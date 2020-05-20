Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.300,00
|127,52
|İş Bankası (B)
|56.382,50
|10,00
|86,82
|İş Bankası (C)
|4,83
|0,00
|-24,65
|İş Bankası (Kur.)
|519.090,00
|147,19
|İş Fin.Kir.
|4,09
|1,24
|7,63
|İş Girişim
|5,89
|2,43
|55,00
|İş GMYO
|1,67
|1,21
|-5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,60
|0,00
|39,07
|İş Yat. Ort.
|2,70
|9,76
|67,56
|İşbir Holding
|727,00
|4,82
|69,07
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,00
|1,61
|İttifak Holding
|2,91
|-0,68
|-21,77
|İz Hayvancılık Tarım
|6,72
|9,98
|156,83
|İzmir Demir Çelik
|10,67
|4,81
|30,28
|İzmir Fırça
|2,50
|-2,34
|38,89
|Jantsa Jant Sanayi
|62,05
|-0,48
|16,66
|Kafein Yazılım
|16,70
|-0,83
|49,91
|Kapital Yat. Holding
|2,99
|-1,32
|23,55
|Kaplamin
|7,13
|0,42
|28,47
|Kardemir (A)
|2,70
|0,00
|1,89
|Kardemir (B)
|2,50
|0,00
|-5,30
|Kardemir (D)
|2,47
|0,41
|-7,14
|Karel Elektronik
|16,40
|1,05
|12,87
|Karsan Otomotiv
|1,77
|1,14
|12,03
|Karsu Tekstil
|3,31
|-2,65
|2,16
|Kartonsan
|471,00
|1,27
|21,91
|Katmerciler Ekipman
|3,91
|0,51
|1,82
|Kent Gıda
|449,70
|9,98
|155,80
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|-0,24
|26,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|5,77
|0,00
|Kiler GMYO
|2,86
|1,42
|-24,54
|Klimasan Klima
|17,99
|-2,76
|-18,52
|Koç Holding
|15,27
|0,99
|-23,68
|Konfrut Gıda
|10,71
|0,56
|36,96
|Konya Çimento
|262,60
|1,70
|-3,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|1,62
|-11,13
|Koza Altın
|75,60
|0,67
|2,09
|Koza Madencilik
|12,30
|0,49
|22,63
|Körfez GMYO
|2,62
|0,77
|9,62
|Kristal Kola
|1,94
|0,00
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|23,94
|3,19
|88,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|34,42
|7,50
|45,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,69
|1,20
|2,42
|Kütahya Porselen
|22,98
|9,43
|247,13
|Lider Faktoring
|2,21
|0,91
|20,44
|Link Bilgisayar
|28,54
|4,70
|57,25
|Logo Yazılım
|76,95
|0,00
|26,56
|Lokman Hekim Sağlık
|7,33
|-4,18
|26,82
|Lüks Kadife
|12,11
|1,34
|40,16
|Makina Takım
|1,71
|3,01
|-9,04
|Mardin Çimento
|6,77
|9,90
|14,36
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|1,50
|14,41
|Marmaris Altınyunus
|73,15
|-0,14
|3,03
|Marshall
|55,70
|9,97
|17,16
|Martı GMYO
|1,31
|-0,76
|29,70
|Martı Otel
|1,02
|-0,97
|12,09
|Mavi Giyim
|41,88
|1,16
|-27,67
|Mazhar Zorlu Holding
|16,04
|-7,66
|32,67
|Mega Polietilen
|4,39
|-2,44
|99,55
|Menderes Tekstil
|1,70
|1,80
|29,77
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,02
|1,15
|8,13
|Merko Gıda
|1,37
|0,00
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,57
|9,79
|72,53
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|1,52
|12,36
|Metro Holding
|1,32
|0,00
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,04
|0,99
|4,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,32
|-0,43
|-56,50
|Migros Ticaret
|34,14
|3,64
|40,96
|Milpa
|4,36
|9,27
|99,09
|Mistral GMYO
|2,15
|2,87
|13,76
|MLP Sağlık
|16,23
|-0,73
|1,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,86
|2,20
|63,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,99
|-0,85
|68,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,74
|0,37
|47,33
|Net Holding
|2,13
|1,91
|-18,08
|Netaş Telekom.
|14,71
|3,37
|12,63
|Niğbaş Niğde Beton
|9,20
|0,88
|48,39
|Nuh Çimento
|12,93
|-0,69
|17,71
|Nurol GMYO
|3,84
|2,67
|7,56
|Odaş Elektrik
|1,87
|1,08
|29,35
|Olmuksan-IP
|4,49
|-1,32
|75,32
|Orge Enerji Elektrik
|5,60
|0,90
|12,90
|Orma Orman Mahsulleri
|5,06
|0,60
|83,33
|Osmanlı Menkul
|7,90
|1,94
|88,96
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,16
|1,41
|28,57
|Otokar
|139,40
|-0,43
|-5,20
|Oyak Yat. Ort.
|5,86
|-0,85
|151,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,23
|-0,92
|4,57
|Özak GMYO
|2,93
|2,45
|14,01
|Özbal Çelik Boru
|1,82
|1,11
|12,91
|Özderici GMYO
|1,59
|1,27
|1,27
|Özerden Plastik
|2,60
|-2,99
|14,04
|Panora GMYO
|5,33
|0,57
|-4,85
|Papilon Savunma
|15,65
|2,42
|103,08
|Park Elek.Madencilik
|3,46
|2,67
|13,44
|Parsan
|15,70
|-0,51
|-7,32
|Pegasus
|53,70
|-2,45
|-37,85
|Peker GMYO
|5,35
|-0,93
|70,93
|Penguen Gıda
|3,15
|0,64
|52,17
|Pera GMYO
|0,98
|2,08
|4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|9,00
|2,97
|16,31
|Petkim
|3,51
|0,57
|-7,87
|Petrokent Turizm
|196,00
|9,99
|53,01
|Pınar Et ve Un
|19,90
|-0,30
|117,01
|Pınar Su
|6,40
|-1,54
|175,86
|Pınar Süt
|17,60
|1,15
|38,91
|Plastikkart
|9,58
|0,52
|3,34
|Polisan Holding
|2,67
|5,53
|-11,52
|Politeknik Metal
|131,10
|0,08
|72,34
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-0,98
|-6,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,20
|-0,08
|6,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,40
|0,09
|-16,81
|QNB Finansbank
|50,00
|1,79
|33,33
|Ral Yatırım Holding
|11,97
|9,92
|76,03
|Ray Sigorta
|6,97
|0,87
|103,80
|Reysaş GMYO
|4,86
|1,04
|5,88
|Reysaş Lojistik
|6,53
|0,62
|49,09
|Rhea Girişim
|2,01
|0,50
|68,91
|Rodrigo Tekstil
|2,49
|-2,35
|37,57
|Royal Halı
|2,11
|0,96
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|38,38
|9,97
|1554,31
|Sabancı Holding
|8,33
|-0,24
|-8,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,94
|6,01
|126,61
|Salix Yatırım Holding
|8,19
|-0,85
|13,59
|Sanel Mühendislik
|5,55
|-0,36
|37,04
|Sanifoam Sünger
|6,20
|3,85
|24,00
|Sanko Pazarlama
|7,88
|9,90
|1,81
|Saray Matbaacılık
|2,09
|1,46
|16,76
|Sarkuysan
|5,68
|1,07
|17,60
|Sasa Polyester
|10,10
|-1,66
|30,66
|Say Reklamcılık
|3,27
|4,47
|45,98
|Sekuro Plastik
|5,28
|-0,56
|-1,49
|Selçuk Ecza Deposu
|9,17
|0,77
|53,74
|Selçuk Gıda
|3,93
|7,38
|128,49
|Senkron Güvenlik
|3,01
|2,03
|10,26
|Serve Film Prodüksiyon
|4,50
|-8,72
|183,02
|Servet GMYO
|16,55
|0,12
|94,71
|Seyitler Kimya
|9,44
|5,12
|39,03
|Silverline Endüstri
|2,58
|1,18
|19,44
|Sinpaş GMYO
|1,08
|0,93
|-6,90
|Smartiks Yazılım
|9,88
|-0,70
|0,71
|Soda Sanayii
|5,82
|1,93
|-5,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,86
|10,00
|260,36
|Söktaş
|3,15
|0,00
|18,87
|Sönmez Filament
|6,56
|0,61
|34,43
|Sönmez Pamuklu
|6,59
|1,07
|33,94
|Sumaş Suni Tahta
|11,09
|-0,89
|12,02
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-0,61
|2,93
|Şekerbank
|1,08
|0,93
|-17,56
|Şişe Cam
|5,01
|2,66
|-4,93
|Şok Marketler
|11,47
|1,15
|6,60
|T. Halk Bankası
|5,34
|-0,74
|-9,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,46
|-1,29
|-4,91
|T.S.K.B.
|1,06
|1,92
|-12,40
|T.Tuborg
|14,88
|-0,40
|25,04
|Taç Tarım Ürünleri
|8,01
|9,88
|156,73
|Tat Gıda
|8,32
|-0,72
|36,76
|TAV Havalimanları
|18,65
|2,30
|-31,34
|Taze Kuru Gıda
|18,97
|9,97
|162,02
|Tek-Art Turizm
|1,34
|0,00
|6,35
|Tekfen Holding
|13,41
|2,21
|-27,72
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|-0,96
|72,62
|Temapol Polimer Plastik
|6,40
|-2,14
|22,61
|TGS Dış Ticaret
|5,25
|5,85
|12,42
|Tofaş Oto. Fab.
|21,20
|0,95
|-9,02
|Torunlar GMYO
|2,45
|1,66
|-10,91
|Trabzon Liman
|13,23
|7,65
|24,11
|Trabzonspor Sportif
|5,13
|0,59
|138,60
|Trakya Cam
|3,30
|1,85
|-5,71
|Trend GMYO
|4,01
|2,56
|82,27
|TSKB GMYO
|2,42
|10,00
|80,60
|Tuğçelik
|4,84
|-0,21
|22,53
|Tukaş
|14,12
|-9,95
|14,33
|Turcas Petrol
|2,91
|0,69
|8,99
|Turkcell
|13,83
|0,22
|0,22
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,19
|1,48
|-3,43
|Tüpraş
|81,20
|-0,18
|-35,96
|Türk Hava Yolları
|10,95
|1,39
|-24,27
|Türk Prysmian Kablo
|4,03
|0,25
|55,89
|Türk Telekom
|7,72
|1,18
|4,75
|Türk Traktör
|61,60
|0,00
|16,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,52
|-1,45
|-5,90
|Ufuk Yatırım
|4,71
|-6,73
|82,56
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,86
|-1,04
|34,91
|Ulusoy Elektrik
|31,52
|-0,19
|18,50
|Ulusoy Un Sanayi
|9,99
|-1,67
|161,52
|Umpaş Holding
|0,79
|-9,20
|27,42
|Uşak Seramik
|1,70
|1,19
|0,59
|Utopya Turizm
|5,98
|0,34
|21,54
|Uzertaş Boya
|5,23
|9,87
|135,59
|Ülker Bisküvi
|23,98
|-0,08
|7,25
|Ünye Çimento
|6,24
|8,90
|15,99
|Vakıf Fin. Kir.
|2,30
|3,14
|-4,96
|Vakıf GMYO
|2,03
|0,50
|17,27
|Vakıf Yat. Ort.
|2,28
|0,88
|-2,15
|Vakıflar Bankası
|4,66
|0,00
|-15,43
|Vakko Tekstil
|4,84
|1,89
|6,61
|Vanet Gıda
|1,72
|-0,58
|20,28
|Verusa Holding
|19,30
|-0,52
|3,99
|Verusaturk Girisim
|4,91
|-0,20
|-6,63
|Vestel
|13,31
|0,53
|5,47
|Vestel Beyaz Eşya
|22,26
|1,18
|3,06
|Viking Kağıt
|4,35
|-0,68
|132,62
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,24
|3,18
|33,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,92
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,08
|-0,10
|60,77
|Yataş
|7,38
|2,93
|0,54
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,00
|2,56
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|0,16
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,65
|8,33
|1,56
|Yeşil Yapı
|0,65
|6,56
|-1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|14,03
|3,93
|24,93
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.307,00
|3,84
|182,07
|Yonga Mobilya
|20,30
|9,91
|119,70
|Yükselen Çelik
|8,81
|0,92
|43,72
|Yünsa
|13,64
|1,49
|35,48
|Zorlu Enerji
|1,35
|0,00
|-17,18
(Son)