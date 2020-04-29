Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.701,90
|-4,56
|31,55
|İş Bankası (C)
|4,96
|0,00
|-22,62
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,40
|1,19
|-10,53
|İş Girişim
|5,71
|1,06
|50,26
|İş GMYO
|1,57
|3,29
|-10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,18
|3,60
|28,64
|İş Yat. Ort.
|2,33
|1,75
|44,60
|İşbir Holding
|537,40
|0,43
|24,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|0,00
|-6,45
|İttifak Holding
|2,68
|1,52
|-27,96
|İz Hayvancılık Tarım
|4,01
|9,86
|53,26
|İzmir Demir Çelik
|9,28
|2,88
|13,31
|İzmir Fırça
|2,05
|-3,30
|13,89
|Jantsa Jant Sanayi
|51,40
|-1,15
|-3,36
|Kafein Yazılım
|17,27
|5,30
|55,03
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|8,70
|23,97
|Kaplamin
|5,80
|-1,02
|4,50
|Kardemir (A)
|2,25
|-0,44
|-15,09
|Kardemir (B)
|2,20
|-1,79
|-16,67
|Kardemir (D)
|2,21
|-0,90
|-16,92
|Karel Elektronik
|16,13
|0,37
|11,01
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,19
|7,59
|Karsu Tekstil
|2,92
|0,00
|-9,88
|Kartonsan
|452,00
|-3,83
|15,93
|Katmerciler Ekipman
|3,31
|1,53
|-13,80
|Kent Gıda
|310,60
|9,99
|76,68
|Kerevitaş Gıda
|4,33
|3,34
|32,82
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|2,77
|1,84
|-26,91
|Klimasan Klima
|16,90
|-0,41
|-23,46
|Koç Holding
|14,91
|0,74
|-25,48
|Konfrut Gıda
|11,43
|1,06
|46,16
|Konya Çimento
|234,50
|1,60
|-13,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,51
|0,70
|-9,48
|Koza Altın
|72,40
|-0,28
|-2,23
|Koza Madencilik
|11,90
|0,85
|18,64
|Körfez GMYO
|2,34
|3,08
|-2,09
|Kristal Kola
|1,94
|-3,48
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|33,28
|9,98
|161,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|0,00
|13,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,62
|2,53
|-1,82
|Kütahya Porselen
|10,65
|9,91
|60,88
|Lider Faktoring
|3,92
|-1,26
|6,81
|Link Bilgisayar
|29,34
|2,37
|61,65
|Logo Yazılım
|74,50
|3,47
|22,53
|Lokman Hekim Sağlık
|7,47
|-3,49
|29,24
|Lüks Kadife
|10,03
|5,69
|16,09
|Makina Takım
|1,56
|1,30
|-17,02
|Mardin Çimento
|5,49
|-0,54
|-7,26
|Marka Yatırım Holding
|1,34
|2,29
|13,56
|Marmaris Altınyunus
|71,75
|0,84
|1,06
|Marshall
|50,25
|1,35
|5,70
|Martı GMYO
|1,04
|2,97
|2,97
|Martı Otel
|0,88
|0,00
|-3,30
|Mavi Giyim
|41,56
|-1,33
|-28,22
|Mazhar Zorlu Holding
|13,66
|0,37
|12,99
|Mega Polietilen
|2,72
|6,25
|23,64
|Menderes Tekstil
|1,54
|0,65
|17,56
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|16,01
|0,31
|-17,64
|Merko Gıda
|1,35
|3,85
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|0,84
|-1,18
|-7,69
|Metemtur Otelcilik
|1,76
|0,00
|-1,12
|Metro Holding
|1,30
|0,78
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,80
|0,56
|-8,16
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,34
|-0,60
|-58,87
|Migros Ticaret
|30,48
|5,10
|25,85
|Milpa
|2,69
|0,37
|22,83
|Mistral GMYO
|1,92
|3,23
|1,59
|MLP Sağlık
|15,67
|-3,87
|-2,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,18
|9,26
|3,51
|Mondi Tire Kutsan
|7,19
|-0,96
|73,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|20,40
|3,34
|60,38
|Net Holding
|2,03
|6,84
|-21,92
|Netaş Telekom.
|13,73
|0,66
|5,13
|Niğbaş Niğde Beton
|7,50
|-6,25
|20,97
|Nuh Çimento
|10,00
|0,10
|-8,97
|Nurol GMYO
|3,64
|1,11
|1,96
|Odaş Elektrik
|1,78
|2,89
|23,12
|Olmuksan-IP
|4,29
|4,13
|67,51
|Orge Enerji Elektrik
|5,06
|-0,20
|2,02
|Orma Orman Mahsulleri
|4,58
|-0,22
|65,94
|Osmanlı Menkul
|8,39
|-1,29
|100,68
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,94
|0,52
|15,48
|Otokar
|123,70
|0,41
|-15,87
|Oyak Yat. Ort.
|5,14
|3,84
|120,60
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|1,79
|10,40
|Özak GMYO
|2,64
|0,76
|2,72
|Özbal Çelik Boru
|1,70
|0,00
|5,47
|Özderici GMYO
|1,56
|7,59
|-0,64
|Özerden Plastik
|2,50
|2,46
|9,65
|Panora GMYO
|5,39
|1,70
|-3,78
|Papilon Savunma
|14,52
|10,00
|88,42
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|-2,52
|1,31
|Parsan
|14,71
|-0,14
|-13,16
|Pegasus
|50,80
|-3,24
|-41,20
|Peker GMYO
|3,92
|2,35
|25,24
|Penguen Gıda
|3,40
|1,19
|64,25
|Pera GMYO
|0,91
|1,11
|-3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,30
|-1,31
|3,49
|Petkim
|3,53
|0,57
|-7,35
|Petrokent Turizm
|160,50
|-2,37
|25,29
|Pınar Et ve Un
|30,62
|9,99
|233,91
|Pınar Su
|7,81
|10,00
|236,64
|Pınar Süt
|19,52
|9,97
|54,06
|Plastikkart
|9,69
|-1,42
|4,53
|Polisan Holding
|2,46
|0,82
|-18,48
|Politeknik Metal
|101,60
|9,84
|33,56
|Prizma Press Matbaacılık
|4,00
|6,95
|-6,98
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,10
|0,10
|7,34
|QNB Finans Fin. Kir.
|110,10
|-0,72
|-14,72
|QNB Finansbank
|51,30
|-4,47
|36,80
|Ral Yatırım Holding
|7,70
|-1,16
|13,24
|Ray Sigorta
|7,99
|9,90
|133,63
|Reysaş GMYO
|5,82
|-1,02
|26,80
|Reysaş Lojistik
|7,94
|1,53
|81,28
|Rhea Girişim
|1,86
|0,00
|56,30
|Rodrigo Tekstil
|2,73
|9,64
|50,83
|Royal Halı
|1,85
|-5,13
|35,04
|RTA Laboratuvarları
|20,36
|9,99
|777,59
|Sabancı Holding
|8,00
|1,01
|-12,28
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,62
|-2,16
|66,06
|Salix Yatırım Holding
|6,64
|4,90
|-7,91
|Sanel Mühendislik
|4,59
|0,22
|13,33
|Sanifoam Sünger
|6,89
|4,87
|37,80
|Sanko Pazarlama
|6,90
|4,39
|-10,85
|Saray Matbaacılık
|1,95
|0,52
|8,94
|Sarkuysan
|5,45
|3,42
|12,84
|Sasa Polyester
|8,92
|1,48
|15,39
|Say Reklamcılık
|2,88
|0,00
|28,57
|Sekuro Plastik
|4,85
|0,41
|-9,51
|Selçuk Ecza Deposu
|8,12
|2,14
|36,13
|Selçuk Gıda
|2,31
|-0,43
|34,30
|Senkron Güvenlik
|2,84
|3,65
|4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|3,94
|9,75
|147,80
|Servet GMYO
|15,80
|-1,19
|85,88
|Seyitler Kimya
|12,20
|0,49
|79,68
|Silverline Endüstri
|2,47
|-2,76
|14,35
|Sinpaş GMYO
|1,05
|7,14
|-9,48
|Smartiks Yazılım
|10,19
|2,31
|3,87
|Soda Sanayii
|5,81
|-2,35
|-5,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,58
|-4,99
|114,03
|Söktaş
|2,96
|0,68
|11,70
|Sönmez Filament
|6,52
|9,76
|33,61
|Sönmez Pamuklu
|6,57
|8,24
|33,54
|Sumaş Suni Tahta
|10,74
|-2,10
|8,48
|Şeker Fin. Kir.
|5,00
|1,42
|4,60
|Şekerbank
|1,01
|1,00
|-22,90
|Şişe Cam
|4,89
|-2,59
|-7,21
|Şok Marketler
|11,82
|-2,31
|9,85
|T. Halk Bankası
|5,21
|0,58
|-11,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,92
|-0,29
|-6,15
|T.S.K.B.
|1,05
|0,00
|-13,22
|T.Tuborg
|13,84
|1,76
|16,30
|Taç Tarım Ürünleri
|4,26
|9,79
|36,54
|Tat Gıda
|8,05
|3,60
|32,32
|TAV Havalimanları
|17,75
|-1,72
|-34,66
|Taze Kuru Gıda
|12,46
|9,97
|72,10
|Tek-Art Turizm
|1,23
|0,00
|-2,38
|Tekfen Holding
|14,12
|0,28
|-23,89
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,64
|9,92
|105,71
|Temapol Polimer Plastik
|5,22
|-1,32
|0,00
|TGS Dış Ticaret
|4,35
|2,59
|-6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|21,72
|2,36
|-6,79
|Torunlar GMYO
|2,34
|1,74
|-14,91
|Trabzon Liman
|10,45
|-0,10
|-1,97
|Trabzonspor Sportif
|4,76
|-2,86
|121,40
|Trakya Cam
|3,30
|-2,37
|-5,71
|Trend GMYO
|2,67
|1,91
|21,36
|TSKB GMYO
|1,72
|4,24
|28,36
|Tuğçelik
|4,80
|-0,21
|21,52
|Tukaş
|14,35
|0,42
|16,19
|Turcas Petrol
|2,80
|2,19
|4,87
|Turkcell
|13,94
|0,36
|1,01
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,68
|0,89
|-11,39
|Tüpraş
|87,90
|1,97
|-30,68
|Türk Hava Yolları
|10,53
|-1,13
|-27,18
|Türk Prysmian Kablo
|3,74
|-1,58
|44,67
|Türk Telekom
|7,46
|1,63
|1,22
|Türk Traktör
|57,55
|2,49
|8,77
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,60
|-1,03
|-8,10
|Ufuk Yatırım
|3,95
|-3,42
|53,10
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,05
|-0,49
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|32,88
|0,37
|23,61
|Ulusoy Un Sanayi
|14,11
|9,98
|269,37
|Umpaş Holding
|0,49
|0,00
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,53
|2,00
|-9,47
|Utopya Turizm
|4,71
|-0,21
|-4,27
|Uzertaş Boya
|3,19
|3,57
|43,69
|Ülker Bisküvi
|23,96
|0,50
|7,16
|Ünye Çimento
|4,83
|0,63
|-10,22
|Vakıf Fin. Kir.
|2,01
|1,01
|-16,94
|Vakıf GMYO
|1,86
|-1,59
|7,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|0,47
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,55
|-0,22
|-17,42
|Vakko Tekstil
|4,86
|2,75
|7,05
|Vanet Gıda
|2,03
|9,73
|41,96
|Verusa Holding
|19,07
|2,03
|2,75
|Verusaturk Girisim
|5,10
|6,03
|-5,38
|Vestel
|13,23
|0,99
|4,83
|Vestel Beyaz Eşya
|19,95
|0,15
|-7,64
|Viking Kağıt
|4,54
|0,89
|142,78
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,67
|-0,37
|10,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,11
|0,48
|-14,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,27
|9,96
|47,85
|Yataş
|6,68
|0,60
|-8,99
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,89
|-1,05
|17,39
|Yeni Gimat GMYO
|12,56
|2,70
|4,92
|Yeşil GMYO
|0,50
|2,04
|-21,88
|Yeşil Yapı
|0,50
|2,04
|-24,24
|Yeşil Yatırım Holding
|11,74
|3,07
|4,54
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.992,90
|-0,01
|137,45
|Yonga Mobilya
|11,82
|9,95
|27,92
|Yükselen Çelik
|8,27
|3,50
|34,91
|Yünsa
|12,59
|0,16
|25,05
|Zorlu Enerji
|1,27
|0,79
|-22,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)