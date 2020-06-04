Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|59.979,80
|-0,03
|98,74
|İş Bankası (C)
|5,13
|0,00
|-19,97
|İş Bankası (Kur.)
|560.000,00
|166,67
|İş Fin.Kir.
|3,92
|-0,25
|3,16
|İş Girişim
|6,73
|-0,88
|77,11
|İş GMYO
|1,74
|0,00
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|5,85
|-0,34
|45,28
|İş Yat. Ort.
|2,51
|1,21
|55,77
|İşbir Holding
|745,00
|-0,67
|73,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|1,56
|4,84
|İttifak Holding
|2,83
|0,00
|-23,92
|İz Hayvancılık Tarım
|4,77
|-1,65
|82,31
|İzmir Demir Çelik
|13,47
|-1,32
|64,47
|İzmir Fırça
|2,30
|-2,13
|27,78
|Jantsa Jant Sanayi
|76,60
|3,51
|44,02
|Kafein Yazılım
|16,77
|-1,06
|50,54
|Kapital Yat. Holding
|3,38
|0,30
|39,67
|Kaplamin
|7,31
|0,83
|31,71
|Kardemir (A)
|2,75
|0,00
|3,77
|Kardemir (B)
|2,59
|0,78
|-1,89
|Kardemir (D)
|2,61
|0,77
|-1,88
|Karel Elektronik
|15,22
|-0,33
|4,75
|Karsan Otomotiv
|1,86
|0,54
|17,72
|Karsu Tekstil
|3,52
|0,00
|8,64
|Kartonsan
|452,00
|0,89
|17,00
|Katmerciler Ekipman
|3,92
|0,51
|2,08
|Kent Gıda
|510,50
|0,55
|190,39
|Kerevitaş Gıda
|4,22
|1,93
|29,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,47
|-2,08
|-14,55
|Kiler GMYO
|3,70
|-0,54
|-2,37
|Klimasan Klima
|17,14
|-0,46
|-22,37
|Koç Holding
|17,61
|-1,18
|-11,99
|Konfrut Gıda
|9,65
|0,21
|23,40
|Konya Çimento
|265,80
|-0,26
|-2,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,97
|0,93
|-5,87
|Koza Altın
|75,35
|1,07
|1,76
|Koza Madencilik
|12,19
|0,66
|21,54
|Körfez GMYO
|3,48
|5,45
|45,61
|Kristal Kola
|2,05
|2,50
|35,76
|Kron Telekomünikasyon
|26,16
|-3,11
|105,66
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,78
|0,00
|50,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,82
|1,68
|10,30
|Kütahya Porselen
|22,64
|1,07
|241,99
|Lider Faktoring
|2,24
|-0,44
|22,07
|Link Bilgisayar
|26,24
|0,61
|44,57
|Logo Yazılım
|75,60
|-1,05
|24,34
|Lokman Hekim Sağlık
|6,96
|-0,29
|20,42
|Lüks Kadife
|12,41
|2,48
|43,63
|Makina Takım
|2,01
|6,91
|6,91
|Marka Yatırım Holding
|1,92
|3,78
|62,71
|Marmaris Altınyunus
|72,90
|-0,07
|2,68
|Marshall
|92,55
|9,98
|94,68
|Martı GMYO
|1,49
|5,67
|47,52
|Martı Otel
|1,07
|3,88
|17,58
|Mavi Giyim
|45,62
|0,22
|-21,21
|Mazhar Zorlu Holding
|17,55
|0,00
|45,16
|Mega Polietilen
|4,72
|-1,67
|114,55
|Menderes Tekstil
|2,55
|9,91
|94,66
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,41
|-1,22
|-0,15
|Merko Gıda
|1,35
|0,00
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,18
|-5,60
|29,67
|Metemtur Otelcilik
|2,09
|1,95
|17,42
|Metro Holding
|1,43
|0,70
|3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,10
|0,00
|7,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|-0,45
|-58,56
|Migros Ticaret
|34,26
|-0,12
|41,45
|Milpa
|4,31
|0,00
|96,80
|Mistral GMYO
|2,30
|0,88
|21,69
|MLP Sağlık
|16,44
|-0,06
|2,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,65
|-3,51
|44,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,92
|-0,72
|67,15
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,38
|1,77
|44,50
|Net Holding
|2,41
|-0,82
|-7,31
|Netaş Telekom.
|14,76
|0,41
|13,02
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|13,26
|0,15
|20,71
|Nurol GMYO
|4,35
|-0,68
|21,85
|Odaş Elektrik
|2,07
|-0,48
|43,18
|Olmuksan-IP
|4,37
|-0,46
|70,64
|Orge Enerji Elektrik
|5,74
|1,41
|15,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,90
|-1,80
|77,54
|Osmanlı Menkul
|7,40
|-0,40
|77,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,47
|6,47
|47,02
|Otokar
|132,90
|-0,08
|-9,62
|Oyak Çimento
|6,18
|-0,16
|12,41
|Oyak Yat. Ort.
|5,93
|-0,34
|156,86
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,10
|1,31
|0,36
|Özak GMYO
|3,20
|0,95
|24,51
|Özbal Çelik Boru
|2,10
|5,00
|30,28
|Özderici GMYO
|1,73
|1,17
|10,19
|Özerden Plastik
|2,30
|-1,71
|0,88
|Panora GMYO
|5,58
|-0,53
|-0,39
|Papilon Savunma
|15,62
|-2,31
|102,69
|Park Elek.Madencilik
|3,76
|2,73
|23,28
|Parsan
|18,58
|0,05
|9,68
|Pegasus
|59,70
|0,08
|-30,90
|Peker GMYO
|6,05
|0,83
|93,29
|Penguen Gıda
|4,59
|-1,50
|121,74
|Pera GMYO
|1,05
|0,00
|11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|9,17
|-0,22
|18,51
|Petkim
|3,76
|2,45
|-1,31
|Petrokent Turizm
|174,30
|-1,53
|36,07
|Pınar Et ve Un
|18,70
|-1,11
|103,93
|Pınar Su
|6,16
|-0,16
|165,52
|Pınar Süt
|19,04
|-0,37
|50,28
|Plastikkart
|9,84
|1,44
|6,15
|Polisan Holding
|2,88
|-1,71
|-4,56
|Politeknik Metal
|129,00
|-1,23
|69,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|0,00
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,10
|-0,02
|7,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,00
|-0,57
|-18,67
|QNB Finansbank
|47,66
|0,04
|27,09
|Ral Yatırım Holding
|13,45
|-1,32
|97,79
|Ray Sigorta
|5,91
|-1,34
|72,81
|Reysaş GMYO
|5,29
|3,12
|15,25
|Reysaş Lojistik
|6,49
|0,78
|48,17
|Rhea Girişim
|2,26
|-3,83
|89,92
|Rodrigo Tekstil
|2,67
|-1,11
|47,51
|Royal Halı
|2,19
|0,46
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|17,03
|-9,99
|634,05
|Sabancı Holding
|9,13
|1,44
|0,11
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,67
|-0,64
|114,22
|Salix Yatırım Holding
|10,78
|10,00
|49,51
|Sanel Mühendislik
|5,30
|-0,38
|30,86
|Sanifoam Sünger
|6,08
|-1,46
|21,60
|Sanko Pazarlama
|7,86
|-0,76
|1,55
|Saray Matbaacılık
|1,66
|0,00
|28,41
|Sarkuysan
|5,77
|0,70
|19,46
|Sasa Polyester
|10,35
|0,19
|33,89
|Say Reklamcılık
|3,83
|-0,52
|70,98
|Sekuro Plastik
|5,56
|0,72
|3,73
|Selçuk Ecza Deposu
|8,35
|-0,95
|39,99
|Selçuk Gıda
|3,12
|-3,70
|81,40
|Senkron Güvenlik
|3,08
|0,65
|12,82
|Serve Film Prodüksiyon
|4,75
|-1,04
|198,74
|Servet GMYO
|18,59
|10,00
|118,71
|Seyitler Kimya
|9,13
|0,22
|34,46
|Silverline Endüstri
|2,95
|-1,34
|36,57
|Sinpaş GMYO
|1,21
|2,54
|4,31
|Smartiks Yazılım
|9,44
|-0,74
|-3,77
|Soda Sanayii
|5,78
|0,52
|-2,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,35
|-1,11
|247,10
|Söktaş
|3,88
|9,92
|46,42
|Sönmez Filament
|6,57
|-1,20
|34,63
|Sönmez Pamuklu
|6,65
|-0,89
|35,16
|Sumaş Suni Tahta
|12,01
|-1,56
|21,31
|Şeker Fin. Kir.
|4,97
|-0,60
|3,97
|Şekerbank
|1,33
|3,91
|1,53
|Şişe Cam
|5,10
|1,39
|-0,43
|Şok Marketler
|12,12
|-0,25
|12,64
|T. Halk Bankası
|5,54
|1,65
|-6,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,40
|-1,08
|-7,34
|T.S.K.B.
|1,16
|0,87
|-4,13
|T.Tuborg
|15,69
|-0,06
|31,85
|Taç Tarım Ürünleri
|4,98
|8,26
|59,62
|Tat Gıda
|9,00
|-0,99
|47,93
|TAV Havalimanları
|20,54
|0,69
|-24,39
|Taze Kuru Gıda
|19,05
|8,98
|163,12
|Tek-Art Turizm
|1,50
|2,04
|19,05
|Tekfen Holding
|15,07
|-0,72
|-18,77
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,29
|-0,41
|73,57
|Temapol Polimer Plastik
|7,46
|-1,84
|42,91
|TGS Dış Ticaret
|5,08
|3,67
|8,78
|Tofaş Oto. Fab.
|23,66
|0,34
|1,53
|Torunlar GMYO
|3,01
|6,36
|9,45
|Trabzon Liman
|13,61
|4,37
|27,67
|Trabzonspor Sportif
|4,98
|-9,95
|131,63
|Trakya Cam
|3,37
|1,20
|-0,62
|Trend GMYO
|3,86
|-1,53
|75,45
|TSKB GMYO
|3,79
|-0,52
|182,84
|Tuğçelik
|5,00
|4,82
|26,58
|Tukaş
|9,38
|-0,21
|-24,05
|Turcas Petrol
|2,93
|-0,34
|9,74
|Turkcell
|14,16
|0,78
|2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,57
|2,18
|2,50
|Tüpraş
|87,15
|-0,85
|-31,27
|Türk Hava Yolları
|12,72
|1,52
|-12,03
|Türk Prysmian Kablo
|4,10
|1,74
|58,59
|Türk Telekom
|7,59
|-1,04
|2,99
|Türk Traktör
|62,60
|-0,24
|18,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,02
|-0,42
|2,43
|Ufuk Yatırım
|4,88
|-0,20
|89,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,82
|0,36
|33,02
|Ulusoy Elektrik
|34,86
|0,46
|31,05
|Ulusoy Un Sanayi
|8,43
|-1,17
|120,68
|Umpaş Holding
|0,65
|-1,52
|4,84
|Uşak Seramik
|1,88
|0,00
|11,24
|Utopya Turizm
|5,90
|-1,34
|19,92
|Uzertaş Boya
|4,05
|0,00
|82,43
|Ülker Bisküvi
|23,62
|0,08
|5,64
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|-0,41
|-0,41
|Vakıf GMYO
|2,36
|-0,84
|36,34
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|-1,22
|4,29
|Vakıflar Bankası
|4,82
|1,05
|-12,52
|Vakko Tekstil
|5,03
|0,20
|10,79
|Vanet Gıda
|1,59
|-1,85
|11,19
|Verusa Holding
|20,42
|-1,07
|10,08
|Verusaturk Girisim
|5,01
|-1,38
|-4,73
|Vestel
|13,95
|-0,21
|10,54
|Vestel Beyaz Eşya
|23,86
|-0,58
|10,46
|Viking Kağıt
|4,42
|-1,34
|136,36
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,23
|1,25
|33,47
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|-1,23
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,87
|-0,80
|57,42
|Yataş
|7,37
|-2,90
|0,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,22
|-0,45
|37,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,10
|-0,90
|1,08
|Yeşil GMYO
|0,66
|3,13
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,68
|3,03
|3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,46
|1,20
|19,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.450,00
|0,33
|152,97
|Yonga Mobilya
|27,08
|-9,97
|193,07
|Yükselen Çelik
|9,15
|0,88
|49,27
|Yünsa
|13,61
|1,57
|35,18
|Zorlu Enerji
|1,53
|-0,65
|-6,13
(Son)