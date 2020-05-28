Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|373.422,90
|125,18
|İş Bankası (B)
|53.549,80
|0,00
|77,43
|İş Bankası (C)
|4,93
|1,23
|-23,09
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|3,95
|-1,25
|3,95
|İş Girişim
|6,51
|-3,70
|71,32
|İş GMYO
|1,68
|0,00
|-4,55
|İş Y. Men. Değ.
|5,82
|-1,02
|44,53
|İş Yat. Ort.
|2,47
|-2,37
|53,29
|İşbir Holding
|735,00
|-9,99
|70,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|-1,54
|3,23
|İttifak Holding
|2,70
|-3,23
|-27,42
|İz Hayvancılık Tarım
|4,68
|-10,00
|78,87
|İzmir Demir Çelik
|11,18
|-7,68
|36,51
|İzmir Fırça
|2,19
|-5,60
|21,67
|Jantsa Jant Sanayi
|68,60
|-2,42
|28,98
|Kafein Yazılım
|16,62
|-1,66
|49,19
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|-2,21
|28,10
|Kaplamin
|7,09
|-0,98
|27,75
|Kardemir (A)
|2,73
|0,74
|3,02
|Kardemir (B)
|2,55
|0,79
|-3,41
|Kardemir (D)
|2,55
|1,19
|-4,14
|Karel Elektronik
|15,50
|-6,91
|6,68
|Karsan Otomotiv
|1,79
|-1,10
|13,29
|Karsu Tekstil
|3,36
|-0,88
|3,70
|Kartonsan
|456,80
|-0,33
|18,24
|Katmerciler Ekipman
|3,79
|-1,81
|-1,30
|Kent Gıda
|520,90
|9,99
|196,30
|Kerevitaş Gıda
|3,97
|-2,93
|21,78
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-4,17
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,15
|-0,63
|-16,89
|Klimasan Klima
|17,26
|-1,43
|-21,83
|Koç Holding
|16,37
|4,27
|-18,19
|Konfrut Gıda
|10,67
|-1,93
|36,45
|Konya Çimento
|261,90
|-0,57
|-3,46
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,13
|-0,45
|-12,47
|Koza Altın
|75,10
|2,04
|1,42
|Koza Madencilik
|12,65
|2,10
|26,12
|Körfez GMYO
|2,99
|-1,97
|25,10
|Kristal Kola
|1,90
|-1,04
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|24,00
|-3,54
|88,68
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,98
|2,67
|56,03
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,70
|-0,58
|3,03
|Kütahya Porselen
|21,72
|-4,06
|228,10
|Lider Faktoring
|2,25
|-3,02
|22,62
|Link Bilgisayar
|27,52
|-2,41
|51,63
|Logo Yazılım
|76,25
|-1,99
|25,41
|Lokman Hekim Sağlık
|7,03
|-1,54
|21,63
|Lüks Kadife
|12,00
|-4,76
|38,89
|Makina Takım
|1,71
|-0,58
|-9,04
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|-2,17
|14,41
|Marmaris Altınyunus
|73,90
|-2,76
|4,08
|Marshall
|57,65
|-1,54
|21,27
|Martı GMYO
|1,28
|-0,78
|26,73
|Martı Otel
|1,00
|-0,99
|9,89
|Mavi Giyim
|43,26
|4,29
|-25,28
|Mazhar Zorlu Holding
|16,39
|-0,06
|35,57
|Mega Polietilen
|4,22
|-3,43
|91,82
|Menderes Tekstil
|1,94
|6,59
|48,09
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,26
|-4,34
|4,22
|Merko Gıda
|1,36
|-2,86
|29,52
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|-9,30
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,09
|2,96
|17,42
|Metro Holding
|1,34
|-3,60
|-2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,09
|-1,42
|6,63
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-1,78
|-58,56
|Migros Ticaret
|33,70
|-1,58
|39,14
|Milpa
|4,09
|-1,68
|86,76
|Mistral GMYO
|2,20
|0,92
|16,40
|MLP Sağlık
|16,72
|2,70
|4,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,85
|-2,63
|62,28
|Mondi Tire Kutsan
|6,82
|-1,59
|64,73
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.096,60
|2,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,26
|0,33
|43,55
|Net Holding
|2,28
|-2,15
|-12,31
|Netaş Telekom.
|14,84
|-4,50
|13,63
|Niğbaş Niğde Beton
|9,10
|0,00
|46,77
|Nuh Çimento
|12,86
|-1,98
|17,07
|Nurol GMYO
|4,15
|-1,89
|16,25
|Odaş Elektrik
|1,91
|0,53
|32,12
|Olmuksan-IP
|4,37
|-2,89
|70,64
|Orge Enerji Elektrik
|5,45
|0,18
|9,88
|Orma Orman Mahsulleri
|4,79
|-4,20
|73,55
|Osmanlı Menkul
|7,45
|-0,53
|78,19
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,17
|-1,36
|29,17
|Otokar
|136,30
|-1,73
|-7,31
|Oyak Çimento
|5,57
|-0,89
|1,32
|Oyak Yat. Ort.
|6,08
|-2,09
|160,94
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|-2,52
|0,36
|Özak GMYO
|3,06
|0,33
|19,07
|Özbal Çelik Boru
|1,96
|-1,01
|21,60
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|5,73
|Özerden Plastik
|2,43
|-3,19
|6,58
|Panora GMYO
|5,35
|-0,74
|-4,49
|Papilon Savunma
|17,16
|-2,50
|122,67
|Park Elek.Madencilik
|3,47
|1,17
|13,77
|Parsan
|15,57
|-1,21
|-8,09
|Pegasus
|59,10
|0,00
|-31,60
|Peker GMYO
|6,03
|5,24
|92,65
|Penguen Gıda
|3,66
|5,17
|76,81
|Pera GMYO
|0,98
|-2,00
|4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|8,90
|-0,67
|15,02
|Petkim
|3,54
|0,00
|-7,09
|Petrokent Turizm
|172,00
|-2,82
|34,27
|Pınar Et ve Un
|21,02
|-4,02
|129,23
|Pınar Su
|6,55
|-3,11
|182,33
|Pınar Süt
|21,44
|1,90
|69,22
|Plastikkart
|9,73
|0,83
|4,96
|Polisan Holding
|2,63
|0,00
|-12,84
|Politeknik Metal
|118,00
|-3,67
|55,12
|Prizma Press Matbaacılık
|3,80
|-1,30
|-11,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,40
|0,08
|7,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,00
|-1,12
|-17,89
|QNB Finansbank
|48,22
|-1,19
|28,59
|Ral Yatırım Holding
|14,07
|-0,57
|106,91
|Ray Sigorta
|6,58
|-2,23
|92,40
|Reysaş GMYO
|4,90
|-2,00
|6,75
|Reysaş Lojistik
|6,43
|-3,16
|46,80
|Rhea Girişim
|1,98
|-1,00
|66,39
|Rodrigo Tekstil
|2,63
|-0,38
|45,30
|Royal Halı
|2,08
|-1,89
|51,82
|RTA Laboratuvarları
|25,22
|-9,99
|987,07
|Sabancı Holding
|8,56
|-0,47
|-6,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,54
|-1,30
|108,26
|Salix Yatırım Holding
|8,70
|3,57
|20,67
|Sanel Mühendislik
|5,49
|2,23
|35,56
|Sanifoam Sünger
|5,88
|-1,51
|17,60
|Sanko Pazarlama
|7,38
|-3,15
|-4,65
|Saray Matbaacılık
|2,17
|-1,81
|21,23
|Sarkuysan
|5,57
|-2,45
|15,32
|Sasa Polyester
|9,92
|-1,68
|28,33
|Say Reklamcılık
|3,91
|9,83
|74,55
|Sekuro Plastik
|5,42
|-1,99
|1,12
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|-3,74
|42,50
|Selçuk Gıda
|3,12
|-7,69
|81,40
|Senkron Güvenlik
|2,92
|-3,31
|6,96
|Serve Film Prodüksiyon
|4,89
|9,64
|207,55
|Servet GMYO
|16,30
|-1,09
|91,76
|Seyitler Kimya
|8,87
|-2,85
|30,63
|Silverline Endüstri
|2,60
|-1,89
|20,37
|Sinpaş GMYO
|1,15
|-4,17
|-0,86
|Smartiks Yazılım
|9,56
|-2,94
|-2,55
|Soda Sanayii
|5,93
|-0,84
|-4,05
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,80
|-5,19
|232,80
|Söktaş
|3,52
|-1,95
|32,83
|Sönmez Filament
|6,47
|-1,97
|32,58
|Sönmez Pamuklu
|6,53
|-2,83
|32,72
|Sumaş Suni Tahta
|11,79
|0,34
|19,09
|Şeker Fin. Kir.
|5,05
|-0,98
|5,65
|Şekerbank
|1,12
|-0,88
|-14,50
|Şişe Cam
|5,03
|-0,98
|-4,55
|Şok Marketler
|11,90
|-2,54
|10,59
|T. Halk Bankası
|5,33
|0,57
|-9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,18
|-1,03
|-7,84
|T.S.K.B.
|1,05
|0,96
|-13,22
|T.Tuborg
|14,56
|-1,42
|22,35
|Taç Tarım Ürünleri
|5,27
|-9,91
|68,91
|Tat Gıda
|9,04
|-4,84
|48,59
|TAV Havalimanları
|20,74
|0,78
|-23,65
|Taze Kuru Gıda
|15,22
|-9,99
|110,22
|Tek-Art Turizm
|1,35
|-2,17
|7,14
|Tekfen Holding
|13,94
|-0,57
|-24,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,39
|1,79
|75,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,97
|-0,57
|33,52
|TGS Dış Ticaret
|5,03
|1,82
|7,71
|Tofaş Oto. Fab.
|22,34
|1,36
|-4,13
|Torunlar GMYO
|2,54
|0,40
|-7,64
|Trabzon Liman
|13,47
|-3,09
|26,36
|Trabzonspor Sportif
|5,34
|-0,19
|148,37
|Trakya Cam
|3,30
|-1,20
|-5,71
|Trend GMYO
|3,88
|-1,02
|76,36
|TSKB GMYO
|2,83
|9,69
|111,19
|Tuğçelik
|4,69
|-2,29
|18,73
|Tukaş
|9,89
|-5,99
|-19,92
|Turcas Petrol
|2,86
|0,70
|7,12
|Turkcell
|13,81
|-0,65
|0,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,04
|-0,49
|-5,77
|Tüpraş
|85,85
|2,32
|-32,29
|Türk Hava Yolları
|12,64
|2,51
|-12,59
|Türk Prysmian Kablo
|3,99
|-0,75
|54,34
|Türk Telekom
|7,58
|-1,30
|2,85
|Türk Traktör
|61,35
|-0,41
|15,95
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,80
|-0,38
|-0,48
|Ufuk Yatırım
|4,82
|0,00
|86,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,75
|0,73
|29,72
|Ulusoy Elektrik
|32,50
|-2,99
|22,18
|Ulusoy Un Sanayi
|10,05
|-3,18
|163,09
|Umpaş Holding
|0,66
|-8,33
|6,45
|Uşak Seramik
|1,68
|-0,59
|-0,59
|Utopya Turizm
|5,94
|-1,82
|20,73
|Uzertaş Boya
|4,07
|-7,50
|83,33
|Ülker Bisküvi
|24,04
|1,09
|7,51
|Vakıf Fin. Kir.
|2,34
|-1,27
|-3,31
|Vakıf GMYO
|2,25
|2,74
|29,98
|Vakıf Yat. Ort.
|2,35
|-2,89
|0,86
|Vakıflar Bankası
|4,63
|0,87
|-15,97
|Vakko Tekstil
|4,94
|-1,79
|8,81
|Vanet Gıda
|1,64
|-4,65
|14,69
|Verusa Holding
|19,02
|-0,99
|2,48
|Verusaturk Girisim
|4,81
|-1,43
|-8,53
|Vestel
|13,79
|-0,36
|9,27
|Vestel Beyaz Eşya
|23,34
|0,86
|8,06
|Viking Kağıt
|4,47
|-8,96
|139,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,00
|-0,66
|23,97
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,22
|0,45
|-10,48
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|11,85
|-3,34
|89,00
|Yataş
|7,35
|-1,21
|0,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,01
|-0,99
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,12
|0,33
|1,24
|Yeşil GMYO
|0,63
|0,00
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,62
|-1,59
|-6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|13,45
|-3,31
|19,77
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.000,00
|-0,87
|171,65
|Yonga Mobilya
|21,40
|0,00
|131,60
|Yükselen Çelik
|9,31
|-1,79
|51,88
|Yünsa
|12,56
|-2,26
|24,75
|Zorlu Enerji
|1,43
|3,62
|-12,27
(Son)