -10,76
Karsu Tekstil 2,36 3,06 -27,16
Kartonsan 354,20 1,52 -9,16
Katmerciler Ekipman 3,01 2,73 -21,61
Kent Gıda 194,70 0,31 10,75
Kerevitaş Gıda 3,51 1,15 7,67
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91
Kiler GMYO 2,50 2,46 -34,04
Klimasan Klima 15,92 -0,31 -27,90
Koç Holding 15,55 2,84 -22,29
Konfrut Gıda 7,56 1,20 -3,32
Konya Çimento 210,80 2,03 -22,30
Kordsa Teknik Tekstil 10,44 2,15 -17,90
Koza Altın 70,90 5,58 -4,25
Koza Madencilik 11,42 3,07 13,86
Körfez GMYO 2,25 3,69 -5,86
Kristal Kola 1,70 8,28 12,58
Kron Telekomünikasyon 18,65 -1,79 46,62
Kuştur Kuşadası Turizm 26,50 2,79 11,81
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 5,52 -7,27
Kütahya Porselen 7,13 1,86 7,70
Lider Faktoring 3,45 0,88 -5,99
Link Bilgisayar 27,26 -0,15 50,19
Logo Yazılım 67,00 1,06 10,20
Lokman Hekim Sağlık 5,84 3,55 1,04
Lüks Kadife 7,65 0,39 -11,46
Makina Takım 1,45 1,40 -22,87
Mardin Çimento 5,12 0,59 -13,51
Marka Yatırım Holding 1,21 0,83 2,54
Marmaris Altınyunus 65,15 2,60 -8,24
Marshall 48,92 1,16 2,90
Martı GMYO 0,98 1,03 -2,97
Martı Otel 0,87 1,16 -4,40
Mavi Giyim 40,80 3,03 -29,53
Mazhar Zorlu Holding 11,50 -8,00 -4,88
Mega Polietilen 1,84 2,79 -16,36
Menderes Tekstil 1,36 1,49 3,82
Mensa 0,29 3,57 -9,38
Merit Turizm 15,38 0,00 -20,88
Merko Gıda 1,16 0,87 10,48
Metal Gayrimenkul 0,84 0,00 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,74 -0,57 -2,25
Metro Holding 1,26 9,57 -8,70
Metro Petrol ve Tesisleri 1,75 8,02 -10,71
Metro Yatırım Ortaklığı 3,52 10,00 -56,65
Migros Ticaret 26,44 2,40 9,17
Milpa 2,31 2,21 5,48
Mistral GMYO 1,75 1,74 -7,41
MLP Sağlık 13,21 0,30 -17,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 6,96 -0,43 68,12
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,60 -0,36 30,50
Net Holding 1,81 -2,69 -30,38
Netaş Telekom. 11,38 1,16 -12,86
Niğbaş Niğde Beton 6,30 -6,25 1,61
Nuh Çimento 9,59 1,37 -12,70
Nurol GMYO 3,04 1,33 -14,85
Odaş Elektrik 1,50 1,35 3,76
Olmuksan-IP 3,94 -1,01 53,85
Orge Enerji Elektrik 4,44 2,07 -10,48
Orma Orman Mahsulleri 3,55 1,43 28,62
Osmanlı Menkul 7,25 1,83 72,62
Ostim Endüstriyel Yat 1,87 5,65 11,31
Otokar 119,00 0,42 -19,07
Oyak Yat. Ort. 5,19 0,00 122,75
Oylum Sınai Yatırımlar 3,05 3,04 -1,26
Özak GMYO 2,46 2,07 -4,28
Özbal Çelik Boru 1,63 5,84 1,13
Özderici GMYO 1,40 1,45 -10,83
Özerden Plastik 2,30 -1,29 0,88
Panora GMYO 4,61 2,90 -17,70
Papilon Savunma 10,00 -1,09 29,03
Park Elek.Madencilik 3,20 0,31 4,92
Parsan 13,63 -1,52 -19,54
Pegasus 61,10 9,11 -29,28
Peker GMYO 3,16 2,93 0,96
Penguen Gıda 3,73 1,36 80,19
Pera GMYO 0,82 0,00 -12,77
Pergamon Dış Ticaret 8,19 3,54 2,12
Petkim 3,45 1,47 -9,45
Petrokent Turizm 144,70 9,95 12,96
Pınar Et ve Un 13,44 9,09 46,56
Pınar Su 3,09 2,66 33,19
Pınar Süt 12,96 4,60 2,29
Plastikkart 9,56 2,80 3,13
Polisan Holding 2,22 3,26 -26,43
Politeknik Metal 69,60 2,58 -8,51
Prizma Press Matbaacılık 3,99 -8,28 -7,21
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 -0,07 5,66
QNB Finans Fin. Kir. 106,90 0,38 -17,20
QNB Finansbank 42,70 0,52 13,87
Ral Yatırım Holding 6,87 -0,87 1,03
Ray Sigorta 4,06 -0,98 18,71
Reysaş GMYO 6,47 -1,97 40,96
Reysaş Lojistik 7,18 -2,05 63,93
Rhea Girişim 1,84 5,75 54,62
Rodrigo Tekstil 1,48 1,37 -18,23
Royal Halı 1,84 9,52 34,31
RTA Laboratuvarları 7,87 9,92 239,22
Sabancı Holding 7,70 1,32 -15,57
Safkar Ege Soğutmacılık 2,62 0,77 20,18
Salix Yatırım Holding 4,91 -3,35 -31,90
Sanel Mühendislik 4,56 -3,18 12,59
Sanifoam Sünger 7,20 9,92 44,00
Sanko Pazarlama 5,90 2,43 -23,77
Saray Matbaacılık 1,79 2,29 0,00
Sarkuysan 5,19 0,00 7,45
Sasa Polyester 8,85 0,23 14,49
Say Reklamcılık 2,83 7,60 26,34
Sekuro Plastik 4,29 1,18 -19,96
Selçuk Ecza Deposu 7,21 0,56 18,20
Selçuk Gıda 2,20 8,37 27,91
Senkron Güvenlik 2,29 3,15 -16,12
Serve Film Prodüksiyon 2,57 7,08 61,64
Servet GMYO 11,03 0,82 29,76
Seyitler Kimya 10,62 0,76 56,41
Silverline Endüstri 2,27 3,18 5,09
Sinpaş GMYO 1,20 0,00 3,45
Smartiks Yazılım 8,89 0,91 -9,38
Soda Sanayii 5,44 2,06 -11,97
Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 9,99 110,64
Söktaş 2,99 3,82 12,83
Sönmez Filament 4,89 5,84 0,20
Sönmez Pamuklu 4,93 5,57 0,20
Sumaş Suni Tahta 8,21 1,99 -17,07
Şeker Fin. Kir. 4,66 0,00 -2,51
Şekerbank 0,95 1,06 -27,48
Şişe Cam 4,72 1,94 -10,44
Şok Marketler 9,38 0,54 -12,83
T. Halk Bankası 5,30 0,57 -10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,88 9,99 12,11
T.S.K.B. 0,99 2,06 -18,18
T.Tuborg 13,24 -0,45 11,26
Taç Tarım Ürünleri 3,06 -8,93 -1,92
Tat Gıda 6,59 1,23 8,32
TAV Havalimanları 21,50 9,97 -20,85
Taze Kuru Gıda 7,20 5,26 -0,55
Tek-Art Turizm 1,16 0,87 -7,94
Tekfen Holding 14,20 1,28 -26,50
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,53 0,15 55,48
Temapol Polimer Plastik 4,73 0,21 -9,39
TGS Dış Ticaret 4,08 -1,21 -12,63
Tofaş Oto. Fab. 19,34 4,77 -17,00
Torunlar GMYO 2,31 2,21 -16,00
Trabzon Liman 10,26 2,50 -3,75
Trabzonspor Sportif 5,20 9,94 141,86
Trakya Cam 3,29 2,49 -6,00
Trend GMYO 2,37 -0,84 7,73
TSKB GMYO 1,58 1,28 17,91
Tuğçelik 4,07 5,44 3,04
Tukaş 11,70 -4,10 -5,26
Turcas Petrol 2,63 1,54 -1,50
Turkcell 13,18 0,69 -4,49
Tümosan Motor ve Traktör 5,22 1,95 -18,56
Tüpraş 91,05 1,05 -28,19
Türk Hava Yolları 10,76 5,59 -25,59
Türk Prysmian Kablo 3,64 6,12 40,00
Türk Telekom 7,07 0,71 -4,07
Türk Traktör 50,75 2,11 -4,08
Türker Proje Gayrimenkul 33,40 2,64 -20,48
Ufuk Yatırım 3,29 1,23 27,52
Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 9,78 -4,72
Ulusoy Elektrik 31,38 5,66 17,97
Ulusoy Un Sanayi 5,98 9,93 56,54
Umpaş Holding 0,48 4,35 -22,58
Uşak Seramik 1,41 1,44 -16,57
Utopya Turizm 4,63 1,76 -5,89
Uzertaş Boya 2,86 10,00 28,83
Ülker Bisküvi 21,72 2,16 -2,86
Ünye Çimento 4,08 2,00 -24,16
Vakıf Fin. Kir. 1,89 1,07 -21,90
Vakıf GMYO 2,18 1,40 -11,74
Vakıf Yat. Ort. 1,93 4,32 -17,17
Vakıflar Bankası 4,68 0,86 -15,06
Vakko Tekstil 4,40 1,85 -3,08
Vanet Gıda 1,23 2,50 -13,99
Verusa Holding 18,24 -0,38 -1,72
Verusaturk Girisim 4,85 5,90 -10,02
Vestel 11,25 3,88 -10,86
Vestel Beyaz Eşya 19,19 3,01 -11,16
Viking Kağıt 4,20 9,95 124,60
Yapı Kredi Koray GMYO 2,69 5,49 11,16
Yapı ve Kredi Bank. 2,03 0,50 -18,15
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,15 0,12 29,98
Yataş 6,18 1,81 -15,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,80 1,69 11,80
Yeni Gimat GMYO 11,79 -0,08 -1,51
Yeşil GMYO 0,50 4,17 -21,88
Yeşil Yapı 0,51 6,25 -22,73
Yeşil Yatırım Holding 10,16 1,09 -9,53
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.166,00 7,42 109,37
Yonga Mobilya 10,71 9,96 15,91
Yükselen Çelik 7,09 1,87 15,66
Yünsa 10,25 0,69 1,59
Zorlu Enerji 1,22 2,52 -25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:40 Kaynak: AA

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