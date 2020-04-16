Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 36.800,00 2,22 21,93
İş Bankası (C) 4,84 1,04 -24,49
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,05 2,01 -19,74
İş Girişim 4,56 9,88 20,00
İş GMYO 1,38 0,73 -21,59
İş Y. Men. Değ. 4,46 5,44 10,76
İş Yat. Ort. 2,14 3,38 32,81
İşbir Holding 469,00 -1,49 9,07
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 0,00 -9,68
İttifak Holding 2,64 5,18 -29,03
İz Hayvancılık Tarım 2,86 6,32 9,31
İzmir Demir Çelik 9,10 -2,67 11,11
İzmir Fırça 1,88 -1,57 4,44
Jantsa Jant Sanayi 47,78 0,59 -10,17
Kafein Yazılım 13,03 2,76 16,97
Kapital Yat. Holding 2,18 -0,46 -9,92
Kaplamin 5,30 -0,75 -4,50
Kardemir (A) 2,04 0,00 -23,02
Kardemir (B) 2,03 0,00 -23,11
Kardemir (D) 2,04 0,49 -23,31
Karel Elektronik 13,93 2,43 -4,13
Karsan Otomotiv 1,36 0,74 -13,92
Karsu Tekstil 2,24 -0,44 -30,86
Kartonsan 351,10 0,75 -9,95
Katmerciler Ekipman 2,85 -0,35 -25,78
Kent Gıda 189,00 0,43 7,51
Kerevitaş Gıda 3,64 -0,82 11,66
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 -36,36
Kiler GMYO 2,31 -0,43 -39,05
Klimasan Klima 14,86 1,23 -32,70
Koç Holding 14,94 -0,60 -25,33
Konfrut Gıda 8,24 3,91 5,37
Konya Çimento 204,40 -0,39 -24,66
Kordsa Teknik Tekstil 10,05 0,20 -20,96
Koza Altın 72,45 3,35 -2,16
Koza Madencilik 11,51 3,69 14,76
Körfez GMYO 2,06 -0,96 -13,81
Kristal Kola 1,58 -0,63 4,64
Kron Telekomünikasyon 17,60 2,21 38,36
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -3,23 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 -6,40 -2,42
Kütahya Porselen 6,84 -0,29 3,32
Lider Faktoring 3,16 -1,25 -13,90
Link Bilgisayar 25,38 3,51 39,83
Logo Yazılım 63,95 1,19 5,18
Lokman Hekim Sağlık 6,16 10,00 6,57
Lüks Kadife 8,58 1,90 -0,69
Makina Takım 1,37 0,74 -27,13
Mardin Çimento 5,27 3,13 -10,98
Marka Yatırım Holding 1,31 5,65 11,02
Marmaris Altınyunus 59,75 -1,97 -15,85
Marshall 46,10 -1,45 -3,03
Martı GMYO 0,90 -2,17 -10,89
Martı Otel 0,76 -2,56 -16,48
Mavi Giyim 37,12 -0,75 -35,89
Mazhar Zorlu Holding 15,40 7,69 27,38
Mega Polietilen 1,87 0,00 -15,00
Menderes Tekstil 1,43 -2,72 9,16
Mensa 0,27 0,00 -15,62
Merit Turizm 14,50 0,00 -25,41
Merko Gıda 1,26 1,61 20,00
Metal Gayrimenkul 0,75 -1,32 -17,58
Metemtur Otelcilik 1,65 2,48 -7,30
Metro Holding 1,27 -3,79 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 1,69 -6,11 -13,78
Metro Yatırım Ortaklığı 3,75 -3,10 -53,82
Migros Ticaret 29,48 2,15 21,72
Milpa 2,15 -0,92 -1,83
Mistral GMYO 1,65 -0,60 -12,70
MLP Sağlık 13,18 4,03 -17,63
MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 4,82 -23,68
Mondi Tire Kutsan 6,91 9,86 66,91
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,69 3,98 23,35
Net Holding 1,71 3,01 -34,23
Netaş Telekom. 11,16 2,20 -14,55
Niğbaş Niğde Beton 6,20 -3,88 0,00
Nuh Çimento 9,43 0,21 -14,15
Nurol GMYO 2,93 1,38 -17,93
Odaş Elektrik 1,44 1,41 -0,39
Olmuksan-IP 3,81 0,00 48,77
Orge Enerji Elektrik 4,16 -0,48 -16,13
Orma Orman Mahsulleri 3,58 2,29 29,71
Osmanlı Menkul 7,26 0,00 72,86
Ostim Endüstriyel Yat 1,75 0,57 4,17
Otokar 115,10 0,52 -21,72
Oyak Yat. Ort. 4,68 -2,30 100,86
Oylum Sınai Yatırımlar 3,22 -3,30 4,25
Özak GMYO 2,33 0,43 -9,34
Özbal Çelik Boru 1,58 -1,25 -1,98
Özderici GMYO 1,30 -1,52 -17,20
Özerden Plastik 2,10 -6,67 -7,89
Panora GMYO 4,45 -0,45 -20,56
Papilon Savunma 10,00 2,25 29,03
Park Elek.Madencilik 3,25 1,88 6,56
Parsan 12,90 -0,31 -23,85
Pegasus 51,10 -7,84 -40,86
Peker GMYO 3,26 1,56 4,15
Penguen Gıda 3,74 -9,44 80,68
Pera GMYO 0,78 -1,27 -17,02
Pergamon Dış Ticaret 7,77 -1,02 -3,12
Petkim 3,38 0,60 -11,29
Petrokent Turizm 133,00 -3,27 3,83
Pınar Et ve Un 15,86 6,44 72,96
Pınar Su 3,74 6,86 61,21
Pınar Süt 15,23 1,87 20,21
Plastikkart 9,65 0,31 4,10
Polisan Holding 2,08 -0,48 -31,07
Politeknik Metal 69,00 0,00 -9,30
Prizma Press Matbaacılık 3,85 7,54 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,00 0,15 5,80
QNB Finans Fin. Kir. 101,80 -0,29 -21,15
QNB Finansbank 43,00 0,00 14,67
Ral Yatırım Holding 6,61 -1,49 -2,79
Ray Sigorta 3,69 -0,81 7,89
Reysaş GMYO 6,38 7,41 39,00
Reysaş Lojistik 7,13 8,03 62,79
Rhea Girişim 1,89 -3,08 58,82
Rodrigo Tekstil 1,40 -2,10 -22,65
Royal Halı 1,61 -0,62 17,52
RTA Laboratuvarları 9,51 9,94 309,91
Sabancı Holding 7,64 1,73 -16,23
Safkar Ege Soğutmacılık 2,88 7,06 32,11
Salix Yatırım Holding 5,02 -1,18 -30,37
Sanel Mühendislik 4,63 1,54 14,32
Sanifoam Sünger 8,27 4,42 65,40
Sanko Pazarlama 5,57 -0,89 -28,04
Saray Matbaacılık 1,66 -1,19 -7,26
Sarkuysan 4,90 -0,61 1,45
Sasa Polyester 8,46 0,48 9,44
Say Reklamcılık 2,86 4,00 27,68
Sekuro Plastik 4,18 1,21 -22,01
Selçuk Ecza Deposu 7,44 6,59 21,97
Selçuk Gıda 2,00 -2,91 16,28
Senkron Güvenlik 2,16 1,41 -20,88
Serve Film Prodüksiyon 3,02 9,82 89,94
Servet GMYO 10,39 0,29 22,24
Seyitler Kimya 10,45 0,29 53,90
Silverline Endüstri 2,14 0,94 -0,93
Sinpaş GMYO 1,05 -5,41 -9,48
Smartiks Yazılım 8,34 3,47 -14,98
Soda Sanayii 5,55 3,16 -10,19
Sodaş Sodyum Sanayii 24,88 9,99 154,66
Söktaş 2,87 1,06 8,30
Sönmez Filament 4,98 1,01 2,05
Sönmez Pamuklu 4,91 -0,61 -0,20
Sumaş Suni Tahta 8,23 0,98 -16,87
Şeker Fin. Kir. 4,56 -0,65 -4,60
Şekerbank 0,92 0,00 -29,77
Şişe Cam 4,72 1,07 -10,44
Şok Marketler 9,71 -0,92 -9,76
T. Halk Bankası 5,15 0,19 -12,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 -6,82 -5,96
T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83
T.Tuborg 13,10 0,31 10,08
Taç Tarım Ürünleri 2,85 3,26 -8,65
Tat Gıda 7,45 2,05 22,46
TAV Havalimanları 19,25 -4,32 -29,13
Taze Kuru Gıda 7,00 -3,85 -3,31
Tek-Art Turizm 1,04 0,00 -17,46
Tekfen Holding 13,86 0,43 -28,26
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,43 6,28 53,10
Temapol Polimer Plastik 4,49 -0,66 -13,98
TGS Dış Ticaret 3,60 -2,44 -22,91
Tofaş Oto. Fab. 19,23 0,84 -17,48
Torunlar GMYO 2,10 -0,47 -23,64
Trabzon Liman 9,65 -1,23 -9,47
Trabzonspor Sportif 4,90 -9,93 127,91
Trakya Cam 3,22 1,58 -8,00
Trend GMYO 2,28 5,07 3,64
TSKB GMYO 1,52 -1,94 13,43
Tuğçelik 3,93 1,81 -0,51
Tukaş 12,57 1,37 1,78
Turcas Petrol 2,48 3,33 -7,12
Turkcell 13,02 -0,61 -5,65
Tümosan Motor ve Traktör 5,09 0,59 -20,59
Tüpraş 85,60 -1,38 -32,49
Türk Hava Yolları 10,33 -0,29 -28,56
Türk Prysmian Kablo 3,41 0,59 31,15
Türk Telekom 6,88 1,78 -6,65
Türk Traktör 49,06 -1,88 -7,28
Türker Proje Gayrimenkul 36,88 -5,44 -12,19
Ufuk Yatırım 3,26 5,16 26,36
Ulaşlar Turizm Yat. 1,85 -5,61 -12,74
Ulusoy Elektrik 33,56 9,32 26,17
Ulusoy Un Sanayi 7,22 9,89 89,01
Umpaş Holding 0,49 -3,92 -20,97
Uşak Seramik 1,34 0,00 -20,71
Utopya Turizm 4,20 -3,00 -14,63
Uzertaş Boya 2,58 -7,53 16,22
Ülker Bisküvi 23,74 1,37 6,17
Ünye Çimento 4,31 3,86 -19,89
Vakıf Fin. Kir. 1,76 -0,56 -27,27
Vakıf GMYO 2,14 1,42 -13,36
Vakıf Yat. Ort. 1,80 -0,55 -22,75
Vakıflar Bankası 4,48 0,22 -18,69
Vakko Tekstil 4,35 0,23 -4,19
Vanet Gıda 1,20 0,00 -16,08
Verusa Holding 18,06 -0,22 -2,69
Verusaturk Girisim 4,41 -1,12 -18,18
Vestel 11,34 0,35 -10,14
Vestel Beyaz Eşya 18,11 0,78 -16,16
Viking Kağıt 4,61 -0,22 146,52
Yapı Kredi Koray GMYO 2,49 0,40 2,89
Yapı ve Kredi Bank. 1,95 0,52 -21,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,34 -1,30 33,01
Yataş 5,94 3,48 -19,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18
Yeni Gimat GMYO 11,65 1,30 -2,68
Yeşil GMYO 0,47 -2,08 -26,56
Yeşil Yapı 0,48 0,00 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 9,41 -0,63 -16,21
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.236,50 2,91 111,77
Yonga Mobilya 11,50 9,63 24,46
Yükselen Çelik 6,90 -0,29 12,56
Yünsa 9,76 2,41 -3,27
Zorlu Enerji 1,17 0,00 -28,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:32 Kaynak: AA

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