Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|61.100,10
|5,02
|102,45
|İş Bankası (C)
|5,11
|0,39
|-20,28
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,89
|0,26
|2,37
|İş Girişim
|6,90
|2,37
|81,58
|İş GMYO
|1,72
|0,00
|-2,27
|İş Y. Men. Değ.
|5,93
|0,17
|47,26
|İş Yat. Ort.
|2,48
|0,00
|53,91
|İşbir Holding
|734,80
|-0,70
|70,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|-1,56
|1,61
|İttifak Holding
|2,80
|0,00
|-24,73
|İz Hayvancılık Tarım
|5,85
|9,96
|123,58
|İzmir Demir Çelik
|13,32
|-0,97
|62,64
|İzmir Fırça
|2,30
|-1,71
|27,78
|Jantsa Jant Sanayi
|75,40
|-1,95
|41,76
|Kafein Yazılım
|16,73
|0,48
|50,18
|Kapital Yat. Holding
|3,46
|0,58
|42,98
|Kaplamin
|7,34
|1,38
|32,25
|Kardemir (A)
|2,74
|0,37
|3,40
|Kardemir (B)
|2,58
|0,00
|-2,27
|Kardemir (D)
|2,60
|0,00
|-2,26
|Karel Elektronik
|15,37
|-0,84
|5,78
|Karsan Otomotiv
|1,91
|1,06
|20,89
|Karsu Tekstil
|3,46
|-0,29
|6,79
|Kartonsan
|453,70
|1,11
|17,44
|Katmerciler Ekipman
|3,91
|0,00
|1,82
|Kent Gıda
|514,90
|-2,67
|192,89
|Kerevitaş Gıda
|4,16
|-0,72
|27,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-2,13
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,86
|5,18
|1,85
|Klimasan Klima
|16,87
|-0,47
|-23,60
|Koç Holding
|17,71
|0,74
|-11,49
|Konfrut Gıda
|9,96
|-4,23
|27,37
|Konya Çimento
|263,50
|-0,57
|-2,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,81
|-0,08
|-7,12
|Koza Altın
|75,00
|0,54
|1,28
|Koza Madencilik
|12,09
|0,58
|20,54
|Körfez GMYO
|3,75
|3,31
|56,90
|Kristal Kola
|1,98
|-0,50
|31,13
|Kron Telekomünikasyon
|24,96
|-1,27
|96,23
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,20
|0,57
|48,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,80
|-1,64
|9,09
|Kütahya Porselen
|23,12
|1,76
|249,24
|Lider Faktoring
|2,30
|2,22
|25,34
|Link Bilgisayar
|25,96
|-0,23
|43,03
|Logo Yazılım
|74,85
|-0,86
|23,11
|Lokman Hekim Sağlık
|7,10
|-0,70
|22,84
|Lüks Kadife
|12,15
|-1,22
|40,63
|Makina Takım
|2,09
|3,98
|11,17
|Marka Yatırım Holding
|1,78
|-4,30
|50,85
|Marmaris Altınyunus
|77,80
|7,31
|9,58
|Marshall
|101,80
|9,99
|114,14
|Martı GMYO
|1,46
|-0,68
|44,55
|Martı Otel
|1,04
|-1,89
|14,29
|Mavi Giyim
|45,36
|0,00
|-21,66
|Mazhar Zorlu Holding
|17,68
|-1,50
|46,24
|Mega Polietilen
|4,47
|-1,97
|103,18
|Menderes Tekstil
|2,80
|9,80
|113,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|18,80
|-3,14
|-3,29
|Merko Gıda
|1,33
|0,00
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,14
|-2,56
|25,27
|Metemtur Otelcilik
|2,10
|1,45
|17,98
|Metro Holding
|1,41
|-0,70
|2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,17
|0,00
|10,71
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|0,91
|-58,37
|Migros Ticaret
|34,06
|0,06
|40,63
|Milpa
|4,15
|-1,66
|89,50
|Mistral GMYO
|2,34
|4,00
|23,81
|MLP Sağlık
|17,23
|6,03
|7,69
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,84
|4,55
|61,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,87
|0,00
|65,94
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|0,05
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,80
|2,96
|47,80
|Net Holding
|2,36
|0,00
|-9,23
|Netaş Telekom.
|14,61
|-0,48
|11,87
|Niğbaş Niğde Beton
|9,10
|0,55
|46,77
|Nuh Çimento
|13,32
|0,91
|21,26
|Nurol GMYO
|4,30
|-0,69
|20,45
|Odaş Elektrik
|2,04
|0,00
|41,11
|Olmuksan-IP
|4,40
|0,92
|71,81
|Orge Enerji Elektrik
|5,74
|2,68
|15,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,75
|-1,25
|72,10
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,00
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,45
|-1,61
|45,83
|Otokar
|132,90
|-0,75
|-9,62
|Oyak Çimento
|6,08
|-0,82
|10,59
|Oyak Yat. Ort.
|5,98
|-0,33
|159,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|-0,64
|0,04
|Özak GMYO
|3,16
|-0,32
|22,96
|Özbal Çelik Boru
|2,12
|-2,30
|31,52
|Özderici GMYO
|1,73
|-0,57
|10,19
|Özerden Plastik
|2,30
|-0,43
|0,88
|Panora GMYO
|5,61
|1,63
|0,15
|Papilon Savunma
|15,05
|-0,33
|95,29
|Park Elek.Madencilik
|3,68
|-1,87
|20,66
|Parsan
|17,25
|-2,82
|1,83
|Pegasus
|59,15
|0,25
|-31,54
|Peker GMYO
|6,26
|-0,63
|100,00
|Penguen Gıda
|4,41
|1,38
|113,04
|Pera GMYO
|1,01
|-0,98
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|9,09
|-0,44
|17,48
|Petkim
|3,80
|-1,55
|-0,26
|Petrokent Turizm
|174,70
|0,23
|36,38
|Pınar Et ve Un
|18,60
|-0,16
|102,84
|Pınar Su
|6,10
|0,16
|162,93
|Pınar Süt
|18,79
|0,64
|48,30
|Plastikkart
|10,38
|-2,72
|11,97
|Polisan Holding
|2,87
|0,35
|-4,89
|Politeknik Metal
|129,20
|0,16
|69,84
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|-0,52
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,40
|-0,06
|7,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,50
|-0,29
|-19,05
|QNB Finansbank
|47,26
|-0,63
|26,03
|Ral Yatırım Holding
|13,26
|-1,27
|95,00
|Ray Sigorta
|6,14
|3,02
|79,53
|Reysaş GMYO
|5,47
|2,43
|19,17
|Reysaş Lojistik
|6,48
|0,62
|47,95
|Rhea Girişim
|2,21
|0,45
|85,71
|Rodrigo Tekstil
|2,60
|-1,14
|43,65
|Royal Halı
|2,20
|0,00
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|18,73
|9,98
|707,33
|Sabancı Holding
|8,98
|-0,44
|-1,53
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,64
|-1,28
|112,84
|Salix Yatırım Holding
|11,85
|9,93
|64,36
|Sanel Mühendislik
|5,28
|-1,31
|30,37
|Sanifoam Sünger
|5,98
|-1,16
|19,60
|Sanko Pazarlama
|8,13
|4,63
|5,04
|Saray Matbaacılık
|1,70
|3,03
|31,50
|Sarkuysan
|5,80
|1,05
|20,08
|Sasa Polyester
|10,16
|-0,29
|31,44
|Say Reklamcılık
|3,66
|-3,43
|63,39
|Sekuro Plastik
|5,54
|0,54
|3,36
|Selçuk Ecza Deposu
|8,23
|0,37
|37,98
|Selçuk Gıda
|3,20
|0,31
|86,05
|Senkron Güvenlik
|3,34
|9,87
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|4,30
|-9,85
|170,44
|Servet GMYO
|17,35
|-6,67
|104,12
|Seyitler Kimya
|9,08
|0,11
|33,73
|Silverline Endüstri
|2,90
|-0,68
|34,26
|Sinpaş GMYO
|1,18
|-1,67
|1,72
|Smartiks Yazılım
|9,36
|-0,74
|-4,59
|Soda Sanayii
|5,77
|0,52
|-2,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,00
|-2,18
|238,00
|Söktaş
|3,79
|-2,32
|43,02
|Sönmez Filament
|6,58
|-0,15
|34,84
|Sönmez Pamuklu
|6,66
|-0,60
|35,37
|Sumaş Suni Tahta
|12,04
|0,42
|21,62
|Şeker Fin. Kir.
|4,73
|-3,07
|-1,05
|Şekerbank
|1,25
|-2,34
|-4,58
|Şişe Cam
|5,12
|0,20
|-0,04
|Şok Marketler
|11,91
|-0,25
|10,69
|T. Halk Bankası
|5,55
|-0,18
|-6,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,32
|-0,05
|-7,52
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|-4,96
|T.Tuborg
|15,69
|-0,25
|31,85
|Taç Tarım Ürünleri
|5,55
|9,68
|77,88
|Tat Gıda
|8,99
|0,90
|47,77
|TAV Havalimanları
|20,26
|0,40
|-25,42
|Taze Kuru Gıda
|17,40
|8,21
|140,33
|Tek-Art Turizm
|1,48
|0,68
|17,46
|Tekfen Holding
|15,10
|1,07
|-18,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|-0,97
|70,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,05
|-4,99
|35,06
|TGS Dış Ticaret
|5,19
|1,76
|11,13
|Tofaş Oto. Fab.
|23,52
|-0,42
|0,93
|Torunlar GMYO
|2,89
|-0,34
|5,09
|Trabzon Liman
|13,81
|1,54
|29,55
|Trabzonspor Sportif
|4,49
|-9,84
|108,84
|Trakya Cam
|3,36
|0,30
|-0,91
|Trend GMYO
|3,90
|0,00
|77,27
|TSKB GMYO
|3,33
|-2,92
|148,51
|Tuğçelik
|4,77
|-1,85
|20,76
|Tukaş
|9,05
|-1,74
|-26,72
|Turcas Petrol
|2,90
|0,35
|8,61
|Turkcell
|14,44
|1,76
|4,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|-1,66
|1,56
|Tüpraş
|89,05
|2,89
|-29,77
|Türk Hava Yolları
|12,74
|1,19
|-11,89
|Türk Prysmian Kablo
|4,08
|0,00
|57,82
|Türk Telekom
|7,66
|0,79
|3,93
|Türk Traktör
|63,50
|1,68
|20,01
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,10
|-0,42
|2,62
|Ufuk Yatırım
|4,98
|2,26
|93,02
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,83
|0,00
|33,49
|Ulusoy Elektrik
|34,62
|-0,23
|30,15
|Ulusoy Un Sanayi
|8,41
|0,36
|120,16
|Umpaş Holding
|0,67
|4,69
|8,06
|Uşak Seramik
|1,84
|0,55
|8,88
|Utopya Turizm
|5,93
|0,34
|20,53
|Uzertaş Boya
|4,00
|-1,23
|80,18
|Ülker Bisküvi
|23,14
|0,17
|3,49
|Vakıf Fin. Kir.
|2,39
|-0,42
|-1,24
|Vakıf GMYO
|2,29
|-0,87
|32,29
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|-1,65
|2,15
|Vakıflar Bankası
|4,85
|0,21
|-11,98
|Vakko Tekstil
|4,98
|-0,20
|9,69
|Vanet Gıda
|1,57
|-0,63
|9,79
|Verusa Holding
|20,02
|-1,86
|7,92
|Verusaturk Girisim
|4,93
|-0,80
|-6,25
|Vestel
|13,72
|0,44
|8,72
|Vestel Beyaz Eşya
|23,42
|-0,85
|8,43
|Viking Kağıt
|4,40
|0,23
|135,29
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,28
|-0,91
|35,54
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,41
|-0,41
|-2,82
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,70
|0,41
|54,70
|Yataş
|7,31
|-1,88
|-0,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,16
|-1,37
|34,16
|Yeni Gimat GMYO
|12,00
|-0,25
|0,24
|Yeşil GMYO
|0,65
|0,00
|1,56
|Yeşil Yapı
|0,67
|-1,47
|1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|13,38
|0,15
|19,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.660,10
|2,82
|160,11
|Yonga Mobilya
|24,38
|-9,97
|163,85
|Yükselen Çelik
|9,07
|0,44
|47,96
|Yünsa
|13,17
|-1,05
|30,81
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-6,75
(Son)