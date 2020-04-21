Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.000,00 -3,45 39,16
İş Bankası (C) 4,88 -1,61 -23,87
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52
İş Fin.Kir. 3,35 1,21 -11,84
İş Girişim 5,66 2,72 48,95
İş GMYO 1,51 0,67 -14,20
İş Y. Men. Değ. 4,93 -1,00 22,43
İş Yat. Ort. 2,35 3,52 45,84
İşbir Holding 510,00 -1,90 18,60
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 -1,72 -8,06
İttifak Holding 2,68 -1,83 -27,96
İz Hayvancılık Tarım 2,87 -2,71 9,69
İzmir Demir Çelik 8,88 -0,34 8,42
İzmir Fırça 1,87 -4,10 3,89
Jantsa Jant Sanayi 49,02 -1,96 -7,84
Kafein Yazılım 15,42 6,64 38,42
Kapital Yat. Holding 2,29 -0,87 -5,37
Kaplamin 5,77 1,23 3,96
Kardemir (A) 2,32 -3,73 -12,45
Kardemir (B) 2,29 0,00 -13,26
Kardemir (D) 2,21 -2,64 -16,92
Karel Elektronik 14,99 2,18 3,17
Karsan Otomotiv 1,51 -1,31 -4,43
Karsu Tekstil 2,51 2,03 -22,53
Kartonsan 356,00 -0,97 -8,69
Katmerciler Ekipman 3,04 1,33 -20,83
Kent Gıda 194,10 1,15 10,41
Kerevitaş Gıda 3,82 4,95 17,18
Kervansaray Yat. Holding 0,36 -5,26 -34,55
Kiler GMYO 2,41 -1,23 -36,41
Klimasan Klima 15,58 0,19 -29,44
Koç Holding 14,63 -1,81 -26,88
Konfrut Gıda 10,23 9,88 30,82
Konya Çimento 205,20 -1,06 -24,36
Kordsa Teknik Tekstil 10,35 -1,90 -18,61
Koza Altın 70,05 -0,64 -5,40
Koza Madencilik 11,24 -1,40 12,06
Körfez GMYO 2,18 0,00 -8,79
Kristal Kola 1,61 -1,23 6,62
Kron Telekomünikasyon 19,90 2,47 56,45
Kuştur Kuşadası Turizm 23,50 -2,49 -0,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 -2,55 -7,27
Kütahya Porselen 7,08 -1,26 6,95
Lider Faktoring 3,86 1,05 5,18
Link Bilgisayar 28,38 3,73 56,36
Logo Yazılım 70,85 9,00 16,53
Lokman Hekim Sağlık 6,21 1,64 7,44
Lüks Kadife 8,36 -1,07 -3,24
Makina Takım 1,42 -1,39 -24,47
Mardin Çimento 5,23 0,00 -11,66
Marka Yatırım Holding 1,32 -2,22 11,86
Marmaris Altınyunus 62,95 -3,97 -11,34
Marshall 46,22 -1,66 -2,78
Martı GMYO 1,00 2,04 -0,99
Martı Otel 0,82 0,00 -9,89
Mavi Giyim 39,86 -1,09 -31,16
Mazhar Zorlu Holding 13,70 -2,35 13,32
Mega Polietilen 2,24 1,36 1,82
Menderes Tekstil 1,48 0,68 12,98
Mensa 0,29 0,00 -9,38
Merit Turizm 15,36 -6,91 -20,99
Merko Gıda 1,27 3,25 20,95
Metal Gayrimenkul 0,89 9,88 -2,20
Metemtur Otelcilik 1,67 -1,76 -6,18
Metro Holding 1,21 -2,42 -12,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 -4,02 -14,80
Metro Yatırım Ortaklığı 3,39 -2,87 -58,25
Migros Ticaret 29,58 -0,60 22,13
Milpa 2,33 -2,51 6,39
Mistral GMYO 1,87 -1,58 -1,06
MLP Sağlık 12,78 -0,70 -20,13
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 3,66 -25,44
Mondi Tire Kutsan 7,06 -0,28 70,53
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,75 -2,17 23,82
Net Holding 1,83 0,55 -29,62
Netaş Telekom. 12,10 2,46 -7,35
Niğbaş Niğde Beton 7,00 3,55 12,90
Nuh Çimento 9,53 -0,31 -13,24
Nurol GMYO 3,20 3,56 -10,36
Odaş Elektrik 1,65 2,48 14,13
Olmuksan-IP 4,06 -1,93 58,53
Orge Enerji Elektrik 4,31 -2,49 -13,10
Orma Orman Mahsulleri 4,20 9,09 52,17
Osmanlı Menkul 8,40 5,00 100,00
Ostim Endüstriyel Yat 1,85 -1,60 10,12
Otokar 121,10 -0,98 -17,64
Oyak Yat. Ort. 5,05 -3,07 116,74
Oylum Sınai Yatırımlar 3,39 -0,88 9,75
Özak GMYO 2,41 -1,23 -6,23
Özbal Çelik Boru 1,66 -1,19 2,99
Özderici GMYO 1,31 -1,50 -16,56
Özerden Plastik 2,21 -1,78 -3,07
Panora GMYO 4,53 -0,44 -19,13
Papilon Savunma 10,68 3,19 38,59
Park Elek.Madencilik 3,48 -2,52 14,10
Parsan 13,75 -2,96 -18,83
Pegasus 49,38 -4,12 -42,85
Peker GMYO 3,69 0,00 17,89
Penguen Gıda 3,64 1,11 75,85
Pera GMYO 0,83 1,22 -11,70
Pergamon Dış Ticaret 7,99 1,52 -0,37
Petkim 3,43 -0,87 -9,97
Petrokent Turizm 140,60 -3,43 9,76
Pınar Et ve Un 18,96 9,47 106,76
Pınar Su 4,87 9,93 109,91
Pınar Süt 16,11 4,81 27,15
Plastikkart 9,93 -0,90 7,12
Polisan Holding 2,20 -0,90 -27,09
Politeknik Metal 75,00 7,14 -1,41
Prizma Press Matbaacılık 3,86 -2,53 -10,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,00 6,11
QNB Finans Fin. Kir. 116,40 -5,75 -9,84
QNB Finansbank 53,50 -3,69 42,67
Ral Yatırım Holding 6,98 -1,41 2,65
Ray Sigorta 4,90 8,17 43,27
Reysaş GMYO 6,07 -2,88 32,24
Reysaş Lojistik 7,01 -2,23 60,05
Rhea Girişim 1,84 -3,16 54,62
Rodrigo Tekstil 1,72 9,55 -4,97
Royal Halı 1,97 4,79 43,80
RTA Laboratuvarları 12,65 10,00 445,26
Sabancı Holding 7,64 -0,91 -16,23
Safkar Ege Soğutmacılık 3,53 -0,84 61,93
Salix Yatırım Holding 5,00 -6,02 -30,65
Sanel Mühendislik 4,67 0,00 15,31
Sanifoam Sünger 7,16 6,23 43,20
Sanko Pazarlama 6,15 -1,60 -20,54
Saray Matbaacılık 1,81 -1,63 1,12
Sarkuysan 5,24 -0,95 8,49
Sasa Polyester 8,38 -1,06 8,41
Say Reklamcılık 2,88 -3,36 28,57
Sekuro Plastik 4,56 4,83 -14,93
Selçuk Ecza Deposu 7,44 1,92 24,73
Selçuk Gıda 2,45 9,87 42,44
Senkron Güvenlik 2,25 0,45 -17,58
Serve Film Prodüksiyon 3,49 -4,38 119,50
Servet GMYO 12,58 9,30 48,00
Seyitler Kimya 10,62 0,19 56,41
Silverline Endüstri 2,22 -0,89 2,78
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 9,27 4,16 -5,50
Soda Sanayii 6,00 2,04 -2,91
Sodaş Sodyum Sanayii 20,00 0,00 108,00
Söktaş 2,96 -0,67 11,70
Sönmez Filament 4,95 -0,40 1,43
Sönmez Pamuklu 5,10 0,59 3,66
Sumaş Suni Tahta 9,15 -2,97 -7,58
Şeker Fin. Kir. 4,68 0,00 -2,09
Şekerbank 0,94 -1,05 -28,24
Şişe Cam 5,00 0,60 -5,12
Şok Marketler 9,77 -0,51 -9,20
T. Halk Bankası 5,14 -1,15 -13,03
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,18 -2,28 -5,55
T.S.K.B. 0,98 -2,00 -19,01
T.Tuborg 13,28 -0,15 11,60
Taç Tarım Ürünleri 3,09 -6,08 -0,96
Tat Gıda 7,57 3,56 24,43
TAV Havalimanları 19,28 -2,92 -29,02
Taze Kuru Gıda 7,15 1,42 -1,24
Tek-Art Turizm 1,12 1,82 -11,11
Tekfen Holding 13,98 -1,27 -27,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 -1,26 49,29
Temapol Polimer Plastik 4,70 -1,26 -9,96
TGS Dış Ticaret 4,10 0,24 -12,21
Tofaş Oto. Fab. 19,90 -1,58 -14,60
Torunlar GMYO 2,28 -1,30 -17,09
Trabzon Liman 9,90 -0,90 -7,13
Trabzonspor Sportif 4,36 9,82 102,79
Trakya Cam 3,45 0,00 -1,43
Trend GMYO 2,30 -1,29 4,55
TSKB GMYO 1,57 -1,88 17,16
Tuğçelik 4,42 -2,86 11,90
Tukaş 12,52 0,16 1,38
Turcas Petrol 2,45 -3,16 -8,24
Turkcell 13,18 -0,98 -4,49
Tümosan Motor ve Traktör 5,15 -1,34 -19,66
Tüpraş 84,45 -2,65 -33,40
Türk Hava Yolları 10,48 -1,50 -27,52
Türk Prysmian Kablo 3,61 2,27 39,64
Türk Telekom 6,84 -0,73 -7,19
Türk Traktör 51,80 0,78 -2,10
Türker Proje Gayrimenkul 39,40 -2,57 -6,19
Ufuk Yatırım 3,20 1,27 24,03
Ulaşlar Turizm Yat. 2,00 3,63 -5,66
Ulusoy Elektrik 32,16 -2,07 20,90
Ulusoy Un Sanayi 8,78 9,89 129,84
Umpaş Holding 0,48 0,00 -22,58
Uşak Seramik 1,44 0,00 -14,79
Utopya Turizm 4,47 -0,22 -9,15
Uzertaş Boya 2,49 -4,60 12,16
Ülker Bisküvi 22,60 -1,74 1,07
Ünye Çimento 4,80 1,69 -10,78
Vakıf Fin. Kir. 1,93 -0,52 -20,25
Vakıf GMYO 1,82 4,30 5,14
Vakıf Yat. Ort. 1,97 -1,01 -15,45
Vakıflar Bankası 4,47 -1,32 -18,87
Vakko Tekstil 4,50 -0,88 -0,88
Vanet Gıda 1,28 1,59 -10,49
Verusa Holding 18,22 -0,33 -1,83
Verusaturk Girisim 4,45 -1,77 -17,44
Vestel 11,35 0,35 -10,06
Vestel Beyaz Eşya 17,90 -1,16 -17,13
Viking Kağıt 4,51 4,16 141,18
Yapı Kredi Koray GMYO 2,56 -0,39 5,79
Yapı ve Kredi Bank. 1,98 -1,49 -20,16
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 -0,37 30,30
Yataş 6,17 0,33 -15,94
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,89 3,85 17,39
Yeni Gimat GMYO 11,76 -0,25 -1,76
Yeşil GMYO 0,48 0,00 -25,00
Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,78 -0,81 -12,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.419,70 0,00 151,94
Yonga Mobilya 10,31 3,62 11,58
Yükselen Çelik 7,29 -3,44 18,92
Yünsa 10,06 -2,99 -0,08
Zorlu Enerji 1,22 -0,81 -25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:22 Kaynak: AA

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