Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|38.900,00
|5,13
|28,89
|İş Bankası (C)
|4,96
|2,69
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,14
|2,28
|-17,37
|İş Girişim
|5,01
|9,87
|31,84
|İş GMYO
|1,43
|2,88
|-18,75
|İş Y. Men. Değ.
|4,74
|6,52
|17,71
|İş Yat. Ort.
|2,19
|4,29
|35,91
|İşbir Holding
|470,00
|2,84
|9,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|3,64
|-8,06
|İttifak Holding
|2,95
|6,88
|-20,70
|İz Hayvancılık Tarım
|3,02
|2,37
|15,42
|İzmir Demir Çelik
|9,06
|0,00
|10,62
|İzmir Fırça
|1,89
|1,61
|5,00
|Jantsa Jant Sanayi
|49,06
|2,68
|-7,76
|Kafein Yazılım
|13,10
|2,75
|17,59
|Kapital Yat. Holding
|2,18
|0,00
|-9,92
|Kaplamin
|5,34
|1,52
|-3,78
|Kardemir (A)
|2,13
|1,91
|-19,62
|Kardemir (B)
|2,08
|1,46
|-21,21
|Kardemir (D)
|2,12
|1,92
|-20,30
|Karel Elektronik
|14,06
|1,88
|-3,23
|Karsan Otomotiv
|1,46
|5,80
|-7,59
|Karsu Tekstil
|2,28
|1,79
|-29,63
|Kartonsan
|355,30
|1,63
|-8,87
|Katmerciler Ekipman
|2,93
|2,45
|-23,70
|Kent Gıda
|189,00
|0,85
|7,51
|Kerevitaş Gıda
|3,59
|-0,55
|10,12
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|-34,55
|Kiler GMYO
|2,40
|3,45
|-36,68
|Klimasan Klima
|15,15
|2,57
|-31,39
|Koç Holding
|15,15
|3,13
|-24,28
|Konfrut Gıda
|8,55
|-0,35
|9,34
|Konya Çimento
|208,50
|1,46
|-23,15
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,32
|2,28
|-18,84
|Koza Altın
|70,70
|-1,81
|-4,52
|Koza Madencilik
|11,47
|-1,38
|14,36
|Körfez GMYO
|2,09
|1,95
|-12,55
|Kristal Kola
|1,62
|1,89
|7,28
|Kron Telekomünikasyon
|18,28
|0,44
|43,71
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,00
|0,00
|1,27
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|3,87
|-2,42
|Kütahya Porselen
|7,04
|2,03
|6,34
|Lider Faktoring
|3,48
|9,78
|-5,18
|Link Bilgisayar
|27,46
|3,62
|51,29
|Logo Yazılım
|63,95
|2,32
|5,18
|Lokman Hekim Sağlık
|6,30
|2,27
|9,00
|Lüks Kadife
|8,62
|-2,49
|-0,23
|Makina Takım
|1,43
|3,62
|-23,94
|Mardin Çimento
|5,23
|0,97
|-11,66
|Marka Yatırım Holding
|1,41
|6,02
|19,49
|Marmaris Altınyunus
|61,90
|3,00
|-12,82
|Marshall
|46,66
|0,78
|-1,85
|Martı GMYO
|0,93
|3,33
|-7,92
|Martı Otel
|0,80
|3,90
|-12,09
|Mavi Giyim
|38,56
|2,83
|-33,40
|Mazhar Zorlu Holding
|13,81
|-7,93
|14,23
|Mega Polietilen
|1,95
|4,28
|-11,36
|Menderes Tekstil
|1,49
|4,20
|13,74
|Mensa
|0,28
|3,70
|-12,50
|Merit Turizm
|14,00
|-9,68
|-27,98
|Merko Gıda
|1,21
|-2,42
|15,24
|Metal Gayrimenkul
|0,77
|1,32
|-15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,68
|3,70
|-5,62
|Metro Holding
|1,27
|1,60
|-7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,72
|2,99
|-12,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,49
|0,00
|-57,02
|Migros Ticaret
|28,90
|-1,70
|19,32
|Milpa
|2,24
|4,67
|2,28
|Mistral GMYO
|1,77
|4,12
|-6,35
|MLP Sağlık
|13,08
|-0,15
|-18,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,87
|-1,14
|-23,68
|Mondi Tire Kutsan
|7,18
|3,91
|73,43
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,10
|0,01
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,57
|1,43
|22,41
|Net Holding
|1,77
|4,12
|-31,92
|Netaş Telekom.
|11,30
|2,91
|-13,48
|Niğbaş Niğde Beton
|6,38
|3,07
|2,90
|Nuh Çimento
|9,61
|3,00
|-12,52
|Nurol GMYO
|3,05
|3,39
|-14,57
|Odaş Elektrik
|1,50
|2,74
|3,76
|Olmuksan-IP
|4,03
|2,03
|57,36
|Orge Enerji Elektrik
|4,25
|3,16
|-14,31
|Orma Orman Mahsulleri
|3,71
|3,63
|34,42
|Osmanlı Menkul
|7,25
|0,00
|72,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,86
|1,64
|10,71
|Otokar
|117,90
|2,52
|-19,82
|Oyak Yat. Ort.
|5,37
|2,09
|130,47
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,26
|-0,31
|5,54
|Özak GMYO
|2,50
|2,88
|-2,72
|Özbal Çelik Boru
|1,61
|2,55
|-0,12
|Özderici GMYO
|1,33
|2,31
|-15,29
|Özerden Plastik
|2,16
|-0,46
|-5,26
|Panora GMYO
|4,56
|1,79
|-18,59
|Papilon Savunma
|9,86
|1,96
|27,23
|Park Elek.Madencilik
|3,32
|0,30
|8,85
|Parsan
|13,64
|5,17
|-19,48
|Pegasus
|51,50
|3,17
|-40,39
|Peker GMYO
|3,39
|3,04
|8,31
|Penguen Gıda
|3,64
|-2,15
|75,85
|Pera GMYO
|0,81
|2,53
|-13,83
|Pergamon Dış Ticaret
|7,88
|1,94
|-1,75
|Petkim
|3,44
|1,78
|-9,71
|Petrokent Turizm
|138,40
|1,76
|8,04
|Pınar Et ve Un
|16,67
|1,71
|81,79
|Pınar Su
|4,02
|4,42
|73,28
|Pınar Süt
|15,14
|-3,87
|19,49
|Plastikkart
|10,03
|1,21
|8,20
|Polisan Holding
|2,19
|4,29
|-27,43
|Politeknik Metal
|70,10
|0,72
|-7,85
|Prizma Press Matbaacılık
|4,06
|3,31
|-5,58
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.174,50
|0,21
|6,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|120,80
|7,57
|-6,43
|QNB Finansbank
|52,00
|9,94
|38,67
|Ral Yatırım Holding
|6,80
|3,03
|0,00
|Ray Sigorta
|4,12
|9,87
|20,47
|Reysaş GMYO
|6,39
|0,63
|39,22
|Reysaş Lojistik
|7,27
|0,97
|65,98
|Rhea Girişim
|1,91
|1,06
|60,50
|Rodrigo Tekstil
|1,42
|1,43
|-21,55
|Royal Halı
|1,71
|2,40
|24,82
|RTA Laboratuvarları
|10,45
|9,88
|350,43
|Sabancı Holding
|7,84
|2,89
|-14,03
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,24
|9,83
|48,62
|Salix Yatırım Holding
|5,08
|1,80
|-29,54
|Sanel Mühendislik
|4,74
|1,72
|17,04
|Sanifoam Sünger
|7,22
|1,26
|44,40
|Sanko Pazarlama
|5,83
|4,86
|-24,68
|Saray Matbaacılık
|1,69
|1,81
|-5,59
|Sarkuysan
|5,02
|1,21
|3,93
|Sasa Polyester
|8,63
|3,60
|11,64
|Say Reklamcılık
|2,92
|1,39
|30,36
|Sekuro Plastik
|4,26
|1,91
|-20,52
|Selçuk Ecza Deposu
|7,48
|-0,27
|25,40
|Selçuk Gıda
|2,02
|1,00
|17,44
|Senkron Güvenlik
|2,18
|0,93
|-20,15
|Serve Film Prodüksiyon
|3,30
|9,27
|107,55
|Servet GMYO
|10,54
|0,96
|24,00
|Seyitler Kimya
|10,52
|0,38
|54,93
|Silverline Endüstri
|2,17
|2,36
|0,46
|Sinpaş GMYO
|1,02
|2,00
|-12,07
|Smartiks Yazılım
|8,38
|2,44
|-14,58
|Soda Sanayii
|5,72
|2,33
|-7,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,40
|-9,97
|129,27
|Söktaş
|2,99
|1,70
|12,83
|Sönmez Filament
|4,91
|1,66
|0,61
|Sönmez Pamuklu
|4,98
|2,05
|1,22
|Sumaş Suni Tahta
|8,25
|1,85
|-16,67
|Şeker Fin. Kir.
|4,67
|0,86
|-2,30
|Şekerbank
|0,95
|3,26
|-27,48
|Şişe Cam
|4,93
|2,07
|-6,45
|Şok Marketler
|9,65
|-0,52
|-10,32
|T. Halk Bankası
|5,24
|2,34
|-11,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,48
|1,77
|-4,86
|T.S.K.B.
|1,01
|3,06
|-16,53
|T.Tuborg
|13,37
|1,13
|12,35
|Taç Tarım Ürünleri
|3,25
|8,33
|4,17
|Tat Gıda
|7,15
|-3,51
|17,53
|TAV Havalimanları
|19,81
|3,77
|-27,07
|Taze Kuru Gıda
|7,15
|-0,69
|-1,24
|Tek-Art Turizm
|1,08
|3,85
|-14,29
|Tekfen Holding
|14,19
|2,53
|-26,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,35
|1,76
|51,19
|Temapol Polimer Plastik
|4,66
|4,25
|-10,73
|TGS Dış Ticaret
|3,72
|3,05
|-20,34
|Tofaş Oto. Fab.
|20,50
|5,72
|-12,03
|Torunlar GMYO
|2,33
|4,48
|-15,27
|Trabzon Liman
|9,86
|2,71
|-7,50
|Trabzonspor Sportif
|4,41
|-10,00
|105,12
|Trakya Cam
|3,40
|4,62
|-2,86
|Trend GMYO
|2,39
|0,42
|8,64
|TSKB GMYO
|1,56
|2,63
|16,42
|Tuğçelik
|4,08
|4,62
|3,29
|Tukaş
|12,76
|0,47
|3,32
|Turcas Petrol
|2,52
|3,28
|-5,62
|Turkcell
|13,38
|2,92
|-3,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,25
|1,55
|-18,10
|Tüpraş
|87,80
|3,66
|-30,76
|Türk Hava Yolları
|10,53
|3,64
|-27,18
|Türk Prysmian Kablo
|3,54
|2,61
|36,15
|Türk Telekom
|6,87
|1,33
|-6,78
|Türk Traktör
|50,55
|1,71
|-4,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,94
|3,66
|-9,67
|Ufuk Yatırım
|3,25
|0,00
|25,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,93
|-4,93
|-8,96
|Ulusoy Elektrik
|32,48
|-3,62
|22,11
|Ulusoy Un Sanayi
|7,48
|3,60
|95,81
|Umpaş Holding
|0,50
|0,00
|-19,35
|Uşak Seramik
|1,43
|0,70
|-15,38
|Utopya Turizm
|4,47
|2,76
|-9,15
|Uzertaş Boya
|2,89
|1,05
|30,18
|Ülker Bisküvi
|22,80
|-3,63
|1,97
|Ünye Çimento
|4,49
|2,28
|-16,54
|Vakıf Fin. Kir.
|1,92
|8,47
|-20,66
|Vakıf GMYO
|2,39
|9,63
|-3,24
|Vakıf Yat. Ort.
|1,95
|7,14
|-16,31
|Vakıflar Bankası
|4,55
|3,17
|-17,42
|Vakko Tekstil
|4,40
|1,85
|-3,08
|Vanet Gıda
|1,22
|2,52
|-14,69
|Verusa Holding
|18,32
|0,94
|-1,29
|Verusaturk Girisim
|4,48
|2,99
|-16,88
|Vestel
|11,45
|1,60
|-9,27
|Vestel Beyaz Eşya
|18,36
|1,94
|-15,00
|Viking Kağıt
|4,36
|-3,54
|133,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,55
|4,51
|5,37
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|3,08
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,34
|-0,71
|33,01
|Yataş
|5,98
|2,22
|-18,53
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,82
|1,68
|13,04
|Yeni Gimat GMYO
|11,69
|1,48
|-2,35
|Yeşil GMYO
|0,49
|0,00
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|2,08
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|9,80
|3,16
|-12,73
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.820,10
|10,00
|131,58
|Yonga Mobilya
|10,75
|-5,29
|16,34
|Yükselen Çelik
|7,29
|2,39
|18,92
|Yünsa
|9,93
|4,98
|-1,37
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,00
|-26,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)