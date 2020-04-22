Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.400,00
|3,33
|43,80
|İş Bankası (C)
|4,90
|1,03
|-23,56
|İş Bankası (Kur.)
|398.000,00
|89,52
|İş Fin.Kir.
|3,37
|1,20
|-11,32
|İş Girişim
|5,74
|3,42
|51,05
|İş GMYO
|1,56
|3,31
|-11,36
|İş Y. Men. Değ.
|5,04
|0,00
|25,16
|İş Yat. Ort.
|2,30
|-0,43
|42,74
|İşbir Holding
|500,00
|0,00
|16,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|0,00
|-9,68
|İttifak Holding
|2,54
|-4,51
|-31,72
|İz Hayvancılık Tarım
|2,92
|1,39
|11,60
|İzmir Demir Çelik
|9,19
|-0,86
|12,21
|İzmir Fırça
|1,88
|0,00
|4,44
|Jantsa Jant Sanayi
|50,20
|1,41
|-5,62
|Kafein Yazılım
|15,56
|2,50
|39,68
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|0,00
|-7,02
|Kaplamin
|5,82
|2,28
|4,86
|Kardemir (A)
|2,31
|0,00
|-12,83
|Kardemir (B)
|2,28
|0,44
|-13,64
|Kardemir (D)
|2,23
|0,90
|-16,17
|Karel Elektronik
|15,39
|3,36
|5,92
|Karsan Otomotiv
|1,57
|3,97
|-0,63
|Karsu Tekstil
|2,52
|2,02
|-22,22
|Kartonsan
|378,00
|3,48
|-3,05
|Katmerciler Ekipman
|3,14
|-1,26
|-18,23
|Kent Gıda
|212,30
|10,00
|20,76
|Kerevitaş Gıda
|3,89
|2,37
|19,33
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|0,00
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,53
|0,80
|-33,25
|Klimasan Klima
|15,63
|2,49
|-29,21
|Koç Holding
|14,74
|0,41
|-26,33
|Konfrut Gıda
|11,26
|9,96
|43,99
|Konya Çimento
|211,80
|2,57
|-21,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,57
|2,52
|-16,88
|Koza Altın
|70,85
|1,72
|-4,32
|Koza Madencilik
|11,46
|2,78
|14,26
|Körfez GMYO
|2,18
|0,93
|-8,79
|Kristal Kola
|1,73
|8,81
|14,57
|Kron Telekomünikasyon
|21,48
|3,77
|68,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,50
|0,00
|-0,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,53
|1,32
|-7,27
|Kütahya Porselen
|7,36
|4,25
|11,18
|Lider Faktoring
|3,69
|-2,12
|0,54
|Link Bilgisayar
|30,56
|7,61
|68,37
|Logo Yazılım
|78,65
|10,00
|29,36
|Lokman Hekim Sağlık
|6,31
|0,64
|9,17
|Lüks Kadife
|8,32
|0,73
|-3,70
|Makina Takım
|1,47
|3,52
|-21,81
|Mardin Çimento
|5,21
|-0,38
|-11,99
|Marka Yatırım Holding
|1,30
|-0,76
|10,17
|Marmaris Altınyunus
|63,10
|0,88
|-11,13
|Marshall
|46,94
|0,04
|-1,26
|Martı GMYO
|1,00
|2,04
|-0,99
|Martı Otel
|0,82
|2,50
|-9,89
|Mavi Giyim
|39,00
|-0,91
|-32,64
|Mazhar Zorlu Holding
|13,70
|1,48
|13,32
|Mega Polietilen
|2,27
|-1,30
|3,18
|Menderes Tekstil
|1,48
|1,37
|12,98
|Mensa
|0,29
|3,57
|-9,38
|Merit Turizm
|15,42
|-0,84
|-20,68
|Merko Gıda
|1,26
|0,80
|20,00
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|-4,49
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|1,75
|-2,25
|Metro Holding
|1,22
|1,67
|-11,59
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,66
|-0,60
|-15,31
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,32
|-1,48
|-59,11
|Migros Ticaret
|29,52
|1,51
|21,88
|Milpa
|2,45
|1,66
|11,87
|Mistral GMYO
|1,84
|0,55
|-2,65
|MLP Sağlık
|12,95
|0,31
|-19,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-2,38
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|7,74
|3,48
|86,96
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,63
|0,26
|22,88
|Net Holding
|1,82
|1,11
|-30,00
|Netaş Telekom.
|12,12
|1,08
|-7,20
|Niğbaş Niğde Beton
|7,00
|-2,78
|12,90
|Nuh Çimento
|9,63
|1,37
|-12,33
|Nurol GMYO
|3,20
|0,95
|-10,36
|Odaş Elektrik
|1,64
|1,23
|13,44
|Olmuksan-IP
|4,04
|-0,74
|57,75
|Orge Enerji Elektrik
|4,42
|1,38
|-10,89
|Orma Orman Mahsulleri
|4,65
|9,93
|68,48
|Osmanlı Menkul
|9,00
|2,27
|114,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,92
|0,52
|14,29
|Otokar
|125,10
|2,54
|-14,92
|Oyak Yat. Ort.
|5,06
|-0,20
|117,17
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,35
|0,30
|8,46
|Özak GMYO
|2,44
|1,67
|-5,06
|Özbal Çelik Boru
|1,65
|0,00
|2,37
|Özderici GMYO
|1,38
|2,22
|-12,10
|Özerden Plastik
|2,42
|10,00
|6,14
|Panora GMYO
|4,63
|1,31
|-17,35
|Papilon Savunma
|10,63
|1,82
|37,94
|Park Elek.Madencilik
|3,37
|-3,71
|10,49
|Parsan
|13,71
|-0,07
|-19,07
|Pegasus
|49,06
|-1,17
|-43,22
|Peker GMYO
|3,57
|-3,25
|14,06
|Penguen Gıda
|3,65
|1,39
|76,33
|Pera GMYO
|0,82
|-1,20
|-12,77
|Pergamon Dış Ticaret
|8,05
|0,50
|0,37
|Petkim
|3,43
|0,59
|-9,97
|Petrokent Turizm
|140,90
|-0,07
|9,99
|Pınar Et ve Un
|20,94
|9,92
|128,35
|Pınar Su
|5,35
|9,86
|130,60
|Pınar Süt
|16,05
|2,29
|26,68
|Plastikkart
|9,86
|-1,00
|6,36
|Polisan Holding
|2,27
|2,25
|-24,77
|Politeknik Metal
|84,70
|10,00
|11,34
|Prizma Press Matbaacılık
|3,89
|1,04
|-9,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.176,20
|0,06
|6,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,40
|-1,32
|-12,94
|QNB Finansbank
|55,85
|2,29
|48,93
|Ral Yatırım Holding
|7,05
|0,00
|3,68
|Ray Sigorta
|5,47
|9,84
|59,94
|Reysaş GMYO
|6,17
|0,33
|34,42
|Reysaş Lojistik
|7,21
|-0,14
|64,61
|Rhea Girişim
|1,86
|0,54
|56,30
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|9,30
|3,87
|Royal Halı
|1,86
|-5,10
|35,77
|RTA Laboratuvarları
|13,91
|9,96
|499,57
|Sabancı Holding
|7,66
|1,19
|-16,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,49
|2,35
|60,09
|Salix Yatırım Holding
|5,31
|0,38
|-26,35
|Sanel Mühendislik
|4,63
|-0,43
|14,32
|Sanifoam Sünger
|6,94
|-1,98
|38,80
|Sanko Pazarlama
|6,39
|0,95
|-17,44
|Saray Matbaacılık
|1,81
|1,12
|1,12
|Sarkuysan
|5,33
|3,29
|10,35
|Sasa Polyester
|8,38
|0,84
|8,41
|Say Reklamcılık
|2,88
|0,00
|28,57
|Sekuro Plastik
|4,54
|1,11
|-15,30
|Selçuk Ecza Deposu
|7,66
|1,32
|28,42
|Selçuk Gıda
|2,55
|4,08
|48,26
|Senkron Güvenlik
|2,43
|1,25
|-10,99
|Serve Film Prodüksiyon
|3,80
|7,65
|138,99
|Servet GMYO
|13,59
|7,35
|59,88
|Seyitler Kimya
|10,60
|0,00
|56,11
|Silverline Endüstri
|2,27
|2,71
|5,09
|Sinpaş GMYO
|0,97
|-3,00
|-16,38
|Smartiks Yazılım
|9,15
|0,33
|-6,73
|Soda Sanayii
|6,09
|1,50
|-1,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,10
|5,39
|119,44
|Söktaş
|2,97
|0,68
|12,08
|Sönmez Filament
|5,08
|1,60
|4,10
|Sönmez Pamuklu
|5,35
|3,28
|8,74
|Sumaş Suni Tahta
|9,58
|4,47
|-3,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-0,43
|-2,72
|Şekerbank
|0,96
|3,23
|-26,72
|Şişe Cam
|5,18
|2,17
|-1,71
|Şok Marketler
|10,58
|9,41
|-1,67
|T. Halk Bankası
|5,19
|1,17
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,20
|0,93
|-5,50
|T.S.K.B.
|1,01
|2,02
|-16,53
|T.Tuborg
|13,31
|0,00
|11,85
|Taç Tarım Ürünleri
|3,04
|-1,30
|-2,56
|Tat Gıda
|7,64
|2,96
|25,58
|TAV Havalimanları
|19,28
|0,68
|-29,02
|Taze Kuru Gıda
|8,52
|9,94
|17,68
|Tek-Art Turizm
|1,16
|5,45
|-7,94
|Tekfen Holding
|14,00
|0,65
|-27,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,32
|0,80
|50,48
|Temapol Polimer Plastik
|4,81
|2,78
|-7,85
|TGS Dış Ticaret
|4,38
|5,54
|-6,21
|Tofaş Oto. Fab.
|19,99
|0,96
|-14,21
|Torunlar GMYO
|2,31
|2,21
|-16,00
|Trabzon Liman
|10,15
|1,10
|-4,78
|Trabzonspor Sportif
|4,79
|9,86
|122,79
|Trakya Cam
|3,57
|1,13
|2,00
|Trend GMYO
|2,44
|1,24
|10,91
|TSKB GMYO
|1,58
|0,64
|17,91
|Tuğçelik
|4,37
|0,46
|10,63
|Tukaş
|12,52
|-0,16
|1,38
|Turcas Petrol
|2,51
|1,62
|-5,99
|Turkcell
|13,48
|2,35
|-2,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,23
|2,55
|-18,41
|Tüpraş
|85,30
|1,13
|-32,73
|Türk Hava Yolları
|10,45
|0,19
|-27,73
|Türk Prysmian Kablo
|3,75
|4,17
|45,06
|Türk Telekom
|6,92
|1,32
|-6,11
|Türk Traktör
|53,10
|1,34
|0,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,34
|1,65
|-6,33
|Ufuk Yatırım
|3,40
|5,26
|31,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,99
|-1,00
|-6,13
|Ulusoy Elektrik
|33,16
|1,16
|24,66
|Ulusoy Un Sanayi
|9,65
|9,91
|152,62
|Umpaş Holding
|0,46
|-2,13
|-25,81
|Uşak Seramik
|1,46
|0,69
|-13,61
|Utopya Turizm
|4,40
|0,46
|-10,57
|Uzertaş Boya
|2,60
|1,96
|17,12
|Ülker Bisküvi
|24,20
|8,33
|8,23
|Ünye Çimento
|4,78
|0,63
|-11,15
|Vakıf Fin. Kir.
|1,92
|0,00
|-20,66
|Vakıf GMYO
|1,81
|0,56
|4,56
|Vakıf Yat. Ort.
|1,99
|1,02
|-14,59
|Vakıflar Bankası
|4,48
|0,67
|-18,69
|Vakko Tekstil
|4,46
|-0,67
|-1,76
|Vanet Gıda
|1,39
|8,59
|-2,80
|Verusa Holding
|18,20
|0,00
|-1,94
|Verusaturk Girisim
|4,48
|1,36
|-16,88
|Vestel
|11,85
|2,60
|-6,10
|Vestel Beyaz Eşya
|18,09
|0,61
|-16,25
|Viking Kağıt
|4,43
|-0,23
|136,90
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,61
|1,95
|7,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|1,01
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,19
|1,61
|30,62
|Yataş
|6,39
|-1,08
|-12,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|0,52
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|3,40
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,47
|0,00
|-26,56
|Yeşil Yapı
|0,47
|0,00
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|10,00
|2,35
|-10,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.099,70
|-4,31
|141,08
|Yonga Mobilya
|10,95
|0,46
|18,51
|Yükselen Çelik
|7,17
|-0,83
|16,97
|Yünsa
|10,29
|2,49
|2,21
|Zorlu Enerji
|1,22
|0,83
|-25,15
(Son)