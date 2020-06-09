Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|60.949,70
|4,90
|101,95
|İş Bankası (C)
|5,09
|-0,97
|-20,59
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,86
|0,26
|1,58
|İş Girişim
|6,98
|0,72
|83,68
|İş GMYO
|1,75
|0,00
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|5,89
|-1,17
|46,27
|İş Yat. Ort.
|2,50
|0,40
|55,15
|İşbir Holding
|887,00
|9,89
|106,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|0,00
|4,84
|İttifak Holding
|2,80
|-0,36
|-24,73
|İz Hayvancılık Tarım
|6,00
|9,09
|129,32
|İzmir Demir Çelik
|13,24
|-0,15
|61,66
|İzmir Fırça
|2,25
|-0,44
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|74,80
|-0,66
|40,63
|Kafein Yazılım
|16,09
|-0,56
|44,88
|Kapital Yat. Holding
|3,30
|-2,94
|36,36
|Kaplamin
|8,12
|1,25
|46,31
|Kardemir (A)
|2,74
|-0,36
|3,40
|Kardemir (B)
|2,60
|-1,14
|-1,52
|Kardemir (D)
|2,61
|-0,76
|-1,88
|Karel Elektronik
|15,17
|-1,37
|4,40
|Karsan Otomotiv
|1,95
|2,09
|23,42
|Karsu Tekstil
|3,42
|0,00
|5,56
|Kartonsan
|462,60
|-2,41
|19,74
|Katmerciler Ekipman
|3,87
|-1,28
|0,78
|Kent Gıda
|475,00
|-3,42
|170,19
|Kerevitaş Gıda
|4,06
|-1,22
|24,54
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|4,05
|1,50
|6,86
|Klimasan Klima
|16,39
|-1,86
|-25,77
|Koç Holding
|17,61
|-1,95
|-11,99
|Konfrut Gıda
|9,90
|1,54
|26,60
|Konya Çimento
|266,70
|-1,04
|-1,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,68
|-1,27
|-8,15
|Koza Altın
|73,95
|0,54
|-0,14
|Koza Madencilik
|12,05
|2,12
|20,14
|Körfez GMYO
|3,08
|-9,94
|28,87
|Kristal Kola
|1,93
|-0,52
|27,81
|Kron Telekomünikasyon
|23,58
|-3,52
|85,38
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,20
|-4,61
|48,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,75
|-0,57
|6,06
|Kütahya Porselen
|25,56
|1,51
|286,10
|Lider Faktoring
|2,23
|-0,45
|21,53
|Link Bilgisayar
|25,34
|-2,99
|39,61
|Logo Yazılım
|71,95
|-1,64
|18,34
|Lokman Hekim Sağlık
|7,13
|2,74
|23,36
|Lüks Kadife
|16,36
|9,95
|89,35
|Makina Takım
|1,99
|0,51
|5,85
|Marka Yatırım Holding
|1,79
|-0,56
|51,69
|Marmaris Altınyunus
|81,50
|-7,07
|14,79
|Marshall
|85,00
|-4,06
|78,80
|Martı GMYO
|1,42
|-1,39
|40,59
|Martı Otel
|1,06
|-0,93
|16,48
|Mavi Giyim
|45,80
|0,00
|-20,90
|Mazhar Zorlu Holding
|18,05
|1,40
|49,30
|Mega Polietilen
|4,03
|-4,05
|83,18
|Menderes Tekstil
|3,38
|9,74
|158,02
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,06
|2,66
|3,19
|Merko Gıda
|1,32
|-1,49
|25,71
|Metal Gayrimenkul
|1,26
|7,69
|38,46
|Metemtur Otelcilik
|2,07
|0,00
|16,29
|Metro Holding
|1,44
|-0,69
|4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,55
|6,69
|30,10
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|-0,45
|-58,37
|Migros Ticaret
|33,86
|0,65
|39,80
|Milpa
|3,98
|-0,75
|81,74
|Mistral GMYO
|2,31
|0,43
|22,22
|MLP Sağlık
|16,96
|1,56
|6,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,89
|-0,53
|65,79
|Mondi Tire Kutsan
|6,86
|0,00
|65,70
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,78
|-1,88
|39,78
|Net Holding
|2,26
|-2,16
|-13,08
|Netaş Telekom.
|14,13
|-0,77
|8,19
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|0,00
|45,16
|Nuh Çimento
|13,67
|0,81
|24,44
|Nurol GMYO
|4,33
|0,00
|21,29
|Odaş Elektrik
|1,99
|-1,00
|37,65
|Olmuksan-IP
|4,47
|0,90
|74,54
|Orge Enerji Elektrik
|5,83
|-1,02
|17,54
|Orma Orman Mahsulleri
|4,90
|1,03
|77,54
|Osmanlı Menkul
|7,47
|-0,40
|78,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,38
|-0,42
|41,67
|Otokar
|136,30
|1,34
|-7,31
|Oyak Çimento
|5,97
|-0,83
|8,59
|Oyak Yat. Ort.
|5,98
|0,17
|159,03
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,01
|-0,99
|-2,55
|Özak GMYO
|3,18
|-0,31
|23,74
|Özbal Çelik Boru
|2,28
|9,62
|41,45
|Özderici GMYO
|1,70
|-0,58
|8,28
|Özerden Plastik
|2,27
|-1,30
|-0,44
|Panora GMYO
|5,23
|-0,95
|-6,63
|Papilon Savunma
|15,79
|1,87
|104,90
|Park Elek.Madencilik
|3,52
|-1,12
|15,41
|Parsan
|18,33
|0,71
|8,21
|Pegasus
|57,35
|-1,71
|-33,62
|Peker GMYO
|6,25
|-0,95
|99,68
|Penguen Gıda
|4,64
|-2,11
|124,15
|Pera GMYO
|1,09
|2,83
|15,96
|Pergamon Dış Ticaret
|9,06
|0,55
|17,09
|Petkim
|3,74
|-1,06
|-1,84
|Petrokent Turizm
|175,90
|-2,28
|37,31
|Pınar Et ve Un
|18,85
|-0,05
|105,56
|Pınar Su
|5,94
|-1,16
|156,03
|Pınar Süt
|18,52
|-0,70
|46,17
|Plastikkart
|11,09
|5,42
|19,63
|Polisan Holding
|2,88
|-0,69
|-4,56
|Politeknik Metal
|136,50
|7,40
|79,43
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|-0,26
|-10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,20
|0,05
|7,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,00
|-1,05
|-19,44
|QNB Finansbank
|46,40
|-1,36
|23,73
|Ral Yatırım Holding
|13,20
|1,38
|94,12
|Ray Sigorta
|6,05
|-1,63
|76,90
|Reysaş GMYO
|5,12
|-2,66
|11,55
|Reysaş Lojistik
|6,21
|-1,43
|41,78
|Rhea Girişim
|2,33
|3,56
|95,80
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-0,77
|43,09
|Royal Halı
|2,24
|-1,75
|63,50
|RTA Laboratuvarları
|22,66
|10,00
|876,72
|Sabancı Holding
|8,99
|-1,21
|-1,42
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|-1,71
|111,01
|Salix Yatırım Holding
|12,46
|-0,72
|72,82
|Sanel Mühendislik
|5,28
|-0,75
|30,37
|Sanifoam Sünger
|5,90
|-0,51
|18,00
|Sanko Pazarlama
|7,76
|-2,02
|0,26
|Saray Matbaacılık
|1,78
|4,09
|37,69
|Sarkuysan
|5,88
|0,68
|21,74
|Sasa Polyester
|10,09
|0,80
|30,53
|Say Reklamcılık
|3,75
|-1,57
|67,41
|Sekuro Plastik
|5,36
|-2,19
|0,00
|Selçuk Ecza Deposu
|8,13
|-0,49
|36,30
|Selçuk Gıda
|3,00
|-3,54
|74,42
|Senkron Güvenlik
|3,52
|-4,09
|28,94
|Serve Film Prodüksiyon
|4,52
|0,22
|184,28
|Servet GMYO
|16,98
|-1,57
|99,76
|Seyitler Kimya
|8,90
|-0,67
|31,08
|Silverline Endüstri
|2,85
|-0,70
|31,94
|Sinpaş GMYO
|1,26
|1,61
|8,62
|Smartiks Yazılım
|9,06
|-0,88
|-7,65
|Soda Sanayii
|5,74
|-0,69
|-3,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,52
|-3,69
|225,52
|Söktaş
|3,76
|-0,79
|41,89
|Sönmez Filament
|6,51
|-0,61
|33,40
|Sönmez Pamuklu
|6,55
|-0,91
|33,13
|Sumaş Suni Tahta
|12,17
|0,00
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|0,42
|-0,21
|Şekerbank
|1,23
|0,00
|-6,11
|Şişe Cam
|4,99
|-0,99
|-2,57
|Şok Marketler
|12,07
|0,58
|12,17
|T. Halk Bankası
|5,49
|-1,26
|-7,11
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,36
|-0,74
|-7,43
|T.S.K.B.
|1,13
|-1,74
|-6,61
|T.Tuborg
|15,51
|-0,77
|30,34
|Taç Tarım Ürünleri
|6,72
|9,98
|115,38
|Tat Gıda
|8,87
|0,34
|45,80
|TAV Havalimanları
|19,98
|-0,20
|-26,45
|Taze Kuru Gıda
|18,02
|-0,99
|148,90
|Tek-Art Turizm
|1,47
|-0,68
|16,67
|Tekfen Holding
|15,10
|-0,46
|-18,61
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|-0,83
|69,76
|Temapol Polimer Plastik
|6,69
|-5,51
|28,16
|TGS Dış Ticaret
|4,99
|-2,54
|6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|22,74
|-2,32
|-2,41
|Torunlar GMYO
|2,88
|-0,35
|4,73
|Trabzon Liman
|14,27
|0,14
|33,86
|Trabzonspor Sportif
|5,37
|8,92
|149,77
|Trakya Cam
|3,31
|-1,19
|-2,39
|Trend GMYO
|3,97
|-0,50
|80,45
|TSKB GMYO
|3,33
|-1,48
|148,51
|Tuğçelik
|4,68
|-1,47
|18,48
|Tukaş
|9,37
|4,46
|-24,13
|Turcas Petrol
|2,98
|-1,00
|11,61
|Turkcell
|14,26
|-1,45
|3,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,45
|-0,15
|0,62
|Tüpraş
|88,85
|-0,56
|-29,93
|Türk Hava Yolları
|12,65
|0,08
|-12,52
|Türk Prysmian Kablo
|3,98
|-1,24
|53,95
|Türk Telekom
|7,53
|-1,18
|2,17
|Türk Traktör
|67,85
|1,88
|28,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,56
|-1,07
|1,33
|Ufuk Yatırım
|4,88
|-6,15
|89,15
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,79
|0,36
|31,60
|Ulusoy Elektrik
|33,90
|-1,85
|27,44
|Ulusoy Un Sanayi
|9,63
|3,10
|152,09
|Umpaş Holding
|0,75
|2,74
|20,97
|Uşak Seramik
|1,91
|-2,55
|13,02
|Utopya Turizm
|5,89
|0,17
|19,72
|Uzertaş Boya
|4,12
|-1,90
|85,59
|Ülker Bisküvi
|23,44
|-0,17
|4,83
|Vakıf Fin. Kir.
|2,92
|9,77
|20,66
|Vakıf GMYO
|2,43
|2,53
|40,38
|Vakıf Yat. Ort.
|2,69
|8,47
|15,45
|Vakıflar Bankası
|4,78
|-1,65
|-13,25
|Vakko Tekstil
|4,88
|-1,21
|7,49
|Vanet Gıda
|1,57
|-2,48
|9,79
|Verusa Holding
|20,40
|0,49
|9,97
|Verusaturk Girisim
|4,92
|-1,01
|-6,44
|Vestel
|13,86
|0,73
|9,83
|Vestel Beyaz Eşya
|23,30
|-0,51
|7,87
|Viking Kağıt
|4,35
|-2,03
|132,62
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,14
|-1,88
|29,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|-1,24
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,40
|-0,32
|49,92
|Yataş
|7,17
|-1,92
|-2,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,09
|-1,88
|29,81
|Yeni Gimat GMYO
|11,94
|-1,08
|-0,26
|Yeşil GMYO
|0,72
|4,35
|12,50
|Yeşil Yapı
|0,78
|8,33
|18,18
|Yeşil Yatırım Holding
|13,94
|1,23
|24,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.919,20
|-1,01
|168,90
|Yonga Mobilya
|29,48
|10,00
|219,05
|Yükselen Çelik
|9,18
|2,00
|49,76
|Yünsa
|12,95
|-1,89
|28,63
|Zorlu Enerji
|1,55
|0,00
|-4,91
(Son)