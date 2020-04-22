Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.400,00 3,33 43,80 İş Bankası (C) 4,90 1,03 -23,56 İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52 İş Fin.Kir. 3,37 1,20 -11,32 İş Girişim 5,74 3,42 51,05 İş GMYO 1,56 3,31 -11,36 İş Y. Men. Değ. 5,04 0,00 25,16 İş Yat. Ort. 2,30 -0,43 42,74 İşbir Holding 500,00 0,00 16,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 0,00 -9,68 İttifak Holding 2,54 -4,51 -31,72 İz Hayvancılık Tarım 2,92 1,39 11,60 İzmir Demir Çelik 9,19 -0,86 12,21 İzmir Fırça 1,88 0,00 4,44 Jantsa Jant Sanayi 50,20 1,41 -5,62 Kafein Yazılım 15,56 2,50 39,68 Kapital Yat. Holding 2,25 0,00 -7,02 Kaplamin 5,82 2,28 4,86 Kardemir (A) 2,31 0,00 -12,83 Kardemir (B) 2,28 0,44 -13,64 Kardemir (D) 2,23 0,90 -16,17 Karel Elektronik 15,39 3,36 5,92 Karsan Otomotiv 1,57 3,97 -0,63 Karsu Tekstil 2,52 2,02 -22,22 Kartonsan 378,00 3,48 -3,05 Katmerciler Ekipman 3,14 -1,26 -18,23 Kent Gıda 212,30 10,00 20,76 Kerevitaş Gıda 3,89 2,37 19,33 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 -32,73 Kiler GMYO 2,53 0,80 -33,25 Klimasan Klima 15,63 2,49 -29,21 Koç Holding 14,74 0,41 -26,33 Konfrut Gıda 11,26 9,96 43,99 Konya Çimento 211,80 2,57 -21,93 Kordsa Teknik Tekstil 10,57 2,52 -16,88 Koza Altın 70,85 1,72 -4,32 Koza Madencilik 11,46 2,78 14,26 Körfez GMYO 2,18 0,93 -8,79 Kristal Kola 1,73 8,81 14,57 Kron Telekomünikasyon 21,48 3,77 68,87 Kuştur Kuşadası Turizm 23,50 0,00 -0,84 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 1,32 -7,27 Kütahya Porselen 7,36 4,25 11,18 Lider Faktoring 3,69 -2,12 0,54 Link Bilgisayar 30,56 7,61 68,37 Logo Yazılım 78,65 10,00 29,36 Lokman Hekim Sağlık 6,31 0,64 9,17 Lüks Kadife 8,32 0,73 -3,70 Makina Takım 1,47 3,52 -21,81 Mardin Çimento 5,21 -0,38 -11,99 Marka Yatırım Holding 1,30 -0,76 10,17 Marmaris Altınyunus 63,10 0,88 -11,13 Marshall 46,94 0,04 -1,26 Martı GMYO 1,00 2,04 -0,99 Martı Otel 0,82 2,50 -9,89 Mavi Giyim 39,00 -0,91 -32,64 Mazhar Zorlu Holding 13,70 1,48 13,32 Mega Polietilen 2,27 -1,30 3,18 Menderes Tekstil 1,48 1,37 12,98 Mensa 0,29 3,57 -9,38 Merit Turizm 15,42 -0,84 -20,68 Merko Gıda 1,26 0,80 20,00 Metal Gayrimenkul 0,85 -4,49 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,74 1,75 -2,25 Metro Holding 1,22 1,67 -11,59 Metro Petrol ve Tesisleri 1,66 -0,60 -15,31 Metro Yatırım Ortaklığı 3,32 -1,48 -59,11 Migros Ticaret 29,52 1,51 21,88 Milpa 2,45 1,66 11,87 Mistral GMYO 1,84 0,55 -2,65 MLP Sağlık 12,95 0,31 -19,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -2,38 -28,07 Mondi Tire Kutsan 7,74 3,48 86,96 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,63 0,26 22,88 Net Holding 1,82 1,11 -30,00 Netaş Telekom. 12,12 1,08 -7,20 Niğbaş Niğde Beton 7,00 -2,78 12,90 Nuh Çimento 9,63 1,37 -12,33 Nurol GMYO 3,20 0,95 -10,36 Odaş Elektrik 1,64 1,23 13,44 Olmuksan-IP 4,04 -0,74 57,75 Orge Enerji Elektrik 4,42 1,38 -10,89 Orma Orman Mahsulleri 4,65 9,93 68,48 Osmanlı Menkul 9,00 2,27 114,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,92 0,52 14,29 Otokar 125,10 2,54 -14,92 Oyak Yat. Ort. 5,06 -0,20 117,17 Oylum Sınai Yatırımlar 3,35 0,30 8,46 Özak GMYO 2,44 1,67 -5,06 Özbal Çelik Boru 1,65 0,00 2,37 Özderici GMYO 1,38 2,22 -12,10 Özerden Plastik 2,42 10,00 6,14 Panora GMYO 4,63 1,31 -17,35 Papilon Savunma 10,63 1,82 37,94 Park Elek.Madencilik 3,37 -3,71 10,49 Parsan 13,71 -0,07 -19,07 Pegasus 49,06 -1,17 -43,22 Peker GMYO 3,57 -3,25 14,06 Penguen Gıda 3,65 1,39 76,33 Pera GMYO 0,82 -1,20 -12,77 Pergamon Dış Ticaret 8,05 0,50 0,37 Petkim 3,43 0,59 -9,97 Petrokent Turizm 140,90 -0,07 9,99 Pınar Et ve Un 20,94 9,92 128,35 Pınar Su 5,35 9,86 130,60 Pınar Süt 16,05 2,29 26,68 Plastikkart 9,86 -1,00 6,36 Polisan Holding 2,27 2,25 -24,77 Politeknik Metal 84,70 10,00 11,34 Prizma Press Matbaacılık 3,89 1,04 -9,53 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.176,20 0,06 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 112,40 -1,32 -12,94 QNB Finansbank 55,85 2,29 48,93 Ral Yatırım Holding 7,05 0,00 3,68 Ray Sigorta 5,47 9,84 59,94 Reysaş GMYO 6,17 0,33 34,42 Reysaş Lojistik 7,21 -0,14 64,61 Rhea Girişim 1,86 0,54 56,30 Rodrigo Tekstil 1,88 9,30 3,87 Royal Halı 1,86 -5,10 35,77 RTA Laboratuvarları 13,91 9,96 499,57 Sabancı Holding 7,66 1,19 -16,01 Safkar Ege Soğutmacılık 3,49 2,35 60,09 Salix Yatırım Holding 5,31 0,38 -26,35 Sanel Mühendislik 4,63 -0,43 14,32 Sanifoam Sünger 6,94 -1,98 38,80 Sanko Pazarlama 6,39 0,95 -17,44 Saray Matbaacılık 1,81 1,12 1,12 Sarkuysan 5,33 3,29 10,35 Sasa Polyester 8,38 0,84 8,41 Say Reklamcılık 2,88 0,00 28,57 Sekuro Plastik 4,54 1,11 -15,30 Selçuk Ecza Deposu 7,66 1,32 28,42 Selçuk Gıda 2,55 4,08 48,26 Senkron Güvenlik 2,43 1,25 -10,99 Serve Film Prodüksiyon 3,80 7,65 138,99 Servet GMYO 13,59 7,35 59,88 Seyitler Kimya 10,60 0,00 56,11 Silverline Endüstri 2,27 2,71 5,09 Sinpaş GMYO 0,97 -3,00 -16,38 Smartiks Yazılım 9,15 0,33 -6,73 Soda Sanayii 6,09 1,50 -1,46 Sodaş Sodyum Sanayii 21,10 5,39 119,44 Söktaş 2,97 0,68 12,08 Sönmez Filament 5,08 1,60 4,10 Sönmez Pamuklu 5,35 3,28 8,74 Sumaş Suni Tahta 9,58 4,47 -3,23 Şeker Fin. Kir. 4,65 -0,43 -2,72 Şekerbank 0,96 3,23 -26,72 Şişe Cam 5,18 2,17 -1,71 Şok Marketler 10,58 9,41 -1,67 T. Halk Bankası 5,19 1,17 -12,18 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,20 0,93 -5,50 T.S.K.B. 1,01 2,02 -16,53 T.Tuborg 13,31 0,00 11,85 Taç Tarım Ürünleri 3,04 -1,30 -2,56 Tat Gıda 7,64 2,96 25,58 TAV Havalimanları 19,28 0,68 -29,02 Taze Kuru Gıda 8,52 9,94 17,68 Tek-Art Turizm 1,16 5,45 -7,94 Tekfen Holding 14,00 0,65 -27,54 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,32 0,80 50,48 Temapol Polimer Plastik 4,81 2,78 -7,85 TGS Dış Ticaret 4,38 5,54 -6,21 Tofaş Oto. Fab. 19,99 0,96 -14,21 Torunlar GMYO 2,31 2,21 -16,00 Trabzon Liman 10,15 1,10 -4,78 Trabzonspor Sportif 4,79 9,86 122,79 Trakya Cam 3,57 1,13 2,00 Trend GMYO 2,44 1,24 10,91 TSKB GMYO 1,58 0,64 17,91 Tuğçelik 4,37 0,46 10,63 Tukaş 12,52 -0,16 1,38 Turcas Petrol 2,51 1,62 -5,99 Turkcell 13,48 2,35 -2,32 Tümosan Motor ve Traktör 5,23 2,55 -18,41 Tüpraş 85,30 1,13 -32,73 Türk Hava Yolları 10,45 0,19 -27,73 Türk Prysmian Kablo 3,75 4,17 45,06 Türk Telekom 6,92 1,32 -6,11 Türk Traktör 53,10 1,34 0,36 Türker Proje Gayrimenkul 39,34 1,65 -6,33 Ufuk Yatırım 3,40 5,26 31,78 Ulaşlar Turizm Yat. 1,99 -1,00 -6,13 Ulusoy Elektrik 33,16 1,16 24,66 Ulusoy Un Sanayi 9,65 9,91 152,62 Umpaş Holding 0,46 -2,13 -25,81 Uşak Seramik 1,46 0,69 -13,61 Utopya Turizm 4,40 0,46 -10,57 Uzertaş Boya 2,60 1,96 17,12 Ülker Bisküvi 24,20 8,33 8,23 Ünye Çimento 4,78 0,63 -11,15 Vakıf Fin. Kir. 1,92 0,00 -20,66 Vakıf GMYO 1,81 0,56 4,56 Vakıf Yat. Ort. 1,99 1,02 -14,59 Vakıflar Bankası 4,48 0,67 -18,69 Vakko Tekstil 4,46 -0,67 -1,76 Vanet Gıda 1,39 8,59 -2,80 Verusa Holding 18,20 0,00 -1,94 Verusaturk Girisim 4,48 1,36 -16,88 Vestel 11,85 2,60 -6,10 Vestel Beyaz Eşya 18,09 0,61 -16,25 Viking Kağıt 4,43 -0,23 136,90 Yapı Kredi Koray GMYO 2,61 1,95 7,85 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 1,01 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,19 1,61 30,62 Yataş 6,39 -1,08 -12,94 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 0,52 19,25 Yeni Gimat GMYO 12,15 3,40 1,49 Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 10,00 2,35 -10,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.099,70 -4,31 141,08 Yonga Mobilya 10,95 0,46 18,51 Yükselen Çelik 7,17 -0,83 16,97 Yünsa 10,29 2,49 2,21 Zorlu Enerji 1,22 0,83 -25,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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