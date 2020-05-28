Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 373.422,90 125,18 İş Bankası (B) 53.549,80 0,00 77,43 İş Bankası (C) 4,93 1,23 -23,09 İş Bankası (Kur.) 570.999,00 171,91 İş Fin.Kir. 3,95 -1,25 3,95 İş Girişim 6,51 -3,70 71,32 İş GMYO 1,68 0,00 -4,55 İş Y. Men. Değ. 5,82 -1,02 44,53 İş Yat. Ort. 2,47 -2,37 53,29 İşbir Holding 735,00 -9,99 70,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -1,54 3,23 İttifak Holding 2,70 -3,23 -27,42 İz Hayvancılık Tarım 4,68 -10,00 78,87 İzmir Demir Çelik 11,18 -7,68 36,51 İzmir Fırça 2,19 -5,60 21,67 Jantsa Jant Sanayi 68,60 -2,42 28,98 Kafein Yazılım 16,62 -1,66 49,19 Kapital Yat. Holding 3,10 -2,21 28,10 Kaplamin 7,09 -0,98 27,75 Kardemir (A) 2,73 0,74 3,02 Kardemir (B) 2,55 0,79 -3,41 Kardemir (D) 2,55 1,19 -4,14 Karel Elektronik 15,50 -6,91 6,68 Karsan Otomotiv 1,79 -1,10 13,29 Karsu Tekstil 3,36 -0,88 3,70 Kartonsan 456,80 -0,33 18,24 Katmerciler Ekipman 3,79 -1,81 -1,30 Kent Gıda 520,90 9,99 196,30 Kerevitaş Gıda 3,97 -2,93 21,78 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36 Kiler GMYO 3,15 -0,63 -16,89 Klimasan Klima 17,26 -1,43 -21,83 Koç Holding 16,37 4,27 -18,19 Konfrut Gıda 10,67 -1,93 36,45 Konya Çimento 261,90 -0,57 -3,46 Kordsa Teknik Tekstil 11,13 -0,45 -12,47 Koza Altın 75,10 2,04 1,42 Koza Madencilik 12,65 2,10 26,12 Körfez GMYO 2,99 -1,97 25,10 Kristal Kola 1,90 -1,04 25,83 Kron Telekomünikasyon 24,00 -3,54 88,68 Kuştur Kuşadası Turizm 36,98 2,67 56,03 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 -0,58 3,03 Kütahya Porselen 21,72 -4,06 228,10 Lider Faktoring 2,25 -3,02 22,62 Link Bilgisayar 27,52 -2,41 51,63 Logo Yazılım 76,25 -1,99 25,41 Lokman Hekim Sağlık 7,03 -1,54 21,63 Lüks Kadife 12,00 -4,76 38,89 Makina Takım 1,71 -0,58 -9,04 Marka Yatırım Holding 1,35 -2,17 14,41 Marmaris Altınyunus 73,90 -2,76 4,08 Marshall 57,65 -1,54 21,27 Martı GMYO 1,28 -0,78 26,73 Martı Otel 1,00 -0,99 9,89 Mavi Giyim 43,26 4,29 -25,28 Mazhar Zorlu Holding 16,39 -0,06 35,57 Mega Polietilen 4,22 -3,43 91,82 Menderes Tekstil 1,94 6,59 48,09 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,26 -4,34 4,22 Merko Gıda 1,36 -2,86 29,52 Metal Gayrimenkul 1,17 -9,30 28,57 Metemtur Otelcilik 2,09 2,96 17,42 Metro Holding 1,34 -3,60 -2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -1,42 6,63 Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -1,78 -58,56 Migros Ticaret 33,70 -1,58 39,14 Milpa 4,09 -1,68 86,76 Mistral GMYO 2,20 0,92 16,40 MLP Sağlık 16,72 2,70 4,50 MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 -2,63 62,28 Mondi Tire Kutsan 6,82 -1,59 64,73 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.096,60 2,18 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,26 0,33 43,55 Net Holding 2,28 -2,15 -12,31 Netaş Telekom. 14,84 -4,50 13,63 Niğbaş Niğde Beton 9,10 0,00 46,77 Nuh Çimento 12,86 -1,98 17,07 Nurol GMYO 4,15 -1,89 16,25 Odaş Elektrik 1,91 0,53 32,12 Olmuksan-IP 4,37 -2,89 70,64 Orge Enerji Elektrik 5,45 0,18 9,88 Orma Orman Mahsulleri 4,79 -4,20 73,55 Osmanlı Menkul 7,45 -0,53 78,19 Ostim Endüstriyel Yat 2,17 -1,36 29,17 Otokar 136,30 -1,73 -7,31 Oyak Çimento 5,57 -0,89 1,32 Oyak Yat. Ort. 6,08 -2,09 160,94 Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 -2,52 0,36 Özak GMYO 3,06 0,33 19,07 Özbal Çelik Boru 1,96 -1,01 21,60 Özderici GMYO 1,66 0,61 5,73 Özerden Plastik 2,43 -3,19 6,58 Panora GMYO 5,35 -0,74 -4,49 Papilon Savunma 17,16 -2,50 122,67 Park Elek.Madencilik 3,47 1,17 13,77 Parsan 15,57 -1,21 -8,09 Pegasus 59,10 0,00 -31,60 Peker GMYO 6,03 5,24 92,65 Penguen Gıda 3,66 5,17 76,81 Pera GMYO 0,98 -2,00 4,26 Pergamon Dış Ticaret 8,90 -0,67 15,02 Petkim 3,54 0,00 -7,09 Petrokent Turizm 172,00 -2,82 34,27 Pınar Et ve Un 21,02 -4,02 129,23 Pınar Su 6,55 -3,11 182,33 Pınar Süt 21,44 1,90 69,22 Plastikkart 9,73 0,83 4,96 Polisan Holding 2,63 0,00 -12,84 Politeknik Metal 118,00 -3,67 55,12 Prizma Press Matbaacılık 3,80 -1,30 -11,63 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,40 0,08 7,00 QNB Finans Fin. Kir. 106,00 -1,12 -17,89 QNB Finansbank 48,22 -1,19 28,59 Ral Yatırım Holding 14,07 -0,57 106,91 Ray Sigorta 6,58 -2,23 92,40 Reysaş GMYO 4,90 -2,00 6,75 Reysaş Lojistik 6,43 -3,16 46,80 Rhea Girişim 1,98 -1,00 66,39 Rodrigo Tekstil 2,63 -0,38 45,30 Royal Halı 2,08 -1,89 51,82 RTA Laboratuvarları 25,22 -9,99 987,07 Sabancı Holding 8,56 -0,47 -6,14 Safkar Ege Soğutmacılık 4,54 -1,30 108,26 Salix Yatırım Holding 8,70 3,57 20,67 Sanel Mühendislik 5,49 2,23 35,56 Sanifoam Sünger 5,88 -1,51 17,60 Sanko Pazarlama 7,38 -3,15 -4,65 Saray Matbaacılık 2,17 -1,81 21,23 Sarkuysan 5,57 -2,45 15,32 Sasa Polyester 9,92 -1,68 28,33 Say Reklamcılık 3,91 9,83 74,55 Sekuro Plastik 5,42 -1,99 1,12 Selçuk Ecza Deposu 8,50 -3,74 42,50 Selçuk Gıda 3,12 -7,69 81,40 Senkron Güvenlik 2,92 -3,31 6,96 Serve Film Prodüksiyon 4,89 9,64 207,55 Servet GMYO 16,30 -1,09 91,76 Seyitler Kimya 8,87 -2,85 30,63 Silverline Endüstri 2,60 -1,89 20,37 Sinpaş GMYO 1,15 -4,17 -0,86 Smartiks Yazılım 9,56 -2,94 -2,55 Soda Sanayii 5,93 -0,84 -4,05 Sodaş Sodyum Sanayii 12,80 -5,19 232,80 Söktaş 3,52 -1,95 32,83 Sönmez Filament 6,47 -1,97 32,58 Sönmez Pamuklu 6,53 -2,83 32,72 Sumaş Suni Tahta 11,79 0,34 19,09 Şeker Fin. Kir. 5,05 -0,98 5,65 Şekerbank 1,12 -0,88 -14,50 Şişe Cam 5,03 -0,98 -4,55 Şok Marketler 11,90 -2,54 10,59 T. Halk Bankası 5,33 0,57 -9,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,18 -1,03 -7,84 T.S.K.B. 1,05 0,96 -13,22 T.Tuborg 14,56 -1,42 22,35 Taç Tarım Ürünleri 5,27 -9,91 68,91 Tat Gıda 9,04 -4,84 48,59 TAV Havalimanları 20,74 0,78 -23,65 Taze Kuru Gıda 15,22 -9,99 110,22 Tek-Art Turizm 1,35 -2,17 7,14 Tekfen Holding 13,94 -0,57 -24,86 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,39 1,79 75,95 Temapol Polimer Plastik 6,97 -0,57 33,52 TGS Dış Ticaret 5,03 1,82 7,71 Tofaş Oto. Fab. 22,34 1,36 -4,13 Torunlar GMYO 2,54 0,40 -7,64 Trabzon Liman 13,47 -3,09 26,36 Trabzonspor Sportif 5,34 -0,19 148,37 Trakya Cam 3,30 -1,20 -5,71 Trend GMYO 3,88 -1,02 76,36 TSKB GMYO 2,83 9,69 111,19 Tuğçelik 4,69 -2,29 18,73 Tukaş 9,89 -5,99 -19,92 Turcas Petrol 2,86 0,70 7,12 Turkcell 13,81 -0,65 0,07 Tümosan Motor ve Traktör 6,04 -0,49 -5,77 Tüpraş 85,85 2,32 -32,29 Türk Hava Yolları 12,64 2,51 -12,59 Türk Prysmian Kablo 3,99 -0,75 54,34 Türk Telekom 7,58 -1,30 2,85 Türk Traktör 61,35 -0,41 15,95 Türker Proje Gayrimenkul 41,80 -0,38 -0,48 Ufuk Yatırım 4,82 0,00 86,82 Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,73 29,72 Ulusoy Elektrik 32,50 -2,99 22,18 Ulusoy Un Sanayi 10,05 -3,18 163,09 Umpaş Holding 0,66 -8,33 6,45 Uşak Seramik 1,68 -0,59 -0,59 Utopya Turizm 5,94 -1,82 20,73 Uzertaş Boya 4,07 -7,50 83,33 Ülker Bisküvi 24,04 1,09 7,51 Vakıf Fin. Kir. 2,34 -1,27 -3,31 Vakıf GMYO 2,25 2,74 29,98 Vakıf Yat. Ort. 2,35 -2,89 0,86 Vakıflar Bankası 4,63 0,87 -15,97 Vakko Tekstil 4,94 -1,79 8,81 Vanet Gıda 1,64 -4,65 14,69 Verusa Holding 19,02 -0,99 2,48 Verusaturk Girisim 4,81 -1,43 -8,53 Vestel 13,79 -0,36 9,27 Vestel Beyaz Eşya 23,34 0,86 8,06 Viking Kağıt 4,47 -8,96 139,04 Yapı Kredi Koray GMYO 3,00 -0,66 23,97 Yapı ve Kredi Bank. 2,22 0,45 -10,48 Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,85 -3,34 89,00 Yataş 7,35 -1,21 0,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 -0,99 24,84 Yeni Gimat GMYO 12,12 0,33 1,24 Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56 Yeşil Yapı 0,62 -1,59 -6,06 Yeşil Yatırım Holding 13,45 -3,31 19,77 Yibitaş İnşaat Malzeme 8.000,00 -0,87 171,65 Yonga Mobilya 21,40 0,00 131,60 Yükselen Çelik 9,31 -1,79 51,88 Yünsa 12,56 -2,26 24,75 Zorlu Enerji 1,43 3,62 -12,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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