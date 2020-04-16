Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|36.800,00
|2,22
|21,93
|İş Bankası (C)
|4,84
|1,04
|-24,49
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,05
|2,01
|-19,74
|İş Girişim
|4,56
|9,88
|20,00
|İş GMYO
|1,38
|0,73
|-21,59
|İş Y. Men. Değ.
|4,46
|5,44
|10,76
|İş Yat. Ort.
|2,14
|3,38
|32,81
|İşbir Holding
|469,00
|-1,49
|9,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|0,00
|-9,68
|İttifak Holding
|2,64
|5,18
|-29,03
|İz Hayvancılık Tarım
|2,86
|6,32
|9,31
|İzmir Demir Çelik
|9,10
|-2,67
|11,11
|İzmir Fırça
|1,88
|-1,57
|4,44
|Jantsa Jant Sanayi
|47,78
|0,59
|-10,17
|Kafein Yazılım
|13,03
|2,76
|16,97
|Kapital Yat. Holding
|2,18
|-0,46
|-9,92
|Kaplamin
|5,30
|-0,75
|-4,50
|Kardemir (A)
|2,04
|0,00
|-23,02
|Kardemir (B)
|2,03
|0,00
|-23,11
|Kardemir (D)
|2,04
|0,49
|-23,31
|Karel Elektronik
|13,93
|2,43
|-4,13
|Karsan Otomotiv
|1,36
|0,74
|-13,92
|Karsu Tekstil
|2,24
|-0,44
|-30,86
|Kartonsan
|351,10
|0,75
|-9,95
|Katmerciler Ekipman
|2,85
|-0,35
|-25,78
|Kent Gıda
|189,00
|0,43
|7,51
|Kerevitaş Gıda
|3,64
|-0,82
|11,66
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-2,78
|-36,36
|Kiler GMYO
|2,31
|-0,43
|-39,05
|Klimasan Klima
|14,86
|1,23
|-32,70
|Koç Holding
|14,94
|-0,60
|-25,33
|Konfrut Gıda
|8,24
|3,91
|5,37
|Konya Çimento
|204,40
|-0,39
|-24,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,05
|0,20
|-20,96
|Koza Altın
|72,45
|3,35
|-2,16
|Koza Madencilik
|11,51
|3,69
|14,76
|Körfez GMYO
|2,06
|-0,96
|-13,81
|Kristal Kola
|1,58
|-0,63
|4,64
|Kron Telekomünikasyon
|17,60
|2,21
|38,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|-3,23
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|-6,40
|-2,42
|Kütahya Porselen
|6,84
|-0,29
|3,32
|Lider Faktoring
|3,16
|-1,25
|-13,90
|Link Bilgisayar
|25,38
|3,51
|39,83
|Logo Yazılım
|63,95
|1,19
|5,18
|Lokman Hekim Sağlık
|6,16
|10,00
|6,57
|Lüks Kadife
|8,58
|1,90
|-0,69
|Makina Takım
|1,37
|0,74
|-27,13
|Mardin Çimento
|5,27
|3,13
|-10,98
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|5,65
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|59,75
|-1,97
|-15,85
|Marshall
|46,10
|-1,45
|-3,03
|Martı GMYO
|0,90
|-2,17
|-10,89
|Martı Otel
|0,76
|-2,56
|-16,48
|Mavi Giyim
|37,12
|-0,75
|-35,89
|Mazhar Zorlu Holding
|15,40
|7,69
|27,38
|Mega Polietilen
|1,87
|0,00
|-15,00
|Menderes Tekstil
|1,43
|-2,72
|9,16
|Mensa
|0,27
|0,00
|-15,62
|Merit Turizm
|14,50
|0,00
|-25,41
|Merko Gıda
|1,26
|1,61
|20,00
|Metal Gayrimenkul
|0,75
|-1,32
|-17,58
|Metemtur Otelcilik
|1,65
|2,48
|-7,30
|Metro Holding
|1,27
|-3,79
|-7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,69
|-6,11
|-13,78
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,75
|-3,10
|-53,82
|Migros Ticaret
|29,48
|2,15
|21,72
|Milpa
|2,15
|-0,92
|-1,83
|Mistral GMYO
|1,65
|-0,60
|-12,70
|MLP Sağlık
|13,18
|4,03
|-17,63
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,87
|4,82
|-23,68
|Mondi Tire Kutsan
|6,91
|9,86
|66,91
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,69
|3,98
|23,35
|Net Holding
|1,71
|3,01
|-34,23
|Netaş Telekom.
|11,16
|2,20
|-14,55
|Niğbaş Niğde Beton
|6,20
|-3,88
|0,00
|Nuh Çimento
|9,43
|0,21
|-14,15
|Nurol GMYO
|2,93
|1,38
|-17,93
|Odaş Elektrik
|1,44
|1,41
|-0,39
|Olmuksan-IP
|3,81
|0,00
|48,77
|Orge Enerji Elektrik
|4,16
|-0,48
|-16,13
|Orma Orman Mahsulleri
|3,58
|2,29
|29,71
|Osmanlı Menkul
|7,26
|0,00
|72,86
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,75
|0,57
|4,17
|Otokar
|115,10
|0,52
|-21,72
|Oyak Yat. Ort.
|4,68
|-2,30
|100,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,22
|-3,30
|4,25
|Özak GMYO
|2,33
|0,43
|-9,34
|Özbal Çelik Boru
|1,58
|-1,25
|-1,98
|Özderici GMYO
|1,30
|-1,52
|-17,20
|Özerden Plastik
|2,10
|-6,67
|-7,89
|Panora GMYO
|4,45
|-0,45
|-20,56
|Papilon Savunma
|10,00
|2,25
|29,03
|Park Elek.Madencilik
|3,25
|1,88
|6,56
|Parsan
|12,90
|-0,31
|-23,85
|Pegasus
|51,10
|-7,84
|-40,86
|Peker GMYO
|3,26
|1,56
|4,15
|Penguen Gıda
|3,74
|-9,44
|80,68
|Pera GMYO
|0,78
|-1,27
|-17,02
|Pergamon Dış Ticaret
|7,77
|-1,02
|-3,12
|Petkim
|3,38
|0,60
|-11,29
|Petrokent Turizm
|133,00
|-3,27
|3,83
|Pınar Et ve Un
|15,86
|6,44
|72,96
|Pınar Su
|3,74
|6,86
|61,21
|Pınar Süt
|15,23
|1,87
|20,21
|Plastikkart
|9,65
|0,31
|4,10
|Polisan Holding
|2,08
|-0,48
|-31,07
|Politeknik Metal
|69,00
|0,00
|-9,30
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|7,54
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.172,00
|0,15
|5,80
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,80
|-0,29
|-21,15
|QNB Finansbank
|43,00
|0,00
|14,67
|Ral Yatırım Holding
|6,61
|-1,49
|-2,79
|Ray Sigorta
|3,69
|-0,81
|7,89
|Reysaş GMYO
|6,38
|7,41
|39,00
|Reysaş Lojistik
|7,13
|8,03
|62,79
|Rhea Girişim
|1,89
|-3,08
|58,82
|Rodrigo Tekstil
|1,40
|-2,10
|-22,65
|Royal Halı
|1,61
|-0,62
|17,52
|RTA Laboratuvarları
|9,51
|9,94
|309,91
|Sabancı Holding
|7,64
|1,73
|-16,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,88
|7,06
|32,11
|Salix Yatırım Holding
|5,02
|-1,18
|-30,37
|Sanel Mühendislik
|4,63
|1,54
|14,32
|Sanifoam Sünger
|8,27
|4,42
|65,40
|Sanko Pazarlama
|5,57
|-0,89
|-28,04
|Saray Matbaacılık
|1,66
|-1,19
|-7,26
|Sarkuysan
|4,90
|-0,61
|1,45
|Sasa Polyester
|8,46
|0,48
|9,44
|Say Reklamcılık
|2,86
|4,00
|27,68
|Sekuro Plastik
|4,18
|1,21
|-22,01
|Selçuk Ecza Deposu
|7,44
|6,59
|21,97
|Selçuk Gıda
|2,00
|-2,91
|16,28
|Senkron Güvenlik
|2,16
|1,41
|-20,88
|Serve Film Prodüksiyon
|3,02
|9,82
|89,94
|Servet GMYO
|10,39
|0,29
|22,24
|Seyitler Kimya
|10,45
|0,29
|53,90
|Silverline Endüstri
|2,14
|0,94
|-0,93
|Sinpaş GMYO
|1,05
|-5,41
|-9,48
|Smartiks Yazılım
|8,34
|3,47
|-14,98
|Soda Sanayii
|5,55
|3,16
|-10,19
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,88
|9,99
|154,66
|Söktaş
|2,87
|1,06
|8,30
|Sönmez Filament
|4,98
|1,01
|2,05
|Sönmez Pamuklu
|4,91
|-0,61
|-0,20
|Sumaş Suni Tahta
|8,23
|0,98
|-16,87
|Şeker Fin. Kir.
|4,56
|-0,65
|-4,60
|Şekerbank
|0,92
|0,00
|-29,77
|Şişe Cam
|4,72
|1,07
|-10,44
|Şok Marketler
|9,71
|-0,92
|-9,76
|T. Halk Bankası
|5,15
|0,19
|-12,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,00
|-6,82
|-5,96
|T.S.K.B.
|0,97
|0,00
|-19,83
|T.Tuborg
|13,10
|0,31
|10,08
|Taç Tarım Ürünleri
|2,85
|3,26
|-8,65
|Tat Gıda
|7,45
|2,05
|22,46
|TAV Havalimanları
|19,25
|-4,32
|-29,13
|Taze Kuru Gıda
|7,00
|-3,85
|-3,31
|Tek-Art Turizm
|1,04
|0,00
|-17,46
|Tekfen Holding
|13,86
|0,43
|-28,26
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,43
|6,28
|53,10
|Temapol Polimer Plastik
|4,49
|-0,66
|-13,98
|TGS Dış Ticaret
|3,60
|-2,44
|-22,91
|Tofaş Oto. Fab.
|19,23
|0,84
|-17,48
|Torunlar GMYO
|2,10
|-0,47
|-23,64
|Trabzon Liman
|9,65
|-1,23
|-9,47
|Trabzonspor Sportif
|4,90
|-9,93
|127,91
|Trakya Cam
|3,22
|1,58
|-8,00
|Trend GMYO
|2,28
|5,07
|3,64
|TSKB GMYO
|1,52
|-1,94
|13,43
|Tuğçelik
|3,93
|1,81
|-0,51
|Tukaş
|12,57
|1,37
|1,78
|Turcas Petrol
|2,48
|3,33
|-7,12
|Turkcell
|13,02
|-0,61
|-5,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,09
|0,59
|-20,59
|Tüpraş
|85,60
|-1,38
|-32,49
|Türk Hava Yolları
|10,33
|-0,29
|-28,56
|Türk Prysmian Kablo
|3,41
|0,59
|31,15
|Türk Telekom
|6,88
|1,78
|-6,65
|Türk Traktör
|49,06
|-1,88
|-7,28
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,88
|-5,44
|-12,19
|Ufuk Yatırım
|3,26
|5,16
|26,36
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,85
|-5,61
|-12,74
|Ulusoy Elektrik
|33,56
|9,32
|26,17
|Ulusoy Un Sanayi
|7,22
|9,89
|89,01
|Umpaş Holding
|0,49
|-3,92
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,34
|0,00
|-20,71
|Utopya Turizm
|4,20
|-3,00
|-14,63
|Uzertaş Boya
|2,58
|-7,53
|16,22
|Ülker Bisküvi
|23,74
|1,37
|6,17
|Ünye Çimento
|4,31
|3,86
|-19,89
|Vakıf Fin. Kir.
|1,76
|-0,56
|-27,27
|Vakıf GMYO
|2,14
|1,42
|-13,36
|Vakıf Yat. Ort.
|1,80
|-0,55
|-22,75
|Vakıflar Bankası
|4,48
|0,22
|-18,69
|Vakko Tekstil
|4,35
|0,23
|-4,19
|Vanet Gıda
|1,20
|0,00
|-16,08
|Verusa Holding
|18,06
|-0,22
|-2,69
|Verusaturk Girisim
|4,41
|-1,12
|-18,18
|Vestel
|11,34
|0,35
|-10,14
|Vestel Beyaz Eşya
|18,11
|0,78
|-16,16
|Viking Kağıt
|4,61
|-0,22
|146,52
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,49
|0,40
|2,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,95
|0,52
|-21,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,34
|-1,30
|33,01
|Yataş
|5,94
|3,48
|-19,07
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,79
|2,29
|11,18
|Yeni Gimat GMYO
|11,65
|1,30
|-2,68
|Yeşil GMYO
|0,47
|-2,08
|-26,56
|Yeşil Yapı
|0,48
|0,00
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|9,41
|-0,63
|-16,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.236,50
|2,91
|111,77
|Yonga Mobilya
|11,50
|9,63
|24,46
|Yükselen Çelik
|6,90
|-0,29
|12,56
|Yünsa
|9,76
|2,41
|-3,27
|Zorlu Enerji
|1,17
|0,00
|-28,22
(Son)