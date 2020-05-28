Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsada günün ilk yarısı (2), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 373.422,90 125,18
İş Bankası (B) 53.549,80 0,00 77,43
İş Bankası (C) 4,93 1,23 -23,09
İş Bankası (Kur.) 570.999,00 171,91
İş Fin.Kir. 3,95 -1,25 3,95
İş Girişim 6,51 -3,70 71,32
İş GMYO 1,68 0,00 -4,55
İş Y. Men. Değ. 5,82 -1,02 44,53
İş Yat. Ort. 2,47 -2,37 53,29
İşbir Holding 735,00 -9,99 70,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -1,54 3,23
İttifak Holding 2,70 -3,23 -27,42
İz Hayvancılık Tarım 4,68 -10,00 78,87
İzmir Demir Çelik 11,18 -7,68 36,51
İzmir Fırça 2,19 -5,60 21,67
Jantsa Jant Sanayi 68,60 -2,42 28,98
Kafein Yazılım 16,62 -1,66 49,19
Kapital Yat. Holding 3,10 -2,21 28,10
Kaplamin 7,09 -0,98 27,75
Kardemir (A) 2,73 0,74 3,02
Kardemir (B) 2,55 0,79 -3,41
Kardemir (D) 2,55 1,19 -4,14
Karel Elektronik 15,50 -6,91 6,68
Karsan Otomotiv 1,79 -1,10 13,29
Karsu Tekstil 3,36 -0,88 3,70
Kartonsan 456,80 -0,33 18,24
Katmerciler Ekipman 3,79 -1,81 -1,30
Kent Gıda 520,90 9,99 196,30
Kerevitaş Gıda 3,97 -2,93 21,78
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36
Kiler GMYO 3,15 -0,63 -16,89
Klimasan Klima 17,26 -1,43 -21,83
Koç Holding 16,37 4,27 -18,19
Konfrut Gıda 10,67 -1,93 36,45
Konya Çimento 261,90 -0,57 -3,46
Kordsa Teknik Tekstil 11,13 -0,45 -12,47
Koza Altın 75,10 2,04 1,42
Koza Madencilik 12,65 2,10 26,12
Körfez GMYO 2,99 -1,97 25,10
Kristal Kola 1,90 -1,04 25,83
Kron Telekomünikasyon 24,00 -3,54 88,68
Kuştur Kuşadası Turizm 36,98 2,67 56,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 -0,58 3,03
Kütahya Porselen 21,72 -4,06 228,10
Lider Faktoring 2,25 -3,02 22,62
Link Bilgisayar 27,52 -2,41 51,63
Logo Yazılım 76,25 -1,99 25,41
Lokman Hekim Sağlık 7,03 -1,54 21,63
Lüks Kadife 12,00 -4,76 38,89
Makina Takım 1,71 -0,58 -9,04
Marka Yatırım Holding 1,35 -2,17 14,41
Marmaris Altınyunus 73,90 -2,76 4,08
Marshall 57,65 -1,54 21,27
Martı GMYO 1,28 -0,78 26,73
Martı Otel 1,00 -0,99 9,89
Mavi Giyim 43,26 4,29 -25,28
Mazhar Zorlu Holding 16,39 -0,06 35,57
Mega Polietilen 4,22 -3,43 91,82
Menderes Tekstil 1,94 6,59 48,09
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,26 -4,34 4,22
Merko Gıda 1,36 -2,86 29,52
Metal Gayrimenkul 1,17 -9,30 28,57
Metemtur Otelcilik 2,09 2,96 17,42
Metro Holding 1,34 -3,60 -2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,09 -1,42 6,63
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -1,78 -58,56
Migros Ticaret 33,70 -1,58 39,14
Milpa 4,09 -1,68 86,76
Mistral GMYO 2,20 0,92 16,40
MLP Sağlık 16,72 2,70 4,50
MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 -2,63 62,28
Mondi Tire Kutsan 6,82 -1,59 64,73
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.096,60 2,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,26 0,33 43,55
Net Holding 2,28 -2,15 -12,31
Netaş Telekom. 14,84 -4,50 13,63
Niğbaş Niğde Beton 9,10 0,00 46,77
Nuh Çimento 12,86 -1,98 17,07
Nurol GMYO 4,15 -1,89 16,25
Odaş Elektrik 1,91 0,53 32,12
Olmuksan-IP 4,37 -2,89 70,64
Orge Enerji Elektrik 5,45 0,18 9,88
Orma Orman Mahsulleri 4,79 -4,20 73,55
Osmanlı Menkul 7,45 -0,53 78,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,17 -1,36 29,17
Otokar 136,30 -1,73 -7,31
Oyak Çimento 5,57 -0,89 1,32
Oyak Yat. Ort. 6,08 -2,09 160,94
Oylum Sınai Yatırımlar 3,10 -2,52 0,36
Özak GMYO 3,06 0,33 19,07
Özbal Çelik Boru 1,96 -1,01 21,60
Özderici GMYO 1,66 0,61 5,73
Özerden Plastik 2,43 -3,19 6,58
Panora GMYO 5,35 -0,74 -4,49
Papilon Savunma 17,16 -2,50 122,67
Park Elek.Madencilik 3,47 1,17 13,77
Parsan 15,57 -1,21 -8,09
Pegasus 59,10 0,00 -31,60
Peker GMYO 6,03 5,24 92,65
Penguen Gıda 3,66 5,17 76,81
Pera GMYO 0,98 -2,00 4,26
Pergamon Dış Ticaret 8,90 -0,67 15,02
Petkim 3,54 0,00 -7,09
Petrokent Turizm 172,00 -2,82 34,27
Pınar Et ve Un 21,02 -4,02 129,23
Pınar Su 6,55 -3,11 182,33
Pınar Süt 21,44 1,90 69,22
Plastikkart 9,73 0,83 4,96
Polisan Holding 2,63 0,00 -12,84
Politeknik Metal 118,00 -3,67 55,12
Prizma Press Matbaacılık 3,80 -1,30 -11,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,40 0,08 7,00
QNB Finans Fin. Kir. 106,00 -1,12 -17,89
QNB Finansbank 48,22 -1,19 28,59
Ral Yatırım Holding 14,07 -0,57 106,91
Ray Sigorta 6,58 -2,23 92,40
Reysaş GMYO 4,90 -2,00 6,75
Reysaş Lojistik 6,43 -3,16 46,80
Rhea Girişim 1,98 -1,00 66,39
Rodrigo Tekstil 2,63 -0,38 45,30
Royal Halı 2,08 -1,89 51,82
RTA Laboratuvarları 25,22 -9,99 987,07
Sabancı Holding 8,56 -0,47 -6,14
Safkar Ege Soğutmacılık 4,54 -1,30 108,26
Salix Yatırım Holding 8,70 3,57 20,67
Sanel Mühendislik 5,49 2,23 35,56
Sanifoam Sünger 5,88 -1,51 17,60
Sanko Pazarlama 7,38 -3,15 -4,65
Saray Matbaacılık 2,17 -1,81 21,23
Sarkuysan 5,57 -2,45 15,32
Sasa Polyester 9,92 -1,68 28,33
Say Reklamcılık 3,91 9,83 74,55
Sekuro Plastik 5,42 -1,99 1,12
Selçuk Ecza Deposu 8,50 -3,74 42,50
Selçuk Gıda 3,12 -7,69 81,40
Senkron Güvenlik 2,92 -3,31 6,96
Serve Film Prodüksiyon 4,89 9,64 207,55
Servet GMYO 16,30 -1,09 91,76
Seyitler Kimya 8,87 -2,85 30,63
Silverline Endüstri 2,60 -1,89 20,37
Sinpaş GMYO 1,15 -4,17 -0,86
Smartiks Yazılım 9,56 -2,94 -2,55
Soda Sanayii 5,93 -0,84 -4,05
Sodaş Sodyum Sanayii 12,80 -5,19 232,80
Söktaş 3,52 -1,95 32,83
Sönmez Filament 6,47 -1,97 32,58
Sönmez Pamuklu 6,53 -2,83 32,72
Sumaş Suni Tahta 11,79 0,34 19,09
Şeker Fin. Kir. 5,05 -0,98 5,65
Şekerbank 1,12 -0,88 -14,50
Şişe Cam 5,03 -0,98 -4,55
Şok Marketler 11,90 -2,54 10,59
T. Halk Bankası 5,33 0,57 -9,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,18 -1,03 -7,84
T.S.K.B. 1,05 0,96 -13,22
T.Tuborg 14,56 -1,42 22,35
Taç Tarım Ürünleri 5,27 -9,91 68,91
Tat Gıda 9,04 -4,84 48,59
TAV Havalimanları 20,74 0,78 -23,65
Taze Kuru Gıda 15,22 -9,99 110,22
Tek-Art Turizm 1,35 -2,17 7,14
Tekfen Holding 13,94 -0,57 -24,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,39 1,79 75,95
Temapol Polimer Plastik 6,97 -0,57 33,52
TGS Dış Ticaret 5,03 1,82 7,71
Tofaş Oto. Fab. 22,34 1,36 -4,13
Torunlar GMYO 2,54 0,40 -7,64
Trabzon Liman 13,47 -3,09 26,36
Trabzonspor Sportif 5,34 -0,19 148,37
Trakya Cam 3,30 -1,20 -5,71
Trend GMYO 3,88 -1,02 76,36
TSKB GMYO 2,83 9,69 111,19
Tuğçelik 4,69 -2,29 18,73
Tukaş 9,89 -5,99 -19,92
Turcas Petrol 2,86 0,70 7,12
Turkcell 13,81 -0,65 0,07
Tümosan Motor ve Traktör 6,04 -0,49 -5,77
Tüpraş 85,85 2,32 -32,29
Türk Hava Yolları 12,64 2,51 -12,59
Türk Prysmian Kablo 3,99 -0,75 54,34
Türk Telekom 7,58 -1,30 2,85
Türk Traktör 61,35 -0,41 15,95
Türker Proje Gayrimenkul 41,80 -0,38 -0,48
Ufuk Yatırım 4,82 0,00 86,82
Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,73 29,72
Ulusoy Elektrik 32,50 -2,99 22,18
Ulusoy Un Sanayi 10,05 -3,18 163,09
Umpaş Holding 0,66 -8,33 6,45
Uşak Seramik 1,68 -0,59 -0,59
Utopya Turizm 5,94 -1,82 20,73
Uzertaş Boya 4,07 -7,50 83,33
Ülker Bisküvi 24,04 1,09 7,51
Vakıf Fin. Kir. 2,34 -1,27 -3,31
Vakıf GMYO 2,25 2,74 29,98
Vakıf Yat. Ort. 2,35 -2,89 0,86
Vakıflar Bankası 4,63 0,87 -15,97
Vakko Tekstil 4,94 -1,79 8,81
Vanet Gıda 1,64 -4,65 14,69
Verusa Holding 19,02 -0,99 2,48
Verusaturk Girisim 4,81 -1,43 -8,53
Vestel 13,79 -0,36 9,27
Vestel Beyaz Eşya 23,34 0,86 8,06
Viking Kağıt 4,47 -8,96 139,04
Yapı Kredi Koray GMYO 3,00 -0,66 23,97
Yapı ve Kredi Bank. 2,22 0,45 -10,48
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,85 -3,34 89,00
Yataş 7,35 -1,21 0,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 -0,99 24,84
Yeni Gimat GMYO 12,12 0,33 1,24
Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56
Yeşil Yapı 0,62 -1,59 -6,06
Yeşil Yatırım Holding 13,45 -3,31 19,77
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.000,00 -0,87 171,65
Yonga Mobilya 21,40 0,00 131,60
Yükselen Çelik 9,31 -1,79 51,88
Yünsa 12,56 -2,26 24,75
Zorlu Enerji 1,43 3,62 -12,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 02:17 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi

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