Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.361,10
|10,00
|40,36
|İş Bankası (C)
|4,87
|-1,02
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|429.000,30
|10,00
|104,29
|İş Fin.Kir.
|3,81
|-1,55
|0,26
|İş Girişim
|6,00
|-0,83
|57,89
|İş GMYO
|1,57
|-1,26
|-10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,50
|-2,14
|36,59
|İş Yat. Ort.
|2,26
|-0,44
|40,26
|İşbir Holding
|673,30
|10,00
|56,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|3,33
|0,00
|İttifak Holding
|2,73
|-2,50
|-26,61
|İz Hayvancılık Tarım
|7,53
|-9,93
|187,79
|İzmir Demir Çelik
|8,98
|-1,10
|9,65
|İzmir Fırça
|2,65
|-6,69
|47,22
|Jantsa Jant Sanayi
|57,25
|-0,17
|7,64
|Kafein Yazılım
|16,95
|1,50
|52,15
|Kapital Yat. Holding
|3,20
|6,67
|32,23
|Kaplamin
|6,10
|-1,61
|9,91
|Kardemir (A)
|2,72
|0,00
|2,64
|Kardemir (B)
|2,53
|-0,78
|-4,17
|Kardemir (D)
|2,42
|-0,82
|-9,02
|Karel Elektronik
|15,52
|-0,64
|6,81
|Karsan Otomotiv
|1,70
|-1,73
|7,59
|Karsu Tekstil
|3,30
|1,85
|1,85
|Kartonsan
|453,10
|-3,90
|17,28
|Katmerciler Ekipman
|3,70
|-3,39
|-3,65
|Kent Gıda
|338,00
|9,99
|92,26
|Kerevitaş Gıda
|3,93
|-1,75
|20,55
|Kervansaray Yat. Holding
|0,57
|-1,72
|3,64
|Kiler GMYO
|2,74
|-1,79
|-27,70
|Klimasan Klima
|16,42
|-0,55
|-25,63
|Koç Holding
|14,90
|-1,78
|-25,53
|Konfrut Gıda
|10,50
|-0,47
|34,27
|Konya Çimento
|248,00
|-2,86
|-8,59
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,65
|0,47
|-16,25
|Koza Altın
|73,15
|-1,08
|-1,22
|Koza Madencilik
|12,12
|-2,57
|20,84
|Körfez GMYO
|2,48
|-0,40
|3,77
|Kristal Kola
|1,85
|-2,63
|22,52
|Kron Telekomünikasyon
|23,44
|-4,33
|84,28
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,50
|1,14
|49,79
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|-4,12
|-1,21
|Kütahya Porselen
|21,20
|-0,19
|220,24
|Lider Faktoring
|2,12
|0,00
|15,53
|Link Bilgisayar
|26,50
|1,61
|46,01
|Logo Yazılım
|73,15
|-1,35
|20,31
|Lokman Hekim Sağlık
|6,98
|-5,55
|20,76
|Lüks Kadife
|10,88
|-3,80
|25,93
|Makina Takım
|1,64
|-3,53
|-12,77
|Mardin Çimento
|5,54
|-1,60
|-6,42
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-2,24
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|67,40
|-0,22
|-5,07
|Marshall
|48,78
|-1,45
|2,61
|Martı GMYO
|1,30
|-4,41
|28,71
|Martı Otel
|0,94
|-4,08
|3,30
|Mavi Giyim
|40,30
|-5,00
|-30,40
|Mazhar Zorlu Holding
|15,30
|9,99
|26,55
|Mega Polietilen
|4,31
|-6,30
|95,91
|Menderes Tekstil
|1,59
|0,00
|21,37
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,04
|-2,81
|3,09
|Merko Gıda
|1,34
|-2,19
|27,62
|Metal Gayrimenkul
|1,36
|-9,93
|49,45
|Metemtur Otelcilik
|1,95
|0,00
|9,55
|Metro Holding
|1,32
|-0,75
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,87
|-3,61
|-4,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|-1,69
|-56,31
|Migros Ticaret
|32,80
|0,86
|35,43
|Milpa
|3,20
|-1,23
|46,12
|Mistral GMYO
|2,07
|-7,17
|9,52
|MLP Sağlık
|15,58
|-0,83
|-2,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,99
|7,57
|74,56
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|1,02
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,30
|2,06
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,30
|2,23
|43,87
|Net Holding
|2,06
|1,98
|-20,77
|Netaş Telekom.
|13,15
|0,00
|0,69
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|3,45
|45,16
|Nuh Çimento
|11,18
|0,18
|1,78
|Nurol GMYO
|3,56
|-0,84
|-0,28
|Odaş Elektrik
|1,82
|-1,62
|25,89
|Olmuksan-IP
|4,63
|-1,49
|80,79
|Orge Enerji Elektrik
|5,34
|0,00
|7,66
|Orma Orman Mahsulleri
|5,10
|-9,89
|84,78
|Osmanlı Menkul
|7,85
|1,03
|87,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,09
|0,48
|24,40
|Otokar
|130,70
|-0,61
|-11,11
|Oyak Yat. Ort.
|5,79
|-3,98
|148,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|0,00
|0,36
|Özak GMYO
|2,85
|-1,72
|10,89
|Özbal Çelik Boru
|1,75
|-3,85
|8,57
|Özderici GMYO
|1,51
|-2,58
|-3,82
|Özerden Plastik
|2,65
|1,92
|16,23
|Panora GMYO
|5,10
|-1,35
|-8,95
|Papilon Savunma
|14,71
|4,47
|90,88
|Park Elek.Madencilik
|3,25
|-2,40
|6,56
|Parsan
|15,68
|-0,95
|-7,44
|Pegasus
|48,66
|-2,29
|-43,68
|Peker GMYO
|4,63
|0,00
|47,92
|Penguen Gıda
|3,08
|-2,22
|48,79
|Pera GMYO
|0,97
|-3,96
|3,19
|Pergamon Dış Ticaret
|8,44
|0,00
|9,08
|Petkim
|3,60
|-0,55
|-5,51
|Petrokent Turizm
|161,90
|-0,18
|26,39
|Pınar Et ve Un
|17,58
|-6,19
|91,71
|Pınar Su
|5,74
|-4,97
|147,41
|Pınar Süt
|15,60
|-2,50
|23,13
|Plastikkart
|9,35
|-0,74
|0,86
|Polisan Holding
|2,46
|-0,81
|-18,48
|Politeknik Metal
|125,10
|-10,00
|64,45
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-1,82
|-12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,80
|-0,13
|7,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,90
|-1,30
|-17,97
|QNB Finansbank
|48,74
|-1,34
|29,97
|Ral Yatırım Holding
|9,03
|-0,77
|32,79
|Ray Sigorta
|6,39
|-6,17
|86,84
|Reysaş GMYO
|4,94
|8,10
|7,63
|Reysaş Lojistik
|6,53
|8,47
|49,09
|Rhea Girişim
|1,96
|-2,00
|64,71
|Rodrigo Tekstil
|2,78
|9,88
|53,59
|Royal Halı
|2,29
|-1,29
|67,15
|RTA Laboratuvarları
|43,06
|-9,99
|1756,03
|Sabancı Holding
|8,24
|0,37
|-9,65
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,45
|-0,89
|104,13
|Salix Yatırım Holding
|7,90
|6,76
|9,57
|Sanel Mühendislik
|5,34
|-0,56
|31,85
|Sanifoam Sünger
|6,04
|-0,17
|20,80
|Sanko Pazarlama
|6,80
|-0,73
|-12,14
|Saray Matbaacılık
|2,03
|-1,93
|13,41
|Sarkuysan
|5,68
|2,34
|17,60
|Sasa Polyester
|9,18
|0,88
|18,76
|Say Reklamcılık
|3,14
|-1,88
|40,18
|Sekuro Plastik
|5,20
|-2,62
|-2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|9,13
|-4,99
|53,06
|Selçuk Gıda
|3,69
|-9,78
|114,53
|Senkron Güvenlik
|2,88
|-1,03
|5,49
|Serve Film Prodüksiyon
|4,09
|-9,91
|157,23
|Servet GMYO
|16,66
|1,34
|96,00
|Seyitler Kimya
|9,65
|-3,02
|42,12
|Silverline Endüstri
|2,39
|-2,85
|10,65
|Sinpaş GMYO
|1,03
|-0,96
|-11,21
|Smartiks Yazılım
|9,92
|0,30
|1,12
|Soda Sanayii
|5,62
|-1,23
|-9,06
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,48
|6,67
|328,47
|Söktaş
|2,97
|-0,67
|12,08
|Sönmez Filament
|6,40
|-1,08
|31,15
|Sönmez Pamuklu
|6,39
|-0,62
|29,88
|Sumaş Suni Tahta
|11,90
|-8,46
|20,20
|Şeker Fin. Kir.
|4,86
|-1,02
|1,67
|Şekerbank
|1,06
|-0,93
|-19,08
|Şişe Cam
|4,83
|-0,21
|-8,35
|Şok Marketler
|10,90
|-0,91
|1,30
|T. Halk Bankası
|5,24
|-1,50
|-11,34
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,20
|-1,66
|-7,80
|T.S.K.B.
|1,02
|-1,92
|-15,70
|T.Tuborg
|14,56
|1,11
|22,35
|Taç Tarım Ürünleri
|8,99
|-9,92
|188,14
|Tat Gıda
|7,73
|1,58
|27,06
|TAV Havalimanları
|17,13
|-0,41
|-36,94
|Taze Kuru Gıda
|17,43
|-9,97
|140,75
|Tek-Art Turizm
|1,29
|-3,73
|2,38
|Tekfen Holding
|12,95
|-1,15
|-30,20
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,34
|3,23
|74,76
|Temapol Polimer Plastik
|5,99
|-0,99
|14,75
|TGS Dış Ticaret
|4,49
|-3,23
|-3,85
|Tofaş Oto. Fab.
|19,69
|-1,94
|-15,50
|Torunlar GMYO
|2,35
|-1,26
|-14,55
|Trabzon Liman
|11,88
|10,00
|11,44
|Trabzonspor Sportif
|5,15
|0,39
|139,53
|Trakya Cam
|3,16
|-1,25
|-9,71
|Trend GMYO
|3,36
|1,51
|52,73
|TSKB GMYO
|1,74
|0,58
|29,85
|Tuğçelik
|4,66
|-0,64
|17,97
|Tukaş
|16,46
|2,88
|33,28
|Turcas Petrol
|2,70
|0,00
|1,12
|Turkcell
|13,36
|-1,91
|-3,19
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,78
|-0,17
|-9,83
|Tüpraş
|83,10
|-1,54
|-34,46
|Türk Hava Yolları
|10,55
|-0,66
|-27,04
|Türk Prysmian Kablo
|3,89
|0,26
|50,47
|Türk Telekom
|7,34
|-2,52
|-0,41
|Türk Traktör
|57,40
|-2,88
|8,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,38
|0,21
|-11,00
|Ufuk Yatırım
|4,80
|-3,23
|86,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,96
|-6,03
|39,62
|Ulusoy Elektrik
|31,24
|-1,20
|17,44
|Ulusoy Un Sanayi
|9,13
|-9,96
|139,01
|Umpaş Holding
|0,88
|10,00
|41,94
|Uşak Seramik
|1,66
|-0,60
|-1,78
|Utopya Turizm
|5,51
|-3,16
|11,99
|Uzertaş Boya
|5,86
|9,94
|163,96
|Ülker Bisküvi
|23,28
|0,26
|4,11
|Ünye Çimento
|5,10
|-0,97
|-5,20
|Vakıf Fin. Kir.
|2,17
|-3,56
|-10,33
|Vakıf GMYO
|2,04
|-4,67
|17,85
|Vakıf Yat. Ort.
|2,23
|-2,62
|-4,29
|Vakıflar Bankası
|4,52
|-1,53
|-17,97
|Vakko Tekstil
|4,58
|-2,35
|0,88
|Vanet Gıda
|1,81
|9,70
|26,57
|Verusa Holding
|18,90
|1,02
|1,83
|Verusaturk Girisim
|4,75
|-1,04
|-9,68
|Vestel
|13,05
|0,08
|3,41
|Vestel Beyaz Eşya
|23,14
|9,98
|7,13
|Viking Kağıt
|4,28
|-2,73
|128,88
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,73
|-1,80
|12,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|-1,37
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,76
|3,83
|55,66
|Yataş
|6,69
|-1,76
|-8,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|-2,54
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,11
|-0,74
|1,16
|Yeşil GMYO
|0,62
|5,08
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,63
|6,78
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,62
|1,64
|21,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.650,00
|10,00
|193,72
|Yonga Mobilya
|22,78
|-9,96
|146,54
|Yükselen Çelik
|7,90
|-1,25
|28,87
|Yünsa
|12,89
|0,08
|28,03
|Zorlu Enerji
|1,32
|-1,49
|-19,02
(Son)