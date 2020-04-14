Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|35.551,00
|3,41
|17,80
|İş Bankası (C)
|5,04
|0,80
|-21,37
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,18
|1,27
|-16,32
|İş Girişim
|4,26
|0,71
|12,11
|İş GMYO
|1,46
|2,10
|-17,05
|İş Y. Men. Değ.
|4,31
|1,41
|7,03
|İş Yat. Ort.
|2,17
|0,93
|34,67
|İşbir Holding
|471,00
|5,96
|9,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|3,33
|0,00
|İttifak Holding
|2,34
|2,63
|-37,10
|İz Hayvancılık Tarım
|2,93
|-2,33
|11,98
|İzmir Demir Çelik
|9,88
|1,86
|20,63
|İzmir Fırça
|1,77
|9,94
|-1,67
|Jantsa Jant Sanayi
|49,68
|4,81
|-6,60
|Kafein Yazılım
|13,68
|-0,15
|22,80
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|2,23
|-5,37
|Kaplamin
|5,19
|1,76
|-6,49
|Kardemir (A)
|2,09
|0,97
|-21,13
|Kardemir (B)
|2,09
|1,46
|-20,83
|Kardemir (D)
|2,11
|1,93
|-20,68
|Karel Elektronik
|14,27
|0,56
|-1,79
|Karsan Otomotiv
|1,41
|1,44
|-10,76
|Karsu Tekstil
|2,36
|3,06
|-27,16
|Kartonsan
|354,20
|1,52
|-9,16
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|2,73
|-21,61
|Kent Gıda
|194,70
|0,31
|10,75
|Kerevitaş Gıda
|3,51
|1,15
|7,67
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,50
|2,46
|-34,04
|Klimasan Klima
|15,92
|-0,31
|-27,90
|Koç Holding
|15,55
|2,84
|-22,29
|Konfrut Gıda
|7,56
|1,20
|-3,32
|Konya Çimento
|210,80
|2,03
|-22,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,44
|2,15
|-17,90
|Koza Altın
|70,90
|5,58
|-4,25
|Koza Madencilik
|11,42
|3,07
|13,86
|Körfez GMYO
|2,25
|3,69
|-5,86
|Kristal Kola
|1,70
|8,28
|12,58
|Kron Telekomünikasyon
|18,65
|-1,79
|46,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,50
|2,79
|11,81
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|5,52
|-7,27
|Kütahya Porselen
|7,13
|1,86
|7,70
|Lider Faktoring
|3,45
|0,88
|-5,99
|Link Bilgisayar
|27,26
|-0,15
|50,19
|Logo Yazılım
|67,00
|1,06
|10,20
|Lokman Hekim Sağlık
|5,84
|3,55
|1,04
|Lüks Kadife
|7,65
|0,39
|-11,46
|Makina Takım
|1,45
|1,40
|-22,87
|Mardin Çimento
|5,12
|0,59
|-13,51
|Marka Yatırım Holding
|1,21
|0,83
|2,54
|Marmaris Altınyunus
|65,15
|2,60
|-8,24
|Marshall
|48,92
|1,16
|2,90
|Martı GMYO
|0,98
|1,03
|-2,97
|Martı Otel
|0,87
|1,16
|-4,40
|Mavi Giyim
|40,80
|3,03
|-29,53
|Mazhar Zorlu Holding
|11,50
|-8,00
|-4,88
|Mega Polietilen
|1,84
|2,79
|-16,36
|Menderes Tekstil
|1,36
|1,49
|3,82
|Mensa
|0,29
|3,57
|-9,38
|Merit Turizm
|15,38
|0,00
|-20,88
|Merko Gıda
|1,16
|0,87
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|-0,57
|-2,25
|Metro Holding
|1,26
|9,57
|-8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,75
|8,02
|-10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,52
|10,00
|-56,65
|Migros Ticaret
|26,44
|2,40
|9,17
|Milpa
|2,31
|2,21
|5,48
|Mistral GMYO
|1,75
|1,74
|-7,41
|MLP Sağlık
|13,21
|0,30
|-17,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-1,20
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,96
|-0,43
|68,12
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,60
|-0,36
|30,50
|Net Holding
|1,81
|-2,69
|-30,38
|Netaş Telekom.
|11,38
|1,16
|-12,86
|Niğbaş Niğde Beton
|6,30
|-6,25
|1,61
|Nuh Çimento
|9,59
|1,37
|-12,70
|Nurol GMYO
|3,04
|1,33
|-14,85
|Odaş Elektrik
|1,50
|1,35
|3,76
|Olmuksan-IP
|3,94
|-1,01
|53,85
|Orge Enerji Elektrik
|4,44
|2,07
|-10,48
|Orma Orman Mahsulleri
|3,55
|1,43
|28,62
|Osmanlı Menkul
|7,25
|1,83
|72,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,87
|5,65
|11,31
|Otokar
|119,00
|0,42
|-19,07
|Oyak Yat. Ort.
|5,19
|0,00
|122,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,05
|3,04
|-1,26
|Özak GMYO
|2,46
|2,07
|-4,28
|Özbal Çelik Boru
|1,63
|5,84
|1,13
|Özderici GMYO
|1,40
|1,45
|-10,83
|Özerden Plastik
|2,30
|-1,29
|0,88
|Panora GMYO
|4,61
|2,90
|-17,70
|Papilon Savunma
|10,00
|-1,09
|29,03
|Park Elek.Madencilik
|3,20
|0,31
|4,92
|Parsan
|13,63
|-1,52
|-19,54
|Pegasus
|61,10
|9,11
|-29,28
|Peker GMYO
|3,16
|2,93
|0,96
|Penguen Gıda
|3,73
|1,36
|80,19
|Pera GMYO
|0,82
|0,00
|-12,77
|Pergamon Dış Ticaret
|8,19
|3,54
|2,12
|Petkim
|3,45
|1,47
|-9,45
|Petrokent Turizm
|144,70
|9,95
|12,96
|Pınar Et ve Un
|13,44
|9,09
|46,56
|Pınar Su
|3,09
|2,66
|33,19
|Pınar Süt
|12,96
|4,60
|2,29
|Plastikkart
|9,56
|2,80
|3,13
|Polisan Holding
|2,22
|3,26
|-26,43
|Politeknik Metal
|69,60
|2,58
|-8,51
|Prizma Press Matbaacılık
|3,99
|-8,28
|-7,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.170,50
|-0,07
|5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,90
|0,38
|-17,20
|QNB Finansbank
|42,70
|0,52
|13,87
|Ral Yatırım Holding
|6,87
|-0,87
|1,03
|Ray Sigorta
|4,06
|-0,98
|18,71
|Reysaş GMYO
|6,47
|-1,97
|40,96
|Reysaş Lojistik
|7,18
|-2,05
|63,93
|Rhea Girişim
|1,84
|5,75
|54,62
|Rodrigo Tekstil
|1,48
|1,37
|-18,23
|Royal Halı
|1,84
|9,52
|34,31
|RTA Laboratuvarları
|7,87
|9,92
|239,22
|Sabancı Holding
|7,70
|1,32
|-15,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,62
|0,77
|20,18
|Salix Yatırım Holding
|4,91
|-3,35
|-31,90
|Sanel Mühendislik
|4,56
|-3,18
|12,59
|Sanifoam Sünger
|7,20
|9,92
|44,00
|Sanko Pazarlama
|5,90
|2,43
|-23,77
|Saray Matbaacılık
|1,79
|2,29
|0,00
|Sarkuysan
|5,19
|0,00
|7,45
|Sasa Polyester
|8,85
|0,23
|14,49
|Say Reklamcılık
|2,83
|7,60
|26,34
|Sekuro Plastik
|4,29
|1,18
|-19,96
|Selçuk Ecza Deposu
|7,21
|0,56
|18,20
|Selçuk Gıda
|2,20
|8,37
|27,91
|Senkron Güvenlik
|2,29
|3,15
|-16,12
|Serve Film Prodüksiyon
|2,57
|7,08
|61,64
|Servet GMYO
|11,03
|0,82
|29,76
|Seyitler Kimya
|10,62
|0,76
|56,41
|Silverline Endüstri
|2,27
|3,18
|5,09
|Sinpaş GMYO
|1,20
|0,00
|3,45
|Smartiks Yazılım
|8,89
|0,91
|-9,38
|Soda Sanayii
|5,44
|2,06
|-11,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,58
|9,99
|110,64
|Söktaş
|2,99
|3,82
|12,83
|Sönmez Filament
|4,89
|5,84
|0,20
|Sönmez Pamuklu
|4,93
|5,57
|0,20
|Sumaş Suni Tahta
|8,21
|1,99
|-17,07
|Şeker Fin. Kir.
|4,66
|0,00
|-2,51
|Şekerbank
|0,95
|1,06
|-27,48
|Şişe Cam
|4,72
|1,94
|-10,44
|Şok Marketler
|9,38
|0,54
|-12,83
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,57
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,88
|9,99
|12,11
|T.S.K.B.
|0,99
|2,06
|-18,18
|T.Tuborg
|13,24
|-0,45
|11,26
|Taç Tarım Ürünleri
|3,06
|-8,93
|-1,92
|Tat Gıda
|6,59
|1,23
|8,32
|TAV Havalimanları
|21,50
|9,97
|-20,85
|Taze Kuru Gıda
|7,20
|5,26
|-0,55
|Tek-Art Turizm
|1,16
|0,87
|-7,94
|Tekfen Holding
|14,20
|1,28
|-26,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,53
|0,15
|55,48
|Temapol Polimer Plastik
|4,73
|0,21
|-9,39
|TGS Dış Ticaret
|4,08
|-1,21
|-12,63
|Tofaş Oto. Fab.
|19,34
|4,77
|-17,00
|Torunlar GMYO
|2,31
|2,21
|-16,00
|Trabzon Liman
|10,26
|2,50
|-3,75
|Trabzonspor Sportif
|5,20
|9,94
|141,86
|Trakya Cam
|3,29
|2,49
|-6,00
|Trend GMYO
|2,37
|-0,84
|7,73
|TSKB GMYO
|1,58
|1,28
|17,91
|Tuğçelik
|4,07
|5,44
|3,04
|Tukaş
|11,70
|-4,10
|-5,26
|Turcas Petrol
|2,63
|1,54
|-1,50
|Turkcell
|13,18
|0,69
|-4,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,22
|1,95
|-18,56
|Tüpraş
|91,05
|1,05
|-28,19
|Türk Hava Yolları
|10,76
|5,59
|-25,59
|Türk Prysmian Kablo
|3,64
|6,12
|40,00
|Türk Telekom
|7,07
|0,71
|-4,07
|Türk Traktör
|50,75
|2,11
|-4,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|33,40
|2,64
|-20,48
|Ufuk Yatırım
|3,29
|1,23
|27,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,02
|9,78
|-4,72
|Ulusoy Elektrik
|31,38
|5,66
|17,97
|Ulusoy Un Sanayi
|5,98
|9,93
|56,54
|Umpaş Holding
|0,48
|4,35
|-22,58
|Uşak Seramik
|1,41
|1,44
|-16,57
|Utopya Turizm
|4,63
|1,76
|-5,89
|Uzertaş Boya
|2,86
|10,00
|28,83
|Ülker Bisküvi
|21,72
|2,16
|-2,86
|Ünye Çimento
|4,08
|2,00
|-24,16
|Vakıf Fin. Kir.
|1,89
|1,07
|-21,90
|Vakıf GMYO
|2,18
|1,40
|-11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|1,93
|4,32
|-17,17
|Vakıflar Bankası
|4,68
|0,86
|-15,06
|Vakko Tekstil
|4,40
|1,85
|-3,08
|Vanet Gıda
|1,23
|2,50
|-13,99
|Verusa Holding
|18,24
|-0,38
|-1,72
|Verusaturk Girisim
|4,85
|5,90
|-10,02
|Vestel
|11,25
|3,88
|-10,86
|Vestel Beyaz Eşya
|19,19
|3,01
|-11,16
|Viking Kağıt
|4,20
|9,95
|124,60
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,69
|5,49
|11,16
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,03
|0,50
|-18,15
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,15
|0,12
|29,98
|Yataş
|6,18
|1,81
|-15,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,80
|1,69
|11,80
|Yeni Gimat GMYO
|11,79
|-0,08
|-1,51
|Yeşil GMYO
|0,50
|4,17
|-21,88
|Yeşil Yapı
|0,51
|6,25
|-22,73
|Yeşil Yatırım Holding
|10,16
|1,09
|-9,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.166,00
|7,42
|109,37
|Yonga Mobilya
|10,71
|9,96
|15,91
|Yükselen Çelik
|7,09
|1,87
|15,66
|Yünsa
|10,25
|0,69
|1,59
|Zorlu Enerji
|1,22
|2,52
|-25,15
(Son)