Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.300,00
|127,52
|İş Bankası (B)
|61.100,00
|8,37
|102,45
|İş Bankası (C)
|4,86
|0,83
|-24,18
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|3,98
|-0,75
|4,74
|İş Girişim
|6,09
|1,16
|60,26
|İş GMYO
|1,65
|-1,20
|-6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,58
|0,18
|38,57
|İş Yat. Ort.
|2,57
|-4,81
|59,50
|İşbir Holding
|759,80
|1,32
|76,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|1,59
|3,23
|İttifak Holding
|2,95
|-1,01
|-20,70
|İz Hayvancılık Tarım
|6,53
|-2,83
|149,57
|İzmir Demir Çelik
|11,41
|7,64
|39,32
|İzmir Fırça
|2,40
|-3,23
|33,33
|Jantsa Jant Sanayi
|68,10
|9,57
|28,04
|Kafein Yazılım
|16,96
|1,80
|52,24
|Kapital Yat. Holding
|3,11
|9,12
|28,51
|Kaplamin
|7,48
|4,76
|34,77
|Kardemir (A)
|2,77
|4,53
|4,53
|Kardemir (B)
|2,55
|3,66
|-3,41
|Kardemir (D)
|2,50
|2,46
|-6,02
|Karel Elektronik
|15,96
|-1,85
|9,84
|Karsan Otomotiv
|1,79
|2,29
|13,29
|Karsu Tekstil
|3,49
|1,75
|7,72
|Kartonsan
|461,70
|0,11
|19,51
|Katmerciler Ekipman
|3,85
|0,00
|0,26
|Kent Gıda
|404,80
|-9,98
|130,26
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|-0,73
|25,46
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-5,45
|-5,45
|Kiler GMYO
|3,03
|3,77
|-20,05
|Klimasan Klima
|17,41
|-3,28
|-21,15
|Koç Holding
|15,26
|1,19
|-23,73
|Konfrut Gıda
|10,65
|1,04
|36,19
|Konya Çimento
|260,60
|-0,15
|-3,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,20
|-0,88
|-11,92
|Koza Altın
|74,95
|0,07
|1,22
|Koza Madencilik
|12,38
|1,89
|23,43
|Körfez GMYO
|2,75
|3,00
|15,06
|Kristal Kola
|1,92
|0,00
|27,15
|Kron Telekomünikasyon
|23,36
|-2,26
|83,65
|Kuştur Kuşadası Turizm
|33,16
|-3,66
|39,92
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,70
|1,19
|3,03
|Kütahya Porselen
|25,04
|8,40
|278,25
|Lider Faktoring
|2,22
|0,45
|20,98
|Link Bilgisayar
|28,34
|-3,01
|56,14
|Logo Yazılım
|77,10
|-0,90
|26,81
|Lokman Hekim Sağlık
|7,18
|-2,31
|24,22
|Lüks Kadife
|11,90
|-1,98
|37,73
|Makina Takım
|1,71
|0,00
|-9,04
|Mardin Çimento
|6,02
|-4,25
|9,50
|Marka Yatırım Holding
|1,40
|3,70
|18,64
|Marmaris Altınyunus
|73,90
|0,68
|4,08
|Marshall
|61,25
|9,96
|28,84
|Martı GMYO
|1,29
|0,00
|27,72
|Martı Otel
|1,00
|-0,99
|9,89
|Mavi Giyim
|42,08
|-0,28
|-27,32
|Mazhar Zorlu Holding
|16,05
|0,00
|32,75
|Mega Polietilen
|4,25
|-3,41
|93,18
|Menderes Tekstil
|1,83
|0,00
|39,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,52
|-0,09
|10,70
|Merko Gıda
|1,37
|-0,72
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,42
|-9,55
|56,04
|Metemtur Otelcilik
|1,98
|-0,50
|11,24
|Metro Holding
|1,34
|2,29
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,07
|0,49
|5,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,27
|-1,30
|-57,43
|Migros Ticaret
|34,72
|1,40
|43,35
|Milpa
|4,07
|7,96
|85,84
|Mistral GMYO
|2,15
|0,94
|13,76
|MLP Sağlık
|16,52
|-0,12
|3,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,95
|2,63
|71,05
|Mondi Tire Kutsan
|6,89
|-0,14
|66,43
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,58
|0,00
|46,07
|Net Holding
|2,14
|0,00
|-17,69
|Netaş Telekom.
|14,57
|-1,22
|11,56
|Niğbaş Niğde Beton
|8,70
|-4,40
|40,32
|Nuh Çimento
|12,74
|-1,85
|15,98
|Nurol GMYO
|3,83
|0,79
|7,28
|Odaş Elektrik
|1,89
|0,53
|30,73
|Olmuksan-IP
|4,43
|-1,99
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|5,49
|-1,26
|10,69
|Orma Orman Mahsulleri
|4,90
|-2,58
|77,54
|Osmanlı Menkul
|7,40
|-3,90
|77,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-4,27
|33,33
|Otokar
|137,50
|-1,22
|-6,49
|Oyak Yat. Ort.
|5,81
|-0,17
|149,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,19
|-0,62
|3,28
|Özak GMYO
|2,94
|0,00
|14,40
|Özbal Çelik Boru
|1,83
|1,10
|13,53
|Özderici GMYO
|1,64
|0,61
|4,46
|Özerden Plastik
|2,48
|-2,75
|8,77
|Panora GMYO
|5,46
|2,63
|-2,53
|Papilon Savunma
|17,56
|8,87
|127,86
|Park Elek.Madencilik
|3,41
|-0,58
|11,80
|Parsan
|15,70
|0,96
|-7,32
|Pegasus
|53,45
|0,85
|-38,14
|Peker GMYO
|5,40
|1,89
|72,52
|Penguen Gıda
|3,18
|0,63
|53,62
|Pera GMYO
|1,00
|2,04
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,95
|-0,67
|15,67
|Petkim
|3,51
|0,29
|-7,87
|Petrokent Turizm
|194,00
|-1,02
|51,44
|Pınar Et ve Un
|19,42
|-0,31
|111,78
|Pınar Su
|6,33
|0,16
|172,84
|Pınar Süt
|17,44
|0,06
|37,65
|Plastikkart
|9,75
|1,14
|5,18
|Polisan Holding
|2,64
|-0,75
|-12,51
|Politeknik Metal
|135,10
|0,07
|77,59
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|-0,77
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.183,40
|-0,07
|6,82
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,90
|-0,83
|-17,20
|QNB Finansbank
|49,22
|-0,69
|31,25
|Ral Yatırım Holding
|12,18
|1,75
|79,12
|Ray Sigorta
|6,74
|-1,46
|97,08
|Reysaş GMYO
|4,95
|2,48
|7,84
|Reysaş Lojistik
|6,67
|2,46
|52,28
|Rhea Girişim
|2,01
|0,50
|68,91
|Rodrigo Tekstil
|2,44
|0,00
|34,81
|Royal Halı
|2,17
|3,83
|58,39
|RTA Laboratuvarları
|36,18
|-5,73
|1459,48
|Sabancı Holding
|8,39
|0,60
|-8,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,56
|-5,59
|109,17
|Salix Yatırım Holding
|7,73
|-4,57
|7,21
|Sanel Mühendislik
|5,44
|-0,37
|34,32
|Sanifoam Sünger
|6,03
|-2,27
|20,60
|Sanko Pazarlama
|7,52
|-4,57
|-2,84
|Saray Matbaacılık
|2,16
|3,85
|20,67
|Sarkuysan
|5,74
|-1,37
|18,84
|Sasa Polyester
|10,21
|0,00
|32,08
|Say Reklamcılık
|3,36
|3,07
|50,00
|Sekuro Plastik
|5,38
|0,56
|0,37
|Selçuk Ecza Deposu
|9,01
|-0,99
|51,05
|Selçuk Gıda
|3,55
|-8,74
|106,40
|Senkron Güvenlik
|3,01
|1,69
|10,26
|Serve Film Prodüksiyon
|4,30
|-6,52
|170,44
|Servet GMYO
|16,37
|-0,85
|92,59
|Seyitler Kimya
|9,12
|-0,22
|34,32
|Silverline Endüstri
|2,64
|-1,12
|22,22
|Sinpaş GMYO
|1,09
|1,87
|-6,03
|Smartiks Yazılım
|9,93
|1,22
|1,22
|Soda Sanayii
|5,92
|1,72
|-4,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,24
|9,96
|296,23
|Söktaş
|3,18
|1,60
|20,00
|Sönmez Filament
|6,58
|0,15
|34,84
|Sönmez Pamuklu
|6,57
|-0,15
|33,54
|Sumaş Suni Tahta
|11,74
|1,82
|18,59
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-0,20
|2,93
|Şekerbank
|1,08
|0,00
|-17,56
|Şişe Cam
|5,12
|1,99
|-2,85
|Şok Marketler
|11,79
|2,08
|9,57
|T. Halk Bankası
|5,33
|0,95
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,32
|-1,90
|-7,52
|T.S.K.B.
|1,04
|-0,95
|-14,05
|T.Tuborg
|14,78
|-0,27
|24,20
|Taç Tarım Ürünleri
|7,21
|-9,99
|131,09
|Tat Gıda
|8,43
|1,57
|38,57
|TAV Havalimanları
|18,61
|0,70
|-31,49
|Taze Kuru Gıda
|20,86
|9,96
|188,12
|Tek-Art Turizm
|1,37
|0,00
|8,73
|Tekfen Holding
|14,08
|4,07
|-24,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,30
|0,97
|73,81
|Temapol Polimer Plastik
|6,78
|3,04
|29,89
|TGS Dış Ticaret
|5,07
|-3,43
|8,57
|Tofaş Oto. Fab.
|21,44
|1,32
|-7,99
|Torunlar GMYO
|2,45
|0,41
|-10,91
|Trabzon Liman
|14,45
|7,36
|35,55
|Trabzonspor Sportif
|5,23
|1,36
|143,26
|Trakya Cam
|3,34
|1,52
|-4,57
|Trend GMYO
|3,93
|-3,68
|78,64
|TSKB GMYO
|2,66
|9,92
|98,51
|Tuğçelik
|4,78
|-1,24
|21,01
|Tukaş
|12,71
|-9,99
|2,91
|Turcas Petrol
|2,87
|0,00
|7,49
|Turkcell
|14,12
|1,73
|2,32
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,14
|0,66
|-4,21
|Tüpraş
|79,75
|-1,18
|-37,11
|Türk Hava Yolları
|11,13
|2,30
|-23,03
|Türk Prysmian Kablo
|3,97
|-1,00
|53,57
|Türk Telekom
|7,68
|-0,26
|4,21
|Türk Traktör
|61,80
|0,82
|16,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,68
|0,86
|-5,52
|Ufuk Yatırım
|4,73
|-2,67
|83,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,85
|-1,38
|34,43
|Ulusoy Elektrik
|32,12
|1,52
|20,75
|Ulusoy Un Sanayi
|9,73
|-1,92
|154,71
|Umpaş Holding
|0,83
|5,06
|33,87
|Uşak Seramik
|1,70
|0,00
|0,59
|Utopya Turizm
|6,07
|0,17
|23,37
|Uzertaş Boya
|4,71
|-9,94
|112,16
|Ülker Bisküvi
|23,98
|0,08
|7,25
|Vakıf Fin. Kir.
|2,27
|-1,73
|-6,20
|Vakıf GMYO
|2,04
|0,99
|17,85
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|-2,02
|4,29
|Vakıflar Bankası
|4,66
|0,22
|-15,43
|Vakko Tekstil
|5,05
|2,02
|11,23
|Vanet Gıda
|1,71
|-3,93
|19,58
|Verusa Holding
|19,25
|0,00
|3,72
|Verusaturk Girisim
|4,89
|0,00
|-7,01
|Vestel
|13,57
|2,03
|7,53
|Vestel Beyaz Eşya
|23,68
|-2,15
|9,63
|Viking Kağıt
|4,91
|9,84
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,03
|-3,81
|25,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|0,46
|-11,69
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,27
|-0,10
|63,80
|Yataş
|7,50
|-1,70
|2,18
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,01
|-1,47
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|-1,15
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,63
|-1,56
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,65
|-1,52
|-1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|13,76
|-0,86
|22,53
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.153,90
|-0,32
|176,87
|Yonga Mobilya
|20,30
|0,00
|119,70
|Yükselen Çelik
|8,73
|-0,34
|42,41
|Yünsa
|13,67
|0,37
|35,78
|Zorlu Enerji
|1,36
|0,74
|-16,56
(Son)