Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 44.000,00 2,33 45,79 İş Bankası (C) 4,85 1,25 -24,34 İş Bankası (Kur.) 400.000,10 90,48 İş Fin.Kir. 3,31 -0,30 -12,89 İş Girişim 5,42 -3,04 42,63 İş GMYO 1,51 -0,66 -14,20 İş Y. Men. Değ. 5,00 1,01 24,17 İş Yat. Ort. 2,22 -1,33 37,77 İşbir Holding 519,00 -1,14 20,70 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 1,75 -6,45 İttifak Holding 2,50 -0,79 -32,80 İz Hayvancılık Tarım 3,00 2,74 14,66 İzmir Demir Çelik 9,37 2,52 14,41 İzmir Fırça 2,01 8,65 11,67 Jantsa Jant Sanayi 51,70 0,39 -2,80 Kafein Yazılım 17,42 4,62 56,37 Kapital Yat. Holding 2,29 0,00 -5,37 Kaplamin 5,81 0,69 4,68 Kardemir (A) 2,26 -0,44 -14,72 Kardemir (B) 2,26 0,00 -14,39 Kardemir (D) 2,20 0,46 -17,29 Karel Elektronik 16,34 2,64 12,46 Karsan Otomotiv 1,59 1,27 0,63 Karsu Tekstil 2,59 2,78 -20,06 Kartonsan 441,90 9,98 13,34 Katmerciler Ekipman 3,10 1,31 -19,27 Kent Gıda 233,50 9,99 32,82 Kerevitaş Gıda 4,24 9,84 30,06 Kervansaray Yat. Holding 0,39 5,41 -29,09 Kiler GMYO 2,67 5,12 -29,55 Klimasan Klima 16,27 4,03 -26,31 Koç Holding 14,69 -0,47 -26,58 Konfrut Gıda 12,38 9,95 58,31 Konya Çimento 227,40 4,65 -16,18 Kordsa Teknik Tekstil 11,19 3,61 -12,00 Koza Altın 72,45 2,40 -2,16 Koza Madencilik 11,87 1,98 18,34 Körfez GMYO 2,19 1,86 -8,37 Kristal Kola 1,73 1,17 14,57 Kron Telekomünikasyon 25,02 9,93 96,70 Kuştur Kuşadası Turizm 23,54 0,09 -0,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 1,31 -6,06 Kütahya Porselen 8,01 9,88 21,00 Lider Faktoring 3,61 -2,70 -1,63 Link Bilgisayar 31,82 1,86 75,32 Logo Yazılım 78,95 0,38 29,85 Lokman Hekim Sağlık 6,47 4,35 11,94 Lüks Kadife 8,45 1,20 -2,20 Makina Takım 1,46 1,39 -22,34 Mardin Çimento 5,18 0,00 -12,50 Marka Yatırım Holding 1,33 1,53 12,71 Marmaris Altınyunus 62,05 -0,72 -12,61 Marshall 48,70 0,12 2,44 Martı GMYO 0,97 -1,02 -3,96 Martı Otel 0,81 0,00 -10,99 Mavi Giyim 39,42 1,49 -31,92 Mazhar Zorlu Holding 13,61 0,81 12,57 Mega Polietilen 2,27 0,00 3,18 Menderes Tekstil 1,48 1,37 12,98 Mensa 0,31 6,90 -3,13 Merit Turizm 14,66 -4,12 -24,59 Merko Gıda 1,32 4,76 25,71 Metal Gayrimenkul 0,82 -3,53 -9,89 Metemtur Otelcilik 1,75 -0,57 -1,69 Metro Holding 1,21 -0,82 -12,32 Metro Petrol ve Tesisleri 1,69 1,20 -13,78 Metro Yatırım Ortaklığı 3,23 -3,00 -60,22 Migros Ticaret 28,98 1,05 19,65 Milpa 2,58 3,20 17,81 Mistral GMYO 1,81 0,00 -4,23 MLP Sağlık 13,82 7,13 -13,62 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 7,32 -22,81 Mondi Tire Kutsan 7,85 1,42 89,61 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,34 4,74 28,46 Net Holding 1,82 0,00 -30,00 Netaş Telekom. 13,29 4,48 1,76 Niğbaş Niğde Beton 7,00 3,70 12,90 Nuh Çimento 9,55 0,42 -13,06 Nurol GMYO 3,46 5,81 -3,08 Odaş Elektrik 1,63 1,24 12,75 Olmuksan-IP 4,06 0,50 58,53 Orge Enerji Elektrik 4,66 3,79 -6,05 Orma Orman Mahsulleri 4,17 -9,94 51,09 Osmanlı Menkul 8,97 -0,33 113,57 Ostim Endüstriyel Yat 1,92 0,00 14,29 Otokar 126,00 -0,32 -14,31 Oyak Yat. Ort. 5,00 -0,99 114,59 Oylum Sınai Yatırımlar 3,44 4,24 11,37 Özak GMYO 2,55 2,00 -0,78 Özbal Çelik Boru 1,67 1,21 3,61 Özderici GMYO 1,36 0,00 -13,38 Özerden Plastik 2,60 7,44 14,04 Panora GMYO 4,73 2,38 -15,56 Papilon Savunma 11,07 2,03 43,65 Park Elek.Madencilik 3,37 0,00 10,49 Parsan 13,83 1,02 -18,36 Pegasus 46,82 -3,82 -45,81 Peker GMYO 3,70 1,93 18,21 Penguen Gıda 3,69 1,37 78,26 Pera GMYO 0,86 -1,15 -8,51 Pergamon Dış Ticaret 8,09 1,12 0,87 Petkim 3,49 1,75 -8,40 Petrokent Turizm 140,90 0,64 9,99 Pınar Et ve Un 23,02 9,93 151,04 Pınar Su 5,88 9,91 153,45 Pınar Süt 15,89 0,06 25,41 Plastikkart 10,12 0,10 9,17 Polisan Holding 2,32 1,31 -23,12 Politeknik Metal 85,60 1,06 12,52 Prizma Press Matbaacılık 3,85 0,00 -10,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,00 0,83 7,06 QNB Finans Fin. Kir. 110,70 -1,60 -14,25 QNB Finansbank 58,00 3,02 54,67 Ral Yatırım Holding 7,34 2,66 7,94 Ray Sigorta 6,01 9,87 75,73 Reysaş GMYO 6,07 -0,82 32,24 Reysaş Lojistik 7,45 1,22 70,09 Rhea Girişim 1,82 -0,55 52,94 Rodrigo Tekstil 2,07 9,52 14,36 Royal Halı 1,87 -1,58 36,50 RTA Laboratuvarları 15,30 9,99 559,48 Sabancı Holding 7,70 1,32 -15,57 Safkar Ege Soğutmacılık 3,60 3,15 65,14 Salix Yatırım Holding 5,55 2,78 -23,02 Sanel Mühendislik 4,58 -1,08 13,09 Sanifoam Sünger 6,83 -0,15 36,60 Sanko Pazarlama 6,40 0,63 -17,31 Saray Matbaacılık 1,90 2,70 6,15 Sarkuysan 5,31 0,57 9,94 Sasa Polyester 9,03 3,56 16,82 Say Reklamcılık 2,91 0,34 29,91 Sekuro Plastik 4,68 2,18 -12,69 Selçuk Ecza Deposu 7,86 3,83 31,77 Selçuk Gıda 2,50 2,04 45,35 Senkron Güvenlik 2,69 2,28 -1,47 Serve Film Prodüksiyon 4,17 9,74 162,26 Servet GMYO 14,22 6,52 67,29 Seyitler Kimya 11,70 3,54 72,31 Silverline Endüstri 2,27 1,34 5,09 Sinpaş GMYO 0,96 -1,03 -17,24 Smartiks Yazılım 10,05 3,72 2,45 Soda Sanayii 6,19 1,81 0,16 Sodaş Sodyum Sanayii 23,00 4,83 139,20 Söktaş 2,98 -0,33 12,45 Sönmez Filament 5,15 1,18 5,53 Sönmez Pamuklu 5,36 -0,19 8,94 Sumaş Suni Tahta 10,48 6,29 5,86 Şeker Fin. Kir. 4,65 -0,21 -2,72 Şekerbank 0,95 1,06 -27,48 Şişe Cam 5,17 -1,34 -1,90 Şok Marketler 11,69 9,97 8,64 T. Halk Bankası 5,15 0,19 -12,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,10 -0,05 -5,73 T.S.K.B. 1,00 1,01 -17,36 T.Tuborg 13,14 -0,38 10,42 Taç Tarım Ürünleri 3,20 4,92 2,56 Tat Gıda 7,92 5,32 30,18 TAV Havalimanları 18,23 -3,85 -32,89 Taze Kuru Gıda 9,37 9,98 29,42 Tek-Art Turizm 1,13 0,00 -10,32 Tekfen Holding 14,49 4,39 -25,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,38 1,11 51,90 Temapol Polimer Plastik 4,95 3,13 -5,17 TGS Dış Ticaret 4,26 -1,39 -8,78 Tofaş Oto. Fab. 20,22 0,90 -13,23 Torunlar GMYO 2,32 1,31 -15,64 Trabzon Liman 10,26 1,08 -3,75 Trabzonspor Sportif 4,97 3,76 131,16 Trakya Cam 3,51 -0,85 0,29 Trend GMYO 2,76 4,15 25,45 TSKB GMYO 1,59 0,63 18,66 Tuğçelik 4,29 0,00 8,61 Tukaş 13,00 3,26 5,26 Turcas Petrol 2,59 2,78 -3,00 Turkcell 13,62 0,29 -1,30 Tümosan Motor ve Traktör 5,32 2,50 -17,00 Tüpraş 86,30 1,11 -31,94 Türk Hava Yolları 10,30 -0,68 -28,77 Türk Prysmian Kablo 3,96 4,21 53,18 Türk Telekom 7,12 2,01 -3,39 Türk Traktör 55,30 3,36 4,52 Türker Proje Gayrimenkul 39,30 -0,76 -6,43 Ufuk Yatırım 3,89 9,89 50,78 Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 0,00 -4,72 Ulusoy Elektrik 32,46 -1,99 22,03 Ulusoy Un Sanayi 10,61 9,95 177,75 Umpaş Holding 0,47 0,00 -24,19 Uşak Seramik 1,47 1,38 -13,02 Utopya Turizm 4,39 0,23 -10,77 Uzertaş Boya 2,55 -3,77 14,86 Ülker Bisküvi 24,84 2,99 11,09 Ünye Çimento 4,73 -0,84 -12,08 Vakıf Fin. Kir. 1,94 0,52 -19,83 Vakıf GMYO 1,76 -1,68 1,68 Vakıf Yat. Ort. 1,97 -1,01 -15,45 Vakıflar Bankası 4,45 0,45 -19,24 Vakko Tekstil 4,52 2,26 -0,44 Vanet Gıda 1,54 10,00 7,69 Verusa Holding 18,37 0,88 -1,02 Verusaturk Girisim 4,60 3,37 -14,66 Vestel 11,78 -0,25 -6,66 Vestel Beyaz Eşya 17,96 0,22 -16,85 Viking Kağıt 4,43 1,84 136,90 Yapı Kredi Koray GMYO 2,65 1,53 9,50 Yapı ve Kredi Bank. 2,02 1,00 -18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,15 0,37 29,98 Yataş 6,41 0,63 -12,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,95 -0,51 21,12 Yeni Gimat GMYO 12,21 1,33 1,99 Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 10,04 0,20 -10,60 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.500,00 -6,12 154,67 Yonga Mobilya 10,79 -1,01 16,77 Yükselen Çelik 7,14 0,28 16,48 Yünsa 11,35 9,98 12,74 Zorlu Enerji 1,23 1,65 -24,54

(Son)

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)