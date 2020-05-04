Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.800,00
|-2,93
|31,87
|İş Bankası (C)
|4,89
|-1,21
|-23,71
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,29
|-1,50
|-13,42
|İş Girişim
|5,80
|-0,34
|52,63
|İş GMYO
|1,52
|-1,94
|-13,64
|İş Y. Men. Değ.
|5,40
|-3,91
|34,10
|İş Yat. Ort.
|2,23
|-2,62
|38,39
|İşbir Holding
|547,00
|-0,36
|27,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,54
|-2,68
|-31,72
|İz Hayvancılık Tarım
|4,11
|5,12
|57,08
|İzmir Demir Çelik
|9,21
|3,48
|12,45
|İzmir Fırça
|1,86
|-4,12
|3,33
|Jantsa Jant Sanayi
|51,40
|-2,93
|-3,36
|Kafein Yazılım
|16,14
|-5,67
|44,88
|Kapital Yat. Holding
|2,49
|-3,86
|2,89
|Kaplamin
|6,19
|0,32
|11,53
|Kardemir (A)
|2,23
|-1,33
|-15,85
|Kardemir (B)
|2,18
|-1,80
|-17,42
|Kardemir (D)
|2,16
|-2,26
|-18,80
|Karel Elektronik
|15,94
|-3,16
|9,70
|Karsan Otomotiv
|1,70
|2,41
|7,59
|Karsu Tekstil
|2,88
|-2,04
|-11,11
|Kartonsan
|460,70
|-3,62
|18,16
|Katmerciler Ekipman
|3,24
|-2,70
|-15,62
|Kent Gıda
|251,70
|-9,98
|43,17
|Kerevitaş Gıda
|4,13
|0,73
|26,69
|Kervansaray Yat. Holding
|0,35
|-7,89
|-36,36
|Kiler GMYO
|2,65
|-2,57
|-30,08
|Klimasan Klima
|16,29
|-2,80
|-26,22
|Koç Holding
|14,99
|-2,28
|-25,08
|Konfrut Gıda
|10,50
|-3,23
|34,27
|Konya Çimento
|270,30
|5,54
|-0,37
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,94
|-3,19
|-13,97
|Koza Altın
|73,30
|2,02
|-1,01
|Koza Madencilik
|11,81
|3,14
|17,75
|Körfez GMYO
|2,63
|4,37
|10,04
|Kristal Kola
|1,81
|-1,09
|19,87
|Kron Telekomünikasyon
|22,08
|-9,95
|73,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|6,25
|7,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,56
|-2,50
|-5,45
|Kütahya Porselen
|12,88
|9,99
|94,56
|Lider Faktoring
|3,73
|-2,61
|1,63
|Link Bilgisayar
|27,80
|-2,80
|53,17
|Logo Yazılım
|71,75
|-2,78
|18,01
|Lokman Hekim Sağlık
|6,46
|-4,72
|11,76
|Lüks Kadife
|8,83
|-1,01
|2,20
|Makina Takım
|1,52
|-1,94
|-19,15
|Mardin Çimento
|6,16
|10,00
|4,05
|Marka Yatırım Holding
|1,28
|-2,29
|8,47
|Marmaris Altınyunus
|77,50
|1,24
|9,15
|Marshall
|49,04
|-0,73
|3,16
|Martı GMYO
|1,03
|-0,96
|1,98
|Martı Otel
|0,85
|0,00
|-6,59
|Mavi Giyim
|40,56
|-2,50
|-29,95
|Mazhar Zorlu Holding
|13,45
|-0,81
|11,25
|Mega Polietilen
|2,42
|-3,20
|10,00
|Menderes Tekstil
|1,46
|-2,01
|11,45
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|17,90
|5,29
|-7,92
|Merko Gıda
|1,47
|0,00
|40,00
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|1,12
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|-2,30
|-4,49
|Metro Holding
|1,26
|-0,79
|-8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,71
|-2,29
|-12,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,22
|-1,53
|-60,34
|Migros Ticaret
|29,02
|-1,09
|19,82
|Milpa
|2,86
|0,00
|30,59
|Mistral GMYO
|1,88
|-0,53
|-0,53
|MLP Sağlık
|15,22
|1,26
|-4,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,41
|9,30
|23,68
|Mondi Tire Kutsan
|6,83
|-4,07
|64,98
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,66
|-3,31
|30,97
|Net Holding
|2,04
|-4,23
|-21,54
|Netaş Telekom.
|12,69
|-3,86
|-2,83
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-0,44
|45,16
|Nuh Çimento
|10,81
|7,14
|-1,59
|Nurol GMYO
|3,41
|-1,73
|-4,48
|Odaş Elektrik
|1,78
|-0,56
|23,12
|Olmuksan-IP
|4,45
|-4,09
|73,76
|Orge Enerji Elektrik
|5,10
|1,80
|2,82
|Orma Orman Mahsulleri
|4,32
|-1,14
|56,52
|Osmanlı Menkul
|7,81
|-2,38
|86,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,95
|2,63
|16,07
|Otokar
|127,10
|2,01
|-13,56
|Oyak Yat. Ort.
|6,17
|9,98
|164,81
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,21
|-3,60
|3,92
|Özak GMYO
|2,91
|2,46
|13,23
|Özbal Çelik Boru
|1,66
|-1,78
|2,99
|Özderici GMYO
|1,51
|1,34
|-3,82
|Özerden Plastik
|2,25
|-5,46
|-1,32
|Panora GMYO
|4,84
|-1,22
|-13,60
|Papilon Savunma
|12,14
|-3,65
|57,53
|Park Elek.Madencilik
|2,95
|-3,91
|-3,28
|Parsan
|14,23
|-3,20
|-16,00
|Pegasus
|51,85
|-2,17
|-39,99
|Peker GMYO
|3,90
|0,52
|24,60
|Penguen Gıda
|3,20
|-4,48
|54,59
|Pera GMYO
|0,89
|-1,11
|-5,32
|Pergamon Dış Ticaret
|8,03
|-1,04
|3,78
|Petkim
|3,48
|-1,97
|-8,66
|Petrokent Turizm
|153,90
|-2,29
|20,14
|Pınar Et ve Un
|24,82
|-9,94
|170,67
|Pınar Su
|6,33
|-9,96
|172,84
|Pınar Süt
|15,82
|-9,96
|24,86
|Plastikkart
|9,25
|-3,65
|-0,22
|Polisan Holding
|2,40
|-2,83
|-20,47
|Politeknik Metal
|101,80
|0,00
|33,82
|Prizma Press Matbaacılık
|3,71
|-2,62
|-13,72
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,40
|-0,50
|6,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,30
|-1,39
|-17,66
|QNB Finansbank
|49,10
|-3,54
|30,93
|Ral Yatırım Holding
|8,97
|5,78
|31,91
|Ray Sigorta
|6,48
|-10,00
|89,47
|Reysaş GMYO
|5,18
|-2,26
|12,85
|Reysaş Lojistik
|6,95
|-4,14
|58,68
|Rhea Girişim
|2,16
|9,64
|81,51
|Rodrigo Tekstil
|2,22
|-9,76
|22,65
|Royal Halı
|1,80
|-3,23
|31,39
|RTA Laboratuvarları
|24,60
|9,92
|960,34
|Sabancı Holding
|8,05
|-1,59
|-11,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,80
|-2,31
|74,31
|Salix Yatırım Holding
|6,26
|0,16
|-13,18
|Sanel Mühendislik
|4,71
|0,86
|16,30
|Sanifoam Sünger
|7,29
|2,82
|45,80
|Sanko Pazarlama
|6,50
|-3,56
|-16,02
|Saray Matbaacılık
|1,87
|-2,60
|4,47
|Sarkuysan
|5,38
|-2,71
|11,39
|Sasa Polyester
|8,56
|-1,95
|10,74
|Say Reklamcılık
|2,75
|-2,83
|22,77
|Sekuro Plastik
|4,76
|-0,83
|-11,19
|Selçuk Ecza Deposu
|7,36
|-3,03
|23,39
|Selçuk Gıda
|2,50
|-1,19
|45,35
|Senkron Güvenlik
|2,87
|1,06
|5,13
|Serve Film Prodüksiyon
|4,60
|9,52
|189,31
|Servet GMYO
|14,94
|-2,67
|75,76
|Seyitler Kimya
|12,59
|0,56
|85,42
|Silverline Endüstri
|2,41
|1,26
|11,57
|Sinpaş GMYO
|1,06
|-0,93
|-8,62
|Smartiks Yazılım
|9,63
|-4,27
|-1,83
|Soda Sanayii
|5,91
|1,20
|-4,37
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,54
|9,95
|134,41
|Söktaş
|2,85
|-2,40
|7,55
|Sönmez Filament
|5,72
|-5,14
|17,21
|Sönmez Pamuklu
|5,80
|-4,13
|17,89
|Sumaş Suni Tahta
|10,79
|-6,09
|8,99
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|-3,69
|-1,67
|Şekerbank
|0,99
|-1,00
|-24,43
|Şişe Cam
|4,78
|-1,44
|-9,30
|Şok Marketler
|10,78
|-1,37
|0,19
|T. Halk Bankası
|5,13
|-1,35
|-13,20
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|39,42
|-4,74
|-9,59
|T.S.K.B.
|1,01
|-1,94
|-16,53
|T.Tuborg
|14,80
|2,35
|24,37
|Taç Tarım Ürünleri
|5,14
|9,83
|64,74
|Tat Gıda
|7,25
|-4,86
|19,17
|TAV Havalimanları
|17,87
|-1,81
|-34,22
|Taze Kuru Gıda
|12,15
|-10,00
|67,82
|Tek-Art Turizm
|1,27
|1,60
|0,79
|Tekfen Holding
|14,33
|0,56
|-22,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,93
|-3,35
|65,00
|Temapol Polimer Plastik
|5,33
|2,70
|2,11
|TGS Dış Ticaret
|4,06
|-4,47
|-13,06
|Tofaş Oto. Fab.
|21,44
|-4,03
|-7,99
|Torunlar GMYO
|2,34
|0,00
|-14,91
|Trabzon Liman
|10,50
|-0,94
|-1,50
|Trabzonspor Sportif
|5,81
|9,62
|170,23
|Trakya Cam
|3,21
|-0,62
|-8,29
|Trend GMYO
|2,64
|0,38
|20,00
|TSKB GMYO
|1,71
|-2,29
|27,61
|Tuğçelik
|4,49
|-4,47
|13,67
|Tukaş
|14,35
|0,70
|16,19
|Turcas Petrol
|2,62
|-3,32
|-1,87
|Turkcell
|13,62
|-2,37
|-1,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,45
|-3,20
|-14,98
|Tüpraş
|86,90
|-4,30
|-31,47
|Türk Hava Yolları
|10,50
|-1,78
|-27,39
|Türk Prysmian Kablo
|3,52
|-2,76
|36,16
|Türk Telekom
|7,17
|-2,85
|-2,71
|Türk Traktör
|55,20
|-3,41
|4,33
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,32
|-1,74
|-8,76
|Ufuk Yatırım
|3,79
|2,16
|46,90
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,23
|7,73
|5,19
|Ulusoy Elektrik
|31,42
|-1,19
|18,12
|Ulusoy Un Sanayi
|11,43
|-10,00
|199,21
|Umpaş Holding
|0,50
|2,04
|-19,35
|Uşak Seramik
|1,46
|-2,67
|-13,61
|Utopya Turizm
|4,58
|-1,29
|-6,91
|Uzertaş Boya
|2,82
|-9,90
|27,03
|Ülker Bisküvi
|23,86
|0,68
|6,71
|Ünye Çimento
|5,23
|6,09
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,08
|2,46
|-14,05
|Vakıf GMYO
|1,97
|2,60
|13,81
|Vakıf Yat. Ort.
|2,15
|1,42
|-7,73
|Vakıflar Bankası
|4,46
|-1,55
|-19,06
|Vakko Tekstil
|4,55
|-4,01
|0,22
|Vanet Gıda
|1,65
|-9,84
|15,38
|Verusa Holding
|19,48
|0,41
|4,96
|Verusaturk Girisim
|4,86
|-2,80
|-9,83
|Vestel
|13,24
|0,15
|4,91
|Vestel Beyaz Eşya
|19,21
|-2,59
|-11,06
|Viking Kağıt
|4,31
|-4,22
|130,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,56
|-2,66
|5,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|-1,90
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,25
|3,93
|47,53
|Yataş
|6,43
|-2,87
|-12,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,85
|0,00
|14,91
|Yeni Gimat GMYO
|12,26
|-0,33
|2,41
|Yeşil GMYO
|0,48
|-2,04
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,47
|-2,08
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|11,65
|3,65
|3,74
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.999,90
|-4,64
|103,73
|Yonga Mobilya
|13,00
|9,98
|40,69
|Yükselen Çelik
|7,63
|-3,78
|24,47
|Yünsa
|12,14
|4,21
|20,58
|Zorlu Enerji
|1,25
|-0,79
|-23,31
(Son)