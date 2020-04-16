Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 36.800,00 2,22 21,93 İş Bankası (C) 4,84 1,04 -24,49 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10 İş Fin.Kir. 3,05 2,01 -19,74 İş Girişim 4,56 9,88 20,00 İş GMYO 1,38 0,73 -21,59 İş Y. Men. Değ. 4,46 5,44 10,76 İş Yat. Ort. 2,14 3,38 32,81 İşbir Holding 469,00 -1,49 9,07 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 0,00 -9,68 İttifak Holding 2,64 5,18 -29,03 İz Hayvancılık Tarım 2,86 6,32 9,31 İzmir Demir Çelik 9,10 -2,67 11,11 İzmir Fırça 1,88 -1,57 4,44 Jantsa Jant Sanayi 47,78 0,59 -10,17 Kafein Yazılım 13,03 2,76 16,97 Kapital Yat. Holding 2,18 -0,46 -9,92 Kaplamin 5,30 -0,75 -4,50 Kardemir (A) 2,04 0,00 -23,02 Kardemir (B) 2,03 0,00 -23,11 Kardemir (D) 2,04 0,49 -23,31 Karel Elektronik 13,93 2,43 -4,13 Karsan Otomotiv 1,36 0,74 -13,92 Karsu Tekstil 2,24 -0,44 -30,86 Kartonsan 351,10 0,75 -9,95 Katmerciler Ekipman 2,85 -0,35 -25,78 Kent Gıda 189,00 0,43 7,51 Kerevitaş Gıda 3,64 -0,82 11,66 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 -36,36 Kiler GMYO 2,31 -0,43 -39,05 Klimasan Klima 14,86 1,23 -32,70 Koç Holding 14,94 -0,60 -25,33 Konfrut Gıda 8,24 3,91 5,37 Konya Çimento 204,40 -0,39 -24,66 Kordsa Teknik Tekstil 10,05 0,20 -20,96 Koza Altın 72,45 3,35 -2,16 Koza Madencilik 11,51 3,69 14,76 Körfez GMYO 2,06 -0,96 -13,81 Kristal Kola 1,58 -0,63 4,64 Kron Telekomünikasyon 17,60 2,21 38,36 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -3,23 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 -6,40 -2,42 Kütahya Porselen 6,84 -0,29 3,32 Lider Faktoring 3,16 -1,25 -13,90 Link Bilgisayar 25,38 3,51 39,83 Logo Yazılım 63,95 1,19 5,18 Lokman Hekim Sağlık 6,16 10,00 6,57 Lüks Kadife 8,58 1,90 -0,69 Makina Takım 1,37 0,74 -27,13 Mardin Çimento 5,27 3,13 -10,98 Marka Yatırım Holding 1,31 5,65 11,02 Marmaris Altınyunus 59,75 -1,97 -15,85 Marshall 46,10 -1,45 -3,03 Martı GMYO 0,90 -2,17 -10,89 Martı Otel 0,76 -2,56 -16,48 Mavi Giyim 37,12 -0,75 -35,89 Mazhar Zorlu Holding 15,40 7,69 27,38 Mega Polietilen 1,87 0,00 -15,00 Menderes Tekstil 1,43 -2,72 9,16 Mensa 0,27 0,00 -15,62 Merit Turizm 14,50 0,00 -25,41 Merko Gıda 1,26 1,61 20,00 Metal Gayrimenkul 0,75 -1,32 -17,58 Metemtur Otelcilik 1,65 2,48 -7,30 Metro Holding 1,27 -3,79 -7,97 Metro Petrol ve Tesisleri 1,69 -6,11 -13,78 Metro Yatırım Ortaklığı 3,75 -3,10 -53,82 Migros Ticaret 29,48 2,15 21,72 Milpa 2,15 -0,92 -1,83 Mistral GMYO 1,65 -0,60 -12,70 MLP Sağlık 13,18 4,03 -17,63 MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 4,82 -23,68 Mondi Tire Kutsan 6,91 9,86 66,91 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,69 3,98 23,35 Net Holding 1,71 3,01 -34,23 Netaş Telekom. 11,16 2,20 -14,55 Niğbaş Niğde Beton 6,20 -3,88 0,00 Nuh Çimento 9,43 0,21 -14,15 Nurol GMYO 2,93 1,38 -17,93 Odaş Elektrik 1,44 1,41 -0,39 Olmuksan-IP 3,81 0,00 48,77 Orge Enerji Elektrik 4,16 -0,48 -16,13 Orma Orman Mahsulleri 3,58 2,29 29,71 Osmanlı Menkul 7,26 0,00 72,86 Ostim Endüstriyel Yat 1,75 0,57 4,17 Otokar 115,10 0,52 -21,72 Oyak Yat. Ort. 4,68 -2,30 100,86 Oylum Sınai Yatırımlar 3,22 -3,30 4,25 Özak GMYO 2,33 0,43 -9,34 Özbal Çelik Boru 1,58 -1,25 -1,98 Özderici GMYO 1,30 -1,52 -17,20 Özerden Plastik 2,10 -6,67 -7,89 Panora GMYO 4,45 -0,45 -20,56 Papilon Savunma 10,00 2,25 29,03 Park Elek.Madencilik 3,25 1,88 6,56 Parsan 12,90 -0,31 -23,85 Pegasus 51,10 -7,84 -40,86 Peker GMYO 3,26 1,56 4,15 Penguen Gıda 3,74 -9,44 80,68 Pera GMYO 0,78 -1,27 -17,02 Pergamon Dış Ticaret 7,77 -1,02 -3,12 Petkim 3,38 0,60 -11,29 Petrokent Turizm 133,00 -3,27 3,83 Pınar Et ve Un 15,86 6,44 72,96 Pınar Su 3,74 6,86 61,21 Pınar Süt 15,23 1,87 20,21 Plastikkart 9,65 0,31 4,10 Polisan Holding 2,08 -0,48 -31,07 Politeknik Metal 69,00 0,00 -9,30 Prizma Press Matbaacılık 3,85 7,54 -10,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,00 0,15 5,80 QNB Finans Fin. Kir. 101,80 -0,29 -21,15 QNB Finansbank 43,00 0,00 14,67 Ral Yatırım Holding 6,61 -1,49 -2,79 Ray Sigorta 3,69 -0,81 7,89 Reysaş GMYO 6,38 7,41 39,00 Reysaş Lojistik 7,13 8,03 62,79 Rhea Girişim 1,89 -3,08 58,82 Rodrigo Tekstil 1,40 -2,10 -22,65 Royal Halı 1,61 -0,62 17,52 RTA Laboratuvarları 9,51 9,94 309,91 Sabancı Holding 7,64 1,73 -16,23 Safkar Ege Soğutmacılık 2,88 7,06 32,11 Salix Yatırım Holding 5,02 -1,18 -30,37 Sanel Mühendislik 4,63 1,54 14,32 Sanifoam Sünger 8,27 4,42 65,40 Sanko Pazarlama 5,57 -0,89 -28,04 Saray Matbaacılık 1,66 -1,19 -7,26 Sarkuysan 4,90 -0,61 1,45 Sasa Polyester 8,46 0,48 9,44 Say Reklamcılık 2,86 4,00 27,68 Sekuro Plastik 4,18 1,21 -22,01 Selçuk Ecza Deposu 7,44 6,59 21,97 Selçuk Gıda 2,00 -2,91 16,28 Senkron Güvenlik 2,16 1,41 -20,88 Serve Film Prodüksiyon 3,02 9,82 89,94 Servet GMYO 10,39 0,29 22,24 Seyitler Kimya 10,45 0,29 53,90 Silverline Endüstri 2,14 0,94 -0,93 Sinpaş GMYO 1,05 -5,41 -9,48 Smartiks Yazılım 8,34 3,47 -14,98 Soda Sanayii 5,55 3,16 -10,19 Sodaş Sodyum Sanayii 24,88 9,99 154,66 Söktaş 2,87 1,06 8,30 Sönmez Filament 4,98 1,01 2,05 Sönmez Pamuklu 4,91 -0,61 -0,20 Sumaş Suni Tahta 8,23 0,98 -16,87 Şeker Fin. Kir. 4,56 -0,65 -4,60 Şekerbank 0,92 0,00 -29,77 Şişe Cam 4,72 1,07 -10,44 Şok Marketler 9,71 -0,92 -9,76 T. Halk Bankası 5,15 0,19 -12,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,00 -6,82 -5,96 T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83 T.Tuborg 13,10 0,31 10,08 Taç Tarım Ürünleri 2,85 3,26 -8,65 Tat Gıda 7,45 2,05 22,46 TAV Havalimanları 19,25 -4,32 -29,13 Taze Kuru Gıda 7,00 -3,85 -3,31 Tek-Art Turizm 1,04 0,00 -17,46 Tekfen Holding 13,86 0,43 -28,26 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,43 6,28 53,10 Temapol Polimer Plastik 4,49 -0,66 -13,98 TGS Dış Ticaret 3,60 -2,44 -22,91 Tofaş Oto. Fab. 19,23 0,84 -17,48 Torunlar GMYO 2,10 -0,47 -23,64 Trabzon Liman 9,65 -1,23 -9,47 Trabzonspor Sportif 4,90 -9,93 127,91 Trakya Cam 3,22 1,58 -8,00 Trend GMYO 2,28 5,07 3,64 TSKB GMYO 1,52 -1,94 13,43 Tuğçelik 3,93 1,81 -0,51 Tukaş 12,57 1,37 1,78 Turcas Petrol 2,48 3,33 -7,12 Turkcell 13,02 -0,61 -5,65 Tümosan Motor ve Traktör 5,09 0,59 -20,59 Tüpraş 85,60 -1,38 -32,49 Türk Hava Yolları 10,33 -0,29 -28,56 Türk Prysmian Kablo 3,41 0,59 31,15 Türk Telekom 6,88 1,78 -6,65 Türk Traktör 49,06 -1,88 -7,28 Türker Proje Gayrimenkul 36,88 -5,44 -12,19 Ufuk Yatırım 3,26 5,16 26,36 Ulaşlar Turizm Yat. 1,85 -5,61 -12,74 Ulusoy Elektrik 33,56 9,32 26,17 Ulusoy Un Sanayi 7,22 9,89 89,01 Umpaş Holding 0,49 -3,92 -20,97 Uşak Seramik 1,34 0,00 -20,71 Utopya Turizm 4,20 -3,00 -14,63 Uzertaş Boya 2,58 -7,53 16,22 Ülker Bisküvi 23,74 1,37 6,17 Ünye Çimento 4,31 3,86 -19,89 Vakıf Fin. Kir. 1,76 -0,56 -27,27 Vakıf GMYO 2,14 1,42 -13,36 Vakıf Yat. Ort. 1,80 -0,55 -22,75 Vakıflar Bankası 4,48 0,22 -18,69 Vakko Tekstil 4,35 0,23 -4,19 Vanet Gıda 1,20 0,00 -16,08 Verusa Holding 18,06 -0,22 -2,69 Verusaturk Girisim 4,41 -1,12 -18,18 Vestel 11,34 0,35 -10,14 Vestel Beyaz Eşya 18,11 0,78 -16,16 Viking Kağıt 4,61 -0,22 146,52 Yapı Kredi Koray GMYO 2,49 0,40 2,89 Yapı ve Kredi Bank. 1,95 0,52 -21,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,34 -1,30 33,01 Yataş 5,94 3,48 -19,07 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18 Yeni Gimat GMYO 11,65 1,30 -2,68 Yeşil GMYO 0,47 -2,08 -26,56 Yeşil Yapı 0,48 0,00 -27,27 Yeşil Yatırım Holding 9,41 -0,63 -16,21 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.236,50 2,91 111,77 Yonga Mobilya 11,50 9,63 24,46 Yükselen Çelik 6,90 -0,29 12,56 Yünsa 9,76 2,41 -3,27 Zorlu Enerji 1,17 0,00 -28,22

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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