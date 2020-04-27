Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.501,00
|-1,16
|40,82
|İş Bankası (C)
|4,96
|2,48
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,37
|2,43
|-11,32
|İş Girişim
|5,42
|-1,99
|42,63
|İş GMYO
|1,55
|2,65
|-11,93
|İş Y. Men. Değ.
|5,05
|1,61
|25,41
|İş Yat. Ort.
|2,35
|2,17
|45,84
|İşbir Holding
|519,90
|0,17
|20,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|3,51
|-4,84
|İttifak Holding
|2,68
|1,90
|-27,96
|İz Hayvancılık Tarım
|3,32
|9,93
|26,89
|İzmir Demir Çelik
|9,19
|-0,11
|12,21
|İzmir Fırça
|2,20
|8,91
|22,22
|Jantsa Jant Sanayi
|52,55
|2,14
|-1,20
|Kafein Yazılım
|17,85
|3,78
|60,23
|Kapital Yat. Holding
|2,51
|9,61
|3,72
|Kaplamin
|6,11
|5,53
|10,09
|Kardemir (A)
|2,28
|1,33
|-13,96
|Kardemir (B)
|2,28
|1,33
|-13,64
|Kardemir (D)
|2,23
|2,29
|-16,17
|Karel Elektronik
|16,51
|3,19
|13,63
|Karsan Otomotiv
|1,65
|3,12
|4,43
|Karsu Tekstil
|2,71
|4,23
|-16,36
|Kartonsan
|486,00
|9,98
|24,65
|Katmerciler Ekipman
|3,20
|3,56
|-16,67
|Kent Gıda
|256,80
|9,98
|46,08
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|7,08
|39,26
|Kervansaray Yat. Holding
|0,40
|2,56
|-27,27
|Kiler GMYO
|2,87
|2,87
|-24,27
|Klimasan Klima
|17,67
|9,96
|-19,97
|Koç Holding
|14,90
|1,64
|-25,53
|Konfrut Gıda
|12,18
|-1,62
|55,75
|Konya Çimento
|233,00
|4,02
|-14,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,37
|2,25
|-10,58
|Koza Altın
|74,70
|4,33
|0,88
|Koza Madencilik
|12,60
|7,33
|25,62
|Körfez GMYO
|2,21
|2,31
|-7,53
|Kristal Kola
|1,81
|3,43
|19,87
|Kron Telekomünikasyon
|27,52
|9,99
|116,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,88
|9,94
|9,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|1,96
|-5,45
|Kütahya Porselen
|8,81
|9,99
|33,08
|Lider Faktoring
|3,80
|3,83
|3,54
|Link Bilgisayar
|30,60
|0,00
|68,60
|Logo Yazılım
|74,60
|-0,93
|22,70
|Lokman Hekim Sağlık
|7,04
|10,00
|21,80
|Lüks Kadife
|8,73
|3,93
|1,04
|Makina Takım
|1,51
|4,14
|-19,68
|Mardin Çimento
|5,36
|2,68
|-9,46
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|1,53
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|69,70
|9,94
|-1,83
|Marshall
|48,76
|1,71
|2,57
|Martı GMYO
|1,02
|3,03
|0,99
|Martı Otel
|0,87
|6,10
|-4,40
|Mavi Giyim
|43,20
|9,64
|-25,39
|Mazhar Zorlu Holding
|14,15
|2,54
|17,04
|Mega Polietilen
|2,38
|-0,83
|8,18
|Menderes Tekstil
|1,50
|2,04
|14,50
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|15,57
|3,80
|-19,91
|Merko Gıda
|1,33
|2,31
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|0,83
|3,75
|-8,79
|Metemtur Otelcilik
|1,81
|2,84
|1,69
|Metro Holding
|1,27
|4,96
|-7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,72
|2,38
|-12,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,36
|3,70
|-58,62
|Migros Ticaret
|29,70
|3,41
|22,63
|Milpa
|2,67
|3,49
|21,92
|Mistral GMYO
|1,82
|1,11
|-3,70
|MLP Sağlık
|14,82
|9,94
|-7,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|10,00
|-13,16
|Mondi Tire Kutsan
|7,68
|1,45
|85,51
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,11
|9,96
|42,37
|Net Holding
|1,88
|5,03
|-27,69
|Netaş Telekom.
|13,75
|3,46
|5,28
|Niğbaş Niğde Beton
|7,51
|7,13
|21,13
|Nuh Çimento
|9,91
|3,01
|-9,78
|Nurol GMYO
|3,61
|1,12
|1,12
|Odaş Elektrik
|1,66
|3,11
|14,82
|Olmuksan-IP
|4,26
|5,45
|66,34
|Orge Enerji Elektrik
|4,86
|4,52
|-2,02
|Orma Orman Mahsulleri
|4,38
|1,39
|58,70
|Osmanlı Menkul
|9,00
|1,01
|114,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,96
|2,62
|16,67
|Otokar
|125,00
|1,21
|-14,99
|Oyak Yat. Ort.
|5,03
|0,60
|115,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,43
|3,00
|11,05
|Özak GMYO
|2,62
|3,56
|1,95
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|1,21
|3,61
|Özderici GMYO
|1,44
|5,11
|-8,28
|Özerden Plastik
|2,30
|-8,00
|0,88
|Panora GMYO
|5,26
|3,54
|-6,10
|Papilon Savunma
|12,00
|9,99
|55,72
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|0,00
|9,51
|Parsan
|14,73
|6,58
|-13,05
|Pegasus
|51,10
|9,94
|-40,86
|Peker GMYO
|3,82
|2,96
|22,04
|Penguen Gıda
|3,50
|-0,85
|69,08
|Pera GMYO
|0,88
|3,53
|-6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,35
|3,60
|4,11
|Petkim
|3,50
|1,16
|-8,14
|Petrokent Turizm
|157,70
|9,97
|23,11
|Pınar Et ve Un
|25,32
|9,99
|176,12
|Pınar Su
|6,46
|9,86
|178,45
|Pınar Süt
|16,18
|3,39
|27,70
|Plastikkart
|10,25
|-1,44
|10,57
|Polisan Holding
|2,41
|3,43
|-20,13
|Politeknik Metal
|84,00
|-0,83
|10,42
|Prizma Press Matbaacılık
|3,82
|0,26
|-11,16
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,00
|0,08
|7,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,50
|-0,72
|-14,41
|QNB Finansbank
|56,25
|-1,66
|50,00
|Ral Yatırım Holding
|7,40
|0,68
|8,82
|Ray Sigorta
|6,61
|9,98
|93,27
|Reysaş GMYO
|6,20
|2,99
|35,08
|Reysaş Lojistik
|8,12
|6,84
|85,39
|Rhea Girişim
|1,89
|2,72
|58,82
|Rodrigo Tekstil
|2,27
|9,66
|25,41
|Royal Halı
|1,95
|4,28
|42,34
|RTA Laboratuvarları
|16,83
|10,00
|625,43
|Sabancı Holding
|8,05
|3,07
|-11,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,00
|9,89
|83,49
|Salix Yatırım Holding
|5,75
|3,79
|-20,25
|Sanel Mühendislik
|4,62
|0,65
|14,07
|Sanifoam Sünger
|6,70
|-1,33
|34,00
|Sanko Pazarlama
|6,49
|1,88
|-16,15
|Saray Matbaacılık
|1,94
|2,65
|8,38
|Sarkuysan
|5,33
|1,52
|10,35
|Sasa Polyester
|9,14
|3,16
|18,24
|Say Reklamcılık
|2,95
|1,72
|31,70
|Sekuro Plastik
|4,92
|3,80
|-8,21
|Selçuk Ecza Deposu
|7,94
|2,98
|33,11
|Selçuk Gıda
|2,45
|-2,00
|42,44
|Senkron Güvenlik
|2,62
|0,38
|-4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|4,05
|0,00
|154,72
|Servet GMYO
|15,06
|5,46
|77,18
|Seyitler Kimya
|11,99
|1,18
|76,58
|Silverline Endüstri
|2,27
|1,34
|5,09
|Sinpaş GMYO
|1,00
|4,17
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|10,40
|3,79
|6,01
|Soda Sanayii
|6,21
|0,49
|0,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,00
|-3,85
|128,80
|Söktaş
|2,95
|1,37
|11,32
|Sönmez Filament
|5,21
|2,36
|6,76
|Sönmez Pamuklu
|5,44
|1,87
|10,57
|Sumaş Suni Tahta
|11,50
|6,09
|16,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|1,29
|-1,67
|Şekerbank
|1,00
|4,17
|-23,66
|Şişe Cam
|5,19
|0,19
|-1,52
|Şok Marketler
|12,32
|5,39
|14,50
|T. Halk Bankası
|5,24
|1,75
|-11,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,84
|2,05
|-4,04
|T.S.K.B.
|1,07
|4,90
|-11,57
|T.Tuborg
|13,41
|1,06
|12,69
|Taç Tarım Ürünleri
|3,53
|9,97
|13,14
|Tat Gıda
|8,06
|2,54
|32,48
|TAV Havalimanları
|18,74
|3,71
|-31,01
|Taze Kuru Gıda
|10,30
|9,93
|42,27
|Tek-Art Turizm
|1,24
|4,20
|-1,59
|Tekfen Holding
|14,37
|3,21
|-22,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,15
|10,00
|70,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,11
|4,93
|-2,11
|TGS Dış Ticaret
|4,28
|1,90
|-8,35
|Tofaş Oto. Fab.
|20,74
|3,18
|-11,00
|Torunlar GMYO
|2,37
|3,04
|-13,82
|Trabzon Liman
|10,56
|2,92
|-0,94
|Trabzonspor Sportif
|4,96
|-2,75
|130,70
|Trakya Cam
|3,48
|0,58
|-0,57
|Trend GMYO
|2,70
|-4,93
|22,73
|TSKB GMYO
|1,61
|2,55
|20,15
|Tuğçelik
|4,52
|3,67
|14,43
|Tukaş
|14,10
|5,62
|14,17
|Turcas Petrol
|2,66
|3,91
|-0,37
|Turkcell
|13,88
|1,98
|0,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,53
|4,54
|-13,73
|Tüpraş
|85,85
|0,29
|-32,29
|Türk Hava Yolları
|10,73
|4,48
|-25,80
|Türk Prysmian Kablo
|3,97
|1,53
|53,57
|Türk Telekom
|7,30
|3,11
|-0,95
|Türk Traktör
|57,55
|5,69
|8,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,28
|3,28
|-4,10
|Ufuk Yatırım
|4,20
|7,97
|62,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,04
|2,00
|-3,77
|Ulusoy Elektrik
|32,60
|0,68
|22,56
|Ulusoy Un Sanayi
|11,67
|9,99
|205,50
|Umpaş Holding
|0,49
|4,26
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,49
|1,36
|-11,83
|Utopya Turizm
|4,67
|5,66
|-5,08
|Uzertaş Boya
|2,80
|9,80
|26,13
|Ülker Bisküvi
|24,10
|-0,41
|7,78
|Ünye Çimento
|4,77
|0,42
|-11,34
|Vakıf Fin. Kir.
|2,00
|3,63
|-17,36
|Vakıf GMYO
|1,85
|3,93
|6,88
|Vakıf Yat. Ort.
|2,12
|4,43
|-9,01
|Vakıflar Bankası
|4,56
|2,47
|-17,24
|Vakko Tekstil
|4,64
|3,11
|2,20
|Vanet Gıda
|1,69
|9,74
|18,18
|Verusa Holding
|18,81
|1,40
|1,35
|Verusaturk Girisim
|4,81
|4,11
|-10,76
|Vestel
|11,96
|2,40
|-5,23
|Vestel Beyaz Eşya
|19,04
|5,66
|-11,85
|Viking Kağıt
|4,46
|2,06
|138,50
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,71
|3,44
|11,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|3,98
|-15,73
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,31
|1,71
|32,54
|Yataş
|6,54
|2,51
|-10,90
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,95
|0,52
|21,12
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|-1,71
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,49
|4,26
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,48
|2,13
|-27,27
|Yeşil Yatırım Holding
|10,28
|3,01
|-8,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.500,00
|-9,63
|120,71
|Yonga Mobilya
|10,42
|-0,76
|12,77
|Yükselen Çelik
|7,52
|5,17
|22,68
|Yünsa
|12,48
|9,96
|23,96
|Zorlu Enerji
|1,26
|3,28
|-22,70
(Son)