Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.300,00
|0,00
|30,22
|İş Bankası (C)
|4,91
|0,82
|-23,40
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,28
|0,31
|-13,68
|İş Girişim
|5,77
|-0,17
|51,84
|İş GMYO
|1,56
|1,96
|-11,36
|İş Y. Men. Değ.
|5,39
|-0,74
|33,85
|İş Yat. Ort.
|2,23
|0,45
|38,39
|İşbir Holding
|559,90
|2,36
|30,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,55
|-0,78
|-31,45
|İz Hayvancılık Tarım
|4,73
|10,00
|80,78
|İzmir Demir Çelik
|9,32
|0,22
|13,80
|İzmir Fırça
|2,01
|7,49
|11,67
|Jantsa Jant Sanayi
|52,45
|-0,66
|-1,39
|Kafein Yazılım
|16,57
|4,61
|48,74
|Kapital Yat. Holding
|2,58
|3,61
|6,61
|Kaplamin
|6,13
|-0,16
|10,45
|Kardemir (A)
|2,40
|8,11
|-9,43
|Kardemir (B)
|2,37
|8,72
|-10,23
|Kardemir (D)
|2,24
|3,70
|-15,79
|Karel Elektronik
|16,07
|2,29
|10,60
|Karsan Otomotiv
|1,78
|-2,20
|12,66
|Karsu Tekstil
|2,89
|-2,03
|-10,80
|Kartonsan
|437,00
|-3,74
|12,08
|Katmerciler Ekipman
|3,18
|-1,24
|-17,19
|Kent Gıda
|230,70
|-8,34
|31,23
|Kerevitaş Gıda
|4,19
|0,72
|28,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|-34,55
|Kiler GMYO
|2,74
|2,24
|-27,70
|Klimasan Klima
|16,06
|0,12
|-27,26
|Koç Holding
|14,96
|0,27
|-25,23
|Konfrut Gıda
|10,92
|6,02
|39,64
|Konya Çimento
|240,00
|-7,76
|-11,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,03
|1,38
|-13,26
|Koza Altın
|72,35
|0,35
|-2,30
|Koza Madencilik
|11,69
|0,95
|16,55
|Körfez GMYO
|2,63
|-1,13
|10,04
|Kristal Kola
|1,81
|-0,55
|19,87
|Kron Telekomünikasyon
|23,86
|8,06
|87,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,00
|3,85
|13,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,54
|0,00
|-6,67
|Kütahya Porselen
|13,45
|4,43
|103,17
|Lider Faktoring
|3,76
|0,00
|2,45
|Link Bilgisayar
|27,10
|1,12
|49,31
|Logo Yazılım
|73,45
|3,82
|20,81
|Lokman Hekim Sağlık
|6,49
|0,46
|12,28
|Lüks Kadife
|8,88
|0,34
|2,78
|Makina Takım
|1,54
|1,32
|-18,09
|Mardin Çimento
|5,71
|-7,31
|-3,55
|Marka Yatırım Holding
|1,27
|0,00
|7,63
|Marmaris Altınyunus
|73,00
|-2,14
|2,82
|Marshall
|48,38
|-0,25
|1,77
|Martı GMYO
|1,04
|2,97
|2,97
|Martı Otel
|0,85
|1,19
|-6,59
|Mavi Giyim
|40,36
|0,90
|-30,29
|Mazhar Zorlu Holding
|13,14
|-2,23
|8,68
|Mega Polietilen
|2,74
|9,60
|24,55
|Menderes Tekstil
|1,46
|0,69
|11,45
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,30
|7,04
|-0,72
|Merko Gıda
|1,43
|-2,05
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|3,53
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,68
|0,60
|-5,62
|Metro Holding
|1,31
|3,97
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,77
|1,72
|-9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,16
|3,10
|-59,50
|Migros Ticaret
|29,04
|0,21
|19,90
|Milpa
|2,91
|1,04
|32,88
|Mistral GMYO
|1,93
|1,05
|2,12
|MLP Sağlık
|15,50
|-0,32
|-3,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,24
|-9,49
|8,77
|Mondi Tire Kutsan
|6,78
|0,59
|63,77
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,75
|6,22
|39,54
|Net Holding
|2,04
|1,49
|-21,54
|Netaş Telekom.
|13,16
|3,70
|0,77
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|10,10
|-5,16
|-8,06
|Nurol GMYO
|3,41
|0,59
|-4,48
|Odaş Elektrik
|1,80
|0,00
|24,51
|Olmuksan-IP
|4,23
|-3,86
|65,17
|Orge Enerji Elektrik
|4,99
|-1,38
|0,60
|Orma Orman Mahsulleri
|4,21
|-1,17
|52,54
|Osmanlı Menkul
|7,95
|-0,25
|90,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,09
|0,00
|24,40
|Otokar
|126,00
|-0,08
|-14,31
|Oyak Yat. Ort.
|5,77
|-6,48
|147,64
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,11
|0,32
|0,69
|Özak GMYO
|2,87
|-3,69
|11,67
|Özbal Çelik Boru
|1,67
|0,00
|3,61
|Özderici GMYO
|1,50
|-0,66
|-4,46
|Özerden Plastik
|2,38
|2,15
|4,39
|Panora GMYO
|5,10
|1,39
|-8,95
|Papilon Savunma
|12,76
|7,68
|65,58
|Park Elek.Madencilik
|2,89
|-1,70
|-5,25
|Parsan
|14,10
|-0,63
|-16,77
|Pegasus
|54,05
|-2,61
|-37,44
|Peker GMYO
|4,18
|5,03
|33,55
|Penguen Gıda
|3,00
|-4,15
|44,93
|Pera GMYO
|0,92
|2,22
|-2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|7,86
|-2,00
|1,58
|Petkim
|3,47
|0,00
|-8,92
|Petrokent Turizm
|157,50
|0,19
|22,95
|Pınar Et ve Un
|22,34
|-9,99
|143,62
|Pınar Su
|5,70
|-9,95
|145,69
|Pınar Süt
|15,45
|-2,34
|21,94
|Plastikkart
|9,23
|-0,54
|-0,43
|Polisan Holding
|2,41
|1,26
|-20,13
|Politeknik Metal
|110,00
|1,29
|44,60
|Prizma Press Matbaacılık
|3,73
|-2,86
|-13,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,70
|0,03
|6,94
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,50
|1,22
|-16,73
|QNB Finansbank
|49,10
|2,29
|30,93
|Ral Yatırım Holding
|9,03
|2,96
|32,79
|Ray Sigorta
|7,12
|9,88
|108,19
|Reysaş GMYO
|5,08
|-0,78
|10,68
|Reysaş Lojistik
|6,79
|-0,88
|55,02
|Rhea Girişim
|2,05
|-5,09
|72,27
|Rodrigo Tekstil
|2,00
|-9,91
|10,50
|Royal Halı
|1,82
|1,11
|32,85
|RTA Laboratuvarları
|27,06
|10,00
|1066,38
|Sabancı Holding
|7,96
|-0,62
|-12,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,16
|2,97
|90,83
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|0,00
|-11,23
|Sanel Mühendislik
|5,05
|6,99
|24,69
|Sanifoam Sünger
|7,03
|-2,90
|40,60
|Sanko Pazarlama
|6,42
|-0,31
|-17,05
|Saray Matbaacılık
|1,87
|1,08
|4,47
|Sarkuysan
|5,32
|-0,56
|10,14
|Sasa Polyester
|8,86
|4,60
|14,62
|Say Reklamcılık
|2,71
|0,37
|20,98
|Sekuro Plastik
|5,07
|2,22
|-5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|7,38
|0,27
|23,73
|Selçuk Gıda
|2,37
|-2,87
|37,79
|Senkron Güvenlik
|3,20
|5,26
|17,22
|Serve Film Prodüksiyon
|4,82
|7,11
|203,14
|Servet GMYO
|15,21
|3,19
|78,94
|Seyitler Kimya
|12,73
|0,47
|87,48
|Silverline Endüstri
|2,36
|-1,26
|9,26
|Sinpaş GMYO
|1,11
|5,71
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|9,76
|4,16
|-0,51
|Soda Sanayii
|5,80
|-0,51
|-6,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,10
|6,92
|150,64
|Söktaş
|2,82
|-0,35
|6,42
|Sönmez Filament
|6,03
|1,34
|23,57
|Sönmez Pamuklu
|6,02
|2,03
|22,36
|Sumaş Suni Tahta
|11,08
|1,00
|11,92
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|-0,42
|-1,67
|Şekerbank
|1,00
|0,00
|-23,66
|Şişe Cam
|4,80
|0,21
|-8,92
|Şok Marketler
|10,40
|-1,98
|-3,35
|T. Halk Bankası
|5,12
|0,20
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,88
|-1,22
|-10,83
|T.S.K.B.
|1,02
|0,00
|-15,70
|T.Tuborg
|14,38
|-1,51
|20,84
|Taç Tarım Ürünleri
|5,65
|9,92
|81,09
|Tat Gıda
|7,34
|2,09
|20,65
|TAV Havalimanları
|17,84
|-0,11
|-34,33
|Taze Kuru Gıda
|10,94
|-9,96
|51,10
|Tek-Art Turizm
|1,26
|0,00
|0,00
|Tekfen Holding
|14,09
|-0,42
|-24,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|6,46
|72,62
|Temapol Polimer Plastik
|5,32
|0,57
|1,92
|TGS Dış Ticaret
|4,06
|0,00
|-13,06
|Tofaş Oto. Fab.
|20,56
|-2,65
|-11,77
|Torunlar GMYO
|2,43
|2,53
|-11,64
|Trabzon Liman
|10,65
|2,60
|-0,09
|Trabzonspor Sportif
|6,01
|3,09
|179,53
|Trakya Cam
|3,18
|-0,63
|-9,14
|Trend GMYO
|2,80
|4,87
|27,27
|TSKB GMYO
|1,74
|1,16
|29,85
|Tuğçelik
|4,49
|0,45
|13,67
|Tukaş
|14,64
|1,67
|18,54
|Turcas Petrol
|2,64
|1,15
|-1,12
|Turkcell
|13,37
|-0,67
|-3,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,42
|0,74
|-15,44
|Tüpraş
|86,65
|0,29
|-31,66
|Türk Hava Yolları
|10,56
|0,28
|-26,97
|Türk Prysmian Kablo
|3,50
|0,86
|35,39
|Türk Telekom
|7,10
|0,28
|-3,66
|Türk Traktör
|53,95
|-2,18
|1,96
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,92
|-0,05
|-9,71
|Ufuk Yatırım
|4,25
|5,20
|64,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,19
|-0,45
|3,30
|Ulusoy Elektrik
|31,36
|-0,38
|17,89
|Ulusoy Un Sanayi
|10,52
|-7,96
|175,39
|Umpaş Holding
|0,51
|0,00
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,48
|1,37
|-12,43
|Utopya Turizm
|4,53
|-0,66
|-7,93
|Uzertaş Boya
|3,00
|3,45
|35,14
|Ülker Bisküvi
|23,14
|-1,95
|3,49
|Ünye Çimento
|4,96
|-8,49
|-7,81
|Vakıf Fin. Kir.
|2,10
|-1,87
|-13,22
|Vakıf GMYO
|1,94
|0,00
|12,07
|Vakıf Yat. Ort.
|2,12
|-1,85
|-9,01
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,90
|-18,33
|Vakko Tekstil
|4,64
|1,98
|2,20
|Vanet Gıda
|1,55
|-6,06
|8,39
|Verusa Holding
|19,40
|-0,15
|4,53
|Verusaturk Girisim
|4,85
|1,46
|-10,02
|Vestel
|13,19
|-0,08
|4,52
|Vestel Beyaz Eşya
|18,79
|-1,52
|-13,01
|Viking Kağıt
|4,22
|-1,86
|125,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,58
|0,39
|6,61
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,06
|0,49
|-16,94
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,06
|-0,98
|44,50
|Yataş
|6,49
|0,31
|-11,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|2,13
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,25
|0,08
|2,33
|Yeşil GMYO
|0,48
|0,00
|-25,00
|Yeşil Yapı
|0,47
|0,00
|-28,79
|Yeşil Yatırım Holding
|11,58
|0,78
|3,12
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.797,00
|-3,38
|96,84
|Yonga Mobilya
|14,30
|10,00
|54,76
|Yükselen Çelik
|7,88
|2,20
|28,55
|Yünsa
|12,68
|1,85
|25,95
|Zorlu Enerji
|1,25
|0,81
|-23,31
(Son)