Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|38.100,90
|-3,05
|26,24
|İş Bankası (C)
|4,87
|0,00
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,90
|9,86
|2,63
|İş Girişim
|6,23
|2,47
|63,95
|İş GMYO
|1,61
|2,55
|-8,52
|İş Y. Men. Değ.
|5,56
|2,39
|38,08
|İş Yat. Ort.
|2,36
|5,36
|46,46
|İşbir Holding
|560,00
|-1,75
|30,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,58
|1,98
|-30,65
|İz Hayvancılık Tarım
|6,91
|9,86
|164,09
|İzmir Demir Çelik
|9,25
|-2,12
|12,94
|İzmir Fırça
|2,36
|9,77
|31,11
|Jantsa Jant Sanayi
|57,40
|9,96
|7,92
|Kafein Yazılım
|16,89
|-0,12
|51,62
|Kapital Yat. Holding
|2,90
|2,47
|19,83
|Kaplamin
|5,91
|-0,67
|6,49
|Kardemir (A)
|2,91
|-9,91
|9,81
|Kardemir (B)
|2,47
|-9,19
|-6,44
|Kardemir (D)
|2,36
|-2,88
|-11,28
|Karel Elektronik
|15,19
|0,20
|4,54
|Karsan Otomotiv
|1,80
|1,69
|13,92
|Karsu Tekstil
|2,99
|0,67
|-7,72
|Kartonsan
|440,00
|0,92
|13,89
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|9,87
|-10,16
|Kent Gıda
|256,20
|-2,84
|45,73
|Kerevitaş Gıda
|4,00
|-0,99
|22,70
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|8,89
|-10,91
|Kiler GMYO
|2,69
|0,00
|-29,02
|Klimasan Klima
|16,32
|1,24
|-26,09
|Koç Holding
|15,02
|0,33
|-24,93
|Konfrut Gıda
|10,51
|-1,59
|34,40
|Konya Çimento
|245,30
|0,53
|-9,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,45
|0,48
|-17,82
|Koza Altın
|71,60
|-1,45
|-3,31
|Koza Madencilik
|11,34
|-0,96
|13,06
|Körfez GMYO
|2,48
|0,81
|3,77
|Kristal Kola
|1,79
|-1,65
|18,54
|Kron Telekomünikasyon
|22,54
|-1,31
|77,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,50
|5,97
|49,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,61
|3,21
|-2,42
|Kütahya Porselen
|17,56
|9,96
|165,26
|Lider Faktoring
|2,26
|4,87
|23,16
|Link Bilgisayar
|26,28
|0,69
|44,79
|Logo Yazılım
|71,80
|-0,28
|18,09
|Lokman Hekim Sağlık
|7,04
|3,83
|21,80
|Lüks Kadife
|10,58
|8,40
|22,45
|Makina Takım
|1,59
|1,27
|-15,43
|Mardin Çimento
|5,55
|-0,72
|-6,25
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|-0,75
|11,86
|Marmaris Altınyunus
|71,10
|0,14
|0,14
|Marshall
|47,42
|0,72
|-0,25
|Martı GMYO
|1,25
|4,17
|23,76
|Martı Otel
|0,96
|3,23
|5,49
|Mavi Giyim
|41,38
|3,45
|-28,53
|Mazhar Zorlu Holding
|13,50
|3,85
|11,66
|Mega Polietilen
|3,81
|9,80
|73,18
|Menderes Tekstil
|1,53
|2,68
|16,79
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,46
|7,35
|10,39
|Merko Gıda
|1,36
|-0,73
|29,52
|Metal Gayrimenkul
|1,26
|9,57
|38,46
|Metemtur Otelcilik
|1,78
|1,71
|0,00
|Metro Holding
|1,31
|0,77
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,75
|0,57
|-10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,07
|0,49
|-61,18
|Migros Ticaret
|31,14
|4,99
|28,57
|Milpa
|2,92
|1,74
|33,33
|Mistral GMYO
|2,02
|4,12
|6,88
|MLP Sağlık
|15,87
|3,25
|-0,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,79
|9,82
|57,02
|Mondi Tire Kutsan
|6,73
|0,90
|62,56
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,35
|1,05
|44,26
|Net Holding
|1,97
|2,60
|-24,23
|Netaş Telekom.
|12,94
|0,86
|-0,92
|Niğbaş Niğde Beton
|8,80
|3,41
|41,94
|Nuh Çimento
|10,70
|4,39
|-2,59
|Nurol GMYO
|3,44
|0,58
|-3,64
|Odaş Elektrik
|1,79
|1,13
|23,81
|Olmuksan-IP
|4,48
|0,90
|74,93
|Orge Enerji Elektrik
|5,16
|0,39
|4,03
|Orma Orman Mahsulleri
|4,55
|6,56
|64,86
|Osmanlı Menkul
|7,87
|0,90
|88,24
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,08
|1,96
|23,81
|Otokar
|121,50
|-1,22
|-17,37
|Oyak Yat. Ort.
|5,46
|-0,91
|134,33
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,04
|-1,62
|-1,58
|Özak GMYO
|2,88
|1,41
|12,06
|Özbal Çelik Boru
|1,74
|2,96
|7,95
|Özderici GMYO
|1,50
|0,67
|-4,46
|Özerden Plastik
|2,43
|5,19
|6,58
|Panora GMYO
|5,07
|-1,17
|-9,49
|Papilon Savunma
|13,99
|2,49
|81,54
|Park Elek.Madencilik
|3,07
|0,33
|0,66
|Parsan
|14,96
|1,84
|-11,69
|Pegasus
|51,20
|-0,10
|-40,74
|Peker GMYO
|4,54
|4,61
|45,05
|Penguen Gıda
|3,13
|-1,26
|51,21
|Pera GMYO
|0,91
|0,00
|-3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,00
|-0,25
|3,39
|Petkim
|3,70
|1,09
|-2,89
|Petrokent Turizm
|160,10
|-1,17
|24,98
|Pınar Et ve Un
|20,80
|-4,15
|126,83
|Pınar Su
|6,21
|-3,72
|167,67
|Pınar Süt
|15,86
|-1,37
|25,18
|Plastikkart
|9,39
|0,11
|1,29
|Polisan Holding
|2,45
|1,66
|-18,81
|Politeknik Metal
|140,00
|6,95
|84,04
|Prizma Press Matbaacılık
|3,76
|0,80
|-12,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.189,50
|0,18
|7,37
|QNB Finans Fin. Kir.
|111,50
|-4,04
|-13,63
|QNB Finansbank
|51,40
|1,08
|37,07
|Ral Yatırım Holding
|9,10
|1,11
|33,82
|Ray Sigorta
|6,60
|-6,91
|92,98
|Reysaş GMYO
|5,00
|2,04
|8,93
|Reysaş Lojistik
|6,41
|-0,31
|46,35
|Rhea Girişim
|1,98
|1,54
|66,39
|Rodrigo Tekstil
|2,37
|-4,05
|30,94
|Royal Halı
|1,90
|0,00
|38,69
|RTA Laboratuvarları
|39,56
|9,95
|1605,17
|Sabancı Holding
|8,07
|0,75
|-11,51
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,42
|0,45
|102,75
|Salix Yatırım Holding
|7,43
|0,00
|3,05
|Sanel Mühendislik
|5,31
|1,34
|31,11
|Sanifoam Sünger
|6,21
|-2,66
|24,20
|Sanko Pazarlama
|6,72
|0,30
|-13,18
|Saray Matbaacılık
|2,12
|2,42
|18,44
|Sarkuysan
|5,38
|0,56
|11,39
|Sasa Polyester
|9,13
|-1,93
|18,11
|Say Reklamcılık
|2,82
|1,44
|25,89
|Sekuro Plastik
|5,00
|2,46
|-6,72
|Selçuk Ecza Deposu
|7,87
|8,85
|31,94
|Selçuk Gıda
|3,39
|9,71
|97,09
|Senkron Güvenlik
|2,84
|-1,05
|4,03
|Serve Film Prodüksiyon
|5,80
|3,57
|264,78
|Servet GMYO
|16,06
|3,55
|88,94
|Seyitler Kimya
|12,21
|-4,68
|79,82
|Silverline Endüstri
|2,37
|1,28
|9,72
|Sinpaş GMYO
|1,04
|0,97
|-10,34
|Smartiks Yazılım
|10,03
|-0,10
|2,24
|Soda Sanayii
|5,59
|0,00
|-9,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,78
|10,02
|232,28
|Söktaş
|3,01
|0,33
|13,58
|Sönmez Filament
|6,34
|1,12
|29,92
|Sönmez Pamuklu
|6,32
|1,12
|28,46
|Sumaş Suni Tahta
|11,78
|5,18
|18,99
|Şeker Fin. Kir.
|4,82
|0,21
|0,84
|Şekerbank
|1,04
|0,97
|-20,61
|Şişe Cam
|4,79
|-0,21
|-9,11
|Şok Marketler
|10,90
|0,93
|1,30
|T. Halk Bankası
|5,30
|-2,57
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,52
|1,33
|-2,48
|T.S.K.B.
|1,02
|0,00
|-15,70
|T.Tuborg
|14,00
|-1,34
|17,65
|Taç Tarım Ürünleri
|8,26
|9,99
|164,74
|Tat Gıda
|7,29
|0,97
|19,83
|TAV Havalimanları
|17,19
|-0,64
|-36,72
|Taze Kuru Gıda
|16,00
|9,97
|120,99
|Tek-Art Turizm
|1,28
|4,07
|1,59
|Tekfen Holding
|13,10
|1,24
|-29,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|-0,68
|74,05
|Temapol Polimer Plastik
|5,76
|-0,35
|10,34
|TGS Dış Ticaret
|4,33
|0,93
|-7,28
|Tofaş Oto. Fab.
|19,69
|0,36
|-15,50
|Torunlar GMYO
|2,36
|1,72
|-14,18
|Trabzon Liman
|10,47
|-0,48
|-1,78
|Trabzonspor Sportif
|5,23
|-2,43
|143,26
|Trakya Cam
|3,17
|-0,63
|-9,43
|Trend GMYO
|3,00
|0,00
|36,36
|TSKB GMYO
|1,72
|2,99
|28,36
|Tuğçelik
|4,53
|-0,22
|14,68
|Tukaş
|14,69
|-3,67
|18,95
|Turcas Petrol
|2,63
|0,38
|-1,50
|Turkcell
|13,47
|0,52
|-2,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,71
|3,25
|-10,92
|Tüpraş
|84,95
|0,00
|-33,00
|Türk Hava Yolları
|10,63
|0,28
|-26,49
|Türk Prysmian Kablo
|3,73
|6,27
|44,28
|Türk Telekom
|7,02
|2,03
|-4,75
|Türk Traktör
|56,40
|0,27
|6,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|36,98
|-0,86
|-11,95
|Ufuk Yatırım
|5,03
|9,35
|94,96
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,09
|-0,32
|45,75
|Ulusoy Elektrik
|31,26
|0,06
|17,52
|Ulusoy Un Sanayi
|11,06
|1,10
|189,53
|Umpaş Holding
|0,67
|9,84
|8,06
|Uşak Seramik
|1,70
|9,68
|0,59
|Utopya Turizm
|5,01
|9,87
|1,83
|Uzertaş Boya
|4,41
|9,98
|98,65
|Ülker Bisküvi
|22,44
|0,09
|0,36
|Ünye Çimento
|5,14
|1,18
|-4,46
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|1,90
|-11,16
|Vakıf GMYO
|1,99
|2,58
|14,96
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|0,00
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,56
|-1,72
|-17,24
|Vakko Tekstil
|4,57
|0,66
|0,66
|Vanet Gıda
|1,71
|-1,16
|19,58
|Verusa Holding
|19,17
|-1,08
|3,29
|Verusaturk Girisim
|4,69
|-1,05
|-10,82
|Vestel
|12,75
|-0,16
|1,03
|Vestel Beyaz Eşya
|18,20
|-0,05
|-15,74
|Viking Kağıt
|4,22
|0,00
|125,67
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,68
|1,90
|10,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|0,95
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,40
|1,18
|49,92
|Yataş
|6,53
|-1,95
|-11,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,00
|1,01
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,18
|-0,41
|1,74
|Yeşil GMYO
|0,53
|-3,64
|-17,19
|Yeşil Yapı
|0,53
|-1,85
|-19,70
|Yeşil Yatırım Holding
|12,39
|-2,90
|10,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.480,00
|5,89
|120,03
|Yonga Mobilya
|20,92
|9,93
|126,41
|Yükselen Çelik
|7,95
|-1,36
|29,69
|Yünsa
|12,89
|0,70
|28,03
|Zorlu Enerji
|1,32
|1,54
|-19,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)