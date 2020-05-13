Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|38.510,10
|1,34
|27,60
|İş Bankası (C)
|4,95
|0,41
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,87
|3,75
|1,84
|İş Girişim
|6,14
|1,32
|61,58
|İş GMYO
|1,63
|0,62
|-7,39
|İş Y. Men. Değ.
|5,62
|2,55
|39,57
|İş Yat. Ort.
|2,31
|0,87
|43,36
|İşbir Holding
|600,00
|6,23
|39,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,60
|-1,64
|-3,23
|İttifak Holding
|2,68
|-0,74
|-27,96
|İz Hayvancılık Tarım
|8,36
|10,00
|219,51
|İzmir Demir Çelik
|9,22
|-0,32
|12,58
|İzmir Fırça
|2,55
|-1,54
|41,67
|Jantsa Jant Sanayi
|57,85
|-0,17
|8,77
|Kafein Yazılım
|17,03
|1,13
|52,87
|Kapital Yat. Holding
|2,77
|1,09
|14,46
|Kaplamin
|6,21
|0,32
|11,89
|Kardemir (A)
|2,74
|1,11
|3,40
|Kardemir (B)
|2,47
|0,82
|-6,44
|Kardemir (D)
|2,39
|0,00
|-10,15
|Karel Elektronik
|15,76
|0,38
|8,47
|Karsan Otomotiv
|1,75
|0,57
|10,76
|Karsu Tekstil
|3,30
|0,92
|1,85
|Kartonsan
|482,60
|-1,25
|24,92
|Katmerciler Ekipman
|3,90
|2,90
|1,56
|Kent Gıda
|307,30
|9,99
|74,80
|Kerevitaş Gıda
|4,05
|0,50
|24,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|9,43
|5,45
|Kiler GMYO
|2,79
|0,00
|-26,39
|Klimasan Klima
|16,61
|0,79
|-24,77
|Koç Holding
|15,18
|-0,65
|-24,13
|Konfrut Gıda
|10,68
|2,20
|36,57
|Konya Çimento
|256,00
|2,15
|-5,64
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,55
|-1,40
|-17,03
|Koza Altın
|74,10
|0,82
|0,07
|Koza Madencilik
|12,42
|2,56
|23,83
|Körfez GMYO
|2,52
|-0,40
|5,44
|Kristal Kola
|1,83
|0,00
|21,19
|Kron Telekomünikasyon
|22,64
|1,62
|77,99
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,30
|-9,49
|48,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,73
|3,59
|4,85
|Kütahya Porselen
|21,24
|9,99
|220,85
|Lider Faktoring
|2,13
|-1,39
|16,08
|Link Bilgisayar
|26,12
|-0,61
|43,91
|Logo Yazılım
|74,15
|-0,87
|21,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,07
|0,57
|22,32
|Lüks Kadife
|10,24
|-1,44
|18,52
|Makina Takım
|1,61
|0,00
|-14,36
|Mardin Çimento
|5,67
|0,00
|-4,22
|Marka Yatırım Holding
|1,36
|2,26
|15,25
|Marmaris Altınyunus
|68,00
|-0,15
|-4,23
|Marshall
|48,84
|0,37
|2,73
|Martı GMYO
|1,38
|0,73
|36,63
|Martı Otel
|1,00
|-0,99
|9,89
|Mavi Giyim
|42,56
|1,33
|-26,49
|Mazhar Zorlu Holding
|13,30
|0,76
|10,01
|Mega Polietilen
|4,60
|9,79
|109,09
|Menderes Tekstil
|1,60
|2,56
|22,14
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,64
|-4,00
|6,17
|Merko Gıda
|1,39
|-0,71
|32,38
|Metal Gayrimenkul
|1,51
|9,42
|65,93
|Metemtur Otelcilik
|1,98
|2,06
|11,24
|Metro Holding
|1,32
|0,00
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,85
|4,52
|-5,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|8,33
|-56,12
|Migros Ticaret
|32,74
|-0,24
|35,18
|Milpa
|3,35
|2,76
|52,97
|Mistral GMYO
|2,18
|7,39
|15,34
|MLP Sağlık
|15,68
|-0,57
|-2,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,80
|0,00
|57,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|2,99
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,07
|0,67
|42,06
|Net Holding
|2,04
|-0,49
|-21,54
|Netaş Telekom.
|13,25
|0,76
|1,45
|Niğbaş Niğde Beton
|8,95
|2,40
|44,35
|Nuh Çimento
|11,15
|1,83
|1,50
|Nurol GMYO
|3,65
|2,53
|2,24
|Odaş Elektrik
|1,88
|2,17
|30,04
|Olmuksan-IP
|4,71
|3,52
|83,92
|Orge Enerji Elektrik
|5,28
|0,57
|6,45
|Orma Orman Mahsulleri
|5,66
|9,90
|105,07
|Osmanlı Menkul
|7,77
|-0,13
|85,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,13
|0,00
|26,79
|Otokar
|130,90
|2,67
|-10,98
|Oyak Yat. Ort.
|6,03
|9,84
|158,80
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,07
|-0,32
|-0,61
|Özak GMYO
|2,95
|1,37
|14,79
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|-2,16
|12,29
|Özderici GMYO
|1,55
|0,00
|-1,27
|Özerden Plastik
|2,60
|1,17
|14,04
|Panora GMYO
|5,17
|0,39
|-7,71
|Papilon Savunma
|14,29
|5,31
|85,43
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|0,00
|9,51
|Parsan
|15,69
|2,15
|-7,38
|Pegasus
|50,00
|-0,79
|-42,13
|Peker GMYO
|4,57
|1,11
|46,01
|Penguen Gıda
|3,16
|0,00
|52,66
|Pera GMYO
|1,01
|0,00
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|8,46
|4,06
|9,33
|Petkim
|3,65
|-0,27
|-4,20
|Petrokent Turizm
|162,50
|-1,16
|26,85
|Pınar Et ve Un
|19,02
|-2,86
|107,42
|Pınar Su
|6,07
|-2,88
|161,64
|Pınar Süt
|15,98
|-0,37
|26,12
|Plastikkart
|9,39
|0,43
|1,29
|Polisan Holding
|2,52
|0,00
|-16,49
|Politeknik Metal
|143,00
|-1,72
|87,98
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|-0,52
|-10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,40
|-0,08
|7,19
|QNB Finans Fin. Kir.
|108,00
|1,79
|-16,34
|QNB Finansbank
|50,00
|2,71
|33,33
|Ral Yatırım Holding
|8,90
|-0,56
|30,88
|Ray Sigorta
|6,90
|-1,57
|101,75
|Reysaş GMYO
|4,65
|-2,11
|1,31
|Reysaş Lojistik
|6,14
|-0,65
|40,18
|Rhea Girişim
|2,04
|0,99
|71,43
|Rodrigo Tekstil
|2,25
|-2,17
|24,31
|Royal Halı
|2,32
|9,95
|69,34
|RTA Laboratuvarları
|47,84
|9,98
|1962,07
|Sabancı Holding
|8,23
|-0,12
|-9,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,49
|9,78
|105,96
|Salix Yatırım Holding
|7,16
|-0,28
|-0,69
|Sanel Mühendislik
|5,36
|3,08
|32,35
|Sanifoam Sünger
|6,08
|-1,78
|21,60
|Sanko Pazarlama
|6,82
|0,15
|-11,89
|Saray Matbaacılık
|2,13
|0,47
|18,99
|Sarkuysan
|5,49
|0,18
|13,66
|Sasa Polyester
|9,12
|2,59
|17,98
|Say Reklamcılık
|3,12
|-0,32
|39,29
|Sekuro Plastik
|5,37
|3,47
|0,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|7,55
|57,59
|Selçuk Gıda
|4,09
|9,95
|137,79
|Senkron Güvenlik
|2,95
|2,43
|8,06
|Serve Film Prodüksiyon
|4,64
|-7,94
|191,82
|Servet GMYO
|16,62
|0,24
|95,53
|Seyitler Kimya
|9,62
|-7,32
|41,68
|Silverline Endüstri
|2,47
|-1,98
|14,35
|Sinpaş GMYO
|1,06
|2,91
|-8,62
|Smartiks Yazılım
|10,00
|1,01
|1,94
|Soda Sanayii
|5,69
|0,35
|-7,93
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,45
|9,96
|301,69
|Söktaş
|3,00
|-0,33
|13,21
|Sönmez Filament
|6,43
|-0,16
|31,76
|Sönmez Pamuklu
|6,44
|0,00
|30,89
|Sumaş Suni Tahta
|12,76
|4,08
|28,89
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|0,41
|2,93
|Şekerbank
|1,09
|0,93
|-16,79
|Şişe Cam
|4,91
|0,82
|-6,83
|Şok Marketler
|11,17
|1,55
|3,81
|T. Halk Bankası
|5,37
|0,00
|-9,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,30
|-1,18
|-7,57
|T.S.K.B.
|1,04
|0,97
|-14,05
|T.Tuborg
|14,43
|1,19
|21,26
|Taç Tarım Ürünleri
|9,98
|9,91
|219,87
|Tat Gıda
|7,57
|0,66
|24,43
|TAV Havalimanları
|17,26
|1,29
|-36,46
|Taze Kuru Gıda
|19,36
|10,00
|167,40
|Tek-Art Turizm
|1,42
|2,90
|12,70
|Tekfen Holding
|13,27
|0,45
|-28,47
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,20
|0,28
|71,43
|Temapol Polimer Plastik
|6,09
|5,36
|16,67
|TGS Dış Ticaret
|4,63
|0,22
|-0,86
|Tofaş Oto. Fab.
|19,93
|2,21
|-14,47
|Torunlar GMYO
|2,42
|0,83
|-12,00
|Trabzon Liman
|10,82
|1,79
|1,50
|Trabzonspor Sportif
|5,25
|1,55
|144,19
|Trakya Cam
|3,20
|0,00
|-8,57
|Trend GMYO
|3,29
|2,17
|49,55
|TSKB GMYO
|1,73
|-0,57
|29,10
|Tuğçelik
|4,66
|1,30
|17,97
|Tukaş
|15,09
|3,00
|22,19
|Turcas Petrol
|2,75
|-0,72
|3,00
|Turkcell
|13,60
|-0,44
|-1,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,89
|2,08
|-8,11
|Tüpraş
|84,65
|-0,47
|-33,24
|Türk Hava Yolları
|10,70
|0,56
|-26,00
|Türk Prysmian Kablo
|3,91
|-1,51
|51,24
|Türk Telekom
|7,40
|0,54
|0,41
|Türk Traktör
|60,00
|2,74
|13,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,38
|0,21
|-11,00
|Ufuk Yatırım
|4,96
|1,22
|92,25
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,29
|1,54
|55,19
|Ulusoy Elektrik
|32,10
|2,82
|20,68
|Ulusoy Un Sanayi
|10,49
|-2,51
|174,61
|Umpaş Holding
|0,80
|9,59
|29,03
|Uşak Seramik
|1,70
|1,19
|0,59
|Utopya Turizm
|5,68
|3,09
|15,45
|Uzertaş Boya
|5,33
|9,90
|140,09
|Ülker Bisküvi
|23,18
|1,67
|3,67
|Ünye Çimento
|5,16
|-1,15
|-4,09
|Vakıf Fin. Kir.
|2,19
|0,92
|-9,50
|Vakıf GMYO
|2,10
|2,44
|21,32
|Vakıf Yat. Ort.
|2,20
|1,38
|-5,58
|Vakıflar Bankası
|4,63
|-0,43
|-15,97
|Vakko Tekstil
|4,73
|0,85
|4,19
|Vanet Gıda
|1,65
|0,00
|15,38
|Verusa Holding
|18,75
|0,43
|1,02
|Verusaturk Girisim
|4,80
|-0,83
|-8,72
|Vestel
|13,11
|4,38
|3,88
|Vestel Beyaz Eşya
|21,04
|9,93
|-2,59
|Viking Kağıt
|4,40
|3,53
|135,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,81
|0,00
|16,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|0,92
|-11,29
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,24
|-1,07
|47,37
|Yataş
|6,86
|1,78
|-6,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,98
|-1,00
|22,98
|Yeni Gimat GMYO
|12,23
|0,49
|2,16
|Yeşil GMYO
|0,57
|5,56
|-10,94
|Yeşil Yapı
|0,58
|7,41
|-12,12
|Yeşil Yatırım Holding
|13,00
|4,75
|15,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.863,70
|10,00
|167,02
|Yonga Mobilya
|25,30
|10,00
|173,81
|Yükselen Çelik
|8,07
|-0,12
|31,65
|Yünsa
|12,87
|1,66
|27,83
|Zorlu Enerji
|1,35
|0,00
|-17,18
(Son)