Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.

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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 44.000,00 2,33 45,79
İş Bankası (C) 4,85 1,25 -24,34
İş Bankası (Kur.) 400.000,10 90,48
İş Fin.Kir. 3,31 -0,30 -12,89
İş Girişim 5,42 -3,04 42,63
İş GMYO 1,51 -0,66 -14,20
İş Y. Men. Değ. 5,00 1,01 24,17
İş Yat. Ort. 2,22 -1,33 37,77
İşbir Holding 519,00 -1,14 20,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 1,75 -6,45
İttifak Holding 2,50 -0,79 -32,80
İz Hayvancılık Tarım 3,00 2,74 14,66
İzmir Demir Çelik 9,37 2,52 14,41
İzmir Fırça 2,01 8,65 11,67
Jantsa Jant Sanayi 51,70 0,39 -2,80
Kafein Yazılım 17,42 4,62 56,37
Kapital Yat. Holding 2,29 0,00 -5,37
Kaplamin 5,81 0,69 4,68
Kardemir (A) 2,26 -0,44 -14,72
Kardemir (B) 2,26 0,00 -14,39
Kardemir (D) 2,20 0,46 -17,29
Karel Elektronik 16,34 2,64 12,46
Karsan Otomotiv 1,59 1,27 0,63
Karsu Tekstil 2,59 2,78 -20,06
Kartonsan 441,90 9,98 13,34
Katmerciler Ekipman 3,10 1,31 -19,27
Kent Gıda 233,50 9,99 32,82
Kerevitaş Gıda 4,24 9,84 30,06
Kervansaray Yat. Holding 0,39 5,41 -29,09
Kiler GMYO 2,67 5,12 -29,55
Klimasan Klima 16,27 4,03 -26,31
Koç Holding 14,69 -0,47 -26,58
Konfrut Gıda 12,38 9,95 58,31
Konya Çimento 227,40 4,65 -16,18
Kordsa Teknik Tekstil 11,19 3,61 -12,00
Koza Altın 72,45 2,40 -2,16
Koza Madencilik 11,87 1,98 18,34
Körfez GMYO 2,19 1,86 -8,37
Kristal Kola 1,73 1,17 14,57
Kron Telekomünikasyon 25,02 9,93 96,70
Kuştur Kuşadası Turizm 23,54 0,09 -0,68
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 1,31 -6,06
Kütahya Porselen 8,01 9,88 21,00
Lider Faktoring 3,61 -2,70 -1,63
Link Bilgisayar 31,82 1,86 75,32
Logo Yazılım 78,95 0,38 29,85
Lokman Hekim Sağlık 6,47 4,35 11,94
Lüks Kadife 8,45 1,20 -2,20
Makina Takım 1,46 1,39 -22,34
Mardin Çimento 5,18 0,00 -12,50
Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71
Marmaris Altınyunus 62,05 -0,72 -12,61
Marshall 48,70 0,12 2,44
Martı GMYO 0,97 -1,02 -3,96
Martı Otel 0,81 0,00 -10,99
Mavi Giyim 39,42 1,49 -31,92
Mazhar Zorlu Holding 13,61 0,81 12,57
Mega Polietilen 2,27 0,00 3,18
Menderes Tekstil 1,48 1,37 12,98
Mensa 0,31 6,90 -3,13
Merit Turizm 14,66 -4,12 -24,59
Merko Gıda 1,32 4,76 25,71
Metal Gayrimenkul 0,82 -3,53 -9,89
Metemtur Otelcilik 1,75 -0,57 -1,69
Metro Holding 1,21 -0,82 -12,32
Metro Petrol ve Tesisleri 1,69 1,20 -13,78
Metro Yatırım Ortaklığı 3,23 -3,00 -60,22
Migros Ticaret 28,98 1,05 19,65
Milpa 2,58 3,20 17,81
Mistral GMYO 1,81 0,00 -4,23
MLP Sağlık 13,82 7,13 -13,62
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 7,32 -22,81
Mondi Tire Kutsan 7,85 1,42 89,61
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,34 4,74 28,46
Net Holding 1,82 0,00 -30,00
Netaş Telekom. 13,29 4,48 1,76
Niğbaş Niğde Beton 7,00 3,70 12,90
Nuh Çimento 9,55 0,42 -13,06
Nurol GMYO 3,46 5,81 -3,08
Odaş Elektrik 1,63 1,24 12,75
Olmuksan-IP 4,06 0,50 58,53
Orge Enerji Elektrik 4,66 3,79 -6,05
Orma Orman Mahsulleri 4,17 -9,94 51,09
Osmanlı Menkul 8,97 -0,33 113,57
Ostim Endüstriyel Yat 1,92 0,00 14,29
Otokar 126,00 -0,32 -14,31
Oyak Yat. Ort. 5,00 -0,99 114,59
Oylum Sınai Yatırımlar 3,44 4,24 11,37
Özak GMYO 2,55 2,00 -0,78
Özbal Çelik Boru 1,67 1,21 3,61
Özderici GMYO 1,36 0,00 -13,38
Özerden Plastik 2,60 7,44 14,04
Panora GMYO 4,73 2,38 -15,56
Papilon Savunma 11,07 2,03 43,65
Park Elek.Madencilik 3,37 0,00 10,49
Parsan 13,83 1,02 -18,36
Pegasus 46,82 -3,82 -45,81
Peker GMYO 3,70 1,93 18,21
Penguen Gıda 3,69 1,37 78,26
Pera GMYO 0,86 -1,15 -8,51
Pergamon Dış Ticaret 8,09 1,12 0,87
Petkim 3,49 1,75 -8,40
Petrokent Turizm 140,90 0,64 9,99
Pınar Et ve Un 23,02 9,93 151,04
Pınar Su 5,88 9,91 153,45
Pınar Süt 15,89 0,06 25,41
Plastikkart 10,12 0,10 9,17
Polisan Holding 2,32 1,31 -23,12
Politeknik Metal 85,60 1,06 12,52
Prizma Press Matbaacılık 3,85 0,00 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,00 0,83 7,06
QNB Finans Fin. Kir. 110,70 -1,60 -14,25
QNB Finansbank 58,00 3,02 54,67
Ral Yatırım Holding 7,34 2,66 7,94
Ray Sigorta 6,01 9,87 75,73
Reysaş GMYO 6,07 -0,82 32,24
Reysaş Lojistik 7,45 1,22 70,09
Rhea Girişim 1,82 -0,55 52,94
Rodrigo Tekstil 2,07 9,52 14,36
Royal Halı 1,87 -1,58 36,50
RTA Laboratuvarları 15,30 9,99 559,48
Sabancı Holding 7,70 1,32 -15,57
Safkar Ege Soğutmacılık 3,60 3,15 65,14
Salix Yatırım Holding 5,55 2,78 -23,02
Sanel Mühendislik 4,58 -1,08 13,09
Sanifoam Sünger 6,83 -0,15 36,60
Sanko Pazarlama 6,40 0,63 -17,31
Saray Matbaacılık 1,90 2,70 6,15
Sarkuysan 5,31 0,57 9,94
Sasa Polyester 9,03 3,56 16,82
Say Reklamcılık 2,91 0,34 29,91
Sekuro Plastik 4,68 2,18 -12,69
Selçuk Ecza Deposu 7,86 3,83 31,77
Selçuk Gıda 2,50 2,04 45,35
Senkron Güvenlik 2,69 2,28 -1,47
Serve Film Prodüksiyon 4,17 9,74 162,26
Servet GMYO 14,22 6,52 67,29
Seyitler Kimya 11,70 3,54 72,31
Silverline Endüstri 2,27 1,34 5,09
Sinpaş GMYO 0,96 -1,03 -17,24
Smartiks Yazılım 10,05 3,72 2,45
Soda Sanayii 6,19 1,81 0,16
Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 4,83 139,20
Söktaş 2,98 -0,33 12,45
Sönmez Filament 5,15 1,18 5,53
Sönmez Pamuklu 5,36 -0,19 8,94
Sumaş Suni Tahta 10,48 6,29 5,86
Şeker Fin. Kir. 4,65 -0,21 -2,72
Şekerbank 0,95 1,06 -27,48
Şişe Cam 5,17 -1,34 -1,90
Şok Marketler 11,69 9,97 8,64
T. Halk Bankası 5,15 0,19 -12,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,10 -0,05 -5,73
T.S.K.B. 1,00 1,01 -17,36
T.Tuborg 13,14 -0,38 10,42
Taç Tarım Ürünleri 3,20 4,92 2,56
Tat Gıda 7,92 5,32 30,18
TAV Havalimanları 18,23 -3,85 -32,89
Taze Kuru Gıda 9,37 9,98 29,42
Tek-Art Turizm 1,13 0,00 -10,32
Tekfen Holding 14,49 4,39 -25,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,38 1,11 51,90
Temapol Polimer Plastik 4,95 3,13 -5,17
TGS Dış Ticaret 4,26 -1,39 -8,78
Tofaş Oto. Fab. 20,22 0,90 -13,23
Torunlar GMYO 2,32 1,31 -15,64
Trabzon Liman 10,26 1,08 -3,75
Trabzonspor Sportif 4,97 3,76 131,16
Trakya Cam 3,51 -0,85 0,29
Trend GMYO 2,76 4,15 25,45
TSKB GMYO 1,59 0,63 18,66
Tuğçelik 4,29 0,00 8,61
Tukaş 13,00 3,26 5,26
Turcas Petrol 2,59 2,78 -3,00
Turkcell 13,62 0,29 -1,30
Tümosan Motor ve Traktör 5,32 2,50 -17,00
Tüpraş 86,30 1,11 -31,94
Türk Hava Yolları 10,30 -0,68 -28,77
Türk Prysmian Kablo 3,96 4,21 53,18
Türk Telekom 7,12 2,01 -3,39
Türk Traktör 55,30 3,36 4,52
Türker Proje Gayrimenkul 39,30 -0,76 -6,43
Ufuk Yatırım 3,89 9,89 50,78
Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 0,00 -4,72
Ulusoy Elektrik 32,46 -1,99 22,03
Ulusoy Un Sanayi 10,61 9,95 177,75
Umpaş Holding 0,47 0,00 -24,19
Uşak Seramik 1,47 1,38 -13,02
Utopya Turizm 4,39 0,23 -10,77
Uzertaş Boya 2,55 -3,77 14,86
Ülker Bisküvi 24,84 2,99 11,09
Ünye Çimento 4,73 -0,84 -12,08
Vakıf Fin. Kir. 1,94 0,52 -19,83
Vakıf GMYO 1,76 -1,68 1,68
Vakıf Yat. Ort. 1,97 -1,01 -15,45
Vakıflar Bankası 4,45 0,45 -19,24
Vakko Tekstil 4,52 2,26 -0,44
Vanet Gıda 1,54 10,00 7,69
Verusa Holding 18,37 0,88 -1,02
Verusaturk Girisim 4,60 3,37 -14,66
Vestel 11,78 -0,25 -6,66
Vestel Beyaz Eşya 17,96 0,22 -16,85
Viking Kağıt 4,43 1,84 136,90
Yapı Kredi Koray GMYO 2,65 1,53 9,50
Yapı ve Kredi Bank. 2,02 1,00 -18,55
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,15 0,37 29,98
Yataş 6,41 0,63 -12,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,95 -0,51 21,12
Yeni Gimat GMYO 12,21 1,33 1,99
Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56
Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 10,04 0,20 -10,60
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,00 -6,12 154,67
Yonga Mobilya 10,79 -1,01 16,77
Yükselen Çelik 7,14 0,28 16,48
Yünsa 11,35 9,98 12,74
Zorlu Enerji 1,23 1,65 -24,54
(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:38 Kaynak: AA

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