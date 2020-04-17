Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 38.900,00 5,13 28,89
İş Bankası (C) 4,96 2,69 -22,62
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,14 2,28 -17,37
İş Girişim 5,01 9,87 31,84
İş GMYO 1,43 2,88 -18,75
İş Y. Men. Değ. 4,74 6,52 17,71
İş Yat. Ort. 2,19 4,29 35,91
İşbir Holding 470,00 2,84 9,30
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 3,64 -8,06
İttifak Holding 2,95 6,88 -20,70
İz Hayvancılık Tarım 3,02 2,37 15,42
İzmir Demir Çelik 9,06 0,00 10,62
İzmir Fırça 1,89 1,61 5,00
Jantsa Jant Sanayi 49,06 2,68 -7,76
Kafein Yazılım 13,10 2,75 17,59
Kapital Yat. Holding 2,18 0,00 -9,92
Kaplamin 5,34 1,52 -3,78
Kardemir (A) 2,13 1,91 -19,62
Kardemir (B) 2,08 1,46 -21,21
Kardemir (D) 2,12 1,92 -20,30
Karel Elektronik 14,06 1,88 -3,23
Karsan Otomotiv 1,46 5,80 -7,59
Karsu Tekstil 2,28 1,79 -29,63
Kartonsan 355,30 1,63 -8,87
Katmerciler Ekipman 2,93 2,45 -23,70
Kent Gıda 189,00 0,85 7,51
Kerevitaş Gıda 3,59 -0,55 10,12
Kervansaray Yat. Holding 0,36 2,86 -34,55
Kiler GMYO 2,40 3,45 -36,68
Klimasan Klima 15,15 2,57 -31,39
Koç Holding 15,15 3,13 -24,28
Konfrut Gıda 8,55 -0,35 9,34
Konya Çimento 208,50 1,46 -23,15
Kordsa Teknik Tekstil 10,32 2,28 -18,84
Koza Altın 70,70 -1,81 -4,52
Koza Madencilik 11,47 -1,38 14,36
Körfez GMYO 2,09 1,95 -12,55
Kristal Kola 1,62 1,89 7,28
Kron Telekomünikasyon 18,28 0,44 43,71
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 0,00 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 3,87 -2,42
Kütahya Porselen 7,04 2,03 6,34
Lider Faktoring 3,48 9,78 -5,18
Link Bilgisayar 27,46 3,62 51,29
Logo Yazılım 63,95 2,32 5,18
Lokman Hekim Sağlık 6,30 2,27 9,00
Lüks Kadife 8,62 -2,49 -0,23
Makina Takım 1,43 3,62 -23,94
Mardin Çimento 5,23 0,97 -11,66
Marka Yatırım Holding 1,41 6,02 19,49
Marmaris Altınyunus 61,90 3,00 -12,82
Marshall 46,66 0,78 -1,85
Martı GMYO 0,93 3,33 -7,92
Martı Otel 0,80 3,90 -12,09
Mavi Giyim 38,56 2,83 -33,40
Mazhar Zorlu Holding 13,81 -7,93 14,23
Mega Polietilen 1,95 4,28 -11,36
Menderes Tekstil 1,49 4,20 13,74
Mensa 0,28 3,70 -12,50
Merit Turizm 14,00 -9,68 -27,98
Merko Gıda 1,21 -2,42 15,24
Metal Gayrimenkul 0,77 1,32 -15,38
Metemtur Otelcilik 1,68 3,70 -5,62
Metro Holding 1,27 1,60 -7,97
Metro Petrol ve Tesisleri 1,72 2,99 -12,24
Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 0,00 -57,02
Migros Ticaret 28,90 -1,70 19,32
Milpa 2,24 4,67 2,28
Mistral GMYO 1,77 4,12 -6,35
MLP Sağlık 13,08 -0,15 -18,25
MMC San. ve Tic. Yat. 0,87 -1,14 -23,68
Mondi Tire Kutsan 7,18 3,91 73,43
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,10 0,01 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,57 1,43 22,41
Net Holding 1,77 4,12 -31,92
Netaş Telekom. 11,30 2,91 -13,48
Niğbaş Niğde Beton 6,38 3,07 2,90
Nuh Çimento 9,61 3,00 -12,52
Nurol GMYO 3,05 3,39 -14,57
Odaş Elektrik 1,50 2,74 3,76
Olmuksan-IP 4,03 2,03 57,36
Orge Enerji Elektrik 4,25 3,16 -14,31
Orma Orman Mahsulleri 3,71 3,63 34,42
Osmanlı Menkul 7,25 0,00 72,62
Ostim Endüstriyel Yat 1,86 1,64 10,71
Otokar 117,90 2,52 -19,82
Oyak Yat. Ort. 5,37 2,09 130,47
Oylum Sınai Yatırımlar 3,26 -0,31 5,54
Özak GMYO 2,50 2,88 -2,72
Özbal Çelik Boru 1,61 2,55 -0,12
Özderici GMYO 1,33 2,31 -15,29
Özerden Plastik 2,16 -0,46 -5,26
Panora GMYO 4,56 1,79 -18,59
Papilon Savunma 9,86 1,96 27,23
Park Elek.Madencilik 3,32 0,30 8,85
Parsan 13,64 5,17 -19,48
Pegasus 51,50 3,17 -40,39
Peker GMYO 3,39 3,04 8,31
Penguen Gıda 3,64 -2,15 75,85
Pera GMYO 0,81 2,53 -13,83
Pergamon Dış Ticaret 7,88 1,94 -1,75
Petkim 3,44 1,78 -9,71
Petrokent Turizm 138,40 1,76 8,04
Pınar Et ve Un 16,67 1,71 81,79
Pınar Su 4,02 4,42 73,28
Pınar Süt 15,14 -3,87 19,49
Plastikkart 10,03 1,21 8,20
Polisan Holding 2,19 4,29 -27,43
Politeknik Metal 70,10 0,72 -7,85
Prizma Press Matbaacılık 4,06 3,31 -5,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.174,50 0,21 6,02
QNB Finans Fin. Kir. 120,80 7,57 -6,43
QNB Finansbank 52,00 9,94 38,67
Ral Yatırım Holding 6,80 3,03 0,00
Ray Sigorta 4,12 9,87 20,47
Reysaş GMYO 6,39 0,63 39,22
Reysaş Lojistik 7,27 0,97 65,98
Rhea Girişim 1,91 1,06 60,50
Rodrigo Tekstil 1,42 1,43 -21,55
Royal Halı 1,71 2,40 24,82
RTA Laboratuvarları 10,45 9,88 350,43
Sabancı Holding 7,84 2,89 -14,03
Safkar Ege Soğutmacılık 3,24 9,83 48,62
Salix Yatırım Holding 5,08 1,80 -29,54
Sanel Mühendislik 4,74 1,72 17,04
Sanifoam Sünger 7,22 1,26 44,40
Sanko Pazarlama 5,83 4,86 -24,68
Saray Matbaacılık 1,69 1,81 -5,59
Sarkuysan 5,02 1,21 3,93
Sasa Polyester 8,63 3,60 11,64
Say Reklamcılık 2,92 1,39 30,36
Sekuro Plastik 4,26 1,91 -20,52
Selçuk Ecza Deposu 7,48 -0,27 25,40
Selçuk Gıda 2,02 1,00 17,44
Senkron Güvenlik 2,18 0,93 -20,15
Serve Film Prodüksiyon 3,30 9,27 107,55
Servet GMYO 10,54 0,96 24,00
Seyitler Kimya 10,52 0,38 54,93
Silverline Endüstri 2,17 2,36 0,46
Sinpaş GMYO 1,02 2,00 -12,07
Smartiks Yazılım 8,38 2,44 -14,58
Soda Sanayii 5,72 2,33 -7,44
Sodaş Sodyum Sanayii 22,40 -9,97 129,27
Söktaş 2,99 1,70 12,83
Sönmez Filament 4,91 1,66 0,61
Sönmez Pamuklu 4,98 2,05 1,22
Sumaş Suni Tahta 8,25 1,85 -16,67
Şeker Fin. Kir. 4,67 0,86 -2,30
Şekerbank 0,95 3,26 -27,48
Şişe Cam 4,93 2,07 -6,45
Şok Marketler 9,65 -0,52 -10,32
T. Halk Bankası 5,24 2,34 -11,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,48 1,77 -4,86
T.S.K.B. 1,01 3,06 -16,53
T.Tuborg 13,37 1,13 12,35
Taç Tarım Ürünleri 3,25 8,33 4,17
Tat Gıda 7,15 -3,51 17,53
TAV Havalimanları 19,81 3,77 -27,07
Taze Kuru Gıda 7,15 -0,69 -1,24
Tek-Art Turizm 1,08 3,85 -14,29
Tekfen Holding 14,19 2,53 -26,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 1,76 51,19
Temapol Polimer Plastik 4,66 4,25 -10,73
TGS Dış Ticaret 3,72 3,05 -20,34
Tofaş Oto. Fab. 20,50 5,72 -12,03
Torunlar GMYO 2,33 4,48 -15,27
Trabzon Liman 9,86 2,71 -7,50
Trabzonspor Sportif 4,41 -10,00 105,12
Trakya Cam 3,40 4,62 -2,86
Trend GMYO 2,39 0,42 8,64
TSKB GMYO 1,56 2,63 16,42
Tuğçelik 4,08 4,62 3,29
Tukaş 12,76 0,47 3,32
Turcas Petrol 2,52 3,28 -5,62
Turkcell 13,38 2,92 -3,04
Tümosan Motor ve Traktör 5,25 1,55 -18,10
Tüpraş 87,80 3,66 -30,76
Türk Hava Yolları 10,53 3,64 -27,18
Türk Prysmian Kablo 3,54 2,61 36,15
Türk Telekom 6,87 1,33 -6,78
Türk Traktör 50,55 1,71 -4,46
Türker Proje Gayrimenkul 37,94 3,66 -9,67
Ufuk Yatırım 3,25 0,00 25,97
Ulaşlar Turizm Yat. 1,93 -4,93 -8,96
Ulusoy Elektrik 32,48 -3,62 22,11
Ulusoy Un Sanayi 7,48 3,60 95,81
Umpaş Holding 0,50 0,00 -19,35
Uşak Seramik 1,43 0,70 -15,38
Utopya Turizm 4,47 2,76 -9,15
Uzertaş Boya 2,89 1,05 30,18
Ülker Bisküvi 22,80 -3,63 1,97
Ünye Çimento 4,49 2,28 -16,54
Vakıf Fin. Kir. 1,92 8,47 -20,66
Vakıf GMYO 2,39 9,63 -3,24
Vakıf Yat. Ort. 1,95 7,14 -16,31
Vakıflar Bankası 4,55 3,17 -17,42
Vakko Tekstil 4,40 1,85 -3,08
Vanet Gıda 1,22 2,52 -14,69
Verusa Holding 18,32 0,94 -1,29
Verusaturk Girisim 4,48 2,99 -16,88
Vestel 11,45 1,60 -9,27
Vestel Beyaz Eşya 18,36 1,94 -15,00
Viking Kağıt 4,36 -3,54 133,16
Yapı Kredi Koray GMYO 2,55 4,51 5,37
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 3,08 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,34 -0,71 33,01
Yataş 5,98 2,22 -18,53
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,82 1,68 13,04
Yeni Gimat GMYO 11,69 1,48 -2,35
Yeşil GMYO 0,49 0,00 -23,44
Yeşil Yapı 0,49 2,08 -25,76
Yeşil Yatırım Holding 9,80 3,16 -12,73
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.820,10 10,00 131,58
Yonga Mobilya 10,75 -5,29 16,34
Yükselen Çelik 7,29 2,39 18,92
Yünsa 9,93 4,98 -1,37
Zorlu Enerji 1,20 0,00 -26,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:32 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim Yıllar önce Abramovich'ten Sergen Yalçın teklifi: İstediğin parayı verirdim         
20:21
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı: Çin'deki virüs ölümleri açıklananın çok ötesinde         
20:08
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti         
20:05
Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti Nobel Ödüllü Fransız doktor Luc Montagnier, koronavirüsün Çin'de laboratuvarda üretildiğini iddia etti         
19:58
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı         
19:31
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını geçerse salgın kontrol altına girer         
19:26
Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.         
19:18
Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor Beşiktaş, Dorukhan için 5-10 milyon euro arası bir teklif bekliyor         
18:50
Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı Putin'den korkutan koronavirüs sözleri: Salgın zirve noktasına henüz ulaşmadı         
18:46
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi         
18:32
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz         
17:57
Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti! Bafetimbi Gomis, en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçti!         
17:50
Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti         
17:48
Bakan Koca, Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi         
17:45
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?         
17:40
Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi         
17:40
Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı Türkiye, korona tedavisinde dünyadan farklı olarak hangi uygulamaları yaptı? Bakan Koca paylaştı         
17:31
Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı         
17:30
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi verme ve ödeme süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı         
17:16
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi Altının kilogramı 377 bin liraya geriledi         
16:54
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 21:01:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]