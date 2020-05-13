Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

6 saat önce

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 38.510,10 1,34 27,60
İş Bankası (C) 4,95 0,41 -22,78
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,87 3,75 1,84
İş Girişim 6,14 1,32 61,58
İş GMYO 1,63 0,62 -7,39
İş Y. Men. Değ. 5,62 2,55 39,57
İş Yat. Ort. 2,31 0,87 43,36
İşbir Holding 600,00 6,23 39,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 -1,64 -3,23
İttifak Holding 2,68 -0,74 -27,96
İz Hayvancılık Tarım 8,36 10,00 219,51
İzmir Demir Çelik 9,22 -0,32 12,58
İzmir Fırça 2,55 -1,54 41,67
Jantsa Jant Sanayi 57,85 -0,17 8,77
Kafein Yazılım 17,03 1,13 52,87
Kapital Yat. Holding 2,77 1,09 14,46
Kaplamin 6,21 0,32 11,89
Kardemir (A) 2,74 1,11 3,40
Kardemir (B) 2,47 0,82 -6,44
Kardemir (D) 2,39 0,00 -10,15
Karel Elektronik 15,76 0,38 8,47
Karsan Otomotiv 1,75 0,57 10,76
Karsu Tekstil 3,30 0,92 1,85
Kartonsan 482,60 -1,25 24,92
Katmerciler Ekipman 3,90 2,90 1,56
Kent Gıda 307,30 9,99 74,80
Kerevitaş Gıda 4,05 0,50 24,23
Kervansaray Yat. Holding 0,58 9,43 5,45
Kiler GMYO 2,79 0,00 -26,39
Klimasan Klima 16,61 0,79 -24,77
Koç Holding 15,18 -0,65 -24,13
Konfrut Gıda 10,68 2,20 36,57
Konya Çimento 256,00 2,15 -5,64
Kordsa Teknik Tekstil 10,55 -1,40 -17,03
Koza Altın 74,10 0,82 0,07
Koza Madencilik 12,42 2,56 23,83
Körfez GMYO 2,52 -0,40 5,44
Kristal Kola 1,83 0,00 21,19
Kron Telekomünikasyon 22,64 1,62 77,99
Kuştur Kuşadası Turizm 35,30 -9,49 48,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,73 3,59 4,85
Kütahya Porselen 21,24 9,99 220,85
Lider Faktoring 2,13 -1,39 16,08
Link Bilgisayar 26,12 -0,61 43,91
Logo Yazılım 74,15 -0,87 21,96
Lokman Hekim Sağlık 7,07 0,57 22,32
Lüks Kadife 10,24 -1,44 18,52
Makina Takım 1,61 0,00 -14,36
Mardin Çimento 5,67 0,00 -4,22
Marka Yatırım Holding 1,36 2,26 15,25
Marmaris Altınyunus 68,00 -0,15 -4,23
Marshall 48,84 0,37 2,73
Martı GMYO 1,38 0,73 36,63
Martı Otel 1,00 -0,99 9,89
Mavi Giyim 42,56 1,33 -26,49
Mazhar Zorlu Holding 13,30 0,76 10,01
Mega Polietilen 4,60 9,79 109,09
Menderes Tekstil 1,60 2,56 22,14
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,64 -4,00 6,17
Merko Gıda 1,39 -0,71 32,38
Metal Gayrimenkul 1,51 9,42 65,93
Metemtur Otelcilik 1,98 2,06 11,24
Metro Holding 1,32 0,00 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 1,85 4,52 -5,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 8,33 -56,12
Migros Ticaret 32,74 -0,24 35,18
Milpa 3,35 2,76 52,97
Mistral GMYO 2,18 7,39 15,34
MLP Sağlık 15,68 -0,57 -2,00
MMC San. ve Tic. Yat. 1,80 0,00 57,89
Mondi Tire Kutsan 6,90 2,99 66,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,07 0,67 42,06
Net Holding 2,04 -0,49 -21,54
Netaş Telekom. 13,25 0,76 1,45
Niğbaş Niğde Beton 8,95 2,40 44,35
Nuh Çimento 11,15 1,83 1,50
Nurol GMYO 3,65 2,53 2,24
Odaş Elektrik 1,88 2,17 30,04
Olmuksan-IP 4,71 3,52 83,92
Orge Enerji Elektrik 5,28 0,57 6,45
Orma Orman Mahsulleri 5,66 9,90 105,07
Osmanlı Menkul 7,77 -0,13 85,85
Ostim Endüstriyel Yat 2,13 0,00 26,79
Otokar 130,90 2,67 -10,98
Oyak Yat. Ort. 6,03 9,84 158,80
Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 -0,32 -0,61
Özak GMYO 2,95 1,37 14,79
Özbal Çelik Boru 1,81 -2,16 12,29
Özderici GMYO 1,55 0,00 -1,27
Özerden Plastik 2,60 1,17 14,04
Panora GMYO 5,17 0,39 -7,71
Papilon Savunma 14,29 5,31 85,43
Park Elek.Madencilik 3,34 0,00 9,51
Parsan 15,69 2,15 -7,38
Pegasus 50,00 -0,79 -42,13
Peker GMYO 4,57 1,11 46,01
Penguen Gıda 3,16 0,00 52,66
Pera GMYO 1,01 0,00 7,45
Pergamon Dış Ticaret 8,46 4,06 9,33
Petkim 3,65 -0,27 -4,20
Petrokent Turizm 162,50 -1,16 26,85
Pınar Et ve Un 19,02 -2,86 107,42
Pınar Su 6,07 -2,88 161,64
Pınar Süt 15,98 -0,37 26,12
Plastikkart 9,39 0,43 1,29
Polisan Holding 2,52 0,00 -16,49
Politeknik Metal 143,00 -1,72 87,98
Prizma Press Matbaacılık 3,83 -0,52 -10,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,08 7,19
QNB Finans Fin. Kir. 108,00 1,79 -16,34
QNB Finansbank 50,00 2,71 33,33
Ral Yatırım Holding 8,90 -0,56 30,88
Ray Sigorta 6,90 -1,57 101,75
Reysaş GMYO 4,65 -2,11 1,31
Reysaş Lojistik 6,14 -0,65 40,18
Rhea Girişim 2,04 0,99 71,43
Rodrigo Tekstil 2,25 -2,17 24,31
Royal Halı 2,32 9,95 69,34
RTA Laboratuvarları 47,84 9,98 1962,07
Sabancı Holding 8,23 -0,12 -9,76
Safkar Ege Soğutmacılık 4,49 9,78 105,96
Salix Yatırım Holding 7,16 -0,28 -0,69
Sanel Mühendislik 5,36 3,08 32,35
Sanifoam Sünger 6,08 -1,78 21,60
Sanko Pazarlama 6,82 0,15 -11,89
Saray Matbaacılık 2,13 0,47 18,99
Sarkuysan 5,49 0,18 13,66
Sasa Polyester 9,12 2,59 17,98
Say Reklamcılık 3,12 -0,32 39,29
Sekuro Plastik 5,37 3,47 0,19
Selçuk Ecza Deposu 9,40 7,55 57,59
Selçuk Gıda 4,09 9,95 137,79
Senkron Güvenlik 2,95 2,43 8,06
Serve Film Prodüksiyon 4,64 -7,94 191,82
Servet GMYO 16,62 0,24 95,53
Seyitler Kimya 9,62 -7,32 41,68
Silverline Endüstri 2,47 -1,98 14,35
Sinpaş GMYO 1,06 2,91 -8,62
Smartiks Yazılım 10,00 1,01 1,94
Soda Sanayii 5,69 0,35 -7,93
Sodaş Sodyum Sanayii 15,45 9,96 301,69
Söktaş 3,00 -0,33 13,21
Sönmez Filament 6,43 -0,16 31,76
Sönmez Pamuklu 6,44 0,00 30,89
Sumaş Suni Tahta 12,76 4,08 28,89
Şeker Fin. Kir. 4,92 0,41 2,93
Şekerbank 1,09 0,93 -16,79
Şişe Cam 4,91 0,82 -6,83
Şok Marketler 11,17 1,55 3,81
T. Halk Bankası 5,37 0,00 -9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,30 -1,18 -7,57
T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05
T.Tuborg 14,43 1,19 21,26
Taç Tarım Ürünleri 9,98 9,91 219,87
Tat Gıda 7,57 0,66 24,43
TAV Havalimanları 17,26 1,29 -36,46
Taze Kuru Gıda 19,36 10,00 167,40
Tek-Art Turizm 1,42 2,90 12,70
Tekfen Holding 13,27 0,45 -28,47
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,20 0,28 71,43
Temapol Polimer Plastik 6,09 5,36 16,67
TGS Dış Ticaret 4,63 0,22 -0,86
Tofaş Oto. Fab. 19,93 2,21 -14,47
Torunlar GMYO 2,42 0,83 -12,00
Trabzon Liman 10,82 1,79 1,50
Trabzonspor Sportif 5,25 1,55 144,19
Trakya Cam 3,20 0,00 -8,57
Trend GMYO 3,29 2,17 49,55
TSKB GMYO 1,73 -0,57 29,10
Tuğçelik 4,66 1,30 17,97
Tukaş 15,09 3,00 22,19
Turcas Petrol 2,75 -0,72 3,00
Turkcell 13,60 -0,44 -1,45
Tümosan Motor ve Traktör 5,89 2,08 -8,11
Tüpraş 84,65 -0,47 -33,24
Türk Hava Yolları 10,70 0,56 -26,00
Türk Prysmian Kablo 3,91 -1,51 51,24
Türk Telekom 7,40 0,54 0,41
Türk Traktör 60,00 2,74 13,40
Türker Proje Gayrimenkul 37,38 0,21 -11,00
Ufuk Yatırım 4,96 1,22 92,25
Ulaşlar Turizm Yat. 3,29 1,54 55,19
Ulusoy Elektrik 32,10 2,82 20,68
Ulusoy Un Sanayi 10,49 -2,51 174,61
Umpaş Holding 0,80 9,59 29,03
Uşak Seramik 1,70 1,19 0,59
Utopya Turizm 5,68 3,09 15,45
Uzertaş Boya 5,33 9,90 140,09
Ülker Bisküvi 23,18 1,67 3,67
Ünye Çimento 5,16 -1,15 -4,09
Vakıf Fin. Kir. 2,19 0,92 -9,50
Vakıf GMYO 2,10 2,44 21,32
Vakıf Yat. Ort. 2,20 1,38 -5,58
Vakıflar Bankası 4,63 -0,43 -15,97
Vakko Tekstil 4,73 0,85 4,19
Vanet Gıda 1,65 0,00 15,38
Verusa Holding 18,75 0,43 1,02
Verusaturk Girisim 4,80 -0,83 -8,72
Vestel 13,11 4,38 3,88
Vestel Beyaz Eşya 21,04 9,93 -2,59
Viking Kağıt 4,40 3,53 135,29
Yapı Kredi Koray GMYO 2,81 0,00 16,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,92 -11,29
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,24 -1,07 47,37
Yataş 6,86 1,78 -6,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,98 -1,00 22,98
Yeni Gimat GMYO 12,23 0,49 2,16
Yeşil GMYO 0,57 5,56 -10,94
Yeşil Yapı 0,58 7,41 -12,12
Yeşil Yatırım Holding 13,00 4,75 15,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.863,70 10,00 167,02
Yonga Mobilya 25,30 10,00 173,81
Yükselen Çelik 8,07 -0,12 31,65
Yünsa 12,87 1,66 27,83
Zorlu Enerji 1,35 0,00 -17,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 02:22 Kaynak: AA


Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz Üniversite sınavlarında ilk 80 bine girip madencilikle ilgili mühendislik bölümlerini seçenlere 2.104 TL'ye kadar burs verilecek Bakanlık; kuaför, otel ve otobüslerde uygulanacak tedbir kılavuzunu yayımladı Sektörü canlandırmak isteyen turizmciler, 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderecek Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı Bakan Varank: Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Yavaş, belediyenin gelir-gider durumunu paylaşarak muhalefete sitem etti: Amaçları Ankaralıyı cezalandırmak Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Altının gram fiyatı 384 liradan işlem görüyor
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir         
17:06
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı 6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
16:36
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 20:34:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]