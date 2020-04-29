Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 39.701,90 -4,56 31,55 İş Bankası (C) 4,96 0,00 -22,62 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48 İş Fin.Kir. 3,40 1,19 -10,53 İş Girişim 5,71 1,06 50,26 İş GMYO 1,57 3,29 -10,80 İş Y. Men. Değ. 5,18 3,60 28,64 İş Yat. Ort. 2,33 1,75 44,60 İşbir Holding 537,40 0,43 24,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 0,00 -6,45 İttifak Holding 2,68 1,52 -27,96 İz Hayvancılık Tarım 4,01 9,86 53,26 İzmir Demir Çelik 9,28 2,88 13,31 İzmir Fırça 2,05 -3,30 13,89 Jantsa Jant Sanayi 51,40 -1,15 -3,36 Kafein Yazılım 17,27 5,30 55,03 Kapital Yat. Holding 3,00 8,70 23,97 Kaplamin 5,80 -1,02 4,50 Kardemir (A) 2,25 -0,44 -15,09 Kardemir (B) 2,20 -1,79 -16,67 Kardemir (D) 2,21 -0,90 -16,92 Karel Elektronik 16,13 0,37 11,01 Karsan Otomotiv 1,70 1,19 7,59 Karsu Tekstil 2,92 0,00 -9,88 Kartonsan 452,00 -3,83 15,93 Katmerciler Ekipman 3,31 1,53 -13,80 Kent Gıda 310,60 9,99 76,68 Kerevitaş Gıda 4,33 3,34 32,82 Kervansaray Yat. Holding 0,39 0,00 -29,09 Kiler GMYO 2,77 1,84 -26,91 Klimasan Klima 16,90 -0,41 -23,46 Koç Holding 14,91 0,74 -25,48 Konfrut Gıda 11,43 1,06 46,16 Konya Çimento 234,50 1,60 -13,56 Kordsa Teknik Tekstil 11,51 0,70 -9,48 Koza Altın 72,40 -0,28 -2,23 Koza Madencilik 11,90 0,85 18,64 Körfez GMYO 2,34 3,08 -2,09 Kristal Kola 1,94 -3,48 28,48 Kron Telekomünikasyon 33,28 9,98 161,64 Kuştur Kuşadası Turizm 27,00 0,00 13,92 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,62 2,53 -1,82 Kütahya Porselen 10,65 9,91 60,88 Lider Faktoring 3,92 -1,26 6,81 Link Bilgisayar 29,34 2,37 61,65 Logo Yazılım 74,50 3,47 22,53 Lokman Hekim Sağlık 7,47 -3,49 29,24 Lüks Kadife 10,03 5,69 16,09 Makina Takım 1,56 1,30 -17,02 Mardin Çimento 5,49 -0,54 -7,26 Marka Yatırım Holding 1,34 2,29 13,56 Marmaris Altınyunus 71,75 0,84 1,06 Marshall 50,25 1,35 5,70 Martı GMYO 1,04 2,97 2,97 Martı Otel 0,88 0,00 -3,30 Mavi Giyim 41,56 -1,33 -28,22 Mazhar Zorlu Holding 13,66 0,37 12,99 Mega Polietilen 2,72 6,25 23,64 Menderes Tekstil 1,54 0,65 17,56 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 16,01 0,31 -17,64 Merko Gıda 1,35 3,85 28,57 Metal Gayrimenkul 0,84 -1,18 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,76 0,00 -1,12 Metro Holding 1,30 0,78 -5,80 Metro Petrol ve Tesisleri 1,80 0,56 -8,16 Metro Yatırım Ortaklığı 3,34 -0,60 -58,87 Migros Ticaret 30,48 5,10 25,85 Milpa 2,69 0,37 22,83 Mistral GMYO 1,92 3,23 1,59 MLP Sağlık 15,67 -3,87 -2,06 MMC San. ve Tic. Yat. 1,18 9,26 3,51 Mondi Tire Kutsan 7,19 -0,96 73,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 20,40 3,34 60,38 Net Holding 2,03 6,84 -21,92 Netaş Telekom. 13,73 0,66 5,13 Niğbaş Niğde Beton 7,50 -6,25 20,97 Nuh Çimento 10,00 0,10 -8,97 Nurol GMYO 3,64 1,11 1,96 Odaş Elektrik 1,78 2,89 23,12 Olmuksan-IP 4,29 4,13 67,51 Orge Enerji Elektrik 5,06 -0,20 2,02 Orma Orman Mahsulleri 4,58 -0,22 65,94 Osmanlı Menkul 8,39 -1,29 100,68 Ostim Endüstriyel Yat 1,94 0,52 15,48 Otokar 123,70 0,41 -15,87 Oyak Yat. Ort. 5,14 3,84 120,60 Oylum Sınai Yatırımlar 3,41 1,79 10,40 Özak GMYO 2,64 0,76 2,72 Özbal Çelik Boru 1,70 0,00 5,47 Özderici GMYO 1,56 7,59 -0,64 Özerden Plastik 2,50 2,46 9,65 Panora GMYO 5,39 1,70 -3,78 Papilon Savunma 14,52 10,00 88,42 Park Elek.Madencilik 3,09 -2,52 1,31 Parsan 14,71 -0,14 -13,16 Pegasus 50,80 -3,24 -41,20 Peker GMYO 3,92 2,35 25,24 Penguen Gıda 3,40 1,19 64,25 Pera GMYO 0,91 1,11 -3,19 Pergamon Dış Ticaret 8,30 -1,31 3,49 Petkim 3,53 0,57 -7,35 Petrokent Turizm 160,50 -2,37 25,29 Pınar Et ve Un 30,62 9,99 233,91 Pınar Su 7,81 10,00 236,64 Pınar Süt 19,52 9,97 54,06 Plastikkart 9,69 -1,42 4,53 Polisan Holding 2,46 0,82 -18,48 Politeknik Metal 101,60 9,84 33,56 Prizma Press Matbaacılık 4,00 6,95 -6,98 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,10 0,10 7,34 QNB Finans Fin. Kir. 110,10 -0,72 -14,72 QNB Finansbank 51,30 -4,47 36,80 Ral Yatırım Holding 7,70 -1,16 13,24 Ray Sigorta 7,99 9,90 133,63 Reysaş GMYO 5,82 -1,02 26,80 Reysaş Lojistik 7,94 1,53 81,28 Rhea Girişim 1,86 0,00 56,30 Rodrigo Tekstil 2,73 9,64 50,83 Royal Halı 1,85 -5,13 35,04 RTA Laboratuvarları 20,36 9,99 777,59 Sabancı Holding 8,00 1,01 -12,28 Safkar Ege Soğutmacılık 3,62 -2,16 66,06 Salix Yatırım Holding 6,64 4,90 -7,91 Sanel Mühendislik 4,59 0,22 13,33 Sanifoam Sünger 6,89 4,87 37,80 Sanko Pazarlama 6,90 4,39 -10,85 Saray Matbaacılık 1,95 0,52 8,94 Sarkuysan 5,45 3,42 12,84 Sasa Polyester 8,92 1,48 15,39 Say Reklamcılık 2,88 0,00 28,57 Sekuro Plastik 4,85 0,41 -9,51 Selçuk Ecza Deposu 8,12 2,14 36,13 Selçuk Gıda 2,31 -0,43 34,30 Senkron Güvenlik 2,84 3,65 4,03 Serve Film Prodüksiyon 3,94 9,75 147,80 Servet GMYO 15,80 -1,19 85,88 Seyitler Kimya 12,20 0,49 79,68 Silverline Endüstri 2,47 -2,76 14,35 Sinpaş GMYO 1,05 7,14 -9,48 Smartiks Yazılım 10,19 2,31 3,87 Soda Sanayii 5,81 -2,35 -5,99 Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 -4,99 114,03 Söktaş 2,96 0,68 11,70 Sönmez Filament 6,52 9,76 33,61 Sönmez Pamuklu 6,57 8,24 33,54 Sumaş Suni Tahta 10,74 -2,10 8,48 Şeker Fin. Kir. 5,00 1,42 4,60 Şekerbank 1,01 1,00 -22,90 Şişe Cam 4,89 -2,59 -7,21 Şok Marketler 11,82 -2,31 9,85 T. Halk Bankası 5,21 0,58 -11,84 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,92 -0,29 -6,15 T.S.K.B. 1,05 0,00 -13,22 T.Tuborg 13,84 1,76 16,30 Taç Tarım Ürünleri 4,26 9,79 36,54 Tat Gıda 8,05 3,60 32,32 TAV Havalimanları 17,75 -1,72 -34,66 Taze Kuru Gıda 12,46 9,97 72,10 Tek-Art Turizm 1,23 0,00 -2,38 Tekfen Holding 14,12 0,28 -23,89 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,64 9,92 105,71 Temapol Polimer Plastik 5,22 -1,32 0,00 TGS Dış Ticaret 4,35 2,59 -6,85 Tofaş Oto. Fab. 21,72 2,36 -6,79 Torunlar GMYO 2,34 1,74 -14,91 Trabzon Liman 10,45 -0,10 -1,97 Trabzonspor Sportif 4,76 -2,86 121,40 Trakya Cam 3,30 -2,37 -5,71 Trend GMYO 2,67 1,91 21,36 TSKB GMYO 1,72 4,24 28,36 Tuğçelik 4,80 -0,21 21,52 Tukaş 14,35 0,42 16,19 Turcas Petrol 2,80 2,19 4,87 Turkcell 13,94 0,36 1,01 Tümosan Motor ve Traktör 5,68 0,89 -11,39 Tüpraş 87,90 1,97 -30,68 Türk Hava Yolları 10,53 -1,13 -27,18 Türk Prysmian Kablo 3,74 -1,58 44,67 Türk Telekom 7,46 1,63 1,22 Türk Traktör 57,55 2,49 8,77 Türker Proje Gayrimenkul 38,60 -1,03 -8,10 Ufuk Yatırım 3,95 -3,42 53,10 Ulaşlar Turizm Yat. 2,05 -0,49 -3,30 Ulusoy Elektrik 32,88 0,37 23,61 Ulusoy Un Sanayi 14,11 9,98 269,37 Umpaş Holding 0,49 0,00 -20,97 Uşak Seramik 1,53 2,00 -9,47 Utopya Turizm 4,71 -0,21 -4,27 Uzertaş Boya 3,19 3,57 43,69 Ülker Bisküvi 23,96 0,50 7,16 Ünye Çimento 4,83 0,63 -10,22 Vakıf Fin. Kir. 2,01 1,01 -16,94 Vakıf GMYO 1,86 -1,59 7,45 Vakıf Yat. Ort. 2,14 0,47 -8,15 Vakıflar Bankası 4,55 -0,22 -17,42 Vakko Tekstil 4,86 2,75 7,05 Vanet Gıda 2,03 9,73 41,96 Verusa Holding 19,07 2,03 2,75 Verusaturk Girisim 5,10 6,03 -5,38 Vestel 13,23 0,99 4,83 Vestel Beyaz Eşya 19,95 0,15 -7,64 Viking Kağıt 4,54 0,89 142,78 Yapı Kredi Koray GMYO 2,67 -0,37 10,33 Yapı ve Kredi Bank. 2,11 0,48 -14,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,27 9,96 47,85 Yataş 6,68 0,60 -8,99 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,89 -1,05 17,39 Yeni Gimat GMYO 12,56 2,70 4,92 Yeşil GMYO 0,50 2,04 -21,88 Yeşil Yapı 0,50 2,04 -24,24 Yeşil Yatırım Holding 11,74 3,07 4,54 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.992,90 -0,01 137,45 Yonga Mobilya 11,82 9,95 27,92 Yükselen Çelik 8,27 3,50 34,91 Yünsa 12,59 0,16 25,05 Zorlu Enerji 1,27 0,79 -22,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)