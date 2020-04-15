Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|37.998,00
|1,33
|25,90
|İş Bankası (C)
|4,90
|-2,97
|-23,56
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,04
|-4,40
|-20,00
|İş Girişim
|4,19
|-4,77
|10,26
|İş GMYO
|1,40
|-4,11
|-20,45
|İş Y. Men. Değ.
|4,21
|-2,32
|4,55
|İş Yat. Ort.
|2,07
|-4,17
|28,47
|İşbir Holding
|485,00
|1,87
|12,79
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|-4,92
|-6,45
|İttifak Holding
|2,58
|3,20
|-30,65
|İz Hayvancılık Tarım
|2,69
|-6,27
|2,81
|İzmir Demir Çelik
|9,39
|-4,96
|14,65
|İzmir Fırça
|1,82
|2,82
|1,11
|Jantsa Jant Sanayi
|47,38
|-4,90
|-10,92
|Kafein Yazılım
|12,73
|-5,63
|14,27
|Kapital Yat. Holding
|2,20
|-2,22
|-9,09
|Kaplamin
|5,11
|-1,54
|-7,93
|Kardemir (A)
|2,03
|-2,87
|-23,40
|Kardemir (B)
|2,04
|-2,39
|-22,73
|Kardemir (D)
|2,05
|-2,38
|-22,93
|Karel Elektronik
|13,63
|-4,48
|-6,19
|Karsan Otomotiv
|1,36
|-3,55
|-13,92
|Karsu Tekstil
|2,32
|-2,93
|-28,40
|Kartonsan
|351,40
|-1,29
|-9,87
|Katmerciler Ekipman
|2,89
|-3,99
|-24,74
|Kent Gıda
|189,00
|-3,08
|7,51
|Kerevitaş Gıda
|3,43
|-2,00
|5,21
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-5,26
|-34,55
|Kiler GMYO
|2,35
|-5,24
|-37,99
|Klimasan Klima
|14,90
|-5,52
|-32,52
|Koç Holding
|15,50
|-3,97
|-22,54
|Konfrut Gıda
|7,27
|-3,07
|-7,03
|Konya Çimento
|202,30
|-3,99
|-25,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,20
|-3,77
|-19,79
|Koza Altın
|71,75
|-2,38
|-3,11
|Koza Madencilik
|11,24
|-3,93
|12,06
|Körfez GMYO
|2,13
|-4,48
|-10,88
|Kristal Kola
|1,63
|-4,12
|7,95
|Kron Telekomünikasyon
|17,35
|-5,29
|36,40
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,80
|-7,67
|4,64
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|3,77
|0,00
|Kütahya Porselen
|7,00
|-3,85
|5,74
|Lider Faktoring
|3,23
|-5,56
|-11,99
|Link Bilgisayar
|24,84
|-6,26
|36,86
|Logo Yazılım
|64,30
|-4,03
|5,76
|Lokman Hekim Sağlık
|5,64
|-3,09
|-2,42
|Lüks Kadife
|8,69
|3,70
|0,58
|Makina Takım
|1,37
|-5,52
|-27,13
|Mardin Çimento
|5,11
|-1,73
|-13,68
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|-1,65
|0,85
|Marmaris Altınyunus
|61,10
|-4,75
|-13,94
|Marshall
|46,54
|-4,32
|-2,10
|Martı GMYO
|0,93
|-5,10
|-7,92
|Martı Otel
|0,80
|-5,88
|-12,09
|Mavi Giyim
|38,10
|-5,46
|-34,20
|Mazhar Zorlu Holding
|14,00
|7,20
|15,80
|Mega Polietilen
|1,88
|0,53
|-14,55
|Menderes Tekstil
|1,53
|4,08
|16,79
|Mensa
|0,27
|-3,57
|-15,62
|Merit Turizm
|14,98
|-2,60
|-22,94
|Merko Gıda
|1,15
|-2,54
|9,52
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|-7,23
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,62
|-5,26
|-8,99
|Metro Holding
|1,30
|3,17
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,81
|1,69
|-7,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,81
|8,24
|-53,08
|Migros Ticaret
|27,58
|5,11
|13,87
|Milpa
|2,21
|-4,33
|0,91
|Mistral GMYO
|1,67
|-5,11
|-11,64
|MLP Sağlık
|12,82
|-2,21
|-19,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,81
|-1,22
|-28,95
|Mondi Tire Kutsan
|6,52
|-4,12
|57,49
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,42
|-5,69
|21,23
|Net Holding
|1,69
|-5,59
|-35,00
|Netaş Telekom.
|11,08
|-2,98
|-15,16
|Niğbaş Niğde Beton
|6,30
|0,00
|1,61
|Nuh Çimento
|9,35
|-2,60
|-14,88
|Nurol GMYO
|2,94
|-2,97
|-17,65
|Odaş Elektrik
|1,44
|-3,36
|-0,39
|Olmuksan-IP
|3,80
|-4,04
|48,38
|Orge Enerji Elektrik
|4,27
|-3,39
|-13,91
|Orma Orman Mahsulleri
|3,60
|-0,28
|30,43
|Osmanlı Menkul
|7,22
|-0,41
|71,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,76
|-4,86
|4,76
|Otokar
|118,30
|-1,91
|-19,55
|Oyak Yat. Ort.
|4,78
|-6,09
|105,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,95
|-2,64
|-4,49
|Özak GMYO
|2,34
|-4,88
|-8,95
|Özbal Çelik Boru
|1,62
|-1,22
|0,50
|Özderici GMYO
|1,33
|-4,32
|-15,29
|Özerden Plastik
|2,30
|-1,29
|0,88
|Panora GMYO
|4,50
|-2,17
|-19,67
|Papilon Savunma
|9,42
|-5,04
|21,55
|Park Elek.Madencilik
|3,16
|-5,39
|3,61
|Parsan
|13,03
|-4,33
|-23,08
|Pegasus
|60,00
|-2,60
|-30,56
|Peker GMYO
|3,20
|1,27
|2,24
|Penguen Gıda
|3,64
|-3,19
|75,85
|Pera GMYO
|0,80
|-3,61
|-14,89
|Pergamon Dış Ticaret
|7,96
|-2,57
|-0,75
|Petkim
|3,38
|-1,74
|-11,29
|Petrokent Turizm
|137,00
|-5,32
|6,95
|Pınar Et ve Un
|14,75
|8,86
|60,85
|Pınar Su
|3,28
|2,82
|41,38
|Pınar Süt
|14,22
|4,41
|12,23
|Plastikkart
|9,66
|-0,82
|4,21
|Polisan Holding
|2,12
|-4,07
|-29,75
|Politeknik Metal
|68,00
|-2,86
|-10,61
|Prizma Press Matbaacılık
|3,66
|-6,63
|-14,88
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.170,30
|-0,02
|5,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|102,50
|-3,76
|-20,60
|QNB Finansbank
|42,00
|-1,55
|12,00
|Ral Yatırım Holding
|6,61
|-4,06
|-2,79
|Ray Sigorta
|3,85
|-2,28
|12,57
|Reysaş GMYO
|6,06
|-6,19
|32,03
|Reysaş Lojistik
|6,75
|-5,73
|54,11
|Rhea Girişim
|1,98
|3,66
|66,39
|Rodrigo Tekstil
|1,44
|-2,70
|-20,44
|Royal Halı
|1,69
|-5,59
|23,36
|RTA Laboratuvarları
|8,65
|9,91
|272,84
|Sabancı Holding
|7,63
|-1,93
|-16,33
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,59
|-0,38
|18,81
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|-1,96
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|4,45
|-2,63
|9,88
|Sanifoam Sünger
|7,89
|9,58
|57,80
|Sanko Pazarlama
|5,69
|-3,07
|-26,49
|Saray Matbaacılık
|1,70
|-5,03
|-5,03
|Sarkuysan
|5,06
|-1,17
|4,76
|Sasa Polyester
|8,55
|-3,72
|10,61
|Say Reklamcılık
|2,79
|-3,46
|24,55
|Sekuro Plastik
|4,15
|-3,49
|-22,57
|Selçuk Ecza Deposu
|6,99
|-2,37
|14,59
|Selçuk Gıda
|2,05
|-8,07
|19,19
|Senkron Güvenlik
|2,16
|-5,68
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|2,71
|4,23
|70,44
|Servet GMYO
|10,50
|-3,31
|23,53
|Seyitler Kimya
|10,42
|0,19
|53,46
|Silverline Endüstri
|2,18
|-3,96
|0,93
|Sinpaş GMYO
|1,11
|-9,76
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|8,20
|-5,20
|-16,41
|Soda Sanayii
|5,39
|-0,92
|-12,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,62
|9,91
|131,53
|Söktaş
|2,87
|-3,69
|8,30
|Sönmez Filament
|5,06
|-0,39
|3,69
|Sönmez Pamuklu
|5,08
|-0,97
|3,25
|Sumaş Suni Tahta
|8,26
|-0,48
|-16,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,59
|-0,86
|-3,97
|Şekerbank
|0,94
|-1,05
|-28,24
|Şişe Cam
|4,64
|-1,49
|-11,95
|Şok Marketler
|9,35
|-0,11
|-13,10
|T. Halk Bankası
|5,19
|-2,08
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,46
|1,19
|13,44
|T.S.K.B.
|0,99
|-2,94
|-18,18
|T.Tuborg
|13,07
|-2,32
|9,83
|Taç Tarım Ürünleri
|2,76
|-9,80
|-11,54
|Tat Gıda
|6,82
|2,71
|12,10
|TAV Havalimanları
|21,02
|-2,23
|-22,62
|Taze Kuru Gıda
|7,49
|3,88
|3,45
|Tek-Art Turizm
|1,06
|-6,19
|-15,87
|Tekfen Holding
|13,82
|-2,81
|-28,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,18
|-4,92
|47,14
|Temapol Polimer Plastik
|4,47
|-5,50
|-14,37
|TGS Dış Ticaret
|3,77
|-6,91
|-19,27
|Tofaş Oto. Fab.
|19,16
|0,52
|-17,78
|Torunlar GMYO
|2,18
|-4,80
|-20,73
|Trabzon Liman
|9,76
|-6,15
|-8,44
|Trabzonspor Sportif
|5,45
|4,81
|153,49
|Trakya Cam
|3,20
|-2,74
|-8,57
|Trend GMYO
|2,19
|-4,37
|-0,45
|TSKB GMYO
|1,55
|-6,06
|15,67
|Tuğçelik
|3,91
|-1,76
|-1,01
|Tukaş
|11,40
|-3,39
|-7,69
|Turcas Petrol
|2,45
|-5,41
|-8,24
|Turkcell
|13,10
|-1,21
|-5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,13
|-3,93
|-19,97
|Tüpraş
|88,40
|-3,07
|-30,28
|Türk Hava Yolları
|10,66
|-2,20
|-26,28
|Türk Prysmian Kablo
|3,44
|-5,23
|32,31
|Türk Telekom
|6,88
|-2,82
|-6,65
|Türk Traktör
|49,54
|-3,90
|-6,37
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,00
|3,41
|-11,90
|Ufuk Yatırım
|3,29
|-1,20
|27,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,04
|0,99
|-3,77
|Ulusoy Elektrik
|29,82
|-3,24
|12,11
|Ulusoy Un Sanayi
|6,57
|9,87
|71,99
|Umpaş Holding
|0,51
|4,08
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,35
|-4,26
|-20,12
|Utopya Turizm
|4,44
|-3,69
|-9,76
|Uzertaş Boya
|2,83
|-1,05
|27,48
|Ülker Bisküvi
|22,48
|2,27
|0,54
|Ünye Çimento
|4,09
|-0,97
|-23,98
|Vakıf Fin. Kir.
|1,78
|-4,81
|-26,45
|Vakıf GMYO
|2,13
|-1,84
|-13,77
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|-3,65
|-20,60
|Vakıflar Bankası
|4,52
|-3,00
|-17,97
|Vakko Tekstil
|4,48
|-0,88
|-1,32
|Vanet Gıda
|1,19
|-4,03
|-16,78
|Verusa Holding
|18,01
|-2,07
|-2,96
|Verusaturk Girisim
|4,54
|-6,00
|-15,77
|Vestel
|11,35
|0,89
|-10,06
|Vestel Beyaz Eşya
|18,55
|-2,06
|-14,12
|Viking Kağıt
|4,62
|10,00
|147,06
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,51
|-5,64
|3,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,97
|-3,43
|-20,56
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,10
|-1,46
|29,19
|Yataş
|5,90
|-4,53
|-19,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,77
|-2,21
|9,94
|Yeni Gimat GMYO
|11,70
|-0,51
|-2,27
|Yeşil GMYO
|0,49
|-2,00
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|-3,92
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|9,60
|-4,57
|-14,51
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.248,00
|-0,67
|112,16
|Yonga Mobilya
|10,34
|-1,52
|11,90
|Yükselen Çelik
|6,99
|-1,55
|14,03
|Yünsa
|9,75
|-5,43
|-3,37
|Zorlu Enerji
|1,17
|-4,10
|-28,22
(Son)