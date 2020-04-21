Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.000,00
|-3,45
|39,16
|İş Bankası (C)
|4,88
|-1,61
|-23,87
|İş Bankası (Kur.)
|398.000,00
|89,52
|İş Fin.Kir.
|3,35
|1,21
|-11,84
|İş Girişim
|5,66
|2,72
|48,95
|İş GMYO
|1,51
|0,67
|-14,20
|İş Y. Men. Değ.
|4,93
|-1,00
|22,43
|İş Yat. Ort.
|2,35
|3,52
|45,84
|İşbir Holding
|510,00
|-1,90
|18,60
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|-1,72
|-8,06
|İttifak Holding
|2,68
|-1,83
|-27,96
|İz Hayvancılık Tarım
|2,87
|-2,71
|9,69
|İzmir Demir Çelik
|8,88
|-0,34
|8,42
|İzmir Fırça
|1,87
|-4,10
|3,89
|Jantsa Jant Sanayi
|49,02
|-1,96
|-7,84
|Kafein Yazılım
|15,42
|6,64
|38,42
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|-0,87
|-5,37
|Kaplamin
|5,77
|1,23
|3,96
|Kardemir (A)
|2,32
|-3,73
|-12,45
|Kardemir (B)
|2,29
|0,00
|-13,26
|Kardemir (D)
|2,21
|-2,64
|-16,92
|Karel Elektronik
|14,99
|2,18
|3,17
|Karsan Otomotiv
|1,51
|-1,31
|-4,43
|Karsu Tekstil
|2,51
|2,03
|-22,53
|Kartonsan
|356,00
|-0,97
|-8,69
|Katmerciler Ekipman
|3,04
|1,33
|-20,83
|Kent Gıda
|194,10
|1,15
|10,41
|Kerevitaş Gıda
|3,82
|4,95
|17,18
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|-5,26
|-34,55
|Kiler GMYO
|2,41
|-1,23
|-36,41
|Klimasan Klima
|15,58
|0,19
|-29,44
|Koç Holding
|14,63
|-1,81
|-26,88
|Konfrut Gıda
|10,23
|9,88
|30,82
|Konya Çimento
|205,20
|-1,06
|-24,36
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,35
|-1,90
|-18,61
|Koza Altın
|70,05
|-0,64
|-5,40
|Koza Madencilik
|11,24
|-1,40
|12,06
|Körfez GMYO
|2,18
|0,00
|-8,79
|Kristal Kola
|1,61
|-1,23
|6,62
|Kron Telekomünikasyon
|19,90
|2,47
|56,45
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,50
|-2,49
|-0,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|-2,55
|-7,27
|Kütahya Porselen
|7,08
|-1,26
|6,95
|Lider Faktoring
|3,86
|1,05
|5,18
|Link Bilgisayar
|28,38
|3,73
|56,36
|Logo Yazılım
|70,85
|9,00
|16,53
|Lokman Hekim Sağlık
|6,21
|1,64
|7,44
|Lüks Kadife
|8,36
|-1,07
|-3,24
|Makina Takım
|1,42
|-1,39
|-24,47
|Mardin Çimento
|5,23
|0,00
|-11,66
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|-2,22
|11,86
|Marmaris Altınyunus
|62,95
|-3,97
|-11,34
|Marshall
|46,22
|-1,66
|-2,78
|Martı GMYO
|1,00
|2,04
|-0,99
|Martı Otel
|0,82
|0,00
|-9,89
|Mavi Giyim
|39,86
|-1,09
|-31,16
|Mazhar Zorlu Holding
|13,70
|-2,35
|13,32
|Mega Polietilen
|2,24
|1,36
|1,82
|Menderes Tekstil
|1,48
|0,68
|12,98
|Mensa
|0,29
|0,00
|-9,38
|Merit Turizm
|15,36
|-6,91
|-20,99
|Merko Gıda
|1,27
|3,25
|20,95
|Metal Gayrimenkul
|0,89
|9,88
|-2,20
|Metemtur Otelcilik
|1,67
|-1,76
|-6,18
|Metro Holding
|1,21
|-2,42
|-12,32
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,67
|-4,02
|-14,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,39
|-2,87
|-58,25
|Migros Ticaret
|29,58
|-0,60
|22,13
|Milpa
|2,33
|-2,51
|6,39
|Mistral GMYO
|1,87
|-1,58
|-1,06
|MLP Sağlık
|12,78
|-0,70
|-20,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,85
|3,66
|-25,44
|Mondi Tire Kutsan
|7,06
|-0,28
|70,53
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,75
|-2,17
|23,82
|Net Holding
|1,83
|0,55
|-29,62
|Netaş Telekom.
|12,10
|2,46
|-7,35
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|3,55
|12,90
|Nuh Çimento
|9,53
|-0,31
|-13,24
|Nurol GMYO
|3,20
|3,56
|-10,36
|Odaş Elektrik
|1,65
|2,48
|14,13
|Olmuksan-IP
|4,06
|-1,93
|58,53
|Orge Enerji Elektrik
|4,31
|-2,49
|-13,10
|Orma Orman Mahsulleri
|4,20
|9,09
|52,17
|Osmanlı Menkul
|8,40
|5,00
|100,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|-1,60
|10,12
|Otokar
|121,10
|-0,98
|-17,64
|Oyak Yat. Ort.
|5,05
|-3,07
|116,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,39
|-0,88
|9,75
|Özak GMYO
|2,41
|-1,23
|-6,23
|Özbal Çelik Boru
|1,66
|-1,19
|2,99
|Özderici GMYO
|1,31
|-1,50
|-16,56
|Özerden Plastik
|2,21
|-1,78
|-3,07
|Panora GMYO
|4,53
|-0,44
|-19,13
|Papilon Savunma
|10,68
|3,19
|38,59
|Park Elek.Madencilik
|3,48
|-2,52
|14,10
|Parsan
|13,75
|-2,96
|-18,83
|Pegasus
|49,38
|-4,12
|-42,85
|Peker GMYO
|3,69
|0,00
|17,89
|Penguen Gıda
|3,64
|1,11
|75,85
|Pera GMYO
|0,83
|1,22
|-11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|7,99
|1,52
|-0,37
|Petkim
|3,43
|-0,87
|-9,97
|Petrokent Turizm
|140,60
|-3,43
|9,76
|Pınar Et ve Un
|18,96
|9,47
|106,76
|Pınar Su
|4,87
|9,93
|109,91
|Pınar Süt
|16,11
|4,81
|27,15
|Plastikkart
|9,93
|-0,90
|7,12
|Polisan Holding
|2,20
|-0,90
|-27,09
|Politeknik Metal
|75,00
|7,14
|-1,41
|Prizma Press Matbaacılık
|3,86
|-2,53
|-10,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.175,50
|0,00
|6,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|116,40
|-5,75
|-9,84
|QNB Finansbank
|53,50
|-3,69
|42,67
|Ral Yatırım Holding
|6,98
|-1,41
|2,65
|Ray Sigorta
|4,90
|8,17
|43,27
|Reysaş GMYO
|6,07
|-2,88
|32,24
|Reysaş Lojistik
|7,01
|-2,23
|60,05
|Rhea Girişim
|1,84
|-3,16
|54,62
|Rodrigo Tekstil
|1,72
|9,55
|-4,97
|Royal Halı
|1,97
|4,79
|43,80
|RTA Laboratuvarları
|12,65
|10,00
|445,26
|Sabancı Holding
|7,64
|-0,91
|-16,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,53
|-0,84
|61,93
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|-6,02
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|4,67
|0,00
|15,31
|Sanifoam Sünger
|7,16
|6,23
|43,20
|Sanko Pazarlama
|6,15
|-1,60
|-20,54
|Saray Matbaacılık
|1,81
|-1,63
|1,12
|Sarkuysan
|5,24
|-0,95
|8,49
|Sasa Polyester
|8,38
|-1,06
|8,41
|Say Reklamcılık
|2,88
|-3,36
|28,57
|Sekuro Plastik
|4,56
|4,83
|-14,93
|Selçuk Ecza Deposu
|7,44
|1,92
|24,73
|Selçuk Gıda
|2,45
|9,87
|42,44
|Senkron Güvenlik
|2,25
|0,45
|-17,58
|Serve Film Prodüksiyon
|3,49
|-4,38
|119,50
|Servet GMYO
|12,58
|9,30
|48,00
|Seyitler Kimya
|10,62
|0,19
|56,41
|Silverline Endüstri
|2,22
|-0,89
|2,78
|Sinpaş GMYO
|1,00
|0,00
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|9,27
|4,16
|-5,50
|Soda Sanayii
|6,00
|2,04
|-2,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,00
|0,00
|108,00
|Söktaş
|2,96
|-0,67
|11,70
|Sönmez Filament
|4,95
|-0,40
|1,43
|Sönmez Pamuklu
|5,10
|0,59
|3,66
|Sumaş Suni Tahta
|9,15
|-2,97
|-7,58
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|0,00
|-2,09
|Şekerbank
|0,94
|-1,05
|-28,24
|Şişe Cam
|5,00
|0,60
|-5,12
|Şok Marketler
|9,77
|-0,51
|-9,20
|T. Halk Bankası
|5,14
|-1,15
|-13,03
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,18
|-2,28
|-5,55
|T.S.K.B.
|0,98
|-2,00
|-19,01
|T.Tuborg
|13,28
|-0,15
|11,60
|Taç Tarım Ürünleri
|3,09
|-6,08
|-0,96
|Tat Gıda
|7,57
|3,56
|24,43
|TAV Havalimanları
|19,28
|-2,92
|-29,02
|Taze Kuru Gıda
|7,15
|1,42
|-1,24
|Tek-Art Turizm
|1,12
|1,82
|-11,11
|Tekfen Holding
|13,98
|-1,27
|-27,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,27
|-1,26
|49,29
|Temapol Polimer Plastik
|4,70
|-1,26
|-9,96
|TGS Dış Ticaret
|4,10
|0,24
|-12,21
|Tofaş Oto. Fab.
|19,90
|-1,58
|-14,60
|Torunlar GMYO
|2,28
|-1,30
|-17,09
|Trabzon Liman
|9,90
|-0,90
|-7,13
|Trabzonspor Sportif
|4,36
|9,82
|102,79
|Trakya Cam
|3,45
|0,00
|-1,43
|Trend GMYO
|2,30
|-1,29
|4,55
|TSKB GMYO
|1,57
|-1,88
|17,16
|Tuğçelik
|4,42
|-2,86
|11,90
|Tukaş
|12,52
|0,16
|1,38
|Turcas Petrol
|2,45
|-3,16
|-8,24
|Turkcell
|13,18
|-0,98
|-4,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,15
|-1,34
|-19,66
|Tüpraş
|84,45
|-2,65
|-33,40
|Türk Hava Yolları
|10,48
|-1,50
|-27,52
|Türk Prysmian Kablo
|3,61
|2,27
|39,64
|Türk Telekom
|6,84
|-0,73
|-7,19
|Türk Traktör
|51,80
|0,78
|-2,10
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,40
|-2,57
|-6,19
|Ufuk Yatırım
|3,20
|1,27
|24,03
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,00
|3,63
|-5,66
|Ulusoy Elektrik
|32,16
|-2,07
|20,90
|Ulusoy Un Sanayi
|8,78
|9,89
|129,84
|Umpaş Holding
|0,48
|0,00
|-22,58
|Uşak Seramik
|1,44
|0,00
|-14,79
|Utopya Turizm
|4,47
|-0,22
|-9,15
|Uzertaş Boya
|2,49
|-4,60
|12,16
|Ülker Bisküvi
|22,60
|-1,74
|1,07
|Ünye Çimento
|4,80
|1,69
|-10,78
|Vakıf Fin. Kir.
|1,93
|-0,52
|-20,25
|Vakıf GMYO
|1,82
|4,30
|5,14
|Vakıf Yat. Ort.
|1,97
|-1,01
|-15,45
|Vakıflar Bankası
|4,47
|-1,32
|-18,87
|Vakko Tekstil
|4,50
|-0,88
|-0,88
|Vanet Gıda
|1,28
|1,59
|-10,49
|Verusa Holding
|18,22
|-0,33
|-1,83
|Verusaturk Girisim
|4,45
|-1,77
|-17,44
|Vestel
|11,35
|0,35
|-10,06
|Vestel Beyaz Eşya
|17,90
|-1,16
|-17,13
|Viking Kağıt
|4,51
|4,16
|141,18
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,56
|-0,39
|5,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,98
|-1,49
|-20,16
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,17
|-0,37
|30,30
|Yataş
|6,17
|0,33
|-15,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,89
|3,85
|17,39
|Yeni Gimat GMYO
|11,76
|-0,25
|-1,76
|Yeşil GMYO
|0,48
|0,00
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,47
|-2,08
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|9,78
|-0,81
|-12,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.419,70
|0,00
|151,94
|Yonga Mobilya
|10,31
|3,62
|11,58
|Yükselen Çelik
|7,29
|-3,44
|18,92
|Yünsa
|10,06
|-2,99
|-0,08
|Zorlu Enerji
|1,22
|-0,81
|-25,15
(Son)